Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Аларио Лукас
|8 (2)
|0.67
|2.
|Бэйли Леон
|4
|0.33
|3.
|Шик Патрик
|3
|0.25
|4.
|Вирц Флориан
|2
|0.17
|5.
|Диаби Мусса
|2
|0.17
|6.
|Баумгартлингер Юлиан
|2
|0.17
|7.
|Амири Надим
|1
|0.08
|8.
|Демирбай Керем
|1
|0.08
|9.
|Драгович Александр
|1
|0.08
|10.
|Вайзер Митчелл
|1
|0.08
|11.
|Та Джонатан
|1
|0.08
|12.
|Бендер Ларс
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Левандовски Роберт
|15 (2)
|1.25
|2.
|Мюллер Томас
|6 (1)
|0.5
|3.
|Гнабри Серж
|4
|0.33
|4.
|Сане Лерой
|3
|0.25
|5.
|Мусиала Джамал
|3
|0.25
|6.
|Коман Кингсли
|2
|0.17
|7.
|Киммих Йозуа
|1
|0.08
|8.
|Горетцка Леон
|1
|0.08
|9.
|Коста Дуглас
|1
|0.08
|10.
|Алаба Давид
|1
|0.08
|11.
|Боатенг Жером
|0
|0
|12.
|Сарр Буна
|0
|0
|13.
|Эрнандес Люка
|0
|0
|14.
|Ричардс Крис
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Драгович Александр
|3
|0
|2.
|Синкгравен Дэйли
|3
|0
|3.
|Диаби Мусса
|3
|0
|4.
|Арангис Чарлес
|2
|0
|5.
|Бендер Ларс
|2
|0
|6.
|Бендер Свен
|1
|0
|7.
|Баумгартлингер Юлиан
|1
|0
|8.
|Градецки Лукаш
|1
|0
|9.
|Аларио Лукас
|1
|0
|10.
|Беллараби Карим
|1
|0
|11.
|Демирбай Керем
|1
|0
|12.
|Та Джонатан
|1
|0
|13.
|Амири Надим
|1
|0
|14.
|Бэйли Леон
|1
|0
|15.
|Вирц Флориан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гнабри Серж
|3
|0
|2.
|Киммих Йозуа
|3
|0
|3.
|Боатенг Жером
|2
|0
|4.
|Левандовски Роберт
|2
|0
|5.
|Павар Бенджамин
|2
|0
|6.
|Толиссо Корентен
|0
|1
|7.
|Нойер Мануэль
|1
|0
|8.
|Чупо-Мотинг Эрик
|1
|0
|9.
|Горетцка Леон
|1
|0
|10.
|Коман Кингсли
|1
|0
|11.
|Сане Лерой
|1
|0
|12.
|Эрнандес Люка
|1
|0
|13.
|Альфонсо Дэвис
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Байер Л
|15.38% (4)
|26.92% (7)
|7.69% (2)
|11.54% (3)
|15.38% (4)
|23.08% (6)
|Бавария
|10.81% (4)
|10.81% (4)
|27.03% (10)
|18.92% (7)
|16.22% (6)
|16.22% (6)
Предыдущие игры
Байер Л Последние 20 матчей: +14 =5 -1Кёльн 0:4 Байер Л Байер Л 4:1 Хоффенхайм Байер Л 4:0 Славия Прага Шальке 04 0:3 Байер Л
Ницца 2:3 Байер Л Байер Л 0:0 Герта Байер Л 4:1 Хапоэль Беэр-Шева Арминия 1:2 Байер Л Байер Л 4:3 Боруссия М Хапоэль Беэр-Шева 2:4 Байер Л Фрайбург 2:4 Байер Л Славия Прага 1:0 Байер Л Байер Л 3:1 Аугсбург Байер Л 6:2 Ницца Майнц 0:1 Байер Л Штуттгарт 1:1 Байер Л Байер Л 1:1 РБ Лейпциг Вольфсбург 0:0 Байер Л Айнтрахт Нордерштедт 0:7 Байер Л Байер Л 1:1 Андерлехт
Бавария Последние 20 матчей: +15 =4 -1Бавария 2:1 Вольфсбург Унион Берлин 1:1 Бавария Бавария 2:0 Локомотив Москва Бавария 3:3 РБ Лейпциг
Атлетико М 1:1 Бавария Штуттгарт 1:3 Бавария Бавария 3:1 Ред Булл Зальцбург Бавария 1:1 Вердер Боруссия Д 2:3 Бавария Ред Булл Зальцбург 2:6 Бавария Кёльн 1:2 Бавария Локомотив Москва 1:2 Бавария Бавария 5:0 Айнтрахт Фр Бавария 4:0 Атлетико М Арминия 1:4 Бавария Дюрен 0:3 Бавария Бавария 4:3 Герта Бавария 3:2 Боруссия Д Хоффенхайм 4:1 Бавария Бавария 2:1 Севилья
Последние игры между собой
Байер Л: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
Бавария: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
Бавария 3:1 Байер Л Бундеслига Байер Л 2:6 Бавария Кубок Байер Л 1:3 Бавария Бундеслига Бавария 3:1 Байер Л Бундеслига Байер Л 0:0 Бавария Бундеслига Бавария 2:1 Байер Л Бундеслига Байер Л 0:0 Бавария Бундеслига Бавария 3:0 Байер Л Бундеслига Байер Л 2:0 Бавария Бундеслига Байер Л 0:0 Бавария Кубок Бавария 1:0 Байер Л Бундеслига Бавария 2:1 Байер Л Бундеслига Байер Л 1:1 Бавария Бундеслига Байер Л 1:2 Бавария Бундеслига Бавария 1:2 Байер Л Бундеслига Байер Л 2:0 Бавария Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Байер Л
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|27 - 10
|28
|2.
|Бавария
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|37 - 18
|27
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|24 - 9
|27
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|25 - 16
|22
|5.
|Вольфсбург
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|19 - 13
|21
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|25 - 17
|18
|7.
|Штуттгарт
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|26 - 19
|18
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|23 - 20
|18
|9.
