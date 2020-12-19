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Лех
0:0
Первый тайм: 18'

Стадион:
Висла Краков
0' 18'
35
Беднарек
Филип
91
Бутко
Богдан
37
Шатка
Любомир
13
Деевски
Томаш
3
Кравец
Василий
25
Тиба
Педру
15
Модер
Якуб
38
Каминьски
Якуб
10
Рамирес
Даниэль
27
Пухач
Тымотеуш
29
Аввад
Мохаммад
1
Лис
Матеуш
43
Шот
Давид
5
Клеменз
Лукаш
3
Мехремич
Ади
8
Бурлига
Лукаш
80
Плевка
Патрик
10
Жуков
Георгий
15
Салес
Жеан
Карлос
77
Савич
Стефан
V
40
Йебоа
Яв
99
Форбс
Браун
Лех
4-2-3-1
Висла Краков
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Лех
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Исхак Микаэль 7 (1) 0.5
2. Модер Якуб 4 (3) 0.29
3. Рамирес Даниэль 4 0.29
4. Тиба Педру 2 0.14
5. Каминьски Якуб 1 0.07
6. Рогне Томас 1 0.07
7. Аввад Мохаммад 1 0.07
8. Мархвиньски Филип 1 0.07
9. Качарава Ника 1 (1) 0.07
10. Червински Алан 0 0
11. Шатка Любомир 0 0
12. Соболь Хуберт 0 0
13. Скурась Михал 0 0
Висла Краков
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Чука Виктор 3 0.21
2. Йебоа Яв 3 0.21
3. Салес Жеан Карлос 3 (1) 0.21
4. Форбс Браун 3 (1) 0.21
5. Блащиковский Якуб 2 0.14
6. Плевка Патрик 1 0.07
7. Фрыдрых Михал 1 0.07
8. Мехремич Ади 1 0.07
9. Савич Стефан V 0 0
10. Абрамович Давид 0 0
11. Садлок Мацей 0 0
12. Жуков Георгий 0 0

Карточки

Лех
# Игрок      
1. Кравец Василий 3 0
2. Црномаркович Джордже 3 0
3. Червински Алан 2 0
4. Рамирес Даниэль 2 0
5. Модер Якуб 2 0
6. Мархвиньски Филип 2 0
7. Каминьски Якуб 2 0
8. Исхак Микаэль 1 0
9. Тиба Педру 1 0
10. Шатка Любомир 1 0
11. Пухач Тымотеуш 1 0
12. Скурась Михал 1 0
13. Мухар Карло 1 0
Висла Краков
# Игрок      
1. Садлок Мацей 4 0
2. Фрыдрых Михал 4 0
3. Шот Давид 4 0
4. Форбс Браун 2 1
5. Баша Вуллнет 3 0
6. Бурлига Лукаш 3 0
7. Мехремич Ади 3 0
8. Жуков Георгий 2 0
9. Чука Виктор 2 0
10. Савич Стефан V 2 0
11. Салес Жеан Карлос 1 0
12. Мак Михал 1 0
13. Йебоа Яв 1 0
14. Лис Матеуш 1 0
15. Абрамович Давид 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лех 9.09% (2) 4.55% (1) 27.27% (6) 22.73% (5) 13.64% (3) 22.73% (5)
 Висла Краков 23.53% (4) 11.76% (2) 17.65% (3) 29.41% (5) 11.76% (2) 5.88% (1)

Предыдущие игры

Лех Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Лех 0:4 Погонь Щецин Сталь Мелец 1:1 Лех Лех 0:2 Глазго Рейнджерс Лех 4:0 Подбескидзе
Бенфика 4:0 Лех Лехия Гданьск 0:1 Лех Стандард 2:1 Лех Лех 3:3 Ракув Легия 2:1 Лех Лех 3:1 Стандард Знич Прушкув 2:3 Лех Глазго Рейнджерс 1:0 Лех Лех 1:1 Краковия Лех 2:4 Бенфика Ягеллония 2:1 Лех Пяст 1:4 Лех Шарлеруа 1:2 Лех Аполлон 0:5 Лех Лех 1:0 Варта Познань Хаммарбю 0:3 Лех
Висла Краков Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Висла Краков 1:2 Легия Краковия 1:1 Висла Краков Висла Краков 1:2 Заглембе Любин Варта Познань 2:1 Висла Краков
Ракув 0:0 Висла Краков Висла Краков 1:3 Лехия Гданьск Висла Краков 3:0 Подбескидзе Сталь Мелец 0:6 Висла Краков Гурник Забже 0:0 Висла Краков Висла Краков 0:3 Висла Плоцк Погонь Щецин 2:2 Висла Краков Сталь Мелец 0:2 Висла Краков Висла Краков 1:3 Шлёнск Ягеллония 1:1 Висла Краков Островец-Свентокшиски 2:1 Висла Краков Подбескидзе 0:1 Висла Краков Висла Краков 4:2 Сталь Мелец Висла Краков 0:1 Арка Гдыня Заглембе Любин 3:1 Висла Краков Висла Краков 1:1 Корона Кельце

