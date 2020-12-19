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Аугсбург
 
Позже

Стадион:
Айнтрахт Фр
1
Гикевич
Рафал
32
Фрамбергер
Рафаэль
6
Гоувелеув
Джеффри
19
Удуохаи
Феликс
22
Иаго
Лопес
23
Рихтер
Марко
8
Хедира
Рани
25
Груэсо
Карлос
20
Калиджиури
Даниэль
27
Финнбогасон
Альфред
7
Нидерлехнер
Флориан
1
Трапп
Кевин
35
Тута
20
Хасебе
Макото
13
Хинтереггер
Мартин
25
Дурм
Эрик
8
Соу
Джибриль
17
Роде
Себастьян
10
Костич
Филип
27
Баркок
Аймен
32
Юнес
Амин
33
Андре
Силва
Аугсбург
4-4-2
Айнтрахт Фр
3-4-2-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Аугсбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Калиджиури Даниэль 4 0.33
2. Варгас Рубен 3 0.25
3. Хан Андре 3 0.25
4. Грегорич Михаэль 1 0.08
5. Рихтер Марко 1 0.08
6. Гоувелеув Джеффри 1 0.08
7. Удуохаи Феликс 1 0.08
8. Финнбогасон Альфред 0 0
9. Нидерлехнер Флориан 0 0
10. Фрамбергер Рафаэль 0 0
11. Иаго Лопес 0 0
12. Саренсен-Ба­зее Ноа-Йоэль 0 0
Айнтрахт Фр
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Андре Силва 9 (3) 0.75
2. Дост Бас 4 (1) 0.33
3. Камада Даити 2 0.17
4. Баркок Аймен 2 0.17
5. Абрахам Давид 1 0.08
6. Роде Себастьян 1 0.08
7. Хинтереггер Мартин 0 0
8. Костич Филип 0 0
9. Н'Дика Эван 0 0

Карточки

Аугсбург
# Игрок      
1. Фрамбергер Рафаэль 3 1
2. Гоувелеув Джеффри 4 0
3. Хедира Рани 3 0
4. Нидерлехнер Флориан 1 1
5. Калиджиури Даниэль 2 0
6. Груэсо Карлос 2 0
7. Гумни Роберт 2 0
8. Варгас Рубен 2 0
9. Грегорич Михаэль 1 0
10. Хан Андре 1 0
11. Стробл Тобиас 1 0
12. Иаго Лопес 1 0
13. Саренсен-Ба­зее Ноа-Йоэль 1 0
14. Удуохаи Феликс 1 0
Айнтрахт Фр
# Игрок      
1. Абрахам Давид 4 1
2. Роде Себастьян 4 0
3. Хасебе Макото 3 0
4. Дост Бас 3 0
5. Ильзанкер Штефан 3 0
6. Соу Джибриль 3 0
7. Н'Дика Эван 3 0
8. Баркок Аймен 3 0
9. Камада Даити 2 0
10. Цубер Стивен 1 0
11. Костич Филип 1 0
12. Юнес Амин 1 0
13. Кор Доминик 1 0
14. Дурм Эрик 1 0
15. Туре Альмами 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Аугсбург 0 0 28.57% (4) 14.29% (2) 0 57.14% (8)
 Айнтрахт Фр 5.26% (1) 21.05% (4) 26.32% (5) 5.26% (1) 36.84% (7) 5.26% (1)

