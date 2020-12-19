Адмира
0:1
Конец матча
Стадион: БСФЦ
Рапид Вена
0:1
20' ГолКара Эркан
23' Желтая карточкаФунтас Таксиархис
45' Желтая карточкаЮлманд Мортен
51' Желтая карточкаШустер Лион
67' Желтая карточкаКершбаум Роман
70' Желтая карточкаАйву Эмануэль
82' Желтая карточкаМайер Маркус
15
Рат
Лукас
22
Майер
Маркус
16
Хоффер
Эрвин
13
Шик
Торстен
42
Шустер
Лион
29
Кара
Эркан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Рат ЛукасЗащитник
-
22 Майер МаркусЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
16 Хоффер ЭрвинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
97 Ганда ЙосефНападающий
-
Главный тренер: Damir Buric
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Шик ТорстенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
42 Шустер ЛионПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Кара ЭрканНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Граймль ЛеоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
48 Демир ЮсуфПолузащитник
-
32 Китагава КояНападающий
-
Главный тренер: Кюхбауэр Дитмар
Ход матча
20'
0:1
45'
51'
67'
70'
82'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кершбаум Роман
|3 (1)
|0.25
|2.
|Хоффер Эрвин
|2
|0.17
|3.
|Бройниг Максимилиан
|2
|0.17
|4.
|Томич Томислав
|1
|0.08
|5.
|Хаусьелль Марко
|1
|0.08
|6.
|Айву Эмануэль
|1
|0.08
|7.
|Гартнер Кристиан
|0
|0
|8.
|Спасич Милош
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кара Эркан
|6 (2)
|0.5
|2.
|Фунтас Таксиархис
|4
|0.33
|3.
|Кнасмюлльнер Кристоф
|4
|0.33
|4.
|Китагава Коя
|3
|0.25
|5.
|Шик Торстен
|2
|0.17
|6.
|Мург Томас
|2
|0.17
|7.
|Аразе Кельвин
|2
|0.17
|8.
|Рицмайер Марсель
|1
|0.08
|9.
|Демир Юсуф
|1
|0.08
|10.
|Ульманн Максимилиан
|0
|0
|11.
|Любичич Деян
|0
|0
|12.
|Стойкович Филип
|0
|0
|13.
|Хофманн Максимилиан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кершбаум Роман
|6
|1
|2.
|Бройниг Максимилиан
|3
|0
|3.
|Майер Маркус
|2
|0
|4.
|Спасич Милош
|2
|0
|5.
|Хаусьелль Марко
|2
|0
|6.
|Айву Эмануэль
|2
|0
|7.
|Юлманд Мортен
|2
|0
|8.
|Бауэр Себастьян
|0
|1
|9.
|Майерхофер Штефан
|1
|0
|10.
|Рат Лукас
|1
|0
|11.
|Ауэр Штефан
|1
|0
|12.
|Томич Томислав
|1
|0
|13.
|Малишек Лукас
|1
|0
|14.
|Чиркович Александар
|1
|0
|15.
|Ганда Йосеф
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хофманн Максимилиан
|5
|0
|2.
|Стойкович Филип
|2
|1
|3.
|Граймль Лео
|3
|0
|4.
|Шик Торстен
|2
|0
|5.
|Фунтас Таксиархис
|2
|0
|6.
|Кара Эркан
|2
|0
|7.
|Шустер Лион
|2
|0
|8.
|Мург Томас
|1
|0
|9.
|Ульманн Максимилиан
|1
|0
|10.
|Китагава Коя
|1
|0
|11.
|Аразе Кельвин
|1
|0
|12.
|Ибрахимоглу Мелих
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Адмира
|20% (2)
|30% (3)
|0
|10% (1)
|20% (2)
|20% (2)
|Рапид Вена
|24% (6)
|20% (5)
|12% (3)
|8% (2)
|8% (2)
|28% (7)
Предыдущие игры
Адмира Последние 20 матчей: +5 =3 -12Штурм 3:0 Адмира Адмира 1:0 Ред Булл Зальцбург Адмира 2:3 Хартберг Сваровски Тироль 3:0 Адмира
Рапид-2 Вена 3:2 Адмира ЛАСК 4:0 Адмира Адмира 1:3 Вольфсбергер Мархфельд Маннсдорф 1:1 Адмира Альтах 4:2 Адмира Адмира 2:0 Мауэрверк Тим Венер Линьен 0:1 Адмира Адмира 2:2 Капфенберг Адмира 2:2 Драссбург Адмира 3:1 Рид Аустрия Вена 2:2 Адмира Адмира 0:5 Санкт-Пёльтен Адмира 1:2 Стрипфинг Рапид Вена 4:1 Адмира Трайскирхен 3:1 Адмира Адмира 2:1 Хорн
Рапид Вена Последние 20 матчей: +9 =4 -7Ред Булл Зальцбург 6:2 Рапид Вена Рапид Вена 0:3 Сваровски Тироль Рапид Вена 2:2 Мольде Хартберг 1:3 Рапид Вена
Арсенал 4:1 Рапид Вена Рапид Вена 1:1 Аустрия Вена Дандолк 1:3 Рапид Вена Рид 4:3 Рапид Вена Рапид Вена 1:1 Ред Булл Зальцбург Рапид Вена 4:3 Дандолк Рапид Вена 3:1 Альтах Мольде 1:0 Рапид Вена Вольфсбергер 3:4 Рапид Вена Рапид Вена 1:2 Арсенал Винер Нойштадт 1:5 Рапид Вена Рапид Вена 3:0 ЛАСК Санкт-Пёльтен 1:2 Рапид Вена Штурм 1:1 Рапид Вена Гент 2:1 Рапид Вена Рапид Вена 4:1 Адмира
Последние игры между собой
Адмира: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 12
Рапид Вена: победы: 12, ничьи: 1, поражения: 7
Рапид Вена 3:0 Адмира Бундеслига Рапид Вена 2:0 Адмира Бундеслига Адмира 0:3 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 4:1 Адмира Бундеслига Адмира 2:1 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:0 Адмира Бундеслига Адмира 3:1 Рапид Вена Бундеслига Адмира 3:2 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 0:0 Адмира Бундеслига Адмира 1:2 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 4:0 Адмира Бундеслига Адмира 1:3 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 0:4 Адмира Бундеслига Рапид Вена 0:1 Адмира Кубок Адмира 5:1 Адмира Товарищеские матчи Адмира 2:1 Рапид Вена Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|37 - 12
|25
|2.
|Штурм
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|22 - 5
|24
|3.
|Рапид Вена
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|26 - 17
|24
|4.
|ЛАСК
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|23 - 9
|23
|5.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|17 - 14
|17
|6.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|23 - 23
|15
|7.
|Хартберг
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|14 - 23
|14
|8.
|Вольфсбергер
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|19 - 22
|13
|9.
|Рид
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|14 - 27
|10
|10.
|Аустрия Вена
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 17
|10
|11.
|Альтах
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|11 - 27
|8
|12.
|Адмира
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|12 - 33
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЛАСК
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|18 - 1
|18
|2.
|Штурм
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 3
|13
|3.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|20 - 6
|12
|4.
|Рапид Вена
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 7
|11
|5.
|Рид
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|11 - 14
|9
|6.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 5
|8
|7.
|Хартберг
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|8.
|Адмира
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|7 - 13
|6
|9.
|Аустрия Вена
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 10
|5
|10.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 13
|5
|11.
|Альтах
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 11
|5
|12.
|Вольфсбергер
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|10 - 14
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|17 - 6
|13
|2.
|Рапид Вена
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 10
|13
|3.
|Штурм
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 2
|11
|4.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|14 - 10
|10
|5.
|Вольфсбергер
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 8
|9
|6.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 9
|9
|7.
|Хартберг
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 15
|6
|8.
|ЛАСК
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|9.
|Аустрия Вена
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 7
|5
|10.
|Альтах
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|6 - 16
|3
|11.
|Рид
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 13
|1
|12.
|Адмира
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|5 - 20
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Адмира» – «Рапид Вена» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Адмира» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Рапид Вена» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Адмира» – «Рапид Вена», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров