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  3. Германия
Аугсбург
0:2
Конец матча

Стадион:
Айнтрахт Фр
0'
30' Желтая карточка
Соу Джибриль
0:1
53' Гол в свои ворота
Фрамбергер Рафаэль
56' Желтая карточка
Баркок Аймен
67' Желтая карточка
Роде Себастьян
72' Желтая карточка
Хинтереггер Мартин
0:2
87' Гол
Ильзанкер Штефан
89' Желтая карточка
Калиджиури Даниэль
90'+5
1
Гикевич
Рафал
32
Фрамбергер
Рафаэль
6
Гоувелеув
Джеффри
19
Удуохаи
Феликс
22
Иаго
Лопес
20
Калиджиури
Даниэль
8
Хедира
Рани
25
Груэсо
Карлос
23
Рихтер
Марко
27
Финнбогасон
Альфред
7
Нидерлехнер
Флориан
1
Трапп
Кевин
35
Тута
20
Хасебе
Макото
13
Хинтереггер
Мартин
25
Дурм
Эрик
8
Соу
Джибриль
17
Роде
Себастьян
10
Костич
Филип
27
Баркок
Аймен
32
Юнес
Амин
33
Андре
Силва
Аугсбург
4-4-2
Айнтрахт Фр
3-4-2-1

Ход матча

30'
 
Соу Джибриль
53'
0:1
Фрамбергер Рафаэль
56'
 
Баркок Аймен
66'
Варгас Рубен
Нидерлехнер Флориан
 
67'
 
Роде Себастьян
70'
 
Ильзанкер Штефан
Роде Себастьян
72'
 
Хинтереггер Мартин
76'
 
Цубер Стивен
Андре Силва
77'
 
Баркок Аймен
Юнес Амин
77'
 
Дост Бас
Хрустиц Айдин
78'
Грегорич Михаэль
Груэсо Карлос
 
78'
Стробл Тобиас
Иаго Лопес
 
87'
0:2
Ильзанкер Штефан
(Цубер Стивен)
88'
 
Чендлер Тимоти
Костич Филип
89'
Калиджиури Даниэль
 

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 10 Удары по воротам 8
  • 4 Удары в створ 6
  • 2 Угловые 4
  • 1 Офсайды 4
  • 9 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Аугсбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Калиджиури Даниэль 4 0.31
2. Варгас Рубен 3 0.23
3. Хан Андре 3 0.23
4. Грегорич Михаэль 1 0.08
5. Рихтер Марко 1 0.08
6. Гоувелеув Джеффри 1 0.08
7. Удуохаи Феликс 1 0.08
8. Финнбогасон Альфред 0 0
9. Нидерлехнер Флориан 0 0
10. Фрамбергер Рафаэль 0 0
11. Иаго Лопес 0 0
12. Саренсен-Ба­зее Ноа-Йоэль 0 0
Айнтрахт Фр
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Андре Силва 9 (3) 0.69
2. Дост Бас 4 (1) 0.31
3. Камада Даити 2 0.15
4. Баркок Аймен 2 0.15
5. Ильзанкер Штефан 1 0.08
6. Абрахам Давид 1 0.08
7. Роде Себастьян 1 0.08
8. Цубер Стивен 0 0
9. Хинтереггер Мартин 0 0
10. Костич Филип 0 0
11. Н'Дика Эван 0 0

Карточки

Аугсбург
# Игрок      
1. Фрамбергер Рафаэль 3 1
2. Гоувелеув Джеффри 4 0
3. Калиджиури Даниэль 3 0
4. Хедира Рани 3 0
5. Нидерлехнер Флориан 1 1
6. Груэсо Карлос 2 0
7. Гумни Роберт 2 0
8. Варгас Рубен 2 0
9. Грегорич Михаэль 1 0
10. Хан Андре 1 0
11. Стробл Тобиас 1 0
12. Иаго Лопес 1 0
13. Саренсен-Ба­зее Ноа-Йоэль 1 0
14. Удуохаи Феликс 1 0
Айнтрахт Фр
# Игрок      
1. Абрахам Давид 4 1
2. Роде Себастьян 5 0
3. Соу Джибриль 4 0
4. Баркок Аймен 4 0
5. Хасебе Макото 3 0
6. Дост Бас 3 0
7. Ильзанкер Штефан 3 0
8. Н'Дика Эван 3 0
9. Камада Даити 2 0
10. Цубер Стивен 1 0
11. Хинтереггер Мартин 1 0
12. Костич Филип 1 0
13. Юнес Амин 1 0
14. Кор Доминик 1 0
15. Дурм Эрик 1 0
16. Туре Альмами 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Аугсбург 0 0 28.57% (4) 14.29% (2) 0 57.14% (8)
 Айнтрахт Фр 5% (1) 20% (4) 25% (5) 5% (1) 35% (7) 10% (2)

Предыдущие игры

Аугсбург Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Арминия 0:1 Аугсбург Аугсбург 2:2 Шальке 04 Хоффенхайм 3:1 Аугсбург Аугсбург 1:1 Фрайбург
Боруссия М 1:1 Аугсбург Аугсбург 0:3 Герта Аугсбург 3:1 Майнц Байер Л 3:1 Аугсбург Аугсбург 0:2 РБ Лейпциг Хайденхайм 1:1 Аугсбург Вольфсбург 0:0 Аугсбург Аугсбург 2:0 Боруссия Д Унион Берлин 1:3 Аугсбург Айнтрахт Целле 0:7 Аугсбург Аякс 1:0 Аугсбург Ян 1:1 Аугсбург Аугсбург 5:2 Альтах Тюркюджю Атаспор 1:4 Аугсбург Тюркючю Мюнхен 1:4 Аугсбург Нюрнберг 1:2 Аугсбург
Айнтрахт Фр Последние 20 матчей: +5 =10 -5
Айнтрахт Фр 3:3 Боруссия М Вольфсбург 2:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Боруссия Д Унион Берлин 3:3 Айнтрахт Фр
Айнтрахт Фр 1:1 РБ Лейпциг Штуттгарт 2:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Вердер Бавария 5:0 Айнтрахт Фр Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 0:3 Вюрцбург Кикерс Айнтрахт Фр 2:1 Хоффенхайм Герта 1:3 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Арминия Мюнхен-1860 1:2 Айнтрахт Фр Аякс 2:1 Айнтрахт Фр ПСВ 1:2 Айнтрахт Фр Базель 1:0 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Монако Айнтрахт Фр 3:2 Падерборн Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр

Последние игры между собой

Аугсбург: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 5
Айнтрахт Фр: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 8
Айнтрахт Фр 5:0 Аугсбург Бундеслига Аугсбург 2:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 1:3 Аугсбург Бундеслига Аугсбург 1:3 Айнтрахт Фр Бундеслига
Аугсбург 3:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 1:2 Аугсбург Бундеслига Айнтрахт Фр 3:1 Аугсбург Бундеслига Аугсбург 1:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Аугсбург 0:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 1:1 Аугсбург Бундеслига Аугсбург 2:2 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 0:1 Аугсбург Бундеслига Аугсбург 2:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 1:1 Аугсбург Бундеслига Аугсбург 2:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 4:2 Аугсбург Бундеслига Айнтрахт Фр 2:3 Аугсбург Товарищеские матчи Аугсбург 0:1 Айнтрахт Фр Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Байер Л Заявка 12 8 4 0 27 - 10 28
2. РБ Лейпциг Заявка 13 8 4 1 24 - 9 28
3. Бавария Заявка 12 8 3 1 37 - 18 27
4. Боруссия Д Заявка 13 7 1 5 26 - 18 22
5. Вольфсбург Заявка 12 5 6 1 19 - 13 21
6. Унион Берлин Заявка 13 5 6 2 27 - 18 21
7. Штуттгарт Заявка 12 4 6 2 26 - 19 18
8. Боруссия М Заявка 13 4 6 3 24 - 22 18
9. Айнтрахт Фр Заявка 13 3 8 2 21 - 22 17
10. Аугсбург Заявка 13 4 4 5 15 - 19 16
11. Хоффенхайм Заявка 13 4 3 6 21 - 23 15
12. Фрайбург Заявка 12 3 5 4 16 - 22 14
13. Вердер Заявка 13 3 5 5 16 - 21 14
14. Герта Заявка 12 3 4 5 19 - 20 13
15. Кёльн Заявка 13 2 5 6 13 - 21 11
16. Арминия Заявка 13 3 1 9 9 - 23 10
17. Майнц Заявка 13 1 3 9 12 - 26 6
18. Шальке 04 Заявка 13 0 4 9 8 - 36 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 7 6 1 0 16 - 3 19
2. Бавария Заявка 6 4 2 0 23 - 8 14
3. Вольфсбург Заявка 6 4 2 0 11 - 6 14
4. Унион Берлин Заявка 7 3 3 1 17 - 9 12
5. Байер Л Заявка 5 3 2 0 12 - 6 11
6. Боруссия М Заявка 7 2 4 1 10 - 7 10
7. Боруссия Д Заявка 6 3 0 3 14 - 10 9
8. Айнтрахт Фр Заявка 6 1 5 0 9 - 8 8
9. Аугсбург Заявка 7 2 2 3 8 - 11 8
10. Хоффенхайм Заявка 6 2 1 3 11 - 10 7
11. Арминия Заявка 6 2 0 4 5 - 10 6
12. Фрайбург Заявка 6 1 3 2 9 - 11 6
13. Вердер Заявка 6 1 2 3 6 - 10 5
14. Герта Заявка 6 1 2 3 7 - 12 5
15. Штуттгарт Заявка 6 0 4 2 9 - 12 4
16. Майнц Заявка 7 0 2 5 6 - 13 2
17. Кёльн Заявка 7 0 2 5 8 - 17 2
18. Шальке 04 Заявка 7 0 2 5 3 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Байер Л Заявка 7 5 2 0 15 - 4 17
2. Штуттгарт Заявка 6 4 2 0 17 - 7 14
3. Бавария Заявка 6 4 1 1 14 - 10 13
4. Боруссия Д Заявка 7 4 1 2 12 - 8 13
5. РБ Лейпциг Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
6. Унион Берлин Заявка 6 2 3 1 10 - 9 9
7. Кёльн Заявка 6 2 3 1 5 - 4 9
8. Вердер Заявка 7 2 3 2 10 - 11 9
9. Айнтрахт Фр Заявка 7 2 3 2 12 - 14 9
10. Герта Заявка 6 2 2 2 12 - 8 8
11. Боруссия М Заявка 6 2 2 2 14 - 15 8
12. Аугсбург Заявка 6 2 2 2 7 - 8 8
13. Фрайбург Заявка 6 2 2 2 7 - 11 8
14. Хоффенхайм Заявка 7 2 2 3 10 - 13 8
15. Вольфсбург Заявка 6 1 4 1 8 - 7 7
16. Майнц Заявка 6 1 1 4 6 - 13 4
17. Арминия Заявка 7 1 1 5 4 - 13 4
18. Шальке 04 Заявка 6 0 2 4 5 - 23 2
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Новости матча
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Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на WWK Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 152
Аугсбург 15.8% (24)
X 51.3% (78)
Айнтрахт Фр 32.9% (50)
Все прогнозы
3.75 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 18.00 5.10 1.25
Бонус: 5 000 ₽ 3.86 3.76 1.98
  22.44 5.63 1.21

