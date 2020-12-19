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Боруссия М
 
Позже

Стадион:
Хоффенхайм
1
Зоммер
Янн
18
Лайнер
Штефан
28
Гинтер
Маттиас
30
Эльведи
Нико
19
Лазаро
Валентино
6
Крамер
Кристоф
32
Нойхаус
Флориан
7
Херрман
Патрик
13
Штиндль
Ларс
10
Тюрам
Маркус
36
Эмболо
Брель
1
Бауманн
Оливер
38
Пош
Штефан
6
Нордтвейт
Ховард
22
Фогт
Кевин
17
Сессеньон
Райан
8
Гайгер
Деннис
11
Гриллич
Флориан
29
Сков
Роберт
27
Крамарич
Андрей
14
Баумгартнер
Кристоф
19
Бельфодиль
Исхак
Боруссия М
4-2-3-1
Хоффенхайм
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия М
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Штиндль Ларс 7 (3) 0.58
2. Хофманн Йонас 2 (2) 0.17
3. Нойхаус Флориан 2 0.17
4. Плеа Алассан 2 0.17
5. Эмболо Брель 2 0.17
6. Тюрам Маркус 2 0.17
7. Вольф Ханнес 2 0.17
8. Гинтер Маттиас 1 0.08
9. Вендт Оскар 1 0.08
10. Лайнер Штефан 1 0.08
11. Лазаро Валентино 1 0.08
12. Херрман Патрик 0 0
Хоффенхайм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Крамарич Андрей 7 (3) 0.58
2. Бебу Ила 2 0.17
3. Баумгартнер Кристоф 2 0.17
4. Даббур Мунас 2 0.17
5. Гриллич Флориан 2 0.17
6. Сессеньон Райан 1 0.08
7. Гайгер Деннис 1 0.08
8. Адамян Саркис 1 0.08
9. Бисакшич Эрмин 1 0.08
10. Руди Себастьян 0 0
11. Фогт Кевин 0 0
12. Гачинович Мийат 0 0

Карточки

Боруссия М
# Игрок      
1. Нойхаус Флориан 5 0
2. Эмболо Брель 3 0
3. Бенсебаини Рами 3 0
4. Тюрам Маркус 3 0
5. Вендт Оскар 2 0
6. Штиндль Ларс 2 0
7. Херрман Патрик 2 0
8. Лайнер Штефан 2 0
9. Лазаро Валентино 2 0
10. Плеа Алассан 1 0
11. Закария Денис 1 0
Хоффенхайм
# Игрок      
1. Пош Штефан 5 1
2. Гайгер Деннис 3 1
3. Баумгартнер Кристоф 4 0
4. Гриллич Флориан 2 1
5. Фогт Кевин 3 0
6. Сессеньон Райан 2 0
7. Сков Роберт 0 1
8. Руди Себастьян 1 0
9. Крамарич Андрей 1 0
10. Бауманн Оливер 1 0
11. Нордтвейт Ховард 1 0
12. Кадержабек Павел 1 0
13. Бисакшич Эрмин 1 0
14. Бебу Ила 1 0
15. Гачинович Мийат 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Боруссия М 21.74% (5) 17.39% (4) 4.35% (1) 21.74% (5) 4.35% (1) 30.43% (7)
 Хоффенхайм 5.26% (1) 31.58% (6) 5.26% (1) 21.05% (4) 10.53% (2) 26.32% (5)

Предыдущие игры

Боруссия М Последние 20 матчей: +8 =8 -4
Айнтрахт Фр 3:3 Боруссия М Боруссия М 1:1 Герта Реал Мадрид 2:0 Боруссия М Фрайбург 2:2 Боруссия М
Боруссия М 2:3 Интер Милан Боруссия М 4:1 Шальке 04 Боруссия М 4:0 Шахтёр Донецк Боруссия М 1:1 Аугсбург Байер Л 4:3 Боруссия М Шахтёр Донецк 0:6 Боруссия М Боруссия М 1:0 РБ Лейпциг Боруссия М 2:2 Реал Мадрид Майнц 2:3 Боруссия М Интер Милан 2:2 Боруссия М Боруссия М 1:1 Вольфсбург Боруссия М 4:0 Фортуна Кёльн 1:3 Боруссия М Боруссия М 1:1 Унион Берлин Боруссия Д 3:0 Боруссия М Обернойланд 0:8 Боруссия М
Хоффенхайм Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Хоффенхайм 0:1 РБ Лейпциг Байер Л 4:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 4:1 Гент Хоффенхайм 3:1 Аугсбург
Црвена Звезда 0:0 Хоффенхайм Майнц 1:1 Хоффенхайм Слован Либерец 0:2 Хоффенхайм Хоффенхайм 3:3 Штуттгарт Вольфсбург 2:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 5:0 Слован Либерец Хоффенхайм 1:3 Унион Берлин Гент 1:4 Хоффенхайм Вердер 1:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 2:0 Црвена Звезда Хоффенхайм 0:1 Боруссия Д Айнтрахт Фр 2:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 4:1 Бавария Кёльн 2:3 Хоффенхайм Кемницер 2:2 Хоффенхайм Хоффенхайм 2:1 Майнц

Последние игры между собой

Боруссия М: победы: 7, ничьи: 8, поражения: 5
Хоффенхайм: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 7
Боруссия М 1:1 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 0:3 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 2:2 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 0:0 Боруссия М Бундеслига
Боруссия М 3:3 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 1:3 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 0:0 Хоффенхайм Телеком Кап Хоффенхайм 5:3 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 1:1 Хоффенхайм Бундеслига Боруссия М 3:1 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 3:3 Боруссия М Бундеслига Хоффенхайм 1:4 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 3:1 Хоффенхайм Бундеслига Боруссия М 2:2 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 2:1 Боруссия М Бундеслига Хоффенхайм 0:0 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 2:1 Хоффенхайм Бундеслига Боруссия М 1:2 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 1:0 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 2:0 Хоффенхайм Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Байер Л Заявка 12 8 4 0 27 - 10 28
2. Бавария Заявка 12 8 3 1 37 - 18 27
3. РБ Лейпциг Заявка 12 8 3 1 24 - 9 27
4. Боруссия Д Заявка 13 7 1 5 26 - 18 22
5. Вольфсбург Заявка 12 5 6 1 19 - 13 21
6. Унион Берлин Заявка 13 5 6 2 27 - 18 21
7. Штуттгарт Заявка 12 4 6 2 26 - 19 18
8. Боруссия М Заявка 12 4 6 2 23 - 20 18
9. Аугсбург Заявка 12 4 4 4 15 - 17 16
10. Фрайбург Заявка 12 3 5 4 16 - 22 14
11. Айнтрахт Фр Заявка 12 2 8 2 19 - 22 14
12. Герта Заявка 12 3 4 5 19 - 20 13
13. Хоффенхайм Заявка 12 3 3 6 19 - 22 12
14. Вердер Заявка 12 2 5 5 15 - 21 11
15. Кёльн Заявка 12 2 4 6 13 - 21 10
16. Арминия Заявка 12 2 1 9 8 - 23 7
17. Майнц Заявка 12 1 3 8 12 - 25 6
18. Шальке 04 Заявка 12 0 4 8 8 - 35 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 6 6 0 0 16 - 3 18
2. Бавария Заявка 6 4 2 0 23 - 8 14
3. Вольфсбург Заявка 6 4 2 0 11 - 6 14
4. Унион Берлин Заявка 7 3 3 1 17 - 9 12
5. Байер Л Заявка 5 3 2 0 12 - 6 11
6. Боруссия М Заявка 6 2 4 0 9 - 5 10
7. Боруссия Д Заявка 6 3 0 3 14 - 10 9
8. Аугсбург Заявка 6 2 2 2 8 - 9 8
9. Айнтрахт Фр Заявка 6 1 5 0 9 - 8 8
10. Хоффенхайм Заявка 6 2 1 3 11 - 10 7
11. Арминия Заявка 6 2 0 4 5 - 10 6
12. Фрайбург Заявка 6 1 3 2 9 - 11 6
13. Вердер Заявка 6 1 2 3 6 - 10 5
14. Герта Заявка 6 1 2 3 7 - 12 5
15. Штуттгарт Заявка 6 0 4 2 9 - 12 4
16. Майнц Заявка 6 0 2 4 6 - 12 2
17. Шальке 04 Заявка 6 0 2 4 3 - 12 2
18. Кёльн Заявка 7 0 2 5 8 - 17 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Байер Л Заявка 7 5 2 0 15 - 4 17
2. Штуттгарт Заявка 6 4 2 0 17 - 7 14
3. Бавария Заявка 6 4 1 1 14 - 10 13
4. Боруссия Д Заявка 7 4 1 2 12 - 8 13
5. РБ Лейпциг Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
6. Унион Берлин Заявка 6 2 3 1 10 - 9 9
7. Кёльн Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
8. Герта Заявка 6 2 2 2 12 - 8 8
9. Боруссия М Заявка 6 2 2 2 14 - 15 8
10. Аугсбург Заявка 6 2 2 2 7 - 8 8
11. Фрайбург Заявка 6 2 2 2 7 - 11 8
12. Вольфсбург Заявка 6 1 4 1 8 - 7 7
13. Вердер Заявка 6 1 3 2 9 - 11 6
14. Айнтрахт Фр Заявка 6 1 3 2 10 - 14 6
15. Хоффенхайм Заявка 6 1 2 3 8 - 12 5
16. Майнц Заявка 6 1 1 4 6 - 13 4
17. Шальке 04 Заявка 6 0 2 4 5 - 23 2
18. Арминия Заявка 6 0 1 5 3 - 13 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • Первый тайм
  • 1'
    Удар от ворот произведет Боруссия М
  • 1'
    Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Сегодня прохладно для игры в футбол.
  • 1'
    Хоффенхайм начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Borussia-Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 153
Боруссия М 83.7% (128)
X 12.4% (19)
Хоффенхайм 3.9% (6)
Все прогнозы
4.12 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Боруссия М
Ничья
Хоффенхайм
1.97
4.41
3.98
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.85 4.20 3.70
Бонус: 5 000 ₽ 1.97 4.40 3.35
Бонус: 5 000 ₽ 1.87 4.00 3.98
  1.86 4.41 3.84

