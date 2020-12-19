Краковия
0:1
Первый тайм: 23'
Стадион: Маршал Йозеф Пилсудски
Лехия Гданьск
0:1
15' ГолПетшак Рафаль
21
Хавьер
Тиаго
73
Зауха
Патрик
12
Куцяк
Душан
19
Фила
Карол
25
Налепа
Михал
15
Сайеф
Кеннет
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Хавьер ТиагоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
73 Зауха ПатрикПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Вильк АдамВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Фиолич ИванПолузащитник
- Полузащитник
-
97 Пик ДаниэльПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Пищек ФилипНападающий
-
28 Jan Ziewiec
-
Главный тренер: Пробирз Михал
- Основной состав
-
12 Куцяк ДушанВратарь
-
19 Фила КаролЗащитник
-
25 Налепа МихалЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Сайеф КеннетПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 КонрадоПолузащитник
-
32 Маулана ЭгиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Piotr Stokowiec
Ход матча
15'
0:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ван Амерсфоорт Пелле
|4 (2)
|0.29
|2.
|Ханка Серджу
|2 (1)
|0.14
|3.
|Лосаж Флорьян
|2
|0.14
|4.
|Вестеницки Томаш
|2
|0.14
|5.
|Альварес Маркос
|1
|0.07
|6.
|Сиплак Михал
|1
|0.07
|7.
|Хавьер Тиаго
|1
|0.07
|8.
|Фиолич Иван
|1
|0.07
|9.
|Шимонович Давид
|1
|0.07
|10.
|Ривалдиньо
|1
|0.07
|11.
|Пищек Филип
|1
|0.07
|12.
|Яблонски Давид
|1
|0.07
|13.
|Рыпэ Корнел
|0
|0
|14.
|Димун Милан
|0
|0
|15.
|Вдовяк Матеуш
|0
|0
|16.
|Родин Матай
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пайшау Флавиу
|7 (3)
|0.5
|2.
|Зволински Лукаш
|3
|0.21
|3.
|Конрадо
|2
|0.14
|4.
|Налепа Михал
|2
|0.14
|5.
|Хайдари Омран
|1
|0.07
|6.
|Петшак Рафаль
|0
|0
|7.
|Гаёс Мацей
|0
|0
|8.
|Кубицки Ярослав
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сиплак Михал
|4
|0
|2.
|Ван Амерсфоорт Пелле
|3
|0
|3.
|Ханка Серджу
|3
|0
|4.
|Пищек Филип
|3
|0
|5.
|Гардавски Михаэль
|2
|0
|6.
|Альварес Маркос
|2
|0
|7.
|Фиолич Иван
|2
|0
|8.
|Садикович Дамир
|2
|0
|9.
|Шимонович Давид
|2
|0
|10.
|Лосаж Флорьян
|2
|0
|11.
|Маркес Иван
|2
|0
|12.
|Родин Матай
|0
|1
|13.
|Хавьер Тиаго
|1
|0
|14.
|Рыпэ Корнел
|1
|0
|15.
|Вестеницки Томаш
|1
|0
|16.
|Феррарессо Диего
|1
|0
|17.
|Зауха Патрик
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Налепа Михал
|6
|2
|2.
|Маковский Томаш
|3
|1
|3.
|Кубицки Ярослав
|4
|0
|4.
|Сайеф Кеннет
|3
|0
|5.
|Куцяк Душан
|2
|0
|6.
|Копац Бартош
|2
|0
|7.
|Сопочко Матеуш
|2
|0
|8.
|Аломерович Златан
|1
|0
|9.
|Зволински Лукаш
|1
|0
|10.
|Конрадо
|1
|0
|11.
|Петшак Рафаль
|1
|0
|12.
|Арак Якуб
|1
|0
|13.
|Фила Карол
|1
|0
|14.
|Хайдари Омран
|1
|0
|15.
|Жуковски Матеуш
|1
|0
|16.
|Калузиньски Якуб
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Краковия
|5.56% (1)
|22.22% (4)
|11.11% (2)
|16.67% (3)
|11.11% (2)
|33.33% (6)
|Лехия Гданьск
|6.67% (1)
|6.67% (1)
|26.67% (4)
|6.67% (1)
|33.33% (5)
|20% (3)
Предыдущие игры
Краковия Последние 20 матчей: +9 =7 -4Гурник Забже 0:2 Краковия Краковия 1:1 Висла Краков Висла Плоцк 0:1 Краковия Краковия 0:1 Легия
Свит Сколвин 0:1 Краковия Краковия 3:1 Ягеллония Лех 1:1 Краковия Краковия 1:0 Пяст Легия 0:0 Краковия Шлёнск 3:1 Краковия Краковия 2:2 Ракув Заглембе Любин 1:1 Краковия Краковия 1:1 Сталь Мелец Подбескидзе 2:2 Краковия Мальмё 2:0 Краковия Краковия 2:1 Погонь Щецин Хробры 1:2 Краковия Брук-Бет Термалица Нецеча 3:1 Краковия Краковия 3:2 Лехия Гданьск Пяст 1:1 Краковия
Лехия Гданьск Последние 20 матчей: +9 =2 -9Лехия Гданьск 0:1 Висла Плоцк Легия 2:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:1 Лех Пяст 2:0 Лехия Гданьск
Лехия Гданьск 3:2 Шлёнск Олимпия Грудзёнз 0:1 Лехия Гданьск Висла Краков 1:3 Лехия Гданьск Заглембе Любин 1:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:1 Погонь Щецин Лехия Гданьск 4:0 Подбескидзе Лехия Гданьск 4:2 Сталь Мелец Гурник Забже 3:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:3 Ракув Варта Познань 0:1 Лехия Гданьск Сталь Сталёва-Воля 0:4 Лехия Гданьск Краковия 3:2 Лехия Гданьск Шлёнск 1:2 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:0 Легия Лех 3:2 Лехия Гданьск Лех 1:1 Лехия Гданьск
Последние игры между собой
Краковия: победы: 13, ничьи: 2, поражения: 5
Лехия Гданьск: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 13
Краковия 2:0 Лехия Гданьск Экстракласса Краковия 4:2 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:0 Краковия Экстракласса Лехия Гданьск 0:0 Краковия Экстракласса Краковия 2:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 0:1 Краковия Экстракласса Лехия Гданьск 4:2 Краковия Экстракласса Краковия 0:1 Лехия Гданьск Экстракласса Краковия 2:0 Лехия Гданьск Экстракласса Краковия 3:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 0:1 Краковия Экстракласса Краковия 3:2 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:0 Краковия Экстракласса Краковия 2:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 3:1 Краковия Экстракласса Краковия 1:1 Лехия Гданьск Экстракласса
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|23 - 15
|29
|2.
|Погонь Щецин
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|20 - 8
|28
|3.
|Ракув
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|27 - 15
|27
|4.
|Гурник Забже
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|18 - 13
|23
|5.
|Шлёнск
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|21 - 15
|23
|6.
|Заглембе Любин
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|18 - 15
|22
|7.
|Краковия
|0:1 Заявка
|14
|5
|6
|3
|18 - 15
|21
|8.
|Лехия Гданьск
|1:0 Заявка
|14
|6
|1
|7
|18 - 19
|19
|9.
|Ягеллония
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|21 - 24
|17
|10.
|Лех
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|23 - 21
|17
|11.
|Висла Плоцк
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|17 - 20
|16
|12.
|Пяст
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|17 - 18
|13
|13.
|Варта Познань
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|13 - 19
|13
|14.
|Сталь Мелец
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|17 - 28
|13
|15.
|Висла Краков
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|18 - 19
|11
|16.
|Подбескидзе
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|13 - 38
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шлёнск
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|12 - 5
|17
|2.
|Ракув
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|12 - 6
|16
|3.
|Погонь Щецин
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|10 - 3
|15
|4.
|Заглембе Любин
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|11 - 6
|15
|5.
|Легия
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 13
|13
|6.
|Краковия
|0:1 Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|7.
|Ягеллония
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|14 - 10
|11
|8.
|Гурник Забже
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 10
|10
|9.
|Лех
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|11 - 10
|9
|10.
|Лехия Гданьск
|1:0 Заявка
|7
|3
|0
|4
|12 - 10
|9
|11.
|Висла Плоцк
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 8
|8
|12.
|Сталь Мелец
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 13
|7
|13.
|Подбескидзе
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 16
|7
|14.
|Пяст
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|15.
|Варта Познань
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 8
|4
|16.
|Висла Краков
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|7 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|9 - 2
|16
|2.
|Гурник Забже
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|7 - 3
|13
|3.
|Погонь Щецин
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 5
|13
|4.
|Ракув
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|15 - 9
|11
|5.
|Лехия Гданьск
|1:0 Заявка
|7
|3
|1
|3
|6 - 9
|10
|6.
|Краковия
|0:1 Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|7.
|Варта Познань
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|10 - 11
|9
|8.
|Висла Плоцк
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 12
|8
|9.
|Пяст
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 9
|8
|10.
|Лех
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 11
|8
|11.
|Висла Краков
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|11 - 6
|8
|12.
|Заглембе Любин
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|13.
|Шлёнск
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|9 - 10
|6
|14.
|Ягеллония
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 14
|6
|15.
|Сталь Мелец
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 15
|6
|16.
|Подбескидзе
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 22
|2
Победитель
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