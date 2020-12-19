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  3. Австрия
Адмира
0:1
Первый тайм: 23'

Стадион:
Рапид Вена
0'
0:1
20' Гол
Кара Эркан
23'
1
Ляйтнер
Андреас
2
Ауэр
Штефан
27
Айву
Эмануэль
15
Рат
Лукас
22
Майер
Маркус
90
Томич
Томислав
14
Юлманд
Мортен
8
Кершбаум
Роман
7
Старкль
Доминик
10
Бройниг
Максимилиан
16
Хоффер
Эрвин
25
Гартлер
Пауль
13
Шик
Торстен
20
Хофманн
Максимилиан
4
Барац
Матео
31
Ульманн
Максимилиан
28
Кнасмюлльнер
Кристоф
42
Шустер
Лион
16
Петрович
Деян
8
Рицмайер
Марсель
29
Кара
Эркан
9
Фунтас
Таксиархис
Адмира
4-4-2
Рапид Вена
4-4-2

Ход матча

20'
0:1
Кара Эркан

Бомбардиры внутри турнира

Адмира
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кершбаум Роман 3 (1) 0.25
2. Хоффер Эрвин 2 0.17
3. Бройниг Максимилиан 2 0.17
4. Томич Томислав 1 0.08
5. Хаусьелль Марко 1 0.08
6. Айву Эмануэль 1 0.08
7. Гартнер Кристиан 0 0
8. Спасич Милош 0 0
Рапид Вена
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кара Эркан 5 (2) 0.42
2. Фунтас Таксиархис 4 0.33
3. Кнасмюлльнер Кристоф 4 0.33
4. Китагава Коя 3 0.25
5. Шик Торстен 2 0.17
6. Мург Томас 2 0.17
7. Аразе Кельвин 2 0.17
8. Рицмайер Марсель 1 0.08
9. Демир Юсуф 1 0.08
10. Ульманн Максимилиан 0 0
11. Любичич Деян 0 0
12. Стойкович Филип 0 0
13. Хофманн Максимилиан 0 0

Карточки

Адмира
# Игрок      
1. Кершбаум Роман 5 1
2. Бройниг Максимилиан 3 0
3. Спасич Милош 2 0
4. Хаусьелль Марко 2 0
5. Бауэр Себастьян 0 1
6. Майерхофер Штефан 1 0
7. Рат Лукас 1 0
8. Ауэр Штефан 1 0
9. Томич Томислав 1 0
10. Майер Маркус 1 0
11. Малишек Лукас 1 0
12. Айву Эмануэль 1 0
13. Юлманд Мортен 1 0
14. Чиркович Александар 1 0
15. Ганда Йосеф 1 0
Рапид Вена
# Игрок      
1. Хофманн Максимилиан 5 0
2. Стойкович Филип 2 1
3. Граймль Лео 3 0
4. Шик Торстен 2 0
5. Кара Эркан 2 0
6. Фунтас Таксиархис 1 0
7. Мург Томас 1 0
8. Ульманн Максимилиан 1 0
9. Китагава Коя 1 0
10. Аразе Кельвин 1 0
11. Шустер Лион 1 0
12. Ибрахимоглу Мелих 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Адмира 20% (2) 30% (3) 0 10% (1) 20% (2) 20% (2)
 Рапид Вена 25% (6) 16.67% (4) 12.5% (3) 8.33% (2) 8.33% (2) 29.17% (7)

Предыдущие игры

Адмира Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Штурм 3:0 Адмира Адмира 1:0 Ред Булл Зальцбург Адмира 2:3 Хартберг Сваровски Тироль 3:0 Адмира
Рапид-2 Вена 3:2 Адмира ЛАСК 4:0 Адмира Адмира 1:3 Вольфсбергер Мархфельд Маннсдорф 1:1 Адмира Альтах 4:2 Адмира Адмира 2:0 Мауэрверк Тим Венер Линьен 0:1 Адмира Адмира 2:2 Капфенберг Адмира 2:2 Драссбург Адмира 3:1 Рид Аустрия Вена 2:2 Адмира Адмира 0:5 Санкт-Пёльтен Адмира 1:2 Стрипфинг Рапид Вена 4:1 Адмира Трайскирхен 3:1 Адмира Адмира 2:1 Хорн
Рапид Вена Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Ред Булл Зальцбург 6:2 Рапид Вена Рапид Вена 0:3 Сваровски Тироль Рапид Вена 2:2 Мольде Хартберг 1:3 Рапид Вена
Арсенал 4:1 Рапид Вена Рапид Вена 1:1 Аустрия Вена Дандолк 1:3 Рапид Вена Рид 4:3 Рапид Вена Рапид Вена 1:1 Ред Булл Зальцбург Рапид Вена 4:3 Дандолк Рапид Вена 3:1 Альтах Мольде 1:0 Рапид Вена Вольфсбергер 3:4 Рапид Вена Рапид Вена 1:2 Арсенал Винер Нойштадт 1:5 Рапид Вена Рапид Вена 3:0 ЛАСК Санкт-Пёльтен 1:2 Рапид Вена Штурм 1:1 Рапид Вена Гент 2:1 Рапид Вена Рапид Вена 4:1 Адмира

Последние игры между собой

Адмира: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 12
Рапид Вена: победы: 12, ничьи: 1, поражения: 7
Рапид Вена 4:1 Адмира Бундеслига Адмира 0:3 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 5:0 Адмира Бундеслига Адмира 3:4 Рапид Вена Бундеслига
Рапид Вена 3:0 Адмира Бундеслига Рапид Вена 2:0 Адмира Бундеслига Адмира 0:3 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 4:1 Адмира Бундеслига Адмира 2:1 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:0 Адмира Бундеслига Адмира 3:1 Рапид Вена Бундеслига Адмира 3:2 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 0:0 Адмира Бундеслига Адмира 1:2 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 4:0 Адмира Бундеслига Адмира 1:3 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 0:4 Адмира Бундеслига Рапид Вена 0:1 Адмира Кубок Адмира 5:1 Адмира Товарищеские матчи Адмира 2:1 Рапид Вена Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург Заявка 11 8 1 2 37 - 12 25
2. ЛАСК Заявка 11 7 2 2 23 - 9 23
3. Штурм 0:0 Заявка 11 6 4 1 19 - 5 22
4. Рапид Вена 0:0 Заявка 12 6 4 2 25 - 17 22
5. Сваровски Тироль Заявка 11 5 2 4 17 - 14 17
6. Санкт-Пёльтен 0:0 Заявка 12 4 4 4 23 - 20 16
7. Вольфсбергер Заявка 10 4 1 5 19 - 22 13
8. Хартберг 0:0 Заявка 12 2 6 4 13 - 23 12
9. Рид Заявка 11 3 1 7 14 - 27 10
10. Аустрия Вена Заявка 11 2 4 5 11 - 17 10
11. Альтах 0:0 Заявка 12 2 3 7 11 - 26 9
12. Адмира 0:0 Заявка 12 2 2 8 12 - 32 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЛАСК Заявка 6 6 0 0 18 - 1 18
2. Ред Булл Зальцбург Заявка 5 4 0 1 20 - 6 12
3. Штурм 0:0 Заявка 6 3 2 1 9 - 3 11
4. Рапид Вена 0:0 Заявка 6 3 2 1 12 - 7 11
5. Рид Заявка 6 3 0 3 11 - 14 9
6. Сваровски Тироль Заявка 5 2 2 1 9 - 5 8
7. Адмира 0:0 Заявка 6 2 1 3 7 - 12 7
8. Хартберг 0:0 Заявка 6 1 3 2 5 - 8 6
9. Аустрия Вена Заявка 5 1 2 2 5 - 10 5
10. Санкт-Пёльтен 0:0 Заявка 6 1 2 3 9 - 13 5
11. Альтах 0:0 Заявка 6 1 2 3 5 - 11 5
12. Вольфсбергер Заявка 5 1 1 3 10 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург Заявка 6 4 1 1 17 - 6 13
2. Штурм 0:0 Заявка 5 3 2 0 10 - 2 11
3. Санкт-Пёльтен 0:0 Заявка 6 3 2 1 14 - 7 11
4. Рапид Вена 0:0 Заявка 6 3 2 1 13 - 10 11
5. Вольфсбергер Заявка 5 3 0 2 9 - 8 9
6. Сваровски Тироль Заявка 6 3 0 3 8 - 9 9
7. Хартберг 0:0 Заявка 6 1 3 2 8 - 15 6
8. ЛАСК Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
9. Аустрия Вена Заявка 6 1 2 3 6 - 7 5
10. Альтах 0:0 Заявка 6 1 1 4 6 - 15 4
11. Рид Заявка 5 0 1 4 3 - 13 1
12. Адмира 0:0 Заявка 6 0 1 5 5 - 20 1
  • Первый тайм
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Кара Эркан бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BSFZ Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Адмира
Ничья
Рапид Вена
9.00
4.95
1.45
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 9.00 4.70 1.35
Бонус: 5 000 ₽ 8.00 4.60 1.35
Бонус: 5 000 ₽ 6.30 4.95 1.45
  24.13 10.57 1.10

Самый высокий коэффициент на матч «Адмира» – «Рапид Вена» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Адмира» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Рапид Вена» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Адмира» – «Рапид Вена», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
11.00 1.02 13.00 1.01 3.45 1.28 4.20 1.20 1.85 1.90 2.03 1.79 1.79 2.03 1.30 3.30 1.33 3.15 1.10 6.25 1.11 6.10 1.02 11.00 1.02 11.50 1.01 12.00
5.15 1.12 4.25 1.18 2.57 1.48 2.08 1.75 1.70 2.27 1.37 3.10 1.25 3.78 1.10 5.90 1.07 6.35 1.00 11.25
5.94 1.15 2.68 1.50 3.21 1.37 2.72 1.49 2.13 1.77 1.83 2.05 1.65 2.33 1.46 2.82 1.38 3.16 1.27 3.94 1.11 7.60
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.42 1.52 2.50 1.49 1.23 3.90 1.25 3.75 1.03 10.00
3.85 1.26 2.65 1.48 1.68 2.19 1.28 3.68 1.19 4.85
3.94 1.26 3.30 1.35 2.64 1.50 1.95 1.91 2.25 1.68 1.84 2.02 1.41 2.96 1.28 3.80 1.20 4.61
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.07 1.71 1.53 2.39 1.33 3.05
5.35 1.15 3.95 1.25 2.09 1.74 1.56 2.43 1.34 3.26

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.20 1.62
Букмекер Да Нет
7.00 1.08
Букмекер Да Нет
2.90 1.39
Где смотреть матч Адмира 0:1 Рапид Вена онлайн

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