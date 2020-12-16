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  2. Матчи
  3. Германия
Фортуна
2:0
Второй тайм: 90+'

Стадион:
Оснабрюк
0'
1:0
11' Гол
Аппелькамп Синта
45' Желтая карточка
Аменийдо Этьенн
75' Желтая карточка
Бирман Тимо
80' Желтая карточка
Пледль Томас
87' Желтая карточка
Райхель Кен
2:0
89' Гол
Хеннингс Роувен
90'+2
1
Вольф
Рафаэль
25
Циммерман
Маттиас
3
Хоффманн
Андре
4
Дансо
Кевин
32
Крайнц
Лука
23
Аппелькамп
Синта
6
Моралес
Альфредо
15
Приб
Эдгар
12
Петерсон
Кристофер
9
Ковнацки
Давид
28
Хеннингс
Роувен
22
Кюн
Филипп
7
Айдини
Басхким
33
Бирман
Тимо
18
Трапп
Морис
19
Вольце
Кевин
6
Рейс
Людовит
8
Таффертсхофер
Ульрих
10
Шмидт
Никлас
30
Мультауп
Маурице
14
Аменийдо
Этьенн
9
Сантос
Кристиан
Фортуна
4-4-2
Оснабрюк
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Фортуна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Караман Кенан 3 0.25
2. Хеннингс Роувен 3 (1) 0.25
3. Ковнацки Давид 2 0.17
4. Циммерман Маттиас 1 0.08
5. Крайнц Лука 1 0.08
6. Петерсон Кристофер 1 0.08
7. Зоботка Марсель 1 0.08
8. Аппелькамп Синта 1 0.08
9. Бодзек Адам 0 0
10. Приб Эдгар 0 0
Оснабрюк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Керк Себастьян 5 (3) 0.42
2. Сантос Кристиан 3 (1) 0.25
3. Аменийдо Этьенн 2 0.17
4. Бирман Тимо 2 0.17
5. Мультауп Маурице 1 0.08
6. Блаша Давид 1 0.08
7. Ихорст Лук 1 0.08
8. Айдини Басхким 1 0.08
9. Райхель Кен 0 0

Карточки

Фортуна
# Игрок      
1. Бодзек Адам 4 0
2. Циммерман Маттиас 1 1
3. Петерсон Кристофер 1 1
4. Дансо Кевин 1 1
5. Нана Ампома 1 1
6. Кастенмайер Флориан 1 1
7. Хеннингс Роувен 2 0
8. Пледль Томас 2 0
9. Боррьелло Брендон 2 0
10. Ковнацки Давид 2 0
11. Зоботка Марсель 2 0
12. Пётровски Якуб 2 0
13. Вольф Рафаэль 1 0
14. Хоффманн Андре 1 0
15. Моралес Альфредо 1 0
16. Хартерц Флориан 1 0
17. Караман Кенан 1 0
18. Циммер Жан 1 0
19. Аппелькамп Синта 1 0
Оснабрюк
# Игрок      
1. Аменийдо Этьенн 6 0
2. Трапп Морис 3 0
3. Хеннинг Брайан 3 0
4. Айдини Басхким 1 1
5. Бирман Тимо 2 0
6. Таффертсхофер Ульрих 2 0
7. Рейс Людовит 2 0
8. Марк Хейдер 1 0
9. Райхель Кен 1 0
10. Сантос Кристиан 1 0
11. Керк Себастьян 1 0
12. Гугганиг Лукас 1 0
13. Кюн Филипп 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фортуна 8.33% (1) 8.33% (1) 8.33% (1) 25% (3) 0 50% (6)
 Оснабрюк 6.25% (1) 18.75% (3) 25% (4) 6.25% (1) 25% (4) 18.75% (3)

Предыдущие игры

Фортуна Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Карлсруэ 1:2 Фортуна Фортуна 3:2 Дармштадт Бохум 5:0 Фортуна Фортуна 1:0 Зандхаузен
Нюрнберг 1:1 Фортуна Фортуна 1:0 Хайденхайм Ганновер 96 3:0 Фортуна Фортуна 2:2 Ян Боруссия М 4:0 Фортуна Хольштайн Киль 2:1 Фортуна Фортуна 1:0 Вюрцбург Кикерс Гамбург 2:1 Фортуна Ингольштадт 0:1 Фортуна Фортуна 1:0 Падерборн Витесс 2:2 Фортуна Фортуна 1:0 Бохум Дуйсбург 2:5 Фортуна Унион Берлин 3:0 Фортуна Фортуна 1:1 Аугсбург РБ Лейпциг 2:2 Фортуна
Оснабрюк Последние 20 матчей: +8 =8 -4
Айнтрахт Бр 0:2 Оснабрюк Оснабрюк 1:2 Карлсруэ Санкт-Паули 0:1 Оснабрюк Оснабрюк 1:4 Нюрнберг
Ян 2:4 Оснабрюк Оснабрюк 2:1 Зандхаузен Оснабрюк 1:1 Дармштадт Хайденхайм 1:1 Оснабрюк Бохум 0:0 Оснабрюк Оснабрюк 2:1 Ганновер 96 Гройтер Фюрт 1:1 Оснабрюк Тодесфельде 0:1 Оснабрюк Ферль 2:2 Оснабрюк Оснабрюк 2:0 Херенвен Арминия 1:1 Оснабрюк Шальке 04 5:1 Оснабрюк Динамо Дрезден 2:2 Оснабрюк Оснабрюк 4:1 Хольштайн Киль Гамбург 1:1 Оснабрюк Оснабрюк 0:2 Бохум

