Дармштадт
0:0
Первый тайм: 28'
Стадион: Merck-Stadion am Boellenfalltor
Вюрцбург Кикерс
19' Желтая карточкаХолланд Фабиан
23
Рапп
Николай
27
Скарке
Тим
11
Кемпе
Тобиас
14
Пэк
Сын-Хо
26
Швеерс
Лион
29
Копач
Давид
20
Мунси
Ридж
11
Зане
Залиу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Рапп НиколайЗащитник
-
27 Скарке ТимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Кемпе ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Пэк Сын-ХоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
36 Цендер СиласЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Берко ЭрихНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Markus Anfang
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Швеерс ЛионЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Копач ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Мунси РиджНападающий
-
11 Зане ЗалиуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Нападающий
-
18 Дэвид КрисНападающий
-
Главный тренер: Bernhard Trares
Ход матча
19'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дурсун Сердар
|9 (1)
|0.69
|2.
|Кемпе Тобиас
|6 (4)
|0.46
|3.
|Палссон Виктор
|2
|0.15
|4.
|Скарке Тим
|2
|0.15
|5.
|Хонзак Матиас
|1
|0.08
|6.
|Рапп Николай
|1
|0.08
|7.
|Хён Иммануэль
|1
|0.08
|8.
|Мелем Марвин
|1
|0.08
|9.
|Берко Эрих
|0
|0
|10.
|Херрман Патрик II
|0
|0
|11.
|Пэк Сын-Хо
|0
|0
|12.
|Май Ларс-Лукас
|0
|0
|13.
|Пфайффер Патрик
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бауманн Доминик
|2 (1)
|0.17
|2.
|Лотрич Митя
|2 (1)
|0.17
|3.
|Мунси Ридж
|2
|0.17
|4.
|Копач Давид
|1
|0.08
|5.
|Херрманн Роберт
|1
|0.08
|6.
|Хэгеле Даниэль
|1
|0.08
|7.
|Хансен Хендрик
|1
|0.08
|8.
|Дитц Ларс
|1
|0.08
|9.
|Зонтаймер Патрик
|1
|0.08
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Рапп Николай
|4
|1
|2.
|Май Ларс-Лукас
|4
|1
|3.
|Мелем Марвин
|4
|0
|4.
|Херрман Патрик II
|1
|1
|5.
|Палссон Виктор
|2
|0
|6.
|Шнелльхардт Фабиан
|2
|0
|7.
|Холланд Фабиан
|2
|0
|8.
|Бадер Маттиас
|1
|0
|9.
|Скарке Тим
|1
|0
|10.
|Станилевич Адриан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хоффман Никлас
|2
|1
|2.
|Флеккер Флориан
|3
|0
|3.
|Хансен Хендрик
|3
|0
|4.
|Копач Давид
|3
|0
|5.
|Франко Дуглас
|2
|0
|6.
|Токо
|2
|0
|7.
|Бауманн Доминик
|2
|0
|8.
|Дитц Ларс
|2
|0
|9.
|Зонтаймер Патрик
|2
|0
|10.
|Алмейда Эвертон
|0
|1
|11.
|Гифер Фабиан
|1
|0
|12.
|Лотрич Митя
|1
|0
|13.
|Зане Залиу
|1
|0
|14.
|Ронштадт Франк
|1
|0
|15.
|Николов Владимир
|1
|0
|16.
|Квадво Лерой
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Дармштадт
|13.04% (3)
|8.7% (2)
|21.74% (5)
|13.04% (3)
|8.7% (2)
|34.78% (8)
|Вюрцбург Кикерс
|16.67% (2)
|0
|25% (3)
|16.67% (2)
|25% (3)
|16.67% (2)
Предыдущие игры
Дармштадт Последние 20 матчей: +7 =6 -7Гройтер Фюрт 0:4 Дармштадт Дармштадт 1:2 Гамбург Фортуна 3:2 Дармштадт Дармштадт 4:0 Айнтрахт Бр
Эрцгебирге Ауэ 3:0 Дармштадт Дармштадт 0:4 Падерборн Карлсруэ 3:4 Дармштадт Оснабрюк 1:1 Дармштадт Дармштадт 2:2 Санкт-Паули Нюрнберг 2:3 Дармштадт Дармштадт 0:0 Ян Зандхаузен 3:2 Дармштадт Магдебург 2:3 Дармштадт Витесс 2:2 Дармштадт Дармштадт 0:0 Норвич Дармштадт 0:0 Норвич Веен Висбаден 2:1 Дармштадт Штуттгарт 1:3 Дармштадт Дармштадт 3:1 Веен Висбаден Арминия 1:0 Дармштадт
Вюрцбург Кикерс Последние 20 матчей: +3 =4 -13Нюрнберг 2:1 Вюрцбург Кикерс Вюрцбург Кикерс 2:3 Зандхаузен Ян 2:1 Вюрцбург Кикерс Вюрцбург Кикерс 2:1 Ганновер 96
Хайденхайм 4:1 Вюрцбург Кикерс Вюрцбург Кикерс 2:3 Бохум Гамбург 3:1 Вюрцбург Кикерс Вюрцбург Кикерс 0:2 Хольштайн Киль Айнтрахт Фр 0:3 Вюрцбург Кикерс Вюрцбург Кикерс 2:2 Гройтер Фюрт Фортуна 1:0 Вюрцбург Кикерс Вюрцбург Кикерс 0:3 Эрцгебирге Ауэ Вюрцбург Кикерс 2:3 Ганновер 96 Мюнхен-1860 1:1 Вюрцбург Кикерс Хорн 2:2 Вюрцбург Кикерс Майнц 6:0 Вюрцбург Кикерс Унион Берлин 2:0 Вюрцбург Кикерс Вюрцбург Кикерс 2:2 Галлешер Виктория Кёльн 5:1 Вюрцбург Кикерс Вюрцбург Кикерс 3:1 Ганза
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|20 - 11
|25
|2.
|Гамбург
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|25 - 16
|23
|3.
|Бохум
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|24 - 14
|23
|4.
|Гройтер Фюрт
|0:0 Заявка
|13
|6
|4
|3
|22 - 15
|22
|5.
|Фортуна
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|16 - 18
|20
|6.
|Оснабрюк
|0:0 Заявка
|13
|5
|5
|3
|16 - 16
|20
|7.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|20 - 14
|19
|8.
|Хайденхайм
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|17 - 16
|19
|9.
|Ганновер 96
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|15 - 14
|17
|10.
|Ян
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|17 - 17
|17
|11.
|Карлсруэ
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|18 - 17
|16
|12.
|Нюрнберг
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|20 - 17
|16
|13.
|Падерборн
|0:0 Заявка
|13
|4
|4
|5
|16 - 15
|16
|14.
|Дармштадт
|0:0 Заявка
|13
|4
|4
|5
|23 - 23
|16
|15.
|Айнтрахт Бр
|0:0 Заявка
|13
|3
|4
|6
|13 - 26
|13
|16.
|Зандхаузен
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|12 - 25
|11
|17.
|Санкт-Паули
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|15 - 21
|8
|18.
|Вюрцбург Кикерс
|0:0 Заявка
|12
|1
|2
|9
|12 - 26
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фортуна
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|11 - 4
|16
|2.
|Хайденхайм
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|11 - 4
|15
|3.
|Бохум
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 4
|14
|4.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 8
|14
|5.
|Ганновер 96
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 4
|13
|6.
|Гамбург
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 8
|13
|7.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 6
|11
|8.
|Ян
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 9
|11
|9.
|Айнтрахт Бр
|0:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 9
|11
|10.
|Падерборн
|0:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 9
|10
|11.
|Нюрнберг
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|12.
|Оснабрюк
|0:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 9
|8
|13.
|Зандхаузен
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 12
|8
|14.
|Гройтер Фюрт
|0:0 Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 9
|7
|15.
|Карлсруэ
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 7
|6
|16.
|Дармштадт
|0:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|17.
|Санкт-Паули
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|8 - 10
|5
|18.
|Вюрцбург Кикерс
|0:0 Заявка
|6
|1
|1
|4
|8 - 14
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гройтер Фюрт
|0:0 Заявка
|7
|4
|3
|0
|14 - 6
|15
|2.
|Оснабрюк
|0:0 Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 7
|12
|3.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|9 - 3
|11
|4.
|Гамбург
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 8
|10
|5.
|Дармштадт
|0:0 Заявка
|7
|3
|1
|3
|16 - 15
|10
|6.
|Карлсруэ
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 10
|10
|7.
|Бохум
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|9 - 10
|9
|8.
|Нюрнберг
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 8
|8
|9.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|10.
|Ян
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 8
|6
|11.
|Падерборн
|0:0 Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 6
|6
|12.
|Хайденхайм
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 12
|4
|13.
|Фортуна
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 14
|4
|14.
|Ганновер 96
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 10
|4
|15.
|Зандхаузен
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|4 - 13
|3
|16.
|Санкт-Паули
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 11
|3
|17.
|Айнтрахт Бр
|0:0 Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 17
|2
|18.
|Вюрцбург Кикерс
|0:0 Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 12
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Дармштадт» – «Вюрцбург Кикерс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Дармштадт» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вюрцбург Кикерс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Дармштадт» – «Вюрцбург Кикерс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров