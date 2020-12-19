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РБ Лейпциг
 
Позже

Стадион:
Кёльн
1
Гулачи
Петер
5
Юпамекано
Део
4
Орбан
Вилли
23
Хальстенберг
Марсель
22
Мукиэле
Норди
8
Хайдара
Амаду
14
Адамс
Тайлер
3
Анхелиньо
Хосе
44
Кампль
Кевин
7
Забитцер
Марсель
9
Поульсен
Юссуф
1
Хорн
Тимо
31
Вольф
Мариус
22
Мере
Хорхе
33
Борнаув
Себастьян
3
Каттербах
Ноа
21
Эзкан
Салих
28
Скири
Эйе
20
Реджбекай
Элвис
18
Дуда
Ондрей
24
Дрекслер
Доминик
29
Тилманн
Ян
РБ Лейпциг
3-4-2-1
Кёльн
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

РБ Лейпциг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Поульсен Юссуф 4 0.33
2. Анхелиньо Хосе 4 0.33
3. Форсберг Эмиль 3 (1) 0.25
4. Забитцер Марсель 3 (3) 0.25
5. Нкунку Кристофер 2 0.17
6. Ольмо Дани 1 0.08
7. Хайдара Амаду 1 0.08
8. Хальстенберг Марсель 1 (1) 0.08
9. Орбан Вилли 1 0.08
10. Юпамекано Део 1 0.08
11. Клюйверт Джастин 1 0.08
12. Конате Ибраима 1 0.08
13. Мукиэле Норди 0 0
14. Самарджич Лазар 0 0
Кёльн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Скири Эйе 3 0.25
2. Дуда Ондрей 2 0.17
3. Реджбекай Элвис 2 0.17
4. Дрекслер Доминик 2 0.17
5. Андерссон Себастьян 2 (1) 0.17
6. Тилманн Ян 1 0.08
7. Вольф Мариус 0 0
8. Эхизибуэ Кингсли 0 0
9. Эзкан Салих 0 0
10. Борнаув Себастьян 0 0

Карточки

РБ Лейпциг
# Игрок      
1. Кампль Кевин 3 0
2. Юпамекано Део 3 0
3. Орбан Вилли 2 0
4. Нкунку Кристофер 2 0
5. Мукиэле Норди 2 0
6. Забитцер Марсель 1 0
7. Поульсен Юссуф 1 0
8. Сорлот Александр 1 0
9. Клостерманн Лукас 1 0
10. Хенрихс Бенджамин 1 0
11. Хи-Чан Хван 1 0
12. Адамс Тайлер 1 0
13. Ольмо Дани 1 0
14. Хайдара Амаду 1 0
Кёльн
# Игрок      
1. Дуда Ондрей 4 1
2. Эхизибуэ Кингсли 3 0
3. Хорн Яннес 3 0
4. Соренсен Фредерик 2 0
5. Кцихос Рафаэль 2 0
6. Вольф Мариус 2 0
7. Хектор Йонас 2 0
8. Скири Эйе 2 0
9. Эзкан Салих 2 0
10. Реджбекай Элвис 2 0
11. Якобс Исмаил 2 0
12. Борнаув Себастьян 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 РБ Лейпциг 8.7% (2) 26.09% (6) 21.74% (5) 21.74% (5) 8.7% (2) 13.04% (3)
 Кёльн 8.33% (1) 25% (3) 16.67% (2) 25% (3) 0 25% (3)

