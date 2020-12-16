Как же опасно! Очередная быстрая атака гостей. Получил мяч в чужой штрафной Кейн и пробил в дальний угол, в считанный сантиметрах от штанги прокатился "круглый".

Мане забросил мяч на правый край штрафной площади "Тоттенхэма", откуда пробивал по воротам Джонс, но попал в Дэвиса.

Мане с левого фланга прострелил на ближнюю штангу, забежал туда Фирмино, но пробить по воротам бразильцу не удалось.

Мане на левом фланге обыграл Орье и сразу же получил по ногам от Сержа, быстро разыграли стандарт футболисты "Ливерпуля".

Робертсон с левого фланга выполнил подачу в штрафную площадь гостей, выбивает оттуда мяч Кейн, при этом получает повреждение лидера "Тоттенхэма".

Появляются команды на поле. Арбитр дает сигнал о старте второго тайма. Поехали!

Провалилась оборона хозяев! Бергвейн с левого фланга ворвался в штрафную, вывалился на рандеву с голкипером и пробил в дальний угол, но в створ не попал.

Ло Чельсо грубо прыгнул в ноги Робертсону на половине поля "Ливерпуля" и получил заслуженную желтую карточку.

Вышел из ворот Алисснон и выполнил пас точно на Кейна, который сразу же попытался послать мяч за спину бразильцу, чудом успевает спасти свою команду голкипер хозяев.

С левого фланга пошла подача в штрафную площадь "Ливерпуля", но выбивают оттуда мяч защитники английского клуба.

И продолжают давить гости. На этот раз Кейн беспрепятственно пробивал с линии штрафной площади, мяч пролетел сильно выше ворот.

А на этот раз уже хозяева заработали угловой. Трен с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной, но там надежно сыграл Алдервейрельд.

Хёйбьерг в центре поля двумя руками схватился за Фирмино и не пустил того к своей штрафной площади, желтая карточка полузащитнику "Тоттенхэма".

Трент забросил мяч в штрафную на Мане, который пробил по воротам в борьбе с Орье, удар акцентированным не получился.

Вот это уже больше похоже на первый тайм. Большими силами атакует "Ливерпуль", много подает, а "Тоттенхэм" играет на вынос.

Салах решил пойти в обводку у чужой штрафной площади, но слишком большая плотность в обороне "Тоттенхэма", не позволил Орье ничего сделать египтянину.

Салах пробил в левый нижний угол из-за пределов штрафной, не без труда спасает свою команду Льорис.

Замена в составе "Тоттенхэма". Джовани Ло Чельсо на поле появился Лукас Моура.

Недоволен чем-то Клоппе, общается немецкий специалист с резервным арбитром, очень эмоционально это делает главный тренер "Ливерпуля".

Салах открылся на правом фланге, ушел в сторону от Дэвиса и тут же забросил мяч на дальнюю штангу, не добирается там до мяча Мане.

И вновь Салах находит своей передачей Мане, которого в очередной раз не пускает к воротам Орье, классно сегодня играет по сопернику Серж.

Три подряд атаки через правый фланг проводят хозяева. Активный Салах на этот раз выполнил диагональ в чужую штрафную площадь, но там здорово играет на выходе Льорис.

Как же опасно! Вынос от Льориса на Кейна, который головой скинул мяч на Сона, а футболист сборной Южной Кореи продолжил на Бергвейна, выскочил Стевен на рандеву с голкипером, но пробил в дальнюю штангу.

И ещё один прекрасный шанс создали гости! От правого углового флажка пошла подача во вратарскую "Ливерпуля", выиграл там позицию у игроков обороны Кейн и головой пробил мимо ворот.

И вернулась игра в привычное русло. "Ливерпуль" владеет мячом на половине поля гостей, но к чужой штрафной подступиться пока не может.

Робертсон прорвался по левому флангу, оставил мяч Мане, который тут же выполнил передачу на Фирмино, пробивал с разворота бразилец, но попал точно в Льориса.

Орье лежит на газоне на правом фланге, оказывают ему помощь сотрудники медицинского штаба, но всё выглядит так, будто сможет продолжить игру Серж.

