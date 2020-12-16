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  2. Матчи
  3. Англия
Ливерпуль
1:1
Второй тайм: 82'

Стадион:
Тоттенхэм
0'
1:0
26' Гол
Салах Мохамед
1:1
33' Гол
Сон Хынмин
48' Желтая карточка
Ло Чельсо Джовани
54' Желтая карточка
Хёйбьерг Пьер-Эмиль
82'
1
Алиссон
Бекер
66
Александер-Арнольд
Трент
46
Уильямс
Рис
III
3
Фабиньо
Энрике
26
Робертсон
Эндрю
17
Джонс
Кёртис
14
Хендерсон
Джордан
5
Вейналдум
Джорджиньо
11
Салах
Мохамед
9
Фирмино
Роберто
10
Мане
Садио
1
Льорис
Уго
24
Орье
Серж
4
Алдервейрельд
Тоби
15
Дайер
Эрик
33
Дэвис
Бен
17
Сиссоко
Мусса
5
Хёйбьерг
Пьер-Эмиль
18
Ло
Чельсо
Джовани
23
Бергвейн
Стевен
7
Сон
Хынмин
10
Кейн
Гарри
Ливерпуль
4-3-3
Тоттенхэм
4-4-2

Ход матча

26'
Салах Мохамед
1:0
33'
1:1
Сон Хынмин
(Ло Чельсо Джовани)
48'
 
Ло Чельсо Джовани
54'
 
Хёйбьерг Пьер-Эмиль
58'
 
Лукас Моура
Ло Чельсо Джовани
76'
 
Регилон Серхио
Бергвейн Стевен

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 4
  • 10 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 2
  • 77 Владение мячом, % 23

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Ливерпуль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Салах Мохамед 11 (5) 0.85
2. Жота Диогу 5 0.38
3. Мане Садио 4 0.31
4. Фирмино Роберто 2 0.15
5. Робертсон Эндрю 1 0.08
6. Вейналдум Джорджиньо 1 0.08
7. Матип Жоэль 1 0.08
8. Ван Дейк Виргил 1 0.08
9. Милнер Джеймс 0 0
10. Хендерсон Джордан 0 0
11. Шакири Джердан 0 0
12. Александер-Арнольд Трент 0 0
Тоттенхэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сон Хынмин 11 0.85
2. Кейн Гарри 9 (2) 0.69
3. Орье Серж 1 0.08
4. Ло Чельсо Джовани 1 0.08
5. Н'Домбеле Тангай 1 0.08
6. Бэйл Гарет 1 0.08
7. Лукас Моура 1 0.08
8. Регилон Серхио 0 0
9. Доэрти Мэтт 0 0
10. Хёйбьерг Пьер-Эмиль 0 0

Карточки

Ливерпуль
# Игрок      
1. Мане Садио 2 0
2. Фабиньо Энрике 1 0
3. Матип Жоэль 1 0
4. Фирмино Роберто 1 0
5. Ван Дейк Виргил 1 0
6. Алиссон Бекер 1 0
7. Александер-Арнольд Трент 1 0
8. Джонс Кёртис 1 0
9. Уильямс Неко 1 0
Тоттенхэм
# Игрок      
1. Ло Чельсо Джовани 3 0
2. Сиссоко Мусса 2 0
3. Хёйбьерг Пьер-Эмиль 2 0
4. Регилон Серхио 2 0
5. Н'Домбеле Тангай 2 0
6. Ламела Эрик 1 0
7. Кейн Гарри 1 0
8. Доэрти Мэтт 1 0
9. Уинкс Гарри 1 0
10. Бергвейн Стевен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ливерпуль 12% (3) 12% (3) 24% (6) 20% (5) 12% (3) 20% (5)
 Тоттенхэм 29.17% (7) 16.67% (4) 12.5% (3) 8.33% (2) 16.67% (4) 16.67% (4)

