Майнц
0:0
Первый тайм: 1'
Стадион: Опель-Арена
Вердер
19
Ньякат
Мусса
14
Малонг
Кунде
17
Штёгер
Кевин
21
Топрак
Омер
32
Фридль
Марко
20
Шмид
Романо
8
Юя
Осако
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Ньякат МуссаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Малонг КундеПолузащитник
-
17 Штёгер КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
37 Дамен ФиннВратарь
-
15 Килиан ЛукаЗащитник
-
11 Чжи Дон-ВоньПолузащитник
-
22 Абасс ИссаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Jan-Moritz Lichte
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Топрак ОмерЗащитник
-
32 Фридль МаркоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Шмид РоманоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
8 Юя ОсакоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Эррас ПатрикЗащитник
- Защитник
-
17 Агу ФеликсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Чон ТахитПолузащитник
- Полузащитник
-
43 Eren Dinkci
-
Главный тренер: Кофельдт Флориан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Матета Жан-Филипп
|7 (1)
|0.58
|2.
|Кайсон Робин
|2
|0.17
|3.
|Штёгер Кевин
|1
|0.08
|4.
|Онисиво Карим
|1
|0.08
|5.
|Брозински Даниэль
|1 (1)
|0.08
|6.
|Бутьюс Жан-Поль
|0
|0
|7.
|Озтунали Левин
|0
|0
|8.
|Баррейро Леандро
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фуллкруг Никлас
|4 (2)
|0.33
|2.
|Биттенкорт Леонардо
|3 (1)
|0.25
|3.
|Эггештайн Максимилиан
|2
|0.17
|4.
|Мёхвальд Кевин
|2
|0.17
|5.
|Зельке Дейви
|2
|0.17
|6.
|Сарджент Джош
|1
|0.08
|7.
|Аугустинссон Людвиг
|0
|0
|8.
|Гебреселассие Теодор
|0
|0
|9.
|Юя Осако
|0
|0
|10.
|Гросс Кристиан
|0
|0
|11.
|Мбом Жан-Мануэль
|0
|0
|12.
|Вольтемаде Ник
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ньякат Мусса
|5
|1
|2.
|Латца Данни
|6
|0
|3.
|Юсте Йерри
|3
|0
|4.
|Штёгер Кевин
|2
|0
|5.
|Матета Жан-Филипп
|2
|0
|6.
|Чжи Дон-Вонь
|1
|0
|7.
|Бутьюс Жан-Поль
|1
|0
|8.
|Фернандес Эдимилсон
|1
|0
|9.
|Онисиво Карим
|1
|0
|10.
|Центнер Робин
|1
|0
|11.
|Малонг Кунде
|1
|0
|12.
|Килиан Лука
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мбом Жан-Мануэль
|5
|0
|2.
|Юя Осако
|3
|0
|3.
|Аугустинссон Людвиг
|3
|0
|4.
|Мёхвальд Кевин
|1
|1
|5.
|Гросс Кристиан
|2
|0
|6.
|Зельке Дейви
|2
|0
|7.
|Эггештайн Максимилиан
|2
|0
|8.
|Фридль Марко
|2
|0
|9.
|Сарджент Джош
|2
|0
|10.
|Гебреселассие Теодор
|1
|0
|11.
|Биттенкорт Леонардо
|1
|0
|12.
|Классен Дэви
|1
|0
|13.
|Павленка Иржи
|1
|0
|14.
|Шмид Романо
|1
|0
|15.
|Чон Тахит
|1
|0
|16.
