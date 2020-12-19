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  2. Матчи
  3. Австрия
Адмира
0:1
Конец матча

Стадион:
Рапид Вена
0'
0:1
20' Гол
Кара Эркан
23' Желтая карточка
Фунтас Таксиархис
45' Желтая карточка
Юлманд Мортен
51' Желтая карточка
Шустер Лион
67' Желтая карточка
Кершбаум Роман
70' Желтая карточка
Айву Эмануэль
82' Желтая карточка
Майер Маркус
90'+4
1
Ляйтнер
Андреас
2
Ауэр
Штефан
27
Айву
Эмануэль
15
Рат
Лукас
22
Майер
Маркус
90
Томич
Томислав
14
Юлманд
Мортен
8
Кершбаум
Роман
7
Старкль
Доминик
10
Бройниг
Максимилиан
16
Хоффер
Эрвин
25
Гартлер
Пауль
13
Шик
Торстен
20
Хофманн
Максимилиан
4
Барац
Матео
31
Ульманн
Максимилиан
28
Кнасмюлльнер
Кристоф
42
Шустер
Лион
16
Петрович
Деян
8
Рицмайер
Марсель
29
Кара
Эркан
9
Фунтас
Таксиархис
Адмира
4-3-3
Рапид Вена
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Адмира
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кершбаум Роман 3 (1) 0.25
2. Хоффер Эрвин 2 0.17
3. Бройниг Максимилиан 2 0.17
4. Томич Томислав 1 0.08
5. Хаусьелль Марко 1 0.08
6. Айву Эмануэль 1 0.08
7. Гартнер Кристиан 0 0
8. Спасич Милош 0 0
Рапид Вена
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кара Эркан 6 (2) 0.5
2. Фунтас Таксиархис 4 0.33
3. Кнасмюлльнер Кристоф 4 0.33
4. Китагава Коя 3 0.25
5. Шик Торстен 2 0.17
6. Мург Томас 2 0.17
7. Аразе Кельвин 2 0.17
8. Рицмайер Марсель 1 0.08
9. Демир Юсуф 1 0.08
10. Ульманн Максимилиан 0 0
11. Любичич Деян 0 0
12. Стойкович Филип 0 0
13. Хофманн Максимилиан 0 0

Карточки

Адмира
# Игрок      
1. Кершбаум Роман 6 1
2. Бройниг Максимилиан 3 0
3. Майер Маркус 2 0
4. Спасич Милош 2 0
5. Хаусьелль Марко 2 0
6. Айву Эмануэль 2 0
7. Юлманд Мортен 2 0
8. Бауэр Себастьян 0 1
9. Майерхофер Штефан 1 0
10. Рат Лукас 1 0
11. Ауэр Штефан 1 0
12. Томич Томислав 1 0
13. Малишек Лукас 1 0
14. Чиркович Александар 1 0
15. Ганда Йосеф 1 0
Рапид Вена
# Игрок      
1. Хофманн Максимилиан 5 0
2. Стойкович Филип 2 1
3. Граймль Лео 3 0
4. Шик Торстен 2 0
5. Фунтас Таксиархис 2 0
6. Кара Эркан 2 0
7. Шустер Лион 2 0
8. Мург Томас 1 0
9. Ульманн Максимилиан 1 0
10. Китагава Коя 1 0
11. Аразе Кельвин 1 0
12. Ибрахимоглу Мелих 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Адмира 20% (2) 30% (3) 0 10% (1) 20% (2) 20% (2)
 Рапид Вена 24% (6) 20% (5) 12% (3) 8% (2) 8% (2) 28% (7)

Предыдущие игры

Адмира Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Штурм 3:0 Адмира Адмира 1:0 Ред Булл Зальцбург Адмира 2:3 Хартберг Сваровски Тироль 3:0 Адмира
Рапид-2 Вена 3:2 Адмира ЛАСК 4:0 Адмира Адмира 1:3 Вольфсбергер Мархфельд Маннсдорф 1:1 Адмира Альтах 4:2 Адмира Адмира 2:0 Мауэрверк Тим Венер Линьен 0:1 Адмира Адмира 2:2 Капфенберг Адмира 2:2 Драссбург Адмира 3:1 Рид Аустрия Вена 2:2 Адмира Адмира 0:5 Санкт-Пёльтен Адмира 1:2 Стрипфинг Рапид Вена 4:1 Адмира Трайскирхен 3:1 Адмира Адмира 2:1 Хорн
Рапид Вена Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Ред Булл Зальцбург 6:2 Рапид Вена Рапид Вена 0:3 Сваровски Тироль Рапид Вена 2:2 Мольде Хартберг 1:3 Рапид Вена
Арсенал 4:1 Рапид Вена Рапид Вена 1:1 Аустрия Вена Дандолк 1:3 Рапид Вена Рид 4:3 Рапид Вена Рапид Вена 1:1 Ред Булл Зальцбург Рапид Вена 4:3 Дандолк Рапид Вена 3:1 Альтах Мольде 1:0 Рапид Вена Вольфсбергер 3:4 Рапид Вена Рапид Вена 1:2 Арсенал Винер Нойштадт 1:5 Рапид Вена Рапид Вена 3:0 ЛАСК Санкт-Пёльтен 1:2 Рапид Вена Штурм 1:1 Рапид Вена Гент 2:1 Рапид Вена Рапид Вена 4:1 Адмира

Последние игры между собой

Адмира: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 12
Рапид Вена: победы: 12, ничьи: 1, поражения: 7
Рапид Вена 4:1 Адмира Бундеслига Адмира 0:3 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 5:0 Адмира Бундеслига Адмира 3:4 Рапид Вена Бундеслига
Рапид Вена 3:0 Адмира Бундеслига Рапид Вена 2:0 Адмира Бундеслига Адмира 0:3 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 4:1 Адмира Бундеслига Адмира 2:1 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:0 Адмира Бундеслига Адмира 3:1 Рапид Вена Бундеслига Адмира 3:2 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 0:0 Адмира Бундеслига Адмира 1:2 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 4:0 Адмира Бундеслига Адмира 1:3 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 0:4 Адмира Бундеслига Рапид Вена 0:1 Адмира Кубок Адмира 5:1 Адмира Товарищеские матчи Адмира 2:1 Рапид Вена Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург Заявка 11 8 1 2 37 - 12 25
2. Штурм Заявка 11 7 3 1 22 - 5 24
3. Рапид Вена Заявка 12 7 3 2 26 - 17 24
4. ЛАСК Заявка 11 7 2 2 23 - 9 23
5. Сваровски Тироль Заявка 11 5 2 4 17 - 14 17
6. Санкт-Пёльтен Заявка 12 4 3 5 23 - 23 15
7. Хартберг Заявка 12 3 5 4 14 - 23 14
8. Вольфсбергер Заявка 10 4 1 5 19 - 22 13
9. Рид Заявка 11 3 1 7 14 - 27 10
10. Аустрия Вена Заявка 11 2 4 5 11 - 17 10
11. Альтах Заявка 12 2 2 8 11 - 27 8
12. Адмира Заявка 12 2 1 9 12 - 33 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЛАСК Заявка 6 6 0 0 18 - 1 18
2. Штурм Заявка 6 4 1 1 12 - 3 13
3. Ред Булл Зальцбург Заявка 5 4 0 1 20 - 6 12
4. Рапид Вена Заявка 6 3 2 1 12 - 7 11
5. Рид Заявка 6 3 0 3 11 - 14 9
6. Сваровски Тироль Заявка 5 2 2 1 9 - 5 8
7. Хартберг Заявка 6 2 2 2 6 - 8 8
8. Адмира Заявка 6 2 0 4 7 - 13 6
9. Аустрия Вена Заявка 5 1 2 2 5 - 10 5
10. Санкт-Пёльтен Заявка 6 1 2 3 9 - 13 5
11. Альтах Заявка 6 1 2 3 5 - 11 5
12. Вольфсбергер Заявка 5 1 1 3 10 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург Заявка 6 4 1 1 17 - 6 13
2. Рапид Вена Заявка 6 4 1 1 14 - 10 13
3. Штурм Заявка 5 3 2 0 10 - 2 11
4. Санкт-Пёльтен Заявка 6 3 1 2 14 - 10 10
5. Вольфсбергер Заявка 5 3 0 2 9 - 8 9
6. Сваровски Тироль Заявка 6 3 0 3 8 - 9 9
7. Хартберг Заявка 6 1 3 2 8 - 15 6
8. ЛАСК Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
9. Аустрия Вена Заявка 6 1 2 3 6 - 7 5
10. Альтах Заявка 6 1 0 5 6 - 16 3
11. Рид Заявка 5 0 1 4 3 - 13 1
12. Адмира Заявка 6 0 1 5 5 - 20 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Юлманд Мортен получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    23'
    Фунтас Таксиархис получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Кара Эркан бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BSFZ Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 44.00 8.00 1.13
Бонус: 5 000 ₽ 41.00 7.77 1.08
Бонус: 5 000 ₽ 6.30 4.95 1.45
  40.02 7.99 1.12

Самый высокий коэффициент на матч «Адмира» – «Рапид Вена» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Адмира» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Рапид Вена» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Адмира» – «Рапид Вена», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
11.00 1.02 13.00 1.01 1.90 1.85 4.20 1.20 1.14 5.20 2.03 1.79 1.79 2.03 1.08 7.00 1.33 3.15 1.07 7.50 1.11 6.10 1.03 10.00 1.02 11.50 1.01 12.00
5.15 1.12 4.25 1.18 2.57 1.48 2.08 1.75 1.70 2.27 1.37 3.10 1.25 3.78 1.10 5.90 1.07 6.35 1.00 11.25
1.67 2.28 1.39 3.10 1.73 2.18 1.47 2.81 1.33 3.43 1.21 4.68 1.43 2.96 1.32 3.53 1.38 3.15 1.65 2.33 1.46 2.82 1.38 3.16 1.27 3.94 1.11 7.60
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.42 1.52 2.50 1.49 1.50 2.48 1.25 3.75 1.04 9.00
3.85 1.26 2.65 1.48 1.68 2.19 1.28 3.68 1.19 4.85
3.94 1.26 3.30 1.35 2.64 1.50 1.95 1.91 1.24 4.10 1.12 6.40 1.41 2.96 1.28 3.80 1.20 4.61
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.07 1.71 1.53 2.39 1.33 3.05
5.35 1.15 3.95 1.25 2.09 1.74 1.56 2.43 1.34 3.26

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
Букмекер Да Нет
7.00 1.08
Букмекер Да Нет
2.90 1.39
Где смотреть матч Адмира 0:1 Рапид Вена онлайн

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