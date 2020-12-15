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Эвертон
 
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Стадион:
Арсенал

Бомбардиры внутри турнира

Эвертон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Калверт-Льюин Доминик 11 0.85
2. Родригес Хамес 3 0.23
3. Ришарлисон 2 (1) 0.15
4. Кин Майкл 2 0.15
5. Дукуре Абдулай 1 0.08
6. Сигурдссон Гильфи 1 (1) 0.08
7. Бернард Дуарте 1 0.08
8. Мина Йерри 1 0.08
9. Холгейт Мэйсон 1 0.08
10. Динь Люка 0 0
11. Айуоби Алекс 0 0
12. Коулмэн Шеймус 0 0
Арсенал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Обамеянг Пьер-Эмерик 3 (1) 0.23
2. Ляказетт Александр 3 0.23
3. Габриэль дос Сантос 2 0.15
4. Нкетиа Эдди 1 0.08
5. Пепе Николя 1 0.08
6. Сака Букайо 1 0.08
7. Виллиан Боргес 0 0
8. Бельерин Эктор 0 0
9. Себальос Дани 0 0

Карточки

Эвертон
# Игрок      
1. Дукуре Абдулай 4 0
2. Аллан Маркес 4 0
3. Ришарлисон 2 1
4. Гомеш Андре 2 0
5. Холгейт Мэйсон 2 0
6. Динь Люка 0 1
7. Тосун Дженк 1 0
8. Родригес Хамес 1 0
9. Бернард Дуарте 1 0
10. Мина Йерри 1 0
11. Калверт-Льюин Доминик 1 0
12. Годфри Бен 1 0
13. Нкунку Нильс 1 0
Арсенал
# Игрок      
1. Бельерин Эктор 5 0
2. Джака Гранит 2 1
3. Габриэль дос Сантос 2 1
4. Ляказетт Александр 2 0
5. Обамеянг Пьер-Эмерик 2 0
6. Себальос Дани 2 0
7. Холдинг Роб 2 0
8. Пепе Николя 0 1
9. Эльнени Мохамед 1 0
10. Парти Томас 1 0
11. Тирни Киран 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эвертон 8.7% (2) 26.09% (6) 26.09% (6) 13.04% (3) 17.39% (4) 8.7% (2)
 Арсенал 9.09% (1) 27.27% (3) 0 27.27% (3) 27.27% (3) 9.09% (1)

Предыдущие игры

Эвертон Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Лестер 0:2 Эвертон Эвертон 1:0 Челси Бёрнли 1:1 Эвертон Эвертон 0:1 Лидс
Фулхэм 2:3 Эвертон Эвертон 1:3 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 2:1 Эвертон Саутгемптон 2:0 Эвертон Эвертон 2:2 Ливерпуль Эвертон 4:2 Брайтон Эвертон 4:1 Вест Хэм Кристал Пэлас 1:2 Эвертон Флитвуд Таун 2:5 Эвертон Эвертон 5:2 Вест Бромвич Эвертон 3:0 Сэлфорд Сити Тоттенхэм 0:1 Эвертон Эвертон 2:0 Престон Норт Энд Блэкпул 3:3 Эвертон Эвертон 1:3 Борнмут Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон
Арсенал Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Арсенал 1:1 Саутгемптон Арсенал 0:1 Бёрнли Дандолк 2:4 Арсенал Тоттенхэм 2:0 Арсенал
Арсенал 4:1 Рапид Вена Арсенал 1:2 Вулверхэмптон Мольде 0:3 Арсенал Лидс 0:0 Арсенал Арсенал 0:3 Астон Вилла Арсенал 4:1 Мольде Манчестер Юнайтед 0:1 Арсенал Арсенал 3:0 Дандолк Арсенал 0:1 Лестер Рапид Вена 1:2 Арсенал Манчестер Сити 1:0 Арсенал Арсенал 2:1 Шеффилд Юнайтед Ливерпуль 0:0 Арсенал Ливерпуль 3:1 Арсенал Лестер 0:2 Арсенал Арсенал 2:1 Вест Хэм

