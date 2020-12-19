  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
Майнц
0:0
Первый тайм: 1'

Стадион:
Вердер
0' 1'
27
Центнер
Робин
4
Юсте
Йерри
42
Хак
Александер
19
Ньякат
Мусса
20
Фернандес
Эдимилсон
5
Бутьюс
Жан-Поль
14
Малонг
Кунде
17
Штёгер
Кевин
3
Аарон
Мартин
9
Матета
Жан-Филипп
7
Кайсон
Робин
1
Павленка
Иржи
36
Гросс
Кристиан
21
Топрак
Омер
32
Фридль
Марко
23
Гебреселассие
Теодор
35
Эггештайн
Максимилиан
6
Мёхвальд
Кевин
20
Шмид
Романо
5
Аугустинссон
Людвиг
19
Сарджент
Джош
8
Юя
Осако
Майнц
3-5-2
Вердер
3-5-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Майнц
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Матета Жан-Филипп 7 (1) 0.58
2. Кайсон Робин 2 0.17
3. Штёгер Кевин 1 0.08
4. Онисиво Карим 1 0.08
5. Брозински Даниэль 1 (1) 0.08
6. Бутьюс Жан-Поль 0 0
7. Озтунали Левин 0 0
8. Баррейро Леандро 0 0
Вердер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фуллкруг Никлас 4 (2) 0.33
2. Биттенкорт Леонардо 3 (1) 0.25
3. Эггештайн Максимилиан 2 0.17
4. Мёхвальд Кевин 2 0.17
5. Зельке Дейви 2 0.17
6. Сарджент Джош 1 0.08
7. Аугустинссон Людвиг 0 0
8. Гебреселассие Теодор 0 0
9. Юя Осако 0 0
10. Гросс Кристиан 0 0
11. Мбом Жан-Мануэль 0 0
12. Вольтемаде Ник 0 0

Карточки

Майнц
# Игрок      
1. Ньякат Мусса 5 1
2. Латца Данни 6 0
3. Юсте Йерри 3 0
4. Штёгер Кевин 2 0
5. Матета Жан-Филипп 2 0
6. Чжи Дон-Вонь 1 0
7. Бутьюс Жан-Поль 1 0
8. Фернандес Эдимилсон 1 0
9. Онисиво Карим 1 0
10. Центнер Робин 1 0
11. Малонг Кунде 1 0
12. Килиан Лука 1 0
Вердер
# Игрок      
1. Мбом Жан-Мануэль 5 0
2. Юя Осако 3 0
3. Аугустинссон Людвиг 3 0
4. Мёхвальд Кевин 1 1
5. Гросс Кристиан 2 0
6. Зельке Дейви 2 0
7. Эггештайн Максимилиан 2 0
8. Фридль Марко 2 0
9. Сарджент Джош 2 0
10. Гебреселассие Теодор 1 0
11. Биттенкорт Леонардо 1 0
12. Классен Дэви 1 0
13. Павленка Иржи 1 0
14. Шмид Романо 1 0
15. Чон Тахит 1 0
16. Вольтемаде Ник 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Майнц 25% (3) 8.33% (1) 41.67% (5) 8.33% (1) 8.33% (1) 8.33% (1)
 Вердер 14.29% (2) 28.57% (4) 21.43% (3) 14.29% (2) 7.14% (1) 14.29% (2)

Предыдущие игры

Майнц Последние 20 матчей: +4 =3 -13
Герта 0:0 Майнц Майнц 0:1 Кёльн Арминия 2:1 Майнц Майнц 1:1 Хоффенхайм
Фрайбург 1:3 Майнц Майнц 2:2 Шальке 04 Аугсбург 3:1 Майнц Майнц 2:3 Боруссия М Майнц 0:1 Байер Л Майнц 2:4 Карлсруэ Унион Берлин 4:0 Майнц Майнц 1:4 Штуттгарт РБ Лейпциг 3:1 Майнц Хафельзе 1:5 Майнц Хоффенхайм 2:1 Майнц Хоффенхайм 2:1 Майнц Майнц 0:1 Зандхаузен Майнц 6:0 Вюрцбург Кикерс Байер Л 1:0 Майнц Майнц 3:1 Вердер
Вердер Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Вердер 1:2 Боруссия Д РБ Лейпциг 2:0 Вердер Вердер 1:2 Штуттгарт Вольфсбург 5:3 Вердер
Бавария 1:1 Вердер Вердер 2:4 Санкт-Паули Вердер 1:1 Кёльн Айнтрахт Фр 1:1 Вердер Вердер 1:1 Хоффенхайм Фрайбург 1:1 Вердер Вердер 4:1 Санкт-Паули Вердер 1:0 Арминия Шальке 04 1:3 Вердер Вердер 1:4 Герта Карл Цейсс 0:2 Вердер Вердер 7:0 Шварц-Вайсс Реден Вердер 2:0 Ганновер 96 Вердер 1:0 Санкт-Паули Вердер 4:0 Гронинген Аустрия Лустенау 2:4 Вердер

Последние игры между собой

Майнц: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Вердер: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Майнц 3:1 Вердер Бундеслига Вердер 0:5 Майнц Бундеслига Вердер 3:1 Майнц Бундеслига Майнц 2:1 Вердер Бундеслига
Майнц 1:2 Вердер Бундеслига Вердер 2:2 Майнц Бундеслига Майнц 0:2 Вердер Бундеслига Вердер 1:2 Майнц Бундеслига Вердер 1:1 Майнц Бундеслига Майнц 1:3 Вердер Бундеслига Вердер 0:0 Майнц Бундеслига Майнц 1:2 Вердер Бундеслига Майнц 3:0 Вердер Бундеслига Вердер 2:3 Майнц Бундеслига Майнц 1:1 Вердер Бундеслига Вердер 2:1 Майнц Бундеслига Вердер 0:3 Майнц Бундеслига Майнц 1:3 Вердер Бундеслига Майнц 1:1 Вердер Бундеслига Вердер 0:2 Майнц Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Байер Л Заявка 12 8 4 0 27 - 10 28
2. Бавария Заявка 12 8 3 1 37 - 18 27
3. РБ Лейпциг Заявка 12 8 3 1 24 - 9 27
4. Боруссия Д Заявка 13 7 1 5 26 - 18 22
5. Вольфсбург Заявка 12 5 6 1 19 - 13 21
6. Унион Берлин Заявка 13 5 6 2 27 - 18 21
7. Штуттгарт Заявка 12 4 6 2 26 - 19 18
8. Боруссия М Заявка 12 4 6 2 23 - 20 18
9. Аугсбург Заявка 12 4 4 4 15 - 17 16
10. Фрайбург Заявка 12 3 5 4 16 - 22 14
11. Айнтрахт Фр Заявка 12 2 8 2 19 - 22 14
12. Герта Заявка 12 3 4 5 19 - 20 13
13. Хоффенхайм Заявка 12 3 3 6 19 - 22 12
14. Вердер Заявка 12 2 5 5 15 - 21 11
15. Кёльн Заявка 12 2 4 6 13 - 21 10
16. Арминия Заявка 12 2 1 9 8 - 23 7
17. Майнц Заявка 12 1 3 8 12 - 25 6
18. Шальке 04 Заявка 12 0 4 8 8 - 35 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 6 6 0 0 16 - 3 18
2. Бавария Заявка 6 4 2 0 23 - 8 14
3. Вольфсбург Заявка 6 4 2 0 11 - 6 14
4. Унион Берлин Заявка 7 3 3 1 17 - 9 12
5. Байер Л Заявка 5 3 2 0 12 - 6 11
6. Боруссия М Заявка 6 2 4 0 9 - 5 10
7. Боруссия Д Заявка 6 3 0 3 14 - 10 9
8. Аугсбург Заявка 6 2 2 2 8 - 9 8
9. Айнтрахт Фр Заявка 6 1 5 0 9 - 8 8
10. Хоффенхайм Заявка 6 2 1 3 11 - 10 7
11. Арминия Заявка 6 2 0 4 5 - 10 6
12. Фрайбург Заявка 6 1 3 2 9 - 11 6
13. Вердер Заявка 6 1 2 3 6 - 10 5
14. Герта Заявка 6 1 2 3 7 - 12 5
15. Штуттгарт Заявка 6 0 4 2 9 - 12 4
16. Майнц Заявка 6 0 2 4 6 - 12 2
17. Шальке 04 Заявка 6 0 2 4 3 - 12 2
18. Кёльн Заявка 7 0 2 5 8 - 17 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Байер Л Заявка 7 5 2 0 15 - 4 17
2. Штуттгарт Заявка 6 4 2 0 17 - 7 14
3. Бавария Заявка 6 4 1 1 14 - 10 13
4. Боруссия Д Заявка 7 4 1 2 12 - 8 13
5. РБ Лейпциг Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
6. Унион Берлин Заявка 6 2 3 1 10 - 9 9
7. Кёльн Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
8. Герта Заявка 6 2 2 2 12 - 8 8
9. Боруссия М Заявка 6 2 2 2 14 - 15 8
10. Аугсбург Заявка 6 2 2 2 7 - 8 8
11. Фрайбург Заявка 6 2 2 2 7 - 11 8
12. Вольфсбург Заявка 6 1 4 1 8 - 7 7
13. Вердер Заявка 6 1 3 2 9 - 11 6
14. Айнтрахт Фр Заявка 6 1 3 2 10 - 14 6
15. Хоффенхайм Заявка 6 1 2 3 8 - 12 5
16. Майнц Заявка 6 1 1 4 6 - 13 4
17. Шальке 04 Заявка 6 0 2 4 5 - 23 2
18. Арминия Заявка 6 0 1 5 3 - 13 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • Первый тайм
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Сегодня прохладно для игры в футбол.
  • 1'
    Вердер начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Opel Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 152
Майнц 32.2% (49)
X 44.7% (68)
Вердер 23% (35)
Все прогнозы
2.53 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Майнц
Ничья
Вердер
2.44
3.35
3.26
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.35 3.25 3.15
Бонус: 5 000 ₽ 2.37 3.25 3.20
Бонус: 5 000 ₽ 2.38 3.28 3.26
  2.44 3.35 3.19

Самый высокий коэффициент на матч «Майнц» – «Вердер» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Майнц» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вердер» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Майнц» – «Вердер», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
10.00 1.03 7.50 1.07 3.30 1.35 2.55 1.55 2.10 1.80 1.82 2.06 1.73 2.18 1.42 2.85 1.29 3.55 1.12 6.30 1.08 6.70 1.01 12.00 1.01 12.50 0.00 20.00
9.60 1.06 7.90 1.09 3.32 1.34 2.57 1.52 1.86 2.05 1.46 2.76 1.32 3.45 1.14 6.05 1.11 6.90 1.03 13.50
3.71 1.31 2.79 1.49 2.19 1.75 1.89 2.02 1.69 2.29 1.50 2.77 1.50 2.74 1.34 3.46 1.12 7.12
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.90 1.90 1.38 3.05 1.11 6.60
2.75 1.45 1.86 1.94 1.41 2.91 1.13 6.15 1.09 7.50
3.03 1.43 2.49 1.59 1.94 1.96 1.59 2.50 1.43 3.05
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.55 1.48 1.64 2.18 1.25 3.70
3.68 1.28 2.59 1.50 1.67 2.21 1.28 3.64 1.19 4.75

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.76 2.00
Букмекер Да Нет
4.70 1.16
Букмекер Да Нет
3.35 1.29
Где смотреть матч Майнц 0:0 Вердер онлайн

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Прогнозы на матч Майнц 0:0 Вердер

Исход игры
Майнц
32.2% (49)
Ничья
44.7% (68)
Вердер
23% (35)
Тотал 2.5
Больше
38.67% (58)
Меньше
61.33% (92)
Обе команды забьют
Да
76.67% (115)
Нет
23.33% (35)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.2% (58)
2:1 Майнц
15.1% (23)
1:2 Вердер
13.2% (20)
1:0 Майнц
11.2% (17)
0:1 Вердер
5.9% (9)
2:2 Ничья
4.6% (7)
2:0 Майнц
2.6% (4)
2:3 Вердер
2% (3)
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