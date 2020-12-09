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РБ Лейпциг
 
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Стадион:
Кёльн

Бомбардиры внутри турнира

РБ Лейпциг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Поульсен Юссуф 4 0.33
2. Анхелиньо Хосе 4 0.33
3. Форсберг Эмиль 3 (1) 0.25
4. Забитцер Марсель 3 (3) 0.25
5. Нкунку Кристофер 2 0.17
6. Ольмо Дани 1 0.08
7. Хайдара Амаду 1 0.08
8. Хальстенберг Марсель 1 (1) 0.08
9. Орбан Вилли 1 0.08
10. Юпамекано Део 1 0.08
11. Клюйверт Джастин 1 0.08
12. Конате Ибраима 1 0.08
13. Мукиэле Норди 0 0
14. Самарджич Лазар 0 0
Кёльн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Скири Эйе 3 0.25
2. Дуда Ондрей 2 0.17
3. Реджбекай Элвис 2 0.17
4. Дрекслер Доминик 2 0.17
5. Андерссон Себастьян 2 (1) 0.17
6. Тилманн Ян 1 0.08
7. Вольф Мариус 0 0
8. Эхизибуэ Кингсли 0 0
9. Эзкан Салих 0 0
10. Борнаув Себастьян 0 0

Карточки

РБ Лейпциг
# Игрок      
1. Кампль Кевин 3 0
2. Юпамекано Део 3 0
3. Орбан Вилли 2 0
4. Нкунку Кристофер 2 0
5. Мукиэле Норди 2 0
6. Забитцер Марсель 1 0
7. Поульсен Юссуф 1 0
8. Сорлот Александр 1 0
9. Клостерманн Лукас 1 0
10. Хенрихс Бенджамин 1 0
11. Хи-Чан Хван 1 0
12. Адамс Тайлер 1 0
13. Ольмо Дани 1 0
14. Хайдара Амаду 1 0
Кёльн
# Игрок      
1. Дуда Ондрей 4 1
2. Эхизибуэ Кингсли 3 0
3. Хорн Яннес 3 0
4. Соренсен Фредерик 2 0
5. Кцихос Рафаэль 2 0
6. Вольф Мариус 2 0
7. Хектор Йонас 2 0
8. Скири Эйе 2 0
9. Эзкан Салих 2 0
10. Реджбекай Элвис 2 0
11. Якобс Исмаил 2 0
12. Борнаув Себастьян 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 РБ Лейпциг 8.7% (2) 26.09% (6) 21.74% (5) 21.74% (5) 8.7% (2) 13.04% (3)
 Кёльн 8.33% (1) 25% (3) 16.67% (2) 25% (3) 0 25% (3)

Предыдущие игры

РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Хоффенхайм 0:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:0 Вердер РБ Лейпциг 3:2 Манчестер Юнайтед Бавария 3:3 РБ Лейпциг
Истанбул Башакшехир 3:4 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:1 Арминия ПСЖ 1:0 РБ Лейпциг Айнтрахт Фр 1:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3:0 Фрайбург РБ Лейпциг 2:1 ПСЖ Боруссия М 1:0 РБ Лейпциг Манчестер Юнайтед 5:0 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:1 Герта РБ Лейпциг 2:0 Истанбул Башакшехир Аугсбург 0:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 4:0 Шальке 04 Байер Л 1:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3:1 Майнц Нюрнберг 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:3 ПСЖ
Кёльн Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Кёльн 0:4 Байер Л Майнц 0:1 Кёльн Кёльн 2:2 Вольфсбург Боруссия Д 1:2 Кёльн
Кёльн 1:2 Унион Берлин Вердер 1:1 Кёльн Кёльн 1:2 Бавария Штуттгарт 1:1 Кёльн Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр SC Borussia Lindenthal-Hohenlind 0:14 Кёльн Кёльн 1:3 Боруссия М Арминия 1:0 Кёльн Кёльн 2:3 Хоффенхайм Альтглинике 0:6 Кёльн Кёльн 0:3 Вольфсбург Унион Берлин 1:2 Кёльн Кёльн 2:0 Бохум Кёльн 2:1 Лоне Кёльн 2:1 Blau-Weiss Lohne Кёльн 5:0 Дойц

