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Ротор
 
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Стадион:
Арсенал Тула

Бомбардиры внутри турнира

Ротор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Муллин Камиль 3 0.17
2. Фламарион 2 0.11
3. Серченков Сергей 1 0.06
4. Степанов Данил 1 0.06
5. Понсе Андрес 1 0.06
6. Макаров Сергей 0 0
7. Кожемякин Олег 0 0
8. Николаев Олег 0 0
Арсенал Тула
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кангва Эванс 3 0.17
2. Ткачёв Сергей 2 0.11
3. Панченко Кирилл 2 0.11
4. Кадири Мохаммед 2 0.11
5. Лесовой Даниил 2 (1) 0.11
6. Ковалёв Юрий 1 0.06
7. Кангва Кингс 1 0.06
8. Луценко Евгений 1 0.06
9. Хлусевич Даниил 1 0.06
10. Джорджевич Лука 1 0.06
11. Пантелеев Владислав 0 0
12. Сокол Артём 0 0
13. Громыко Валерий 0 0

Карточки

Ротор
# Игрок      
1. Степанов Данил 6 0
2. Гогуа Седрик 4 1
3. Макаров Сергей 5 0
4. Байрыев Азат 3 1
5. Алейник Олег 4 0
6. Кверквелия Соломон 4 0
7. Жигулёв Илья 4 0
8. Кожемякин Олег 4 0
9. Давиташвили Зурико 4 0
10. Понсе Андрес 2 1
11. Микелтадзе Бека 3 0
12. Фламарион 3 0
13. Манучарян Армен 1 1
14. Песегов Евгений 1 0
15. Султонов Мухаммад 1 0
16. Муллин Камиль 1 0
17. Пискунов Антон 1 0
18. Кипиани Николай 1 0
19. Матрикарди Патрисио 1 0
20. Серченков Сергей 1 0
21. Чондрич Йосип 1 0
22. Николаев Олег 1 0
23. Колесниченко Кирилл 1 0
Арсенал Тула
# Игрок      
1. Бауэр Роберт 6 0
2. Кангва Кингс 4 1
3. Кангва Эванс 4 1
4. Чаушич Горан 4 0
5. Сокол Артём 4 0
6. Хлусевич Даниил 4 0
7. Беляев Максим 3 0
8. Панченко Кирилл 3 0
9. Костадинов Георги 3 0
10. Довбня Александр Евгеньевич 3 0
11. Громыко Валерий 3 0
12. Лесовой Даниил 1 1
13. Григалава Гиа 2 0
14. Ломовицкий Александр 2 0
15. Денисов Александр 1 0
16. Комбаров Кирилл 1 0
17. Бурлак Тарас 1 0
18. Луценко Евгений 1 0
19. Джорджевич Лука 1 0
20. Горбатенко Игорь 1 0
21. Ткачёв Сергей 1 0
22. Ковалёв Юрий 1 0
23. Злобин Николай 1 0
24. Пантелеев Владислав 1 0
25. Рассказов Николай 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ротор 0 12.5% (1) 12.5% (1) 37.5% (3) 25% (2) 12.5% (1)
 Арсенал Тула 11.76% (2) 17.65% (3) 23.53% (4) 5.88% (1) 17.65% (3) 23.53% (4)

Предыдущие игры

Ротор Последние 20 матчей: +2 =5 -13
Ротор 1:0 Уфа Краснодар 5:0 Ротор Спартак Москва 2:0 Ротор Ротор 0:0 Урал
Арсенал Тула 1:1 Ротор Ротор 0:1 ЦСКА Москва Локомотив Москва 1:2 Ротор Крылья Советов 3:0 Ротор Ротор 0:2 Тамбов Уфа 0:0 Ротор Ротор 1:3 Рубин Динамо Ставрополь 3:0 Ротор Ростов 3:0 Ротор Ротор 0:3 Краснодар Химки 1:1 Ротор Ротор 0:1 Спартак Москва Ротор 1:2 Сочи Ахмат 3:1 Ротор Динамо Москва 0:0 Ротор Ротор 0:2 Зенит
Арсенал Тула Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Химки 1:0 Арсенал Тула Динамо Москва 1:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 0:0 Зенит Локомотив Москва 1:0 Арсенал Тула
Арсенал Тула 1:1 Ротор Рубин 3:1 Арсенал Тула ЦСКА Москва 5:1 Арсенал Тула Текстильщик 0:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:0 Урал ЦСКА Москва 1:1 Арсенал Тула Тамбов 1:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:3 Ростов Салют 1:2 Арсенал Тула Арсенал Тула 3:2 Сочи Зенит 3:1 Арсенал Тула ЦСКА Москва 1:0 Арсенал Тула Спартак Москва 2:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:1 Химки Арсенал Тула 2:0 Динамо Москва Краснодар 2:0 Арсенал Тула

