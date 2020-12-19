Эвертон
1:1
Первый тайм: 42'
Стадион: Гудисон Парк
Арсенал
15' Желтая карточкаЭльнени Мохамед
1:0
22' Гол в свои воротаХолдинг Роб
1:1
35' ПенальтиПепе Николя
40' Желтая карточкаТирни Киран
13
Мина
Йерри
22
Годфри
Бен
26
Дэйвис
Том
17
Айуоби
Алекс
16
Холдинг
Роб
23
Луис
Давид
19
Пепе
Николя
30
Нкетиа
Эдди
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Мина ЙерриЗащитник
- Защитник
-
22 Годфри БенЗащитник
- Полузащитник
-
26 Дэйвис ТомПолузащитник
-
17 Айуоби АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Ольсен РобинВратарь
-
49 Лоссль ЙонасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Нкунку НильсПолузащитник
-
14 Тосун ДженкНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Анчелотти Карло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Холдинг РобЗащитник
-
23 Луис ДавидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Пепе НиколяНападающий
-
30 Нкетиа ЭддиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Уиллок ДжоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Артета Микель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
Ход матча
15'
22'
1:0
35'
1:1
40'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
2 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Калверт-Льюин Доминик
|11
|0.79
|2.
|Родригес Хамес
|3
|0.21
|3.
|Ришарлисон
|2 (1)
|0.14
|4.
|Кин Майкл
|2
|0.14
|5.
|Дукуре Абдулай
|1
|0.07
|6.
|Сигурдссон Гильфи
|1 (1)
|0.07
|7.
|Бернард Дуарте
|1
|0.07
|8.
|Мина Йерри
|1
|0.07
|9.
|Холгейт Мэйсон
|1
|0.07
|10.
|Динь Люка
|0
|0
|11.
|Айуоби Алекс
|0
|0
|12.
|Коулмэн Шеймус
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|3 (1)
|0.21
|2.
|Ляказетт Александр
|3
|0.21
|3.
|Габриэль дос Сантос
|2
|0.14
|4.
|Нкетиа Эдди
|1
|0.07
|5.
|Пепе Николя
|1
|0.07
|6.
|Сака Букайо
|1
|0.07
|7.
|Виллиан Боргес
|0
|0
|8.
|Бельерин Эктор
|0
|0
|9.
|Себальос Дани
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Дукуре Абдулай
|4
|0
|2.
|Аллан Маркес
|4
|0
|3.
|Ришарлисон
|2
|1
|4.
|Гомеш Андре
|2
|0
|5.
|Холгейт Мэйсон
|2
|0
|6.
|Динь Люка
|0
|1
|7.
|Тосун Дженк
|1
|0
|8.
|Родригес Хамес
|1
|0
|9.
|Бернард Дуарте
|1
|0
|10.
|Мина Йерри
|1
|0
|11.
|Калверт-Льюин Доминик
|1
|0
|12.
|Годфри Бен
|1
|0
|13.
|Нкунку Нильс
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бельерин Эктор
|5
|0
|2.
|Джака Гранит
|2
|1
|3.
|Габриэль дос Сантос
|2
|1
|4.
|Ляказетт Александр
|2
|0
|5.
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|2
|0
|6.
|Эльнени Мохамед
|2
|0
|7.
|Себальос Дани
|2
|0
|8.
|Холдинг Роб
|2
|0
|9.
|Пепе Николя
|0
|1
|10.
|Парти Томас
|1
|0
|11.
