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  2. Матчи
  3. Германия
Байер Л
1:0
Первый тайм: 41'

Стадион:
Бавария
0'
1:0
14' Гол
Шик Патрик
24' Желтая карточка
Гнабри Серж
41'
1
Градецки
Лукаш
6
Драгович
Александр
4
Та
Джонатан
12
Тапсоба
Эдмон
22
Синкгравен
Дэйли
27
Вирц
Флориан
15
Баумгартлингер
Юлиан
11
Амири
Надим
9
Бэйли
Леон
19
Диаби
Мусса
14
Шик
Патрик
1
Нойер
Мануэль
4
Зюле
Никлас
17
Боатенг
Жером
21
Эрнандес
Люка
19
Альфонсо
Дэвис
24
Толиссо
Корентен
27
Алаба
Давид
29
Коман
Кингсли
25
Мюллер
Томас
7
Гнабри
Серж
9
Левандовски
Роберт
Байер Л
4-3-2-1
Бавария
4-2-3-1

Ход матча

14'
Шик Патрик
(Амири Надим)
1:0
24'
 
Гнабри Серж
32'
 
Сане Лерой
Коман Кингсли

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Байер Л
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Аларио Лукас 8 (2) 0.62
2. Бэйли Леон 4 0.31
3. Шик Патрик 4 0.31
4. Вирц Флориан 2 0.15
5. Диаби Мусса 2 0.15
6. Баумгартлингер Юлиан 2 0.15
7. Амири Надим 1 0.08
8. Демирбай Керем 1 0.08
9. Драгович Александр 1 0.08
10. Вайзер Митчелл 1 0.08
11. Та Джонатан 1 0.08
12. Бендер Ларс 0 0
Бавария
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Левандовски Роберт 15 (2) 1.15
2. Мюллер Томас 6 (1) 0.46
3. Гнабри Серж 4 0.31
4. Сане Лерой 3 0.23
5. Мусиала Джамал 3 0.23
6. Коман Кингсли 2 0.15
7. Киммих Йозуа 1 0.08
8. Горетцка Леон 1 0.08
9. Коста Дуглас 1 0.08
10. Алаба Давид 1 0.08
11. Боатенг Жером 0 0
12. Сарр Буна 0 0
13. Эрнандес Люка 0 0
14. Ричардс Крис 0 0

Карточки

Байер Л
# Игрок      
1. Драгович Александр 3 0
2. Синкгравен Дэйли 3 0
3. Диаби Мусса 3 0
4. Арангис Чарлес 2 0
5. Бендер Ларс 2 0
6. Бендер Свен 1 0
7. Баумгартлингер Юлиан 1 0
8. Градецки Лукаш 1 0
9. Аларио Лукас 1 0
10. Беллараби Карим 1 0
11. Демирбай Керем 1 0
12. Та Джонатан 1 0
13. Амири Надим 1 0
14. Бэйли Леон 1 0
15. Вирц Флориан 1 0
Бавария
# Игрок      
1. Гнабри Серж 3 0
2. Киммих Йозуа 3 0
3. Боатенг Жером 2 0
4. Левандовски Роберт 2 0
5. Павар Бенджамин 2 0
6. Толиссо Корентен 0 1
7. Нойер Мануэль 1 0
8. Чупо-Мотинг Эрик 1 0
9. Горетцка Леон 1 0
10. Коман Кингсли 1 0
11. Сане Лерой 1 0
12. Эрнандес Люка 1 0
13. Альфонсо Дэвис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Байер Л 15.38% (4) 26.92% (7) 7.69% (2) 11.54% (3) 15.38% (4) 23.08% (6)
 Бавария 10.81% (4) 10.81% (4) 27.03% (10) 18.92% (7) 16.22% (6) 16.22% (6)

Предыдущие игры

Байер Л Последние 20 матчей: +14 =5 -1
Кёльн 0:4 Байер Л Байер Л 4:1 Хоффенхайм Байер Л 4:0 Славия Прага Шальке 04 0:3 Байер Л
Ницца 2:3 Байер Л Байер Л 0:0 Герта Байер Л 4:1 Хапоэль Беэр-Шева Арминия 1:2 Байер Л Байер Л 4:3 Боруссия М Хапоэль Беэр-Шева 2:4 Байер Л Фрайбург 2:4 Байер Л Славия Прага 1:0 Байер Л Байер Л 3:1 Аугсбург Байер Л 6:2 Ницца Майнц 0:1 Байер Л Штуттгарт 1:1 Байер Л Байер Л 1:1 РБ Лейпциг Вольфсбург 0:0 Байер Л Айнтрахт Нордерштедт 0:7 Байер Л Байер Л 1:1 Андерлехт
Бавария Последние 20 матчей: +15 =4 -1
Бавария 2:1 Вольфсбург Унион Берлин 1:1 Бавария Бавария 2:0 Локомотив Москва Бавария 3:3 РБ Лейпциг
Атлетико М 1:1 Бавария Штуттгарт 1:3 Бавария Бавария 3:1 Ред Булл Зальцбург Бавария 1:1 Вердер Боруссия Д 2:3 Бавария Ред Булл Зальцбург 2:6 Бавария Кёльн 1:2 Бавария Локомотив Москва 1:2 Бавария Бавария 5:0 Айнтрахт Фр Бавария 4:0 Атлетико М Арминия 1:4 Бавария Дюрен 0:3 Бавария Бавария 4:3 Герта Бавария 3:2 Боруссия Д Хоффенхайм 4:1 Бавария Бавария 2:1 Севилья

Последние игры между собой

Байер Л: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
Бавария: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
Байер Л 2:4 Бавария Кубок Байер Л 2:4 Бавария Бундеслига Бавария 1:2 Байер Л Бундеслига Байер Л 3:1 Бавария Бундеслига
Бавария 3:1 Байер Л Бундеслига Байер Л 2:6 Бавария Кубок Байер Л 1:3 Бавария Бундеслига Бавария 3:1 Байер Л Бундеслига Байер Л 0:0 Бавария Бундеслига Бавария 2:1 Байер Л Бундеслига Байер Л 0:0 Бавария Бундеслига Бавария 3:0 Байер Л Бундеслига Байер Л 2:0 Бавария Бундеслига Байер Л 0:0 Бавария Кубок Бавария 1:0 Байер Л Бундеслига Бавария 2:1 Байер Л Бундеслига Байер Л 1:1 Бавария Бундеслига Байер Л 1:2 Бавария Бундеслига Бавария 1:2 Байер Л Бундеслига Байер Л 2:0 Бавария Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Байер Л 1:0 Заявка 13 9 4 0 28 - 10 31
2. РБ Лейпциг Заявка 13 8 4 1 24 - 9 28
3. Бавария 0:1 Заявка 13 8 3 2 37 - 19 27
4. Боруссия Д Заявка 13 7 1 5 26 - 18 22
5. Вольфсбург Заявка 12 5 6 1 19 - 13 21
6. Унион Берлин Заявка 13 5 6 2 27 - 18 21
7. Штуттгарт Заявка 12 4 6 2 26 - 19 18
8. Боруссия М Заявка 13 4 6 3 24 - 22 18
9. Айнтрахт Фр Заявка 13 3 8 2 21 - 22 17
10. Аугсбург Заявка 13 4 4 5 15 - 19 16
11. Хоффенхайм Заявка 13 4 3 6 21 - 23 15
12. Фрайбург Заявка 12 3 5 4 16 - 22 14
13. Вердер Заявка 13 3 5 5 16 - 21 14
14. Герта Заявка 12 3 4 5 19 - 20 13
15. Кёльн Заявка 13 2 5 6 13 - 21 11
16. Арминия Заявка 13 3 1 9 9 - 23 10
17. Майнц Заявка 13 1 3 9 12 - 26 6
18. Шальке 04 Заявка 13 0 4 9 8 - 36 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 7 6 1 0 16 - 3 19
2. Бавария 0:1 Заявка 6 4 2 0 23 - 8 14
3. Байер Л 1:0 Заявка 6 4 2 0 13 - 6 14
4. Вольфсбург Заявка 6 4 2 0 11 - 6 14
5. Унион Берлин Заявка 7 3 3 1 17 - 9 12
6. Боруссия М Заявка 7 2 4 1 10 - 7 10
7. Боруссия Д Заявка 6 3 0 3 14 - 10 9
8. Айнтрахт Фр Заявка 6 1 5 0 9 - 8 8
9. Аугсбург Заявка 7 2 2 3 8 - 11 8
10. Хоффенхайм Заявка 6 2 1 3 11 - 10 7
11. Арминия Заявка 6 2 0 4 5 - 10 6
12. Фрайбург Заявка 6 1 3 2 9 - 11 6
13. Вердер Заявка 6 1 2 3 6 - 10 5
14. Герта Заявка 6 1 2 3 7 - 12 5
15. Штуттгарт Заявка 6 0 4 2 9 - 12 4
16. Майнц Заявка 7 0 2 5 6 - 13 2
17. Кёльн Заявка 7 0 2 5 8 - 17 2
18. Шальке 04 Заявка 7 0 2 5 3 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Байер Л 1:0 Заявка 7 5 2 0 15 - 4 17
2. Штуттгарт Заявка 6 4 2 0 17 - 7 14
3. Боруссия Д Заявка 7 4 1 2 12 - 8 13
4. Бавария 0:1 Заявка 7 4 1 2 14 - 11 13
5. РБ Лейпциг Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
6. Унион Берлин Заявка 6 2 3 1 10 - 9 9
7. Кёльн Заявка 6 2 3 1 5 - 4 9
8. Вердер Заявка 7 2 3 2 10 - 11 9
9. Айнтрахт Фр Заявка 7 2 3 2 12 - 14 9
10. Герта Заявка 6 2 2 2 12 - 8 8
11. Боруссия М Заявка 6 2 2 2 14 - 15 8
12. Аугсбург Заявка 6 2 2 2 7 - 8 8
13. Фрайбург Заявка 6 2 2 2 7 - 11 8
14. Хоффенхайм Заявка 7 2 2 3 10 - 13 8
15. Вольфсбург Заявка 6 1 4 1 8 - 7 7
16. Майнц Заявка 6 1 1 4 6 - 13 4
17. Арминия Заявка 7 1 1 5 4 - 13 4
18. Шальке 04 Заявка 6 0 2 4 5 - 23 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • Первый тайм
  • 40'
    Бэйли прошёл по правому флангу вперёд, сместился к штрафной площади, прострелил в центр и мяч от Эрнандеса вылетел за боковую линию.
  • 39'
    Сане сместился с правого фланга в центр, покатил мяч налево, но Гнабри уже пошёл в штрафную и мяч просто выкатился за боковую линию.
  • 38'
    Амири рванул по левому краю в штрафную площадь, прокинул мяч мимо Зюле, но слишком сильно и снаряд выкатился за пределы поля.
  • 37'
    Защитники "Байера" решили взять небольшую паузу и перекатывают игровой снаряд около центрального круга.
  • 36'
    Зюле подключился в атаку, сместился в центр и нанёс удар по воротам, но мяч пролетел над перекладиной.
  • 35'
    Баумгартлингер выполнил передачу вперёд на Шика, но вышло слишком сильно и круглый прилетел в руки к Нойеру.
  • 34'
    Эрнандес пытался сыграть вперёд по левому флангу, но мяч попал в Бэйли и полетел в сторону ворот "Баварии".
  • Замена
    33'
    Не может продолжить игру Кингсли Коман и требуется ему замена, вместо него на поле выходит Лерой Сане.
  • Травма, повреждение
    32'
    Коман оказывается на газоне, требуется ему медицинская помощь.
  • 31'
    Мюллер пробежал по правому флангу, выполнил подачу в центр вратарской, где Градецки спокойно зафиксировал сферу.
  • 30'
    Шик наступил на мяч, отбросил его Диаби, который пробил по воротам и мяч попал в Боатенга.
  • 29'
    Гнабри пробил с линии штрафной по воротам и мяч от защитника "Байера" полетел в сторону от каркаса.
  • Видеоповтор
    28'
    Видеоасисстенты пересматривают эпизод с забитым голом на предмет правильного определения офсайда.
  • Офсайд
    27'
    Амири выполнил длинную передачу на Шика, который убежал в штрафную площадь и отправил мяч мимо Нойера, но арбитр зафиксировал офсайд у форварда.
  • 26'
    Баумгартлингер делал передачу из центрального круга на ход Диаби, но вышло слишком сильно и мяч прикатился к Нойеру, который вышел из ворот.
  • Желтая карточка
    25'
    Первую жёлтую карточку в матче получает Гнабри за толчок в верховом единоборстве Драговича.
  • 24'
    Шик скидывает мяч на левый край штрафной площади "Баварии", откуда Диаби в касание пробил по воротам и мяч попал в Боатенга.
  • 23'
    Высокий прессинг пока используют леверкузенцы, правда посмотрим, хватит ли их до конца матча.
  • 22'
    Диаби перехватил передачу от Нойера, дошёл до штрафной площади и пробил в ближний угол, но мяч пролетел рядом с каркасом.
  • 21'
    Защитники "Баварии" взяли игровой снаряд под свой контроль около своей штрафной площади, не спешат они пока продвигаться вперёд.
  • 20'
    Мюллер сыграл налево Альфонсо, который прострелил в центр штрафной, откуда Левандовски в касание пробил по воротам и мяч попал в Алабу перед воротами "Байера".
  • Угловой
    19'
    Амири сыграл на угол штрафной Диаби, который выполнил подачу в штрафную, но вышло слишком сильно и круглый вылетел за пределы поля.
  • Угловой
    18'
    Гнабри выполнил подачу на ближнюю штангу, откуда Шик головой вынес игровой снаряд за пределы штрафной.
  • 17'
    Пошла быстрая атака мюнхенцев, Мюллер побежал вперёд по правой бровке, сыграл в центр штрафной "Байера" и Тапсоба в подкате выбил снаряд за пределы поля на угловой.
  • 16'
    Мюллер отработал в обороне и на углу штрафной перехватил игровой снаряд у Бэйли.
  • 15'
    Вирц после передачи из глубины поля ставит корпус сопернику, убирает мяч под себя, но оступается и не получается у него нанести удар по воротам, а выходил он 1 на 1 с Нойером.
  • Описание гола
    14'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! ПАТРИК ШИК!!! Амири выполнил подачу после розыгрыша углового на край штрафной, откуда Шик ударом в касание поразил ближний угол ворот.
  • 13'
    Диаби нанёс удар из-за пределов штрафной площади, но мяч от защитника мюнхенской команды вылетел за пределы поля.
  • 12'
    Патрик Шик делал передачу в касание в штрафную "Баварии", где Нойер на выходе зафиксировал сферу.
  • 11'
    Бэйли снова пробросил себе мяч на ход по правому флангу, но вновь получилось у него слишком сильно и круглый покинул пределы поля.
  • 10'
    Синкгравен выполнил длинную передачу вперёд по левому флангу, но вышло слишком сильно и круглый вылетел за пределы поля.
  • 9'
    Альфонсо вбросил мяч из-за боковой линии на Мюллера, который отправил мяч в штрафную и Градецки на выходе забрал мяч.
  • 8'
    Толиссо пошёл вперёд по центральной зоне, сыграл на правую бровку Коману, который выполнил подачу на дальнюю штангу, где Левандовски было трудно принять мяч.
  • 7'
    Бэйли на правой бровке пытался обыграл Алабу рядом с углом штрафной, который сумел отправить снаряд за боковую линию.
  • 6'
    Альфонсо поставил корпус сопернику, развернулся и отправил сферу вперёд по левой бровке.
  • 5'
    Бэйли побежал вперёд по правому флангу, но слишком сильно прокинул себе мяч на ход и круглый выкатился за линию ворот.
  • 4'
    Тапсоба выполнил перевод на левую бровку, но вышло немного неточно и круглый вылетел в аут.
  • 3'
    Баумгартлингер сыграл направо на Бэйли, который понимал, что находится в офсайде, пропустил мяч, который выкатился в аут.
  • 2'
    Алаба подключился в атаку, нанёс удар по воротам метров с тридцати и мяч от защитника "Байера" вылетел за пределы поля.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался.
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BayArena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.87 4.40 3.45
Бонус: 5 000 ₽ 1.90 4.05 3.60
Бонус: 5 000 ₽ 3.90 4.50 1.97
  1.76 4.08 4.28

