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Краковия
0:3
Конец матча

Стадион:
Лехия Гданьск
0'
0:1
15' Гол
Петшак Рафаль
38' Желтая карточка
Кубицки Ярослав
39' Желтая карточка
Пайшау Флавиу
56' Желтая карточка
Фила Карол
64' Желтая карточка
Хайдари Омран
76' Желтая карточка
Гардавски Михаэль
79' Желтая карточка
Шимонович Давид
81' Вторая желтая карточка
Гардавски Михаэль
0:2
81' Гол
Гаёс Мацей
90' Желтая карточка
Калузиньски Якуб
0:3
90' Гол
Мигалик Ярослав
90'+5
23
Немчикски
Карол
2
Рыпэ
Корнел
44
Шимонович
Давид
5
Маркес
Иван
90
Гардавски
Михаэль
19
Садикович
Дамир
21
Хавьер
Тиаго
10
Ван
Амерсфоорт
Пелле
8
Димун
Милан
73
Зауха
Патрик
7
Ривалдиньо
12
Куцяк
Душан
19
Фила
Карол
25
Налепа
Михал
4
Кристерс
Тоберс
2
Петшак
Рафаль
6
Кубицки
Ярослав
8
Хайдари
Омран
88
Калузиньски
Якуб
7
Гаёс
Мацей
15
Сайеф
Кеннет
28
Пайшау
Флавиу
Краковия
4-1-4-1
Лехия Гданьск
4-1-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Краковия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ван Амерсфоорт Пелле 4 (2) 0.29
2. Ханка Серджу 2 (1) 0.14
3. Лосаж Флорьян 2 0.14
4. Вестеницки Томаш 2 0.14
5. Альварес Маркос 1 0.07
6. Сиплак Михал 1 0.07
7. Хавьер Тиаго 1 0.07
8. Фиолич Иван 1 0.07
9. Шимонович Давид 1 0.07
10. Ривалдиньо 1 0.07
11. Пищек Филип 1 0.07
12. Яблонски Давид 1 0.07
13. Рыпэ Корнел 0 0
14. Димун Милан 0 0
15. Вдовяк Матеуш 0 0
16. Родин Матай 0 0
Лехия Гданьск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пайшау Флавиу 7 (3) 0.5
2. Зволински Лукаш 3 0.21
3. Конрадо 2 0.14
4. Налепа Михал 2 0.14
5. Петшак Рафаль 1 0.07
6. Гаёс Мацей 1 0.07
7. Хайдари Омран 1 0.07
8. Мигалик Ярослав 1 0.07
9. Кубицки Ярослав 0 0

Карточки

Краковия
# Игрок      
1. Гардавски Михаэль 3 1
2. Сиплак Михал 4 0
3. Ван Амерсфоорт Пелле 3 0
4. Шимонович Давид 3 0
5. Ханка Серджу 3 0
6. Пищек Филип 3 0
7. Альварес Маркос 2 0
8. Фиолич Иван 2 0
9. Садикович Дамир 2 0
10. Лосаж Флорьян 2 0
11. Маркес Иван 2 0
12. Родин Матай 0 1
13. Хавьер Тиаго 1 0
14. Рыпэ Корнел 1 0
15. Вестеницки Томаш 1 0
16. Феррарессо Диего 1 0
17. Зауха Патрик 1 0
Лехия Гданьск
# Игрок      
1. Налепа Михал 6 2
2. Кубицки Ярослав 5 0
3. Маковский Томаш 3 1
4. Сайеф Кеннет 3 0
5. Куцяк Душан 2 0
6. Копац Бартош 2 0
7. Фила Карол 2 0
8. Хайдари Омран 2 0
9. Сопочко Матеуш 2 0
10. Калузиньски Якуб 2 0
11. Пайшау Флавиу 1 0
12. Аломерович Златан 1 0
13. Зволински Лукаш 1 0
14. Конрадо 1 0
15. Петшак Рафаль 1 0
16. Арак Якуб 1 0
17. Жуковски Матеуш 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Краковия 5.56% (1) 22.22% (4) 11.11% (2) 16.67% (3) 11.11% (2) 33.33% (6)
 Лехия Гданьск 11.11% (2) 5.56% (1) 22.22% (4) 5.56% (1) 27.78% (5) 27.78% (5)

Предыдущие игры

Краковия Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Гурник Забже 0:2 Краковия Краковия 1:1 Висла Краков Висла Плоцк 0:1 Краковия Краковия 0:1 Легия
Свит Сколвин 0:1 Краковия Краковия 3:1 Ягеллония Лех 1:1 Краковия Краковия 1:0 Пяст Легия 0:0 Краковия Шлёнск 3:1 Краковия Краковия 2:2 Ракув Заглембе Любин 1:1 Краковия Краковия 1:1 Сталь Мелец Подбескидзе 2:2 Краковия Мальмё 2:0 Краковия Краковия 2:1 Погонь Щецин Хробры 1:2 Краковия Брук-Бет Термалица Нецеча 3:1 Краковия Краковия 3:2 Лехия Гданьск Пяст 1:1 Краковия
Лехия Гданьск Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Лехия Гданьск 0:1 Висла Плоцк Легия 2:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:1 Лех Пяст 2:0 Лехия Гданьск
Лехия Гданьск 3:2 Шлёнск Олимпия Грудзёнз 0:1 Лехия Гданьск Висла Краков 1:3 Лехия Гданьск Заглембе Любин 1:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:1 Погонь Щецин Лехия Гданьск 4:0 Подбескидзе Лехия Гданьск 4:2 Сталь Мелец Гурник Забже 3:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:3 Ракув Варта Познань 0:1 Лехия Гданьск Сталь Сталёва-Воля 0:4 Лехия Гданьск Краковия 3:2 Лехия Гданьск Шлёнск 1:2 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:0 Легия Лех 3:2 Лехия Гданьск Лех 1:1 Лехия Гданьск

Последние игры между собой

Краковия: победы: 13, ничьи: 2, поражения: 5
Лехия Гданьск: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 13
Краковия 3:2 Лехия Гданьск Кубок Лехия Гданьск 0:3 Краковия Экстракласса Лехия Гданьск 1:3 Краковия Экстракласса Краковия 1:0 Лехия Гданьск Экстракласса
Краковия 2:0 Лехия Гданьск Экстракласса Краковия 4:2 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:0 Краковия Экстракласса Лехия Гданьск 0:0 Краковия Экстракласса Краковия 2:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 0:1 Краковия Экстракласса Лехия Гданьск 4:2 Краковия Экстракласса Краковия 0:1 Лехия Гданьск Экстракласса Краковия 2:0 Лехия Гданьск Экстракласса Краковия 3:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 0:1 Краковия Экстракласса Краковия 3:2 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:0 Краковия Экстракласса Краковия 2:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 3:1 Краковия Экстракласса Краковия 1:1 Лехия Гданьск Экстракласса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия Заявка 14 9 2 3 23 - 15 29
2. Погонь Щецин Заявка 14 8 4 2 20 - 8 28
3. Ракув Заявка 13 8 3 2 27 - 15 27
4. Гурник Забже Заявка 13 7 2 4 18 - 13 23
5. Шлёнск Заявка 14 7 2 5 21 - 15 23
6. Заглембе Любин Заявка 14 6 4 4 18 - 15 22
7. Краковия Заявка 14 5 6 3 18 - 17 21
8. Лехия Гданьск Заявка 14 6 1 7 20 - 19 19
9. Лех 0:0 Заявка 14 4 6 4 23 - 21 18
10. Ягеллония Заявка 13 5 2 6 21 - 24 17
11. Висла Плоцк Заявка 14 4 4 6 17 - 20 16
12. Пяст Заявка 13 3 4 6 17 - 18 13
13. Варта Познань Заявка 14 4 1 9 13 - 19 13
14. Сталь Мелец Заявка 14 3 4 7 17 - 28 13
15. Висла Краков 0:0 Заявка 14 2 6 6 18 - 19 12
16. Подбескидзе Заявка 14 2 3 9 13 - 38 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шлёнск Заявка 7 5 2 0 12 - 5 17
2. Ракув Заявка 7 5 1 1 12 - 6 16
3. Погонь Щецин Заявка 7 4 3 0 10 - 3 15
4. Заглембе Любин Заявка 7 4 3 0 11 - 6 15
5. Легия Заявка 8 4 1 3 14 - 13 13
6. Краковия Заявка 8 3 3 2 10 - 10 12
7. Ягеллония Заявка 6 3 2 1 14 - 10 11
8. Гурник Забже Заявка 7 3 1 3 11 - 10 10
9. Лех 0:0 Заявка 7 2 4 1 11 - 10 10
10. Лехия Гданьск Заявка 7 3 0 4 12 - 10 9
11. Висла Плоцк Заявка 8 2 2 4 7 - 8 8
12. Сталь Мелец Заявка 6 2 1 3 7 - 13 7
13. Подбескидзе Заявка 7 2 1 4 7 - 16 7
14. Пяст Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
15. Варта Познань Заявка 6 1 1 4 3 - 8 4
16. Висла Краков 0:0 Заявка 6 1 0 5 7 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия Заявка 6 5 1 0 9 - 2 16
2. Гурник Забже Заявка 6 4 1 1 7 - 3 13
3. Погонь Щецин Заявка 7 4 1 2 10 - 5 13
4. Ракув Заявка 6 3 2 1 15 - 9 11
5. Лехия Гданьск Заявка 7 3 1 3 8 - 9 10
6. Краковия Заявка 6 2 3 1 8 - 7 9
7. Варта Познань Заявка 8 3 0 5 10 - 11 9
8. Висла Краков 0:0 Заявка 8 1 6 1 11 - 6 9
9. Висла Плоцк Заявка 6 2 2 2 10 - 12 8
10. Пяст Заявка 7 2 2 3 11 - 9 8
11. Лех 0:0 Заявка 7 2 2 3 12 - 11 8
12. Заглембе Любин Заявка 7 2 1 4 7 - 9 7
13. Шлёнск Заявка 7 2 0 5 9 - 10 6
14. Ягеллония Заявка 7 2 0 5 7 - 14 6
15. Сталь Мелец Заявка 8 1 3 4 10 - 15 6
16. Подбескидзе Заявка 7 0 2 5 6 - 22 2
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Пайшау Флавиу получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    38'
    Кубицки Ярослав получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Петшак Рафаль бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Marshal Jozef Pilsudski Stadium, Cracow. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 9.20 3.60 1.42
Бонус: 5 000 ₽ 2.44 3.42 2.88
  22.33 4.27 1.30

Самый высокий коэффициент на матч «Краковия» – «Лехия Гданьск» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Краковия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лехия Гданьск» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Краковия» – «Лехия Гданьск», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.50 1.02 7.50 1.07 3.90 1.23 2.50 1.53 2.10 1.74 1.20 4.20 1.40 2.65 1.18 4.50 1.11 6.00 1.03 10.00 1.01 12.00 1.03 10.00 0.00 20.00
9.00 1.02 7.70 1.06 3.20 1.33 2.50 1.53 1.84 2.07 1.42 2.88 1.28 3.54 1.11 5.80 1.07 6.35
1.99 1.89 1.62 2.37 1.26 3.98 1.19 5.04 1.54 2.57 1.37 3.23 1.20 4.80 1.48 2.77 1.38 3.17 1.12 7.24
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.75 1.42 1.89 1.91 1.68 2.11 1.10 5.80 1.09 6.50
2.88 1.42 1.88 1.92 1.40 2.95
2.53 1.54 2.08 1.79 1.61 2.38 1.39 3.05 1.45 2.83 1.25 4.04
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.50 1.48 1.64 2.18 1.25 3.70
2.50 1.53 1.63 2.28 1.24 4.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
9.00 1.04
Букмекер Да Нет
3.25 1.31
Букмекер Да Нет
3.40 1.31
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