|Тирни Киран
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эвертон
|8.7% (2)
|26.09% (6)
|26.09% (6)
|13.04% (3)
|17.39% (4)
|8.7% (2)
|Арсенал
|9.09% (1)
|27.27% (3)
|0
|27.27% (3)
|27.27% (3)
|9.09% (1)
Предыдущие игры
Эвертон Последние 20 матчей: +12 =3 -5Лестер 0:2 Эвертон Эвертон 1:0 Челси Бёрнли 1:1 Эвертон Эвертон 0:1 Лидс
Фулхэм 2:3 Эвертон Эвертон 1:3 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 2:1 Эвертон Саутгемптон 2:0 Эвертон Эвертон 2:2 Ливерпуль Эвертон 4:2 Брайтон Эвертон 4:1 Вест Хэм Кристал Пэлас 1:2 Эвертон Флитвуд Таун 2:5 Эвертон Эвертон 5:2 Вест Бромвич Эвертон 3:0 Сэлфорд Сити Тоттенхэм 0:1 Эвертон Эвертон 2:0 Престон Норт Энд Блэкпул 3:3 Эвертон Эвертон 1:3 Борнмут Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон
Арсенал Последние 20 матчей: +11 =2 -7Арсенал 1:1 Саутгемптон Арсенал 0:1 Бёрнли Дандолк 2:4 Арсенал Тоттенхэм 2:0 Арсенал
Арсенал 4:1 Рапид Вена Арсенал 1:2 Вулверхэмптон Мольде 0:3 Арсенал Лидс 0:0 Арсенал Арсенал 0:3 Астон Вилла Арсенал 4:1 Мольде Манчестер Юнайтед 0:1 Арсенал Арсенал 3:0 Дандолк Арсенал 0:1 Лестер Рапид Вена 1:2 Арсенал Манчестер Сити 1:0 Арсенал Арсенал 2:1 Шеффилд Юнайтед Ливерпуль 0:0 Арсенал Ливерпуль 3:1 Арсенал Лестер 0:2 Арсенал Арсенал 2:1 Вест Хэм
Последние игры между собой
Эвертон: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 12
Арсенал: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 3
Арсенал 5:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:5 Арсенал Премьер-лига Арсенал 3:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:1 Арсенал Премьер-лига Эвертон 0:2 Арсенал Премьер-лига Арсенал 2:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:3 Арсенал Премьер-лига Арсенал 2:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:2 Арсенал Премьер-лига Эвертон 3:0 Арсенал Премьер-лига Арсенал 4:1 Эвертон Кубок Арсенал 1:1 Эвертон Премьер-лига Арсенал 0:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:1 Арсенал Премьер-лига Эвертон 0:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:0 Эвертон Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|36 - 19
|31
|2.
|Эвертон
|1:0 Заявка
|14
|8
|2
|4
|24 - 18
|26
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|25 - 12
|25
|4.
|Лестер
|Заявка
|13
|8
|0
|5
|24 - 17
|24
|5.
|Саутгемптон
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 19
|24
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|22 - 19
|23
|7.
|Манчестер Сити
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|19 - 12
|23
|8.
|Челси
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|26 - 14
|22
|9.
|Вест Хэм
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 16
|21
|10.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|13 - 17
|20
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|21 - 13
|19
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|19 - 25
|18
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|16 - 21
|17
|14.
|Лидс
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|22 - 24
|17
|15.
|Арсенал
|0:1 Заявка
|14
|4
|2
|8
|11 - 17
|14
|16.
|Брайтон
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|15 - 21
|11
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|6 - 18
|10
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|12 - 22
|9
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|10 - 26
|7
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|13
|0
|1
|12
|7 - 24
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|20 - 7
|21
|2.
|Эвертон
|1:0 Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 10
|13
|3.
|Саутгемптон
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|13 - 9
|12
|4.
|Челси
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|14 - 7
|11
|5.
|Манчестер Сити
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 7
|11
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 8
|11
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|9.
|Ньюкасл
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 12
|9
|10.
|Лестер
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|9 - 10
|9
|11.
|Лидс
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 13
|8
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 14
|8
|13.
|Астон Вилла
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|12 - 11
|7
|14.
|Арсенал
|0:1 Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|15.
|Вест Бромвич
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 12
|5
|16.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 10
|5
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
|19.
|Брайтон
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 10
|3
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|19 - 9
|18
|2.
|Лестер
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|15 - 7
|15
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 6
|14
|4.
|Эвертон
|1:0 Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|5.
|Астон Вилла
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 2
|12
|6.
|Манчестер Сити
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|7.
|Саутгемптон
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 10
|12
|8.
|Челси
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 7
|11
|9.
|Вест Хэм
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 8
|10
|10.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 11
|10
|11.
|Ливерпуль
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|16 - 12
|10
|12.
|Лидс
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|10 - 11
|9
|13.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|5 - 10
|9
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 9
|8
|15.
|Брайтон
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|16.
|Арсенал
|0:1 Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 7
|7
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 12
|6
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|5 - 14
|2
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|3 - 13
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Эвертон» – «Арсенал» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Эвертон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Арсенал» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Эвертон» – «Арсенал», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Эвертон 1:1 Арсенал
Исход игры
Эвертон
52.6% (81)
Ничья
27.9% (43)
Арсенал
19.5% (30)
Тотал 2.5
Больше
46.98% (70)
Меньше
53.02% (79)
Обе команды забьют
Да
72.48% (108)
Нет
27.52% (41)
Популярный счёт
2:1 Эвертон
26.6% (41)
1:1 Ничья
25.3% (39)
1:0 Эвертон
16.9% (26)
1:2 Арсенал
12.3% (19)
0:1 Арсенал
4.5% (7)
2:0 Эвертон
3.2% (5)
3:1 Эвертон
1.9% (3)
0:2 Арсенал
1.3% (2)
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