Последние игры между собой

РБ Лейпциг: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 1
Кёльн: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 4
Кёльн 2:4 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 4:1 Кёльн Бундеслига РБ Лейпциг 1:2 Кёльн Бундеслига Кёльн 1:2 РБ Лейпциг Бундеслига
РБ Лейпциг 3:1 Кёльн Бундеслига Кёльн 1:1 РБ Лейпциг Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Байер Л Заявка 12 8 4 0 27 - 10 28
2. Бавария Заявка 12 8 3 1 37 - 18 27
3. РБ Лейпциг Заявка 12 8 3 1 24 - 9 27
4. Боруссия Д Заявка 12 7 1 4 25 - 16 22
5. Вольфсбург Заявка 12 5 6 1 19 - 13 21
6. Унион Берлин Заявка 12 4 6 2 25 - 17 18
7. Штуттгарт Заявка 12 4 6 2 26 - 19 18
8. Боруссия М Заявка 12 4 6 2 23 - 20 18
9. Аугсбург Заявка 12 4 4 4 15 - 17 16
10. Фрайбург Заявка 12 3 5 4 16 - 22 14
11. Айнтрахт Фр Заявка 12 2 8 2 19 - 22 14
12. Герта Заявка 12 3 4 5 19 - 20 13
13. Хоффенхайм Заявка 12 3 3 6 19 - 22 12
14. Вердер Заявка 12 2 5 5 15 - 21 11
15. Кёльн Заявка 12 2 4 6 13 - 21 10
16. Арминия Заявка 12 2 1 9 8 - 23 7
17. Майнц Заявка 12 1 3 8 12 - 25 6
18. Шальке 04 Заявка 12 0 4 8 8 - 35 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 6 6 0 0 16 - 3 18
2. Бавария Заявка 6 4 2 0 23 - 8 14
3. Вольфсбург Заявка 6 4 2 0 11 - 6 14
4. Байер Л Заявка 5 3 2 0 12 - 6 11
5. Боруссия М Заявка 6 2 4 0 9 - 5 10
6. Боруссия Д Заявка 6 3 0 3 14 - 10 9
7. Унион Берлин Заявка 6 2 3 1 15 - 8 9
8. Аугсбург Заявка 6 2 2 2 8 - 9 8
9. Айнтрахт Фр Заявка 6 1 5 0 9 - 8 8
10. Хоффенхайм Заявка 6 2 1 3 11 - 10 7
11. Арминия Заявка 6 2 0 4 5 - 10 6
12. Фрайбург Заявка 6 1 3 2 9 - 11 6
13. Вердер Заявка 6 1 2 3 6 - 10 5
14. Герта Заявка 6 1 2 3 7 - 12 5
15. Штуттгарт Заявка 6 0 4 2 9 - 12 4
16. Майнц Заявка 6 0 2 4 6 - 12 2
17. Шальке 04 Заявка 6 0 2 4 3 - 12 2
18. Кёльн Заявка 7 0 2 5 8 - 17 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Байер Л Заявка 7 5 2 0 15 - 4 17
2. Штуттгарт Заявка 6 4 2 0 17 - 7 14
3. Боруссия Д Заявка 6 4 1 1 11 - 6 13
4. Бавария Заявка 6 4 1 1 14 - 10 13
5. РБ Лейпциг Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
6. Унион Берлин Заявка 6 2 3 1 10 - 9 9
7. Кёльн Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
8. Герта Заявка 6 2 2 2 12 - 8 8
9. Боруссия М Заявка 6 2 2 2 14 - 15 8
10. Аугсбург Заявка 6 2 2 2 7 - 8 8
11. Фрайбург Заявка 6 2 2 2 7 - 11 8
12. Вольфсбург Заявка 6 1 4 1 8 - 7 7
13. Вердер Заявка 6 1 3 2 9 - 11 6
14. Айнтрахт Фр Заявка 6 1 3 2 10 - 14 6
15. Хоффенхайм Заявка 6 1 2 3 8 - 12 5
16. Майнц Заявка 6 1 1 4 6 - 13 4
17. Шальке 04 Заявка 6 0 2 4 5 - 23 2
18. Арминия Заявка 6 0 1 5 3 - 13 1
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча РБ Лейпциг - Кёльн от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 декабря 2020, осталось 2 дня 8 часов 3 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 51
    РБ Лейпциг 94.1% (48)
    X 5.9% (3)
    Кёльн 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    РБ Лейпциг
    Ничья
    Кёльн
    1.33
    5.80
    9.90
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.32 5.50 9.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.31 5.70 10.50
    Бонус: 5 000 ₽ 1.33 5.80 9.90
      1.32 5.75 10.73

    Самый высокий коэффициент на матч «РБ Лейпциг» – «Кёльн» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «РБ Лейпциг» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кёльн» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «РБ Лейпциг» – «Кёльн», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    18.00 0.00 12.50 1.01 4.90 1.15 4.20 1.25 2.48 1.53 2.15 1.70 1.98 1.87 1.77 2.12 1.62 2.41 1.32 3.35 1.25 4.10 1.10 6.40 1.08 7.00 1.01 12.00
    16.25 1.01 14.75 1.02 5.20 1.17 4.15 1.24 2.56 1.57 1.95 1.87 1.61 2.35 1.33 3.38 1.25 4.05 1.10 7.00
    5.61 1.17 2.58 1.56 2.29 1.69 2.00 1.90 1.76 2.17 1.61 2.45 1.24 4.46
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.48 1.55 1.62 2.30 1.23 4.20
    3.68 1.28 2.56 1.51 1.65 2.24 1.26 3.85 1.17 5.05
    3.26 1.38 2.58 1.56 1.92 1.99 1.64 2.39 1.44 3.00
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.04 1.73 1.52 2.45 1.32 3.25
    5.20 1.16 3.76 1.27 2.01 1.80 1.51 2.56 1.32 3.38

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.88 1.86
    Букмекер Да Нет
    4.50 1.18
    Букмекер Да Нет
    3.25 1.32
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    Прогнозы на матч РБ Лейпциг - Кёльн

    Исход игры
    РБ Лейпциг
    94.1% (48)
    Ничья
    5.9% (3)
    Кёльн
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.31% (32)
    Меньше
    34.69% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    63.27% (31)
    Нет
    36.73% (18)
    Популярный счёт
    2:1 РБ Лейпциг
    29.4% (15)
    2:0 РБ Лейпциг
    25.5% (13)
    3:1 РБ Лейпциг
    21.6% (11)
    3:0 РБ Лейпциг
    5.9% (3)
    1:0 РБ Лейпциг
    3.9% (2)
    1:1 Ничья
    3.9% (2)
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