Предыдущие игры

Ливерпуль Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Фулхэм 1:1 Ливерпуль Митьюлланд 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 4:0 Вулверхэмптон Ливерпуль 1:0 Аякс
Брайтон 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 0:2 Аталанта Ливерпуль 3:0 Лестер Манчестер Сити 1:1 Ливерпуль Аталанта 0:5 Ливерпуль Ливерпуль 2:1 Вест Хэм Ливерпуль 2:0 Митьюлланд Ливерпуль 2:1 Шеффилд Юнайтед Аякс 0:1 Ливерпуль Эвертон 2:2 Ливерпуль Астон Вилла 7:2 Ливерпуль Ливерпуль 0:0 Арсенал Ливерпуль 3:1 Арсенал Линкольн Сити 2:7 Ливерпуль Челси 0:2 Ливерпуль Ливерпуль 4:3 Лидс
Тоттенхэм Последние 20 матчей: +14 =5 -1
Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:0 Антверпен Тоттенхэм 2:0 Арсенал ЛАСК 3:3 Тоттенхэм
Челси 0:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 4:0 Лудогорец Тоттенхэм 2:0 Манчестер Сити Вест Бромвич 0:1 Тоттенхэм Лудогорец 1:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Брайтон Антверпен 1:0 Тоттенхэм Бёрнли 0:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:0 ЛАСК Тоттенхэм 3:3 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 1:6 Тоттенхэм Тоттенхэм 7:2 Маккаби Хайфа Тоттенхэм 1:1 Челси Тоттенхэм 1:1 Ньюкасл Шкендия 1:3 Тоттенхэм Лейтон Ориент 0:3 Тоттенхэм

