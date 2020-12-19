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  2. Матчи
  3. Австрия
Штурм
3:0
Конец матча

Стадион:
Санкт-Пёльтен
0'
1:0
29' Гол
Янтшер Якоб
54' Желтая карточка
Инголич Сандро
56' Желтая карточка
Вютрих Грегори
2:0
70' Гол
Фризенбихлер Кевин
3:0
77' Гол
Балай Беким
90'+4
27
Зибенхандль
Йорг
24
Инголич
Сандро
6
Немет
Давид
5
Вютрих
Грегори
44
Данте
Амаду
4
Горенц-Станкович
Йон
25
Хирлендер
Штефан
10
Китеишвили
Отар
19
Куэн
Андреас
20
Фризенбихлер
Кевин
13
Янтшер
Якоб
1
Риглер
Кристоф
14
Блауэнштайнер
Микаэль
4
Штайнвендер
Михаэль
17
Мухамедбегович
Ахмет
21
Шульц
Кофи
10
Луксбахер
Даниэль
3
Лейте
Луан
39
Любичич
Роберт
11
Дейвис
Джордж
9
Шмидт
Александер
19
Хуги
Дор
Штурм
4-1-2-1-2
Санкт-Пёльтен
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Штурм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Янтшер Якоб 4 0.36
2. Любич Иван 4 0.36
3. Фризенбихлер Кевин 3 0.27
4. Китеишвили Отар 3 0.27
5. Балай Беким 3 0.27
6. Горенц-Станкович Йон 2 0.18
7. Хирлендер Штефан 1 0.09
8. Вютрих Грегори 1 0.09
9. Немет Давид 1 0.09
10. Куэн Андреас 0 0
11. Хузпек Филипп 0 0
12. Инголич Сандро 0 0
Санкт-Пёльтен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хуги Дор 7 (1) 0.58
2. Шмидт Александер 7 0.58
3. Майстер Николас 2 (1) 0.17
4. Шульц Кофи 1 0.08
5. Любичич Роберт 1 0.08
6. Гальпер Кристоф 1 0.08
7. Танзмар Марсель 1 0.08
8. Грозурек Лукас 1 0.08
9. Лейте Луан 1 0.08
10. Мухамедбегович Ахмет 1 0.08
11. Блауэнштайнер Микаэль 0 0
12. Покорны Петер 0 0
13. Дейвис Джордж 0 0

Карточки

Штурм
# Игрок      
1. Инголич Сандро 3 1
2. Хирлендер Штефан 3 0
3. Вютрих Грегори 3 0
4. Горенц-Станкович Йон 3 0
5. Фризенбихлер Кевин 2 0
6. Балай Беким 1 0
7. Йегер Лукас 1 0
8. Китеишвили Отар 1 0
9. Любич Иван 1 0
10. Данте Амаду 1 0
11. Мвепу Франциско 1 0
Санкт-Пёльтен
# Игрок      
1. Покорны Петер 5 0
2. Луксбахер Даниэль 3 0
3. Шуц Даниэль 2 0
4. Риглер Кристоф 2 0
5. Маранда Мануэль 2 0
6. Шмидт Александер 2 0
7. Мухамедбегович Ахмет 2 0
8. Любичич Роберт 2 0
9. Штайнвендер Михаэль 2 0
10. Шульц Кофи 1 0
11. Майстер Николас 1 0
12. Гальпер Кристоф 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Штурм 9.09% (2) 9.09% (2) 18.18% (4) 27.27% (6) 13.64% (3) 22.73% (5)
 Санкт-Пёльтен 17.39% (4) 26.09% (6) 21.74% (5) 13.04% (3) 13.04% (3) 8.7% (2)

Предыдущие игры

Штурм Последние 20 матчей: +15 =4 -1
Штурм 3:0 Адмира Аустрия Вена 0:4 Штурм Штурм 1:0 Сваровски Тироль Штурм 1:0 Ваккер Инсбрук
Ред Булл Зальцбург 1:3 Штурм Юниорс Пашинг 0:1 Штурм Штурм 0:2 ЛАСК Рид 0:2 Штурм Хоэнемс 1:2 Штурм Марибор 0:3 Штурм Штурм 4:0 Альтах Хартберг 1:1 Штурм Штурм 1:1 Рапид Вена Санкт-Пёльтен 0:0 Штурм Штурм 5:0 Капфенберг Штурм 8:0 СВ Инсбрук Штурм 2:1 Лафниц Штурм 1:1 Опава Штурм 2:1 Браво Штурм 2:0 Лицен
Санкт-Пёльтен Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Санкт-Пёльтен 2:2 Хартберг Альтах 0:4 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 2:8 Ред Булл Зальцбург Аустрия Вена 1:1 Санкт-Пёльтен
Хорн 3:1 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:1 Сваровски Тироль Санкт-Пёльтен 4:0 Рид ЛАСК 4:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:3 Ред Булл Зальцбург Вольфсбергер 2:4 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 1:2 Рапид Вена Адмира 0:5 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:0 Штурм Санкт-Пёльтен 2:1 Флоридсдорфер Вольфсберг 1:3 Санкт-Пёльтен Карлсруэ 2:1 Санкт-Пёльтен Адмира 2:2 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:3 Ческе-Будеевице Санкт-Пёльтен 0:2 Виктория Пльзень Санкт Валентин 0:5 Санкт-Пёльтен

Последние игры между собой

Штурм: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 6
Санкт-Пёльтен: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 9
Санкт-Пёльтен 0:0 Штурм Бундеслига Санкт-Пёльтен 0:4 Штурм Бундеслига Штурм 3:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 0:1 Штурм Бундеслига
Штурм 0:1 Санкт-Пёльтен Бундеслига Штурм 0:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 2:0 Штурм Бундеслига Санкт-Пёльтен 1:5 Штурм Бундеслига Штурм 3:2 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 0:3 Штурм Бундеслига Штурм 3:2 Санкт-Пёльтен Бундеслига Штурм 3:2 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 2:1 Штурм Бундеслига Штурм 1:2 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 1:1 Штурм Кубок Санкт-Пёльтен 1:3 Штурм Бундеслига Санкт-Пёльтен 1:0 Штурм Кубок Австрии
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург Заявка 11 8 1 2 37 - 12 25
2. Штурм Заявка 11 7 3 1 22 - 5 24
3. Рапид Вена Заявка 12 7 3 2 26 - 17 24
4. ЛАСК Заявка 11 7 2 2 23 - 9 23
5. Сваровски Тироль Заявка 11 5 2 4 17 - 14 17
6. Санкт-Пёльтен Заявка 12 4 3 5 23 - 23 15
7. Хартберг Заявка 12 3 5 4 14 - 23 14
8. Вольфсбергер Заявка 10 4 1 5 19 - 22 13
9. Рид Заявка 11 3 1 7 14 - 27 10
10. Аустрия Вена Заявка 11 2 4 5 11 - 17 10
11. Альтах Заявка 12 2 2 8 11 - 27 8
12. Адмира Заявка 12 2 1 9 12 - 33 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЛАСК Заявка 6 6 0 0 18 - 1 18
2. Штурм Заявка 6 4 1 1 12 - 3 13
3. Ред Булл Зальцбург Заявка 5 4 0 1 20 - 6 12
4. Рапид Вена Заявка 6 3 2 1 12 - 7 11
5. Рид Заявка 6 3 0 3 11 - 14 9
6. Сваровски Тироль Заявка 5 2 2 1 9 - 5 8
7. Хартберг Заявка 6 2 2 2 6 - 8 8
8. Адмира Заявка 6 2 0 4 7 - 13 6
9. Аустрия Вена Заявка 5 1 2 2 5 - 10 5
10. Санкт-Пёльтен Заявка 6 1 2 3 9 - 13 5
11. Альтах Заявка 6 1 2 3 5 - 11 5
12. Вольфсбергер Заявка 5 1 1 3 10 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург Заявка 6 4 1 1 17 - 6 13
2. Рапид Вена Заявка 6 4 1 1 14 - 10 13
3. Штурм Заявка 5 3 2 0 10 - 2 11
4. Санкт-Пёльтен Заявка 6 3 1 2 14 - 10 10
5. Вольфсбергер Заявка 5 3 0 2 9 - 8 9
6. Сваровски Тироль Заявка 6 3 0 3 8 - 9 9
7. Хартберг Заявка 6 1 3 2 8 - 15 6
8. ЛАСК Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
9. Аустрия Вена Заявка 6 1 2 3 6 - 7 5
10. Альтах Заявка 6 1 0 5 6 - 16 3
11. Рид Заявка 5 0 1 4 3 - 13 1
12. Адмира Заявка 6 0 1 5 5 - 20 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Янтшер Якоб бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Merkur-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.20 5.10 19.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.53 4.55 5.65

Самый высокий коэффициент на матч «Штурм» – «Санкт-Пёльтен» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Штурм» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Санкт-Пёльтен» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Штурм» – «Санкт-Пёльтен», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
10.50 1.02 12.50 1.02 3.15 1.33 3.90 1.23 1.47 2.55 2.15 1.71 1.91 1.89 1.70 2.15 1.85 1.90 1.29 3.40 1.07 7.50 1.08 6.70 1.04 9.00 1.02 11.50 1.01 12.00
4.75 1.14 3.88 1.22 2.41 1.54 1.93 1.87 1.62 2.44 1.32 3.38 1.23 3.98 1.08 6.65 1.06 7.10
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.42 1.52 2.40 1.53 1.48 2.55 1.22 4.00 1.04 9.00
3.76 1.27 2.53 1.52 1.64 2.26 1.25 3.95 1.17 5.10
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.99 1.76 1.49 2.55 1.29 3.35
5.15 1.17 3.68 1.28 2.00 1.81 1.50 2.59 1.31 3.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.50 1.18
Букмекер Да Нет
5.80 1.11
Букмекер Да Нет
2.95 1.37
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