1:0
14' ГолШик Патрик
24' Желтая карточкаГнабри Серж
27
Вирц
Флориан
11
Амири
Надим
19
Диаби
Мусса
14
Шик
Патрик
27
Алаба
Давид
25
Мюллер
Томас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Вирц ФлорианПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Амири НадимПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Диаби МуссаПолузащитник
-
14 Шик ПатрикНападающий
- Запасные игроки
-
36 Ломб НикласВратарь
- Защитник
-
16 Едвай ТинЗащитник
- Защитник
-
39 Тюркмен ДжемПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
13 Аларио ЛукасНападающий
-
Главный тренер: Бош Петер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Алаба ДавидПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Мюллер ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
41 Ричардс КрисЗащитник
- Полузащитник
-
22 Рока МаркПолузащитник
-
11 Коста ДугласПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Сане ЛеройПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Флик Ханс-Дитер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
14'
1:0
24'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 0
-
2 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Аларио Лукас
|8 (2)
|0.62
|2.
|Бэйли Леон
|4
|0.31
|3.
|Шик Патрик
|4
|0.31
|4.
|Вирц Флориан
|2
|0.15
|5.
|Диаби Мусса
|2
|0.15
|6.
|Баумгартлингер Юлиан
|2
|0.15
|7.
|Амири Надим
|1
|0.08
|8.
|Демирбай Керем
|1
|0.08
|9.
|Драгович Александр
|1
|0.08
|10.
|Вайзер Митчелл
|1
|0.08
|11.
|Та Джонатан
|1
|0.08
|12.
|Бендер Ларс
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Левандовски Роберт
|15 (2)
|1.15
|2.
|Мюллер Томас
|6 (1)
|0.46
|3.
|Гнабри Серж
|4
|0.31
|4.
|Сане Лерой
|3
|0.23
|5.
|Мусиала Джамал
|3
|0.23
|6.
|Коман Кингсли
|2
|0.15
|7.
|Киммих Йозуа
|1
|0.08
|8.
|Горетцка Леон
|1
|0.08
|9.
|Коста Дуглас
|1
|0.08
|10.
|Алаба Давид
|1
|0.08
|11.
|Боатенг Жером
|0
|0
|12.
|Сарр Буна
|0
|0
|13.
|Эрнандес Люка
|0
|0
|14.
|Ричардс Крис
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Драгович Александр
|3
|0
|2.
|Синкгравен Дэйли
|3
|0
|3.
|Диаби Мусса
|3
|0
|4.
|Арангис Чарлес
|2
|0
|5.
|Бендер Ларс
|2
|0
|6.
|Бендер Свен
|1
|0
|7.
|Баумгартлингер Юлиан
|1
|0
|8.
|Градецки Лукаш
|1
|0
|9.
|Аларио Лукас
|1
|0
|10.
|Беллараби Карим
|1
|0
|11.
|Демирбай Керем
|1
|0
|12.
|Та Джонатан
|1
|0
|13.
|Амири Надим
|1
|0
|14.
|Бэйли Леон
|1
|0
|15.
|Вирц Флориан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гнабри Серж
|3
|0
|2.
|Киммих Йозуа
|3
|0
|3.
|Боатенг Жером
|2
|0
|4.
|Левандовски Роберт
|2
|0
|5.
|Павар Бенджамин
|2
|0
|6.
|Толиссо Корентен
|0
|1
|7.
|Нойер Мануэль
|1
|0
|8.
|Чупо-Мотинг Эрик
|1
|0
|9.
|Горетцка Леон
|1
|0
|10.
|Коман Кингсли
|1
|0
|11.
|Сане Лерой
|1
|0
|12.
|Эрнандес Люка
|1
|0
|13.