Самый высокий коэффициент на матч «Аугсбург» – «Айнтрахт Фр» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Аугсбург» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Айнтрахт Фр» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Аугсбург» – «Айнтрахт Фр», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
5.55 1.14 11.00 1.02 2.55 1.50 3.75 1.29 1.20 4.44 2.03 1.83 1.81 2.06 1.06 8.80 1.27 3.90 1.02 13.00 1.07 7.60 1.01 15.00 1.01 14.00
14.00 1.03 12.50 1.04 4.75 1.20 3.60 1.30 2.30 1.69 1.79 2.05 1.51 2.60 1.26 3.94 1.20 4.70 1.08 8.30
4.18 1.25 3.53 1.32 2.48 1.58 2.29 1.67 1.89 1.99 1.46 2.82 1.36 3.26 1.35 3.31 1.46 2.81 1.29 3.77 1.47 2.78 1.53 2.65 1.20 5.01
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.90 1.90 2.26 1.64 1.13 5.80 1.19 4.70 1.12 6.10
3.32 1.33 2.30 1.62 1.57 2.40 1.21 4.40 1.14 5.65
1.58 2.43 1.34 3.31 1.11 6.93 1.51 2.62 1.37 3.18 1.23 4.26
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.40 1.29 1.95 1.79 1.42 2.70 1.28 3.45
4.75 1.19 3.38 1.32 1.91 1.89 1.43 2.83 1.29 3.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
8.40 1.07
Букмекер Да Нет
8.80 1.06
Букмекер Да Нет
2.80 1.40
Где смотреть матч Аугсбург 0:2 Айнтрахт Фр онлайн

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Прогнозы на матч Аугсбург 0:2 Айнтрахт Фр

Исход игры
Аугсбург
15.8% (24)
Ничья
51.3% (78)
Айнтрахт Фр
32.9% (50)
Тотал 2.5
Больше
45.64% (68)
Меньше
54.36% (81)
Обе команды забьют
Да
89.93% (134)
Нет
10.07% (15)
Популярный счёт
1:1 Ничья
43.4% (66)
1:2 Айнтрахт Фр
21.7% (33)
2:1 Аугсбург
11.8% (18)
2:2 Ничья
7.9% (12)
0:1 Айнтрахт Фр
4.6% (7)
1:0 Аугсбург
3.3% (5)
2:3 Айнтрахт Фр
2.6% (4)
0:2 Айнтрахт Фр
2% (3)
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