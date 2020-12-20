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Хорсенс
 
Позже

Стадион:
Брондбю
1
Делач
Матей
11
Нюманн
Петер
4
Киилерик
Мальте
33
Людвиг
Александр
5
Ламб
Микаэл
9
Андреасен
Лука
8
Якобсен
Бьярке
14
Геммер
Йонас
12
Франтсен
Руне
7
Финнбогасон
Къяртан
18
Камили
Лирим
1
Швебе
Марвин
4
Рустед
Сигурд
5
Махсо
Андреас
3
Юнг
Антони
17
Бруус
Андреас
18
Линнстрем
Йеспер
22
Радошевич
Йосип
42
Бёркеейет
Тобиас
19
Френнруп
Мортен
11
Уре
Микаэль
27
Хедлунд
Симон
Хорсенс
4-4-2
Брондбю
3-5-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Хорсенс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Поль Янник 3 (2) 0.25
2. Брок-Мадсен Николай 1 (1) 0.08
3. Андреасен Лука 1 (1) 0.08
4. Ламб Микаэл 1 0.08
5. Финнбогасон Къяртан 1 0.08
6. Ханссон Халлюр 1 0.08
7. Якобсен Бьярке 1 0.08
8. Тенгстедт Каспер 0 0
Брондбю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Линнстрем Йеспер 7 0.58
2. Уре Микаэль 6 0.5
3. Хедлунд Симон 3 0.25
4. Рустед Сигурд 3 0.25
5. Кристенсен Лассе 1 0.08
6. Павлович Андрия 1 0.08
7. Риверос Блас 1 0.08
8. Бруус Андреас 1 0.08
9. Слимане Анис 1 0.08
10. Френнруп Мортен 0 0
11. Радошевич Йосип 0 0
12. Чорлу Резан 0 0
13. Бьюр Петер 0 0

Карточки

Хорсенс
# Игрок      
1. Якобсен Бьярке 1 2
2. Ханссон Халлюр 4 0
3. Камили Лирим 4 0
4. Людвиг Александр 2 0
5. Торсен Йонас 2 0
6. Брок-Мадсен Николай 2 0
7. Геммер Йонас 2 0
8. Поль Янник 2 0
9. Браянац Муамер 2 0
10. Финнбогасон Къяртан 0 1
11. Франтсен Руне 1 0
12. Ланге Тор 1 0
13. Буус Якоб 1 0
14. Йенсен Магнус 1 0
Брондбю
# Игрок      
1. Рустед Сигурд 3 1
2. Френнруп Мортен 2 1
3. Павлович Андрия 2 0
4. Уре Микаэль 2 0
5. Бруус Андреас 2 0
6. Линнстрем Йеспер 2 0
7. Швебе Марвин 1 0
8. Радошевич Йосип 1 0
9. Юнг Антони 1 0
10. Кристенсен Лассе 1 0
11. Махсо Андреас 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хорсенс 22.22% (2) 11.11% (1) 33.33% (3) 11.11% (1) 11.11% (1) 11.11% (1)
 Брондбю 12.5% (3) 8.33% (2) 25% (6) 25% (6) 8.33% (2) 20.83% (5)

Предыдущие игры

Хорсенс Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Орхус 1:0 Хорсенс Хорсенс 1:2 Орхус Копенгаген 2:0 Хорсенс Хорсенс 3:1 Вайле
Люнгбю 1:1 Хорсенс ВСК Орхус 2:4 Хорсенс Хорсенс 0:3 Сённерйюск Оденсе 1:0 Хорсенс Хорсенс 1:1 Нордшелланн Орхус 3:0 Хорсенс Несбю 0:3 Хорсенс Хорсенс 2:2 Митьюлланд Брондбю 2:1 Хорсенс Ольборг 1:0 Хорсенс Хорсенс 0:3 Раннерс Фредерисия 1:3 Хорсенс Хорсенс 2:0 Эсбьерг Хорсенс 3:3 Колдинг Оденсе 1:2 Хорсенс Хорсенс 2:0 Хобро
Брондбю Последние 20 матчей: +14 =1 -5
Фремад Амагер 2:1 Брондбю Брондбю 2:1 Сённерйюск Орхус 3:1 Брондбю Брондбю 4:1 Люнгбю
Вайле 0:2 Брондбю Брондбю 3:1 Оденсе Ледоэе-Сморум 0:1 Брондбю Ольборг 2:1 Брондбю Брондбю 2:3 Митьюлланд Сённерйюск 2:0 Брондбю Раннерс 1:2 Брондбю Брондбю 2:1 Хорсенс Копенгаген 1:2 Брондбю Брондбю 3:2 Нордшелланн Кристал Пэлас 1:1 Брондбю Оденсе 1:2 Брондбю Брондбю 2:1 Хельсингор Брондбю 2:1 Хельсингёр Брондбю 3:1 Нествед Орхус 0:1 Брондбю

Последние игры между собой

Хорсенс: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Брондбю: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Брондбю 2:1 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 3:2 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:2 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 1:3 Брондбю Суперлига Дании
Брондбю 1:2 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 2:2 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 5:1 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 1:1 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 2:0 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 0:2 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 2:2 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 0:1 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 2:0 Хорсенс Суперлига Дании Брондбю 2:2 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 2:0 Брондбю Суперлига Брондбю 0:1 Хорсенс САС Лигаен Брондбю 1:4 Хорсенс САС Лигаен Брондбю 0:0 Хорсенс САС Лигаен Хорсенс 2:1 Брондбю САС Лигаен Брондбю 0:1 Хорсенс САС Лигаен
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю Заявка 12 8 0 4 24 - 18 24
2. Митьюлланд Заявка 12 7 3 2 20 - 13 24
3. Орхус Заявка 13 7 3 3 26 - 16 24
4. Раннерс Заявка 13 7 1 5 21 - 12 22
5. Сённерйюск Заявка 13 6 3 4 21 - 17 21
6. Копенгаген 1:1 Заявка 13 6 2 5 22 - 21 20
7. Ольборг Заявка 13 5 4 4 15 - 18 19
8. Нордшелланн Заявка 12 4 4 4 21 - 16 16
9. Оденсе 1:1 Заявка 13 4 4 5 18 - 20 16
10. Вайле Заявка 13 4 3 6 18 - 24 15
11. Хорсенс Заявка 12 1 3 8 9 - 22 6
12. Люнгбю Заявка 13 0 4 9 12 - 30 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю Заявка 6 5 0 1 16 - 9 15
2. Орхус Заявка 7 5 0 2 18 - 8 15
3. Митьюлланд Заявка 5 4 1 0 9 - 1 13
4. Нордшелланн Заявка 6 4 1 1 13 - 5 13
5. Сённерйюск Заявка 7 4 1 2 11 - 7 13
6. Оденсе 1:1 Заявка 7 3 3 1 9 - 7 12
7. Ольборг Заявка 6 3 2 1 9 - 8 11
8. Копенгаген 1:1 Заявка 7 3 1 3 13 - 11 10
9. Раннерс Заявка 6 2 1 3 9 - 9 7
10. Вайле Заявка 6 2 1 3 9 - 12 7
11. Хорсенс Заявка 6 1 2 3 7 - 12 5
12. Люнгбю Заявка 7 0 4 3 4 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Раннерс Заявка 7 5 0 2 12 - 3 15
2. Митьюлланд Заявка 7 3 2 2 11 - 12 11
3. Копенгаген 1:1 Заявка 6 3 1 2 9 - 10 10
4. Брондбю Заявка 6 3 0 3 8 - 9 9
5. Орхус Заявка 6 2 3 1 8 - 8 9
6. Сённерйюск Заявка 6 2 2 2 10 - 10 8
7. Вайле Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
8. Ольборг Заявка 7 2 2 3 6 - 10 8
9. Оденсе 1:1 Заявка 6 1 1 4 9 - 13 4
10. Нордшелланн Заявка 6 0 3 3 8 - 11 3
11. Хорсенс Заявка 6 0 1 5 2 - 10 1
12. Люнгбю Заявка 6 0 0 6 8 - 19 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Casa Arena Horsens. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Хорсенс
Ничья
Брондбю
4.71
4.00
1.86
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 4.25 4.00 1.77
Бонус: 5 000 ₽ 4.50 3.75 1.76
Бонус: 5 000 ₽ 4.30 3.82 1.79
  4.71 3.83 1.79

Самый высокий коэффициент на матч «Хорсенс» – «Брондбю» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Хорсенс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Брондбю» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Хорсенс» – «Брондбю», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
12.00 1.01 9.50 1.05 3.65 1.27 3.00 1.39 2.04 1.77 1.83 1.98 1.61 2.33 1.39 3.05 1.15 4.90 1.12 5.20 1.03 9.20 1.02 9.80 0.00 17.50
10.00 1.01 9.40 1.03 3.70 1.26 3.00 1.39 2.05 1.85 1.58 2.38 1.38 2.94 1.16 4.75 1.11 5.30 1.02 9.40
4.18 1.25 3.20 1.39 2.42 1.61 2.05 1.85 1.82 2.07 1.59 2.46 1.49 2.77 1.39 3.12 1.14 6.23
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.01 1.80 1.42 2.70 1.13 5.30
3.15 1.36 2.09 1.74 1.47 2.68 1.16 5.25 1.11 6.50
3.25 1.38 2.67 1.51 2.10 1.81 1.66 2.31 1.47 2.82
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.00 1.36 1.78 1.97 1.30 3.05
4.05 1.24 2.91 1.41 1.76 2.06 1.33 3.32 1.21 4.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.71 2.07
Букмекер Да Нет
4.50 1.18
Букмекер Да Нет
3.30 1.30
Где смотреть матч Хорсенс - Брондбю онлайн

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