Предыдущие игры

Аугсбург Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Арминия 0:1 Аугсбург Аугсбург 2:2 Шальке 04 Хоффенхайм 3:1 Аугсбург Аугсбург 1:1 Фрайбург
Боруссия М 1:1 Аугсбург Аугсбург 0:3 Герта Аугсбург 3:1 Майнц Байер Л 3:1 Аугсбург Аугсбург 0:2 РБ Лейпциг Хайденхайм 1:1 Аугсбург Вольфсбург 0:0 Аугсбург Аугсбург 2:0 Боруссия Д Унион Берлин 1:3 Аугсбург Айнтрахт Целле 0:7 Аугсбург Аякс 1:0 Аугсбург Ян 1:1 Аугсбург Аугсбург 5:2 Альтах Тюркюджю Атаспор 1:4 Аугсбург Тюркючю Мюнхен 1:4 Аугсбург Нюрнберг 1:2 Аугсбург
Айнтрахт Фр Последние 20 матчей: +5 =10 -5
Айнтрахт Фр 3:3 Боруссия М Вольфсбург 2:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Боруссия Д Унион Берлин 3:3 Айнтрахт Фр
Айнтрахт Фр 1:1 РБ Лейпциг Штуттгарт 2:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Вердер Бавария 5:0 Айнтрахт Фр Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 0:3 Вюрцбург Кикерс Айнтрахт Фр 2:1 Хоффенхайм Герта 1:3 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Арминия Мюнхен-1860 1:2 Айнтрахт Фр Аякс 2:1 Айнтрахт Фр ПСВ 1:2 Айнтрахт Фр Базель 1:0 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Монако Айнтрахт Фр 3:2 Падерборн Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр

Последние игры между собой

Аугсбург: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 5
Айнтрахт Фр: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 8
Айнтрахт Фр 5:0 Аугсбург Бундеслига Аугсбург 2:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 1:3 Аугсбург Бундеслига Аугсбург 1:3 Айнтрахт Фр Бундеслига
Аугсбург 3:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 1:2 Аугсбург Бундеслига Айнтрахт Фр 3:1 Аугсбург Бундеслига Аугсбург 1:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Аугсбург 0:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 1:1 Аугсбург Бундеслига Аугсбург 2:2 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 0:1 Аугсбург Бундеслига Аугсбург 2:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 1:1 Аугсбург Бундеслига Аугсбург 2:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 4:2 Аугсбург Бундеслига Айнтрахт Фр 2:3 Аугсбург Товарищеские матчи Аугсбург 0:1 Айнтрахт Фр Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Байер Л Заявка 12 8 4 0 27 - 10 28
2. Бавария Заявка 12 8 3 1 37 - 18 27
3. РБ Лейпциг Заявка 12 8 3 1 24 - 9 27
4. Боруссия Д Заявка 13 7 1 5 26 - 18 22
5. Вольфсбург Заявка 12 5 6 1 19 - 13 21
6. Унион Берлин Заявка 13 5 6 2 27 - 18 21
7. Штуттгарт Заявка 12 4 6 2 26 - 19 18
8. Боруссия М Заявка 12 4 6 2 23 - 20 18
9. Аугсбург Заявка 12 4 4 4 15 - 17 16
10. Фрайбург Заявка 12 3 5 4 16 - 22 14
11. Айнтрахт Фр Заявка 12 2 8 2 19 - 22 14
12. Герта Заявка 12 3 4 5 19 - 20 13
13. Хоффенхайм Заявка 12 3 3 6 19 - 22 12
14. Вердер Заявка 12 2 5 5 15 - 21 11
15. Кёльн Заявка 12 2 4 6 13 - 21 10
16. Арминия Заявка 12 2 1 9 8 - 23 7
17. Майнц Заявка 12 1 3 8 12 - 25 6
18. Шальке 04 Заявка 12 0 4 8 8 - 35 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 6 6 0 0 16 - 3 18
2. Бавария Заявка 6 4 2 0 23 - 8 14
3. Вольфсбург Заявка 6 4 2 0 11 - 6 14
4. Унион Берлин Заявка 7 3 3 1 17 - 9 12
5. Байер Л Заявка 5 3 2 0 12 - 6 11
6. Боруссия М Заявка 6 2 4 0 9 - 5 10
7. Боруссия Д Заявка 6 3 0 3 14 - 10 9
8. Аугсбург Заявка 6 2 2 2 8 - 9 8
9. Айнтрахт Фр Заявка 6 1 5 0 9 - 8 8
10. Хоффенхайм Заявка 6 2 1 3 11 - 10 7
11. Арминия Заявка 6 2 0 4 5 - 10 6
12. Фрайбург Заявка 6 1 3 2 9 - 11 6
13. Вердер Заявка 6 1 2 3 6 - 10 5
14. Герта Заявка 6 1 2 3 7 - 12 5
15. Штуттгарт Заявка 6 0 4 2 9 - 12 4
16. Майнц Заявка 6 0 2 4 6 - 12 2
17. Шальке 04 Заявка 6 0 2 4 3 - 12 2
18. Кёльн Заявка 7 0 2 5 8 - 17 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Байер Л Заявка 7 5 2 0 15 - 4 17
2. Штуттгарт Заявка 6 4 2 0 17 - 7 14
3. Бавария Заявка 6 4 1 1 14 - 10 13
4. Боруссия Д Заявка 7 4 1 2 12 - 8 13
5. РБ Лейпциг Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
6. Унион Берлин Заявка 6 2 3 1 10 - 9 9
7. Кёльн Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
8. Герта Заявка 6 2 2 2 12 - 8 8
9. Боруссия М Заявка 6 2 2 2 14 - 15 8
10. Аугсбург Заявка 6 2 2 2 7 - 8 8
11. Фрайбург Заявка 6 2 2 2 7 - 11 8
12. Вольфсбург Заявка 6 1 4 1 8 - 7 7
13. Вердер Заявка 6 1 3 2 9 - 11 6
14. Айнтрахт Фр Заявка 6 1 3 2 10 - 14 6
15. Хоффенхайм Заявка 6 1 2 3 8 - 12 5
16. Майнц Заявка 6 1 1 4 6 - 13 4
17. Шальке 04 Заявка 6 0 2 4 5 - 23 2
18. Арминия Заявка 6 0 1 5 3 - 13 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на WWK Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 152
Аугсбург 15.8% (24)
X 51.3% (78)
Айнтрахт Фр 32.9% (50)
Все прогнозы
3.75 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аугсбург
Ничья
Айнтрахт Фр
3.96
3.95
1.98
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.80 3.70 1.95
Бонус: 5 000 ₽ 3.85 3.95 1.95
Бонус: 5 000 ₽ 3.86 3.76 1.98
  3.96 3.90 1.94

Самый высокий коэффициент на матч «Аугсбург» – «Айнтрахт Фр» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Аугсбург» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Айнтрахт Фр» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Аугсбург» – «Айнтрахт Фр», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
16.00 0.00 11.00 1.02 4.60 1.21 3.75 1.29 2.30 1.66 2.03 1.83 1.81 2.06 1.52 2.60 1.27 3.90 1.18 4.50 1.07 7.60 1.06 8.30 1.01 14.00
14.00 1.03 12.50 1.04 4.75 1.20 3.60 1.30 2.30 1.69 1.79 2.05 1.51 2.60 1.26 3.94 1.20 4.70 1.08 8.30
5.19 1.19 2.79 1.49 2.40 1.63 2.13 1.79 1.86 2.06 1.66 2.35 1.53 2.65 1.20 5.01
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.26 1.64 1.53 2.48 1.19 4.70
3.32 1.33 2.30 1.62 1.57 2.40 1.21 4.40 1.14 5.65
3.04 1.43 2.40 1.63 1.83 2.09 1.58 2.52 1.40 3.20
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.40 1.29 1.95 1.79 1.42 2.70 1.28 3.45
4.75 1.19 3.38 1.32 1.91 1.89 1.43 2.83 1.29 3.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.57 2.31
Букмекер Да Нет
3.90 1.25
Букмекер Да Нет
2.80 1.40
Где смотреть матч Аугсбург - Айнтрахт Фр онлайн

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Прогнозы на матч Аугсбург - Айнтрахт Фр

Исход игры
Аугсбург
15.8% (24)
Ничья
51.3% (78)
Айнтрахт Фр
32.9% (50)
Тотал 2.5
Больше
45.64% (68)
Меньше
54.36% (81)
Обе команды забьют
Да
89.93% (134)
Нет
10.07% (15)
Популярный счёт
1:1 Ничья
43.4% (66)
1:2 Айнтрахт Фр
21.7% (33)
2:1 Аугсбург
11.8% (18)
2:2 Ничья
7.9% (12)
0:1 Айнтрахт Фр
4.6% (7)
1:0 Аугсбург
3.3% (5)
2:3 Айнтрахт Фр
2.6% (4)
0:2 Айнтрахт Фр
2% (3)
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