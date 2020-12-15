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Кристал Пэлас
 
Позже

Стадион:
Ливерпуль

Бомбардиры внутри турнира

Кристал Пэлас
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Заха Уилфрид 7 (2) 0.54
2. Бентеке Кристиан 3 0.23
3. Таунсенд Андрос 1 0.08
4. Эзе Эберечи 1 0.08
5. Шлупп Джеффри 1 0.08
6. Данн Скотт 1 0.08
7. Куйяте Шейку 1 0.08
8. Айю Джордан 1 0.08
9. Ридевальд Жайро 1 0.08
10. Макартур Джеймс 0 0
11. Уорд Джоэл 0 0
12. Клайн Натаниэль 0 0
13. Ван Анхольт Патрик 0 0
14. Бачуайи Миши 0 0
Ливерпуль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Салах Мохамед 11 (5) 0.85
2. Жота Диогу 5 0.38
3. Мане Садио 4 0.31
4. Фирмино Роберто 3 0.23
5. Робертсон Эндрю 1 0.08
6. Вейналдум Джорджиньо 1 0.08
7. Матип Жоэль 1 0.08
8. Ван Дейк Виргил 1 0.08
9. Милнер Джеймс 0 0
10. Хендерсон Джордан 0 0
11. Шакири Джердан 0 0
12. Александер-Арнольд Трент 0 0

Карточки

Кристал Пэлас
# Игрок      
1. Миливоевич Лука 3 1
2. Макартур Джеймс 3 0
3. Бентеке Кристиан 1 1
4. Гуаита Висенте 2 0
5. Уорд Джоэл 2 0
6. Заха Уилфрид 2 0
7. Шлупп Джеффри 2 0
8. Маккарти Джеймс 1 0
9. Данн Скотт 1 0
10. Ван Анхольт Патрик 1 0
11. Митчелл Тайрик 1 0
Ливерпуль
# Игрок      
1. Мане Садио 2 0
2. Фабиньо Энрике 1 0
3. Матип Жоэль 1 0
4. Фирмино Роберто 1 0
5. Ван Дейк Виргил 1 0
6. Алиссон Бекер 1 0
7. Александер-Арнольд Трент 1 0
8. Джонс Кёртис 1 0
9. Уильямс Неко 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кристал Пэлас 23.53% (4) 17.65% (3) 5.88% (1) 11.76% (2) 23.53% (4) 17.65% (3)
 Ливерпуль 11.11% (3) 14.81% (4) 22.22% (6) 18.52% (5) 11.11% (3) 22.22% (6)

Предыдущие игры

Кристал Пэлас Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Вест Хэм 1:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм Вест Бромвич 1:5 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:2 Ньюкасл
Бёрнли 1:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 4:1 Лидс Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Фулхэм 1:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:1 Брайтон Челси 4:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:2 Эвертон Манчестер Юнайтед 1:3 Кристал Пэлас Борнмут 0:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Саутгемптон Кристал Пэлас 1:1 Брондбю Миллуолл 0:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 3:0 Чарльтон Кристал Пэлас 2:1 Оксфорд Юнайтед Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас
Ливерпуль Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Фулхэм 1:1 Ливерпуль Митьюлланд 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 4:0 Вулверхэмптон
Ливерпуль 1:0 Аякс Брайтон 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 0:2 Аталанта Ливерпуль 3:0 Лестер Манчестер Сити 1:1 Ливерпуль Аталанта 0:5 Ливерпуль Ливерпуль 2:1 Вест Хэм Ливерпуль 2:0 Митьюлланд Ливерпуль 2:1 Шеффилд Юнайтед Аякс 0:1 Ливерпуль Эвертон 2:2 Ливерпуль Астон Вилла 7:2 Ливерпуль Ливерпуль 0:0 Арсенал Ливерпуль 3:1 Арсенал Линкольн Сити 2:7 Ливерпуль Челси 0:2 Ливерпуль

Последние игры между собой

Кристал Пэлас: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 11
Ливерпуль: победы: 11, ничьи: 1, поражения: 4
Ливерпуль 4:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 1:2 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 4:3 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:2 Ливерпуль Премьер-лига
Кристал Пэлас 1:2 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Ливерпуль 2:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Ливерпуль 1:2 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 2:4 Ливерпуль Премьер-лига Кристал Пэлас 1:2 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:2 Кристал Пэлас Премьер-лига Ливерпуль 1:3 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 1:2 Ливерпуль Кубок Кристал Пэлас 3:1 Ливерпуль Премьер-лига Кристал Пэлас 3:3 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 3:1 Кристал Пэлас Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 13 8 4 1 29 - 19 28
2. Тоттенхэм Заявка 13 7 4 2 25 - 12 25
3. Лестер Заявка 13 8 0 5 24 - 17 24
4. Саутгемптон Заявка 13 7 3 3 25 - 18 24
5. Эвертон Заявка 13 7 2 4 23 - 18 23
6. Челси Заявка 13 6 4 3 26 - 14 22
7. Вест Хэм Заявка 13 6 3 4 21 - 16 21
8. Манчестер Юнайтед Заявка 11 6 2 3 19 - 17 20
9. Манчестер Сити Заявка 12 5 5 2 18 - 12 20
10. Вулверхэмптон Заявка 13 6 2 5 13 - 17 20
11. Астон Вилла Заявка 10 6 0 4 21 - 13 18
12. Кристал Пэлас Заявка 13 5 3 5 19 - 18 18
13. Ньюкасл Заявка 12 5 2 5 16 - 21 17
14. Лидс Заявка 13 5 2 6 22 - 24 17
15. Арсенал Заявка 13 4 2 7 11 - 16 14
16. Брайтон Заявка 13 2 5 6 15 - 21 11
17. Бёрнли Заявка 11 2 3 6 6 - 18 9
18. Фулхэм Заявка 13 2 3 8 12 - 22 9
19. Вест Бромвич Заявка 13 1 4 8 10 - 26 7
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 12 0 1 11 5 - 21 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 7 7 0 0 20 - 7 21
2. Саутгемптон Заявка 6 4 0 2 13 - 8 12
3. Челси Заявка 6 3 2 1 14 - 7 11
4. Манчестер Сити Заявка 6 3 2 1 12 - 7 11
5. Тоттенхэм Заявка 6 3 2 1 10 - 6 11
6. Вест Хэм Заявка 7 3 2 2 10 - 8 11
7. Вулверхэмптон Заявка 7 3 2 2 8 - 7 11
8. Эвертон Заявка 6 3 1 2 13 - 10 10
9. Ньюкасл Заявка 6 3 0 3 8 - 12 9
10. Лестер Заявка 7 3 0 4 9 - 10 9
11. Кристал Пэлас Заявка 6 2 2 2 8 - 7 8
12. Лидс Заявка 7 2 2 3 12 - 13 8
13. Арсенал Заявка 7 2 1 4 6 - 10 7
14. Астон Вилла Заявка 5 2 0 3 12 - 11 6
15. Манчестер Юнайтед Заявка 6 1 2 3 3 - 10 5
16. Вест Бромвич Заявка 6 1 2 3 5 - 12 5
17. Фулхэм Заявка 7 1 2 4 6 - 12 5
18. Бёрнли Заявка 5 1 1 3 2 - 6 4
19. Брайтон Заявка 6 0 3 3 6 - 10 3
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 6 0 1 5 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 5 5 0 0 16 - 7 15
2. Лестер Заявка 6 5 0 1 15 - 7 15
3. Тоттенхэм Заявка 7 4 2 1 15 - 6 14
4. Эвертон Заявка 7 4 1 2 10 - 8 13
5. Астон Вилла Заявка 5 4 0 1 9 - 2 12
6. Саутгемптон Заявка 7 3 3 1 12 - 10 12
7. Челси Заявка 7 3 2 2 12 - 7 11
8. Вест Хэм Заявка 6 3 1 2 11 - 8 10
9. Кристал Пэлас Заявка 7 3 1 3 11 - 11 10
10. Лидс Заявка 6 3 0 3 10 - 11 9
11. Вулверхэмптон Заявка 6 3 0 3 5 - 10 9
12. Манчестер Сити Заявка 6 2 3 1 6 - 5 9
13. Ньюкасл Заявка 6 2 2 2 8 - 9 8
14. Брайтон Заявка 7 2 2 3 9 - 11 8
15. Арсенал Заявка 6 2 1 3 5 - 6 7
16. Ливерпуль Заявка 6 1 4 1 9 - 12 7
17. Бёрнли Заявка 6 1 2 3 4 - 12 5
18. Фулхэм Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
19. Вест Бромвич Заявка 7 0 2 5 5 - 14 2
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 6 0 0 6 3 - 13 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Кристал Пэлас - Ливерпуль от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 декабря 2020, осталось 2 дня 6 часов 3 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 57
    Кристал Пэлас 1.8% (1)
    X 10.5% (6)
    Ливерпуль 87.7% (50)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Кристал Пэлас
    Ничья
    Ливерпуль
    6.63
    4.65
    1.53
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 5 000 ₽ 6.60 4.60 1.50
    Бонус: 5 000 ₽ 6.20 4.65 1.53
      6.63 4.61 1.52

    Самый высокий коэффициент на матч «Кристал Пэлас» – «Ливерпуль» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Кристал Пэлас» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ливерпуль» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Кристал Пэлас» – «Ливерпуль», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    16.50 0.00 11.00 1.02 4.50 1.18 3.75 1.28 2.35 1.64 2.10 1.79 1.84 2.02 1.52 2.55 1.25 3.80 1.19 4.50 1.07 7.40 1.06 8.00 1.01 13.50
    14.75 1.02 13.25 1.03 4.70 1.19 3.75 1.28 2.36 1.66 1.83 2.01 1.53 2.53 1.27 3.84 1.21 4.55 1.08 8.10
    5.04 1.20 2.39 1.64 2.12 1.79 1.86 2.05 1.67 2.33 1.55 2.62 1.22 4.77
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.30 1.62 1.57 2.41 1.19 4.40
    3.52 1.30 2.38 1.58 1.59 2.36 1.22 4.30 1.15 5.40
    3.05 1.42 2.40 1.62 1.83 2.07 1.58 2.49 1.40 3.15
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.45 1.29 1.95 1.82 1.44 2.60 1.28 3.45
    4.80 1.18 3.38 1.32 1.92 1.88 1.44 2.79 1.28 3.68

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.73 2.04
    Букмекер Да Нет
    4.20 1.20
    Букмекер Да Нет
    3.10 1.36
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    Прогнозы на матч Кристал Пэлас - Ливерпуль

    Исход игры
    Кристал Пэлас
    1.8% (1)
    Ничья
    10.5% (6)
    Ливерпуль
    87.7% (50)
    Тотал 2.5
    Больше
    70.91% (39)
    Меньше
    29.09% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    78.18% (43)
    Нет
    21.82% (12)
    Популярный счёт
    1:2 Ливерпуль
    50.9% (29)
    0:2 Ливерпуль
    12.3% (7)
    1:3 Ливерпуль
    10.5% (6)
    1:1 Ничья
    8.8% (5)
    0:1 Ливерпуль
    7% (4)
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