Последние игры между собой

Эвертон: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 12
Арсенал: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 3
Арсенал 3:2 Эвертон Премьер-лига Эвертон 0:0 Арсенал Премьер-лига Эвертон 1:0 Арсенал Премьер-лига Арсенал 2:0 Эвертон Премьер-лига
Арсенал 5:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:5 Арсенал Премьер-лига Арсенал 3:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:1 Арсенал Премьер-лига Эвертон 0:2 Арсенал Премьер-лига Арсенал 2:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:3 Арсенал Премьер-лига Арсенал 2:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:2 Арсенал Премьер-лига Эвертон 3:0 Арсенал Премьер-лига Арсенал 4:1 Эвертон Кубок Арсенал 1:1 Эвертон Премьер-лига Арсенал 0:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:1 Арсенал Премьер-лига Эвертон 0:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:0 Эвертон Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 13 8 4 1 29 - 19 28
2. Тоттенхэм Заявка 13 7 4 2 25 - 12 25
3. Лестер Заявка 13 8 0 5 24 - 17 24
4. Саутгемптон Заявка 13 7 3 3 25 - 18 24
5. Эвертон Заявка 13 7 2 4 23 - 18 23
6. Челси Заявка 13 6 4 3 26 - 14 22
7. Вест Хэм Заявка 13 6 3 4 21 - 16 21
8. Манчестер Юнайтед Заявка 11 6 2 3 19 - 17 20
9. Манчестер Сити Заявка 12 5 5 2 18 - 12 20
10. Вулверхэмптон Заявка 13 6 2 5 13 - 17 20
11. Астон Вилла Заявка 10 6 0 4 21 - 13 18
12. Кристал Пэлас Заявка 13 5 3 5 19 - 18 18
13. Ньюкасл Заявка 12 5 2 5 16 - 21 17
14. Лидс Заявка 13 5 2 6 22 - 24 17
15. Арсенал Заявка 13 4 2 7 11 - 16 14
16. Брайтон Заявка 13 2 5 6 15 - 21 11
17. Бёрнли Заявка 11 2 3 6 6 - 18 9
18. Фулхэм Заявка 13 2 3 8 12 - 22 9
19. Вест Бромвич Заявка 13 1 4 8 10 - 26 7
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 12 0 1 11 5 - 21 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 7 7 0 0 20 - 7 21
2. Саутгемптон Заявка 6 4 0 2 13 - 8 12
3. Челси Заявка 6 3 2 1 14 - 7 11
4. Манчестер Сити Заявка 6 3 2 1 12 - 7 11
5. Тоттенхэм Заявка 6 3 2 1 10 - 6 11
6. Вест Хэм Заявка 7 3 2 2 10 - 8 11
7. Вулверхэмптон Заявка 7 3 2 2 8 - 7 11
8. Эвертон Заявка 6 3 1 2 13 - 10 10
9. Ньюкасл Заявка 6 3 0 3 8 - 12 9
10. Лестер Заявка 7 3 0 4 9 - 10 9
11. Кристал Пэлас Заявка 6 2 2 2 8 - 7 8
12. Лидс Заявка 7 2 2 3 12 - 13 8
13. Арсенал Заявка 7 2 1 4 6 - 10 7
14. Астон Вилла Заявка 5 2 0 3 12 - 11 6
15. Манчестер Юнайтед Заявка 6 1 2 3 3 - 10 5
16. Вест Бромвич Заявка 6 1 2 3 5 - 12 5
17. Фулхэм Заявка 7 1 2 4 6 - 12 5
18. Бёрнли Заявка 5 1 1 3 2 - 6 4
19. Брайтон Заявка 6 0 3 3 6 - 10 3
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 6 0 1 5 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 5 5 0 0 16 - 7 15
2. Лестер Заявка 6 5 0 1 15 - 7 15
3. Тоттенхэм Заявка 7 4 2 1 15 - 6 14
4. Эвертон Заявка 7 4 1 2 10 - 8 13
5. Астон Вилла Заявка 5 4 0 1 9 - 2 12
6. Саутгемптон Заявка 7 3 3 1 12 - 10 12
7. Челси Заявка 7 3 2 2 12 - 7 11
8. Вест Хэм Заявка 6 3 1 2 11 - 8 10
9. Кристал Пэлас Заявка 7 3 1 3 11 - 11 10
10. Лидс Заявка 6 3 0 3 10 - 11 9
11. Вулверхэмптон Заявка 6 3 0 3 5 - 10 9
12. Манчестер Сити Заявка 6 2 3 1 6 - 5 9
13. Ньюкасл Заявка 6 2 2 2 8 - 9 8
14. Брайтон Заявка 7 2 2 3 9 - 11 8
15. Арсенал Заявка 6 2 1 3 5 - 6 7
16. Ливерпуль Заявка 6 1 4 1 9 - 12 7
17. Бёрнли Заявка 6 1 2 3 4 - 12 5
18. Фулхэм Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
19. Вест Бромвич Заявка 7 0 2 5 5 - 14 2
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 6 0 0 6 3 - 13 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Эвертон - Арсенал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 декабря 2020, осталось 2 дня 11 часов 3 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 50
    Эвертон 34% (17)
    X 42% (21)
    Арсенал 24% (12)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Эвертон
    Ничья
    Арсенал
    2.32
    3.66
    3.20
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 5 000 ₽ 2.31 3.55 3.20
    Бонус: 5 000 ₽ 2.29 3.66 3.18
      2.32 3.62 3.18

    Самый высокий коэффициент на матч «Эвертон» – «Арсенал» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Эвертон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Арсенал» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Эвертон» – «Арсенал», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    12.00 1.01 8.70 1.05 3.75 1.28 2.80 1.41 2.00 1.87 1.78 2.10 1.53 2.50 1.37 3.10 1.15 5.10 1.12 5.70 1.03 9.90 1.02 10.50 0.00 17.50
    11.50 1.04 9.80 1.06 3.72 1.28 2.88 1.43 1.99 1.91 1.54 2.51 1.36 3.18 1.17 5.35 1.13 6.20 1.04 11.75
    4.03 1.27 3.08 1.42 2.37 1.65 2.02 1.88 1.79 2.13 1.56 2.56 1.37 3.27 1.14 6.59
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.98 1.80 1.42 2.80 1.14 5.50
    3.10 1.37 2.03 1.79 1.46 2.72 1.15 5.50 1.11 6.70
    3.20 1.39 2.63 1.53 2.06 1.84 1.64 2.36 1.46 2.87
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.80 1.41 1.72 2.05 1.30 3.35
    4.20 1.23 2.79 1.44 1.73 2.12 1.30 3.52 1.20 4.60

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.68 2.11
    Букмекер Да Нет
    4.30 1.20
    Букмекер Да Нет
    3.15 1.33
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    Прогнозы на матч Эвертон - Арсенал

    Исход игры
    Эвертон
    34% (17)
    Ничья
    42% (21)
    Арсенал
    24% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.58% (19)
    Меньше
    60.42% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    79.17% (38)
    Нет
    20.83% (10)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    38% (19)
    1:2 Арсенал
    18% (9)
    2:1 Эвертон
    14% (7)
    1:0 Эвертон
    12% (6)
    0:2 Арсенал
    4% (2)
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    4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
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