|Вольтемаде Ник
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Майнц
|25% (3)
|8.33% (1)
|41.67% (5)
|8.33% (1)
|8.33% (1)
|8.33% (1)
|Вердер
|14.29% (2)
|28.57% (4)
|21.43% (3)
|14.29% (2)
|7.14% (1)
|14.29% (2)
Предыдущие игры
Майнц Последние 20 матчей: +4 =3 -13Герта 0:0 Майнц Майнц 0:1 Кёльн Арминия 2:1 Майнц Майнц 1:1 Хоффенхайм
Фрайбург 1:3 Майнц Майнц 2:2 Шальке 04 Аугсбург 3:1 Майнц Майнц 2:3 Боруссия М Майнц 0:1 Байер Л Майнц 2:4 Карлсруэ Унион Берлин 4:0 Майнц Майнц 1:4 Штуттгарт РБ Лейпциг 3:1 Майнц Хафельзе 1:5 Майнц Хоффенхайм 2:1 Майнц Хоффенхайм 2:1 Майнц Майнц 0:1 Зандхаузен Майнц 6:0 Вюрцбург Кикерс Байер Л 1:0 Майнц Майнц 3:1 Вердер
Вердер Последние 20 матчей: +9 =5 -6Вердер 1:2 Боруссия Д РБ Лейпциг 2:0 Вердер Вердер 1:2 Штуттгарт Вольфсбург 5:3 Вердер
Бавария 1:1 Вердер Вердер 2:4 Санкт-Паули Вердер 1:1 Кёльн Айнтрахт Фр 1:1 Вердер Вердер 1:1 Хоффенхайм Фрайбург 1:1 Вердер Вердер 4:1 Санкт-Паули Вердер 1:0 Арминия Шальке 04 1:3 Вердер Вердер 1:4 Герта Карл Цейсс 0:2 Вердер Вердер 7:0 Шварц-Вайсс Реден Вердер 2:0 Ганновер 96 Вердер 1:0 Санкт-Паули Вердер 4:0 Гронинген Аустрия Лустенау 2:4 Вердер
Последние игры между собой
Майнц: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Вердер: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Майнц 1:2 Вердер Бундеслига Вердер 2:2 Майнц Бундеслига Майнц 0:2 Вердер Бундеслига Вердер 1:2 Майнц Бундеслига Вердер 1:1 Майнц Бундеслига Майнц 1:3 Вердер Бундеслига Вердер 0:0 Майнц Бундеслига Майнц 1:2 Вердер Бундеслига Майнц 3:0 Вердер Бундеслига Вердер 2:3 Майнц Бундеслига Майнц 1:1 Вердер Бундеслига Вердер 2:1 Майнц Бундеслига Вердер 0:3 Майнц Бундеслига Майнц 1:3 Вердер Бундеслига Майнц 1:1 Вердер Бундеслига Вердер 0:2 Майнц Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Байер Л
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|27 - 10
|28
|2.
|Бавария
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|37 - 18
|27
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|24 - 9
|27
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|26 - 18
|22
|5.
|Вольфсбург
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|19 - 13
|21
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|27 - 18
|21
|7.
|Штуттгарт
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|26 - 19
|18
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|23 - 20
|18
|9.
|Аугсбург
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|15 - 17
|16
|10.
|Фрайбург
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|16 - 22
|14
|11.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|12
|2
|8
|2
|19 - 22
|14
|12.
|Герта
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|19 - 20
|13
|13.
|Хоффенхайм
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|19 - 22
|12
|14.
|Вердер
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|15 - 21
|11
|15.
|Кёльн
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|13 - 21
|10
|16.
|Арминия
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|8 - 23
|7
|17.
|Майнц
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|12 - 25
|6
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|12
|0
|4
|8
|8 - 35
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|16 - 3
|18
|2.
|Бавария
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|23 - 8
|14
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|11 - 6
|14
|4.
|Унион Берлин
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|17 - 9
|12
|5.
|Байер Л
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 6
|11
|6.
|Боруссия М
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|9 - 5
|10
|7.
|Боруссия Д
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|14 - 10
|9
|8.
|Аугсбург
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 9
|8
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|6
|1
|5
|0
|9 - 8
|8
|10.
|Хоффенхайм
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|11 - 10
|7
|11.
|Арминия
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 10
|6
|12.
|Фрайбург
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|9 - 11
|6
|13.
|Вердер
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|14.
|Герта
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 12
|5
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|9 - 12
|4
|16.
|Майнц
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|6 - 12
|2
|17.
|Шальке 04
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 12
|2
|18.
|Кёльн
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|8 - 17
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Байер Л
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 4
|17
|2.
|Штуттгарт
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|17 - 7
|14
|3.
|Бавария
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 10
|13
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 8
|13
|5.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 9
|9
|7.
|Кёльн
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|8.
|Герта
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|12 - 8
|8
|9.
|Боруссия М
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|14 - 15
|8
|10.
|Аугсбург
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|11.
|Фрайбург
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 11
|8
|12.
|Вольфсбург
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|8 - 7
|7
|13.
|Вердер
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|9 - 11
|6
|14.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|10 - 14
|6
|15.
|Хоффенхайм
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 12
|5
|16.
|Майнц
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 13
|4
|17.
|Шальке 04
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 23
|2
|18.
|Арминия
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 13
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Майнц» – «Вердер» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Майнц» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вердер» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Майнц» – «Вердер», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Майнц 0:0 Вердер
Исход игры
Майнц
32.2% (49)
Ничья
44.7% (68)
Вердер
23% (35)
Тотал 2.5
Больше
38.67% (58)
Меньше
61.33% (92)
Обе команды забьют
Да
76.67% (115)
Нет
23.33% (35)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.2% (58)
2:1 Майнц
15.1% (23)
1:2 Вердер
13.2% (20)
1:0 Майнц
11.2% (17)
0:1 Вердер
5.9% (9)
2:2 Ничья
4.6% (7)
2:0 Майнц
2.6% (4)
2:3 Вердер
2% (3)
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