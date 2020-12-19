Штурм
0:0
Первый тайм: 26'
Стадион: Merkur-Arena
Санкт-Пёльтен
44
Данте
Амаду
19
Куэн
Андреас
13
Янтшер
Якоб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Данте АмадуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Куэн АндреасПолузащитник
- Нападающий
-
13 Янтшер ЯкобНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Йегер ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Любич ИванПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Илзер Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Шульц КофиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Хуги ДорНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Шуц ДаниэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Robert Ibertsberger
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Любич Иван
|4
|0.36
|2.
|Янтшер Якоб
|3
|0.27
|3.
|Китеишвили Отар
|3
|0.27
|4.
|Фризенбихлер Кевин
|2
|0.18
|5.
|Балай Беким
|2
|0.18
|6.
|Горенц-Станкович Йон
|2
|0.18
|7.
|Хирлендер Штефан
|1
|0.09
|8.
|Вютрих Грегори
|1
|0.09
|9.
|Немет Давид
|1
|0.09
|10.
|Куэн Андреас
|0
|0
|11.
|Хузпек Филипп
|0
|0
|12.
|Инголич Сандро
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хуги Дор
|7 (1)
|0.58
|2.
|Шмидт Александер
|7
|0.58
|3.
|Майстер Николас
|2 (1)
|0.17
|4.
|Шульц Кофи
|1
|0.08
|5.
|Любичич Роберт
|1
|0.08
|6.
|Гальпер Кристоф
|1
|0.08
|7.
|Танзмар Марсель
|1
|0.08
|8.
|Грозурек Лукас
|1
|0.08
|9.
|Лейте Луан
|1
|0.08
|10.
|Мухамедбегович Ахмет
|1
|0.08
|11.
|Блауэнштайнер Микаэль
|0
|0
|12.
|Покорны Петер
|0
|0
|13.
|Дейвис Джордж
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Инголич Сандро
|2
|1
|2.
|Хирлендер Штефан
|3
|0
|3.
|Горенц-Станкович Йон
|3
|0
|4.
|Фризенбихлер Кевин
|2
|0
|5.
|Вютрих Грегори
|2
|0
|6.
|Балай Беким
|1
|0
|7.
|Йегер Лукас
|1
|0
|8.
|Китеишвили Отар
|1
|0
|9.
|Любич Иван
|1
|0
|10.
|Данте Амаду
|1
|0
|11.
|Мвепу Франциско
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Покорны Петер
|5
|0
|2.
|Луксбахер Даниэль
|3
|0
|3.
|Шуц Даниэль
|2
|0
|4.
|Риглер Кристоф
|2
|0
|5.
|Маранда Мануэль
|2
|0
|6.
|Шмидт Александер
|2
|0
|7.
|Мухамедбегович Ахмет
|2
|0
|8.
|Любичич Роберт
|2
|0
|9.
|Штайнвендер Михаэль
|2
|0
|10.
|Шульц Кофи
|1
|0
|11.
|Майстер Николас
|1
|0
|12.
