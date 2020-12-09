Ротор
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Стадион: Волгоград Арена
Арсенал Тула
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Муллин Камиль
|3
|0.17
|2.
|Фламарион
|2
|0.11
|3.
|Серченков Сергей
|1
|0.06
|4.
|Степанов Данил
|1
|0.06
|5.
|Понсе Андрес
|1
|0.06
|6.
|Макаров Сергей
|0
|0
|7.
|Кожемякин Олег
|0
|0
|8.
|Николаев Олег
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кангва Эванс
|3
|0.17
|2.
|Ткачёв Сергей
|2
|0.11
|3.
|Панченко Кирилл
|2
|0.11
|4.
|Кадири Мохаммед
|2
|0.11
|5.
|Лесовой Даниил
|2 (1)
|0.11
|6.
|Ковалёв Юрий
|1
|0.06
|7.
|Кангва Кингс
|1
|0.06
|8.
|Луценко Евгений
|1
|0.06
|9.
|Хлусевич Даниил
|1
|0.06
|10.
|Джорджевич Лука
|1
|0.06
|11.
|Пантелеев Владислав
|0
|0
|12.
|Сокол Артём
|0
|0
|13.
|Громыко Валерий
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Степанов Данил
|6
|0
|2.
|Гогуа Седрик
|4
|1
|3.
|Макаров Сергей
|5
|0
|4.
|Байрыев Азат
|3
|1
|5.
|Алейник Олег
|4
|0
|6.
|Кверквелия Соломон
|4
|0
|7.
|Жигулёв Илья
|4
|0
|8.
|Кожемякин Олег
|4
|0
|9.
|Давиташвили Зурико
|4
|0
|10.
|Понсе Андрес
|2
|1
|11.
|Микелтадзе Бека
|3
|0
|12.
|Фламарион
|3
|0
|13.
|Манучарян Армен
|1
|1
|14.
|Песегов Евгений
|1
|0
|15.
|Султонов Мухаммад
|1
|0
|16.
|Муллин Камиль
|1
|0
|17.
|Пискунов Антон
|1
|0
|18.
|Кипиани Николай
|1
|0
|19.
|Матрикарди Патрисио
|1
|0
|20.
|Серченков Сергей
|1
|0
|21.
|Чондрич Йосип
|1
|0
|22.
|Николаев Олег
|1
|0
|23.
|Колесниченко Кирилл
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бауэр Роберт
|6
|0
|2.
|Кангва Кингс
|4
|1
|3.
|Кангва Эванс
|4
|1
|4.
|Чаушич Горан
|4
|0
|5.
|Сокол Артём
|4
|0
|6.
|Хлусевич Даниил
|4
|0
|7.
|Беляев Максим
|3
|0
|8.
|Панченко Кирилл
|3
|0
|9.
|Костадинов Георги
|3
|0
|10.
|Довбня Александр Евгеньевич
|3
|0
|11.
|Громыко Валерий
|3
|0
|12.
|Лесовой Даниил
|1
|1
|13.
|Григалава Гиа
|2
|0
|14.
|Ломовицкий Александр
|2
|0
|15.
|Денисов Александр
|1
|0
|16.
|Комбаров Кирилл
|1
|0
|17.
|Бурлак Тарас
|1
|0
|18.
|Луценко Евгений
|1
|0
|19.
|Джорджевич Лука
|1
|0
|20.
|Горбатенко Игорь
|1
|0
|21.
|Ткачёв Сергей
|1
|0
|22.
|Ковалёв Юрий
|1
|0
|23.
|Злобин Николай
|1
|0
|24.
|Пантелеев Владислав
|1
|0
|25.
