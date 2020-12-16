Ротор
0:0
Первый тайм: 41'
Стадион: Волгоград Арена
Арсенал Тула
15' Желтая карточкаСтепанов Данил
16' Желтая карточкаТкачёв Сергей
38' Желтая карточкаКожемякин Олег
27
Гогуа
Седрик
96
Фламарион
20
Жигулёв
Илья
50
Шамов
Егор
14
Хагуш
Анри
44
Кангва
Кингс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Гогуа СедрикЗащитник
- Защитник
-
96 ФламарионПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Жигулёв ИльяПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Понсе АндресНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хацкевич Александр
- Основной состав
-
50 Шамов ЕгорВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Хагуш АнриЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Кангва КингсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Чаушич ГоранПолузащитник
-
15 Ковалёв ЮрийПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Кангва ЭвансПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Аджоев ГурамНападающий
-
77 Минаев РоманНападающий
-
Главный тренер: Парфёнов Дмитрий
Ход матча
15'
16'
38'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Муллин Камиль
|3
|0.16
|2.
|Фламарион
|2
|0.11
|3.
|Серченков Сергей
|1
|0.05
|4.
|Степанов Данил
|1
|0.05
|5.
|Понсе Андрес
|1
|0.05
|6.
|Макаров Сергей
|0
|0
|7.
|Кожемякин Олег
|0
|0
|8.
|Николаев Олег
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кангва Эванс
|3
|0.16
|2.
|Ткачёв Сергей
|2
|0.11
|3.
|Панченко Кирилл
|2
|0.11
|4.
|Кадири Мохаммед
|2
|0.11
|5.
|Лесовой Даниил
|2 (1)
|0.11
|6.
|Ковалёв Юрий
|1
|0.05
|7.
|Кангва Кингс
|1
|0.05
|8.
|Луценко Евгений
|1
|0.05
|9.
|Хлусевич Даниил
|1
|0.05
|10.
|Джорджевич Лука
|1
|0.05
|11.
|Пантелеев Владислав
|0
|0
|12.
|Сокол Артём
|0
|0
|13.
|Громыко Валерий
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Степанов Данил
|7
|0
|2.
|Гогуа Седрик
|4
|1
|3.
|Макаров Сергей
|5
|0
|4.
|Байрыев Азат
|3
|1
|5.
|Алейник Олег
|4
|0
|6.
|Кверквелия Соломон
|4
|0
|7.
|Жигулёв Илья
|4
|0
|8.
|Кожемякин Олег
|4
|0
|9.
|Давиташвили Зурико
|4
|0
|10.
|Понсе Андрес
|2
|1
|11.
|Микелтадзе Бека
|3
|0
|12.
|Фламарион
|3
|0
|13.
|Манучарян Армен
|1
|1
|14.
|Песегов Евгений
|1
|0
|15.
|Султонов Мухаммад
|1
|0
|16.
|Муллин Камиль
|1
|0
|17.
|Пискунов Антон
|1
|0
|18.
|Кипиани Николай
|1
|0
|19.
|Матрикарди Патрисио
|1
|0
|20.
|Серченков Сергей
|1
|0
|21.
|Чондрич Йосип
|1
|0
|22.
|Николаев Олег
|1
|0
|23.
|Колесниченко Кирилл
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бауэр Роберт
|6
|0
|2.
|Кангва Кингс
|4
|1
|3.
|Кангва Эванс
|4
|1
|4.
|Чаушич Горан
|4
|0
|5.
|Сокол Артём
|4
|0
|6.
|Хлусевич Даниил
|4
|0
|7.
|Беляев Максим
|3
|0
|8.
|Панченко Кирилл
|3
|0
|9.
|Костадинов Георги
|3
|0
|10.
|Довбня Александр Евгеньевич
|3
|0
|11.
|Громыко Валерий
|3
|0
|12.
|Лесовой Даниил
|1
|1
|13.
|Григалава Гиа
|2
|0
|14.
|Ткачёв Сергей
|2
|0
|15.
|Ломовицкий Александр
|2
|0
|16.
|Денисов Александр
|1
|0
|17.
|Комбаров Кирилл
|1
|0
|18.
|Бурлак Тарас
|1
|0
|19.
|Луценко Евгений
|1
|0
|20.
|Джорджевич Лука
|1
|0
|21.
|Горбатенко Игорь
|1
|0
|22.
|Ковалёв Юрий
|1
|0
|23.
|Злобин Николай
|1
|0
|24.
|Пантелеев Владислав
|1
|0
|25.
|Рассказов Николай
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ротор
|0
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|37.5% (3)
|25% (2)
|12.5% (1)
|Арсенал Тула
|11.76% (2)
|17.65% (3)
|23.53% (4)
|5.88% (1)
|17.65% (3)
|23.53% (4)
Предыдущие игры
Ротор Последние 20 матчей: +2 =5 -13Ротор 1:0 Уфа Краснодар 5:0 Ротор Спартак Москва 2:0 Ротор Ротор 0:0 Урал
Арсенал Тула 1:1 Ротор Ротор 0:1 ЦСКА Москва Локомотив Москва 1:2 Ротор Крылья Советов 3:0 Ротор Ротор 0:2 Тамбов Уфа 0:0 Ротор Ротор 1:3 Рубин Динамо Ставрополь 3:0 Ротор Ростов 3:0 Ротор Ротор 0:3 Краснодар Химки 1:1 Ротор Ротор 0:1 Спартак Москва Ротор 1:2 Сочи Ахмат 3:1 Ротор Динамо Москва 0:0 Ротор Ротор 0:2 Зенит
Арсенал Тула Последние 20 матчей: +5 =5 -10Химки 1:0 Арсенал Тула Динамо Москва 1:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 0:0 Зенит Локомотив Москва 1:0 Арсенал Тула
Арсенал Тула 1:1 Ротор Рубин 3:1 Арсенал Тула ЦСКА Москва 5:1 Арсенал Тула Текстильщик 0:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:0 Урал ЦСКА Москва 1:1 Арсенал Тула Тамбов 1:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:3 Ростов Салют 1:2 Арсенал Тула Арсенал Тула 3:2 Сочи Зенит 3:1 Арсенал Тула ЦСКА Москва 1:0 Арсенал Тула Спартак Москва 2:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:1 Химки Арсенал Тула 2:0 Динамо Москва Краснодар 2:0 Арсенал Тула
Последние игры между собой
Ротор: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
Арсенал Тула: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|18
|11
|5
|2
|40 - 14
|38
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|32 - 18
|35
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|32 - 16
|34
|4.
|Ростов
|Заявка
|18
|10
|2
|6
|23 - 17
|32
|5.
|Динамо Москва
|0:0 Заявка
|19
|9
|4
|6
|24 - 19
|31
|6.
|Сочи
|0:0 Заявка
|19
|8
|7
|4
|26 - 22
|31
|7.
|Локомотив Москва
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|19 - 22
|28
|8.
|Краснодар
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|34 - 19
|27
|9.
|Рубин
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|24 - 25
|27
|10.
|Ахмат
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|19 - 21
|25
|11.
|Химки
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|21 - 28
|22
|12.
|Урал
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|15 - 22
|20
|13.
|Арсенал Тула
|0:0 Заявка
|19
|3
|6
|10
|17 - 29
|15
|14.
|Уфа
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|14 - 30
|13
|15.
|Тамбов
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|12 - 28
|12
|16.
|Ротор
|0:0 Заявка
|19
|2
|6
|11
|8 - 30
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|9
|8
|0
|1
|30 - 9
|24
|2.
|Динамо Москва
|0:0 Заявка
|9
|7
|1
|1
|15 - 3
|22
|3.
|Краснодар
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|26 - 8
|20
|4.
|Сочи
|0:0 Заявка
|10
|5
|5
|0
|15 - 8
|20
|5.
|Локомотив Москва
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|12 - 7
|19
|6.
|Спартак Москва
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 8
|18
|7.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|21 - 12
|18
|8.
|Ахмат
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 9
|14
|9.
|Ростов
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 6
|13
|10.
|Химки
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|9 - 10
|13
|11.
|Арсенал Тула
|0:0 Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 10
|13
|12.
|Урал
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|9 - 9
|13
|13.
|Рубин
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 11
|12
|14.
|Тамбов
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|5 - 9
|7
|15.
|Уфа
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 11
|6
|16.
|Ротор
|0:0 Заявка
|10
|1
|2
|7
|3 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ростов
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|12 - 11
|19
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|15 - 10
|17
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|11 - 4
|16
|4.
|Рубин
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|13 - 14
|15
|5.
|Зенит
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|10 - 5
|14
|6.
|Сочи
|0:0 Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 14
|11
|7.
|Ахмат
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|7 - 12
|11
|8.
|Химки
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 18
|9
|9.
|Локомотив Москва
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 15
|9
|10.
|Динамо Москва
|0:0 Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 16
|9
|11.
|Краснодар
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 11
|7
|12.
|Уфа
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|6 - 19
|7
|13.
|Урал
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|6 - 13
|7
|14.
|Ротор
|0:0 Заявка
|9
|1
|4
|4
|5 - 16
|7
|15.
|Тамбов
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 19
|5
|16.
|Арсенал Тула
|0:0 Заявка
|10
|0
|2
|8
|5 - 19
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
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Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Ротор» – «Арсенал Тула» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ротор» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Арсенал Тула» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ротор» – «Арсенал Тула», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Ротор 0:0 Арсенал Тула
Исход игры
Ротор
25.2% (39)
Ничья
46.5% (72)
Арсенал Тула
28.4% (44)
Тотал 2.5
Больше
28.67% (43)
Меньше
71.33% (107)
Обе команды забьют
Да
70% (105)
Нет
30% (45)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40% (62)
1:2 Арсенал Тула
14.2% (22)
2:1 Ротор
11.6% (18)
0:1 Арсенал Тула
11% (17)
1:0 Ротор
11% (17)
0:0 Ничья
4.5% (7)
2:0 Ротор
1.9% (3)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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