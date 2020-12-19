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Шальке 04
 
Позже

Стадион:
Арминия
1
Ферман
Ральф
4
Кабак
Озан
26
Сане
Салиф
24
Ощипка
Бастиан
28
Шёпф
Алессандро
6
Маскарель
Омар
17
Стамбули
Бенжамен
3
Мендиль
Хамза
8
Сердар
Суат
16
Бурджеллаб
Нассим
9
Раман
Бенито
1
Ортега
Штефан
27
Бруннер
Седрик
2
Пипер
Амос
6
Ван
дер
Хорн
Майк
15
Де
Медина
Натан
8
Доан
Рицу
19
Притль
Мануэль
30
Хартель
Марсель
7
Гебауэр
Кристиан
9
Клос
Фабиан
18
Кордова
Серхио
Шальке 04
3-4-2-1
Арминия
4-4-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Шальке 04
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ют Марк 2 0.17
2. Раман Бенито 2 0.17
3. Пасьенса Гонсало 1 0.08
4. Бурджеллаб Нассим 1 0.08
5. Тиау Малик 1 0.08
6. Маскарель Омар 0 0
7. Сердар Суат 0 0
8. Арит Амин 0 0
Арминия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Доан Рицу 2 0.17
2. Клос Фабиан 1 0.08
3. Шипплок Свен 1 0.08
4. Эдмундссон Йохан 1 0.08
5. Притль Мануэль 1 0.08
6. Суку Себио 1 0.08
7. Ортега Штефан 0 0
8. Кордова Серхио 0 0

Карточки

Шальке 04
# Игрок      
1. Кабак Озан 4 1
2. Ют Марк 3 0
3. Сане Салиф 3 0
4. Стамбули Бенжамен 2 0
5. Скрибски Стивен 2 0
6. Маскарель Омар 2 0
7. Пасьенса Гонсало 2 0
8. Ферман Ральф 1 0
9. Ибишевич Ведад 1 0
10. Настасич Матия 1 0
11. Раман Бенито 1 0
12. Бенталеб Набиль 1 0
13. Сердар Суат 1 0
14. Арит Амин 1 0
15. Людевиг Килиан 1 0
16. Бурджеллаб Нассим 1 0
17. Тиау Малик 1 0
18. Matthew Hoppe 1 0
Арминия
# Игрок      
1. Ван дер Хорн Майк 3 0
2. Шипплок Свен 2 0
3. Клос Фабиан 2 0
4. Бруннер Седрик 2 0
5. Де Медина Натан 2 0
6. Лукоки Андерсон 2 0
7. Кунце Фабиан 2 0
8. Суку Себио 1 0
9. Хартель Марсель 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шальке 04 0 28.57% (2) 14.29% (1) 14.29% (1) 28.57% (2) 14.29% (1)
 Арминия 0 14.29% (1) 14.29% (1) 28.57% (2) 14.29% (1) 28.57% (2)

Предыдущие игры

Шальке 04 Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Шальке 04 0:2 Фрайбург Аугсбург 2:2 Шальке 04 Шальке 04 0:3 Байер Л Боруссия М 4:1 Шальке 04
Шальке 04 0:2 Вольфсбург Майнц 2:2 Шальке 04 Швайнфурт 1:4 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Штуттгарт Боруссия Д 3:0 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Унион Берлин Шальке 04 5:1 Падерборн РБ Лейпциг 4:0 Шальке 04 Шальке 04 1:3 Вердер Бавария 8:0 Шальке 04 Шальке 04 3:0 Бохум Арис Салоники 0:1 Шальке 04 Шальке 04 1:3 Юрдинген Шальке 04 4:5 Ферль Шальке 04 5:1 Оснабрюк Фрайбург 4:0 Шальке 04
Арминия Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Арминия 0:1 Аугсбург Фрайбург 2:0 Арминия Арминия 2:1 Майнц РБ Лейпциг 2:1 Арминия
Арминия 1:2 Байер Л Унион Берлин 5:0 Арминия Арминия 0:2 Боруссия Д Вольфсбург 2:1 Арминия Арминия 1:4 Бавария Бохум 1:1 Арминия Вердер 1:0 Арминия Арминия 1:0 Кёльн Айнтрахт Фр 1:1 Арминия Рот-Вайсс Эссен 1:0 Арминия Гронинген 1:1 Арминия Арминия 3:2 Дуйсбург Штуттгарт 2:0 Арминия Арминия 0:0 Фейеноорд Ферль 1:2 Арминия Арминия 1:1 Оснабрюк

Последние игры между собой

Шальке 04: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Арминия: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Арминия 2:3 Шальке 04 Кубок Арминия 1:0 Шальке 04 Товарищеские матчи Арминия 0:2 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 0:0 Арминия Бундеслига
Арминия 0:2 Шальке 04 Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Байер Л Заявка 12 8 4 0 27 - 10 28
2. Бавария Заявка 12 8 3 1 37 - 18 27
3. РБ Лейпциг Заявка 12 8 3 1 24 - 9 27
4. Боруссия Д Заявка 13 7 1 5 26 - 18 22
5. Вольфсбург Заявка 12 5 6 1 19 - 13 21
6. Унион Берлин Заявка 13 5 6 2 27 - 18 21
7. Штуттгарт Заявка 12 4 6 2 26 - 19 18
8. Боруссия М Заявка 12 4 6 2 23 - 20 18
9. Аугсбург Заявка 12 4 4 4 15 - 17 16
10. Фрайбург Заявка 12 3 5 4 16 - 22 14
11. Айнтрахт Фр Заявка 12 2 8 2 19 - 22 14
12. Герта Заявка 12 3 4 5 19 - 20 13
13. Хоффенхайм Заявка 12 3 3 6 19 - 22 12
14. Вердер Заявка 12 2 5 5 15 - 21 11
15. Кёльн Заявка 12 2 4 6 13 - 21 10
16. Арминия Заявка 12 2 1 9 8 - 23 7
17. Майнц Заявка 12 1 3 8 12 - 25 6
18. Шальке 04 Заявка 12 0 4 8 8 - 35 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 6 6 0 0 16 - 3 18
2. Бавария Заявка 6 4 2 0 23 - 8 14
3. Вольфсбург Заявка 6 4 2 0 11 - 6 14
4. Унион Берлин Заявка 7 3 3 1 17 - 9 12
5. Байер Л Заявка 5 3 2 0 12 - 6 11
6. Боруссия М Заявка 6 2 4 0 9 - 5 10
7. Боруссия Д Заявка 6 3 0 3 14 - 10 9
8. Аугсбург Заявка 6 2 2 2 8 - 9 8
9. Айнтрахт Фр Заявка 6 1 5 0 9 - 8 8
10. Хоффенхайм Заявка 6 2 1 3 11 - 10 7
11. Арминия Заявка 6 2 0 4 5 - 10 6
12. Фрайбург Заявка 6 1 3 2 9 - 11 6
13. Вердер Заявка 6 1 2 3 6 - 10 5
14. Герта Заявка 6 1 2 3 7 - 12 5
15. Штуттгарт Заявка 6 0 4 2 9 - 12 4
16. Майнц Заявка 6 0 2 4 6 - 12 2
17. Шальке 04 Заявка 6 0 2 4 3 - 12 2
18. Кёльн Заявка 7 0 2 5 8 - 17 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Байер Л Заявка 7 5 2 0 15 - 4 17
2. Штуттгарт Заявка 6 4 2 0 17 - 7 14
3. Бавария Заявка 6 4 1 1 14 - 10 13
4. Боруссия Д Заявка 7 4 1 2 12 - 8 13
5. РБ Лейпциг Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
6. Унион Берлин Заявка 6 2 3 1 10 - 9 9
7. Кёльн Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
8. Герта Заявка 6 2 2 2 12 - 8 8
9. Боруссия М Заявка 6 2 2 2 14 - 15 8
10. Аугсбург Заявка 6 2 2 2 7 - 8 8
11. Фрайбург Заявка 6 2 2 2 7 - 11 8
12. Вольфсбург Заявка 6 1 4 1 8 - 7 7
13. Вердер Заявка 6 1 3 2 9 - 11 6
14. Айнтрахт Фр Заявка 6 1 3 2 10 - 14 6
15. Хоффенхайм Заявка 6 1 2 3 8 - 12 5
16. Майнц Заявка 6 1 1 4 6 - 13 4
17. Шальке 04 Заявка 6 0 2 4 5 - 23 2
18. Арминия Заявка 6 0 1 5 3 - 13 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
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  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на VELTINS-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 154
Шальке 04 70.8% (109)
X 22.1% (34)
Арминия 7.1% (11)
Все прогнозы
2.24 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Шальке 04
Ничья
Арминия
2.40
3.35
3.48
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.30 3.35 3.20
Бонус: 5 000 ₽ 2.37 3.25 3.20
Бонус: 5 000 ₽ 2.38 3.28 3.48
  2.40 3.23 3.37

Самый высокий коэффициент на матч «Шальке 04» – «Арминия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Шальке 04» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Арминия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Шальке 04» – «Арминия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.60 1.04 7.10 1.08 3.10 1.37 2.41 1.60 1.99 1.87 1.76 2.14 1.75 2.17 1.38 3.05 1.27 3.80 1.10 6.80 1.08 7.20 1.01 13.00 1.01 12.00 0.00 21.00
8.30 1.08 6.95 1.11 3.10 1.38 2.38 1.60 1.77 2.17 1.39 3.05 1.28 3.75 1.11 6.80 1.09 7.60 1.02 14.75
3.19 1.39 2.80 1.49 2.37 1.65 1.95 1.95 1.72 2.24 1.54 2.63 1.44 2.97 1.25 4.22 1.10 8.25
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.77 2.06 1.36 3.15 1.10 7.00
2.62 1.49 1.76 2.06 1.38 3.04 1.10 6.75 1.07 8.10
2.79 1.49 2.28 1.69 1.77 2.18 1.49 2.80 1.36 3.42
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.41 1.53 1.61 2.23 1.22 3.95
3.52 1.30 2.43 1.56 1.61 2.32 1.24 4.05 1.16 5.25

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.83 1.91
Букмекер Да Нет
4.90 1.16
Букмекер Да Нет
3.50 1.27
Где смотреть матч Шальке 04 - Арминия онлайн

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Прогнозы на матч Шальке 04 - Арминия

Исход игры
Шальке 04
70.8% (109)
Ничья
22.1% (34)
Арминия
7.1% (11)
Тотал 2.5
Больше
42.38% (64)
Меньше
57.62% (87)
Обе команды забьют
Да
62.25% (94)
Нет
37.75% (57)
Популярный счёт
2:1 Шальке 04
34.4% (53)
1:0 Шальке 04
24.7% (38)
1:1 Ничья
20.1% (31)
2:0 Шальке 04
7.1% (11)
0:1 Арминия
2.6% (4)
1:2 Арминия
2.6% (4)
3:2 Шальке 04
1.3% (2)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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