Последние игры между собой

Лех: победы: 10, ничьи: 7, поражения: 3
Висла Краков: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 10
Висла Краков 1:1 Лех Экстракласса Лех 4:0 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 0:1 Лех Экстракласса Лех 2:5 Висла Краков Экстракласса
Висла Краков 1:1 Лех Экстракласса Висла Краков 1:3 Лех Экстракласса Лех 1:1 Висла Краков Экстракласса Лех 2:1 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 0:0 Лех Экстракласса Висла Краков 2:4 Лех Кубок Лех 1:1 Висла Краков Кубок Лех 1:1 Висла Краков Экстракласса Лех 2:0 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 2:0 Лех Экстракласса Лех 0:0 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 1:2 Лех Экстракласса Лех 2:0 Висла Краков Кубок Польши Лех 2:3 Висла Краков Экстракласса Лех 3:0 Висла Краков Экстракласса Лех 2:0 Висла Краков Экстракласса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия Заявка 14 9 2 3 23 - 15 29
2. Погонь Щецин Заявка 14 8 4 2 20 - 8 28
3. Ракув Заявка 13 8 3 2 27 - 15 27
4. Гурник Забже Заявка 13 7 2 4 18 - 13 23
5. Шлёнск Заявка 14 7 2 5 21 - 15 23
6. Заглембе Любин Заявка 14 6 4 4 18 - 15 22
7. Краковия Заявка 14 5 6 3 18 - 17 21
8. Лехия Гданьск Заявка 14 6 1 7 20 - 19 19
9. Лех 0:0 Заявка 14 4 6 4 23 - 21 18
10. Ягеллония Заявка 13 5 2 6 21 - 24 17
11. Висла Плоцк Заявка 14 4 4 6 17 - 20 16
12. Пяст Заявка 13 3 4 6 17 - 18 13
13. Варта Познань Заявка 14 4 1 9 13 - 19 13
14. Сталь Мелец Заявка 14 3 4 7 17 - 28 13
15. Висла Краков 0:0 Заявка 14 2 6 6 18 - 19 12
16. Подбескидзе Заявка 14 2 3 9 13 - 38 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шлёнск Заявка 7 5 2 0 12 - 5 17
2. Ракув Заявка 7 5 1 1 12 - 6 16
3. Погонь Щецин Заявка 7 4 3 0 10 - 3 15
4. Заглембе Любин Заявка 7 4 3 0 11 - 6 15
5. Легия Заявка 8 4 1 3 14 - 13 13
6. Краковия Заявка 8 3 3 2 10 - 10 12
7. Ягеллония Заявка 6 3 2 1 14 - 10 11
8. Гурник Забже Заявка 7 3 1 3 11 - 10 10
9. Лех 0:0 Заявка 7 2 4 1 11 - 10 10
10. Лехия Гданьск Заявка 7 3 0 4 12 - 10 9
11. Висла Плоцк Заявка 8 2 2 4 7 - 8 8
12. Сталь Мелец Заявка 6 2 1 3 7 - 13 7
13. Подбескидзе Заявка 7 2 1 4 7 - 16 7
14. Пяст Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
15. Варта Познань Заявка 6 1 1 4 3 - 8 4
16. Висла Краков 0:0 Заявка 6 1 0 5 7 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия Заявка 6 5 1 0 9 - 2 16
2. Гурник Забже Заявка 6 4 1 1 7 - 3 13
3. Погонь Щецин Заявка 7 4 1 2 10 - 5 13
4. Ракув Заявка 6 3 2 1 15 - 9 11
5. Лехия Гданьск Заявка 7 3 1 3 8 - 9 10
6. Краковия Заявка 6 2 3 1 8 - 7 9
7. Варта Познань Заявка 8 3 0 5 10 - 11 9
8. Висла Краков 0:0 Заявка 8 1 6 1 11 - 6 9
9. Висла Плоцк Заявка 6 2 2 2 10 - 12 8
10. Пяст Заявка 7 2 2 3 11 - 9 8
11. Лех 0:0 Заявка 7 2 2 3 12 - 11 8
12. Заглембе Любин Заявка 7 2 1 4 7 - 9 7
13. Шлёнск Заявка 7 2 0 5 9 - 10 6
14. Ягеллония Заявка 7 2 0 5 7 - 14 6
15. Сталь Мелец Заявка 8 1 3 4 10 - 15 6
16. Подбескидзе Заявка 7 0 2 5 6 - 22 2
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на INEA Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Лех
Ничья
Висла Краков
1.76
4.20
4.92
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.60 4.30 5.10
Бонус: 5 000 ₽ 1.65 3.95 4.90
Бонус: 5 000 ₽ 1.61 4.20 4.90
  1.68 4.04 4.92

Самый высокий коэффициент на матч «Лех» – «Висла Краков» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лех» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Висла Краков» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лех» – «Висла Краков», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
17.50 0.00 11.50 1.02 4.60 1.17 3.65 1.25 2.35 1.59 2.10 1.73 1.85 1.96 1.52 2.44 1.27 3.55 1.18 4.30 1.08 7.20 1.06 7.70 1.01 13.50
13.00 1.00 11.75 1.01 4.75 1.17 3.85 1.26 2.41 1.63 1.86 1.94 1.53 2.44 1.25 3.62 1.18 4.33 1.06 6.90 1.05 7.60
5.14 1.19 2.94 1.43 2.41 1.61 2.15 1.75 1.88 1.99 1.68 2.26 1.55 2.54 1.41 3.01 1.21 4.77
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2
2.35 1.60 1.52 2.35 1.18 4.40
3.52 1.30 2.45 1.55 1.61 2.32 1.23 4.20
3.66 1.29 3.04 1.40 2.41 1.59 1.83 2.03 1.58 2.45 1.39 3.08 1.20 4.65
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 1.97 1.78 1.47 2.55 1.29 3.40
3.52 1.30 1.95 1.85 1.46 2.72

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.61 2.23
Букмекер Да Нет
3.95 1.22
Букмекер Да Нет
2.85 1.40
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