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Хорсенс
1:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 300
Брондбю
0'
0:1
20' Пенальти
Уре Микаэль
0:1
27' Не забитый пенальти
Андреасен Лука
45' Желтая карточка
Киилерик Мальте
55' Желтая карточка
Андреасен Лука
0:2
63' Гол
Линнстрем Йеспер
70' Желтая карточка
Геммер Йонас
86' Желтая карточка
Кристенсен Лассе
1:2
90' Гол
Финнбогасон Къяртан
90' Желтая карточка
Финнбогасон Къяртан
90'+5
1
Делач
Матей
11
Нюманн
Петер
4
Киилерик
Мальте
33
Людвиг
Александр
5
Ламб
Микаэл
9
Андреасен
Лука
8
Якобсен
Бьярке
14
Геммер
Йонас
12
Франтсен
Руне
7
Финнбогасон
Къяртан
18
Камили
Лирим
1
Швебе
Марвин
4
Рустед
Сигурд
5
Махсо
Андреас
3
Юнг
Антони
17
Бруус
Андреас
18
Линнстрем
Йеспер
22
Радошевич
Йосип
42
Бёркеейет
Тобиас
19
Френнруп
Мортен
11
Уре
Микаэль
27
Хедлунд
Симон
Хорсенс
4-4-2
Брондбю
3-5-2

Ход матча

20'
0:1
Уре Микаэль
27'
Андреасен Лука
0:1
45'
Киилерик Мальте
 
55'
Андреасен Лука
 
60'
Хлюнссон Агуст
Франтсен Руне
 
63'
0:2
Линнстрем Йеспер
(Радошевич Йосип)
67'
 
Кристенсен Лассе
Хедлунд Симон
70'
Геммер Йонас
 
75'
Буус Якоб
Геммер Йонас
 
75'
Гомес Джеймс
Киилерик Мальте
 
81'
Браянац Муамер
Камили Лирим
 
81'
Йенсен Магнус
Людвиг Александр
 
83'
 
Слимане Анис
Линнстрем Йеспер
86'
 
Кристенсен Лассе
87'
 
Херманнссон Хьёртур
Бруус Андреас
90'
Финнбогасон Къяртан
1:2
90'
Финнбогасон Къяртан
 

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 7 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 2
  • 2 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 16
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Хорсенс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Поль Янник 3 (2) 0.23
2. Финнбогасон Къяртан 2 0.15
3. Брок-Мадсен Николай 1 (1) 0.08
4. Андреасен Лука 1 (1) 0.08
5. Ламб Микаэл 1 0.08
6. Ханссон Халлюр 1 0.08
7. Якобсен Бьярке 1 0.08
8. Тенгстедт Каспер 0 0
Брондбю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Линнстрем Йеспер 8 0.62
2. Уре Микаэль 7 (1) 0.54
3. Хедлунд Симон 3 0.23
4. Рустед Сигурд 3 0.23
5. Кристенсен Лассе 1 0.08
6. Павлович Андрия 1 0.08
7. Риверос Блас 1 0.08
8. Бруус Андреас 1 0.08
9. Слимане Анис 1 0.08
10. Радошевич Йосип 0 0
11. Френнруп Мортен 0 0
12. Чорлу Резан 0 0
13. Бьюр Петер 0 0

Карточки

Хорсенс
# Игрок      
1. Якобсен Бьярке 1 2
2. Ханссон Халлюр 4 0
3. Камили Лирим 4 0
4. Геммер Йонас 3 0
5. Финнбогасон Къяртан 1 1
6. Людвиг Александр 2 0
7. Торсен Йонас 2 0
8. Брок-Мадсен Николай 2 0
9. Поль Янник 2 0
10. Браянац Муамер 2 0
11. Франтсен Руне 1 0
12. Ланге Тор 1 0
13. Киилерик Мальте 1 0
14. Андреасен Лука 1 0
15. Буус Якоб 1 0
16. Йенсен Магнус 1 0
Брондбю
# Игрок      
1. Рустед Сигурд 3 1
2. Френнруп Мортен 2 1
3. Кристенсен Лассе 2 0
4. Павлович Андрия 2 0
5. Уре Микаэль 2 0
6. Бруус Андреас 2 0
7. Линнстрем Йеспер 2 0
8. Швебе Марвин 1 0
9. Радошевич Йосип 1 0
10. Юнг Антони 1 0
11. Махсо Андреас 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хорсенс 20% (2) 10% (1) 30% (3) 10% (1) 10% (1) 20% (2)
 Брондбю 11.54% (3) 11.54% (3) 23.08% (6) 23.08% (6) 11.54% (3) 19.23% (5)

Предыдущие игры

Хорсенс Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Орхус 1:0 Хорсенс Хорсенс 1:2 Орхус Копенгаген 2:0 Хорсенс Хорсенс 3:1 Вайле
Люнгбю 1:1 Хорсенс ВСК Орхус 2:4 Хорсенс Хорсенс 0:3 Сённерйюск Оденсе 1:0 Хорсенс Хорсенс 1:1 Нордшелланн Орхус 3:0 Хорсенс Несбю 0:3 Хорсенс Хорсенс 2:2 Митьюлланд Брондбю 2:1 Хорсенс Ольборг 1:0 Хорсенс Хорсенс 0:3 Раннерс Фредерисия 1:3 Хорсенс Хорсенс 2:0 Эсбьерг Хорсенс 3:3 Колдинг Оденсе 1:2 Хорсенс Хорсенс 2:0 Хобро
Брондбю Последние 20 матчей: +14 =1 -5
Фремад Амагер 2:1 Брондбю Брондбю 2:1 Сённерйюск Орхус 3:1 Брондбю Брондбю 4:1 Люнгбю
Вайле 0:2 Брондбю Брондбю 3:1 Оденсе Ледоэе-Сморум 0:1 Брондбю Ольборг 2:1 Брондбю Брондбю 2:3 Митьюлланд Сённерйюск 2:0 Брондбю Раннерс 1:2 Брондбю Брондбю 2:1 Хорсенс Копенгаген 1:2 Брондбю Брондбю 3:2 Нордшелланн Кристал Пэлас 1:1 Брондбю Оденсе 1:2 Брондбю Брондбю 2:1 Хельсингор Брондбю 2:1 Хельсингёр Брондбю 3:1 Нествед Орхус 0:1 Брондбю

Последние игры между собой

Хорсенс: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Брондбю: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Брондбю 2:1 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 3:2 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:2 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 1:3 Брондбю Суперлига Дании
Брондбю 1:2 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 2:2 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 5:1 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 1:1 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 2:0 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 0:2 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 2:2 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 0:1 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 2:0 Хорсенс Суперлига Дании Брондбю 2:2 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 2:0 Брондбю Суперлига Брондбю 0:1 Хорсенс САС Лигаен Брондбю 1:4 Хорсенс САС Лигаен Брондбю 0:0 Хорсенс САС Лигаен Хорсенс 2:1 Брондбю САС Лигаен Брондбю 0:1 Хорсенс САС Лигаен
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю Заявка 13 9 0 4 26 - 19 27
2. Митьюлланд Заявка 12 7 3 2 20 - 13 24
3. Орхус Заявка 13 7 3 3 26 - 16 24
4. Раннерс Заявка 13 7 1 5 21 - 12 22
5. Сённерйюск Заявка 13 6 3 4 21 - 17 21
6. Копенгаген Заявка 13 6 2 5 22 - 21 20
7. Ольборг Заявка 13 5 4 4 15 - 18 19
8. Нордшелланн Заявка 12 4 4 4 21 - 16 16
9. Оденсе Заявка 13 4 4 5 18 - 20 16
10. Вайле Заявка 13 4 3 6 18 - 24 15
11. Хорсенс Заявка 13 1 3 9 10 - 24 6
12. Люнгбю Заявка 13 0 4 9 12 - 30 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю Заявка 6 5 0 1 16 - 9 15
2. Орхус Заявка 7 5 0 2 18 - 8 15
3. Митьюлланд Заявка 5 4 1 0 9 - 1 13
4. Нордшелланн Заявка 6 4 1 1 13 - 5 13
5. Сённерйюск Заявка 7 4 1 2 11 - 7 13
6. Оденсе Заявка 7 3 3 1 9 - 7 12
7. Ольборг Заявка 6 3 2 1 9 - 8 11
8. Копенгаген Заявка 7 3 1 3 13 - 11 10
9. Раннерс Заявка 6 2 1 3 9 - 9 7
10. Вайле Заявка 6 2 1 3 9 - 12 7
11. Хорсенс Заявка 7 1 2 4 8 - 14 5
12. Люнгбю Заявка 7 0 4 3 4 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Раннерс Заявка 7 5 0 2 12 - 3 15
2. Брондбю Заявка 7 4 0 3 10 - 10 12
3. Митьюлланд Заявка 7 3 2 2 11 - 12 11
4. Копенгаген Заявка 6 3 1 2 9 - 10 10
5. Орхус Заявка 6 2 3 1 8 - 8 9
6. Сённерйюск Заявка 6 2 2 2 10 - 10 8
7. Вайле Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
8. Ольборг Заявка 7 2 2 3 6 - 10 8
9. Оденсе Заявка 6 1 1 4 9 - 13 4
10. Нордшелланн Заявка 6 0 3 3 8 - 11 3
11. Хорсенс Заявка 6 0 1 5 2 - 10 1
12. Люнгбю Заявка 6 0 0 6 8 - 19 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Casa Arena Horsens. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 15.00 4.80 1.25
Бонус: 5 000 ₽ 4.20 3.78 1.83
  15.88 5.30 1.25

Самый высокий коэффициент на матч «Хорсенс» – «Брондбю» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Хорсенс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Брондбю» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Хорсенс» – «Брондбю», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
12.00 1.01 9.50 1.05 3.00 1.35 3.00 1.39 1.95 1.80 1.83 1.98 1.61 2.33 1.15 5.00 1.15 4.90 1.03 10.00 1.03 9.20 1.02 9.80 0.00 17.50
10.00 1.01 9.40 1.03 3.70 1.26 2.95 1.40 2.04 1.86 1.57 2.40 1.37 2.99 1.16 4.75 1.11 5.35 1.02 9.50
2.88 1.44 2.38 1.62 1.88 2.00 1.56 2.53 1.83 2.05 1.53 2.61 1.22 4.51 1.16 5.58 1.67 2.28 1.50 2.70 1.32 3.52 1.14 6.23
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.01 1.80 1.42 2.70 1.13 5.30 1.03 10.00
3.15 1.36 2.08 1.75 1.48 2.65 1.16 5.25 1.11 6.55
3.25 1.38 2.67 1.51 2.10 1.81 1.66 2.31 1.32 3.49 1.16 5.31 1.34 3.31 1.24 4.20
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.00 1.36 1.78 1.97 1.30 3.05
4.05 1.24 2.88 1.42 1.76 2.06 1.32 3.38 1.21 4.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.20 1.32
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
Букмекер Да Нет
3.30 1.30
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