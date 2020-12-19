Краковия
0:3
Конец матча
Стадион: Маршал Йозеф Пилсудски
Лехия Гданьск
0:1
15' ГолПетшак Рафаль
38' Желтая карточкаКубицки Ярослав
39' Желтая карточкаПайшау Флавиу
56' Желтая карточкаФила Карол
64' Желтая карточкаХайдари Омран
76' Желтая карточкаГардавски Михаэль
79' Желтая карточкаШимонович Давид
81' Вторая желтая карточкаГардавски Михаэль
0:2
81' ГолГаёс Мацей
90' Желтая карточкаКалузиньски Якуб
0:3
90' ГолМигалик Ярослав
21
Хавьер
Тиаго
73
Зауха
Патрик
12
Куцяк
Душан
19
Фила
Карол
25
Налепа
Михал
15
Сайеф
Кеннет
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Хавьер ТиагоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
73 Зауха ПатрикПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Вильк АдамВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Фиолич ИванПолузащитник
- Полузащитник
-
97 Пик ДаниэльПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Пищек ФилипНападающий
-
28 Jan Ziewiec
-
Главный тренер: Пробирз Михал
- Основной состав
-
12 Куцяк ДушанВратарь
-
19 Фила КаролЗащитник
-
25 Налепа МихалЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Сайеф КеннетПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 КонрадоПолузащитник
-
32 Маулана ЭгиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Piotr Stokowiec
Ход матча
15'
0:1
38'
39'
56'
64'
79'
81'
0:2
90'
90'
90'
0:3
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ван Амерсфоорт Пелле
|4 (2)
|0.29
|2.
|Ханка Серджу
|2 (1)
|0.14
|3.
|Лосаж Флорьян
|2
|0.14
|4.
|Вестеницки Томаш
|2
|0.14
|5.
|Альварес Маркос
|1
|0.07
|6.
|Сиплак Михал
|1
|0.07
|7.
|Хавьер Тиаго
|1
|0.07
|8.
|Фиолич Иван
|1
|0.07
|9.
|Шимонович Давид
|1
|0.07
|10.
|Ривалдиньо
|1
|0.07
|11.
|Пищек Филип
|1
|0.07
|12.
|Яблонски Давид
|1
|0.07
|13.
|Рыпэ Корнел
|0
|0
|14.
|Димун Милан
|0
|0
|15.
|Вдовяк Матеуш
|0
|0
|16.
|Родин Матай
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пайшау Флавиу
|7 (3)
|0.5
|2.
|Зволински Лукаш
|3
|0.21
|3.
|Конрадо
|2
|0.14
|4.
|Налепа Михал
|2
|0.14
|5.
|Петшак Рафаль
|1
|0.07
|6.
|Гаёс Мацей
|1
|0.07
|7.
|Хайдари Омран
|1
|0.07
|8.
|Мигалик Ярослав
|1
|0.07
|9.
|Кубицки Ярослав
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гардавски Михаэль
|3
|1
|2.
|Сиплак Михал
|4
|0
|3.
|Ван Амерсфоорт Пелле
|3
|0
|4.
|Шимонович Давид
|3
|0
|5.
|Ханка Серджу
|3
|0
|6.
|Пищек Филип
|3
|0
|7.
|Альварес Маркос
|2
|0
|8.
|Фиолич Иван
|2
|0
|9.
|Садикович Дамир
|2
|0
|10.
|Лосаж Флорьян
|2
|0
|11.
|Маркес Иван
|2
|0
|12.
|Родин Матай
|0
|1
|13.
|Хавьер Тиаго
|1
|0
|14.
|Рыпэ Корнел
|1
|0
|15.
|Вестеницки Томаш
|1
|0
|16.
|Феррарессо Диего
|1
|0
|17.
|Зауха Патрик
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Налепа Михал
|6
|2
|2.
|Кубицки Ярослав
|5
|0
|3.
|Маковский Томаш
|3
|1
|4.
|Сайеф Кеннет
|3
|0
|5.
|Куцяк Душан
|2
|0
|6.
|Копац Бартош
|2
|0
|7.
|Фила Карол
|2
|0
|8.
|Хайдари Омран
|2
|0
|9.
|Сопочко Матеуш
|2
|0
|10.
|Калузиньски Якуб
|2
|0
|11.
|Пайшау Флавиу
|1
|0
|12.
|Аломерович Златан
|1
|0
|13.
|Зволински Лукаш
|1
|0
|14.
|Конрадо
|1
|0
|15.
|Петшак Рафаль
|1
|0
|16.
|Арак Якуб
|1
|0
|17.
|Жуковски Матеуш
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Краковия
|5.56% (1)
|22.22% (4)
|11.11% (2)
|16.67% (3)
|11.11% (2)
|33.33% (6)
|Лехия Гданьск
|11.11% (2)
|5.56% (1)
|22.22% (4)
|5.56% (1)
|27.78% (5)
|27.78% (5)
Предыдущие игры
Краковия Последние 20 матчей: +9 =7 -4Гурник Забже 0:2 Краковия Краковия 1:1 Висла Краков Висла Плоцк 0:1 Краковия Краковия 0:1 Легия
Свит Сколвин 0:1 Краковия Краковия 3:1 Ягеллония Лех 1:1 Краковия Краковия 1:0 Пяст Легия 0:0 Краковия Шлёнск 3:1 Краковия Краковия 2:2 Ракув Заглембе Любин 1:1 Краковия Краковия 1:1 Сталь Мелец Подбескидзе 2:2 Краковия Мальмё 2:0 Краковия Краковия 2:1 Погонь Щецин Хробры 1:2 Краковия Брук-Бет Термалица Нецеча 3:1 Краковия Краковия 3:2 Лехия Гданьск Пяст 1:1 Краковия
Лехия Гданьск Последние 20 матчей: +9 =2 -9Лехия Гданьск 0:1 Висла Плоцк Легия 2:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:1 Лех Пяст 2:0 Лехия Гданьск
Лехия Гданьск 3:2 Шлёнск Олимпия Грудзёнз 0:1 Лехия Гданьск Висла Краков 1:3 Лехия Гданьск Заглембе Любин 1:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:1 Погонь Щецин Лехия Гданьск 4:0 Подбескидзе Лехия Гданьск 4:2 Сталь Мелец Гурник Забже 3:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:3 Ракув Варта Познань 0:1 Лехия Гданьск Сталь Сталёва-Воля 0:4 Лехия Гданьск Краковия 3:2 Лехия Гданьск Шлёнск 1:2 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:0 Легия Лех 3:2 Лехия Гданьск Лех 1:1 Лехия Гданьск
Последние игры между собой
Краковия: победы: 13, ничьи: 2, поражения: 5
Лехия Гданьск: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 13
Краковия 2:0 Лехия Гданьск Экстракласса Краковия 4:2 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:0 Краковия Экстракласса Лехия Гданьск 0:0 Краковия Экстракласса Краковия 2:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 0:1 Краковия Экстракласса Лехия Гданьск 4:2 Краковия Экстракласса Краковия 0:1 Лехия Гданьск Экстракласса Краковия 2:0 Лехия Гданьск Экстракласса Краковия 3:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 0:1 Краковия Экстракласса Краковия 3:2 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:0 Краковия Экстракласса Краковия 2:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 3:1 Краковия Экстракласса Краковия 1:1 Лехия Гданьск Экстракласса
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|23 - 15
|29
|2.
|Погонь Щецин
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|20 - 8
|28
|3.
|Ракув
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|27 - 15
|27
|4.
|Гурник Забже
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|18 - 13
|23
|5.
|Шлёнск
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|21 - 15
|23
|6.
|Заглембе Любин
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|18 - 15
|22
|7.
|Краковия
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|18 - 17
|21
|8.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|20 - 19
|19
|9.
|Лех
|0:0 Заявка
|14
|4
|6
|4
|23 - 21
|18
|10.
|Ягеллония
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|21 - 24
|17
|11.
|Висла Плоцк
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|17 - 20
|16
|12.
|Пяст
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|17 - 18
|13
|13.
|Варта Познань
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|13 - 19
|13
|14.
|Сталь Мелец
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|17 - 28
|13
|15.
|Висла Краков
|0:0 Заявка
|14
|2
|6
|6
|18 - 19
|12
|16.
|Подбескидзе
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|13 - 38
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шлёнск
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|12 - 5
|17
|2.
|Ракув
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|12 - 6
|16
|3.
|Погонь Щецин
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|10 - 3
|15
|4.
|Заглембе Любин
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|11 - 6
|15
|5.
|Легия
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 13
|13
|6.
|Краковия
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 10
|12
|7.
|Ягеллония
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|14 - 10
|11
|8.
|Гурник Забже
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 10
|10
|9.
|Лех
|0:0 Заявка
|7
|2
|4
|1
|11 - 10
|10
|10.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|12 - 10
|9
|11.
|Висла Плоцк
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 8
|8
|12.
|Сталь Мелец
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 13
|7
|13.
|Подбескидзе
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 16
|7
|14.
|Пяст
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|15.
|Варта Познань
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 8
|4
|16.
|Висла Краков
|0:0 Заявка
|6
|1
|0
|5
|7 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|9 - 2
|16
|2.
|Гурник Забже
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|7 - 3
|13
|3.
|Погонь Щецин
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 5
|13
|4.
|Ракув
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|15 - 9
|11
|5.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 9
|10
|6.
|Краковия
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|7.
|Варта Познань
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|10 - 11
|9
|8.
|Висла Краков
|0:0 Заявка
|8
|1
|6
|1
|11 - 6
|9
|9.
|Висла Плоцк
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 12
|8
|10.
|Пяст
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 9
|8
|11.
|Лех
|0:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 11
|8
|12.
|Заглембе Любин
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|13.
|Шлёнск
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|9 - 10
|6
|14.
|Ягеллония
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 14
|6
|15.
|Сталь Мелец
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 15
|6
|16.
|Подбескидзе
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 22
|2
Победитель
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