|Гальпер Кристоф
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Штурм
|10.53% (2)
|5.26% (1)
|21.05% (4)
|31.58% (6)
|10.53% (2)
|21.05% (4)
|Санкт-Пёльтен
|17.39% (4)
|26.09% (6)
|21.74% (5)
|13.04% (3)
|13.04% (3)
|8.7% (2)
Предыдущие игры
Штурм Последние 20 матчей: +15 =4 -1Штурм 3:0 Адмира Аустрия Вена 0:4 Штурм Штурм 1:0 Сваровски Тироль Штурм 1:0 Ваккер Инсбрук
Ред Булл Зальцбург 1:3 Штурм Юниорс Пашинг 0:1 Штурм Штурм 0:2 ЛАСК Рид 0:2 Штурм Хоэнемс 1:2 Штурм Марибор 0:3 Штурм Штурм 4:0 Альтах Хартберг 1:1 Штурм Штурм 1:1 Рапид Вена Санкт-Пёльтен 0:0 Штурм Штурм 5:0 Капфенберг Штурм 8:0 СВ Инсбрук Штурм 2:1 Лафниц Штурм 1:1 Опава Штурм 2:1 Браво Штурм 2:0 Лицен
Санкт-Пёльтен Последние 20 матчей: +7 =4 -9Санкт-Пёльтен 2:2 Хартберг Альтах 0:4 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 2:8 Ред Булл Зальцбург Аустрия Вена 1:1 Санкт-Пёльтен
Хорн 3:1 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:1 Сваровски Тироль Санкт-Пёльтен 4:0 Рид ЛАСК 4:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:3 Ред Булл Зальцбург Вольфсбергер 2:4 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 1:2 Рапид Вена Адмира 0:5 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:0 Штурм Санкт-Пёльтен 2:1 Флоридсдорфер Вольфсберг 1:3 Санкт-Пёльтен Карлсруэ 2:1 Санкт-Пёльтен Адмира 2:2 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:3 Ческе-Будеевице Санкт-Пёльтен 0:2 Виктория Пльзень Санкт Валентин 0:5 Санкт-Пёльтен
Последние игры между собой
Штурм: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 6
Санкт-Пёльтен: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 9
Штурм 0:1 Санкт-Пёльтен Бундеслига Штурм 0:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 2:0 Штурм Бундеслига Санкт-Пёльтен 1:5 Штурм Бундеслига Штурм 3:2 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 0:3 Штурм Бундеслига Штурм 3:2 Санкт-Пёльтен Бундеслига Штурм 3:2 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 2:1 Штурм Бундеслига Штурм 1:2 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 1:1 Штурм Кубок Санкт-Пёльтен 1:3 Штурм Бундеслига Санкт-Пёльтен 1:0 Штурм Кубок Австрии
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|37 - 12
|25
|2.
|Рапид Вена
|1:0 Заявка
|12
|7
|3
|2
|26 - 17
|24
|3.
|ЛАСК
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|23 - 9
|23
|4.
|Штурм
|0:0 Заявка
|11
|6
|4
|1
|19 - 5
|22
|5.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|17 - 14
|17
|6.
|Санкт-Пёльтен
|0:0 Заявка
|12
|4
|4
|4
|23 - 20
|16
|7.
|Вольфсбергер
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|19 - 22
|13
|8.
|Хартберг
|0:0 Заявка
|12
|2
|6
|4
|13 - 23
|12
|9.
|Рид
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|14 - 27
|10
|10.
|Аустрия Вена
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 17
|10
|11.
|Альтах
|0:0 Заявка
|12
|2
|3
|7
|11 - 26
|9
|12.
|Адмира
|0:1 Заявка
|12
|2
|1
|9
|12 - 33
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЛАСК
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|18 - 1
|18
|2.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|20 - 6
|12
|3.
|Штурм
|0:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 3
|11
|4.
|Рапид Вена
|1:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 7
|11
|5.
|Рид
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|11 - 14
|9
|6.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 5
|8
|7.
|Адмира
|0:1 Заявка
|6
|2
|0
|4
|7 - 13
|6
|8.
|Хартберг
|0:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 8
|6
|9.
|Аустрия Вена
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 10
|5
|10.
|Санкт-Пёльтен
|0:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 13
|5
|11.
|Альтах
|0:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 11
|5
|12.
|Вольфсбергер
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|10 - 14
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|17 - 6
|13
|2.
|Рапид Вена
|1:0 Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 10
|13
|3.
|Штурм
|0:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 2
|11
|4.
|Санкт-Пёльтен
|0:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|14 - 7
|11
|5.
|Вольфсбергер
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 8
|9
|6.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 9
|9
|7.
|Хартберг
|0:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 15
|6
|8.
|ЛАСК
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|9.
|Аустрия Вена
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 7
|5
|10.
|Альтах
|0:0 Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 15
|4
|11.
|Рид
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 13
|1
|12.
|Адмира
|0:1 Заявка
|6
|0
|1
|5
|5 - 20
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Штурм» – «Санкт-Пёльтен» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Штурм» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Санкт-Пёльтен» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Штурм» – «Санкт-Пёльтен», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров