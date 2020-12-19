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  3. Германия
Шальке 04
0:1
Конец матча

Стадион:
Арминия
0'
26' Желтая карточка
Ощипка Бастиан
31' Желтая карточка
Притль Мануэль
0:1
53' Гол
Клос Фабиан
55' Желтая карточка
Пипер Амос
57' Желтая карточка
Сердар Суат
60' Желтая карточка
Мендиль Хамза
66' Желтая карточка
Бруннер Седрик
74' Желтая карточка
Шипплок Свен
85' Желтая карточка
Арит Амин
86' Желтая карточка
Доан Рицу
90' Желтая карточка
Раман Бенито
90' Желтая карточка
Сане Салиф
90'+7
1
Ферман
Ральф
17
Стамбули
Бенжамен
4
Кабак
Озан
26
Сане
Салиф
24
Ощипка
Бастиан
28
Шёпф
Алессандро
6
Маскарель
Омар
8
Сердар
Суат
3
Мендиль
Хамза
16
Бурджеллаб
Нассим
9
Раман
Бенито
1
Ортега
Штефан
27
Бруннер
Седрик
2
Пипер
Амос
6
Ван
дер
Хорн
Майк
15
Де
Медина
Натан
8
Доан
Рицу
19
Притль
Мануэль
30
Хартель
Марсель
7
Гебауэр
Кристиан
9
Клос
Фабиан
18
Кордова
Серхио
Шальке 04
4-4-2
Арминия
4-4-2

Ход матча

15'
Тиау Малик
Маскарель Омар
 
26'
Ощипка Бастиан
 
31'
 
Притль Мануэль
53'
0:1
Клос Фабиан
(Де Медина Натан)
55'
 
Пипер Амос
55'
Арит Амин
Бурджеллаб Нассим
 
57'
Сердар Суат
 
60'
Мендиль Хамза
 
66'
 
Бруннер Седрик
70'
Кутуджу Ахмед
Шёпф Алессандро
 
70'
Скрибски Стивен
Мендиль Хамза
 
71'
 
Шипплок Свен
Клос Фабиан
74'
 
Шипплок Свен
81'
 
Кунце Фабиан
Хартель Марсель
81'
 
Суку Себио
Бруннер Седрик
85'
Арит Амин
 
86'
 
Доан Рицу
88'
 
Зойферт Нильс
Кордова Серхио
90'
Раман Бенито
 
90'
Сане Салиф
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 6
  • 3 Офсайды 2
  • 18 Нарушения правил 18
  • 6 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Шальке 04
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ют Марк 2 0.15
2. Раман Бенито 2 0.15
3. Пасьенса Гонсало 1 0.08
4. Бурджеллаб Нассим 1 0.08
5. Тиау Малик 1 0.08
6. Маскарель Омар 0 0
7. Сердар Суат 0 0
8. Арит Амин 0 0
Арминия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Доан Рицу 2 0.15
2. Клос Фабиан 2 0.15
3. Шипплок Свен 1 0.08
4. Эдмундссон Йохан 1 0.08
5. Притль Мануэль 1 0.08
6. Суку Себио 1 0.08
7. Ортега Штефан 0 0
8. Де Медина Натан 0 0
9. Кордова Серхио 0 0

Карточки

Шальке 04
# Игрок      
1. Кабак Озан 4 1
2. Сане Салиф 4 0
3. Ют Марк 3 0
4. Стамбули Бенжамен 2 0
5. Скрибски Стивен 2 0
6. Раман Бенито 2 0
7. Маскарель Омар 2 0
8. Пасьенса Гонсало 2 0
9. Сердар Суат 2 0
10. Арит Амин 2 0
11. Ферман Ральф 1 0
12. Ибишевич Ведад 1 0
13. Ощипка Бастиан 1 0
14. Настасич Матия 1 0
15. Бенталеб Набиль 1 0
16. Мендиль Хамза 1 0
17. Людевиг Килиан 1 0
18. Бурджеллаб Нассим 1 0
19. Тиау Малик 1 0
20. Matthew Hoppe 1 0
Арминия
# Игрок      
1. Шипплок Свен 3 0
2. Ван дер Хорн Майк 3 0
3. Бруннер Седрик 3 0
4. Клос Фабиан 2 0
5. Де Медина Натан 2 0
6. Лукоки Андерсон 2 0
7. Кунце Фабиан 2 0
8. Притль Мануэль 1 0
9. Суку Себио 1 0
10. Доан Рицу 1 0
11. Хартель Марсель 1 0
12. Пипер Амос 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шальке 04 0 28.57% (2) 14.29% (1) 14.29% (1) 28.57% (2) 14.29% (1)
 Арминия 0 12.5% (1) 12.5% (1) 37.5% (3) 12.5% (1) 25% (2)

Предыдущие игры

Шальке 04 Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Шальке 04 0:2 Фрайбург Аугсбург 2:2 Шальке 04 Шальке 04 0:3 Байер Л Боруссия М 4:1 Шальке 04
Шальке 04 0:2 Вольфсбург Майнц 2:2 Шальке 04 Швайнфурт 1:4 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Штуттгарт Боруссия Д 3:0 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Унион Берлин Шальке 04 5:1 Падерборн РБ Лейпциг 4:0 Шальке 04 Шальке 04 1:3 Вердер Бавария 8:0 Шальке 04 Шальке 04 3:0 Бохум Арис Салоники 0:1 Шальке 04 Шальке 04 1:3 Юрдинген Шальке 04 4:5 Ферль Шальке 04 5:1 Оснабрюк Фрайбург 4:0 Шальке 04
Арминия Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Арминия 0:1 Аугсбург Фрайбург 2:0 Арминия Арминия 2:1 Майнц РБ Лейпциг 2:1 Арминия
Арминия 1:2 Байер Л Унион Берлин 5:0 Арминия Арминия 0:2 Боруссия Д Вольфсбург 2:1 Арминия Арминия 1:4 Бавария Бохум 1:1 Арминия Вердер 1:0 Арминия Арминия 1:0 Кёльн Айнтрахт Фр 1:1 Арминия Рот-Вайсс Эссен 1:0 Арминия Гронинген 1:1 Арминия Арминия 3:2 Дуйсбург Штуттгарт 2:0 Арминия Арминия 0:0 Фейеноорд Ферль 1:2 Арминия Арминия 1:1 Оснабрюк

Последние игры между собой

Шальке 04: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Арминия: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Арминия 2:3 Шальке 04 Кубок Арминия 1:0 Шальке 04 Товарищеские матчи Арминия 0:2 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 0:0 Арминия Бундеслига
Арминия 0:2 Шальке 04 Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Байер Л Заявка 12 8 4 0 27 - 10 28
2. РБ Лейпциг Заявка 13 8 4 1 24 - 9 28
3. Бавария Заявка 12 8 3 1 37 - 18 27
4. Боруссия Д Заявка 13 7 1 5 26 - 18 22
5. Вольфсбург Заявка 12 5 6 1 19 - 13 21
6. Унион Берлин Заявка 13 5 6 2 27 - 18 21
7. Штуттгарт Заявка 12 4 6 2 26 - 19 18
8. Боруссия М Заявка 13 4 6 3 24 - 22 18
9. Айнтрахт Фр Заявка 13 3 8 2 21 - 22 17
10. Аугсбург Заявка 13 4 4 5 15 - 19 16
11. Хоффенхайм Заявка 13 4 3 6 21 - 23 15
12. Фрайбург Заявка 12 3 5 4 16 - 22 14
13. Вердер Заявка 13 3 5 5 16 - 21 14
14. Герта Заявка 12 3 4 5 19 - 20 13
15. Кёльн Заявка 13 2 5 6 13 - 21 11
16. Арминия Заявка 13 3 1 9 9 - 23 10
17. Майнц Заявка 13 1 3 9 12 - 26 6
18. Шальке 04 Заявка 13 0 4 9 8 - 36 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 7 6 1 0 16 - 3 19
2. Бавария Заявка 6 4 2 0 23 - 8 14
3. Вольфсбург Заявка 6 4 2 0 11 - 6 14
4. Унион Берлин Заявка 7 3 3 1 17 - 9 12
5. Байер Л Заявка 5 3 2 0 12 - 6 11
6. Боруссия М Заявка 7 2 4 1 10 - 7 10
7. Боруссия Д Заявка 6 3 0 3 14 - 10 9
8. Айнтрахт Фр Заявка 6 1 5 0 9 - 8 8
9. Аугсбург Заявка 7 2 2 3 8 - 11 8
10. Хоффенхайм Заявка 6 2 1 3 11 - 10 7
11. Арминия Заявка 6 2 0 4 5 - 10 6
12. Фрайбург Заявка 6 1 3 2 9 - 11 6
13. Вердер Заявка 6 1 2 3 6 - 10 5
14. Герта Заявка 6 1 2 3 7 - 12 5
15. Штуттгарт Заявка 6 0 4 2 9 - 12 4
16. Майнц Заявка 7 0 2 5 6 - 13 2
17. Кёльн Заявка 7 0 2 5 8 - 17 2
18. Шальке 04 Заявка 7 0 2 5 3 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Байер Л Заявка 7 5 2 0 15 - 4 17
2. Штуттгарт Заявка 6 4 2 0 17 - 7 14
3. Бавария Заявка 6 4 1 1 14 - 10 13
4. Боруссия Д Заявка 7 4 1 2 12 - 8 13
5. РБ Лейпциг Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
6. Унион Берлин Заявка 6 2 3 1 10 - 9 9
7. Кёльн Заявка 6 2 3 1 5 - 4 9
8. Вердер Заявка 7 2 3 2 10 - 11 9
9. Айнтрахт Фр Заявка 7 2 3 2 12 - 14 9
10. Герта Заявка 6 2 2 2 12 - 8 8
11. Боруссия М Заявка 6 2 2 2 14 - 15 8
12. Аугсбург Заявка 6 2 2 2 7 - 8 8
13. Фрайбург Заявка 6 2 2 2 7 - 11 8
14. Хоффенхайм Заявка 7 2 2 3 10 - 13 8
15. Вольфсбург Заявка 6 1 4 1 8 - 7 7
16. Майнц Заявка 6 1 1 4 6 - 13 4
17. Арминия Заявка 7 1 1 5 4 - 13 4
18. Шальке 04 Заявка 6 0 2 4 5 - 23 2
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Прогнозы 154
Шальке 04 70.8% (109)
X 22.1% (34)
Арминия 7.1% (11)
Все прогнозы
2.24 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 44.00 9.00 1.09
Бонус: 5 000 ₽ 74.00 7.77 1.10
Бонус: 5 000 ₽ 2.38 3.28 3.48
  20.66 4.72 1.27