Самый высокий коэффициент на матч «Боруссия М» – «Хоффенхайм» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Боруссия М» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Хоффенхайм» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Боруссия М» – «Хоффенхайм», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7
15.00 1.01 6.50 1.09 5.60 1.12 3.15 1.36 2.50 1.52 2.10 1.79 1.87 1.98 1.74 2.17 1.50 2.60 1.36 3.15 1.20 4.90 1.15 5.30 1.05 8.80 1.04 9.70 1.01 14.00
6.50 1.12 5.45 1.16 2.96 1.41 2.38 1.60 1.86 2.05 1.49 2.66 1.35 3.26 1.18 5.10 1.14 5.75 1.05 10.25
7.90 1.11 3.33 1.36 2.75 1.50 2.62 1.54 2.17 1.76 1.92 1.99 1.72 2.23 1.53 2.66 1.37 3.28 1.15 6.06
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.10 1.37 1.82 1.99 1.36 3.15
4.45 1.21 3.00 1.39 1.79 2.02 1.35 3.20 1.22 4.25
3.24 1.39 2.24 1.72 1.85 2.06 1.61 2.46 1.37 3.36
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
2.25 1.60 1.70 2.10 1.40 2.80
5.95 1.13 4.65 1.19 2.31 1.61 1.69 2.17 1.41 2.91 1.17 5.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.39 2.85
Букмекер Да Нет
3.00 1.35
Букмекер Да Нет
2.31 1.60
Где смотреть матч Боруссия М - Хоффенхайм онлайн

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Прогнозы на матч Боруссия М - Хоффенхайм

Исход игры
Боруссия М
83.7% (128)
Ничья
12.4% (19)
Хоффенхайм
3.9% (6)
Тотал 2.5
Больше
77.33% (116)
Меньше
22.67% (34)
Обе команды забьют
Да
85.33% (128)
Нет
14.67% (22)
Популярный счёт
2:1 Боруссия М
58.8% (90)
1:1 Ничья
9.2% (14)
1:0 Боруссия М
7.8% (12)
2:0 Боруссия М
5.2% (8)
3:2 Боруссия М
3.9% (6)
1:2 Хоффенхайм
3.3% (5)
3:1 Боруссия М
3.3% (5)
2:2 Ничья
2.6% (4)
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