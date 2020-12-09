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Байер Л
 
Позже

Стадион:
Бавария

Бомбардиры внутри турнира

Байер Л
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Аларио Лукас 8 (2) 0.67
2. Бэйли Леон 4 0.33
3. Шик Патрик 3 0.25
4. Вирц Флориан 2 0.17
5. Диаби Мусса 2 0.17
6. Баумгартлингер Юлиан 2 0.17
7. Амири Надим 1 0.08
8. Демирбай Керем 1 0.08
9. Драгович Александр 1 0.08
10. Вайзер Митчелл 1 0.08
11. Та Джонатан 1 0.08
12. Бендер Ларс 0 0
Бавария
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Левандовски Роберт 15 (2) 1.25
2. Мюллер Томас 6 (1) 0.5
3. Гнабри Серж 4 0.33
4. Сане Лерой 3 0.25
5. Мусиала Джамал 3 0.25
6. Коман Кингсли 2 0.17
7. Киммих Йозуа 1 0.08
8. Горетцка Леон 1 0.08
9. Коста Дуглас 1 0.08
10. Алаба Давид 1 0.08
11. Боатенг Жером 0 0
12. Сарр Буна 0 0
13. Эрнандес Люка 0 0
14. Ричардс Крис 0 0

Карточки

Байер Л
# Игрок      
1. Драгович Александр 3 0
2. Синкгравен Дэйли 3 0
3. Диаби Мусса 3 0
4. Арангис Чарлес 2 0
5. Бендер Ларс 2 0
6. Бендер Свен 1 0
7. Баумгартлингер Юлиан 1 0
8. Градецки Лукаш 1 0
9. Аларио Лукас 1 0
10. Беллараби Карим 1 0
11. Демирбай Керем 1 0
12. Та Джонатан 1 0
13. Амири Надим 1 0
14. Бэйли Леон 1 0
15. Вирц Флориан 1 0
Бавария
# Игрок      
1. Гнабри Серж 3 0
2. Киммих Йозуа 3 0
3. Боатенг Жером 2 0
4. Левандовски Роберт 2 0
5. Павар Бенджамин 2 0
6. Толиссо Корентен 0 1
7. Нойер Мануэль 1 0
8. Чупо-Мотинг Эрик 1 0
9. Горетцка Леон 1 0
10. Коман Кингсли 1 0
11. Сане Лерой 1 0
12. Эрнандес Люка 1 0
13. Альфонсо Дэвис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Байер Л 15.38% (4) 26.92% (7) 7.69% (2) 11.54% (3) 15.38% (4) 23.08% (6)
 Бавария 10.81% (4) 10.81% (4) 27.03% (10) 18.92% (7) 16.22% (6) 16.22% (6)

Предыдущие игры

Байер Л Последние 20 матчей: +14 =5 -1
Кёльн 0:4 Байер Л Байер Л 4:1 Хоффенхайм Байер Л 4:0 Славия Прага Шальке 04 0:3 Байер Л
Ницца 2:3 Байер Л Байер Л 0:0 Герта Байер Л 4:1 Хапоэль Беэр-Шева Арминия 1:2 Байер Л Байер Л 4:3 Боруссия М Хапоэль Беэр-Шева 2:4 Байер Л Фрайбург 2:4 Байер Л Славия Прага 1:0 Байер Л Байер Л 3:1 Аугсбург Байер Л 6:2 Ницца Майнц 0:1 Байер Л Штуттгарт 1:1 Байер Л Байер Л 1:1 РБ Лейпциг Вольфсбург 0:0 Байер Л Айнтрахт Нордерштедт 0:7 Байер Л Байер Л 1:1 Андерлехт
Бавария Последние 20 матчей: +15 =4 -1
Бавария 2:1 Вольфсбург Унион Берлин 1:1 Бавария Бавария 2:0 Локомотив Москва Бавария 3:3 РБ Лейпциг
Атлетико М 1:1 Бавария Штуттгарт 1:3 Бавария Бавария 3:1 Ред Булл Зальцбург Бавария 1:1 Вердер Боруссия Д 2:3 Бавария Ред Булл Зальцбург 2:6 Бавария Кёльн 1:2 Бавария Локомотив Москва 1:2 Бавария Бавария 5:0 Айнтрахт Фр Бавария 4:0 Атлетико М Арминия 1:4 Бавария Дюрен 0:3 Бавария Бавария 4:3 Герта Бавария 3:2 Боруссия Д Хоффенхайм 4:1 Бавария Бавария 2:1 Севилья

Последние игры между собой

Байер Л: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
Бавария: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
Байер Л 2:4 Бавария Кубок Байер Л 2:4 Бавария Бундеслига Бавария 1:2 Байер Л Бундеслига Байер Л 3:1 Бавария Бундеслига
Бавария 3:1 Байер Л Бундеслига Байер Л 2:6 Бавария Кубок Байер Л 1:3 Бавария Бундеслига Бавария 3:1 Байер Л Бундеслига Байер Л 0:0 Бавария Бундеслига Бавария 2:1 Байер Л Бундеслига Байер Л 0:0 Бавария Бундеслига Бавария 3:0 Байер Л Бундеслига Байер Л 2:0 Бавария Бундеслига Байер Л 0:0 Бавария Кубок Бавария 1:0 Байер Л Бундеслига Бавария 2:1 Байер Л Бундеслига Байер Л 1:1 Бавария Бундеслига Байер Л 1:2 Бавария Бундеслига Бавария 1:2 Байер Л Бундеслига Байер Л 2:0 Бавария Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Байер Л Заявка 12 8 4 0 27 - 10 28
2. Бавария Заявка 12 8 3 1 37 - 18 27
3. РБ Лейпциг Заявка 12 8 3 1 24 - 9 27
4. Боруссия Д Заявка 12 7 1 4 25 - 16 22
5. Вольфсбург Заявка 12 5 6 1 19 - 13 21
6. Унион Берлин Заявка 12 4 6 2 25 - 17 18
7. Штуттгарт Заявка 12 4 6 2 26 - 19 18
8. Боруссия М Заявка 12 4 6 2 23 - 20 18
9. Аугсбург Заявка 12 4 4 4 15 - 17 16
10. Фрайбург Заявка 12 3 5 4 16 - 22 14
11. Айнтрахт Фр Заявка 12 2 8 2 19 - 22 14
12. Герта Заявка 12 3 4 5 19 - 20 13
13. Хоффенхайм Заявка 12 3 3 6 19 - 22 12
14. Вердер Заявка 12 2 5 5 15 - 21 11
15. Кёльн Заявка 12 2 4 6 13 - 21 10
16. Арминия Заявка 12 2 1 9 8 - 23 7
17. Майнц Заявка 12 1 3 8 12 - 25 6
18. Шальке 04 Заявка 12 0 4 8 8 - 35 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 6 6 0 0 16 - 3 18
2. Бавария Заявка 6 4 2 0 23 - 8 14
3. Вольфсбург Заявка 6 4 2 0 11 - 6 14
4. Байер Л Заявка 5 3 2 0 12 - 6 11
5. Боруссия М Заявка 6 2 4 0 9 - 5 10
6. Боруссия Д Заявка 6 3 0 3 14 - 10 9
7. Унион Берлин Заявка 6 2 3 1 15 - 8 9
8. Аугсбург Заявка 6 2 2 2 8 - 9 8
9. Айнтрахт Фр Заявка 6 1 5 0 9 - 8 8
10. Хоффенхайм Заявка 6 2 1 3 11 - 10 7
11. Арминия Заявка 6 2 0 4 5 - 10 6
12. Фрайбург Заявка 6 1 3 2 9 - 11 6
13. Вердер Заявка 6 1 2 3 6 - 10 5
14. Герта Заявка 6 1 2 3 7 - 12 5
15. Штуттгарт Заявка 6 0 4 2 9 - 12 4
16. Майнц Заявка 6 0 2 4 6 - 12 2
17. Шальке 04 Заявка 6 0 2 4 3 - 12 2
18. Кёльн Заявка 7 0 2 5 8 - 17 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Байер Л Заявка 7 5 2 0 15 - 4 17
2. Штуттгарт Заявка 6 4 2 0 17 - 7 14
3. Боруссия Д Заявка 6 4 1 1 11 - 6 13
4. Бавария Заявка 6 4 1 1 14 - 10 13
5. РБ Лейпциг Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
6. Унион Берлин Заявка 6 2 3 1 10 - 9 9
7. Кёльн Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
8. Герта Заявка 6 2 2 2 12 - 8 8
9. Боруссия М Заявка 6 2 2 2 14 - 15 8
10. Аугсбург Заявка 6 2 2 2 7 - 8 8
11. Фрайбург Заявка 6 2 2 2 7 - 11 8
12. Вольфсбург Заявка 6 1 4 1 8 - 7 7
13. Вердер Заявка 6 1 3 2 9 - 11 6
14. Айнтрахт Фр Заявка 6 1 3 2 10 - 14 6
15. Хоффенхайм Заявка 6 1 2 3 8 - 12 5
16. Майнц Заявка 6 1 1 4 6 - 13 4
17. Шальке 04 Заявка 6 0 2 4 5 - 23 2
18. Арминия Заявка 6 0 1 5 3 - 13 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Байер Л - Бавария от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 декабря 2020, осталось 2 дня 11 часов 4 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 49
    Байер Л 8.2% (4)
    X 16.3% (8)
    Бавария 75.5% (37)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Байер Л
    Ничья
    Бавария
    4.70
    4.45
    1.83
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 4.50 4.15 1.70
    Бонус: 5 000 ₽ 4.70 4.10 1.79
    Бонус: 5 000 ₽ 4.45 4.45 1.83
      4.39 4.11 1.81

    Самый высокий коэффициент на матч «Байер Л» – «Бавария» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Байер Л» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Бавария» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Байер Л» – «Бавария», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7
    15.00 0.00 6.40 1.09 5.50 1.14 3.10 1.37 2.50 1.53 2.12 1.76 1.90 1.97 1.52 2.65 1.37 3.20 1.19 5.00 1.15 5.10 1.04 8.50 1.04 9.10 0.00 14.50
    6.65 1.11 5.60 1.15 2.96 1.41 2.43 1.57 1.95 2.04 1.52 2.57 1.38 3.10 1.19 4.80 1.16 5.45 1.06 9.50
    7.28 1.12 3.13 1.40 2.53 1.58 2.14 1.77 1.92 1.99 1.72 2.24 1.53 2.67 1.36 3.32 1.16 6.05
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.90 1.44 1.76 2.11 1.30 3.40
    4.05 1.24 2.91 1.41 1.81 2.00 1.34 3.26 1.22 4.25
    3.77 1.31 3.03 1.43 2.15 1.79 1.78 2.14 1.55 2.59 1.33 3.59
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
    2.39 1.53 1.79 1.96 1.45 2.60
    4.80 1.18 2.34 1.60 1.74 2.09 1.44 2.79 1.18 4.85

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.38 2.90
    Букмекер Да Нет
    3.35 1.30
    Букмекер Да Нет
    2.25 1.60
    Где смотреть матч Байер Л - Бавария онлайн

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    Прогнозы на матч Байер Л - Бавария

    Исход игры
    Байер Л
    8.2% (4)
    Ничья
    16.3% (8)
    Бавария
    75.5% (37)
    Тотал 2.5
    Больше
    85.11% (40)
    Меньше
    14.89% (7)
    Обе команды забьют
    Да
    93.62% (44)
    Нет
    6.38% (3)
    Популярный счёт
    1:2 Бавария
    49% (24)
    1:3 Бавария
    10.2% (5)
    1:1 Ничья
    8.2% (4)
    2:2 Ничья
    8.2% (4)
    2:1 Байер Л
    6.1% (3)
    2:3 Бавария
    6.1% (3)
    0:2 Бавария
    4.1% (2)
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