Самый высокий коэффициент на матч «Шальке 04» – «Арминия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Шальке 04» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Арминия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Шальке 04» – «Арминия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
3.70 1.27 7.10 1.08 1.25 3.90 2.41 1.60 1.99 1.87 1.27 3.70 1.75 2.17 1.38 3.05 1.04 10.00 1.10 6.80 1.02 13.00 1.01 13.00 1.01 12.00 0.00 21.00
8.30 1.08 6.95 1.11 3.10 1.38 2.38 1.60 1.77 2.17 1.39 3.05 1.28 3.75 1.11 6.80 1.09 7.60 1.02 14.75
3.31 1.35 2.79 1.47 2.26 1.68 1.79 2.09 2.09 1.77 1.71 2.18 1.22 4.49 1.46 2.81 1.37 3.24 1.42 2.99 1.44 2.97 1.25 4.22 1.10 8.25
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.65 2.22 1.77 2.06 1.07 8.40 1.10 7.00 1.07 8.40
2.62 1.49 1.76 2.06 1.38 3.04 1.10 6.75 1.07 8.10
1.48 2.73 1.27 3.87 1.48 2.72 1.32 3.47 1.24 4.21
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.41 1.53 1.61 2.23 1.22 3.95
3.52 1.30 2.43 1.56 1.61 2.32 1.24 4.05 1.16 5.25

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
6.50 1.11
Букмекер Да Нет
4.90 1.16
Букмекер Да Нет
3.50 1.27
Где смотреть матч Шальке 04 0:1 Арминия онлайн

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Прогнозы на матч Шальке 04 0:1 Арминия

Исход игры
Шальке 04
70.8% (109)
Ничья
22.1% (34)
Арминия
7.1% (11)
Тотал 2.5
Больше
42.38% (64)
Меньше
57.62% (87)
Обе команды забьют
Да
62.25% (94)
Нет
37.75% (57)
Популярный счёт
2:1 Шальке 04
34.4% (53)
1:0 Шальке 04
24.7% (38)
1:1 Ничья
20.1% (31)
2:0 Шальке 04
7.1% (11)
0:1 Арминия
2.6% (4)
1:2 Арминия
2.6% (4)
3:2 Шальке 04
1.3% (2)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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