Предыдущие игры

РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Хоффенхайм 0:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:0 Вердер РБ Лейпциг 3:2 Манчестер Юнайтед Бавария 3:3 РБ Лейпциг
Истанбул Башакшехир 3:4 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:1 Арминия ПСЖ 1:0 РБ Лейпциг Айнтрахт Фр 1:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3:0 Фрайбург РБ Лейпциг 2:1 ПСЖ Боруссия М 1:0 РБ Лейпциг Манчестер Юнайтед 5:0 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:1 Герта РБ Лейпциг 2:0 Истанбул Башакшехир Аугсбург 0:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 4:0 Шальке 04 Байер Л 1:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3:1 Майнц Нюрнберг 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:3 ПСЖ
Кёльн Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Кёльн 0:4 Байер Л Майнц 0:1 Кёльн Кёльн 2:2 Вольфсбург Боруссия Д 1:2 Кёльн
Кёльн 1:2 Унион Берлин Вердер 1:1 Кёльн Кёльн 1:2 Бавария Штуттгарт 1:1 Кёльн Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр SC Borussia Lindenthal-Hohenlind 0:14 Кёльн Кёльн 1:3 Боруссия М Арминия 1:0 Кёльн Кёльн 2:3 Хоффенхайм Альтглинике 0:6 Кёльн Кёльн 0:3 Вольфсбург Унион Берлин 1:2 Кёльн Кёльн 2:0 Бохум Кёльн 2:1 Лоне Кёльн 2:1 Blau-Weiss Lohne Кёльн 5:0 Дойц

Последние игры между собой

РБ Лейпциг: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 1
Кёльн: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 4
Кёльн 2:4 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 4:1 Кёльн Бундеслига РБ Лейпциг 1:2 Кёльн Бундеслига Кёльн 1:2 РБ Лейпциг Бундеслига
РБ Лейпциг 3:1 Кёльн Бундеслига Кёльн 1:1 РБ Лейпциг Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Байер Л Заявка 12 8 4 0 27 - 10 28
2. Бавария Заявка 12 8 3 1 37 - 18 27
3. РБ Лейпциг Заявка 12 8 3 1 24 - 9 27
4. Боруссия Д Заявка 13 7 1 5 26 - 18 22
5. Вольфсбург Заявка 12 5 6 1 19 - 13 21
6. Унион Берлин Заявка 13 5 6 2 27 - 18 21
7. Штуттгарт Заявка 12 4 6 2 26 - 19 18
8. Боруссия М Заявка 12 4 6 2 23 - 20 18
9. Аугсбург Заявка 12 4 4 4 15 - 17 16
10. Фрайбург Заявка 12 3 5 4 16 - 22 14
11. Айнтрахт Фр Заявка 12 2 8 2 19 - 22 14
12. Герта Заявка 12 3 4 5 19 - 20 13
13. Хоффенхайм Заявка 12 3 3 6 19 - 22 12
14. Вердер Заявка 12 2 5 5 15 - 21 11
15. Кёльн Заявка 12 2 4 6 13 - 21 10
16. Арминия Заявка 12 2 1 9 8 - 23 7
17. Майнц Заявка 12 1 3 8 12 - 25 6
18. Шальке 04 Заявка 12 0 4 8 8 - 35 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 6 6 0 0 16 - 3 18
2. Бавария Заявка 6 4 2 0 23 - 8 14
3. Вольфсбург Заявка 6 4 2 0 11 - 6 14
4. Унион Берлин Заявка 7 3 3 1 17 - 9 12
5. Байер Л Заявка 5 3 2 0 12 - 6 11
6. Боруссия М Заявка 6 2 4 0 9 - 5 10
7. Боруссия Д Заявка 6 3 0 3 14 - 10 9
8. Аугсбург Заявка 6 2 2 2 8 - 9 8
9. Айнтрахт Фр Заявка 6 1 5 0 9 - 8 8
10. Хоффенхайм Заявка 6 2 1 3 11 - 10 7
11. Арминия Заявка 6 2 0 4 5 - 10 6
12. Фрайбург Заявка 6 1 3 2 9 - 11 6
13. Вердер Заявка 6 1 2 3 6 - 10 5
14. Герта Заявка 6 1 2 3 7 - 12 5
15. Штуттгарт Заявка 6 0 4 2 9 - 12 4
16. Майнц Заявка 6 0 2 4 6 - 12 2
17. Шальке 04 Заявка 6 0 2 4 3 - 12 2
18. Кёльн Заявка 7 0 2 5 8 - 17 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Байер Л Заявка 7 5 2 0 15 - 4 17
2. Штуттгарт Заявка 6 4 2 0 17 - 7 14
3. Бавария Заявка 6 4 1 1 14 - 10 13
4. Боруссия Д Заявка 7 4 1 2 12 - 8 13
5. РБ Лейпциг Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
6. Унион Берлин Заявка 6 2 3 1 10 - 9 9
7. Кёльн Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
8. Герта Заявка 6 2 2 2 12 - 8 8
9. Боруссия М Заявка 6 2 2 2 14 - 15 8
10. Аугсбург Заявка 6 2 2 2 7 - 8 8
11. Фрайбург Заявка 6 2 2 2 7 - 11 8
12. Вольфсбург Заявка 6 1 4 1 8 - 7 7
13. Вердер Заявка 6 1 3 2 9 - 11 6
14. Айнтрахт Фр Заявка 6 1 3 2 10 - 14 6
15. Хоффенхайм Заявка 6 1 2 3 8 - 12 5
16. Майнц Заявка 6 1 1 4 6 - 13 4
17. Шальке 04 Заявка 6 0 2 4 5 - 23 2
18. Арминия Заявка 6 0 1 5 3 - 13 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • До матча
  • С составами команд вы можете ознакомиться в соответствующей вкладке "Составы". Также приглашаем вас оставить прогнозы к этой игре, пройдя по вкладке "Комментарии".
  • Доброго времени суток вам, уважаемые болельщики. Сегодня в программе спортивного портала LiveResult.Ru матч 13-го тура немецкой Бундеслиги. В рамках этой игры на стадионе "Ред Булл Арена" в Лейпциге, вместимостью 44345 мест, лицом к лицу сойдутся "РБ Лейпциг" и "Кёльн". Обслужит этот матч бригада арбитров во главе с Феликсом Брихом; помощники судьи - Марк Борш, Штефан Лупп; резервный арбитр - Михаэль Бахер. Проведёт эту текстовую онлайн-трансляцию - Евгений Банмиллер.
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча РБ Лейпциг - Кёльн от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 декабря 2020, осталось 15 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 152
РБ Лейпциг 97.4% (148)
X 2% (3)
Кёльн 0.7% (1)
Все прогнозы
2.02 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
РБ Лейпциг
Ничья
Кёльн
1.40
5.30
8.82
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.40 5.00 7.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.37 4.80 8.80
Бонус: 5 000 ₽ 1.39 5.30 8.60
  1.39 5.17 8.82

Самый высокий коэффициент на матч «РБ Лейпциг» – «Кёльн» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «РБ Лейпциг» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кёльн» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «РБ Лейпциг» – «Кёльн», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
16.00 0.00 11.00 1.02 4.40 1.20 3.65 1.29 2.30 1.66 2.06 1.82 1.81 2.07 1.74 2.17 1.50 2.60 1.25 3.90 1.18 4.40 1.07 7.60 1.06 8.20 1.01 14.00
14.75 1.02 13.00 1.03 4.55 1.21 3.72 1.28 2.34 1.67 1.81 2.02 1.52 2.57 1.27 3.84 1.21 4.55 1.08 8.30
4.45 1.19 2.67 1.50 2.23 1.71 2.00 1.90 1.74 2.19 1.56 2.50 1.45 2.81 1.13 5.31
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.31 1.61 1.55 2.41 1.20 4.50
3.52 1.30 2.36 1.59 1.58 2.38 1.22 4.30 1.15 5.45
3.01 1.43 2.35 1.65 1.80 2.13 1.55 2.59 1.38 3.30
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.35 1.30 1.90 1.84 1.42 2.75 1.29 3.40
4.80 1.18 3.38 1.32 1.91 1.89 1.43 2.83 1.27 3.76

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.83 1.92
Букмекер Да Нет
4.70 1.16
Букмекер Да Нет
3.15 1.33
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Прогнозы на матч РБ Лейпциг - Кёльн

Исход игры
РБ Лейпциг
97.4% (148)
Ничья
2% (3)
Кёльн
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
53.02% (79)
Меньше
46.98% (70)
Обе команды забьют
Да
47.65% (71)
Нет
52.35% (78)
Популярный счёт
2:0 РБ Лейпциг
41.4% (63)
3:1 РБ Лейпциг
21.1% (32)
2:1 РБ Лейпциг
21.1% (32)
3:0 РБ Лейпциг
7.2% (11)
1:0 РБ Лейпциг
2.6% (4)
1:1 Ничья
2% (3)
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