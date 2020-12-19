Боруссия М
Позже
Стадион: Боруссия Парк
Хоффенхайм
30
Эльведи
Нико
13
Штиндль
Ларс
10
Тюрам
Маркус
36
Эмболо
Брель
38
Пош
Штефан
22
Фогт
Кевин
29
Сков
Роберт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Эльведи НикоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Штиндль ЛарсПолузащитник
-
10 Тюрам МаркусПолузащитник
-
36 Эмболо БрельНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Янчке ТониЗащитник
- Защитник
-
17 Вендт ОскарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Бенеш ЛаслоПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Вольф ХаннесПолузащитник
-
Главный тренер: Розе Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
-
38 Пош ШтефанЗащитник
- Защитник
-
22 Фогт КевинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Сков РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Адамс КасимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Даббур МунасНападающий
-
9 Бебу ИлаНападающий
-
Главный тренер: Sebastian Hoeness
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Штиндль Ларс
|7 (3)
|0.58
|2.
|Хофманн Йонас
|2 (2)
|0.17
|3.
|Нойхаус Флориан
|2
|0.17
|4.
|Плеа Алассан
|2
|0.17
|5.
|Эмболо Брель
|2
|0.17
|6.
|Тюрам Маркус
|2
|0.17
|7.
|Вольф Ханнес
|2
|0.17
|8.
|Гинтер Маттиас
|1
|0.08
|9.
|Вендт Оскар
|1
|0.08
|10.
|Лайнер Штефан
|1
|0.08
|11.
|Лазаро Валентино
|1
|0.08
|12.
|Херрман Патрик
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Крамарич Андрей
|7 (3)
|0.58
|2.
|Бебу Ила
|2
|0.17
|3.
|Баумгартнер Кристоф
|2
|0.17
|4.
|Даббур Мунас
|2
|0.17
|5.
|Гриллич Флориан
|2
|0.17
|6.
|Сессеньон Райан
|1
|0.08
|7.
|Гайгер Деннис
|1
|0.08
|8.
|Адамян Саркис
|1
|0.08
|9.
|Бисакшич Эрмин
|1
|0.08
|10.
|Руди Себастьян
|0
|0
|11.
|Фогт Кевин
|0
|0
|12.
|Гачинович Мийат
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Нойхаус Флориан
|5
|0
|2.
|Эмболо Брель
|3
|0
|3.
|Бенсебаини Рами
|3
|0
|4.
|Тюрам Маркус
|3
|0
|5.
|Вендт Оскар
|2
|0
|6.
|Штиндль Ларс
|2
|0
|7.
|Херрман Патрик
|2
|0
|8.
|Лайнер Штефан
|2
|0
|9.
|Лазаро Валентино
|2
|0
|10.
|Плеа Алассан
|1
|0
|11.
|Закария Денис
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Пош Штефан
|5
|1
|2.
|Гайгер Деннис
|3
|1
|3.
|Баумгартнер Кристоф
|4
|0
|4.
|Гриллич Флориан
|2
|1
|5.
|Фогт Кевин
|3
|0
|6.
|Сессеньон Райан
|2
|0
|7.
|Сков Роберт
|0
|1
|8.
|Руди Себастьян
|1
|0
|9.
|Крамарич Андрей
|1
|0
|10.
|Бауманн Оливер
|1
|0
|11.
|Нордтвейт Ховард
|1
|0
|12.
|Кадержабек Павел
|1
|0
|13.
|Бисакшич Эрмин
|1
|0
|14.
|Бебу Ила
|1
|0
|15.
|Гачинович Мийат
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Боруссия М
|21.74% (5)
|17.39% (4)
|4.35% (1)
|21.74% (5)
|4.35% (1)
|30.43% (7)
|Хоффенхайм
|5.26% (1)
|31.58% (6)
|5.26% (1)
|21.05% (4)
|10.53% (2)
|26.32% (5)
Предыдущие игры
Боруссия М Последние 20 матчей: +8 =8 -4Айнтрахт Фр 3:3 Боруссия М Боруссия М 1:1 Герта Реал Мадрид 2:0 Боруссия М Фрайбург 2:2 Боруссия М
Боруссия М 2:3 Интер Милан Боруссия М 4:1 Шальке 04 Боруссия М 4:0 Шахтёр Донецк Боруссия М 1:1 Аугсбург Байер Л 4:3 Боруссия М Шахтёр Донецк 0:6 Боруссия М Боруссия М 1:0 РБ Лейпциг Боруссия М 2:2 Реал Мадрид Майнц 2:3 Боруссия М Интер Милан 2:2 Боруссия М Боруссия М 1:1 Вольфсбург Боруссия М 4:0 Фортуна Кёльн 1:3 Боруссия М Боруссия М 1:1 Унион Берлин Боруссия Д 3:0 Боруссия М Обернойланд 0:8 Боруссия М
Хоффенхайм Последние 20 матчей: +10 =4 -6Хоффенхайм 0:1 РБ Лейпциг Байер Л 4:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 4:1 Гент Хоффенхайм 3:1 Аугсбург
Црвена Звезда 0:0 Хоффенхайм Майнц 1:1 Хоффенхайм Слован Либерец 0:2 Хоффенхайм Хоффенхайм 3:3 Штуттгарт Вольфсбург 2:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 5:0 Слован Либерец Хоффенхайм 1:3 Унион Берлин Гент 1:4 Хоффенхайм Вердер 1:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 2:0 Црвена Звезда Хоффенхайм 0:1 Боруссия Д Айнтрахт Фр 2:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 4:1 Бавария Кёльн 2:3 Хоффенхайм Кемницер 2:2 Хоффенхайм Хоффенхайм 2:1 Майнц
Последние игры между собой
Боруссия М: победы: 7, ничьи: 8, поражения: 5
Хоффенхайм: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 7
Боруссия М 3:3 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 1:3 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 0:0 Хоффенхайм Телеком Кап Хоффенхайм 5:3 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 1:1 Хоффенхайм Бундеслига Боруссия М 3:1 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 3:3 Боруссия М Бундеслига Хоффенхайм 1:4 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 3:1 Хоффенхайм Бундеслига Боруссия М 2:2 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 2:1 Боруссия М Бундеслига Хоффенхайм 0:0 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 2:1 Хоффенхайм Бундеслига Боруссия М 1:2 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 1:0 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 2:0 Хоффенхайм Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Байер Л
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|27 - 10
|28
|2.
|Бавария
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|37 - 18
|27
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|24 - 9
|27
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|26 - 18
|22
|5.
|Вольфсбург
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|19 - 13
|21
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|27 - 18
|21
|7.
|Штуттгарт
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|26 - 19
|18
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|23 - 20
|18
|9.
|Аугсбург
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|15 - 17
|16
|10.
|Фрайбург
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|16 - 22
|14
|11.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|12
|2
|8
|2
|19 - 22
|14
|12.
|Герта
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|19 - 20
|13
|13.
|Хоффенхайм
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|19 - 22
|12
|14.
|Вердер
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|15 - 21
|11
|15.
|Кёльн
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|13 - 21
|10
|16.
|Арминия
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|8 - 23
|7
|17.
|Майнц
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|12 - 25
|6
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|12
|0
|4
|8
|8 - 35
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|16 - 3
|18
|2.
|Бавария
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|23 - 8
|14
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|11 - 6
|14
|4.
|Унион Берлин
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|17 - 9
|12
|5.
|Байер Л
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 6
|11
|6.
|Боруссия М
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|9 - 5
|10
|7.
|Боруссия Д
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|14 - 10
|9
|8.
|Аугсбург
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 9
|8
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|6
|1
|5
|0
|9 - 8
|8
|10.
|Хоффенхайм
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|11 - 10
|7
|11.
|Арминия
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 10
|6
|12.
|Фрайбург
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|9 - 11
|6
|13.
|Вердер
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|14.
|Герта
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 12
|5
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|9 - 12
|4
|16.
|Майнц
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|6 - 12
|2
|17.
|Шальке 04
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 12
|2
|18.
|Кёльн
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|8 - 17
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Байер Л
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 4
|17
|2.
|Штуттгарт
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|17 - 7
|14
|3.
|Бавария
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 10
|13
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 8
|13
|5.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 9
|9
|7.
|Кёльн
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|8.
|Герта
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|12 - 8
|8
|9.
|Боруссия М
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|14 - 15
|8
|10.
|Аугсбург
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|11.
|Фрайбург
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 11
|8
|12.
|Вольфсбург
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|8 - 7
|7
|13.
|Вердер
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|9 - 11
|6
|14.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|10 - 14
|6
|15.
|Хоффенхайм
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 12
|5
|16.
|Майнц
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 13
|4
|17.
|Шальке 04
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 23
|2
|18.
|Арминия
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 13
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Боруссия М» – «Хоффенхайм» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Боруссия М» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Хоффенхайм» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Боруссия М» – «Хоффенхайм», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Боруссия М - Хоффенхайм
Исход игры
Боруссия М
83.7% (128)
Ничья
12.4% (19)
Хоффенхайм
3.9% (6)
Тотал 2.5
Больше
77.33% (116)
Меньше
22.67% (34)
Обе команды забьют
Да
85.33% (128)
Нет
14.67% (22)
Популярный счёт
2:1 Боруссия М
58.8% (90)
1:1 Ничья
9.2% (14)
1:0 Боруссия М
7.8% (12)
2:0 Боруссия М
5.2% (8)
3:2 Боруссия М
3.9% (6)
1:2 Хоффенхайм
3.3% (5)
3:1 Боруссия М
3.3% (5)
2:2 Ничья
2.6% (4)
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