Последние игры между собой

Ротор: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
Арсенал Тула: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
Арсенал Тула 1:1 Ротор Премьер-лига Ротор 1:1 Арсенал Тула ФНЛ - Первый дивизион Арсенал Тула 4:0 Ротор ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 18 11 5 2 40 - 14 38
2. Спартак Москва Заявка 18 10 5 3 32 - 18 35
3. ЦСКА Москва Заявка 18 10 4 4 32 - 16 34
4. Ростов Заявка 18 10 2 6 23 - 17 32
5. Динамо Москва Заявка 18 9 3 6 24 - 19 30
6. Сочи Заявка 18 8 6 4 26 - 22 30
7. Локомотив Москва Заявка 18 8 4 6 19 - 22 28
8. Краснодар Заявка 18 8 3 7 34 - 19 27
9. Рубин Заявка 18 8 3 7 24 - 25 27
10. Ахмат Заявка 18 7 4 7 19 - 21 25
11. Химки Заявка 18 6 4 8 21 - 28 22
12. Урал Заявка 18 4 8 6 15 - 22 20
13. Арсенал Тула Заявка 18 3 5 10 17 - 29 14
14. Уфа Заявка 18 3 4 11 14 - 30 13
15. Тамбов Заявка 18 3 3 12 12 - 28 12
16. Ротор Заявка 18 2 5 11 8 - 30 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 9 8 0 1 30 - 9 24
2. Динамо Москва Заявка 9 7 1 1 15 - 3 22
3. Краснодар Заявка 9 6 2 1 26 - 8 20
4. Локомотив Москва Заявка 9 6 1 2 12 - 7 19
5. Сочи Заявка 9 5 4 0 15 - 8 19
6. Спартак Москва Заявка 9 5 3 1 17 - 8 18
7. ЦСКА Москва Заявка 10 5 3 2 21 - 12 18
8. Ахмат Заявка 9 4 2 3 12 - 9 14
9. Ростов Заявка 8 4 1 3 11 - 6 13
10. Химки Заявка 9 4 1 4 9 - 10 13
11. Арсенал Тула Заявка 9 3 4 2 12 - 10 13
12. Урал Заявка 9 3 4 2 9 - 9 13
13. Рубин Заявка 9 3 3 3 11 - 11 12
14. Тамбов Заявка 9 2 1 6 5 - 9 7
15. Уфа Заявка 9 1 3 5 8 - 11 6
16. Ротор Заявка 9 1 1 7 3 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ростов Заявка 10 6 1 3 12 - 11 19
2. Спартак Москва Заявка 9 5 2 2 15 - 10 17
3. ЦСКА Москва Заявка 8 5 1 2 11 - 4 16
4. Рубин Заявка 9 5 0 4 13 - 14 15
5. Зенит Заявка 9 3 5 1 10 - 5 14
6. Сочи Заявка 9 3 2 4 11 - 14 11
7. Ахмат Заявка 9 3 2 4 7 - 12 11
8. Химки Заявка 9 2 3 4 12 - 18 9
9. Локомотив Москва Заявка 9 2 3 4 7 - 15 9
10. Динамо Москва Заявка 9 2 2 5 9 - 16 8
11. Краснодар Заявка 9 2 1 6 8 - 11 7
12. Уфа Заявка 9 2 1 6 6 - 19 7
13. Урал Заявка 9 1 4 4 6 - 13 7
14. Ротор Заявка 9 1 4 4 5 - 16 7
15. Тамбов Заявка 9 1 2 6 7 - 19 5
16. Арсенал Тула Заявка 9 0 1 8 5 - 19 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ротор - Арсенал Тула от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 декабря 2020, осталось 2 дня 10 часов 40 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 58
    Ротор 31% (18)
    X 48.3% (28)
    Арсенал Тула 20.7% (12)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ротор
    Ничья
    Арсенал Тула
    3.50
    3.20
    2.50
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 3.00 3.20 2.50
    Бонус: 5 000 ₽ 3.50 3.20 2.30
    Бонус: 5 000 ₽ 3.34 3.18 2.42
      3.30 3.19 2.37

    Самый высокий коэффициент на матч «Ротор» – «Арсенал Тула» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ротор» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Арсенал Тула» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ротор» – «Арсенал Тула», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    7.80 1.06 6.10 1.12 2.75 1.45 2.20 1.67 2.11 1.81 1.79 2.12 1.62 2.44 1.28 3.75 1.20 4.50 1.06 8.10 1.05 8.80 0.00 15.50
    7.40 1.09 6.05 1.13 2.72 1.47 2.04 1.80 1.61 2.46 1.28 3.75 1.20 4.80 1.07 9.00 1.06 9.90 1.00 19.25
    2.07 1.81
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.61 2.33 1.30 3.55 1.07 8.30
    2.45 1.53 1.64 2.26 1.32 3.38 1.08 8.10 1.05 9.60
    2.54 1.54 2.09 1.79 1.61 2.38 1.40 3.05
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.14 1.66 1.49 2.50 1.17 4.70
    3.20 1.35 2.12 1.72 1.48 2.65 1.17 5.10 1.12 6.35

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.03 1.78
    Букмекер Да Нет
    5.70 1.14
    Букмекер Да Нет
    3.95 1.25
    Где смотреть матч Ротор - Арсенал Тула онлайн

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    Прогнозы на матч Ротор - Арсенал Тула

    Исход игры
    Ротор
    31% (18)
    Ничья
    48.3% (28)
    Арсенал Тула
    20.7% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    25.45% (14)
    Меньше
    74.55% (41)
    Обе команды забьют
    Да
    72.73% (40)
    Нет
    27.27% (15)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    44.8% (26)
    1:0 Ротор
    15.5% (9)
    2:1 Ротор
    13.8% (8)
    1:2 Арсенал Тула
    8.6% (5)
    0:1 Арсенал Тула
    8.6% (5)
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    3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
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