|Рассказов Николай
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ротор
|0
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|37.5% (3)
|25% (2)
|12.5% (1)
|Арсенал Тула
|11.76% (2)
|17.65% (3)
|23.53% (4)
|5.88% (1)
|17.65% (3)
|23.53% (4)
Предыдущие игры
Ротор Последние 20 матчей: +2 =5 -13Ротор 1:0 Уфа Краснодар 5:0 Ротор Спартак Москва 2:0 Ротор Ротор 0:0 Урал
Арсенал Тула 1:1 Ротор Ротор 0:1 ЦСКА Москва Локомотив Москва 1:2 Ротор Крылья Советов 3:0 Ротор Ротор 0:2 Тамбов Уфа 0:0 Ротор Ротор 1:3 Рубин Динамо Ставрополь 3:0 Ротор Ростов 3:0 Ротор Ротор 0:3 Краснодар Химки 1:1 Ротор Ротор 0:1 Спартак Москва Ротор 1:2 Сочи Ахмат 3:1 Ротор Динамо Москва 0:0 Ротор Ротор 0:2 Зенит
Арсенал Тула Последние 20 матчей: +5 =5 -10Химки 1:0 Арсенал Тула Динамо Москва 1:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 0:0 Зенит Локомотив Москва 1:0 Арсенал Тула
Арсенал Тула 1:1 Ротор Рубин 3:1 Арсенал Тула ЦСКА Москва 5:1 Арсенал Тула Текстильщик 0:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:0 Урал ЦСКА Москва 1:1 Арсенал Тула Тамбов 1:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:3 Ростов Салют 1:2 Арсенал Тула Арсенал Тула 3:2 Сочи Зенит 3:1 Арсенал Тула ЦСКА Москва 1:0 Арсенал Тула Спартак Москва 2:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:1 Химки Арсенал Тула 2:0 Динамо Москва Краснодар 2:0 Арсенал Тула
Последние игры между собой
Ротор: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
Арсенал Тула: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|18
|11
|5
|2
|40 - 14
|38
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|32 - 18
|35
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|32 - 16
|34
|4.
|Ростов
|Заявка
|18
|10
|2
|6
|23 - 17
|32
|5.
|Динамо Москва
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|24 - 19
|30
|6.
|Сочи
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|26 - 22
|30
|7.
|Локомотив Москва
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|19 - 22
|28
|8.
|Краснодар
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|34 - 19
|27
|9.
|Рубин
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|24 - 25
|27
|10.
|Ахмат
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|19 - 21
|25
|11.
|Химки
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|21 - 28
|22
|12.
|Урал
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|15 - 22
|20
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|17 - 29
|14
|14.
|Уфа
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|14 - 30
|13
|15.
|Тамбов
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|12 - 28
|12
|16.
|Ротор
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|8 - 30
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|9
|8
|0
|1
|30 - 9
|24
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|15 - 3
|22
|3.
|Краснодар
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|26 - 8
|20
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|12 - 7
|19
|5.
|Сочи
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|15 - 8
|19
|6.
|Спартак Москва
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 8
|18
|7.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|21 - 12
|18
|8.
|Ахмат
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 9
|14
|9.
|Ростов
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 6
|13
|10.
|Химки
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|9 - 10
|13
|11.
|Арсенал Тула
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 10
|13
|12.
|Урал
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|9 - 9
|13
|13.
|Рубин
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 11
|12
|14.
|Тамбов
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|5 - 9
|7
|15.
|Уфа
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 11
|6
|16.
|Ротор
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|3 - 14
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ростов
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|12 - 11
|19
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|15 - 10
|17
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|11 - 4
|16
|4.
|Рубин
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|13 - 14
|15
|5.
|Зенит
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|10 - 5
|14
|6.
|Сочи
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 14
|11
|7.
|Ахмат
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|7 - 12
|11
|8.
|Химки
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 18
|9
|9.
|Локомотив Москва
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 15
|9
|10.
|Динамо Москва
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 16
|8
|11.
|Краснодар
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 11
|7
|12.
|Уфа
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|6 - 19
|7
|13.
|Урал
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|6 - 13
|7
|14.
|Ротор
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|5 - 16
|7
|15.
|Тамбов
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 19
|5
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|9
|0
|1
|8
|5 - 19
|1
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Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Ротор» – «Арсенал Тула» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ротор» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Арсенал Тула» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ротор» – «Арсенал Тула», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Ротор - Арсенал Тула
Исход игры
Ротор
31% (18)
Ничья
48.3% (28)
Арсенал Тула
20.7% (12)
Тотал 2.5
Больше
25.45% (14)
Меньше
74.55% (41)
Обе команды забьют
Да
72.73% (40)
Нет
27.27% (15)
Популярный счёт
1:1 Ничья
44.8% (26)
1:0 Ротор
15.5% (9)
2:1 Ротор
13.8% (8)
1:2 Арсенал Тула
8.6% (5)
0:1 Арсенал Тула
8.6% (5)
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