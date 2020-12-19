Погонь Щецин
0:0
Первый тайм: 14'
Стадион: Stadion Florian Krygier
Заглембе Любин
13' Желтая карточкаЗубровски Якуб
23
Цех
Бенедикт
33
Малец
Мариуш
14
Дрыгас
Камил
10
Захович
Лука
17
Шиш
Патрик
95
Дражич
Деян
11
Мраз
Самуэл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Цех БенедиктЗащитник
-
33 Малец МариушЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Дрыгас КамилПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Захович ЛукаНападающий
- Запасные игроки
-
26 Бурштын ЯкубВратарь
-
55 Ласицки ИгорЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Kosta Runjaic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Шиш ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
95 Дражич ДеянПолузащитник
-
11 Мраз СамуэлНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
74 Крук КамильЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 Сирк РокНападающий
-
Главный тренер: Martin Sevela
Ход матча
13'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Горгон Александр
|4
|0.29
|2.
|Захович Лука
|2
|0.14
|3.
|Дрыгас Камил
|2 (2)
|0.14
|4.
|Ковальчик Себастьян
|2 (1)
|0.14
|5.
|Подставски Томаш
|1
|0.07
|6.
|Журавски Мачей
|1
|0.07
|7.
|Фронччак Адам
|1
|0.07
|8.
|Бенедычак Адриан
|1
|0.07
|9.
|Триантафиллопулос Константинос
|1
|0.07
|10.
|Кухарчик Михал
|1 (1)
|0.07
|11.
|Дабровски Дамьян
|0
|0
|12.
|Бартковски Якуб
|0
|0
|13.
|Козловски Кацпер
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шимич Лоренцо
|3
|0.21
|2.
|Гулдан Любомир
|2
|0.14
|3.
|Ходына Кацпер
|2
|0.14
|4.
|Балич Саша
|2
|0.14
|5.
|Сирк Рок
|2
|0.14
|6.
|Стажиньски Филип
|1 (1)
|0.07
|7.
|Живец Саша
|1
|0.07
|8.
|Бохар Дамьян
|1
|0.07
|9.
|Дражич Деян
|1 (1)
|0.07
|10.
|Мраз Самуэл
|1
|0.07
|11.
|Шиш Патрик
|1
|0.07
|12.
|Крук Камиль
|1
|0.07
|13.
|Пореба Лукаш
|0
|0
|14.
|Зубровски Якуб
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Матыня Хуберт
|4
|1
|2.
|Горгон Александр
|4
|0
|3.
|Дабровски Дамьян
|3
|0
|4.
|Смолиньски Кацпер
|3
|0
|5.
|Штек Давид
|2
|0
|6.
|Бенедычак Адриан
|2
|0
|7.
|Фронччак Адам
|1
|0
|8.
|Дрыгас Камил
|1
|0
|9.
|Мата Луиш
|1
|0
|10.
|Ковальчик Себастьян
|1
|0
|11.
|Козловски Кацпер
|1
|0
|12.
|Триантафиллопулос Константинос
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Зубровски Якуб
|4
|0
|2.
|Шимич Лоренцо
|4
|0
|3.
|Балич Саша
|3
|0
|4.
|Сирк Рок
|3
|0
|5.
|Гулдан Любомир
|2
|0
|6.
|Вуйцицки Якуб
|2
|0
|7.
|Дражич Деян
|2
|0
|8.
|Шиш Патрик
|2
|0
|9.
|Пореба Лукаш
|2
|0
|10.
|Башкиров Евгений
|1
|0
|11.
|Йончи Доминик
|1
|0
|12.
|Бартолевски Матеуш
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Погонь Щецин
|12.5% (2)
|12.5% (2)
|18.75% (3)
|18.75% (3)
|18.75% (3)
|18.75% (3)
|Заглембе Любин
|16.67% (3)
|5.56% (1)
|22.22% (4)
|0
|27.78% (5)
|27.78% (5)
Предыдущие игры
Погонь Щецин Последние 20 матчей: +12 =5 -3Лех 0:4 Погонь Щецин Варта Познань 1:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:0 Сталь Мелец Висла Плоцк 0:0 Погонь Щецин
Гурник Забже 2:1 Погонь Щецин Висла Плоцк 1:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:1 Подбескидзе Погонь Щецин 3:0 Ягеллония Погонь Щецин 0:0 Легия Лехия Гданьск 0:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Шлёнск Погонь Щецин 2:2 Висла Краков Подхале Новы-Тарг 0:5 Погонь Щецин Пяст 0:1 Погонь Щецин Краковия 2:1 Погонь Щецин Эрцгебирге Ауэ 4:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Заглембе Любин Легия 1:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Пяст Шлёнск 2:2 Погонь Щецин
Заглембе Любин Последние 20 матчей: +10 =5 -5Заглембе Любин 2:1 Шлёнск Пяст 1:1 Заглембе Любин Подбескидзе 2:4 Заглембе Любин Висла Краков 1:2 Заглембе Любин
Подбескидзе 2:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:2 Сталь Мелец Заглембе Любин 1:1 Лехия Гданьск Легия 2:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:0 Гурник Забже Ягеллония 0:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:1 Краковия Ракув 2:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:1 Хробры Заглембе Любин 1:0 Варта Познань Заглембе Любин 2:1 Лех Свит Новы-Двор 1:3 Заглембе Любин Погонь Щецин 1:0 Заглембе Любин Гурник Забже 0:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 3:1 Висла Краков Заглембе Любин 0:1 Висла Плоцк
Последние игры между собой
Погонь Щецин: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 5
Заглембе Любин: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 6
Погонь Щецин 0:3 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 0:2 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 3:3 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 3:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:1 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 1:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:3 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 1:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:0 Заглембе Любин Экстракласса Погонь Щецин 1:1 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 0:2 Погонь Щецин Экстракласса Заглембе Любин 3:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 4:0 Заглембе Любин Экстракласса
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|23 - 15
|29
|2.
|Ракув
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|27 - 15
|27
|3.
|Погонь Щецин
|0:0 Заявка
|14
|7
|5
|2
|19 - 8
|26
|4.
|Гурник Забже
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|18 - 13
|23
|5.
|Шлёнск
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|21 - 15
|23
|6.
|Заглембе Любин
|0:0 Заявка
|14
|6
|5
|3
|18 - 14
|23
|7.
|Краковия
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|18 - 14
|21
|8.
|Ягеллония
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|21 - 24
|17
|9.
|Лех
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|23 - 21
|17
|10.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|17 - 19
|16
|11.
|Висла Плоцк
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|17 - 20
|16
|12.
|Пяст
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|17 - 18
|13
|13.
|Варта Познань
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|13 - 19
|13
|14.
|Сталь Мелец
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|17 - 28
|13
|15.
|Висла Краков
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|18 - 19
|11
|16.
|Подбескидзе
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|13 - 38
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шлёнск
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|12 - 5
|17
|2.
|Ракув
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|12 - 6
|16
|3.
|Заглембе Любин
|0:0 Заявка
|7
|4
|3
|0
|11 - 6
|15
|4.
|Погонь Щецин
|0:0 Заявка
|7
|3
|4
|0
|9 - 3
|13
|5.
|Легия
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 13
|13
|6.
|Краковия
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 7
|12
|7.
|Ягеллония
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|14 - 10
|11
|8.
|Гурник Забже
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 10
|10
|9.
|Лех
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|11 - 10
|9
|10.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|12 - 10
|9
|11.
|Висла Плоцк
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 8
|8
|12.
|Сталь Мелец
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 13
|7
|13.
|Подбескидзе
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 16
|7
|14.
|Пяст
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|15.
|Варта Познань
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 8
|4
|16.
|Висла Краков
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|7 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|9 - 2
|16
|2.
|Гурник Забже
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|7 - 3
|13
|3.
|Погонь Щецин
|0:0 Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 5
|13
|4.
|Ракув
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|15 - 9
|11
|5.
|Краковия
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|6.
|Варта Познань
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|10 - 11
|9
|7.
|Висла Плоцк
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 12
|8
|8.
|Пяст
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 9
|8
|9.
|Лех
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 11
|8
|10.
|Заглембе Любин
|0:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 8
|8
|11.
|Висла Краков
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|11 - 6
|8
|12.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|13.
|Шлёнск
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|9 - 10
|6
|14.
|Ягеллония
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 14
|6
|15.
|Сталь Мелец
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 15
|6
|16.
|Подбескидзе
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 22
|2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Погонь Щецин» – «Заглембе Любин» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Погонь Щецин» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Заглембе Любин» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Погонь Щецин» – «Заглембе Любин», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров