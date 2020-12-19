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Погонь Щецин
1:0
Конец матча

Стадион:
Заглембе Любин
0'
13' Желтая карточка
Зубровски Якуб
19' Вторая желтая карточка
Зубровски Якуб
45' Желтая карточка
Бартковски Якуб
70' Желтая карточка
Дражич Деян
71' Желтая карточка
Дрыгас Камил
78' Желтая карточка
Козловски Кацпер
1:0
90' Гол
Кухарчик Михал
90' Желтая карточка
Кухарчик Михал
90'+9
1
Стипица
Данте
2
Бартковски
Якуб
23
Цех
Бенедикт
33
Малец
Мариуш
15
Матыня
Хуберт
8
Дабровски
Дамьян
20
Горгон
Александр
64
Козловски
Кацпер
14
Дрыгас
Камил
27
Ковальчик
Себастьян
10
Захович
Лука
30
Хладун
Доминик
23
Вуйцицки
Якуб
27
Йончи
Доминик
33
Гулдан
Любомир
21
Беднарчик
Якуб
7
Живец
Саша
17
Шиш
Патрик
14
Зубровски
Якуб
8
Пореба
Лукаш
95
Дражич
Деян
11
Мраз
Самуэл
Погонь Щецин
4-1-4-1
Заглембе Любин
4-1-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Погонь Щецин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Горгон Александр 4 0.29
2. Захович Лука 2 0.14
3. Дрыгас Камил 2 (2) 0.14
4. Кухарчик Михал 2 (1) 0.14
5. Ковальчик Себастьян 2 (1) 0.14
6. Подставски Томаш 1 0.07
7. Журавски Мачей 1 0.07
8. Фронччак Адам 1 0.07
9. Бенедычак Адриан 1 0.07
10. Триантафиллопулос Константинос 1 0.07
11. Дабровски Дамьян 0 0
12. Бартковски Якуб 0 0
13. Козловски Кацпер 0 0
Заглембе Любин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шимич Лоренцо 3 0.21
2. Гулдан Любомир 2 0.14
3. Ходына Кацпер 2 0.14
4. Балич Саша 2 0.14
5. Сирк Рок 2 0.14
6. Стажиньски Филип 1 (1) 0.07
7. Живец Саша 1 0.07
8. Бохар Дамьян 1 0.07
9. Дражич Деян 1 (1) 0.07
10. Мраз Самуэл 1 0.07
11. Шиш Патрик 1 0.07
12. Крук Камиль 1 0.07
13. Пореба Лукаш 0 0
14. Зубровски Якуб 0 0

Карточки

Погонь Щецин
# Игрок      
1. Матыня Хуберт 4 1
2. Горгон Александр 4 0
3. Дабровски Дамьян 3 0
4. Смолиньски Кацпер 3 0
5. Дрыгас Камил 2 0
6. Штек Давид 2 0
7. Бенедычак Адриан 2 0
8. Козловски Кацпер 2 0
9. Фронччак Адам 1 0
10. Кухарчик Михал 1 0
11. Бартковски Якуб 1 0
12. Мата Луиш 1 0
13. Ковальчик Себастьян 1 0
14. Триантафиллопулос Константинос 1 0
Заглембе Любин
# Игрок      
1. Зубровски Якуб 4 1
2. Шимич Лоренцо 4 0
3. Балич Саша 3 0
4. Сирк Рок 3 0
5. Дражич Деян 3 0
6. Гулдан Любомир 2 0
7. Вуйцицки Якуб 2 0
8. Шиш Патрик 2 0
9. Пореба Лукаш 2 0
10. Башкиров Евгений 1 0
11. Йончи Доминик 1 0
12. Бартолевски Матеуш 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Погонь Щецин 11.76% (2) 11.76% (2) 17.65% (3) 17.65% (3) 17.65% (3) 23.53% (4)
 Заглембе Любин 16.67% (3) 5.56% (1) 22.22% (4) 0 27.78% (5) 27.78% (5)

Предыдущие игры

Погонь Щецин Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Лех 0:4 Погонь Щецин Варта Познань 1:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:0 Сталь Мелец Висла Плоцк 0:0 Погонь Щецин
Гурник Забже 2:1 Погонь Щецин Висла Плоцк 1:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:1 Подбескидзе Погонь Щецин 3:0 Ягеллония Погонь Щецин 0:0 Легия Лехия Гданьск 0:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Шлёнск Погонь Щецин 2:2 Висла Краков Подхале Новы-Тарг 0:5 Погонь Щецин Пяст 0:1 Погонь Щецин Краковия 2:1 Погонь Щецин Эрцгебирге Ауэ 4:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Заглембе Любин Легия 1:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Пяст Шлёнск 2:2 Погонь Щецин
Заглембе Любин Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Заглембе Любин 2:1 Шлёнск Пяст 1:1 Заглембе Любин Подбескидзе 2:4 Заглембе Любин Висла Краков 1:2 Заглембе Любин
Подбескидзе 2:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:2 Сталь Мелец Заглембе Любин 1:1 Лехия Гданьск Легия 2:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:0 Гурник Забже Ягеллония 0:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:1 Краковия Ракув 2:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:1 Хробры Заглембе Любин 1:0 Варта Познань Заглембе Любин 2:1 Лех Свит Новы-Двор 1:3 Заглембе Любин Погонь Щецин 1:0 Заглембе Любин Гурник Забже 0:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 3:1 Висла Краков Заглембе Любин 0:1 Висла Плоцк

Последние игры между собой

Погонь Щецин: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 5
Заглембе Любин: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 6
Погонь Щецин 1:0 Заглембе Любин Товарищеские матчи Погонь Щецин 0:3 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 0:1 Погонь Щецин Экстракласса Заглембе Любин 2:3 Погонь Щецин Экстракласса
Погонь Щецин 0:3 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 0:2 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 3:3 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 3:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:1 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 1:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:3 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 1:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:0 Заглембе Любин Экстракласса Погонь Щецин 1:1 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 0:2 Погонь Щецин Экстракласса Заглембе Любин 3:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 4:0 Заглембе Любин Экстракласса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия Заявка 14 9 2 3 23 - 15 29
2. Погонь Щецин Заявка 14 8 4 2 20 - 8 28
3. Ракув Заявка 13 8 3 2 27 - 15 27
4. Гурник Забже Заявка 13 7 2 4 18 - 13 23
5. Шлёнск Заявка 14 7 2 5 21 - 15 23
6. Заглембе Любин Заявка 14 6 4 4 18 - 15 22
7. Краковия Заявка 13 5 6 2 18 - 14 21
8. Ягеллония Заявка 13 5 2 6 21 - 24 17
9. Лех Заявка 13 4 5 4 23 - 21 17
10. Лехия Гданьск Заявка 13 5 1 7 17 - 19 16
11. Висла Плоцк Заявка 14 4 4 6 17 - 20 16
12. Пяст Заявка 13 3 4 6 17 - 18 13
13. Варта Познань Заявка 14 4 1 9 13 - 19 13
14. Сталь Мелец Заявка 14 3 4 7 17 - 28 13
15. Висла Краков Заявка 13 2 5 6 18 - 19 11
16. Подбескидзе Заявка 14 2 3 9 13 - 38 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шлёнск Заявка 7 5 2 0 12 - 5 17
2. Ракув Заявка 7 5 1 1 12 - 6 16
3. Погонь Щецин Заявка 7 4 3 0 10 - 3 15
4. Заглембе Любин Заявка 7 4 3 0 11 - 6 15
5. Легия Заявка 8 4 1 3 14 - 13 13
6. Краковия Заявка 7 3 3 1 10 - 7 12
7. Ягеллония Заявка 6 3 2 1 14 - 10 11
8. Гурник Забже Заявка 7 3 1 3 11 - 10 10
9. Лех Заявка 6 2 3 1 11 - 10 9
10. Лехия Гданьск Заявка 7 3 0 4 12 - 10 9
11. Висла Плоцк Заявка 8 2 2 4 7 - 8 8
12. Сталь Мелец Заявка 6 2 1 3 7 - 13 7
13. Подбескидзе Заявка 7 2 1 4 7 - 16 7
14. Пяст Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
15. Варта Познань Заявка 6 1 1 4 3 - 8 4
16. Висла Краков Заявка 6 1 0 5 7 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия Заявка 6 5 1 0 9 - 2 16
2. Гурник Забже Заявка 6 4 1 1 7 - 3 13
3. Погонь Щецин Заявка 7 4 1 2 10 - 5 13
4. Ракув Заявка 6 3 2 1 15 - 9 11
5. Краковия Заявка 6 2 3 1 8 - 7 9
6. Варта Познань Заявка 8 3 0 5 10 - 11 9
7. Висла Плоцк Заявка 6 2 2 2 10 - 12 8
8. Пяст Заявка 7 2 2 3 11 - 9 8
9. Лех Заявка 7 2 2 3 12 - 11 8
10. Висла Краков Заявка 7 1 5 1 11 - 6 8
11. Лехия Гданьск Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
12. Заглембе Любин Заявка 7 2 1 4 7 - 9 7
13. Шлёнск Заявка 7 2 0 5 9 - 10 6
14. Ягеллония Заявка 7 2 0 5 7 - 14 6
15. Сталь Мелец Заявка 8 1 3 4 10 - 15 6
16. Подбескидзе Заявка 7 0 2 5 6 - 22 2
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Бартковски Якуб получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 19'
    Зубровски Якуб получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • Желтая карточка
    13'
    Зубровски Якуб получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Florian Krygier. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.55 1.66 12.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.99 3.48 3.88

Самый высокий коэффициент на матч «Погонь Щецин» – «Заглембе Любин» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Погонь Щецин» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Заглембе Любин» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Погонь Щецин» – «Заглембе Любин», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
1.76 2.00 7.80 1.06 1.11 5.80 2.60 1.50 2.10 1.74 1.09 6.50 1.70 2.15 1.45 2.70 1.03 10.00 1.13 5.70 1.04 9.00 1.02 11.50 1.01 12.00 0.00 18.50
8.50 1.03 7.60 1.06 3.26 1.32 2.56 1.51 1.87 2.03 1.44 2.77 1.30 3.40 1.11 5.70 1.08 6.30 1.00 11.25
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
1.35 3.05 1.88 1.92 1.02 11.00 1.11 5.90
2.83 1.43 1.89 1.91 1.42 2.88
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.65 1.47 1.65 2.17 1.25 3.65
2.59 1.50 1.66 2.22 1.27 3.76

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
5.80 1.11
Букмекер Да Нет
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
3.45 1.28
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