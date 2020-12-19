Шальке 04
0:1
Конец матча
Стадион: Фелтинс-Арена
Арминия
26' Желтая карточкаОщипка Бастиан
31' Желтая карточкаПритль Мануэль
0:1
53' ГолКлос Фабиан
55' Желтая карточкаПипер Амос
57' Желтая карточкаСердар Суат
60' Желтая карточкаМендиль Хамза
66' Желтая карточкаБруннер Седрик
74' Желтая карточкаШипплок Свен
85' Желтая карточкаАрит Амин
86' Желтая карточкаДоан Рицу
90' Желтая карточкаРаман Бенито
90' Желтая карточкаСане Салиф
26
Сане
Салиф
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Сане СалифЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Тиау МаликЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Арит АминПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Стевенс Хуб
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Линнер ОскарВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Майер АрнеПолузащитник
-
17 Суку СебиоПолузащитник
-
16 Кунце ФабианПолузащитник
-
10 Ябо РейнольдПолузащитник
-
36 Шипплок СвенНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Нойхаус Уве
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
26'
31'
53'
0:1
55'
57'
60'
66'
74'
85'
86'
90'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
5 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 3
-
1 Угловые 6
-
3 Офсайды 2
-
18 Нарушения правил 18
-
6 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ют Марк
|2
|0.15
|2.
|Раман Бенито
|2
|0.15
|3.
|Пасьенса Гонсало
|1
|0.08
|4.
|Бурджеллаб Нассим
|1
|0.08
|5.
|Тиау Малик
|1
|0.08
|6.
|Маскарель Омар
|0
|0
|7.
|Сердар Суат
|0
|0
|8.
|Арит Амин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Доан Рицу
|2
|0.15
|2.
|Клос Фабиан
|2
|0.15
|3.
|Шипплок Свен
|1
|0.08
|4.
|Эдмундссон Йохан
|1
|0.08
|5.
|Притль Мануэль
|1
|0.08
|6.
|Суку Себио
|1
|0.08
|7.
|Ортега Штефан
|0
|0
|8.
|Де Медина Натан
|0
|0
|9.
|Кордова Серхио
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кабак Озан
|4
|1
|2.
|Сане Салиф
|4
|0
|3.
|Ют Марк
|3
|0
|4.
|Стамбули Бенжамен
|2
|0
|5.
|Скрибски Стивен
|2
|0
|6.
|Раман Бенито
|2
|0
|7.
|Маскарель Омар
|2
|0
|8.
|Пасьенса Гонсало
|2
|0
|9.
|Сердар Суат
|2
|0
|10.
|Арит Амин
|2
|0
|11.
|Ферман Ральф
|1
|0
|12.
|Ибишевич Ведад
|1
|0
|13.
|Ощипка Бастиан
|1
|0
|14.
|Настасич Матия
|1
|0
|15.
|Бенталеб Набиль
|1
|0
|16.
|Мендиль Хамза
|1
|0
|17.
|Людевиг Килиан
|1
|0
|18.
|Бурджеллаб Нассим
|1
|0
|19.
|Тиау Малик
|1
|0
|20.
|Matthew Hoppe
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Шипплок Свен
|3
|0
|2.
|Ван дер Хорн Майк
|3
|0
|3.
|Бруннер Седрик
|3
|0
|4.
|Клос Фабиан
|2
|0
|5.
|Де Медина Натан
|2
|0
|6.
|Лукоки Андерсон
|2
|0
|7.
|Кунце Фабиан
|2
|0
|8.
|Притль Мануэль
|1
|0
|9.
|Суку Себио
|1
|0
|10.
|Доан Рицу
|1
|0
|11.
|Хартель Марсель
|1
|0
|12.