Одной передачей из глубины поля вывели Салаха на ударную позицию, пробивал египтянин из пределов штрафной, но получилось несильно, да и точно в руки Льорису.

Салах оставил мяч Фирмино в штрафной площади "Тоттенхэма", но слишком много защитников было перед бразильцем, пробить ему не удалось.

Моура убегал в контратаку, но его в подкате сбивает Робертсон, странно, что арбитр решил не показывать жёлтую карточку защитнику "Ливерпуля".

Полностью переигрывает сегодня Орье Мане, вот и сейчас отобрал защитник мяч у футболиста "Ливерпуля", а затем еще и вынудил его нарушить правила.

Как опасно! Джонс покатил мяч в штрафную площадь "Тоттенхэма" на Мане, который одним движением развернулся, а затем сразу же пробил в перекладину. Везет гостям!

Подача с углового ничем опасным не закончилась. Странно, что не делает замен Клопп, а ведь постоянно он критикует лигу за то, что нельзя делать пять замен в матче.

И ещё один угловой заработали хозяева. Быстро был разыгран стандарт, в результате чего пошла подача от Салаха в штрафную, здоров играет на выходе Льорис.

Замена в составе "Тоттенхэма". Серхио Регилон появился на поле вместо Стевена Бергвейна.

Салах боролся с двумя соперниками на правом фланге атаки, но не смог он сохранить мяч, даже угловой не удалось заработать египтянину.

Сон в центре поля выполнил неточную передачу, здорово сыграл на перехвате Хендерсон и начал атаку своей команды.

Вновь Салах упускает мяч за лицевую линию. Не торопится вводить сферу в игру Льорис.

Первый тайм

— Судья дает свисток на перерыв. Счет после первого тайма 1:1.

45' К основному времени первого тайма добавлена одна минута.

44' Робертсон сыграл на левом фланге на Фирмино, но арбитр моментально показывает, что бразильский нападающий находился в положении "вне игры".

43' Шесть фолов за весь тайм совершили команды. Вроде бы и игра между двумя лучшими коллективами АПЛ, а накала борьбы нет.

42' На левом фланге "плетут кружева" хозяева, но это происходит не в непосредственной близости к чужим воротам, поэтому "Тоттенхэм" никак такому не препятствует.

41' Мане классно поставил спину Орье, развернулся и сразу же пробил из пределов штрафной площади, но мяч прилетел в руки Льорису.

40' Мане на Фирмино, а бразилец мягко забросил мяч во вратарскую "Тоттенхэма", но там надежно играет Алдервейрельд, отводя угрозу от своих ворот.

39' Не прессингует сегодня своего соперника "Тоттенхэм", хотя обладает одной из лучших первых линий прессинга в мире.

38' Не удалось "шпорам" убежать в контратаку, классно сыграл в отборе Фабиньо и сразу же покатил мяч на Салаха.

37' Трент классно перевел мяч на Робертсона, а тот не увидел продолжения в чужой штрафной и просто отыграл назад на Вейналдума.

36' Продолжают атаковать хозяева, уже кучу моментов они создали и могли вести в счёте с комфортным преимуществом, но Льорис сегодня в ударе!

35' Фирмино получил мяч в штрафной площади "Тоттенхэма" и сразу же низом плотно пробил в дальний угол, спасает свою команду Льорис!

34' Вот так вот бывает. Обороняешься весь тайм, убегаешь один раз в контратаку и сравниваешь в счёте, типичный футбол команды Моуринью.

33' Пообщался Сон со своими ассистентами, которые сообщили, что Сон находился в правильном положении, гол засчитан.

32' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-1! Сон Хынмин! Из глубины поля пошла передача от Ло Чельсо на Сона, который выскочил на рандеву с Алиссоном и без проблем его переиграл.

31' Вейналдум сыграл на Мане, который сразу же пробил по воротам ударом через себя, мяч прилетел точно в руки Льорису.

30' Не совсем понятно, на что рассчитывают по такой игре гости, даже после пропущенного мяча ничего не меняется, глубоко обороняются "шпоры".

29' Джонс получает мяч на левом фланге, входит в штрафную площадь "Ливерпуля" и беспрепятственно пробивает по воротам, спасает свою команду Льорис.

28' И не сбавляют обороты хозяева. Всё тот же Салах на этот раз с правого фланга забрасывал мяч на дальнюю штангу, надежно там играет Дэвис.

27' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Салах! Салах пробил по воротам из пределов штрафной, мяч, рикошетом от Алдервейрельда, залетел за спину Льорису.

26' Сейчас уже становится очевидно, что изначально решили играть вторым номером гости, могут себе позволить, потому что контратаки у них опасные.

25' И вновь Хендерсон активен, обыгрался он сейчас с Салахом и сразу же после этого выполнил подачу, но попал в грудь Дэвису.

24' Хендерсон с правого фланга навесил в штрафную "Тоттенхэма", пролетели все игроки мимо мяча, отбились от этой атаки "шпоры".

23' Вновь Салах решил пробить по воротам, блокирует этот выстрел своим телом Хёйбьерг, египтянин считает, что мяч попал в руку игроку обороны.

22' Салах подхватил мяч в чужой штрафной площади и сразу же пробил по воротам, но получилось точно в руки Льорису.

21' Орье с правого фланга выполнял подачу в штрафную, слетел мяч у Сержа и едва не оказался в сетке, хотя контролировал эту ситуацию Алиссон.

20' Раз за разом пытаются хозяева найти Мане то на левом фланге, то на правом, но не дают пока ничего сделать сенегальцу игроки обороны.

19' Угловой заработал "Тоттенхэм". Пошла подача на ближнюю штангу, а там выше всех выпрыгивает Рис и выбивает мяч подальше от ворот.

18' И вновь Орье против Мане, победителем из единоборства во второй раз подряд вышел крайний защитник "Тоттенхэма".

17' Мане пытался протащить мяч по левому флангу, но остановил его Орье, негодует вингер "Ливерпуля", считает, что не от него укатилась сфера за боковую линию.

16' Мане получил мяч в чужой штрафной площади, но моментально поднимает боковой арбитр флажок, сигнализируя о положении "вне игры" у футболиста.

15' Быстро разыграли стандарт футболисты "Ливерпуля", а далее пошла подача в штрафную от Робертсона, выбивает оттуда мяч Кейн.

14' И продолжают атаковать хозяева, на этот раз через левый фланг провели они на свое наступление, угловой заработал Робертсон.

13' Хендерсон выполнил длинную передачу на правый фланг в направлении Салаха, но здорово играет на перехвате Дэвис.

12' Тотальное преимущество "Ливерпуля" на первых минутах встречи, но всем известно, что команды Моуринью любят играть на контратаках.

11' Робертсон выполнил подачу в центр штрафной, выиграл там верховую борьбу Фирмино и пробил в дальний угол, Льорис свою команду спасает.

10' Сиссоко нарушил правила на Вейналдуме в центре поля, аж обувь слетела с ноги голландского полузащитника, требует он желтую карточку.

9' Дэвис прорвался по левому флангу и выполнял подачу в борьбе с Трентом, но здорово сыграл защитник "Ливерпуля", не позволив своему сопернику заработать даже угловой.

8' Мане с правого фланга выполнил подачу в штрафную площадь гостей в направлении Фирмино. не добирается там бразилец до мяча.

7' В хорошем темпе начал встречу "Ливерпуль", очень активно они атакуют, но ничего опасного пока создать не получается.

6' Джонс выполнил неудачную передачу в центре поля, но тут же отработал за своего партнёра Вейналдум, отобрав мяч.

5' Сон Хынмин оказался на газоне у чужой штрафной площади, главный арбитр встречи считает, что Фабиньо правила не нарушал.

4' Интересно, что дебютирует сегодня в английской Премьер-лиге молодой защитник "Ливерпуля" Рис, огромные проблемы с защитниками у хозяев.

3' Фирмино сохранил мяч в центре поля в окружении трех соперников и спокойно отыграл назад, кучу пространства выиграл бразилец.

2' Угловой заработали хозяева. Робертсон выполнял подачу на ближнюю штангу, но не добирается там никто из игроков атаки до мяча.