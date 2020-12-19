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  3. Германия
Дармштадт
0:0
Первый тайм: 28'

Стадион:
Вюрцбург Кикерс
0'
19' Желтая карточка
Холланд Фабиан
28'
1
Шуэн
Марсель
5
Пфайффер
Патрик
21
Хён
Иммануэль
23
Рапп
Николай
27
Скарке
Тим
8
Шнелльхардт
Фабиан
32
Холланд
Фабиан
11
Кемпе
Тобиас
6
Мелем
Марвин
14
Пэк
Сын-Хо
19
Дурсун
Сердар
39
Бонманн
Хендрик
26
Швеерс
Лион
4
Дитц
Ларс
6
Краулих
Тобиас
23
Флеккер
Флориан
3
Хоффман
Никлас
29
Копач
Давид
5
Квадво
Лерой
7
Лотрич
Митя
20
Мунси
Ридж
11
Зане
Залиу
Дармштадт
3-3-3-1
Вюрцбург Кикерс
3-4-1-2

Ход матча

19'
Холланд Фабиан
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Дармштадт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дурсун Сердар 9 (1) 0.69
2. Кемпе Тобиас 6 (4) 0.46
3. Палссон Виктор 2 0.15
4. Скарке Тим 2 0.15
5. Хонзак Матиас 1 0.08
6. Рапп Николай 1 0.08
7. Хён Иммануэль 1 0.08
8. Мелем Марвин 1 0.08
9. Берко Эрих 0 0
10. Херрман Патрик II 0 0
11. Пэк Сын-Хо 0 0
12. Май Ларс-Лукас 0 0
13. Пфайффер Патрик 0 0
Вюрцбург Кикерс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бауманн Доминик 2 (1) 0.17
2. Лотрич Митя 2 (1) 0.17
3. Мунси Ридж 2 0.17
4. Копач Давид 1 0.08
5. Херрманн Роберт 1 0.08
6. Хэгеле Даниэль 1 0.08
7. Хансен Хендрик 1 0.08
8. Дитц Ларс 1 0.08
9. Зонтаймер Патрик 1 0.08

Карточки

Дармштадт
# Игрок      
1. Рапп Николай 4 1
2. Май Ларс-Лукас 4 1
3. Мелем Марвин 4 0
4. Херрман Патрик II 1 1
5. Палссон Виктор 2 0
6. Шнелльхардт Фабиан 2 0
7. Холланд Фабиан 2 0
8. Бадер Маттиас 1 0
9. Скарке Тим 1 0
10. Станилевич Адриан 1 0
Вюрцбург Кикерс
# Игрок      
1. Хоффман Никлас 2 1
2. Флеккер Флориан 3 0
3. Хансен Хендрик 3 0
4. Копач Давид 3 0
5. Франко Дуглас 2 0
6. Токо 2 0
7. Бауманн Доминик 2 0
8. Дитц Ларс 2 0
9. Зонтаймер Патрик 2 0
10. Алмейда Эвертон 0 1
11. Гифер Фабиан 1 0
12. Лотрич Митя 1 0
13. Зане Залиу 1 0
14. Ронштадт Франк 1 0
15. Николов Владимир 1 0
16. Квадво Лерой 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Дармштадт 13.04% (3) 8.7% (2) 21.74% (5) 13.04% (3) 8.7% (2) 34.78% (8)
 Вюрцбург Кикерс 16.67% (2) 0 25% (3) 16.67% (2) 25% (3) 16.67% (2)

Предыдущие игры

Дармштадт Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Гройтер Фюрт 0:4 Дармштадт Дармштадт 1:2 Гамбург Фортуна 3:2 Дармштадт Дармштадт 4:0 Айнтрахт Бр
Эрцгебирге Ауэ 3:0 Дармштадт Дармштадт 0:4 Падерборн Карлсруэ 3:4 Дармштадт Оснабрюк 1:1 Дармштадт Дармштадт 2:2 Санкт-Паули Нюрнберг 2:3 Дармштадт Дармштадт 0:0 Ян Зандхаузен 3:2 Дармштадт Магдебург 2:3 Дармштадт Витесс 2:2 Дармштадт Дармштадт 0:0 Норвич Дармштадт 0:0 Норвич Веен Висбаден 2:1 Дармштадт Штуттгарт 1:3 Дармштадт Дармштадт 3:1 Веен Висбаден Арминия 1:0 Дармштадт
Вюрцбург Кикерс Последние 20 матчей: +3 =4 -13
Нюрнберг 2:1 Вюрцбург Кикерс Вюрцбург Кикерс 2:3 Зандхаузен Ян 2:1 Вюрцбург Кикерс Вюрцбург Кикерс 2:1 Ганновер 96
Хайденхайм 4:1 Вюрцбург Кикерс Вюрцбург Кикерс 2:3 Бохум Гамбург 3:1 Вюрцбург Кикерс Вюрцбург Кикерс 0:2 Хольштайн Киль Айнтрахт Фр 0:3 Вюрцбург Кикерс Вюрцбург Кикерс 2:2 Гройтер Фюрт Фортуна 1:0 Вюрцбург Кикерс Вюрцбург Кикерс 0:3 Эрцгебирге Ауэ Вюрцбург Кикерс 2:3 Ганновер 96 Мюнхен-1860 1:1 Вюрцбург Кикерс Хорн 2:2 Вюрцбург Кикерс Майнц 6:0 Вюрцбург Кикерс Унион Берлин 2:0 Вюрцбург Кикерс Вюрцбург Кикерс 2:2 Галлешер Виктория Кёльн 5:1 Вюрцбург Кикерс Вюрцбург Кикерс 3:1 Ганза
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хольштайн Киль Заявка 12 7 4 1 20 - 11 25
2. Гамбург Заявка 12 7 2 3 25 - 16 23
3. Бохум Заявка 13 7 2 4 24 - 14 23
4. Гройтер Фюрт 0:0 Заявка 13 6 4 3 22 - 15 22
5. Фортуна Заявка 12 6 2 4 16 - 18 20
6. Оснабрюк 0:0 Заявка 13 5 5 3 16 - 16 20
7. Эрцгебирге Ауэ Заявка 12 5 4 3 20 - 14 19
8. Хайденхайм Заявка 13 5 4 4 17 - 16 19
9. Ганновер 96 Заявка 13 5 2 6 15 - 14 17
10. Ян Заявка 13 4 5 4 17 - 17 17
11. Карлсруэ Заявка 12 5 1 6 18 - 17 16
12. Нюрнберг Заявка 12 4 4 4 20 - 17 16
13. Падерборн 0:0 Заявка 13 4 4 5 16 - 15 16
14. Дармштадт 0:0 Заявка 13 4 4 5 23 - 23 16
15. Айнтрахт Бр 0:0 Заявка 13 3 4 6 13 - 26 13
16. Зандхаузен Заявка 12 3 2 7 12 - 25 11
17. Санкт-Паули Заявка 11 1 5 5 15 - 21 8
18. Вюрцбург Кикерс 0:0 Заявка 12 1 2 9 12 - 26 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фортуна Заявка 6 5 1 0 11 - 4 16
2. Хайденхайм Заявка 7 4 3 0 11 - 4 15
3. Бохум Заявка 7 4 2 1 15 - 4 14
4. Хольштайн Киль Заявка 7 4 2 1 11 - 8 14
5. Ганновер 96 Заявка 6 4 1 1 11 - 4 13
6. Гамбург Заявка 7 4 1 2 15 - 8 13
7. Эрцгебирге Ауэ Заявка 6 3 2 1 11 - 6 11
8. Ян Заявка 7 3 2 2 11 - 9 11
9. Айнтрахт Бр 0:0 Заявка 7 3 2 2 8 - 9 11
10. Падерборн 0:0 Заявка 6 3 1 2 11 - 9 10
11. Нюрнберг Заявка 6 2 2 2 9 - 9 8
12. Оснабрюк 0:0 Заявка 6 2 2 2 7 - 9 8
13. Зандхаузен Заявка 6 2 2 2 8 - 12 8
14. Гройтер Фюрт 0:0 Заявка 6 2 1 3 8 - 9 7
15. Карлсруэ Заявка 5 2 0 3 8 - 7 6
16. Дармштадт 0:0 Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
17. Санкт-Паули Заявка 5 1 2 2 8 - 10 5
18. Вюрцбург Кикерс 0:0 Заявка 6 1 1 4 8 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гройтер Фюрт 0:0 Заявка 7 4 3 0 14 - 6 15
2. Оснабрюк 0:0 Заявка 7 3 3 1 9 - 7 12
3. Хольштайн Киль Заявка 5 3 2 0 9 - 3 11
4. Гамбург Заявка 5 3 1 1 10 - 8 10
5. Дармштадт 0:0 Заявка 7 3 1 3 16 - 15 10
6. Карлсруэ Заявка 7 3 1 3 10 - 10 10
7. Бохум Заявка 6 3 0 3 9 - 10 9
8. Нюрнберг Заявка 6 2 2 2 11 - 8 8
9. Эрцгебирге Ауэ Заявка 6 2 2 2 9 - 8 8
10. Ян Заявка 6 1 3 2 6 - 8 6
11. Падерборн 0:0 Заявка 7 1 3 3 5 - 6 6
12. Хайденхайм Заявка 6 1 1 4 6 - 12 4
13. Фортуна Заявка 6 1 1 4 5 - 14 4
14. Ганновер 96 Заявка 7 1 1 5 4 - 10 4
15. Зандхаузен Заявка 6 1 0 5 4 - 13 3
16. Санкт-Паули Заявка 6 0 3 3 7 - 11 3
17. Айнтрахт Бр 0:0 Заявка 6 0 2 4 5 - 17 2
18. Вюрцбург Кикерс 0:0 Заявка 6 0 1 5 4 - 12 1
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    19'
    Холланд Фабиан получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Merck-Stadion am Boellenfalltor. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Дармштадт
Ничья
Вюрцбург Кикерс
1.72
4.83
8.12
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.43 4.60 7.30
Бонус: 5 000 ₽ 1.38 4.70 7.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.72 4.10 4.45
  1.39 4.83 8.12

