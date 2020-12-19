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Саутгемптон
 
Позже

Стадион:
Манчестер Сити
1
Маккарти
Алекс
2
Уокер-Питерс
Кайл
35
Беднарек
Ян
4
Вестергор
Янник
3
Бертранд
Райан
32
Уолкотт
Тео
8
Уорд-Праус
Джеймс
6
Ромеу
Ориоль
12
Дженепо
Мусса
9
Ингс
Дэнни
10
Адамс
Че
31
Эдерсон
Мораес
2
Уокер
Кайл
5
Стоунс
Джон
3
Диаш
Рубен
27
Канселу
Жоау
8
Гюндоган
Илкай
16
Родри
Эрнандес
20
Силва
Бернарду
17
Де
Брёйне
Кевин
7
Стерлинг
Рахим
21
Торрес
Ферран
Саутгемптон
4-4-2
Манчестер Сити
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Саутгемптон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ингс Дэнни 6 (2) 0.46
2. Адамс Че 4 0.31
3. Уорд-Праус Джеймс 4 0.31
4. Вестергор Янник 3 0.23
5. Уолкотт Тео 2 0.15
6. Армстронг Стюарт 2 0.15
7. Ромеу Ориоль 1 0.08
8. Беднарек Ян 1 0.08
9. Редмонд Натан 1 0.08
10. Дженепо Мусса 1 0.08
11. Уокер-Питерс Кайл 0 0
Манчестер Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Марез Рияд 4 0.33
2. Стерлинг Рахим 3 0.25
3. Де Брёйне Кевин 2 (2) 0.17
4. Жезус Габриэль 2 0.17
5. Фоден Фил 2 0.17
6. Уокер Кайл 1 0.08
7. Торрес Ферран 1 0.08
8. Гюндоган Илкай 1 0.08
9. МендиБенжамен 1 0.08
10. Аке Натан 1 0.08
11. Канселу Жоау 0 0

Карточки

Саутгемптон
# Игрок      
1. Ромеу Ориоль 4 0
2. Уокер-Питерс Кайл 3 0
3. Бертранд Райан 2 0
4. Уорд-Праус Джеймс 2 0
5. Дженепо Мусса 2 0
6. Маккарти Алекс 1 0
7. Стивенс Джек 1 0
8. Ингс Дэнни 1 0
9. Беднарек Ян 1 0
10. Адамс Че 1 0
11. Диалло Ибраима 1 0
Манчестер Сити
# Игрок      
1. Аке Натан 3 0
2. МендиБенжамен 2 0
3. Родри Эрнандес 2 0
4. Канселу Жоау 2 0
5. Диаш Рубен 2 0
6. Фернандиньо Фернандо 1 0
7. Уокер Кайл 1 0
8. Стерлинг Рахим 1 0
9. Лапорт Эмерик 1 0
10. Жезус Габриэль 1 0
11. Торрес Ферран 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Саутгемптон 8% (2) 16% (4) 36% (9) 12% (3) 8% (2) 20% (5)
 Манчестер Сити 16.67% (3) 38.89% (7) 16.67% (3) 5.56% (1) 11.11% (2) 11.11% (2)

Предыдущие игры

Саутгемптон Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Арсенал 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 3:0 Шеффилд Юнайтед Брайтон 1:2 Саутгемптон Саутгемптон 2:3 Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Ньюкасл Астон Вилла 3:4 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Эвертон Челси 3:3 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Вест Бромвич Бёрнли 0:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:5 Тоттенхэм Саутгемптон 0:2 Брентфорд Кристал Пэлас 1:0 Саутгемптон Саутгемптон 3:1 Шеффилд Юнайтед Борнмут 0:2 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Брайтон Манчестер Юнайтед 2:2 Саутгемптон Эвертон 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 1:0 Манчестер Сити
Манчестер Сити Последние 20 матчей: +12 =6 -2
Манчестер Сити 1:1 Вест Бромвич Манчестер Юнайтед 0:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 3:0 Марсель Манчестер Сити 2:0 Фулхэм
Порту 0:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 5:0 Бёрнли Олимпиакос 0:1 Манчестер Сити Тоттенхэм 2:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:1 Ливерпуль Манчестер Сити 3:0 Олимпиакос Шеффилд Юнайтед 0:1 Манчестер Сити Марсель 0:3 Манчестер Сити Вест Хэм 1:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 3:1 Порту Манчестер Сити 1:0 Арсенал Лидс 1:1 Манчестер Сити Бёрнли 0:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:5 Лестер Манчестер Сити 2:1 Борнмут Вулверхэмптон 1:3 Манчестер Сити

Последние игры между собой

Саутгемптон: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 12
Манчестер Сити: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 3
Саутгемптон 1:0 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 2:1 Саутгемптон Премьер-лига Манчестер Сити 3:1 Саутгемптон Кубок лиги Саутгемптон 1:3 Манчестер Сити Премьер-лига
Манчестер Сити 6:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 0:1 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 2:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 0:3 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 1:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 4:2 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 3:1 Саутгемптон Премьер-лига Манчестер Сити 2:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 0:3 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 4:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 1:1 Манчестер Сити Премьер-лига Саутгемптон 3:1 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 3:2 Саутгемптон Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 14 9 4 1 36 - 19 31
2. Тоттенхэм Заявка 13 7 4 2 25 - 12 25
3. Лестер Заявка 13 8 0 5 24 - 17 24
4. Саутгемптон Заявка 13 7 3 3 25 - 18 24
5. Манчестер Юнайтед Заявка 12 7 2 3 22 - 19 23
6. Эвертон Заявка 13 7 2 4 23 - 18 23
7. Челси Заявка 13 6 4 3 26 - 14 22
8. Вест Хэм Заявка 13 6 3 4 21 - 16 21
9. Манчестер Сити Заявка 12 5 5 2 18 - 12 20
10. Вулверхэмптон Заявка 13 6 2 5 13 - 17 20
11. Астон Вилла Заявка 11 6 1 4 21 - 13 19
12. Кристал Пэлас Заявка 14 5 3 6 19 - 25 18
13. Ньюкасл Заявка 12 5 2 5 16 - 21 17
14. Лидс Заявка 13 5 2 6 22 - 24 17
15. Арсенал Заявка 13 4 2 7 11 - 16 14
16. Брайтон Заявка 13 2 5 6 15 - 21 11
17. Бёрнли Заявка 12 2 4 6 6 - 18 10
18. Фулхэм Заявка 13 2 3 8 12 - 22 9
19. Вест Бромвич Заявка 13 1 4 8 10 - 26 7
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 13 0 1 12 7 - 24 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 7 7 0 0 20 - 7 21
2. Саутгемптон Заявка 6 4 0 2 13 - 8 12
3. Челси Заявка 6 3 2 1 14 - 7 11
4. Манчестер Сити Заявка 6 3 2 1 12 - 7 11
5. Тоттенхэм Заявка 6 3 2 1 10 - 6 11
6. Вест Хэм Заявка 7 3 2 2 10 - 8 11
7. Вулверхэмптон Заявка 7 3 2 2 8 - 7 11
8. Эвертон Заявка 6 3 1 2 13 - 10 10
9. Ньюкасл Заявка 6 3 0 3 8 - 12 9
10. Лестер Заявка 7 3 0 4 9 - 10 9
11. Лидс Заявка 7 2 2 3 12 - 13 8
12. Кристал Пэлас Заявка 7 2 2 3 8 - 14 8
13. Астон Вилла Заявка 6 2 1 3 12 - 11 7
14. Арсенал Заявка 7 2 1 4 6 - 10 7
15. Манчестер Юнайтед Заявка 6 1 2 3 3 - 10 5
16. Вест Бромвич Заявка 6 1 2 3 5 - 12 5
17. Фулхэм Заявка 7 1 2 4 6 - 12 5
18. Бёрнли Заявка 5 1 1 3 2 - 6 4
19. Брайтон Заявка 6 0 3 3 6 - 10 3
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 7 0 1 6 4 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 6 6 0 0 19 - 9 18
2. Лестер Заявка 6 5 0 1 15 - 7 15
3. Тоттенхэм Заявка 7 4 2 1 15 - 6 14
4. Эвертон Заявка 7 4 1 2 10 - 8 13
5. Астон Вилла Заявка 5 4 0 1 9 - 2 12
6. Саутгемптон Заявка 7 3 3 1 12 - 10 12
7. Челси Заявка 7 3 2 2 12 - 7 11
8. Вест Хэм Заявка 6 3 1 2 11 - 8 10
9. Кристал Пэлас Заявка 7 3 1 3 11 - 11 10
10. Ливерпуль Заявка 7 2 4 1 16 - 12 10
11. Лидс Заявка 6 3 0 3 10 - 11 9
12. Вулверхэмптон Заявка 6 3 0 3 5 - 10 9
13. Манчестер Сити Заявка 6 2 3 1 6 - 5 9
14. Ньюкасл Заявка 6 2 2 2 8 - 9 8
15. Брайтон Заявка 7 2 2 3 9 - 11 8
16. Арсенал Заявка 6 2 1 3 5 - 6 7
17. Бёрнли Заявка 7 1 3 3 4 - 12 6
18. Фулхэм Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
19. Вест Бромвич Заявка 7 0 2 5 5 - 14 2
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 6 0 0 6 3 - 13 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Саутгемптон - Манчестер Сити от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 декабря 2020, осталось 28 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 148
    Саутгемптон 6.8% (10)
    X 10.1% (15)
    Манчестер Сити 83.1% (123)
    Все прогнозы
    1.74 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Саутгемптон
    Ничья
    Манчестер Сити
    6.40
    4.70
    1.58
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 6.00 4.70 1.53
    Бонус: 5 000 ₽ 6.40 4.70 1.58
      6.17 4.65 1.54

