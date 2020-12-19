У Айуоби не получился точным пас справа в штрафную площадь на Дукуре.

Теперь уже "Эвертон" перехватил инициативу и уверенно расположился на чужой половине поля.

Матч в Ливерпуле сегодня проходит со зрителями. Около двух тысяч болельщиков расположились на трибунах.

Тирни перед штрафной площадью сбил Калверт-Льюина. Восемнадцать метров до ворот.

Сигурдссон со штрафного пробил в стенку. Мяч отскочил обратно к Гилфи. Повторный удар получился правее ворот.

35' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:1!!!

ПЕПЕ!!! Пепе с одиннадцатиметровой отметки пробил немного левее центра ворот, а Пикфорд прыгнул в другую сторону.

34' Пенальти! Дэйвис в штрафной площади ударил по ноге Мэйтленд-Найлса.

33' Ришарлисон не смог сделать нацеленный навес слева в центр штрафной площади. Холдинг выбил мяч.

32' Удар Айуоби справа с семнадцати метров заблокировали соперники.

30' Инициатива перешла к "Арсеналу". Лондонцы стали подолгу держать мяч на чужой половине поля, зарабатывать "стандарты".

29' Виллиан от углового флага навесил на дальнюю штангу, откуда мяч вынес Мина.

28' Годфри на фланге в подкате выбил мяч у Себальоса.

27' Сака от углового флага навесил к ближней штанге, откуда мяч вынес Калверт-Льюин.

26' НКЕТИА!!! Тирни слева откинул мяч на Нкетиа, который без помех с двенадцати метров не попал в дальний угол.

25' Пепе справа встретили трое и не позволили игроку "Арсенала" продвинуться вперёд.

24' "Арсенал" большими силами отправился на чужую половину поля.

22' АВТОГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:0!!!

ХОЛДИНГ!!! Айуоби справа прострелил к воротам, где Калверт-Льюин сыграл головой, а мяч от Холдинга залетел в дальний угол.

20' Заброс Ришарлисона направо на Калверт-Льюина прервал Холдинг.

19' Нкетиа справа рванул в штрафную площадь, но не смог пройти Дэйвиса на линии.

18' Калверт-Льюин на чужой половине поля толкнул в спи ну Тирни.

17' Эльнени получил жёлтую карточку за фол у центрального круга против Сигурдссона.



16' Прострел Холгейта справа в центр перехватил Эльнени.

16' Первый удар по воротам. Кин метров с тридцати восьми пробил рядом с левой штангой.

15' Без ударов и моментов проходит стартовый отрезок матча. Обе команды высокие скорости пока не включают.

14' Прострел Нкетиа слева к воротам перехватил Кин.

13' У Пепе справа не прошла передача в центр к штрафной площади на Нкетиа.

12' Калверт-Льюин у чужой штрафной площади грудью остановил мяч после длинного заброса вперёд Мины, но сделать скидку на партнёров не смог.

10' Заброс Давида Луиса направо на ход Пепе получился слишком сильным.Мяч улетел за пределы поля.

8' Ришарлисон не позволил Мэйтленд-Найлсу справа продвинуться вперёд.

6' Айуоби справа пошёл на трёх соперников и потерял мяч.

5' "Арсенал" вперёд идти не торопится. Гости больше делают передач назад, чем вперёд.

4' Навес Сигурдссона слева на дальнюю штангу получился слишком сильным.

3' "Эвертон" спокойно начал встречу с контроля мяча на своей половине поля.

2' "Эвертон" играет в синих футболках и белых трусах, "Арсенал" - в белых футболках и бордовых трусах.