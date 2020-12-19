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  3. Германия
Майнц
0:1
Конец матча

Стадион:
Вердер
0'
50' Желтая карточка
Эггештайн Максимилиан
73' Желтая карточка
Баррейро Леандро
82' Желтая карточка
Ньякат Мусса
0:1
90' Гол
Eren Dinkci
90' Желтая карточка
Гросс Кристиан
90'+6
27
Центнер
Робин
4
Юсте
Йерри
42
Хак
Александер
19
Ньякат
Мусса
20
Фернандес
Эдимилсон
5
Бутьюс
Жан-Поль
14
Малонг
Кунде
17
Штёгер
Кевин
3
Аарон
Мартин
9
Матета
Жан-Филипп
7
Кайсон
Робин
1
Павленка
Иржи
36
Гросс
Кристиан
21
Топрак
Омер
32
Фридль
Марко
23
Гебреселассие
Теодор
35
Эггештайн
Максимилиан
6
Мёхвальд
Кевин
20
Шмид
Романо
5
Аугустинссон
Людвиг
19
Сарджент
Джош
8
Юя
Осако
Майнц
3-5-2
Вердер
3-5-2

Ход матча

50'
 
Эггештайн Максимилиан
54'
 
Велькович Милош
Топрак Омер
69'
Баррейро Леандро
Малонг Кунде
 
72'
 
Чон Тахит
Юя Осако
73'
Баррейро Леандро
 
79'
Латца Данни
Штёгер Кевин
 
79'
Онисиво Карим
Матета Жан-Филипп
 
82'
Ньякат Мусса
 
85'
Чжи Дон-Вонь
Фернандес Эдимилсон
 
86'
 
Eren Dinkci
Шмид Романо
90'
0:1
Eren Dinkci
(Чон Тахит)
90'
 
Гросс Кристиан

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 7
  • 2 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Майнц
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Матета Жан-Филипп 7 (1) 0.54
2. Кайсон Робин 2 0.15
3. Штёгер Кевин 1 0.08
4. Онисиво Карим 1 0.08
5. Брозински Даниэль 1 (1) 0.08
6. Бутьюс Жан-Поль 0 0
7. Озтунали Левин 0 0
8. Баррейро Леандро 0 0
Вердер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фуллкруг Никлас 4 (2) 0.31
2. Биттенкорт Леонардо 3 (1) 0.23
3. Эггештайн Максимилиан 2 0.15
4. Мёхвальд Кевин 2 0.15
5. Зельке Дейви 2 0.15
6. Сарджент Джош 1 0.08
7. Eren Dinkci 1 0.08
8. Аугустинссон Людвиг 0 0
9. Гебреселассие Теодор 0 0
10. Юя Осако 0 0
11. Гросс Кристиан 0 0
12. Чон Тахит 0 0
13. Мбом Жан-Мануэль 0 0
14. Вольтемаде Ник 0 0

Карточки

Майнц
# Игрок      
1. Ньякат Мусса 6 1
2. Латца Данни 6 0
3. Юсте Йерри 3 0
4. Штёгер Кевин 2 0
5. Матета Жан-Филипп 2 0
6. Чжи Дон-Вонь 1 0
7. Бутьюс Жан-Поль 1 0
8. Фернандес Эдимилсон 1 0
9. Онисиво Карим 1 0
10. Центнер Робин 1 0
11. Малонг Кунде 1 0
12. Баррейро Леандро 1 0
13. Килиан Лука 1 0
Вердер
# Игрок      
1. Мбом Жан-Мануэль 5 0
2. Юя Осако 3 0
3. Гросс Кристиан 3 0
4. Аугустинссон Людвиг 3 0
5. Эггештайн Максимилиан 3 0
6. Мёхвальд Кевин 1 1
7. Зельке Дейви 2 0
8. Фридль Марко 2 0
9. Сарджент Джош 2 0
10. Гебреселассие Теодор 1 0
11. Биттенкорт Леонардо 1 0
12. Классен Дэви 1 0
13. Павленка Иржи 1 0
14. Шмид Романо 1 0
15. Чон Тахит 1 0
16. Вольтемаде Ник 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Майнц 25% (3) 8.33% (1) 41.67% (5) 8.33% (1) 8.33% (1) 8.33% (1)
 Вердер 13.33% (2) 26.67% (4) 20% (3) 13.33% (2) 6.67% (1) 20% (3)

Предыдущие игры

Майнц Последние 20 матчей: +4 =3 -13
Герта 0:0 Майнц Майнц 0:1 Кёльн Арминия 2:1 Майнц Майнц 1:1 Хоффенхайм
Фрайбург 1:3 Майнц Майнц 2:2 Шальке 04 Аугсбург 3:1 Майнц Майнц 2:3 Боруссия М Майнц 0:1 Байер Л Майнц 2:4 Карлсруэ Унион Берлин 4:0 Майнц Майнц 1:4 Штуттгарт РБ Лейпциг 3:1 Майнц Хафельзе 1:5 Майнц Хоффенхайм 2:1 Майнц Хоффенхайм 2:1 Майнц Майнц 0:1 Зандхаузен Майнц 6:0 Вюрцбург Кикерс Байер Л 1:0 Майнц Майнц 3:1 Вердер
Вердер Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Вердер 1:2 Боруссия Д РБ Лейпциг 2:0 Вердер Вердер 1:2 Штуттгарт Вольфсбург 5:3 Вердер
Бавария 1:1 Вердер Вердер 2:4 Санкт-Паули Вердер 1:1 Кёльн Айнтрахт Фр 1:1 Вердер Вердер 1:1 Хоффенхайм Фрайбург 1:1 Вердер Вердер 4:1 Санкт-Паули Вердер 1:0 Арминия Шальке 04 1:3 Вердер Вердер 1:4 Герта Карл Цейсс 0:2 Вердер Вердер 7:0 Шварц-Вайсс Реден Вердер 2:0 Ганновер 96 Вердер 1:0 Санкт-Паули Вердер 4:0 Гронинген Аустрия Лустенау 2:4 Вердер

Последние игры между собой

Майнц: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Вердер: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Майнц 3:1 Вердер Бундеслига Вердер 0:5 Майнц Бундеслига Вердер 3:1 Майнц Бундеслига Майнц 2:1 Вердер Бундеслига
Майнц 1:2 Вердер Бундеслига Вердер 2:2 Майнц Бундеслига Майнц 0:2 Вердер Бундеслига Вердер 1:2 Майнц Бундеслига Вердер 1:1 Майнц Бундеслига Майнц 1:3 Вердер Бундеслига Вердер 0:0 Майнц Бундеслига Майнц 1:2 Вердер Бундеслига Майнц 3:0 Вердер Бундеслига Вердер 2:3 Майнц Бундеслига Майнц 1:1 Вердер Бундеслига Вердер 2:1 Майнц Бундеслига Вердер 0:3 Майнц Бундеслига Майнц 1:3 Вердер Бундеслига Майнц 1:1 Вердер Бундеслига Вердер 0:2 Майнц Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Байер Л Заявка 12 8 4 0 27 - 10 28
2. РБ Лейпциг Заявка 13 8 4 1 24 - 9 28
3. Бавария Заявка 12 8 3 1 37 - 18 27
4. Боруссия Д Заявка 13 7 1 5 26 - 18 22
5. Вольфсбург Заявка 12 5 6 1 19 - 13 21
6. Унион Берлин Заявка 13 5 6 2 27 - 18 21
7. Штуттгарт Заявка 12 4 6 2 26 - 19 18
8. Боруссия М Заявка 13 4 6 3 24 - 22 18
9. Айнтрахт Фр Заявка 13 3 8 2 21 - 22 17
10. Аугсбург Заявка 13 4 4 5 15 - 19 16
11. Хоффенхайм Заявка 13 4 3 6 21 - 23 15
12. Фрайбург Заявка 12 3 5 4 16 - 22 14
13. Вердер Заявка 13 3 5 5 16 - 21 14
14. Герта Заявка 12 3 4 5 19 - 20 13
15. Кёльн Заявка 13 2 5 6 13 - 21 11
16. Арминия Заявка 13 3 1 9 9 - 23 10
17. Майнц Заявка 13 1 3 9 12 - 26 6
18. Шальке 04 Заявка 13 0 4 9 8 - 36 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 7 6 1 0 16 - 3 19
2. Бавария Заявка 6 4 2 0 23 - 8 14
3. Вольфсбург Заявка 6 4 2 0 11 - 6 14
4. Унион Берлин Заявка 7 3 3 1 17 - 9 12
5. Байер Л Заявка 5 3 2 0 12 - 6 11
6. Боруссия М Заявка 7 2 4 1 10 - 7 10
7. Боруссия Д Заявка 6 3 0 3 14 - 10 9
8. Айнтрахт Фр Заявка 6 1 5 0 9 - 8 8
9. Аугсбург Заявка 7 2 2 3 8 - 11 8
10. Хоффенхайм Заявка 6 2 1 3 11 - 10 7
11. Арминия Заявка 6 2 0 4 5 - 10 6
12. Фрайбург Заявка 6 1 3 2 9 - 11 6
13. Вердер Заявка 6 1 2 3 6 - 10 5
14. Герта Заявка 6 1 2 3 7 - 12 5
15. Штуттгарт Заявка 6 0 4 2 9 - 12 4
16. Майнц Заявка 7 0 2 5 6 - 13 2
17. Кёльн Заявка 7 0 2 5 8 - 17 2
18. Шальке 04 Заявка 7 0 2 5 3 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Байер Л Заявка 7 5 2 0 15 - 4 17
2. Штуттгарт Заявка 6 4 2 0 17 - 7 14
3. Бавария Заявка 6 4 1 1 14 - 10 13
4. Боруссия Д Заявка 7 4 1 2 12 - 8 13
5. РБ Лейпциг Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
6. Унион Берлин Заявка 6 2 3 1 10 - 9 9
7. Кёльн Заявка 6 2 3 1 5 - 4 9
8. Вердер Заявка 7 2 3 2 10 - 11 9
9. Айнтрахт Фр Заявка 7 2 3 2 12 - 14 9
10. Герта Заявка 6 2 2 2 12 - 8 8
11. Боруссия М Заявка 6 2 2 2 14 - 15 8
12. Аугсбург Заявка 6 2 2 2 7 - 8 8
13. Фрайбург Заявка 6 2 2 2 7 - 11 8
14. Хоффенхайм Заявка 7 2 2 3 10 - 13 8
15. Вольфсбург Заявка 6 1 4 1 8 - 7 7
16. Майнц Заявка 6 1 1 4 6 - 13 4
17. Арминия Заявка 7 1 1 5 4 - 13 4
18. Шальке 04 Заявка 6 0 2 4 5 - 23 2
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  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Opel Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 152
Майнц 32.2% (49)
X 44.7% (68)
Вердер 23% (35)
Все прогнозы
2.53 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 9.00 1.19 9.50
Бонус: 5 000 ₽ 12.00 1.14 11.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.38 3.28 3.26
  4.59 1.60 5.03