    Самый высокий коэффициент на матч «Саутгемптон» – «Манчестер Сити» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Саутгемптон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Манчестер Сити» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Саутгемптон» – «Манчестер Сити», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    13.50 1.03 4.55 1.21 3.68 1.29 2.25 1.66 1.77 2.07 1.56 2.77 1.25 4.05 1.19 4.80 1.08 8.60 1.07 9.40 1.01 17.25
    5.05 1.20 2.85 1.47 2.37 1.65 2.11 1.81 1.85 2.07 1.65 2.36 1.53 2.66 1.21 4.79 1.10 8.25
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    3.45 1.31 2.36 1.59 1.57 2.40 1.21 4.40 1.14 5.65
    3.04 1.42 2.40 1.62 1.83 2.07 1.58 2.50 1.40 3.15
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    4.70 1.19 3.32 1.33 1.90 1.90 1.41 2.91 1.27 3.76
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    Прогнозы на матч Саутгемптон - Манчестер Сити

    Исход игры
    Саутгемптон
    6.8% (10)
    Ничья
    10.1% (15)
    Манчестер Сити
    83.1% (123)
    Тотал 2.5
    Больше
    79.86% (115)
    Меньше
    20.14% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    84.03% (121)
    Нет
    15.97% (23)
    Популярный счёт
    1:2 Манчестер Сити
    60.8% (90)
    0:2 Манчестер Сити
    6.8% (10)
    1:3 Манчестер Сити
    6.1% (9)
    1:1 Ничья
    5.4% (8)
    2:2 Ничья
    4.7% (7)
    0:1 Манчестер Сити
    3.4% (5)
    1:0 Саутгемптон
    2.7% (4)
    2:1 Саутгемптон
    2.7% (4)
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