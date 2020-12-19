  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
Эвертон
1:1
Первый тайм: 42'

Стадион:
Арсенал
0'
15' Желтая карточка
Эльнени Мохамед
1:0
22' Гол в свои ворота
Холдинг Роб
1:1
35' Пенальти
Пепе Николя
40' Желтая карточка
Тирни Киран
42'
1
Пикфорд
Джордан
4
Холгейт
Мэйсон
13
Мина
Йерри
5
Кин
Майкл
22
Годфри
Бен
16
Дукуре
Абдулай
26
Дэйвис
Том
17
Айуоби
Алекс
10
Сигурдссон
Гильфи
7
Ришарлисон
9
Калверт-Льюин
Доминик
1
Лено
Бернд
16
Холдинг
Роб
23
Луис
Давид
3
Тирни
Киран
15
Мэйтленд-Найлс
Эйнсли
8
Себальос
Дани
25
Эльнени
Мохамед
7
Сака
Букайо
19
Пепе
Николя
30
Нкетиа
Эдди
12
Виллиан
Боргес
Эвертон
4-2-3-1
Арсенал
3-4-3

Ход матча

15'
 
Эльнени Мохамед
22'
Холдинг Роб
1:0
35'
1:1
Пепе Николя
40'
 
Тирни Киран

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Эвертон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Калверт-Льюин Доминик 11 0.79
2. Родригес Хамес 3 0.21
3. Ришарлисон 2 (1) 0.14
4. Кин Майкл 2 0.14
5. Дукуре Абдулай 1 0.07
6. Сигурдссон Гильфи 1 (1) 0.07
7. Бернард Дуарте 1 0.07
8. Мина Йерри 1 0.07
9. Холгейт Мэйсон 1 0.07
10. Динь Люка 0 0
11. Айуоби Алекс 0 0
12. Коулмэн Шеймус 0 0
Арсенал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Обамеянг Пьер-Эмерик 3 (1) 0.21
2. Ляказетт Александр 3 0.21
3. Габриэль дос Сантос 2 0.14
4. Нкетиа Эдди 1 0.07
5. Пепе Николя 1 0.07
6. Сака Букайо 1 0.07
7. Виллиан Боргес 0 0
8. Бельерин Эктор 0 0
9. Себальос Дани 0 0

Карточки

Эвертон
# Игрок      
1. Дукуре Абдулай 4 0
2. Аллан Маркес 4 0
3. Ришарлисон 2 1
4. Гомеш Андре 2 0
5. Холгейт Мэйсон 2 0
6. Динь Люка 0 1
7. Тосун Дженк 1 0
8. Родригес Хамес 1 0
9. Бернард Дуарте 1 0
10. Мина Йерри 1 0
11. Калверт-Льюин Доминик 1 0
12. Годфри Бен 1 0
13. Нкунку Нильс 1 0
Арсенал
# Игрок      
1. Бельерин Эктор 5 0
2. Джака Гранит 2 1
3. Габриэль дос Сантос 2 1
4. Ляказетт Александр 2 0
5. Обамеянг Пьер-Эмерик 2 0
6. Эльнени Мохамед 2 0
7. Себальос Дани 2 0
8. Холдинг Роб 2 0
9. Пепе Николя 0 1
10. Парти Томас 1 0
11. Тирни Киран 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эвертон 8.7% (2) 26.09% (6) 26.09% (6) 13.04% (3) 17.39% (4) 8.7% (2)
 Арсенал 9.09% (1) 27.27% (3) 0 27.27% (3) 27.27% (3) 9.09% (1)

