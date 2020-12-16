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Ротор
0:0
Первый тайм: 41'

Стадион:
Арсенал Тула
0'
15' Желтая карточка
Степанов Данил
16' Желтая карточка
Ткачёв Сергей
38' Желтая карточка
Кожемякин Олег
41'
93
Чондрич
Йосип
4
Кожемякин
Олег
33
Кверквелия
Соломон
27
Гогуа
Седрик
25
Степанов
Данил
96
Фламарион
13
Макаров
Сергей
20
Жигулёв
Илья
7
Кипиани
Николай
17
Песегов
Евгений
72
Муллин
Камиль
50
Шамов
Егор
92
Рассказов
Николай
5
Бурлак
Тарас
21
Кадири
Мохаммед
14
Хагуш
Анри
70
Костадинов
Георги
7
Ломовицкий
Александр
44
Кангва
Кингс
23
Горбатенко
Игорь
11
Ткачёв
Сергей
13
Панченко
Кирилл
Ротор
4-4-2
Арсенал Тула
4-1-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Ротор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Муллин Камиль 3 0.16
2. Фламарион 2 0.11
3. Серченков Сергей 1 0.05
4. Степанов Данил 1 0.05
5. Понсе Андрес 1 0.05
6. Макаров Сергей 0 0
7. Кожемякин Олег 0 0
8. Николаев Олег 0 0
Арсенал Тула
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кангва Эванс 3 0.16
2. Ткачёв Сергей 2 0.11
3. Панченко Кирилл 2 0.11
4. Кадири Мохаммед 2 0.11
5. Лесовой Даниил 2 (1) 0.11
6. Ковалёв Юрий 1 0.05
7. Кангва Кингс 1 0.05
8. Луценко Евгений 1 0.05
9. Хлусевич Даниил 1 0.05
10. Джорджевич Лука 1 0.05
11. Пантелеев Владислав 0 0
12. Сокол Артём 0 0
13. Громыко Валерий 0 0

Карточки

Ротор
# Игрок      
1. Степанов Данил 7 0
2. Гогуа Седрик 4 1
3. Макаров Сергей 5 0
4. Байрыев Азат 3 1
5. Алейник Олег 4 0
6. Кверквелия Соломон 4 0
7. Жигулёв Илья 4 0
8. Кожемякин Олег 4 0
9. Давиташвили Зурико 4 0
10. Понсе Андрес 2 1
11. Микелтадзе Бека 3 0
12. Фламарион 3 0
13. Манучарян Армен 1 1
14. Песегов Евгений 1 0
15. Султонов Мухаммад 1 0
16. Муллин Камиль 1 0
17. Пискунов Антон 1 0
18. Кипиани Николай 1 0
19. Матрикарди Патрисио 1 0
20. Серченков Сергей 1 0
21. Чондрич Йосип 1 0
22. Николаев Олег 1 0
23. Колесниченко Кирилл 1 0
Арсенал Тула
# Игрок      
1. Бауэр Роберт 6 0
2. Кангва Кингс 4 1
3. Кангва Эванс 4 1
4. Чаушич Горан 4 0
5. Сокол Артём 4 0
6. Хлусевич Даниил 4 0
7. Беляев Максим 3 0
8. Панченко Кирилл 3 0
9. Костадинов Георги 3 0
10. Довбня Александр Евгеньевич 3 0
11. Громыко Валерий 3 0
12. Лесовой Даниил 1 1
13. Григалава Гиа 2 0
14. Ткачёв Сергей 2 0
15. Ломовицкий Александр 2 0
16. Денисов Александр 1 0
17. Комбаров Кирилл 1 0
18. Бурлак Тарас 1 0
19. Луценко Евгений 1 0
20. Джорджевич Лука 1 0
21. Горбатенко Игорь 1 0
22. Ковалёв Юрий 1 0
23. Злобин Николай 1 0
24. Пантелеев Владислав 1 0
25. Рассказов Николай 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ротор 0 12.5% (1) 12.5% (1) 37.5% (3) 25% (2) 12.5% (1)
 Арсенал Тула 11.76% (2) 17.65% (3) 23.53% (4) 5.88% (1) 17.65% (3) 23.53% (4)

