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Зенит
 
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Стадион:
Спартак Москва

Бомбардиры внутри турнира

Зенит
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дзюба Артём 10 (3) 0.56
2. Азмун Сердар 10 (1) 0.56
3. Ерохин Александр 6 0.33
4. Дуглас Сантос 3 0.17
5. Сутормин Алексей 2 0.11
6. Мостовой Андрей 2 0.11
7. Кузяев Далер 2 0.11
8. Ловрен Деян 2 0.11
9. Караваев Вячеслав 1 0.06
10. Дриусси Себастьян 1 0.06
11. Малком Филипе 1 0.06
12. Круговой Данил 0 0
13. Жирков Юрий 0 0
14. Оздоев Магомед 0 0
15. Барриос Вилмар 0 0
Спартак Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ларссон Джордан 8 (1) 0.44
2. Понсе Эсекель 8 0.44
3. Соболев Александр Сергеевич 5 (1) 0.28
4. Жиго Самуэль 3 0.17
5. Айртон Лукас 2 0.11
6. Кокорин Александр 2 (2) 0.11
7. Бакаев Зелимхан 1 (1) 0.06
8. Зобнин Роман 1 0.06
9. Мозес Виктор 1 0.06
10. Крал Алекс 0 0
11. Умяров Наиль 0 0

Карточки

Зенит
# Игрок      
1. Ракицкий Ярослав 4 2
2. Барриос Вилмар 5 1
3. Ерохин Александр 2 0
4. Оздоев Магомед 2 0
5. Караваев Вячеслав 2 0
6. Чистяков Дмитрий 2 0
7. Азмун Сердар 2 0
8. Кузяев Далер 2 0
9. Жирков Юрий 1 0
10. Ловрен Деян 1 0
11. Сутормин Алексей 1 0
12. Дуглас Сантос 1 0
13. Дриусси Себастьян 1 0
14. Малком Филипе 1 0
15. Ригони Эмилиано 1 0
16. Вендел Маркус 1 0
Спартак Москва
# Игрок      
1. Маслов Павел 6 1
2. Соболев Александр Сергеевич 5 0
3. Айртон Лукас 5 0
4. Зобнин Роман 4 0
5. Умяров Наиль 4 0
6. Ещенко Андрей 3 0
7. Ларссон Джордан 3 0
8. Максименко Александр 3 0
9. Крал Алекс 3 0
10. Кутепов Илья 2 0
11. Понсе Эсекель 2 0
12. Жиго Самуэль 2 0
13. Урунов Остон 2 0
14. Мозес Виктор 1 0
15. Кокорин Александр 1 0
16. Бакаев Зелимхан 1 0
17. Джикия Георгий 1 0
18. Гапонов Илья 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Зенит 5% (2) 32.5% (13) 12.5% (5) 5% (2) 17.5% (7) 27.5% (11)
 Спартак Москва 22.58% (7) 6.45% (2) 12.9% (4) 12.9% (4) 12.9% (4) 32.26% (10)

Предыдущие игры

Зенит Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Зенит 3:1 Динамо Москва Зенит 1:2 Боруссия Д Зенит 5:1 Урал Брюгге 3:0 Зенит
Арсенал Тула 0:0 Зенит Лацио 3:1 Зенит Ахмат 2:2 Зенит Зенит 3:1 Краснодар Зенит 1:1 Лацио Химки 0:2 Зенит Боруссия Д 2:0 Зенит Зенит 1:2 Рубин Зенит 1:2 Брюгге Зенит 3:1 Сочи Спартак Москва 1:1 Зенит Зенит 6:0 Уфа Урал 1:1 Зенит Зенит 3:1 Арсенал Тула Локомотив Москва 0:0 Зенит Динамо Москва 1:0 Зенит
Спартак Москва Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Сочи 1:0 Спартак Москва Спартак Москва 5:1 Тамбов Спартак Москва 2:0 Ротор Спартак Москва 1:1 Динамо Москва
Урал 2:2 Спартак Москва Спартак Москва 0:1 Ростов Краснодар 1:3 Спартак Москва Енисей 1:0 Спартак Москва Химки 2:3 Спартак Москва Спартак Москва 1:1 Зенит Тамбов 0:2 Спартак Москва Рубин 0:2 Спартак Москва Родина Москва 1:5 Спартак Москва ЦСКА Москва 3:1 Спартак Москва Спартак Москва 2:1 Арсенал Тула Ротор 0:1 Спартак Москва Спартак Москва 2:1 Локомотив Москва Уфа 1:1 Спартак Москва Спартак Москва 2:0 Ахмат Спартак Москва 2:2 Сочи