Предыдущие игры

Эвертон Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Лестер 0:2 Эвертон Эвертон 1:0 Челси Бёрнли 1:1 Эвертон Эвертон 0:1 Лидс
Фулхэм 2:3 Эвертон Эвертон 1:3 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 2:1 Эвертон Саутгемптон 2:0 Эвертон Эвертон 2:2 Ливерпуль Эвертон 4:2 Брайтон Эвертон 4:1 Вест Хэм Кристал Пэлас 1:2 Эвертон Флитвуд Таун 2:5 Эвертон Эвертон 5:2 Вест Бромвич Эвертон 3:0 Сэлфорд Сити Тоттенхэм 0:1 Эвертон Эвертон 2:0 Престон Норт Энд Блэкпул 3:3 Эвертон Эвертон 1:3 Борнмут Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон
Арсенал Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Арсенал 1:1 Саутгемптон Арсенал 0:1 Бёрнли Дандолк 2:4 Арсенал Тоттенхэм 2:0 Арсенал
Арсенал 4:1 Рапид Вена Арсенал 1:2 Вулверхэмптон Мольде 0:3 Арсенал Лидс 0:0 Арсенал Арсенал 0:3 Астон Вилла Арсенал 4:1 Мольде Манчестер Юнайтед 0:1 Арсенал Арсенал 3:0 Дандолк Арсенал 0:1 Лестер Рапид Вена 1:2 Арсенал Манчестер Сити 1:0 Арсенал Арсенал 2:1 Шеффилд Юнайтед Ливерпуль 0:0 Арсенал Ливерпуль 3:1 Арсенал Лестер 0:2 Арсенал Арсенал 2:1 Вест Хэм

Последние игры между собой

Эвертон: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 12
Арсенал: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 3
Арсенал 3:2 Эвертон Премьер-лига Эвертон 0:0 Арсенал Премьер-лига Эвертон 1:0 Арсенал Премьер-лига Арсенал 2:0 Эвертон Премьер-лига
Арсенал 5:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:5 Арсенал Премьер-лига Арсенал 3:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:1 Арсенал Премьер-лига Эвертон 0:2 Арсенал Премьер-лига Арсенал 2:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:3 Арсенал Премьер-лига Арсенал 2:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:2 Арсенал Премьер-лига Эвертон 3:0 Арсенал Премьер-лига Арсенал 4:1 Эвертон Кубок Арсенал 1:1 Эвертон Премьер-лига Арсенал 0:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:1 Арсенал Премьер-лига Эвертон 0:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:0 Эвертон Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 14 9 4 1 36 - 19 31
2. Эвертон 1:0 Заявка 14 8 2 4 24 - 18 26
3. Тоттенхэм Заявка 13 7 4 2 25 - 12 25
4. Лестер Заявка 13 8 0 5 24 - 17 24
5. Саутгемптон Заявка 14 7 3 4 25 - 19 24
6. Манчестер Юнайтед Заявка 12 7 2 3 22 - 19 23
7. Манчестер Сити Заявка 13 6 5 2 19 - 12 23
8. Челси Заявка 13 6 4 3 26 - 14 22
9. Вест Хэм Заявка 13 6 3 4 21 - 16 21
10. Вулверхэмптон Заявка 13 6 2 5 13 - 17 20
11. Астон Вилла Заявка 11 6 1 4 21 - 13 19
12. Кристал Пэлас Заявка 14 5 3 6 19 - 25 18
13. Ньюкасл Заявка 12 5 2 5 16 - 21 17
14. Лидс Заявка 13 5 2 6 22 - 24 17
15. Арсенал 0:1 Заявка 14 4 2 8 11 - 17 14
16. Брайтон Заявка 13 2 5 6 15 - 21 11
17. Бёрнли Заявка 12 2 4 6 6 - 18 10
18. Фулхэм Заявка 13 2 3 8 12 - 22 9
19. Вест Бромвич Заявка 13 1 4 8 10 - 26 7
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 13 0 1 12 7 - 24 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 7 7 0 0 20 - 7 21
2. Эвертон 1:0 Заявка 7 4 1 2 14 - 10 13
3. Саутгемптон Заявка 7 4 0 3 13 - 9 12
4. Челси Заявка 6 3 2 1 14 - 7 11
5. Манчестер Сити Заявка 6 3 2 1 12 - 7 11
6. Тоттенхэм Заявка 6 3 2 1 10 - 6 11
7. Вест Хэм Заявка 7 3 2 2 10 - 8 11
8. Вулверхэмптон Заявка 7 3 2 2 8 - 7 11
9. Ньюкасл Заявка 6 3 0 3 8 - 12 9
10. Лестер Заявка 7 3 0 4 9 - 10 9
11. Лидс Заявка 7 2 2 3 12 - 13 8
12. Кристал Пэлас Заявка 7 2 2 3 8 - 14 8
13. Астон Вилла Заявка 6 2 1 3 12 - 11 7
14. Арсенал 0:1 Заявка 7 2 1 4 6 - 10 7
15. Вест Бромвич Заявка 6 1 2 3 5 - 12 5
16. Манчестер Юнайтед Заявка 6 1 2 3 3 - 10 5
17. Фулхэм Заявка 7 1 2 4 6 - 12 5
18. Бёрнли Заявка 5 1 1 3 2 - 6 4
19. Брайтон Заявка 6 0 3 3 6 - 10 3
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 7 0 1 6 4 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 6 6 0 0 19 - 9 18
2. Лестер Заявка 6 5 0 1 15 - 7 15
3. Тоттенхэм Заявка 7 4 2 1 15 - 6 14
4. Эвертон 1:0 Заявка 7 4 1 2 10 - 8 13
5. Астон Вилла Заявка 5 4 0 1 9 - 2 12
6. Манчестер Сити Заявка 7 3 3 1 7 - 5 12
7. Саутгемптон Заявка 7 3 3 1 12 - 10 12
8. Челси Заявка 7 3 2 2 12 - 7 11
9. Вест Хэм Заявка 6 3 1 2 11 - 8 10
10. Кристал Пэлас Заявка 7 3 1 3 11 - 11 10
11. Ливерпуль Заявка 7 2 4 1 16 - 12 10
12. Лидс Заявка 6 3 0 3 10 - 11 9
13. Вулверхэмптон Заявка 6 3 0 3 5 - 10 9
14. Ньюкасл Заявка 6 2 2 2 8 - 9 8
15. Брайтон Заявка 7 2 2 3 9 - 11 8
16. Арсенал 0:1 Заявка 7 2 1 4 5 - 7 7
17. Бёрнли Заявка 7 1 3 3 4 - 12 6
18. Фулхэм Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
19. Вест Бромвич Заявка 7 0 2 5 5 - 14 2
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 6 0 0 6 3 - 13 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Первый тайм
  • 42'
    Сигурдссон со штрафного пробил в стенку. Мяч отскочил обратно к Гилфи. Повторный удар получился правее ворот.
  • Фол, нарушение
    41'
    Тирни перед штрафной площадью сбил Калверт-Льюина. Восемнадцать метров до ворот.
  • 40'
    Матч в Ливерпуле сегодня проходит со зрителями. Около двух тысяч болельщиков расположились на трибунах.
  • 38'
    Теперь уже "Эвертон" перехватил инициативу и уверенно расположился на чужой половине поля.
  • 37'
    У Айуоби не получился точным пас справа в штрафную площадь на Дукуре.
  • Пенальти
    35'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:1!!!
    ПЕПЕ!!! Пепе с одиннадцатиметровой отметки пробил немного левее центра ворот, а Пикфорд прыгнул в другую сторону.
  • Пенальти!
    34'
    Пенальти! Дэйвис в штрафной площади ударил по ноге Мэйтленд-Найлса.
  • 33'
    Ришарлисон не смог сделать нацеленный навес слева в центр штрафной площади. Холдинг выбил мяч.
  • 32'
    Удар Айуоби справа с семнадцати метров заблокировали соперники.
  • 30'
    Инициатива перешла к "Арсеналу". Лондонцы стали подолгу держать мяч на чужой половине поля, зарабатывать "стандарты".
  • Угловой
    29'
    Виллиан от углового флага навесил на дальнюю штангу, откуда мяч вынес Мина.
  • 28'
    Годфри на фланге в подкате выбил мяч у Себальоса.
  • Угловой
    27'
    Сака от углового флага навесил к ближней штанге, откуда мяч вынес Калверт-Льюин.
  • Опасный момент
    26'
    НКЕТИА!!! Тирни слева откинул мяч на Нкетиа, который без помех с двенадцати метров не попал в дальний угол.
  • 25'
    Пепе справа встретили трое и не позволили игроку "Арсенала" продвинуться вперёд.
  • 24'
    "Арсенал" большими силами отправился на чужую половину поля.
  • Гол в свои ворота
    22'
    АВТОГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:0!!!
    ХОЛДИНГ!!! Айуоби справа прострелил к воротам, где Калверт-Льюин сыграл головой, а мяч от Холдинга залетел в дальний угол.
  • 20'
    Заброс Ришарлисона направо на Калверт-Льюина прервал Холдинг.
  • 19'
    Нкетиа справа рванул в штрафную площадь, но не смог пройти Дэйвиса на линии.
  • Фол, нарушение
    18'
    Калверт-Льюин на чужой половине поля толкнул в спи ну Тирни.
  • Желтая карточка
    17'
    Эльнени получил жёлтую карточку за фол у центрального круга против Сигурдссона.
     
  • 16'
    Прострел Холгейта справа в центр перехватил Эльнени.
  • Опасный момент
    16'
    Первый удар по воротам. Кин метров с тридцати восьми пробил рядом с левой штангой.
  • 15'
    Без ударов и моментов проходит стартовый отрезок матча. Обе команды высокие скорости пока не включают.
  • 14'
    Прострел Нкетиа слева к воротам перехватил Кин.
  • 13'
    У Пепе справа не прошла передача в центр к штрафной площади на Нкетиа.
  • 12'
    Калверт-Льюин у чужой штрафной площади грудью остановил мяч после длинного заброса вперёд Мины, но сделать скидку на партнёров не смог.
  • 10'
    Заброс Давида Луиса направо на ход Пепе получился слишком сильным.Мяч улетел за пределы поля.
  • 8'
    Ришарлисон не позволил Мэйтленд-Найлсу справа продвинуться вперёд.
  • 6'
    Айуоби справа пошёл на трёх соперников и потерял мяч.
  • 5'
    "Арсенал" вперёд идти не торопится. Гости больше делают передач назад, чем вперёд.
  • 4'
    Навес Сигурдссона слева на дальнюю штангу получился слишком сильным.
  • 3'
    "Эвертон" спокойно начал встречу с контроля мяча на своей половине поля.
  • 2'
    "Эвертон" играет в синих футболках и белых трусах, "Арсенал" - в белых футболках и бордовых трусах.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Гудисон Парк"!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Goodison Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.60 3.90 6.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.62 3.80 5.80
Бонус: 5 000 ₽ 2.69 3.40 2.73
  1.61 3.68 6.37

Самый высокий коэффициент на матч «Эвертон» – «Арсенал» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Эвертон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Арсенал» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Эвертон» – «Арсенал», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
11.50 1.02 8.50 1.06 6.10 1.12 4.44 1.20 2.21 1.71 2.22 1.65 1.74 2.15 1.68 2.18 1.28 3.60 1.11 6.50 1.09 7.20 1.02 11.00 1.02 10.50 0.00 18.50
10.25 1.05 8.80 1.07 3.52 1.31 2.76 1.46 1.98 1.92 1.51 2.60 1.35 3.26 1.16 5.55 1.12 6.30 1.04 12.25
3.76 1.30 2.73 1.49 2.33 1.65 2.76 1.48 2.19 1.72 1.92 1.97 1.61 2.39 1.46 2.81 1.35 3.44 1.12 7.08
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.70 1.45 1.77 2.04 1.68 2.18 1.16 5.10 1.09 7.20
2.91 1.41 1.94 1.86 1.44 2.77 1.14 5.70 1.10 6.85
2.50 1.57 2.05 1.83 1.59 2.45 1.38 3.15 1.45 2.87 1.25 4.13
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.60 1.28 2.50 1.53 1.62 2.27 1.27 3.40
3.95 1.25 2.72 1.46 1.70 2.15 1.29 3.60 1.19 4.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.45 2.70
Букмекер Да Нет
3.35 1.31
Букмекер Да Нет
3.60 1.28
Где смотреть матч Эвертон 1:1 Арсенал онлайн

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Прогнозы на матч Эвертон 1:1 Арсенал

Исход игры
Эвертон
52.6% (81)
Ничья
27.9% (43)
Арсенал
19.5% (30)
Тотал 2.5
Больше
46.98% (70)
Меньше
53.02% (79)
Обе команды забьют
Да
72.48% (108)
Нет
27.52% (41)
Популярный счёт
2:1 Эвертон
26.6% (41)
1:1 Ничья
25.3% (39)
1:0 Эвертон
16.9% (26)
1:2 Арсенал
12.3% (19)
0:1 Арсенал
4.5% (7)
2:0 Эвертон
3.2% (5)
3:1 Эвертон
1.9% (3)
0:2 Арсенал
1.3% (2)
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