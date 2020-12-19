Лех
0:1
Конец матча
Стадион: ИНЕА
Висла Краков
43' Желтая карточкаЙебоа Яв
0:1
67' ГолБлащиковский Якуб
72' Желтая карточкаМодер Якуб
91
Бутко
Богдан
25
Тиба
Педру
15
Модер
Якуб
43
Шот
Давид
40
Йебоа
Яв
99
Форбс
Браун
- Основной состав
- Вратарь
-
91 Бутко БогданЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Тиба ПедруПолузащитник
-
15 Модер ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Журав Дариуш
- Основной состав
- Вратарь
-
43 Шот ДавидЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Йебоа ЯвПолузащитник
-
99 Форбс БраунНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
48 Брода КамильВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хибалла Петер
Ход матча
43'
67'
0:1
72'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Исхак Микаэль
|7 (1)
|0.5
|2.
|Модер Якуб
|4 (3)
|0.29
|3.
|Рамирес Даниэль
|4
|0.29
|4.
|Тиба Педру
|2
|0.14
|5.
|Каминьски Якуб
|1
|0.07
|6.
|Рогне Томас
|1
|0.07
|7.
|Аввад Мохаммад
|1
|0.07
|8.
|Мархвиньски Филип
|1
|0.07
|9.
|Качарава Ника
|1 (1)
|0.07
|10.
|Червински Алан
|0
|0
|11.
|Шатка Любомир
|0
|0
|12.
|Соболь Хуберт
|0
|0
|13.
|Скурась Михал
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Чука Виктор
|3
|0.21
|2.
|Йебоа Яв
|3
|0.21
|3.
|Салес Жеан Карлос
|3 (1)
|0.21
|4.
|Форбс Браун
|3 (1)
|0.21
|5.
|Блащиковский Якуб
|3
|0.21
|6.
|Плевка Патрик
|1
|0.07
|7.
|Фрыдрых Михал
|1
|0.07
|8.
|Мехремич Ади
|1
|0.07
|9.
|Савич Стефан V
|0
|0
|10.
|Абрамович Давид
|0
|0
|11.
|Садлок Мацей
|0
|0
|12.
|Жуков Георгий
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кравец Василий
|3
|0
|2.
|Црномаркович Джордже
|3
|0
|3.
|Модер Якуб
|3
|0
|4.
|Червински Алан
|2
|0
|5.
|Рамирес Даниэль
|2
|0
|6.
|Мархвиньски Филип
|2
|0
|7.
|Каминьски Якуб
|2
|0
|8.
|Исхак Микаэль
|1
|0
|9.
|Тиба Педру
|1
|0
|10.
|Шатка Любомир
|1
|0
|11.
|Пухач Тымотеуш
|1
|0
|12.
|Скурась Михал
|1
|0
|13.
|Мухар Карло
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Садлок Мацей
|4
|0
|2.
|Фрыдрых Михал
|4
|0
|3.
|Шот Давид
|4
|0
|4.
|Форбс Браун
|2
|1
|5.
|Баша Вуллнет
|3
|0
|6.
|Бурлига Лукаш
|3
|0
|7.
|Мехремич Ади
|3
|0
|8.
|Жуков Георгий
|2
|0
|9.
|Чука Виктор
|2
|0
|10.
|Йебоа Яв
|2
|0
|11.
|Савич Стефан V
|2
|0
|12.
|Салес Жеан Карлос
|1
|0
|13.
|Мак Михал
|1
|0
|14.
|Лис Матеуш
|1
|0
|15.
|Абрамович Давид
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лех
|9.09% (2)
|4.55% (1)
|27.27% (6)
|22.73% (5)
|13.64% (3)
|22.73% (5)
|Висла Краков
|22.22% (4)
|11.11% (2)
|16.67% (3)
|27.78% (5)
|16.67% (3)
|5.56% (1)
Предыдущие игры
Лех Последние 20 матчей: +9 =3 -8Лех 0:4 Погонь Щецин Сталь Мелец 1:1 Лех Лех 0:2 Глазго Рейнджерс Лех 4:0 Подбескидзе
Висла Краков Последние 20 матчей: +5 =6 -9Висла Краков 1:2 Легия Краковия 1:1 Висла Краков Висла Краков 1:2 Заглембе Любин Варта Познань 2:1 Висла Краков
Ракув 0:0 Висла Краков Висла Краков 1:3 Лехия Гданьск Висла Краков 3:0 Подбескидзе Сталь Мелец 0:6 Висла Краков Гурник Забже 0:0 Висла Краков Висла Краков 0:3 Висла Плоцк Погонь Щецин 2:2 Висла Краков Сталь Мелец 0:2 Висла Краков Висла Краков 1:3 Шлёнск Ягеллония 1:1 Висла Краков Островец-Свентокшиски 2:1 Висла Краков Подбескидзе 0:1 Висла Краков Висла Краков 4:2 Сталь Мелец Висла Краков 0:1 Арка Гдыня Заглембе Любин 3:1 Висла Краков Висла Краков 1:1 Корона Кельце
Последние игры между собой
Лех: победы: 10, ничьи: 7, поражения: 3
Висла Краков: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 10
Висла Краков 1:1 Лех Экстракласса Висла Краков 1:3 Лех Экстракласса Лех 1:1 Висла Краков Экстракласса Лех 2:1 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 0:0 Лех Экстракласса Висла Краков 2:4 Лех Кубок Лех 1:1 Висла Краков Кубок Лех 1:1 Висла Краков Экстракласса Лех 2:0 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 2:0 Лех Экстракласса Лех 0:0 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 1:2 Лех Экстракласса Лех 2:0 Висла Краков Кубок Польши Лех 2:3 Висла Краков Экстракласса Лех 3:0 Висла Краков Экстракласса Лех 2:0 Висла Краков Экстракласса
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|23 - 15
|29
|2.
|Погонь Щецин
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|20 - 8
|28
|3.
|Ракув
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|27 - 15
|27
|4.
|Гурник Забже
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|18 - 13
|23
|5.
|Шлёнск
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|21 - 15
|23
|6.
|Заглембе Любин
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|18 - 15
|22
|7.
|Краковия
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|18 - 17
|21
|8.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|20 - 19
|19
|9.
|Ягеллония
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|21 - 24
|17
|10.
|Лех
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|23 - 22
|17
|11.
|Висла Плоцк
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|17 - 20
|16
|12.
|Висла Краков
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|19 - 19
|14
|13.
|Пяст
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|17 - 18
|13
|14.
|Варта Познань
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|13 - 19
|13
|15.
|Сталь Мелец
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|17 - 28
|13
|16.
|Подбескидзе
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|13 - 38
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шлёнск
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|12 - 5
|17
|2.
|Ракув
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|12 - 6
|16
|3.
|Погонь Щецин
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|10 - 3
|15
|4.
|Заглембе Любин
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|11 - 6
|15
|5.
|Легия
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 13
|13
|6.
|Краковия
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 10
|12
|7.
|Ягеллония
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|14 - 10
|11
|8.
|Гурник Забже
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 10
|10
|9.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|12 - 10
|9
|10.
|Лех
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 11
|9
|11.
|Висла Плоцк
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 8
|8
|12.
|Сталь Мелец
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 13
|7
|13.
|Подбескидзе
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 16
|7
|14.
|Пяст
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|15.
|Варта Познань
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 8
|4
|16.
|Висла Краков
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|7 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|9 - 2
|16
|2.
|Гурник Забже
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|7 - 3
|13
|3.
|Погонь Щецин
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 5
|13
|4.
|Ракув
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|15 - 9
|11
|5.
|Висла Краков
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|12 - 6
|11
|6.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 9
|10
|7.
|Краковия
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|8.
|Варта Познань
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|10 - 11
|9
|9.
|Висла Плоцк
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 12
|8
|10.
|Пяст
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 9
|8
|11.
|Лех
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 11
|8
|12.
|Заглембе Любин
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|13.
|Шлёнск
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|9 - 10
|6
|14.
|Ягеллония
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 14
|6
|15.
|Сталь Мелец
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 15
|6
|16.
|Подбескидзе
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 22
|2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Лех» – «Висла Краков» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лех» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Висла Краков» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лех» – «Висла Краков», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров