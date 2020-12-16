Пошла подача слева с угла поля на ближнюю штангу, Ткачёв головой мяч вынес. Никто не мешал тут игроку "Арсенала", так что угловой получился крайне неудачным.

Около 10-ти минут осталось до конца первого тайма. Неудачная попытка удара по воротам "Ротора" в исполнении Хагуша, Чондрич сыграет с угла вратарской.

Ткачёв навесил слева в штрафную площадь, хозяева мяч выбили. Ломовицкий сыграл на подборе, с линии штрафной исполнил удар, но получилось совсем мимо.

Олег Кожемякин уже не в первый раз жёстко правила нарушает, на этот раз влетел ногой в соперника, и тут уже не обошлось без карточки.

Перешли в быструю атаку игроки "Ротора", Фламарион слева оказался против двух защитников, пройти их не удалось, но аут полузащитник хозяев заработал.

32' Быстрая атака "Ротора", Фламарион взял игру на себя, ворвался в штрафную площадь и пробил из-под защитника. Рикошетом от этого самого защитника мяч отскочил за лицевую.

31' Хорошая атака "Арсенала", Кангва отыграл к линии штрафной площади, где Панченко затянул с ударом, в итоге успели его накрыть защитники.

30' Долго готовили этот штрафной футболисты "Ротора", в итоге Жигулёв вызвался исполнять, но сорвался мяч, улетев намного выше перекладины.

29' Опасный штрафной заработали футболисты "Ротора", мяч стоит почти по центру, до штрафной около 9 метров!

28' Кингс Кангва забегал в атаку под передачу с фланга, но залез в положение "вне игры".

26' 44% на 56% по владению мячом на данную минуту. "Арсенал" повеселее смотрится в последние минуты.

25' Опасный получился штрафной у "Арсенала"! Горбатенко отправил мяч в штрафную площадь, там сначала попытался пробить Кадири, но попал в защитника, затем попытку Бурлака тоже заблокировали, и в итоге Кадири повторил удар, защитник подставился, и мяч улетел на фланг.

24' Панченко оказался с мячом на правом фланге, а пока готовил подачу, Жигулёв успел накрыть эту попытку форварда. В руку ему угодил мяч, поэтому будет штрафной.

23' Ломовицкий получил мяч на правом фланге, пытался прокинуть его мимо защитника, но в итоге в него и влетел. Нарушения правил тут не было.

22' Много борьбы в центре поля мы сейчас наблюдаем, Кожемякин сейчас на фланге Ткачёва затолкал. Никуда гости не торопятся.

20' Спал немного темп игры, футболисты "Арсенала" сейчас пытаются начать атаку от своих ворот, через голкипера Шамова пришлось играть.

19' Первый тайм подходит к своей середине, пока нет у нас опасных моментов, да и в принципе ударов по воротам мы не видим.

17' Да, к счастью, всё хорошо с Фламарионом, Ткачёв извинился перед оппонентом за свой грубый фол.

16' Ещё одна карточка следом. В составе "Арсенала" её получил Сергей Ткачёв. Опоздал на мяч игрок гостей, в итоге влетел в ноги Фламариону. Опаснейший фол, можно было серьёзную травму нанести.

15' Степанов по левому флангу тащил мяч вперёд, сначала упал сам, но резко поднялся, пошёл дальше и оказался на газоне вновь. Уже в падении в попытке мяч достать он ударил по ногам подоспевшего оппонента. Карточка игроку "Ротора".

14' Кингс Кангва исполнял этот штрафной удар, попытался перебросить стенку, но не удалось. Головой кто-то из хозяев смог отбить мяч.

13' Песегов нарушил правила перед своей штрафной площадью, довольно жёстко сбил Рассказова. И очень опасный момент будет, мяч чуть левее центра стоит!

12' В порядке Хагуш, обошлось даже без помощи медицинской бригады.

11' Хагуш оказался на газоне, неприятный стык с Кожемикиным тут получился у капитана "Арсенала".

9' Рассказов сделал передачу к линии штрафной площади на Ломовицкого, который мог наносить удар, но на приёме далековато у него мяч отскочил, в итоге защитник почти накрыл! Всё-таки успел полузащитник гостей ткнуть его в сторону ворот, но не попал.

8' Угловой у ворот "Арсенала", Жигулёв навесил справа на ближнюю штангу, смогли гости выбить мяч от своих ворот.

6' В атаке "Ротор", Муллин на правом фланге пытался пройти Кадири, но защитник успел мяч на угловой выбить.

5' Пока без подходов к воротам у нас получается, Кипиани в центре поля получил толчок в спину от Рассказова.

4' Приличные скорости на первых минутах, хотят команды продуктивно провести заключительный матч календарного года.

2' Подача в штрафную площадь "Ротора" со штрафного, Гогуа прыгнул выше всех и мяч вынес.