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7
15.00 0.00 7.20 1.07 6.40 1.10 4.00 1.24 3.15 1.35 2.14 1.74 2.05 1.75 1.89 1.98 1.68 2.27 1.47 2.70 1.25 3.95 1.19 4.40 1.08 7.10 1.07 7.60 1.01 12.50
8.10 1.08 7.00 1.10 3.52 1.31 2.88 1.43 2.15 1.86 1.68 2.21 1.47 2.72 1.26 3.94 1.21 4.55 1.09 7.80
8.29 1.10 2.83 1.46 3.49 1.32 3.04 1.41 2.37 1.62 2.04 1.84 1.80 2.08 1.56 2.51 1.45 2.88 1.46 2.87 1.19 5.15
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
4.20 1.22 3.40 1.32 2.15 1.70 1.44 2.90 1.20 4.44
5.00 1.17 3.52 1.30 1.95 1.85 1.46 2.72 1.28 3.64
3.72 1.28 3.09 1.38 2.46 1.57 1.87 2.00 1.77 2.09 1.48 2.72 1.18 4.92 1.13 6.07
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
2.50 1.49 1.88 2.05 1.50 2.48
5.50 1.15 2.50 1.53 1.88 1.92 1.50 2.59 1.22 4.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.19 4.60
Букмекер Да Нет
2.45 1.55
Букмекер Да Нет
2.27 1.65
Где смотреть матч Байер Л 1:0 Бавария онлайн

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Прогнозы на матч Байер Л 1:0 Бавария

Исход игры
Байер Л
10.4% (16)
Ничья
20.8% (32)
Бавария
68.8% (106)
Тотал 2.5
Больше
83.22% (124)
Меньше
16.78% (25)
Обе команды забьют
Да
93.96% (140)
Нет
6.04% (9)
Популярный счёт
1:2 Бавария
45.5% (70)
1:1 Ничья
11% (17)
2:2 Ничья
8.4% (13)
1:3 Бавария
8.4% (13)
2:1 Байер Л
5.8% (9)
2:3 Бавария
5.2% (8)
0:2 Бавария
3.2% (5)
3:2 Байер Л
2.6% (4)
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