|Аугсбург
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|15 - 17
|16
|10.
|Фрайбург
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|16 - 22
|14
|11.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|12
|2
|8
|2
|19 - 22
|14
|12.
|Герта
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|19 - 20
|13
|13.
|Хоффенхайм
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|19 - 22
|12
|14.
|Вердер
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|15 - 21
|11
|15.
|Кёльн
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|13 - 21
|10
|16.
|Арминия
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|8 - 23
|7
|17.
|Майнц
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|12 - 25
|6
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|12
|0
|4
|8
|8 - 35
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|16 - 3
|18
|2.
|Бавария
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|23 - 8
|14
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|11 - 6
|14
|4.
|Байер Л
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 6
|11
|5.
|Боруссия М
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|9 - 5
|10
|6.
|Боруссия Д
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|14 - 10
|9
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|15 - 8
|9
|8.
|Аугсбург
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 9
|8
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|6
|1
|5
|0
|9 - 8
|8
|10.
|Хоффенхайм
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|11 - 10
|7
|11.
|Арминия
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 10
|6
|12.
|Фрайбург
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|9 - 11
|6
|13.
|Вердер
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|14.
|Герта
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 12
|5
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|9 - 12
|4
|16.
|Майнц
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|6 - 12
|2
|17.
|Шальке 04
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 12
|2
|18.
|Кёльн
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|8 - 17
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Байер Л
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 4
|17
|2.
|Штуттгарт
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|17 - 7
|14
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 6
|13
|4.
|Бавария
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 10
|13
|5.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 9
|9
|7.
|Кёльн
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|8.
|Герта
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|12 - 8
|8
|9.
|Боруссия М
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|14 - 15
|8
|10.
|Аугсбург
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|11.
|Фрайбург
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 11
|8
|12.
|Вольфсбург
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|8 - 7
|7
|13.
|Вердер
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|9 - 11
|6
|14.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|10 - 14
|6
|15.
|Хоффенхайм
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 12
|5
|16.
|Майнц
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 13
|4
|17.
|Шальке 04
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 23
|2
|18.
|Арминия
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 13
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Байер Л» – «Бавария» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Байер Л» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Бавария» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Байер Л» – «Бавария», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Байер Л - Бавария
Исход игры
Байер Л
8.2% (4)
Ничья
16.3% (8)
Бавария
75.5% (37)
Тотал 2.5
Больше
85.11% (40)
Меньше
14.89% (7)
Обе команды забьют
Да
93.62% (44)
Нет
6.38% (3)
Популярный счёт
1:2 Бавария
49% (24)
1:3 Бавария
10.2% (5)
1:1 Ничья
8.2% (4)
2:2 Ничья
8.2% (4)
2:1 Байер Л
6.1% (3)
2:3 Бавария
6.1% (3)
0:2 Бавария
4.1% (2)
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