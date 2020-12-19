Аугсбург
Позже
Стадион: ВВК Арена
Айнтрахт Фр
22
Иаго
Лопес
23
Рихтер
Марко
35
Тута
25
Дурм
Эрик
10
Костич
Филип
27
Баркок
Аймен
32
Юнес
Амин
33
Андре
Силва
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Иаго ЛопесЗащитник
-
23 Рихтер МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Коубек ТомашВратарь
-
36 Оксфорд РисЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Бериша ДионПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Варгас РубенПолузащитник
- Нападающий
-
41 Tim Civeja
-
Главный тренер: Хайко Херрлих
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
-
35 ТутаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Дурм ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Костич ФилипПолузащитник
-
27 Баркок АйменПолузащитник
-
32 Юнес АминПолузащитник
-
33 Андре СилваНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Кор ДоминикПолузащитник
-
15 Камада ДаитиПолузащитник
-
11 Цубер СтивенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 Дост БасНападающий
-
Главный тренер: Хюттер Ади
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Калиджиури Даниэль
|4
|0.33
|2.
|Варгас Рубен
|3
|0.25
|3.
|Хан Андре
|3
|0.25
|4.
|Грегорич Михаэль
|1
|0.08
|5.
|Рихтер Марко
|1
|0.08
|6.
|Гоувелеув Джеффри
|1
|0.08
|7.
|Удуохаи Феликс
|1
|0.08
|8.
|Финнбогасон Альфред
|0
|0
|9.
|Нидерлехнер Флориан
|0
|0
|10.
|Фрамбергер Рафаэль
|0
|0
|11.
|Иаго Лопес
|0
|0
|12.
|Саренсен-Базее Ноа-Йоэль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Андре Силва
|9 (3)
|0.75
|2.
|Дост Бас
|4 (1)
|0.33
|3.
|Камада Даити
|2
|0.17
|4.
|Баркок Аймен
|2
|0.17
|5.
|Абрахам Давид
|1
|0.08
|6.
|Роде Себастьян
|1
|0.08
|7.
|Хинтереггер Мартин
|0
|0
|8.
|Костич Филип
|0
|0
|9.
|Н'Дика Эван
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фрамбергер Рафаэль
|3
|1
|2.
|Гоувелеув Джеффри
|4
|0
|3.
|Хедира Рани
|3
|0
|4.
|Нидерлехнер Флориан
|1
|1
|5.
|Калиджиури Даниэль
|2
|0
|6.
|Груэсо Карлос
|2
|0
|7.
|Гумни Роберт
|2
|0
|8.
|Варгас Рубен
|2
|0
|9.
|Грегорич Михаэль
|1
|0
|10.
|Хан Андре
|1
|0
|11.
|Стробл Тобиас
|1
|0
|12.
|Иаго Лопес
|1
|0
|13.
|Саренсен-Базее Ноа-Йоэль
|1
|0
|14.
|Удуохаи Феликс
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Абрахам Давид
|4
|1
|2.
|Роде Себастьян
|4
|0
|3.
|Хасебе Макото
|3
|0
|4.
|Дост Бас
|3
|0
|5.
|Ильзанкер Штефан
|3
|0
|6.
|Соу Джибриль
|3
|0
|7.
|Н'Дика Эван
|3
|0
|8.
|Баркок Аймен
|3
|0
|9.
|Камада Даити
|2
|0
|10.
|Цубер Стивен
|1
|0
|11.
|Костич Филип
|1
|0
|12.
|Юнес Амин
|1
|0
|13.
|Кор Доминик
|1
|0
|14.
|Дурм Эрик
|1
|0
|15.
|Туре Альмами
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Аугсбург
|0
|0
|28.57% (4)
|14.29% (2)
|0
|57.14% (8)
|Айнтрахт Фр
|5.26% (1)
|21.05% (4)
|26.32% (5)
|5.26% (1)
|36.84% (7)
|5.26% (1)
Предыдущие игры
Аугсбург Последние 20 матчей: +9 =6 -5Арминия 0:1 Аугсбург Аугсбург 2:2 Шальке 04 Хоффенхайм 3:1 Аугсбург Аугсбург 1:1 Фрайбург
Боруссия М 1:1 Аугсбург Аугсбург 0:3 Герта Аугсбург 3:1 Майнц Байер Л 3:1 Аугсбург Аугсбург 0:2 РБ Лейпциг Хайденхайм 1:1 Аугсбург Вольфсбург 0:0 Аугсбург Аугсбург 2:0 Боруссия Д Унион Берлин 1:3 Аугсбург Айнтрахт Целле 0:7 Аугсбург Аякс 1:0 Аугсбург Ян 1:1 Аугсбург Аугсбург 5:2 Альтах Тюркюджю Атаспор 1:4 Аугсбург Тюркючю Мюнхен 1:4 Аугсбург Нюрнберг 1:2 Аугсбург
Айнтрахт Фр Последние 20 матчей: +5 =10 -5Айнтрахт Фр 3:3 Боруссия М Вольфсбург 2:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Боруссия Д Унион Берлин 3:3 Айнтрахт Фр
Айнтрахт Фр 1:1 РБ Лейпциг Штуттгарт 2:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Вердер Бавария 5:0 Айнтрахт Фр Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 0:3 Вюрцбург Кикерс Айнтрахт Фр 2:1 Хоффенхайм Герта 1:3 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Арминия Мюнхен-1860 1:2 Айнтрахт Фр Аякс 2:1 Айнтрахт Фр ПСВ 1:2 Айнтрахт Фр Базель 1:0 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Монако Айнтрахт Фр 3:2 Падерборн Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр
Последние игры между собой
Аугсбург: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 5
Айнтрахт Фр: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 8
Аугсбург 3:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 1:2 Аугсбург Бундеслига Айнтрахт Фр 3:1 Аугсбург Бундеслига Аугсбург 1:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Аугсбург 0:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 1:1 Аугсбург Бундеслига Аугсбург 2:2 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 0:1 Аугсбург Бундеслига Аугсбург 2:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 1:1 Аугсбург Бундеслига Аугсбург 2:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 4:2 Аугсбург Бундеслига Айнтрахт Фр 2:3 Аугсбург Товарищеские матчи Аугсбург 0:1 Айнтрахт Фр Товарищеские матчи
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Байер Л
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|27 - 10
|28
|2.
|Бавария
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|37 - 18
|27
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|24 - 9
|27
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|26 - 18
|22
|5.
|Вольфсбург
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|19 - 13
|21
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|27 - 18
|21
|7.
|Штуттгарт
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|26 - 19
|18
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|23 - 20
|18
|9.
|Аугсбург
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|15 - 17
|16
|10.
|Фрайбург
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|16 - 22
|14
|11.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|12
|2
|8
|2
|19 - 22
|14
|12.
|Герта
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|19 - 20
|13
|13.
|Хоффенхайм
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|19 - 22
|12
|14.
|Вердер
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|15 - 21
|11
|15.
|Кёльн
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|13 - 21
|10
|16.
|Арминия
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|8 - 23
|7
|17.
|Майнц
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|12 - 25
|6
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|12
|0
|4
|8
|8 - 35
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|16 - 3
|18
|2.
|Бавария
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|23 - 8
|14
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|11 - 6
|14
|4.
|Унион Берлин
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|17 - 9
|12
|5.
|Байер Л
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 6
|11
|6.
|Боруссия М
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|9 - 5
|10
|7.
|Боруссия Д
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|14 - 10
|9
|8.
|Аугсбург
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 9
|8
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|6
|1
|5
|0
|9 - 8
|8
|10.
|Хоффенхайм
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|11 - 10
|7
|11.
|Арминия
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 10
|6
|12.
|Фрайбург
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|9 - 11
|6
|13.
|Вердер
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|14.
|Герта
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 12
|5
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|9 - 12
|4
|16.
|Майнц
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|6 - 12
|2
|17.
|Шальке 04
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 12
|2
|18.
|Кёльн
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|8 - 17
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Байер Л
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 4
|17
|2.
|Штуттгарт
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|17 - 7
|14
|3.
|Бавария
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 10
|13
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 8
|13
|5.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 9
|9
|7.
|Кёльн
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|8.
|Герта
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|12 - 8
|8
|9.
|Боруссия М
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|14 - 15
|8
|10.
|Аугсбург
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|11.
|Фрайбург
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 11
|8
|12.
|Вольфсбург
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|8 - 7
|7
|13.
|Вердер
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|9 - 11
|6
|14.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|10 - 14
|6
|15.
|Хоффенхайм
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 12
|5
|16.
|Майнц
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 13
|4
|17.
|Шальке 04
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 23
|2
|18.
|Арминия
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 13
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Аугсбург» – «Айнтрахт Фр» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Аугсбург» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Айнтрахт Фр» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Аугсбург» – «Айнтрахт Фр», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Аугсбург - Айнтрахт Фр
Исход игры
Аугсбург
15.8% (24)
Ничья
51.3% (78)
Айнтрахт Фр
32.9% (50)
Тотал 2.5
Больше
45.64% (68)
Меньше
54.36% (81)
Обе команды забьют
Да
89.93% (134)
Нет
10.07% (15)
Популярный счёт
1:1 Ничья
43.4% (66)
1:2 Айнтрахт Фр
21.7% (33)
2:1 Аугсбург
11.8% (18)
2:2 Ничья
7.9% (12)
0:1 Айнтрахт Фр
4.6% (7)
1:0 Аугсбург
3.3% (5)
2:3 Айнтрахт Фр
2.6% (4)
0:2 Айнтрахт Фр
2% (3)
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