Самый высокий коэффициент на матч «Дармштадт» – «Вюрцбург Кикерс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Дармштадт» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вюрцбург Кикерс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Дармштадт» – «Вюрцбург Кикерс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
17.50 0.00 11.50 1.02 5.00 1.15 3.70 1.25 2.48 1.50 2.10 1.73 1.85 1.95 1.60 2.25 1.27 3.55 1.23 3.90 1.08 7.10 1.08 7.00 1.01 13.00 1.02 11.00
12.50 1.00 11.50 1.01 4.50 1.19 3.64 1.28 2.33 1.67 1.79 2.02 1.49 2.54 1.24 3.72 1.17 4.35 1.05 7.40
5.22 1.17 2.46 1.56 2.19 1.69 1.92 1.92 1.69 2.18 1.56 2.46 1.21 4.41
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.95 1.37 2.35 1.55 1.40 2.80 1.21 4.10 1.08 7.00
3.52 1.30 2.36 1.59 1.58 2.38 1.22 4.30 1.15 5.55
3.13 1.37 2.48 1.55 1.86 1.98 1.59 2.38 1.40 2.99
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.30 1.31 1.94 1.80 1.45 2.60 1.28 3.45
4.75 1.19 3.38 1.32 1.90 1.90 1.43 2.83 1.27 3.76

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.70 2.08
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
Букмекер Да Нет
2.80 1.40
Где смотреть матч Дармштадт 0:0 Вюрцбург Кикерс онлайн

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