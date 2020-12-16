Фортуна
2:0
Второй тайм: 90+'
Стадион: Эсприт-Арена
Оснабрюк
1:0
11' ГолАппелькамп Синта
45' Желтая карточкаАменийдо Этьенн
75' Желтая карточкаБирман Тимо
80' Желтая карточкаПледль Томас
87' Желтая карточкаРайхель Кен
2:0
89' ГолХеннингс Роувен
32
Крайнц
Лука
15
Приб
Эдгар
22
Кюн
Филипп
33
Бирман
Тимо
18
Трапп
Морис
19
Вольце
Кевин
10
Шмидт
Никлас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Крайнц ЛукаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Приб ЭдгарПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Бодзек АдамПолузащитник
-
18 Пледль ТомасПолузащитник
-
14 Офори КелвинПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Уве Рослер
- Основной состав
-
22 Кюн ФилиппВратарь
- Защитник
-
33 Бирман ТимоЗащитник
-
18 Трапп МорисЗащитник
-
19 Вольце КевинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Шмидт НикласПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Сушач АдамЗащитник
-
13 Райхель КенЗащитник
- Полузащитник
-
23 Блаша ДавидПолузащитник
-
25 Кёлер СвенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Ихорст ЛукНападающий
-
Главный тренер: Marco Grote
Ход матча
11'
45'
75'
80'
87'
89'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Караман Кенан
|3
|0.25
|2.
|Хеннингс Роувен
|3 (1)
|0.25
|3.
|Ковнацки Давид
|2
|0.17
|4.
|Циммерман Маттиас
|1
|0.08
|5.
|Крайнц Лука
|1
|0.08
|6.
|Петерсон Кристофер
|1
|0.08
|7.
|Зоботка Марсель
|1
|0.08
|8.
|Аппелькамп Синта
|1
|0.08
|9.
|Бодзек Адам
|0
|0
|10.
|Приб Эдгар
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Керк Себастьян
|5 (3)
|0.42
|2.
|Сантос Кристиан
|3 (1)
|0.25
|3.
|Аменийдо Этьенн
|2
|0.17
|4.
|Бирман Тимо
|2
|0.17
|5.
|Мультауп Маурице
|1
|0.08
|6.
|Блаша Давид
|1
|0.08
|7.
|Ихорст Лук
|1
|0.08
|8.
|Айдини Басхким
|1
|0.08
|9.
|Райхель Кен
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бодзек Адам
|4
|0
|2.
|Циммерман Маттиас
|1
|1
|3.
|Петерсон Кристофер
|1
|1
|4.
|Дансо Кевин
|1
|1
|5.
|Нана Ампома
|1
|1
|6.
|Кастенмайер Флориан
|1
|1
|7.
|Хеннингс Роувен
|2
|0
|8.
|Пледль Томас
|2
|0
|9.
|Боррьелло Брендон
|2
|0
|10.
|Ковнацки Давид
|2
|0
|11.
|Зоботка Марсель
|2
|0
|12.
|Пётровски Якуб
|2
|0
|13.
|Вольф Рафаэль
|1
|0
|14.
|Хоффманн Андре
|1
|0
|15.
|Моралес Альфредо
|1
|0
|16.
|Хартерц Флориан
|1
|0
|17.
|Караман Кенан
|1
|0
|18.
|Циммер Жан
|1
|0
|19.
|Аппелькамп Синта
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Аменийдо Этьенн
|6
|0
|2.
|Трапп Морис
|3
|0
|3.
|Хеннинг Брайан
|3
|0
|4.
|Айдини Басхким
|1
|1
|5.
|Бирман Тимо
|2
|0
|6.
|Таффертсхофер Ульрих
|2
|0
|7.
|Рейс Людовит
|2
|0
|8.
|Марк Хейдер
|1
|0
|9.
|Райхель Кен
|1
|0
|10.
|Сантос Кристиан
|1
|0
|11.
|Керк Себастьян
|1
|0
|12.
|Гугганиг Лукас
|1
|0
|13.
|Кюн Филипп
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фортуна
|8.33% (1)
|8.33% (1)
|8.33% (1)
|25% (3)
|0
|50% (6)
|Оснабрюк
|6.25% (1)
|18.75% (3)
|25% (4)
|6.25% (1)
|25% (4)
|18.75% (3)
Предыдущие игры
Фортуна Последние 20 матчей: +9 =5 -6Карлсруэ 1:2 Фортуна Фортуна 3:2 Дармштадт Бохум 5:0 Фортуна Фортуна 1:0 Зандхаузен
Нюрнберг 1:1 Фортуна Фортуна 1:0 Хайденхайм Ганновер 96 3:0 Фортуна Фортуна 2:2 Ян Боруссия М 4:0 Фортуна Хольштайн Киль 2:1 Фортуна Фортуна 1:0 Вюрцбург Кикерс Гамбург 2:1 Фортуна Ингольштадт 0:1 Фортуна Фортуна 1:0 Падерборн Витесс 2:2 Фортуна Фортуна 1:0 Бохум Дуйсбург 2:5 Фортуна Унион Берлин 3:0 Фортуна Фортуна 1:1 Аугсбург РБ Лейпциг 2:2 Фортуна
Оснабрюк Последние 20 матчей: +8 =8 -4Айнтрахт Бр 0:2 Оснабрюк Оснабрюк 1:2 Карлсруэ Санкт-Паули 0:1 Оснабрюк Оснабрюк 1:4 Нюрнберг
Ян 2:4 Оснабрюк Оснабрюк 2:1 Зандхаузен Оснабрюк 1:1 Дармштадт Хайденхайм 1:1 Оснабрюк Бохум 0:0 Оснабрюк Оснабрюк 2:1 Ганновер 96 Гройтер Фюрт 1:1 Оснабрюк Тодесфельде 0:1 Оснабрюк Ферль 2:2 Оснабрюк Оснабрюк 2:0 Херенвен Арминия 1:1 Оснабрюк Шальке 04 5:1 Оснабрюк Динамо Дрезден 2:2 Оснабрюк Оснабрюк 4:1 Хольштайн Киль Гамбург 1:1 Оснабрюк Оснабрюк 0:2 Бохум
Последние игры между собой
Фортуна: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Оснабрюк: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хольштайн Киль
|1:0 Заявка
|12
|7
|4
|1
|20 - 11
|25
|2.
|Гамбург
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|25 - 16
|23
|3.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|22 - 15
|21
|4.
|Бохум
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|21 - 14
|20
|5.
|Фортуна
|1:0 Заявка
|12
|6
|2
|4
|14 - 18
|20
|6.
|Хайденхайм
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|17 - 13
|19
|7.
|Оснабрюк
|0:1 Заявка
|12
|5
|4
|3
|16 - 14
|19
|8.
|Карлсруэ
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|17 - 13
|16
|9.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|16 - 13
|16
|10.
|Ганновер 96
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|15 - 14
|16
|11.
|Нюрнберг
|0:1 Заявка
|12
|4
|4
|4
|20 - 17
|16
|12.
|Ян
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|17 - 17
|16
|13.
|Падерборн
|2:2 Заявка
|12
|4
|3
|5
|16 - 15
|15
|14.
|Дармштадт
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|23 - 23
|15
|15.
|Айнтрахт Бр
|2:2 Заявка
|12
|3
|3
|6
|13 - 26
|12
|16.
|Зандхаузен
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|12 - 25
|11
|17.
|Санкт-Паули
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|15 - 21
|8
|18.
|Вюрцбург Кикерс
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|12 - 26
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фортуна
|1:0 Заявка
|6
|5
|1
|0
|9 - 4
|16
|2.
|Хайденхайм
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|11 - 4
|15
|3.
|Хольштайн Киль
|1:0 Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 8
|14
|4.
|Ганновер 96
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 4
|13
|5.
|Гамбург
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 8
|13
|6.
|Бохум
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 4
|11
|7.
|Падерборн
|2:2 Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 9
|10
|8.
|Ян
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 9
|10
|9.
|Айнтрахт Бр
|2:2 Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 9
|10
|10.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|11.
|Нюрнберг
|0:1 Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|12.
|Зандхаузен
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 12
|8
|13.
|Оснабрюк
|0:1 Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 9
|7
|14.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 9
|7
|15.
|Карлсруэ
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 7
|6
|16.
|Дармштадт
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|17.
|Санкт-Паули
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|8 - 10
|5
|18.
|Вюрцбург Кикерс
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|8 - 14
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 6
|14
|2.
|Оснабрюк
|0:1 Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 5
|12
|3.
|Хольштайн Киль
|1:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|9 - 3
|11
|4.
|Гамбург
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 8
|10
|5.
|Карлсруэ
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|6.
|Дармштадт
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|16 - 15
|10
|7.
|Бохум
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|9 - 10
|9
|8.
|Нюрнберг
|0:1 Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 8
|8
|9.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|10.
|Ян
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 8
|6
|11.
|Падерборн
|2:2 Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 6
|5
|12.
|Хайденхайм
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|13.
|Фортуна
|1:0 Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 14
|4
|14.
|Ганновер 96
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|4 - 10
|3
|15.
|Зандхаузен
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|4 - 13
|3
|16.
|Санкт-Паули
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 11
|3
|17.
|Айнтрахт Бр
|2:2 Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 17
|2
|18.
|Вюрцбург Кикерс
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|4 - 12
|0
Победитель
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