|Альфонсо Дэвис
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Байер Л
|15.38% (4)
|26.92% (7)
|7.69% (2)
|11.54% (3)
|15.38% (4)
|23.08% (6)
|Бавария
|10.81% (4)
|10.81% (4)
|27.03% (10)
|18.92% (7)
|16.22% (6)
|16.22% (6)
Предыдущие игры
Байер Л Последние 20 матчей: +14 =5 -1Кёльн 0:4 Байер Л Байер Л 4:1 Хоффенхайм Байер Л 4:0 Славия Прага Шальке 04 0:3 Байер Л
Ницца 2:3 Байер Л Байер Л 0:0 Герта Байер Л 4:1 Хапоэль Беэр-Шева Арминия 1:2 Байер Л Байер Л 4:3 Боруссия М Хапоэль Беэр-Шева 2:4 Байер Л Фрайбург 2:4 Байер Л Славия Прага 1:0 Байер Л Байер Л 3:1 Аугсбург Байер Л 6:2 Ницца Майнц 0:1 Байер Л Штуттгарт 1:1 Байер Л Байер Л 1:1 РБ Лейпциг Вольфсбург 0:0 Байер Л Айнтрахт Нордерштедт 0:7 Байер Л Байер Л 1:1 Андерлехт
Бавария Последние 20 матчей: +15 =4 -1Бавария 2:1 Вольфсбург Унион Берлин 1:1 Бавария Бавария 2:0 Локомотив Москва Бавария 3:3 РБ Лейпциг
Атлетико М 1:1 Бавария Штуттгарт 1:3 Бавария Бавария 3:1 Ред Булл Зальцбург Бавария 1:1 Вердер Боруссия Д 2:3 Бавария Ред Булл Зальцбург 2:6 Бавария Кёльн 1:2 Бавария Локомотив Москва 1:2 Бавария Бавария 5:0 Айнтрахт Фр Бавария 4:0 Атлетико М Арминия 1:4 Бавария Дюрен 0:3 Бавария Бавария 4:3 Герта Бавария 3:2 Боруссия Д Хоффенхайм 4:1 Бавария Бавария 2:1 Севилья
Последние игры между собой
Байер Л: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
Бавария: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
Бавария 3:1 Байер Л Бундеслига Байер Л 2:6 Бавария Кубок Байер Л 1:3 Бавария Бундеслига Бавария 3:1 Байер Л Бундеслига Байер Л 0:0 Бавария Бундеслига Бавария 2:1 Байер Л Бундеслига Байер Л 0:0 Бавария Бундеслига Бавария 3:0 Байер Л Бундеслига Байер Л 2:0 Бавария Бундеслига Байер Л 0:0 Бавария Кубок Бавария 1:0 Байер Л Бундеслига Бавария 2:1 Байер Л Бундеслига Байер Л 1:1 Бавария Бундеслига Байер Л 1:2 Бавария Бундеслига Бавария 1:2 Байер Л Бундеслига Байер Л 2:0 Бавария Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Байер Л
|1:0 Заявка
|13
|9
|4
|0
|28 - 10
|31
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|24 - 9
|28
|3.
|Бавария
|0:1 Заявка
|13
|8
|3
|2
|37 - 19
|27
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|26 - 18
|22
|5.
|Вольфсбург
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|19 - 13
|21
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|27 - 18
|21
|7.
|Штуттгарт
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|26 - 19
|18
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|24 - 22
|18
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|13
|3
|8
|2
|21 - 22
|17
|10.
|Аугсбург
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|15 - 19
|16
|11.
|Хоффенхайм
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|21 - 23
|15
|12.
|Фрайбург
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|16 - 22
|14
|13.
|Вердер
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|16 - 21
|14
|14.
|Герта
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|19 - 20
|13
|15.
|Кёльн
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|13 - 21
|11
|16.
|Арминия
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|9 - 23
|10
|17.
|Майнц
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|12 - 26
|6
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|13
|0
|4
|9
|8 - 36
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|16 - 3
|19
|2.
|Бавария
|0:1 Заявка
|6
|4
|2
|0
|23 - 8
|14
|3.
|Байер Л
|1:0 Заявка
|6
|4
|2
|0
|13 - 6
|14
|4.
|Вольфсбург
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|11 - 6
|14
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|17 - 9
|12
|6.
|Боруссия М
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|10 - 7
|10
|7.
|Боруссия Д
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|14 - 10
|9
|8.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|6
|1
|5
|0
|9 - 8
|8
|9.
|Аугсбург
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|10.
|Хоффенхайм
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|11 - 10
|7
|11.
|Арминия
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 10
|6
|12.
|Фрайбург
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|9 - 11
|6
|13.
|Вердер
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|14.
|Герта
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 12
|5
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|9 - 12
|4
|16.
|Майнц
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 13
|2
|17.
|Кёльн
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|8 - 17
|2
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Байер Л
|1:0 Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 4
|17
|2.
|Штуттгарт
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|17 - 7
|14
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 8
|13
|4.
|Бавария
|0:1 Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 11
|13
|5.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 9
|9
|7.
|Кёльн
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|5 - 4
|9
|8.
|Вердер
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 11
|9
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|12 - 14
|9
|10.
|Герта
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|12 - 8
|8
|11.
|Боруссия М
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|14 - 15
|8
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|13.
|Фрайбург
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 11
|8
|14.
|Хоффенхайм
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 13
|8
|15.
|Вольфсбург
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|8 - 7
|7
|16.
|Майнц
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 13
|4
|17.
|Арминия
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 13
|4
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 23
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Байер Л» – «Бавария» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Байер Л» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Бавария» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Байер Л» – «Бавария», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Байер Л 1:0 Бавария
Исход игры
Байер Л
10.4% (16)
Ничья
20.8% (32)
Бавария
68.8% (106)
Тотал 2.5
Больше
83.22% (124)
Меньше
16.78% (25)
Обе команды забьют
Да
93.96% (140)
Нет
6.04% (9)
Популярный счёт
1:2 Бавария
45.5% (70)
1:1 Ничья
11% (17)
2:2 Ничья
8.4% (13)
1:3 Бавария
8.4% (13)
2:1 Байер Л
5.8% (9)
2:3 Бавария
5.2% (8)
0:2 Бавария
3.2% (5)
3:2 Байер Л
2.6% (4)
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