Предыдущие игры

Ротор Последние 20 матчей: +2 =5 -13
Ротор 1:0 Уфа Краснодар 5:0 Ротор Спартак Москва 2:0 Ротор Ротор 0:0 Урал
Арсенал Тула 1:1 Ротор Ротор 0:1 ЦСКА Москва Локомотив Москва 1:2 Ротор Крылья Советов 3:0 Ротор Ротор 0:2 Тамбов Уфа 0:0 Ротор Ротор 1:3 Рубин Динамо Ставрополь 3:0 Ротор Ростов 3:0 Ротор Ротор 0:3 Краснодар Химки 1:1 Ротор Ротор 0:1 Спартак Москва Ротор 1:2 Сочи Ахмат 3:1 Ротор Динамо Москва 0:0 Ротор Ротор 0:2 Зенит
Арсенал Тула Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Химки 1:0 Арсенал Тула Динамо Москва 1:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 0:0 Зенит Локомотив Москва 1:0 Арсенал Тула
Арсенал Тула 1:1 Ротор Рубин 3:1 Арсенал Тула ЦСКА Москва 5:1 Арсенал Тула Текстильщик 0:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:0 Урал ЦСКА Москва 1:1 Арсенал Тула Тамбов 1:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:3 Ростов Салют 1:2 Арсенал Тула Арсенал Тула 3:2 Сочи Зенит 3:1 Арсенал Тула ЦСКА Москва 1:0 Арсенал Тула Спартак Москва 2:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:1 Химки Арсенал Тула 2:0 Динамо Москва Краснодар 2:0 Арсенал Тула

Последние игры между собой

Ротор: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
Арсенал Тула: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
Арсенал Тула 1:1 Ротор Премьер-лига Ротор 1:1 Арсенал Тула ФНЛ - Первый дивизион Арсенал Тула 4:0 Ротор ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 18 11 5 2 40 - 14 38
2. Спартак Москва Заявка 18 10 5 3 32 - 18 35
3. ЦСКА Москва Заявка 18 10 4 4 32 - 16 34
4. Ростов Заявка 18 10 2 6 23 - 17 32
5. Динамо Москва 0:0 Заявка 19 9 4 6 24 - 19 31
6. Сочи 0:0 Заявка 19 8 7 4 26 - 22 31
7. Локомотив Москва Заявка 18 8 4 6 19 - 22 28
8. Краснодар Заявка 18 8 3 7 34 - 19 27
9. Рубин Заявка 18 8 3 7 24 - 25 27
10. Ахмат Заявка 18 7 4 7 19 - 21 25
11. Химки Заявка 18 6 4 8 21 - 28 22
12. Урал Заявка 18 4 8 6 15 - 22 20
13. Арсенал Тула 0:0 Заявка 19 3 6 10 17 - 29 15
14. Уфа Заявка 18 3 4 11 14 - 30 13
15. Тамбов Заявка 18 3 3 12 12 - 28 12
16. Ротор 0:0 Заявка 19 2 6 11 8 - 30 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 9 8 0 1 30 - 9 24
2. Динамо Москва 0:0 Заявка 9 7 1 1 15 - 3 22
3. Краснодар Заявка 9 6 2 1 26 - 8 20
4. Сочи 0:0 Заявка 10 5 5 0 15 - 8 20
5. Локомотив Москва Заявка 9 6 1 2 12 - 7 19
6. Спартак Москва Заявка 9 5 3 1 17 - 8 18
7. ЦСКА Москва Заявка 10 5 3 2 21 - 12 18
8. Ахмат Заявка 9 4 2 3 12 - 9 14
9. Ростов Заявка 8 4 1 3 11 - 6 13
10. Химки Заявка 9 4 1 4 9 - 10 13
11. Арсенал Тула 0:0 Заявка 9 3 4 2 12 - 10 13
12. Урал Заявка 9 3 4 2 9 - 9 13
13. Рубин Заявка 9 3 3 3 11 - 11 12
14. Тамбов Заявка 9 2 1 6 5 - 9 7
15. Уфа Заявка 9 1 3 5 8 - 11 6
16. Ротор 0:0 Заявка 10 1 2 7 3 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ростов Заявка 10 6 1 3 12 - 11 19
2. Спартак Москва Заявка 9 5 2 2 15 - 10 17
3. ЦСКА Москва Заявка 8 5 1 2 11 - 4 16
4. Рубин Заявка 9 5 0 4 13 - 14 15
5. Зенит Заявка 9 3 5 1 10 - 5 14
6. Сочи 0:0 Заявка 9 3 2 4 11 - 14 11
7. Ахмат Заявка 9 3 2 4 7 - 12 11
8. Химки Заявка 9 2 3 4 12 - 18 9
9. Локомотив Москва Заявка 9 2 3 4 7 - 15 9
10. Динамо Москва 0:0 Заявка 10 2 3 5 9 - 16 9
11. Краснодар Заявка 9 2 1 6 8 - 11 7
12. Уфа Заявка 9 2 1 6 6 - 19 7
13. Урал Заявка 9 1 4 4 6 - 13 7
14. Ротор 0:0 Заявка 9 1 4 4 5 - 16 7
15. Тамбов Заявка 9 1 2 6 7 - 19 5
16. Арсенал Тула 0:0 Заявка 10 0 2 8 5 - 19 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в ФНЛ
  • Первый тайм
  • 39'
    Перешли в быструю атаку игроки "Ротора", Фламарион слева оказался против двух защитников, пройти их не удалось, но аут полузащитник хозяев заработал.
  • Желтая карточка
    37'
    Олег Кожемякин уже не в первый раз жёстко правила нарушает, на этот раз влетел ногой в соперника, и тут уже не обошлось без карточки.
  • 36'
    Ткачёв навесил слева в штрафную площадь, хозяева мяч выбили. Ломовицкий сыграл на подборе, с линии штрафной исполнил удар, но получилось совсем мимо.
  • 35'
    Около 10-ти минут осталось до конца первого тайма. Неудачная попытка удара по воротам "Ротора" в исполнении Хагуша, Чондрич сыграет с угла вратарской.
  • Угловой
    33'
    Пошла подача слева с угла поля на ближнюю штангу, Ткачёв головой мяч вынес. Никто не мешал тут игроку "Арсенала", так что угловой получился крайне неудачным.
  • 32'
    Быстрая атака "Ротора", Фламарион взял игру на себя, ворвался в штрафную площадь и пробил из-под защитника. Рикошетом от этого самого защитника мяч отскочил за лицевую.
  • 31'
    Хорошая атака "Арсенала", Кангва отыграл к линии штрафной площади, где Панченко затянул с ударом, в итоге успели его накрыть защитники.
  • 30'
    Долго готовили этот штрафной футболисты "Ротора", в итоге Жигулёв вызвался исполнять, но сорвался мяч, улетев намного выше перекладины.
  • Фол, нарушение
    29'
    Опасный штрафной заработали футболисты "Ротора", мяч стоит почти по центру, до штрафной около 9 метров!
  • Офсайд
    28'
    Кингс Кангва забегал в атаку под передачу с фланга, но залез в положение "вне игры".
  • 26'
    44% на 56% по владению мячом на данную минуту. "Арсенал" повеселее смотрится в последние минуты.
  • 25'
    Опасный получился штрафной у "Арсенала"! Горбатенко отправил мяч в штрафную площадь, там сначала попытался пробить Кадири, но попал в защитника, затем попытку Бурлака тоже заблокировали, и в итоге Кадири повторил удар, защитник подставился, и мяч улетел на фланг.
  • 24'
    Панченко оказался с мячом на правом фланге, а пока готовил подачу, Жигулёв успел накрыть эту попытку форварда. В руку ему угодил мяч, поэтому будет штрафной.
  • 23'
    Ломовицкий получил мяч на правом фланге, пытался прокинуть его мимо защитника, но в итоге в него и влетел. Нарушения правил тут не было.
  • Фол, нарушение
    22'
    Много борьбы в центре поля мы сейчас наблюдаем, Кожемякин сейчас на фланге Ткачёва затолкал. Никуда гости не торопятся.
  • 20'
    Спал немного темп игры, футболисты "Арсенала" сейчас пытаются начать атаку от своих ворот, через голкипера Шамова пришлось играть.
  • 19'
    Первый тайм подходит к своей середине, пока нет у нас опасных моментов, да и в принципе ударов по воротам мы не видим.
  • 17'
    Да, к счастью, всё хорошо с Фламарионом, Ткачёв извинился перед оппонентом за свой грубый фол.
  • Желтая карточка
    16'
    Ещё одна карточка следом. В составе "Арсенала" её получил Сергей Ткачёв. Опоздал на мяч игрок гостей, в итоге влетел в ноги Фламариону. Опаснейший фол, можно было серьёзную травму нанести.
  • Желтая карточка
    15'
    Степанов по левому флангу тащил мяч вперёд, сначала упал сам, но резко поднялся, пошёл дальше и оказался на газоне вновь. Уже в падении в попытке мяч достать он ударил по ногам подоспевшего оппонента. Карточка игроку "Ротора".
  • 14'
    Кингс Кангва исполнял этот штрафной удар, попытался перебросить стенку, но не удалось. Головой кто-то из хозяев смог отбить мяч.
  • Фол, нарушение
    13'
    Песегов нарушил правила перед своей штрафной площадью, довольно жёстко сбил Рассказова. И очень опасный момент будет, мяч чуть левее центра стоит!
  • 12'
    В порядке Хагуш, обошлось даже без помощи медицинской бригады.
  • Травма, повреждение
    11'
    Хагуш оказался на газоне, неприятный стык с Кожемикиным тут получился у капитана "Арсенала".
  • 9'
    Рассказов сделал передачу к линии штрафной площади на Ломовицкого, который мог наносить удар, но на приёме далековато у него мяч отскочил, в итоге защитник почти накрыл! Всё-таки успел полузащитник гостей ткнуть его в сторону ворот, но не попал.
  • Угловой
    8'
    Угловой у ворот "Арсенала", Жигулёв навесил справа на ближнюю штангу, смогли гости выбить мяч от своих ворот.
  • 6'
    В атаке "Ротор", Муллин на правом фланге пытался пройти Кадири, но защитник успел мяч на угловой выбить.
  • Фол, нарушение
    5'
    Пока без подходов к воротам у нас получается, Кипиани в центре поля получил толчок в спину от Рассказова.
  • 4'
    Приличные скорости на первых минутах, хотят команды продуктивно провести заключительный матч календарного года.
  • 2'
    Подача в штрафную площадь "Ротора" со штрафного, Гогуа прыгнул выше всех и мяч вынес.
  • Первый тайм начался
    1'
    Поехали! Игра началась! С центра поля начали игроки "Ротора". В синей форме сыграют хозяева, а "Арсенал" сыграет в традиционной красной форме с жёлтыми рукавами.
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Volgograd Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.50 2.60 2.65
Бонус: 5 000 ₽ 3.50 3.20 2.70
Бонус: 5 000 ₽ 3.12 3.02 2.71
  3.66 2.28 2.95

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.20 1.10 4.80 1.19 2.37 1.63 2.06 1.81 1.75 2.15 1.71 2.21 1.42 2.85 1.18 4.90 1.13 5.90 1.02 10.50 1.02 10.50 0.00 19.00 0.00 19.50 0.00 25.00
6.30 1.12 4.85 1.19 2.38 1.60 1.76 2.09 1.47 2.88 1.19 4.85 1.14 5.80 1.04 12.00 1.03 13.00 1.00 20.00
3.21 1.36 2.69 1.49 2.16 1.73 1.73 2.16 1.52 2.59 1.35 3.27 1.38 3.11 1.29 3.64 1.40 3.00 1.15 5.83
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.48 2.65 1.30 4.00 1.07 9.80
2.28 1.63 1.50 2.59 1.26 3.85 1.05 10.00 1.04 11.50
1.13 5.90 1.33 3.30 1.10 7.03 1.28 3.67 1.21 4.44
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.83 1.91 1.38 2.90 1.11 6.00
2.83 1.43 1.87 1.93 1.40 2.95 1.12 6.30 1.08 7.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.23 1.61
Букмекер Да Нет
6.20 1.10
Букмекер Да Нет
4.60 1.18
Где смотреть матч Ротор 0:0 Арсенал Тула онлайн

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Прогнозы на матч Ротор 0:0 Арсенал Тула

Исход игры
Ротор
25.2% (39)
Ничья
46.5% (72)
Арсенал Тула
28.4% (44)
Тотал 2.5
Больше
28.67% (43)
Меньше
71.33% (107)
Обе команды забьют
Да
70% (105)
Нет
30% (45)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40% (62)
1:2 Арсенал Тула
14.2% (22)
2:1 Ротор
11.6% (18)
0:1 Арсенал Тула
11% (17)
1:0 Ротор
11% (17)
0:0 Ничья
4.5% (7)
2:0 Ротор
1.9% (3)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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