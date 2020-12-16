1:0
26' ГолСалах Мохамед
1:1
33' ГолСон Хынмин
48' Желтая карточкаЛо Чельсо Джовани
54' Желтая карточкаХёйбьерг Пьер-Эмиль
17
Джонс
Кёртис
10
Мане
Садио
24
Орье
Серж
15
Дайер
Эрик
33
Дэвис
Бен
10
Кейн
Гарри
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Джонс КёртисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Мане СадиоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
76 Уильямс НекоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Ориги ДивокНападающий
-
Главный тренер: Клопп Юрген
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Орье СержЗащитник
- Защитник
-
15 Дайер ЭрикЗащитник
-
33 Дэвис БенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Кейн ГарриНападающий
- Запасные игроки
-
12 Харт ДжоВратарь
-
14 Родон ДжоЗащитник
- Защитник
-
20 Алли ДелеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Лукас МоураНападающий
-
Главный тренер: Моуринью Жозе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
26'
1:0
33'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
3 Удары по воротам 4
-
10 Удары в створ 2
-
6 Угловые 3
-
2 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 2
-
77 Владение мячом, % 23
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Салах Мохамед
|11 (5)
|0.85
|2.
|Жота Диогу
|5
|0.38
|3.
|Мане Садио
|4
|0.31
|4.
|Фирмино Роберто
|2
|0.15
|5.
|Робертсон Эндрю
|1
|0.08
|6.
|Вейналдум Джорджиньо
|1
|0.08
|7.
|Матип Жоэль
|1
|0.08
|8.
|Ван Дейк Виргил
|1
|0.08
|9.
|Милнер Джеймс
|0
|0
|10.
|Хендерсон Джордан
|0
|0
|11.
|Шакири Джердан
|0
|0
|12.
|Александер-Арнольд Трент
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сон Хынмин
|11
|0.85
|2.
|Кейн Гарри
|9 (2)
|0.69
|3.
|Орье Серж
|1
|0.08
|4.
|Ло Чельсо Джовани
|1
|0.08
|5.
|Н'Домбеле Тангай
|1
|0.08
|6.
|Бэйл Гарет
|1
|0.08
|7.
|Лукас Моура
|1
|0.08
|8.
|Регилон Серхио
|0
|0
|9.
|Доэрти Мэтт
|0
|0
|10.
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мане Садио
|2
|0
|2.
|Фабиньо Энрике
|1
|0
|3.
|Матип Жоэль
|1
|0
|4.
|Фирмино Роберто
|1
|0
|5.
|Ван Дейк Виргил
|1
|0
|6.
|Алиссон Бекер
|1
|0
|7.
|Александер-Арнольд Трент
|1
|0
|8.
|Джонс Кёртис
|1
|0
|9.
|Уильямс Неко
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ло Чельсо Джовани
|3
|0
|2.
|Сиссоко Мусса
|2
|0
|3.
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|2
|0
|4.
|Регилон Серхио
|2
|0
|5.
|Н'Домбеле Тангай
|2
|0
|6.
|Ламела Эрик
|1
|0
|7.
|Кейн Гарри
|1
|0
|8.
|Доэрти Мэтт
|1
|0
|9.
|Уинкс Гарри
|1
|0
|10.
|Бергвейн Стевен
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ливерпуль
|12% (3)
|12% (3)
|24% (6)
|20% (5)
|12% (3)
|20% (5)
|Тоттенхэм
|29.17% (7)
|16.67% (4)
|12.5% (3)
|8.33% (2)
|16.67% (4)
|16.67% (4)
Предыдущие игры
Ливерпуль Последние 20 матчей: +12 =5 -3Фулхэм 1:1 Ливерпуль Митьюлланд 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 4:0 Вулверхэмптон Ливерпуль 1:0 Аякс
Брайтон 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 0:2 Аталанта Ливерпуль 3:0 Лестер Манчестер Сити 1:1 Ливерпуль Аталанта 0:5 Ливерпуль Ливерпуль 2:1 Вест Хэм Ливерпуль 2:0 Митьюлланд Ливерпуль 2:1 Шеффилд Юнайтед Аякс 0:1 Ливерпуль Эвертон 2:2 Ливерпуль Астон Вилла 7:2 Ливерпуль Ливерпуль 0:0 Арсенал Ливерпуль 3:1 Арсенал Линкольн Сити 2:7 Ливерпуль Челси 0:2 Ливерпуль Ливерпуль 4:3 Лидс
Тоттенхэм Последние 20 матчей: +14 =5 -1Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:0 Антверпен Тоттенхэм 2:0 Арсенал ЛАСК 3:3 Тоттенхэм
Челси 0:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 4:0 Лудогорец Тоттенхэм 2:0 Манчестер Сити Вест Бромвич 0:1 Тоттенхэм Лудогорец 1:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Брайтон Антверпен 1:0 Тоттенхэм Бёрнли 0:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:0 ЛАСК Тоттенхэм 3:3 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 1:6 Тоттенхэм Тоттенхэм 7:2 Маккаби Хайфа Тоттенхэм 1:1 Челси Тоттенхэм 1:1 Ньюкасл Шкендия 1:3 Тоттенхэм Лейтон Ориент 0:3 Тоттенхэм
Последние игры между собой
Ливерпуль: победы: 12, ничьи: 6, поражения: 2
Тоттенхэм: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 12
Тоттенхэм 1:2 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:2 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 4:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:0 Тоттенхэм Премьер-лига Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Кубок лиги Тоттенхэм 1:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 0:0 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 3:2 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 0:3 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 4:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 0:5 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 3:2 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:1 Ливерпуль Премьер-лига Тоттенхэм 0:0 Ливерпуль Международные матчи (клубы) Ливерпуль 0:0 Тоттенхэм Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тоттенхэм
|1:1 Заявка
|13
|7
|5
|1
|25 - 11
|26
|2.
|Ливерпуль
|1:1 Заявка
|13
|7
|5
|1
|28 - 19
|26
|3.
|Лестер
|Заявка
|13
|8
|0
|5
|24 - 17
|24
|4.
|Саутгемптон
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|25 - 18
|24
|5.
|Эвертон
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|23 - 18
|23
|6.
|Челси
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|26 - 14
|22
|7.
|Вест Хэм
|1:1 Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 16
|21
|8.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|19 - 17
|20
|9.
|Манчестер Сити
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|18 - 12
|20
|10.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|13 - 17
|20
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|10
|6
|0
|4
|21 - 13
|18
|12.
|Кристал Пэлас
|1:1 Заявка
|13
|5
|3
|5
|19 - 18
|18
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|16 - 21
|17
|14.
|Лидс
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|22 - 24
|17
|15.
|Арсенал
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|11 - 16
|14
|16.
|Брайтон
|0:0 Заявка
|13
|2
|5
|6
|15 - 21
|11
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|6 - 18
|9
|18.
|Фулхэм
|0:0 Заявка
|13
|2
|3
|8
|12 - 22
|9
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|10 - 26
|7
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|12
|0
|1
|11
|5 - 21
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|1:1 Заявка
|7
|6
|1
|0
|19 - 7
|19
|2.
|Саутгемптон
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|13 - 8
|12
|3.
|Челси
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|14 - 7
|11
|4.
|Манчестер Сити
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 7
|11
|5.
|Тоттенхэм
|1:1 Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|6.
|Вест Хэм
|1:1 Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 8
|11
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|8.
|Эвертон
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 10
|10
|9.
|Ньюкасл
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 12
|9
|10.
|Лестер
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|9 - 10
|9
|11.
|Кристал Пэлас
|1:1 Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|12.
|Лидс
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 13
|8
|13.
|Арсенал
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|14.
|Астон Вилла
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|12 - 11
|6
|15.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 10
|5
|16.
|Вест Бромвич
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 12
|5
|17.
|Фулхэм
|0:0 Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
|19.
|Брайтон
|0:0 Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 10
|3
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|2 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|16 - 7
|15
|2.
|Лестер
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|15 - 7
|15
|3.
|Тоттенхэм
|1:1 Заявка
|7
|4
|3
|0
|15 - 5
|15
|4.
|Эвертон
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|5.
|Астон Вилла
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 2
|12
|6.
|Саутгемптон
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 10
|12
|7.
|Челси
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 7
|11
|8.
|Вест Хэм
|1:1 Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 8
|10
|9.
|Кристал Пэлас
|1:1 Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 11
|10
|10.
|Лидс
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|10 - 11
|9
|11.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|5 - 10
|9
|12.
|Манчестер Сити
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 9
|8
|14.
|Брайтон
|0:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|15.
|Арсенал
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 6
|7
|16.
|Ливерпуль
|1:1 Заявка
|6
|1
|4
|1
|9 - 12
|7
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 12
|5
|18.
|Фулхэм
|0:0 Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|5 - 14
|2
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|3 - 13
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Ливерпуль» – «Тоттенхэм» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ливерпуль» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Тоттенхэм» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ливерпуль» – «Тоттенхэм», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Ливерпуль 1:1 Тоттенхэм
Исход игры
Ливерпуль
66.2% (102)
Ничья
24% (37)
Тоттенхэм
9.7% (15)
Тотал 2.5
Больше
66.89% (101)
Меньше
33.11% (50)
Обе команды забьют
Да
83.44% (126)
Нет
16.56% (25)
Популярный счёт
2:1 Ливерпуль
46.1% (71)
1:1 Ничья
16.9% (26)
1:0 Ливерпуль
10.4% (16)
2:2 Ничья
7.1% (11)
1:2 Тоттенхэм
5.8% (9)
2:0 Ливерпуль
3.9% (6)
3:1 Ливерпуль
2.6% (4)
3:2 Ливерпуль
1.3% (2)
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