|Пипер Амос
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Шальке 04
|0
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|Арминия
|0
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|37.5% (3)
|12.5% (1)
|25% (2)
Предыдущие игры
Шальке 04 Последние 20 матчей: +5 =4 -11Шальке 04 0:2 Фрайбург Аугсбург 2:2 Шальке 04 Шальке 04 0:3 Байер Л Боруссия М 4:1 Шальке 04
Шальке 04 0:2 Вольфсбург Майнц 2:2 Шальке 04 Швайнфурт 1:4 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Штуттгарт Боруссия Д 3:0 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Унион Берлин Шальке 04 5:1 Падерборн РБ Лейпциг 4:0 Шальке 04 Шальке 04 1:3 Вердер Бавария 8:0 Шальке 04 Шальке 04 3:0 Бохум Арис Салоники 0:1 Шальке 04 Шальке 04 1:3 Юрдинген Шальке 04 4:5 Ферль Шальке 04 5:1 Оснабрюк Фрайбург 4:0 Шальке 04
Арминия Последние 20 матчей: +4 =5 -11Арминия 0:1 Аугсбург Фрайбург 2:0 Арминия Арминия 2:1 Майнц РБ Лейпциг 2:1 Арминия
Арминия 1:2 Байер Л Унион Берлин 5:0 Арминия Арминия 0:2 Боруссия Д Вольфсбург 2:1 Арминия Арминия 1:4 Бавария Бохум 1:1 Арминия Вердер 1:0 Арминия Арминия 1:0 Кёльн Айнтрахт Фр 1:1 Арминия Рот-Вайсс Эссен 1:0 Арминия Гронинген 1:1 Арминия Арминия 3:2 Дуйсбург Штуттгарт 2:0 Арминия Арминия 0:0 Фейеноорд Ферль 1:2 Арминия Арминия 1:1 Оснабрюк
Последние игры между собой
Шальке 04: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Арминия: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Байер Л
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|27 - 10
|28
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|24 - 9
|28
|3.
|Бавария
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|37 - 18
|27
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|26 - 18
|22
|5.
|Вольфсбург
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|19 - 13
|21
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|27 - 18
|21
|7.
|Штуттгарт
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|26 - 19
|18
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|24 - 22
|18
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|13
|3
|8
|2
|21 - 22
|17
|10.
|Аугсбург
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|15 - 19
|16
|11.
|Хоффенхайм
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|21 - 23
|15
|12.
|Фрайбург
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|16 - 22
|14
|13.
|Вердер
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|16 - 21
|14
|14.
|Герта
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|19 - 20
|13
|15.
|Кёльн
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|13 - 21
|11
|16.
|Арминия
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|9 - 23
|10
|17.
|Майнц
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|12 - 26
|6
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|13
|0
|4
|9
|8 - 36
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|16 - 3
|19
|2.
|Бавария
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|23 - 8
|14
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|11 - 6
|14
|4.
|Унион Берлин
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|17 - 9
|12
|5.
|Байер Л
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 6
|11
|6.
|Боруссия М
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|10 - 7
|10
|7.
|Боруссия Д
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|14 - 10
|9
|8.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|6
|1
|5
|0
|9 - 8
|8
|9.
|Аугсбург
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|10.
|Хоффенхайм
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|11 - 10
|7
|11.
|Арминия
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 10
|6
|12.
|Фрайбург
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|9 - 11
|6
|13.
|Вердер
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|14.
|Герта
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 12
|5
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|9 - 12
|4
|16.
|Майнц
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 13
|2
|17.
|Кёльн
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|8 - 17
|2
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Байер Л
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 4
|17
|2.
|Штуттгарт
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|17 - 7
|14
|3.
|Бавария
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 10
|13
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 8
|13
|5.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 9
|9
|7.
|Кёльн
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|5 - 4
|9
|8.
|Вердер
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 11
|9
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|12 - 14
|9
|10.
|Герта
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|12 - 8
|8
|11.
|Боруссия М
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|14 - 15
|8
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|13.
|Фрайбург
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 11
|8
|14.
|Хоффенхайм
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 13
|8
|15.
|Вольфсбург
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|8 - 7
|7
|16.
|Майнц
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 13
|4
|17.
|Арминия
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 13
|4
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 23
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Шальке 04» – «Арминия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Шальке 04» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Арминия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Шальке 04» – «Арминия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Шальке 04 0:1 Арминия
Исход игры
Шальке 04
70.8% (109)
Ничья
22.1% (34)
Арминия
7.1% (11)
Тотал 2.5
Больше
42.38% (64)
Меньше
57.62% (87)
Обе команды забьют
Да
62.25% (94)
Нет
37.75% (57)
Популярный счёт
2:1 Шальке 04
34.4% (53)
1:0 Шальке 04
24.7% (38)
1:1 Ничья
20.1% (31)
2:0 Шальке 04
7.1% (11)
0:1 Арминия
2.6% (4)
1:2 Арминия
2.6% (4)
3:2 Шальке 04
1.3% (2)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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