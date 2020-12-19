  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австрия
Хартберг
1:0
Конец матча

Стадион:
Альтах
0'
36' Желтая карточка
Хайль Юрген
52' Желтая карточка
Гольнер Манфред
57' Желтая карточка
Эртльталер Юлиус
1:0
84' Гол
Реп Райко
90'+5
1
Свете
Рене
6
Линхарт
Андреас
32
Люкенедер
Феликс
5
Гольнер
Манфред
14
Клем
Кристиан
7
Эртльталер
Юлиус
28
Хайль
Юрген
42
Нимага
Бакари
9
Реп
Райко
29
Хорват
Саша
24
Тадич
Дарио
1
Кобрас
Мартин
34
Турнвальд
Мануэль
2
Дабанлы
Беркай
24
Бумбергер
Давид
19
Карич
Эмир
4
Гуэ
Самюэль
15
Уисс
Алан
26
Нуссбаумер
Даниэль
30
Фишер
Манфред
7
Штефель
Марио
25
Обаси
Чинеду
Хартберг
4-2-3-1
Альтах
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Хартберг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тадич Дарио 5 (2) 0.42
2. Реп Райко 3 0.25
3. Роттер Томас 3 0.25
4. Люкенедер Феликс 1 0.08
5. Раковиц Штефан 1 0.08
6. Шаби Сейфедин 1 0.08
7. Хорват Саша 0 0
8. Линхарт Андреас 0 0
9. Клем Кристиан 0 0
Альтах
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Штефель Марио 2 0.17
2. Нуссбаумер Даниэль 2 0.17
3. Шрайнер Эммануэль 2 0.17
4. Тартаротти Йоханнес 1 0.08
5. Турнвальд Мануэль 1 0.08
6. Казар Альяж 1 0.08
7. Мадернер Даниэль 1 0.08
8. Фишер Манфред 1 (1) 0.08
9. Майлингер Марко 0 0
10. Гомес Андерсон Сантос 0 0

Карточки

Хартберг
# Игрок      
1. Хайль Юрген 4 0
2. Клем Кристиан 3 0
3. Гольнер Манфред 3 0
4. Роттер Томас 3 0
5. Нимага Бакари 1 1
6. Тиджани Самсон 1 1
7. Реп Райко 2 0
8. Кайнц Тобиас 2 0
9. Свете Рене 2 0
10. Эртльталер Юлиус 2 0
11. Шаби Сейфедин 1 0
12. Рид Лукас 1 0
13. Люкенедер Феликс 1 0
Альтах
# Игрок      
1. Уисс Алан 5 0
2. Эдокполор Носа Ийобоса 3 1
3. Нетцер Филипп 3 0
4. Цвишенбруггер Ян 3 0
5. Мадернер Даниэль 3 0
6. Гуэ Самюэль 1 1
7. Дабанлы Беркай 2 0
8. Фишер Манфред 2 0
9. Бумбергер Давид 2 0
10. Шрайнер Эммануэль 1 0
11. Карич Эмир 1 0
12. Нуссбаумер Даниэль 1 0
13. Тартаротти Йоханнес 1 0
14. Турнвальд Мануэль 1 0
15. Гомес Андерсон Сантос 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хартберг 7.14% (1) 7.14% (1) 7.14% (1) 28.57% (4) 14.29% (2) 35.71% (5)
 Альтах 9.09% (1) 9.09% (1) 27.27% (3) 0 9.09% (1) 45.45% (5)

Предыдущие игры

Хартберг Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Санкт-Пёльтен 2:2 Хартберг Хартберг 1:3 Рапид Вена Адмира 2:3 Хартберг Аустрия Вена 5:3 Хартберг
Хартберг 1:1 ЛАСК Хартберг 2:3 Капфенберг Рид 2:0 Хартберг Хартберг 2:1 Аустрия Вена Сваровски Тироль 1:1 Хартберг ASKOe Gmuend 3:4 Хартберг Лафниц 3:2 Хартберг Ред Булл Зальцбург 7:1 Хартберг Хартберг 1:1 Штурм Хартберг 0:2 Вольфсбергер Пяст 3:2 Хартберг Альтах 1:1 Хартберг Хартберг 1:0 Марибор Дорнбирнер 0:7 Хартберг Хартберг 2:1 Ганновер 96 Хартберг 1:3 Аустрия Клагенфурт
Альтах Последние 20 матчей: +6 =2 -12
Рид 1:4 Альтах Альтах 0:4 Санкт-Пёльтен ЛАСК 3:0 Альтах Фёрст Вена 2:1 Альтах
Альтах 0:2 Вольфсбергер Альтах 0:0 Аустрия Вена Рапид Вена 3:1 Альтах Альтах 4:2 Адмира Альтах 7:0 Зеекирхен Альтах 4:1 Ваккер Инсбрук Штурм 4:0 Альтах Альтах 0:2 Сваровски Тироль Ред Булл Зальцбург 4:1 Альтах Юнион Гюртен 1:3 Альтах Альтах 1:1 Хартберг Аугсбург 5:2 Альтах Хайденхайм 0:2 Альтах Хайденхайм 2:0 Альтах Альтах 0:6 Боруссия Д Альтах 0:1 Виктория Пльзень

Последние игры между собой

Хартберг: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 13
Альтах: победы: 13, ничьи: 4, поражения: 3
Альтах 1:1 Хартберг Бундеслига Хартберг 2:1 Альтах Бундеслига Альтах 3:3 Хартберг Бундеслига Альтах 3:1 Хартберг Бундеслига
Хартберг 0:1 Альтах Бундеслига Альтах 6:1 Хартберг Бундеслига Хартберг 2:1 Альтах Бундеслига Альтах 3:0 Хартберг Эрсте Лига Хартберг 2:2 Альтах Эрсте Лига Альтах 3:0 Хартберг Эрсте Лига Хартберг 0:4 Альтах Эрсте Лига Хартберг 1:2 Альтах Эрсте Лига Альтах 2:0 Хартберг Эрсте Лига Хартберг 0:0 Альтах Эрсте Лига Альтах 4:1 Хартберг Эрсте Лига Альтах 1:0 Хартберг Эрсте Лига Хартберг 0:2 Альтах Эрсте Лига Альтах 4:2 Хартберг Эрсте Лига Хартберг 0:4 Альтах Эрсте Лига Альтах 1:2 Хартберг Эрсте Лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург Заявка 11 8 1 2 37 - 12 25
2. Штурм Заявка 11 7 3 1 22 - 5 24
3. Рапид Вена Заявка 12 7 3 2 26 - 17 24
4. ЛАСК Заявка 11 7 2 2 23 - 9 23
5. Сваровски Тироль Заявка 11 5 2 4 17 - 14 17
6. Санкт-Пёльтен Заявка 12 4 3 5 23 - 23 15
7. Хартберг Заявка 12 3 5 4 14 - 23 14
8. Вольфсбергер Заявка 10 4 1 5 19 - 22 13
9. Рид Заявка 11 3 1 7 14 - 27 10
10. Аустрия Вена Заявка 11 2 4 5 11 - 17 10
11. Альтах Заявка 12 2 2 8 11 - 27 8
12. Адмира Заявка 12 2 1 9 12 - 33 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЛАСК Заявка 6 6 0 0 18 - 1 18
2. Штурм Заявка 6 4 1 1 12 - 3 13
3. Ред Булл Зальцбург Заявка 5 4 0 1 20 - 6 12
4. Рапид Вена Заявка 6 3 2 1 12 - 7 11
5. Рид Заявка 6 3 0 3 11 - 14 9
6. Сваровски Тироль Заявка 5 2 2 1 9 - 5 8
7. Хартберг Заявка 6 2 2 2 6 - 8 8
8. Адмира Заявка 6 2 0 4 7 - 13 6
9. Аустрия Вена Заявка 5 1 2 2 5 - 10 5
10. Санкт-Пёльтен Заявка 6 1 2 3 9 - 13 5
11. Альтах Заявка 6 1 2 3 5 - 11 5
12. Вольфсбергер Заявка 5 1 1 3 10 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург Заявка 6 4 1 1 17 - 6 13
2. Рапид Вена Заявка 6 4 1 1 14 - 10 13
3. Штурм Заявка 5 3 2 0 10 - 2 11
4. Санкт-Пёльтен Заявка 6 3 1 2 14 - 10 10
5. Вольфсбергер Заявка 5 3 0 2 9 - 8 9
6. Сваровски Тироль Заявка 6 3 0 3 8 - 9 9
7. Хартберг Заявка 6 1 3 2 8 - 15 6
8. ЛАСК Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
9. Аустрия Вена Заявка 6 1 2 3 6 - 7 5
10. Альтах Заявка 6 1 0 5 6 - 16 3
11. Рид Заявка 5 0 1 4 3 - 13 1
12. Адмира Заявка 6 0 1 5 5 - 20 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    36'
    Хайль Юрген получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Profertil Arena Hartberg. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 4.30 1.55 5.50
Бонус: 5 000 ₽ 4.30 1.47 5.90
Бонус: 5 000 ₽ 2.10 3.90 3.15
  5.64 1.34 7.95

Самый высокий коэффициент на матч «Хартберг» – «Альтах» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Хартберг» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Альтах» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Хартберг» – «Альтах», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
1.55 2.35 11.50 1.02 1.07 7.50 4.00 1.25 1.08 7.00 2.12 1.72 1.87 1.93 1.73 2.11 1.05 8.50 1.33 3.15 1.03 10.00 1.08 6.90 1.03 10.00 1.02 12.00 1.01 12.00
4.55 1.13 3.72 1.24 2.34 1.57 1.87 1.93 1.58 2.53 1.29 3.60 1.21 4.20 1.09 6.35 1.05 7.50
1.38 3.16 1.21 4.59 1.46 2.82 1.32 3.54 1.24 4.26 1.63 2.35 1.39 3.11 1.31 3.63 1.35 3.33 1.64 2.35 1.44 2.91 1.36 3.30 1.61 2.40 1.46 2.82 1.24 4.34
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.44 2.65 2.48 1.50 1.03 10.00 1.20 3.85 1.04 9.00
3.64 1.28 2.45 1.55 1.61 2.32 1.24 4.05 1.16 5.30
1.21 4.50 1.11 7.11 1.36 3.20 1.25 4.05 1.19 4.89 1.41 2.95 1.22 4.37
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.98 1.77 1.48 2.55 1.29 3.35
5.00 1.16 3.52 1.30 1.97 1.84 1.47 2.68 1.29 3.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.20 1.20
Букмекер Да Нет
5.40 1.13
Букмекер Да Нет
2.65 1.44
Где смотреть матч Хартберг 1:0 Альтах онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline

Лига Ставок





Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
8 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
11 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный