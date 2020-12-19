Второй тайм

97' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Сане Салиф получил желтую карточку от судьи

96' Арит Амин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

93' Сердар Суат из команды Шальке 04 направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

93' Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

92' Арминия имеет хороший шанс забить.

91' Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' Раман Бенито получил желтую карточку от судьи

89' Хорошую попытку сделал Арит Амин . Удар в створ, но вратарь начеку

88' Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

88' Матч возобновлен

88' Кордова Серхио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

87' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

86' Ощипка Бастиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

86' Доан Рицу получил желтую карточку от судьи

85' Доан Рицу навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

85' Рефери не любит споров - именно за это Арит Амин сейчас получил желтую

83' Кутуджу Ахмед имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

82' Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

81' Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

81' Матч возобновлен

81' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

80' Арминия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

80' Матч возобновлен

80' Ох, нехорошо это выглядит. Бруннер Седрик получил травму и медбригада забирает его с поля.

79' Бруннер Седрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

79' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

77' Удар от ворот произведет Арминия

77' Кабак Озан не смог попасть в створ ударом издали

76' Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

76' Матч возобновлен

75' Сане Салиф на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

75' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

74' Шипплок Свен получил желтую карточку от судьи

74' Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

73' Пипер Амос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Как он промахнулся? Кордова Серхио имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

70' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

69' Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

68' Клос Фабиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Арит Амин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

66' Бруннер Седрик получил желтую карточку от судьи

66' Ощипка Бастиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Доан Рицу навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

64' Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

64' Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

63' Арминия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

62' Арминия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

61' Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

61' Сане Салиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Отличный пас сделал Доан Рицу из команды Арминия . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

60' Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

60' Арминия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Матч возобновлен

57' Сердар Суат совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

57' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

57' Арминия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

56' Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Удар от ворот произведет Арминия

56' Ощипка Бастиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

55' Пипер Амос получил желтую карточку от судьи

53' Игрок команды Арминия исполняет передачу

53' Сане Салиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Клос Фабиан из команды Арминия плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

52' Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' Кабак Озан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Доан Рицу навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

49' Бурджеллаб Нассим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Ощипка Бастиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

48' Сане Салиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Игрок из команды Арминия вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

47' Ортега Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Плохо сыграл Пипер Амос - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

46' Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля