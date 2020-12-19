Адмира
0:1
Первый тайм: 23'
Стадион: БСФЦ
Рапид Вена
0:1
20' ГолКара Эркан
15
Рат
Лукас
22
Майер
Маркус
16
Хоффер
Эрвин
13
Шик
Торстен
42
Шустер
Лион
29
Кара
Эркан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Рат ЛукасЗащитник
-
22 Майер МаркусЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Хоффер ЭрвинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
97 Ганда ЙосефНападающий
-
Главный тренер: Damir Buric
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Шик ТорстенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
42 Шустер ЛионПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Кара ЭрканНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Граймль ЛеоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
48 Демир ЮсуфПолузащитник
-
32 Китагава КояНападающий
-
Главный тренер: Кюхбауэр Дитмар
Ход матча
20'
0:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кершбаум Роман
|3 (1)
|0.25
|2.
|Хоффер Эрвин
|2
|0.17
|3.
|Бройниг Максимилиан
|2
|0.17
|4.
|Томич Томислав
|1
|0.08
|5.
|Хаусьелль Марко
|1
|0.08
|6.
|Айву Эмануэль
|1
|0.08
|7.
|Гартнер Кристиан
|0
|0
|8.
|Спасич Милош
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кара Эркан
|5 (2)
|0.42
|2.
|Фунтас Таксиархис
|4
|0.33
|3.
|Кнасмюлльнер Кристоф
|4
|0.33
|4.
|Китагава Коя
|3
|0.25
|5.
|Шик Торстен
|2
|0.17
|6.
|Мург Томас
|2
|0.17
|7.
|Аразе Кельвин
|2
|0.17
|8.
|Рицмайер Марсель
|1
|0.08
|9.
|Демир Юсуф
|1
|0.08
|10.
|Ульманн Максимилиан
|0
|0
|11.
|Любичич Деян
|0
|0
|12.
|Стойкович Филип
|0
|0
|13.
|Хофманн Максимилиан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кершбаум Роман
|5
|1
|2.
|Бройниг Максимилиан
|3
|0
|3.
|Спасич Милош
|2
|0
|4.
|Хаусьелль Марко
|2
|0
|5.
|Бауэр Себастьян
|0
|1
|6.
|Майерхофер Штефан
|1
|0
|7.
|Рат Лукас
|1
|0
|8.
|Ауэр Штефан
|1
|0
|9.
|Томич Томислав
|1
|0
|10.
|Майер Маркус
|1
|0
|11.
|Малишек Лукас
|1
|0
|12.
|Айву Эмануэль
|1
|0
|13.
|Юлманд Мортен
|1
|0
|14.
|Чиркович Александар
|1
|0
|15.
|Ганда Йосеф
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хофманн Максимилиан
|5
|0
|2.
|Стойкович Филип
|2
|1
|3.
|Граймль Лео
|3
|0
|4.
|Шик Торстен
|2
|0
|5.
|Кара Эркан
|2
|0
|6.
|Фунтас Таксиархис
|1
|0
|7.
|Мург Томас
|1
|0
|8.
|Ульманн Максимилиан
|1
|0
|9.
|Китагава Коя
|1
|0
|10.
|Аразе Кельвин
|1
|0
|11.
|Шустер Лион
|1
|0
|12.
|Ибрахимоглу Мелих
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Адмира
|20% (2)
|30% (3)
|0
|10% (1)
|20% (2)
|20% (2)
|Рапид Вена
|25% (6)
|16.67% (4)
|12.5% (3)
|8.33% (2)
|8.33% (2)
|29.17% (7)
Предыдущие игры
Адмира Последние 20 матчей: +5 =3 -12Штурм 3:0 Адмира Адмира 1:0 Ред Булл Зальцбург Адмира 2:3 Хартберг Сваровски Тироль 3:0 Адмира
Рапид-2 Вена 3:2 Адмира ЛАСК 4:0 Адмира Адмира 1:3 Вольфсбергер Мархфельд Маннсдорф 1:1 Адмира Альтах 4:2 Адмира Адмира 2:0 Мауэрверк Тим Венер Линьен 0:1 Адмира Адмира 2:2 Капфенберг Адмира 2:2 Драссбург Адмира 3:1 Рид Аустрия Вена 2:2 Адмира Адмира 0:5 Санкт-Пёльтен Адмира 1:2 Стрипфинг Рапид Вена 4:1 Адмира Трайскирхен 3:1 Адмира Адмира 2:1 Хорн
Рапид Вена Последние 20 матчей: +9 =4 -7Ред Булл Зальцбург 6:2 Рапид Вена Рапид Вена 0:3 Сваровски Тироль Рапид Вена 2:2 Мольде Хартберг 1:3 Рапид Вена
Арсенал 4:1 Рапид Вена Рапид Вена 1:1 Аустрия Вена Дандолк 1:3 Рапид Вена Рид 4:3 Рапид Вена Рапид Вена 1:1 Ред Булл Зальцбург Рапид Вена 4:3 Дандолк Рапид Вена 3:1 Альтах Мольде 1:0 Рапид Вена Вольфсбергер 3:4 Рапид Вена Рапид Вена 1:2 Арсенал Винер Нойштадт 1:5 Рапид Вена Рапид Вена 3:0 ЛАСК Санкт-Пёльтен 1:2 Рапид Вена Штурм 1:1 Рапид Вена Гент 2:1 Рапид Вена Рапид Вена 4:1 Адмира
Последние игры между собой
Адмира: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 12
Рапид Вена: победы: 12, ничьи: 1, поражения: 7
Рапид Вена 3:0 Адмира Бундеслига Рапид Вена 2:0 Адмира Бундеслига Адмира 0:3 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 4:1 Адмира Бундеслига Адмира 2:1 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:0 Адмира Бундеслига Адмира 3:1 Рапид Вена Бундеслига Адмира 3:2 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 0:0 Адмира Бундеслига Адмира 1:2 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 4:0 Адмира Бундеслига Адмира 1:3 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 0:4 Адмира Бундеслига Рапид Вена 0:1 Адмира Кубок Адмира 5:1 Адмира Товарищеские матчи Адмира 2:1 Рапид Вена Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|37 - 12
|25
|2.
|ЛАСК
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|23 - 9
|23
|3.
|Штурм
|0:0 Заявка
|11
|6
|4
|1
|19 - 5
|22
|4.
|Рапид Вена
|0:0 Заявка
|12
|6
|4
|2
|25 - 17
|22
|5.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|17 - 14
|17
|6.
|Санкт-Пёльтен
|0:0 Заявка
|12
|4
|4
|4
|23 - 20
|16
|7.
|Вольфсбергер
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|19 - 22
|13
|8.
|Хартберг
|0:0 Заявка
|12
|2
|6
|4
|13 - 23
|12
|9.
|Рид
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|14 - 27
|10
|10.
|Аустрия Вена
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 17
|10
|11.
|Альтах
|0:0 Заявка
|12
|2
|3
|7
|11 - 26
|9
|12.
|Адмира
|0:0 Заявка
|12
|2
|2
|8
|12 - 32
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЛАСК
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|18 - 1
|18
|2.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|20 - 6
|12
|3.
|Штурм
|0:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 3
|11
|4.
|Рапид Вена
|0:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 7
|11
|5.
|Рид
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|11 - 14
|9
|6.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 5
|8
|7.
|Адмира
|0:0 Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 12
|7
|8.
|Хартберг
|0:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 8
|6
|9.
|Аустрия Вена
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 10
|5
|10.
|Санкт-Пёльтен
|0:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 13
|5
|11.
|Альтах
|0:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 11
|5
|12.
|Вольфсбергер
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|10 - 14
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|17 - 6
|13
|2.
|Штурм
|0:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 2
|11
|3.
|Санкт-Пёльтен
|0:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|14 - 7
|11
|4.
|Рапид Вена
|0:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 10
|11
|5.
|Вольфсбергер
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 8
|9
|6.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 9
|9
|7.
|Хартберг
|0:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 15
|6
|8.
|ЛАСК
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|9.
|Аустрия Вена
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 7
|5
|10.
|Альтах
|0:0 Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 15
|4
|11.
|Рид
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 13
|1
|12.
|Адмира
|0:0 Заявка
|6
|0
|1
|5
|5 - 20
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Адмира» – «Рапид Вена» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Адмира» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Рапид Вена» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Адмира» – «Рапид Вена», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров