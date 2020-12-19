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Краковия
0:1
Первый тайм: 23'

Стадион:
Лехия Гданьск
0'
0:1
15' Гол
Петшак Рафаль
23'
23
Немчикски
Карол
2
Рыпэ
Корнел
44
Шимонович
Давид
5
Маркес
Иван
90
Гардавски
Михаэль
19
Садикович
Дамир
21
Хавьер
Тиаго
10
Ван
Амерсфоорт
Пелле
8
Димун
Милан
73
Зауха
Патрик
7
Ривалдиньо
12
Куцяк
Душан
19
Фила
Карол
25
Налепа
Михал
4
Кристерс
Тоберс
2
Петшак
Рафаль
6
Кубицки
Ярослав
8
Хайдари
Омран
88
Калузиньски
Якуб
7
Гаёс
Мацей
15
Сайеф
Кеннет
28
Пайшау
Флавиу
Краковия
4-1-4-1
Лехия Гданьск
4-1-4-1

Ход матча

15'
0:1
Петшак Рафаль

Бомбардиры внутри турнира

Краковия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ван Амерсфоорт Пелле 4 (2) 0.29
2. Ханка Серджу 2 (1) 0.14
3. Лосаж Флорьян 2 0.14
4. Вестеницки Томаш 2 0.14
5. Альварес Маркос 1 0.07
6. Сиплак Михал 1 0.07
7. Хавьер Тиаго 1 0.07
8. Фиолич Иван 1 0.07
9. Шимонович Давид 1 0.07
10. Ривалдиньо 1 0.07
11. Пищек Филип 1 0.07
12. Яблонски Давид 1 0.07
13. Рыпэ Корнел 0 0
14. Димун Милан 0 0
15. Вдовяк Матеуш 0 0
16. Родин Матай 0 0
Лехия Гданьск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пайшау Флавиу 7 (3) 0.5
2. Зволински Лукаш 3 0.21
3. Конрадо 2 0.14
4. Налепа Михал 2 0.14
5. Хайдари Омран 1 0.07
6. Петшак Рафаль 0 0
7. Гаёс Мацей 0 0
8. Кубицки Ярослав 0 0

Карточки

Краковия
# Игрок      
1. Сиплак Михал 4 0
2. Ван Амерсфоорт Пелле 3 0
3. Ханка Серджу 3 0
4. Пищек Филип 3 0
5. Гардавски Михаэль 2 0
6. Альварес Маркос 2 0
7. Фиолич Иван 2 0
8. Садикович Дамир 2 0
9. Шимонович Давид 2 0
10. Лосаж Флорьян 2 0
11. Маркес Иван 2 0
12. Родин Матай 0 1
13. Хавьер Тиаго 1 0
14. Рыпэ Корнел 1 0
15. Вестеницки Томаш 1 0
16. Феррарессо Диего 1 0
17. Зауха Патрик 1 0
Лехия Гданьск
# Игрок      
1. Налепа Михал 6 2
2. Маковский Томаш 3 1
3. Кубицки Ярослав 4 0
4. Сайеф Кеннет 3 0
5. Куцяк Душан 2 0
6. Копац Бартош 2 0
7. Сопочко Матеуш 2 0
8. Аломерович Златан 1 0
9. Зволински Лукаш 1 0
10. Конрадо 1 0
11. Петшак Рафаль 1 0
12. Арак Якуб 1 0
13. Фила Карол 1 0
14. Хайдари Омран 1 0
15. Жуковски Матеуш 1 0
16. Калузиньски Якуб 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Краковия 5.56% (1) 22.22% (4) 11.11% (2) 16.67% (3) 11.11% (2) 33.33% (6)
 Лехия Гданьск 6.67% (1) 6.67% (1) 26.67% (4) 6.67% (1) 33.33% (5) 20% (3)

Предыдущие игры

Краковия Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Гурник Забже 0:2 Краковия Краковия 1:1 Висла Краков Висла Плоцк 0:1 Краковия Краковия 0:1 Легия
Свит Сколвин 0:1 Краковия Краковия 3:1 Ягеллония Лех 1:1 Краковия Краковия 1:0 Пяст Легия 0:0 Краковия Шлёнск 3:1 Краковия Краковия 2:2 Ракув Заглембе Любин 1:1 Краковия Краковия 1:1 Сталь Мелец Подбескидзе 2:2 Краковия Мальмё 2:0 Краковия Краковия 2:1 Погонь Щецин Хробры 1:2 Краковия Брук-Бет Термалица Нецеча 3:1 Краковия Краковия 3:2 Лехия Гданьск Пяст 1:1 Краковия
Лехия Гданьск Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Лехия Гданьск 0:1 Висла Плоцк Легия 2:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:1 Лех Пяст 2:0 Лехия Гданьск
Лехия Гданьск 3:2 Шлёнск Олимпия Грудзёнз 0:1 Лехия Гданьск Висла Краков 1:3 Лехия Гданьск Заглембе Любин 1:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:1 Погонь Щецин Лехия Гданьск 4:0 Подбескидзе Лехия Гданьск 4:2 Сталь Мелец Гурник Забже 3:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:3 Ракув Варта Познань 0:1 Лехия Гданьск Сталь Сталёва-Воля 0:4 Лехия Гданьск Краковия 3:2 Лехия Гданьск Шлёнск 1:2 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:0 Легия Лех 3:2 Лехия Гданьск Лех 1:1 Лехия Гданьск

Последние игры между собой

Краковия: победы: 13, ничьи: 2, поражения: 5
Лехия Гданьск: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 13
Краковия 3:2 Лехия Гданьск Кубок Лехия Гданьск 0:3 Краковия Экстракласса Лехия Гданьск 1:3 Краковия Экстракласса Краковия 1:0 Лехия Гданьск Экстракласса
Краковия 2:0 Лехия Гданьск Экстракласса Краковия 4:2 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:0 Краковия Экстракласса Лехия Гданьск 0:0 Краковия Экстракласса Краковия 2:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 0:1 Краковия Экстракласса Лехия Гданьск 4:2 Краковия Экстракласса Краковия 0:1 Лехия Гданьск Экстракласса Краковия 2:0 Лехия Гданьск Экстракласса Краковия 3:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 0:1 Краковия Экстракласса Краковия 3:2 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:0 Краковия Экстракласса Краковия 2:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 3:1 Краковия Экстракласса Краковия 1:1 Лехия Гданьск Экстракласса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия Заявка 14 9 2 3 23 - 15 29
2. Погонь Щецин Заявка 14 8 4 2 20 - 8 28
3. Ракув Заявка 13 8 3 2 27 - 15 27
4. Гурник Забже Заявка 13 7 2 4 18 - 13 23
5. Шлёнск Заявка 14 7 2 5 21 - 15 23
6. Заглембе Любин Заявка 14 6 4 4 18 - 15 22
7. Краковия 0:1 Заявка 14 5 6 3 18 - 15 21
8. Лехия Гданьск 1:0 Заявка 14 6 1 7 18 - 19 19
9. Ягеллония Заявка 13 5 2 6 21 - 24 17
10. Лех Заявка 13 4 5 4 23 - 21 17
11. Висла Плоцк Заявка 14 4 4 6 17 - 20 16
12. Пяст Заявка 13 3 4 6 17 - 18 13
13. Варта Познань Заявка 14 4 1 9 13 - 19 13
14. Сталь Мелец Заявка 14 3 4 7 17 - 28 13
15. Висла Краков Заявка 13 2 5 6 18 - 19 11
16. Подбескидзе Заявка 14 2 3 9 13 - 38 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шлёнск Заявка 7 5 2 0 12 - 5 17
2. Ракув Заявка 7 5 1 1 12 - 6 16
3. Погонь Щецин Заявка 7 4 3 0 10 - 3 15
4. Заглембе Любин Заявка 7 4 3 0 11 - 6 15
5. Легия Заявка 8 4 1 3 14 - 13 13
6. Краковия 0:1 Заявка 8 3 3 2 10 - 8 12
7. Ягеллония Заявка 6 3 2 1 14 - 10 11
8. Гурник Забже Заявка 7 3 1 3 11 - 10 10
9. Лех Заявка 6 2 3 1 11 - 10 9
10. Лехия Гданьск 1:0 Заявка 7 3 0 4 12 - 10 9
11. Висла Плоцк Заявка 8 2 2 4 7 - 8 8
12. Сталь Мелец Заявка 6 2 1 3 7 - 13 7
13. Подбескидзе Заявка 7 2 1 4 7 - 16 7
14. Пяст Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
15. Варта Познань Заявка 6 1 1 4 3 - 8 4
16. Висла Краков Заявка 6 1 0 5 7 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия Заявка 6 5 1 0 9 - 2 16
2. Гурник Забже Заявка 6 4 1 1 7 - 3 13
3. Погонь Щецин Заявка 7 4 1 2 10 - 5 13
4. Ракув Заявка 6 3 2 1 15 - 9 11
5. Лехия Гданьск 1:0 Заявка 7 3 1 3 6 - 9 10
6. Краковия 0:1 Заявка 6 2 3 1 8 - 7 9
7. Варта Познань Заявка 8 3 0 5 10 - 11 9
8. Висла Плоцк Заявка 6 2 2 2 10 - 12 8
9. Пяст Заявка 7 2 2 3 11 - 9 8
10. Лех Заявка 7 2 2 3 12 - 11 8
11. Висла Краков Заявка 7 1 5 1 11 - 6 8
12. Заглембе Любин Заявка 7 2 1 4 7 - 9 7
13. Шлёнск Заявка 7 2 0 5 9 - 10 6
14. Ягеллония Заявка 7 2 0 5 7 - 14 6
15. Сталь Мелец Заявка 8 1 3 4 10 - 15 6
16. Подбескидзе Заявка 7 0 2 5 6 - 22 2
  • Первый тайм
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Петшак Рафаль бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Marshal Jozef Pilsudski Stadium, Cracow. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Краковия
Ничья
Лехия Гданьск
2.57
3.42
2.89
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.40 3.35 2.85
Бонус: 5 000 ₽ 2.35 3.20 2.85
Бонус: 5 000 ₽ 2.44 3.42 2.88
  2.57 3.22 2.89

Самый высокий коэффициент на матч «Краковия» – «Лехия Гданьск» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Краковия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лехия Гданьск» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Краковия» – «Лехия Гданьск», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.50 1.02 7.50 1.07 3.25 1.32 2.50 1.53 2.10 1.74 1.77 1.96 1.40 2.65 1.28 3.50 1.11 6.00 1.10 6.70 1.01 12.00 1.02 11.00 0.00 20.00
9.00 1.02 7.70 1.06 3.20 1.33 2.50 1.53 1.84 2.07 1.42 2.88 1.28 3.54 1.11 5.80 1.07 6.35
3.23 1.37 2.82 1.46 2.40 1.61 1.97 1.92 1.72 2.19 1.54 2.56 1.36 3.26 1.32 3.54 1.12 7.24
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.75 1.42 1.89 1.91 1.35 3.05 1.10 5.80 1.07 7.50
2.88 1.42 1.88 1.92 1.40 2.95
2.53 1.54 2.08 1.79 1.61 2.38 1.39 3.05 1.29 3.71
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.50 1.48 1.64 2.18 1.25 3.70
2.50 1.53 1.63 2.28 1.24 4.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.79 1.98
Букмекер Да Нет
4.70 1.18
Букмекер Да Нет
3.40 1.31
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