Последние игры между собой

Ливерпуль: победы: 12, ничьи: 6, поражения: 2
Тоттенхэм: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 12
Тоттенхэм 0:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 0:2 Ливерпуль Лига чемпионов Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Премьер-лига
Тоттенхэм 1:2 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:2 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 4:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:0 Тоттенхэм Премьер-лига Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Кубок лиги Тоттенхэм 1:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 0:0 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 3:2 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 0:3 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 4:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 0:5 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 3:2 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:1 Ливерпуль Премьер-лига Тоттенхэм 0:0 Ливерпуль Международные матчи (клубы) Ливерпуль 0:0 Тоттенхэм Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм 1:1 Заявка 13 7 5 1 25 - 11 26
2. Ливерпуль 1:1 Заявка 13 7 5 1 28 - 19 26
3. Лестер Заявка 13 8 0 5 24 - 17 24
4. Саутгемптон Заявка 13 7 3 3 25 - 18 24
5. Эвертон Заявка 13 7 2 4 23 - 18 23
6. Челси Заявка 13 6 4 3 26 - 14 22
7. Вест Хэм 1:1 Заявка 13 6 3 4 21 - 16 21
8. Манчестер Юнайтед Заявка 11 6 2 3 19 - 17 20
9. Манчестер Сити Заявка 12 5 5 2 18 - 12 20
10. Вулверхэмптон Заявка 13 6 2 5 13 - 17 20
11. Астон Вилла Заявка 10 6 0 4 21 - 13 18
12. Кристал Пэлас 1:1 Заявка 13 5 3 5 19 - 18 18
13. Ньюкасл Заявка 12 5 2 5 16 - 21 17
14. Лидс Заявка 13 5 2 6 22 - 24 17
15. Арсенал Заявка 13 4 2 7 11 - 16 14
16. Брайтон 0:0 Заявка 13 2 5 6 15 - 21 11
17. Бёрнли Заявка 11 2 3 6 6 - 18 9
18. Фулхэм 0:0 Заявка 13 2 3 8 12 - 22 9
19. Вест Бромвич Заявка 13 1 4 8 10 - 26 7
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 12 0 1 11 5 - 21 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль 1:1 Заявка 7 6 1 0 19 - 7 19
2. Саутгемптон Заявка 6 4 0 2 13 - 8 12
3. Челси Заявка 6 3 2 1 14 - 7 11
4. Манчестер Сити Заявка 6 3 2 1 12 - 7 11
5. Тоттенхэм 1:1 Заявка 6 3 2 1 10 - 6 11
6. Вест Хэм 1:1 Заявка 7 3 2 2 10 - 8 11
7. Вулверхэмптон Заявка 7 3 2 2 8 - 7 11
8. Эвертон Заявка 6 3 1 2 13 - 10 10
9. Ньюкасл Заявка 6 3 0 3 8 - 12 9
10. Лестер Заявка 7 3 0 4 9 - 10 9
11. Кристал Пэлас 1:1 Заявка 6 2 2 2 8 - 7 8
12. Лидс Заявка 7 2 2 3 12 - 13 8
13. Арсенал Заявка 7 2 1 4 6 - 10 7
14. Астон Вилла Заявка 5 2 0 3 12 - 11 6
15. Манчестер Юнайтед Заявка 6 1 2 3 3 - 10 5
16. Вест Бромвич Заявка 6 1 2 3 5 - 12 5
17. Фулхэм 0:0 Заявка 7 1 2 4 6 - 12 5
18. Бёрнли Заявка 5 1 1 3 2 - 6 4
19. Брайтон 0:0 Заявка 6 0 3 3 6 - 10 3
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 6 0 1 5 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 5 5 0 0 16 - 7 15
2. Лестер Заявка 6 5 0 1 15 - 7 15
3. Тоттенхэм 1:1 Заявка 7 4 3 0 15 - 5 15
4. Эвертон Заявка 7 4 1 2 10 - 8 13
5. Астон Вилла Заявка 5 4 0 1 9 - 2 12
6. Саутгемптон Заявка 7 3 3 1 12 - 10 12
7. Челси Заявка 7 3 2 2 12 - 7 11
8. Вест Хэм 1:1 Заявка 6 3 1 2 11 - 8 10
9. Кристал Пэлас 1:1 Заявка 7 3 1 3 11 - 11 10
10. Лидс Заявка 6 3 0 3 10 - 11 9
11. Вулверхэмптон Заявка 6 3 0 3 5 - 10 9
12. Манчестер Сити Заявка 6 2 3 1 6 - 5 9
13. Ньюкасл Заявка 6 2 2 2 8 - 9 8
14. Брайтон 0:0 Заявка 7 2 2 3 9 - 11 8
15. Арсенал Заявка 6 2 1 3 5 - 6 7
16. Ливерпуль 1:1 Заявка 6 1 4 1 9 - 12 7
17. Бёрнли Заявка 6 1 2 3 4 - 12 5
18. Фулхэм 0:0 Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
19. Вест Бромвич Заявка 7 0 2 5 5 - 14 2
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 6 0 0 6 3 - 13 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Второй тайм
  • 85'
    Робертсон с левого фланга выполнил подачу в штрафную площадь гостей, выбивает оттуда мяч Кейн, при этом получает повреждение лидера "Тоттенхэма".
  • 84'
    Мане на левом фланге обыграл Орье и сразу же получил по ногам от Сержа, быстро разыграли стандарт футболисты "Ливерпуля".
  • 83'
    Мане с левого фланга прострелил на ближнюю штангу, забежал туда Фирмино, но пробить по воротам бразильцу не удалось.
  • 82'
    Мане забросил мяч на правый край штрафной площади "Тоттенхэма", откуда пробивал по воротам Джонс, но попал в Дэвиса.
  • Опасный момент
    80'
    Как же опасно! Очередная быстрая атака гостей. Получил мяч в чужой штрафной Кейн и пробил в дальний угол, в считанный сантиметрах от штанги прокатился "круглый". 
  • 79'
    Вновь Салах упускает мяч за лицевую линию. Не торопится вводить сферу в игру Льорис.
  • 78'
    Сон в центре поля выполнил неточную передачу, здорово сыграл на перехвате Хендерсон и начал атаку своей команды. 
  • 77'
    Салах боролся с двумя соперниками на правом фланге атаки, но не смог он сохранить мяч, даже угловой не удалось заработать египтянину. 
  • Замена
    76'
    Замена в составе "Тоттенхэма". Серхио Регилон появился на поле вместо Стевена Бергвейна.
  • Угловой
    75'
    И ещё один угловой заработали хозяева. Быстро был разыгран стандарт, в результате чего пошла подача от Салаха в штрафную, здоров играет на выходе Льорис.
  • 74'
    Подача с углового ничем опасным не закончилась. Странно, что не делает замен Клопп, а ведь постоянно он критикует лигу за то, что нельзя делать пять замен в матче.
  • Штанга
    73'
    Как опасно! Джонс покатил мяч в штрафную площадь "Тоттенхэма" на Мане, который одним движением развернулся, а затем сразу же пробил в перекладину. Везет гостям!
  • 72'
    Полностью переигрывает сегодня Орье Мане, вот и сейчас отобрал защитник мяч у футболиста "Ливерпуля", а затем еще и вынудил его нарушить правила.
  • 71'
    Моура убегал в контратаку, но его в подкате сбивает Робертсон, странно, что арбитр решил не показывать жёлтую карточку защитнику "Ливерпуля".
  • 70'
    Салах оставил мяч Фирмино в штрафной площади "Тоттенхэма", но слишком много защитников было перед бразильцем, пробить ему не удалось.
  • Опасный момент
    69'
    Одной передачей из глубины поля вывели Салаха на ударную позицию, пробивал египтянин из пределов штрафной, но получилось несильно, да и точно в руки Льорису.
  • 68'
    Орье лежит на газоне на правом фланге, оказывают ему помощь сотрудники медицинского штаба, но всё выглядит так, будто сможет продолжить игру Серж.
  • 67'
    Робертсон прорвался по левому флангу, оставил мяч Мане, который тут же выполнил передачу на Фирмино, пробивал с разворота бразилец, но попал точно в Льориса.
  • 66'
    И вернулась игра в привычное русло. "Ливерпуль" владеет мячом на половине поля гостей, но к чужой штрафной подступиться пока не может.
  • Опасный момент
    65'
    И ещё один прекрасный шанс создали гости! От правого углового флажка пошла подача во вратарскую "Ливерпуля", выиграл там позицию у игроков обороны Кейн и головой пробил мимо ворот.
  • Штанга
    64'
    Как же опасно! Вынос от Льориса на Кейна, который головой скинул мяч на Сона, а футболист сборной Южной Кореи продолжил на Бергвейна, выскочил Стевен на рандеву с голкипером, но пробил в дальнюю штангу.
  • 63'
    Три подряд атаки через правый фланг проводят хозяева. Активный Салах на этот раз выполнил диагональ в чужую штрафную площадь, но там здорово играет на выходе Льорис.
  • 62'
    И вновь Салах находит своей передачей Мане, которого в очередной раз не пускает к воротам Орье, классно сегодня играет по сопернику Серж.
  • 61'
    Салах открылся на правом фланге, ушел в сторону от Дэвиса и тут же забросил мяч на дальнюю штангу, не добирается там до мяча Мане.
  • 60'
    Недоволен чем-то Клоппе, общается немецкий специалист с резервным арбитром, очень эмоционально это делает главный тренер "Ливерпуля".
  • Замена
    59'
    Замена в составе "Тоттенхэма". Джовани Ло Чельсо на поле появился Лукас Моура.
  • Опасный момент
    58'
    Салах пробил в левый нижний угол из-за пределов штрафной, не без труда спасает свою команду Льорис. 
  • 57'
    Салах решил пойти в обводку у чужой штрафной площади, но слишком большая плотность в обороне "Тоттенхэма", не позволил Орье ничего сделать египтянину. 
  • 56'
    Вот это уже больше похоже на первый тайм. Большими силами атакует "Ливерпуль", много подает, а "Тоттенхэм" играет на вынос.
  • 55'
    Трент забросил мяч в штрафную на Мане, который пробил по воротам в борьбе с Орье, удар акцентированным не получился. 
  • Желтая карточка
    54'
    Хёйбьерг в центре поля двумя руками схватился за Фирмино и не пустил того к своей штрафной площади, желтая карточка полузащитнику "Тоттенхэма".
  • Угловой
    53'
    А на этот раз уже хозяева заработали угловой. Трен с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной, но там надежно сыграл Алдервейрельд.
  • 52'
    И продолжают давить гости. На этот раз Кейн беспрепятственно пробивал с линии штрафной площади, мяч пролетел сильно выше ворот.
  • 51'
    С левого фланга пошла подача в штрафную площадь "Ливерпуля", но выбивают оттуда мяч защитники английского клуба.
  • Опасный момент
    50'
    Вышел из ворот Алисснон и выполнил пас точно на Кейна, который сразу же попытался послать мяч за спину бразильцу, чудом успевает спасти свою команду голкипер хозяев.
  • Желтая карточка
    49'
    Ло Чельсо грубо прыгнул в ноги Робертсону на половине поля "Ливерпуля" и получил заслуженную желтую карточку. 
  • 48'
    Гораздо активнее начали вторую половину встречи футболисты "Тоттенхэма", провел беседу со своими подопечными Моуринью.
  • Опасный момент
    47'
    Провалилась оборона хозяев! Бергвейн с левого фланга ворвался в штрафную, вывалился на рандеву с голкипером и пробил в дальний угол, но в створ не попал.
  • Второй тайм начался
    46'
    Появляются команды на поле. Арбитр дает сигнал о старте второго тайма. Поехали!
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Судья дает свисток на перерыв. Счет после первого тайма 1:1.
  • Дополнительное время
    45'
    К основному времени первого тайма добавлена одна минута.
  • Офсайд
    44'
    Робертсон сыграл на левом фланге на Фирмино, но арбитр моментально показывает, что бразильский нападающий находился в положении "вне игры".
  • 43'
    Шесть фолов за весь тайм совершили команды. Вроде бы и игра между двумя лучшими коллективами АПЛ, а накала борьбы нет.
  • 42'
    На левом фланге "плетут кружева" хозяева, но это происходит не в непосредственной близости к чужим воротам, поэтому "Тоттенхэм" никак такому не препятствует. 
  • 41'
    Мане классно поставил спину Орье, развернулся и сразу же пробил из пределов штрафной площади, но мяч прилетел в руки Льорису.
  • 40'
    Мане на Фирмино, а бразилец мягко забросил мяч во вратарскую "Тоттенхэма", но там надежно играет Алдервейрельд, отводя угрозу от своих ворот.
  • 39'
    Не прессингует сегодня своего соперника "Тоттенхэм", хотя обладает одной из лучших первых линий прессинга в мире.
  • 38'
    Не удалось "шпорам" убежать в контратаку, классно сыграл в отборе Фабиньо и сразу же покатил мяч на Салаха.
  • 37'
    Трент классно перевел мяч на Робертсона, а тот не увидел продолжения в чужой штрафной и просто отыграл назад на Вейналдума.
  • 36'
    Продолжают атаковать хозяева, уже кучу моментов они создали и могли вести в счёте с комфортным преимуществом, но Льорис сегодня в ударе!
  • Опасный момент
    35'
    Фирмино получил мяч в штрафной площади "Тоттенхэма" и сразу же низом плотно пробил в дальний угол, спасает свою команду Льорис!
  • 34'
    Вот так вот бывает. Обороняешься весь тайм, убегаешь один раз в контратаку и сравниваешь в счёте, типичный футбол команды Моуринью.
  • 33'
    Пообщался Сон со своими ассистентами, которые сообщили, что Сон находился в правильном положении, гол засчитан.
  • Описание гола
    32'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-1! Сон Хынмин! Из глубины поля пошла передача от Ло Чельсо на Сона, который выскочил на рандеву с Алиссоном и без проблем его переиграл.
  • 31'
    Вейналдум сыграл на Мане, который сразу же пробил по воротам ударом через себя, мяч прилетел точно в руки Льорису.
  • 30'
    Не совсем понятно, на что рассчитывают по такой игре гости, даже после пропущенного мяча ничего не меняется, глубоко обороняются "шпоры".
  • Опасный момент
    29'
    Джонс получает мяч на левом фланге, входит в штрафную площадь "Ливерпуля" и беспрепятственно пробивает по воротам, спасает свою команду Льорис.
  • 28'
    И не сбавляют обороты хозяева. Всё тот же Салах на этот раз с правого фланга забрасывал мяч на дальнюю штангу, надежно там играет Дэвис.
  • Описание гола
    27'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Салах! Салах пробил по воротам из пределов штрафной, мяч, рикошетом от Алдервейрельда, залетел за спину Льорису.
  • 26'
    Сейчас уже становится очевидно, что изначально решили играть вторым номером гости, могут себе позволить, потому что контратаки у них опасные.
  • 25'
    И вновь Хендерсон активен, обыгрался он сейчас с Салахом и сразу же после этого выполнил подачу, но попал в грудь Дэвису.
  • 24'
    Хендерсон с правого фланга навесил в штрафную "Тоттенхэма", пролетели все игроки мимо мяча, отбились от этой атаки "шпоры".
  • 23'
    Вновь Салах решил пробить по воротам, блокирует этот выстрел своим телом Хёйбьерг, египтянин считает, что мяч попал в руку игроку обороны.
  • Опасный момент
    22'
    Салах подхватил мяч в чужой штрафной площади и сразу же пробил по воротам, но получилось точно в руки Льорису.
  • 21'
    Орье с правого фланга выполнял подачу в штрафную, слетел мяч у Сержа и едва не оказался в сетке, хотя контролировал эту ситуацию Алиссон.
  • 20'
    Раз за разом пытаются хозяева найти Мане то на левом фланге, то на правом, но не дают пока ничего сделать сенегальцу игроки обороны. 
  • Угловой
    19'
    Угловой заработал "Тоттенхэм". Пошла подача на ближнюю штангу, а там выше всех выпрыгивает Рис и выбивает мяч подальше от ворот.
  • 18'
    И вновь Орье против Мане, победителем из единоборства во второй раз подряд вышел крайний защитник "Тоттенхэма".
  • 17'
    Мане пытался протащить мяч по левому флангу, но остановил его Орье, негодует вингер "Ливерпуля", считает, что не от него укатилась сфера за боковую линию.
  • Офсайд
    16'
    Мане получил мяч в чужой штрафной площади, но моментально поднимает боковой арбитр флажок, сигнализируя о положении "вне игры" у футболиста.
  • Угловой
    15'
    Быстро разыграли стандарт футболисты "Ливерпуля", а далее пошла подача в штрафную от Робертсона, выбивает оттуда мяч Кейн.
  • 14'
    И продолжают атаковать хозяева, на этот раз через левый фланг провели они на свое наступление, угловой заработал Робертсон. 
  • 13'
    Хендерсон выполнил длинную передачу на правый фланг в направлении Салаха, но здорово играет на перехвате Дэвис.
  • 12'
    Тотальное преимущество "Ливерпуля" на первых минутах встречи, но всем известно, что команды Моуринью любят играть на контратаках. 
  • Опасный момент
    11'
    Робертсон выполнил подачу в центр штрафной, выиграл там верховую борьбу Фирмино и пробил в дальний угол, Льорис свою команду спасает.
  • 10'
    Сиссоко нарушил правила на Вейналдуме в центре поля, аж обувь слетела с ноги голландского полузащитника, требует он желтую карточку.
  • 9'
    Дэвис прорвался по левому флангу и выполнял подачу в борьбе с Трентом, но здорово сыграл защитник "Ливерпуля", не позволив своему сопернику заработать даже угловой. 
  • 8'
    Мане с правого фланга выполнил подачу в штрафную площадь гостей в направлении Фирмино. не добирается там бразилец до мяча.
  • 7'
    В хорошем темпе начал встречу "Ливерпуль", очень активно они атакуют, но ничего опасного пока создать не получается. 
  • 6'
    Джонс выполнил неудачную передачу в центре поля, но тут же отработал за своего партнёра Вейналдум, отобрав мяч.
  • 5'
    Сон Хынмин оказался на газоне у чужой штрафной площади, главный арбитр встречи считает, что Фабиньо правила не нарушал.
  • 4'
    Интересно, что дебютирует сегодня в английской Премьер-лиге молодой защитник "Ливерпуля" Рис, огромные проблемы с защитниками у хозяев.
  • 3'
    Фирмино сохранил мяч в центре поля в окружении трех соперников и спокойно отыграл назад, кучу пространства выиграл бразилец.
  • Угловой
    2'
    Угловой заработали хозяева. Робертсон выполнял подачу на ближнюю штангу, но не добирается там никто из игроков атаки до мяча.
  • Первый тайм начался
    1'
    Команды появились на поле. Звучит стартовый свисток, матч начался!
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Anfield. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.55 1.62 6.60
Бонус: 5 000 ₽ 3.00 1.75 6.80
Бонус: 5 000 ₽ 2.00 3.92 4.30
  3.95 1.50 8.32

Самый высокий коэффициент на матч «Ливерпуль» – «Тоттенхэм» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ливерпуль» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Тоттенхэм» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ливерпуль» – «Тоттенхэм», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
15.50 0.00 10.50 1.03 3.00 1.38 2.33 1.60 1.90 1.90 2.11 1.79 1.27 3.70 1.14 5.55 1.13 5.80 1.09 7.20 1.23 7.77 1.17 8.40 1.01 14.50
12.50 1.00 11.50 1.00 4.65 1.18 3.85 1.26 2.46 1.74 1.76 1.95 1.48 2.43 1.22 3.88 1.15 4.50 1.04 6.75 1.03 8.50
4.95 1.20 2.71 1.50 2.32 1.65 1.94 1.96 1.57 2.53 1.33 3.47 1.69 2.25 1.45 2.84 1.97 1.93 1.70 2.23 1.45 2.87 1.54 2.57 1.20 5.02
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5
2.22 1.65 1.44 2.75 1.23 4.05 1.18 4.90 1.48 2.63 1.08 7.77 1.05 9.50
3.68 1.28 2.48 1.54 1.62 2.30 1.21 4.40 1.15 5.35
1.99 1.91 1.63 2.36 1.29 3.77 1.75 2.17 1.52 2.62 1.35 3.35 1.25 4.30 1.12 6.74
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.20 1.22 2.90 1.40 1.77 2.04 1.41 2.55 1.27 3.60
4.70 1.19 3.32 1.33 1.88 1.92 1.40 2.95 1.25 3.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.05 1.75
Букмекер Да Нет
7.20 1.09
Букмекер Да Нет
3.35 1.31
Где смотреть матч Ливерпуль 1:1 Тоттенхэм онлайн

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Прогнозы на матч Ливерпуль 1:1 Тоттенхэм

Исход игры
Ливерпуль
66.2% (102)
Ничья
24% (37)
Тоттенхэм
9.7% (15)
Тотал 2.5
Больше
66.89% (101)
Меньше
33.11% (50)
Обе команды забьют
Да
83.44% (126)
Нет
16.56% (25)
Популярный счёт
2:1 Ливерпуль
46.1% (71)
1:1 Ничья
16.9% (26)
1:0 Ливерпуль
10.4% (16)
2:2 Ничья
7.1% (11)
1:2 Тоттенхэм
5.8% (9)
2:0 Ливерпуль
3.9% (6)
3:1 Ливерпуль
2.6% (4)
3:2 Ливерпуль
1.3% (2)
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