Зюле подключился в атаку, сместился в центр и нанёс удар по воротам, но мяч пролетел над перекладиной.

Защитники "Байера" решили взять небольшую паузу и перекатывают игровой снаряд около центрального круга.

Амири рванул по левому краю в штрафную площадь, прокинул мяч мимо Зюле, но слишком сильно и снаряд выкатился за пределы поля.

Сане сместился с правого фланга в центр, покатил мяч налево, но Гнабри уже пошёл в штрафную и мяч просто выкатился за боковую линию.

Бэйли прошёл по правому флангу вперёд, сместился к штрафной площади, прострелил в центр и мяч от Эрнандеса вылетел за боковую линию.

35' Баумгартлингер выполнил передачу вперёд на Шика, но вышло слишком сильно и круглый прилетел в руки к Нойеру.

34' Эрнандес пытался сыграть вперёд по левому флангу, но мяч попал в Бэйли и полетел в сторону ворот "Баварии".

33' Не может продолжить игру Кингсли Коман и требуется ему замена, вместо него на поле выходит Лерой Сане.

32' Коман оказывается на газоне, требуется ему медицинская помощь.

31' Мюллер пробежал по правому флангу, выполнил подачу в центр вратарской, где Градецки спокойно зафиксировал сферу.

30' Шик наступил на мяч, отбросил его Диаби, который пробил по воротам и мяч попал в Боатенга.

29' Гнабри пробил с линии штрафной по воротам и мяч от защитника "Байера" полетел в сторону от каркаса.

28' Видеоасисстенты пересматривают эпизод с забитым голом на предмет правильного определения офсайда.

27' Амири выполнил длинную передачу на Шика, который убежал в штрафную площадь и отправил мяч мимо Нойера, но арбитр зафиксировал офсайд у форварда.

26' Баумгартлингер делал передачу из центрального круга на ход Диаби, но вышло слишком сильно и мяч прикатился к Нойеру, который вышел из ворот.

25' Первую жёлтую карточку в матче получает Гнабри за толчок в верховом единоборстве Драговича.

24' Шик скидывает мяч на левый край штрафной площади "Баварии", откуда Диаби в касание пробил по воротам и мяч попал в Боатенга.

23' Высокий прессинг пока используют леверкузенцы, правда посмотрим, хватит ли их до конца матча.

22' Диаби перехватил передачу от Нойера, дошёл до штрафной площади и пробил в ближний угол, но мяч пролетел рядом с каркасом.

21' Защитники "Баварии" взяли игровой снаряд под свой контроль около своей штрафной площади, не спешат они пока продвигаться вперёд.

20' Мюллер сыграл налево Альфонсо, который прострелил в центр штрафной, откуда Левандовски в касание пробил по воротам и мяч попал в Алабу перед воротами "Байера".

19' Амири сыграл на угол штрафной Диаби, который выполнил подачу в штрафную, но вышло слишком сильно и круглый вылетел за пределы поля.

18' Гнабри выполнил подачу на ближнюю штангу, откуда Шик головой вынес игровой снаряд за пределы штрафной.

17' Пошла быстрая атака мюнхенцев, Мюллер побежал вперёд по правой бровке, сыграл в центр штрафной "Байера" и Тапсоба в подкате выбил снаряд за пределы поля на угловой.

16' Мюллер отработал в обороне и на углу штрафной перехватил игровой снаряд у Бэйли.

15' Вирц после передачи из глубины поля ставит корпус сопернику, убирает мяч под себя, но оступается и не получается у него нанести удар по воротам, а выходил он 1 на 1 с Нойером.

14' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! ПАТРИК ШИК!!! Амири выполнил подачу после розыгрыша углового на край штрафной, откуда Шик ударом в касание поразил ближний угол ворот.

13' Диаби нанёс удар из-за пределов штрафной площади, но мяч от защитника мюнхенской команды вылетел за пределы поля.

12' Патрик Шик делал передачу в касание в штрафную "Баварии", где Нойер на выходе зафиксировал сферу.

11' Бэйли снова пробросил себе мяч на ход по правому флангу, но вновь получилось у него слишком сильно и круглый покинул пределы поля.

10' Синкгравен выполнил длинную передачу вперёд по левому флангу, но вышло слишком сильно и круглый вылетел за пределы поля.

9' Альфонсо вбросил мяч из-за боковой линии на Мюллера, который отправил мяч в штрафную и Градецки на выходе забрал мяч.

8' Толиссо пошёл вперёд по центральной зоне, сыграл на правую бровку Коману, который выполнил подачу на дальнюю штангу, где Левандовски было трудно принять мяч.

7' Бэйли на правой бровке пытался обыграл Алабу рядом с углом штрафной, который сумел отправить снаряд за боковую линию.

6' Альфонсо поставил корпус сопернику, развернулся и отправил сферу вперёд по левой бровке.

5' Бэйли побежал вперёд по правому флангу, но слишком сильно прокинул себе мяч на ход и круглый выкатился за линию ворот.

4' Тапсоба выполнил перевод на левую бровку, но вышло немного неточно и круглый вылетел в аут.

3' Баумгартлингер сыграл направо на Бэйли, который понимал, что находится в офсайде, пропустил мяч, который выкатился в аут.

2' Алаба подключился в атаку, нанёс удар по воротам метров с тридцати и мяч от защитника "Байера" вылетел за пределы поля.