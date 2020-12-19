Хартберг
0:0
Первый тайм: 25'
Стадион: Profertil Arena Hartberg
Альтах
28
Хайль
Юрген
29
Хорват
Саша
24
Тадич
Дарио
19
Карич
Эмир
15
Уисс
Алан
25
Обаси
Чинеду
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Хайль ЮргенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Хорват СашаПолузащитник
-
24 Тадич ДариоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Кайнц ТобиасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Markus Schopp
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Карич ЭмирЗащитник
- Полузащитник
-
15 Уисс АланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Обаси ЧинедуНападающий
- Запасные игроки
-
32 Оденаль ЯкобВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Казар АльяжПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Пастор Алекс
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тадич Дарио
|5 (2)
|0.42
|2.
|Роттер Томас
|3
|0.25
|3.
|Реп Райко
|2
|0.17
|4.
|Люкенедер Феликс
|1
|0.08
|5.
|Раковиц Штефан
|1
|0.08
|6.
|Шаби Сейфедин
|1
|0.08
|7.
|Хорват Саша
|0
|0
|8.
|Линхарт Андреас
|0
|0
|9.
|Клем Кристиан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Штефель Марио
|2
|0.17
|2.
|Нуссбаумер Даниэль
|2
|0.17
|3.
|Шрайнер Эммануэль
|2
|0.17
|4.
|Тартаротти Йоханнес
|1
|0.08
|5.
|Турнвальд Мануэль
|1
|0.08
|6.
|Казар Альяж
|1
|0.08
|7.
|Мадернер Даниэль
|1
|0.08
|8.
|Фишер Манфред
|1 (1)
|0.08
|9.
|Майлингер Марко
|0
|0
|10.
|Гомес Андерсон Сантос
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Клем Кристиан
|3
|0
|2.
|Роттер Томас
|3
|0
|3.
|Хайль Юрген
|3
|0
|4.
|Нимага Бакари
|1
|1
|5.
|Тиджани Самсон
|1
|1
|6.
|Реп Райко
|2
|0
|7.
|Гольнер Манфред
|2
|0
|8.
|Кайнц Тобиас
|2
|0
|9.
|Свете Рене
|2
|0
|10.
|Шаби Сейфедин
|1
|0
|11.
|Рид Лукас
|1
|0
|12.
|Люкенедер Феликс
|1
|0
|13.
|Эртльталер Юлиус
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Уисс Алан
|5
|0
|2.
|Эдокполор Носа Ийобоса
|3
|1
|3.
|Нетцер Филипп
|3
|0
|4.
|Цвишенбруггер Ян
|3
|0
|5.
|Мадернер Даниэль
|3
|0
|6.
|Гуэ Самюэль
|1
|1
|7.
|Дабанлы Беркай
|2
|0
|8.
|Фишер Манфред
|2
|0
|9.
|Бумбергер Давид
|2
|0
|10.
|Шрайнер Эммануэль
|1
|0
|11.
|Карич Эмир
|1
|0
|12.
|Нуссбаумер Даниэль
|1
|0
|13.
|Тартаротти Йоханнес
|1
|0
|14.
|Турнвальд Мануэль
|1
|0
|15.
|Гомес Андерсон Сантос
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хартберг
|7.69% (1)
|7.69% (1)
|7.69% (1)
|30.77% (4)
|15.38% (2)
|30.77% (4)
|Альтах
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|27.27% (3)
|0
|9.09% (1)
|45.45% (5)
Предыдущие игры
Хартберг Последние 20 матчей: +6 =5 -9Санкт-Пёльтен 2:2 Хартберг Хартберг 1:3 Рапид Вена Адмира 2:3 Хартберг Аустрия Вена 5:3 Хартберг
Хартберг 1:1 ЛАСК Хартберг 2:3 Капфенберг Рид 2:0 Хартберг Хартберг 2:1 Аустрия Вена Сваровски Тироль 1:1 Хартберг ASKOe Gmuend 3:4 Хартберг Лафниц 3:2 Хартберг Ред Булл Зальцбург 7:1 Хартберг Хартберг 1:1 Штурм Хартберг 0:2 Вольфсбергер Пяст 3:2 Хартберг Альтах 1:1 Хартберг Хартберг 1:0 Марибор Дорнбирнер 0:7 Хартберг Хартберг 2:1 Ганновер 96 Хартберг 1:3 Аустрия Клагенфурт
Альтах Последние 20 матчей: +6 =2 -12Рид 1:4 Альтах Альтах 0:4 Санкт-Пёльтен ЛАСК 3:0 Альтах Фёрст Вена 2:1 Альтах
Альтах 0:2 Вольфсбергер Альтах 0:0 Аустрия Вена Рапид Вена 3:1 Альтах Альтах 4:2 Адмира Альтах 7:0 Зеекирхен Альтах 4:1 Ваккер Инсбрук Штурм 4:0 Альтах Альтах 0:2 Сваровски Тироль Ред Булл Зальцбург 4:1 Альтах Юнион Гюртен 1:3 Альтах Альтах 1:1 Хартберг Аугсбург 5:2 Альтах Хайденхайм 0:2 Альтах Хайденхайм 2:0 Альтах Альтах 0:6 Боруссия Д Альтах 0:1 Виктория Пльзень
Последние игры между собой
Хартберг: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 13
Альтах: победы: 13, ничьи: 4, поражения: 3
Хартберг 0:1 Альтах Бундеслига Альтах 6:1 Хартберг Бундеслига Хартберг 2:1 Альтах Бундеслига Альтах 3:0 Хартберг Эрсте Лига Хартберг 2:2 Альтах Эрсте Лига Альтах 3:0 Хартберг Эрсте Лига Хартберг 0:4 Альтах Эрсте Лига Хартберг 1:2 Альтах Эрсте Лига Альтах 2:0 Хартберг Эрсте Лига Хартберг 0:0 Альтах Эрсте Лига Альтах 4:1 Хартберг Эрсте Лига Альтах 1:0 Хартберг Эрсте Лига Хартберг 0:2 Альтах Эрсте Лига Альтах 4:2 Хартберг Эрсте Лига Хартберг 0:4 Альтах Эрсте Лига Альтах 1:2 Хартберг Эрсте Лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|37 - 12
|25
|2.
|Рапид Вена
|1:0 Заявка
|12
|7
|3
|2
|26 - 17
|24
|3.
|ЛАСК
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|23 - 9
|23
|4.
|Штурм
|0:0 Заявка
|11
|6
|4
|1
|19 - 5
|22
|5.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|17 - 14
|17
|6.
|Санкт-Пёльтен
|0:0 Заявка
|12
|4
|4
|4
|23 - 20
|16
|7.
|Вольфсбергер
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|19 - 22
|13
|8.
|Хартберг
|0:0 Заявка
|12
|2
|6
|4
|13 - 23
|12
|9.
|Рид
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|14 - 27
|10
|10.
|Аустрия Вена
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 17
|10
|11.
|Альтах
|0:0 Заявка
|12
|2
|3
|7
|11 - 26
|9
|12.
|Адмира
|0:1 Заявка
|12
|2
|1
|9
|12 - 33
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЛАСК
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|18 - 1
|18
|2.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|20 - 6
|12
|3.
|Штурм
|0:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 3
|11
|4.
|Рапид Вена
|1:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 7
|11
|5.
|Рид
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|11 - 14
|9
|6.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 5
|8
|7.
|Адмира
|0:1 Заявка
|6
|2
|0
|4
|7 - 13
|6
|8.
|Хартберг
|0:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 8
|6
|9.
|Аустрия Вена
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 10
|5
|10.
|Санкт-Пёльтен
|0:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 13
|5
|11.
|Альтах
|0:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 11
|5
|12.
|Вольфсбергер
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|10 - 14
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|17 - 6
|13
|2.
|Рапид Вена
|1:0 Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 10
|13
|3.
|Штурм
|0:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 2
|11
|4.
|Санкт-Пёльтен
|0:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|14 - 7
|11
|5.
|Вольфсбергер
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 8
|9
|6.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 9
|9
|7.
|Хартберг
|0:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 15
|6
|8.
|ЛАСК
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|9.
|Аустрия Вена
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 7
|5
|10.
|Альтах
|0:0 Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 15
|4
|11.
|Рид
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 13
|1
|12.
|Адмира
|0:1 Заявка
|6
|0
|1
|5
|5 - 20
|1
Победитель
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