Последние игры между собой

Фортуна: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Оснабрюк: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Фортуна 2:1 Оснабрюк Бундеслига 2 Оснабрюк 2:3 Фортуна Бундеслига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хольштайн Киль 1:0 Заявка 12 7 4 1 20 - 11 25
2. Гамбург Заявка 12 7 2 3 25 - 16 23
3. Гройтер Фюрт Заявка 12 6 3 3 22 - 15 21
4. Бохум Заявка 12 6 2 4 21 - 14 20
5. Фортуна 1:0 Заявка 12 6 2 4 14 - 18 20
6. Хайденхайм Заявка 12 5 4 3 17 - 13 19
7. Оснабрюк 0:1 Заявка 12 5 4 3 16 - 14 19
8. Карлсруэ Заявка 11 5 1 5 17 - 13 16
9. Эрцгебирге Ауэ Заявка 11 4 4 3 16 - 13 16
10. Ганновер 96 Заявка 12 5 1 6 15 - 14 16
11. Нюрнберг 0:1 Заявка 12 4 4 4 20 - 17 16
12. Ян Заявка 12 4 4 4 17 - 17 16
13. Падерборн 2:2 Заявка 12 4 3 5 16 - 15 15
14. Дармштадт Заявка 12 4 3 5 23 - 23 15
15. Айнтрахт Бр 2:2 Заявка 12 3 3 6 13 - 26 12
16. Зандхаузен Заявка 12 3 2 7 12 - 25 11
17. Санкт-Паули Заявка 11 1 5 5 15 - 21 8
18. Вюрцбург Кикерс Заявка 11 1 1 9 12 - 26 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фортуна 1:0 Заявка 6 5 1 0 9 - 4 16
2. Хайденхайм Заявка 7 4 3 0 11 - 4 15
3. Хольштайн Киль 1:0 Заявка 7 4 2 1 11 - 8 14
4. Ганновер 96 Заявка 6 4 1 1 11 - 4 13
5. Гамбург Заявка 7 4 1 2 15 - 8 13
6. Бохум Заявка 6 3 2 1 12 - 4 11
7. Падерборн 2:2 Заявка 6 3 1 2 11 - 9 10
8. Ян Заявка 6 3 1 2 11 - 9 10
9. Айнтрахт Бр 2:2 Заявка 6 3 1 2 8 - 9 10
10. Эрцгебирге Ауэ Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
11. Нюрнберг 0:1 Заявка 6 2 2 2 9 - 9 8
12. Зандхаузен Заявка 6 2 2 2 8 - 12 8
13. Оснабрюк 0:1 Заявка 5 2 1 2 7 - 9 7
14. Гройтер Фюрт Заявка 6 2 1 3 8 - 9 7
15. Карлсруэ Заявка 5 2 0 3 8 - 7 6
16. Дармштадт Заявка 5 1 2 2 7 - 8 5
17. Санкт-Паули Заявка 5 1 2 2 8 - 10 5
18. Вюрцбург Кикерс Заявка 6 1 1 4 8 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гройтер Фюрт Заявка 6 4 2 0 14 - 6 14
2. Оснабрюк 0:1 Заявка 7 3 3 1 9 - 5 12
3. Хольштайн Киль 1:0 Заявка 5 3 2 0 9 - 3 11
4. Гамбург Заявка 5 3 1 1 10 - 8 10
5. Карлсруэ Заявка 6 3 1 2 9 - 6 10
6. Дармштадт Заявка 7 3 1 3 16 - 15 10
7. Бохум Заявка 6 3 0 3 9 - 10 9
8. Нюрнберг 0:1 Заявка 6 2 2 2 11 - 8 8
9. Эрцгебирге Ауэ Заявка 6 2 2 2 9 - 8 8
10. Ян Заявка 6 1 3 2 6 - 8 6
11. Падерборн 2:2 Заявка 6 1 2 3 5 - 6 5
12. Хайденхайм Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
13. Фортуна 1:0 Заявка 6 1 1 4 5 - 14 4
14. Ганновер 96 Заявка 6 1 0 5 4 - 10 3
15. Зандхаузен Заявка 6 1 0 5 4 - 13 3
16. Санкт-Паули Заявка 6 0 3 3 7 - 11 3
17. Айнтрахт Бр 2:2 Заявка 6 0 2 4 5 - 17 2
18. Вюрцбург Кикерс Заявка 5 0 0 5 4 - 12 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
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Лучшие коэффициенты
Фортуна
Ничья
Оснабрюк
2.35
5.17
3.38
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.38 4.10 12.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.30 4.05 15.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.35 3.04 3.38
  1.24 5.17 24.17

Самый высокий коэффициент на матч «Фортуна» – «Оснабрюк» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Фортуна» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Оснабрюк» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Фортуна» – «Оснабрюк», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.00 1.04 7.10 1.08 2.30 1.58 2.39 1.58 1.96 1.84 1.25 3.75 1.73 2.11 1.36 2.95 1.03 10.00 1.10 6.40 1.03 10.00 1.01 13.00 1.01 12.60 0.00 21.00
7.30 1.05 6.45 1.09 3.10 1.35 2.48 1.54 1.82 2.09 1.43 2.83 1.30 3.40 1.11 5.65 1.08 6.25 1.00 11.00
1.96 1.93 1.62 2.39 1.28 3.83 1.20 4.77 1.68 2.27 1.47 2.80 1.26 4.08 1.25 4.17 1.39 3.13 1.12 6.93
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.65 1.44 1.82 1.99 1.67 2.12 1.09 6.60 1.09 6.50
2.56 1.51 1.78 2.04 1.40 2.95 1.12 6.35 1.08 7.80
2.42 1.59 1.99 1.88 1.53 2.56 1.35 3.27 1.49 2.68 1.28 3.79
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.45 1.51 1.60 2.25 1.23 3.90
3.64 1.28 2.56 1.51 1.67 2.20 1.27 3.76 1.18 4.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.42 1.52
Букмекер Да Нет
3.55 1.27
Букмекер Да Нет
3.50 1.28
Где смотреть матч Фортуна 2:0 Оснабрюк онлайн

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