Самый высокий коэффициент на матч «Майнц» – «Вердер» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Майнц» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вердер» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Майнц» – «Вердер», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
1.13 5.80 7.50 1.07 1.16 5.10 2.55 1.55 2.10 1.80 1.02 13.00 1.73 2.18 1.42 2.85 1.04 10.00 1.12 6.30 1.02 13.00 1.01 12.00 1.01 13.00 0.00 20.00
9.60 1.06 7.90 1.09 3.32 1.34 2.57 1.52 1.86 2.05 1.46 2.76 1.32 3.45 1.14 6.05 1.11 6.90 1.03 13.50
1.77 2.12 1.50 2.69 2.42 1.60 1.91 1.97 1.65 2.32 1.44 2.90 1.23 4.33 1.25 4.08 1.35 3.34 1.53 2.61 1.35 3.34 1.50 2.74 1.34 3.46 1.12 7.12
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.65 2.22 1.90 1.90 1.08 7.77 1.11 6.60 1.08 7.77
2.75 1.45 1.86 1.94 1.41 2.91 1.13 6.15 1.09 7.50
1.44 2.84 1.25 4.06 1.57 2.45 1.37 3.14 1.27 3.82
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.55 1.48 1.64 2.18 1.25 3.70
3.68 1.28 2.59 1.50 1.67 2.21 1.28 3.64 1.19 4.75

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
7.77 1.08
Букмекер Да Нет
4.75 1.16
Букмекер Да Нет
3.35 1.29
Где смотреть матч Майнц 0:1 Вердер онлайн

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Прогнозы на матч Майнц 0:1 Вердер

Исход игры
Майнц
32.2% (49)
Ничья
44.7% (68)
Вердер
23% (35)
Тотал 2.5
Больше
38.67% (58)
Меньше
61.33% (92)
Обе команды забьют
Да
76.67% (115)
Нет
23.33% (35)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.2% (58)
2:1 Майнц
15.1% (23)
1:2 Вердер
13.2% (20)
1:0 Майнц
11.2% (17)
0:1 Вердер
5.9% (9)
2:2 Ничья
4.6% (7)
2:0 Майнц
2.6% (4)
0:0 Ничья
2% (3)
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