Последние игры между собой

Зенит: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Спартак Москва: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Спартак Москва 1:1 Зенит Премьер-лига Зенит 2:1 Спартак Москва Кубок Зенит 1:0 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 0:1 Зенит Премьер-лига
Спартак Москва 1:1 Зенит Премьер-лига Зенит 0:3 Спартак Москва Кубок Париматч Премьер Зенит 0:0 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 3:1 Зенит Премьер-лига Зенит 5:1 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 2:1 Зенит Премьер-лига Зенит 4:2 Спартак Москва Премьер-лига Зенит 5:2 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 2:2 Зенит Премьер-лига Спартак Москва 1:1 Зенит Премьер-лига Зенит 0:0 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 4:2 Зенит Премьер-лига Зенит 4:2 Спартак Москва Премьер-лига Зенит 3:4 Спартак Москва Товарищеские матчи Спартак Москва 2:4 Зенит Премьер-лига Зенит 5:0 Спартак Москва Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 18 11 5 2 40 - 14 38
2. Спартак Москва Заявка 18 10 5 3 32 - 18 35
3. ЦСКА Москва Заявка 18 10 4 4 32 - 16 34
4. Ростов Заявка 18 10 2 6 23 - 17 32
5. Динамо Москва Заявка 18 9 3 6 24 - 19 30
6. Сочи Заявка 18 8 6 4 26 - 22 30
7. Локомотив Москва Заявка 18 8 4 6 19 - 22 28
8. Краснодар Заявка 18 8 3 7 34 - 19 27
9. Рубин Заявка 18 8 3 7 24 - 25 27
10. Ахмат Заявка 18 7 4 7 19 - 21 25
11. Химки Заявка 18 6 4 8 21 - 28 22
12. Урал Заявка 18 4 8 6 15 - 22 20
13. Арсенал Тула Заявка 18 3 5 10 17 - 29 14
14. Уфа Заявка 18 3 4 11 14 - 30 13
15. Тамбов Заявка 18 3 3 12 12 - 28 12
16. Ротор Заявка 18 2 5 11 8 - 30 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 9 8 0 1 30 - 9 24
2. Динамо Москва Заявка 9 7 1 1 15 - 3 22
3. Краснодар Заявка 9 6 2 1 26 - 8 20
4. Локомотив Москва Заявка 9 6 1 2 12 - 7 19
5. Сочи Заявка 9 5 4 0 15 - 8 19
6. Спартак Москва Заявка 9 5 3 1 17 - 8 18
7. ЦСКА Москва Заявка 10 5 3 2 21 - 12 18
8. Ахмат Заявка 9 4 2 3 12 - 9 14
9. Ростов Заявка 8 4 1 3 11 - 6 13
10. Химки Заявка 9 4 1 4 9 - 10 13
11. Арсенал Тула Заявка 9 3 4 2 12 - 10 13
12. Урал Заявка 9 3 4 2 9 - 9 13
13. Рубин Заявка 9 3 3 3 11 - 11 12
14. Тамбов Заявка 9 2 1 6 5 - 9 7
15. Уфа Заявка 9 1 3 5 8 - 11 6
16. Ротор Заявка 9 1 1 7 3 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ростов Заявка 10 6 1 3 12 - 11 19
2. Спартак Москва Заявка 9 5 2 2 15 - 10 17
3. ЦСКА Москва Заявка 8 5 1 2 11 - 4 16
4. Рубин Заявка 9 5 0 4 13 - 14 15
5. Зенит Заявка 9 3 5 1 10 - 5 14
6. Сочи Заявка 9 3 2 4 11 - 14 11
7. Ахмат Заявка 9 3 2 4 7 - 12 11
8. Химки Заявка 9 2 3 4 12 - 18 9
9. Локомотив Москва Заявка 9 2 3 4 7 - 15 9
10. Динамо Москва Заявка 9 2 2 5 9 - 16 8
11. Краснодар Заявка 9 2 1 6 8 - 11 7
12. Уфа Заявка 9 2 1 6 6 - 19 7
13. Урал Заявка 9 1 4 4 6 - 13 7
14. Ротор Заявка 9 1 4 4 5 - 16 7
15. Тамбов Заявка 9 1 2 6 7 - 19 5
16. Арсенал Тула Заявка 9 0 1 8 5 - 19 1
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Зенит - Спартак Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 декабря 2020, осталось 2 дня 12 часов 39 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 60
    Зенит 65% (39)
    X 18.3% (11)
    Спартак Москва 16.7% (10)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Зенит
    Ничья
    Спартак Москва
    1.72
    4.60
    5.35
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.72 4.10 4.60
    Бонус: 5 000 ₽ 1.65 4.40 4.90
    Бонус: 5 000 ₽ 1.67 4.60 5.35
      1.64 4.38 4.86

    Самый высокий коэффициент на матч «Зенит» – «Спартак Москва» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Зенит» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Спартак Москва» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Зенит» – «Спартак Москва», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    17.00 1.01 11.50 1.01 4.60 1.18 3.80 1.27 2.37 1.63 2.12 1.77 1.86 2.01 1.73 2.18 1.53 2.50 1.27 3.75 1.21 4.40 1.07 7.20 1.06 7.80 1.01 13.50
    11.00 1.00 13.25 1.00 4.65 1.18 3.76 1.27 2.46 1.68 1.81 2.00 1.50 2.52 1.24 3.72 1.17 4.33 1.05 7.50 1.04 8.00
    5.11 1.18 2.35 1.62 2.10 1.76 1.85 2.00 1.66 2.27 1.54 2.54 1.22 4.47
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.33 1.60 1.57 2.41 1.21 4.40
    3.85 1.26 2.53 1.52 1.60 2.34 1.23 4.20 1.15 5.40
    3.02 1.40 2.39 1.60 1.83 2.04 1.57 2.46 1.39 3.09
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.40 1.29 1.91 1.83 1.44 2.65 1.28 3.45
    4.75 1.19 3.32 1.33 1.90 1.90 1.42 2.88 1.27 3.76

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.65 2.21
    Букмекер Да Нет
    4.10 1.25
    Букмекер Да Нет
    3.00 1.39
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    Прогнозы на матч Зенит - Спартак Москва

    Исход игры
    Зенит
    65% (39)
    Ничья
    18.3% (11)
    Спартак Москва
    16.7% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.42% (39)
    Меньше
    31.58% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    82.46% (47)
    Нет
    17.54% (10)
    Популярный счёт
    2:1 Зенит
    45% (27)
    1:1 Ничья
    16.7% (10)
    1:2 Спартак Москва
    8.3% (5)
    2:0 Зенит
    8.3% (5)
    4:1 Зенит
    3.3% (2)
    0:2 Спартак Москва
    3.3% (2)
    3:2 Зенит
    3.3% (2)
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