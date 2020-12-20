Хорсенс
1:2
Конец матча
Стадион: Casa Arena Horsens Зрители: 300
Брондбю
0:1
20' ПенальтиУре Микаэль
0:1
27' Не забитый пенальтиАндреасен Лука
45' Желтая карточкаКиилерик Мальте
55' Желтая карточкаАндреасен Лука
0:2
63' ГолЛиннстрем Йеспер
70' Желтая карточкаГеммер Йонас
86' Желтая карточкаКристенсен Лассе
1:2
90' ГолФиннбогасон Къяртан
90' Желтая карточкаФиннбогасон Къяртан
11
Нюманн
Петер
14
Геммер
Йонас
18
Камили
Лирим
11
Уре
Микаэль
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Нюманн ПетерЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Геммер ЙонасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Камили ЛиримНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Гомес ДжеймсЗащитник
- Защитник
-
15 Буус ЯкобЗащитник
- Защитник
-
23 Крузе ДавидПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Mads S. Lyng
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уре МикаэльНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Слимане АнисПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Фредриксен Нильс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
Ход матча
20'
0:1
27'
0:1
45'
55'
63'
70'
86'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
7 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 2
-
6 Угловые 2
-
2 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 16
-
4 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Поль Янник
|3 (2)
|0.23
|2.
|Финнбогасон Къяртан
|2
|0.15
|3.
|Брок-Мадсен Николай
|1 (1)
|0.08
|4.
|Андреасен Лука
|1 (1)
|0.08
|5.
|Ламб Микаэл
|1
|0.08
|6.
|Ханссон Халлюр
|1
|0.08
|7.
|Якобсен Бьярке
|1
|0.08
|8.
|Тенгстедт Каспер
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Линнстрем Йеспер
|8
|0.62
|2.
|Уре Микаэль
|7 (1)
|0.54
|3.
|Хедлунд Симон
|3
|0.23
|4.
|Рустед Сигурд
|3
|0.23
|5.
|Кристенсен Лассе
|1
|0.08
|6.
|Павлович Андрия
|1
|0.08
|7.
|Риверос Блас
|1
|0.08
|8.
|Бруус Андреас
|1
|0.08
|9.
|Слимане Анис
|1
|0.08
|10.
|Радошевич Йосип
|0
|0
|11.
|Френнруп Мортен
|0
|0
|12.
|Чорлу Резан
|0
|0
|13.
|Бьюр Петер
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Якобсен Бьярке
|1
|2
|2.
|Ханссон Халлюр
|4
|0
|3.
|Камили Лирим
|4
|0
|4.
|Геммер Йонас
|3
|0
|5.
|Финнбогасон Къяртан
|1
|1
|6.
|Людвиг Александр
|2
|0
|7.
|Торсен Йонас
|2
|0
|8.
|Брок-Мадсен Николай
|2
|0
|9.
|Поль Янник
|2
|0
|10.
|Браянац Муамер
|2
|0
|11.
|Франтсен Руне
|1
|0
|12.
|Ланге Тор
|1
|0
|13.
|Киилерик Мальте
|1
|0
|14.
|Андреасен Лука
|1
|0
|15.
|Буус Якоб
|1
|0
|16.
|Йенсен Магнус
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рустед Сигурд
|3
|1
|2.
|Френнруп Мортен
|2
|1
|3.
|Кристенсен Лассе
|2
|0
|4.
|Павлович Андрия
|2
|0
|5.
|Уре Микаэль
|2
|0
|6.
|Бруус Андреас
|2
|0
|7.
|Линнстрем Йеспер
|2
|0
|8.
|Швебе Марвин
|1
|0
|9.
|Радошевич Йосип
|1
|0
|10.
|Юнг Антони
|1
|0
|11.
|Махсо Андреас
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хорсенс
|20% (2)
|10% (1)
|30% (3)
|10% (1)
|10% (1)
|20% (2)
|Брондбю
|11.54% (3)
|11.54% (3)
|23.08% (6)
|23.08% (6)
|11.54% (3)
|19.23% (5)
Предыдущие игры
Хорсенс Последние 20 матчей: +7 =4 -9Орхус 1:0 Хорсенс Хорсенс 1:2 Орхус Копенгаген 2:0 Хорсенс Хорсенс 3:1 Вайле
Люнгбю 1:1 Хорсенс ВСК Орхус 2:4 Хорсенс Хорсенс 0:3 Сённерйюск Оденсе 1:0 Хорсенс Хорсенс 1:1 Нордшелланн Орхус 3:0 Хорсенс Несбю 0:3 Хорсенс Хорсенс 2:2 Митьюлланд Брондбю 2:1 Хорсенс Ольборг 1:0 Хорсенс Хорсенс 0:3 Раннерс Фредерисия 1:3 Хорсенс Хорсенс 2:0 Эсбьерг Хорсенс 3:3 Колдинг Оденсе 1:2 Хорсенс Хорсенс 2:0 Хобро
Брондбю Последние 20 матчей: +14 =1 -5Фремад Амагер 2:1 Брондбю Брондбю 2:1 Сённерйюск Орхус 3:1 Брондбю Брондбю 4:1 Люнгбю
Вайле 0:2 Брондбю Брондбю 3:1 Оденсе Ледоэе-Сморум 0:1 Брондбю Ольборг 2:1 Брондбю Брондбю 2:3 Митьюлланд Сённерйюск 2:0 Брондбю Раннерс 1:2 Брондбю Брондбю 2:1 Хорсенс Копенгаген 1:2 Брондбю Брондбю 3:2 Нордшелланн Кристал Пэлас 1:1 Брондбю Оденсе 1:2 Брондбю Брондбю 2:1 Хельсингор Брондбю 2:1 Хельсингёр Брондбю 3:1 Нествед Орхус 0:1 Брондбю
Последние игры между собой
Хорсенс: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Брондбю: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Брондбю 1:2 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 2:2 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 5:1 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 1:1 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 2:0 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 0:2 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 2:2 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 0:1 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 2:0 Хорсенс Суперлига Дании Брондбю 2:2 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 2:0 Брондбю Суперлига Брондбю 0:1 Хорсенс САС Лигаен Брондбю 1:4 Хорсенс САС Лигаен Брондбю 0:0 Хорсенс САС Лигаен Хорсенс 2:1 Брондбю САС Лигаен Брондбю 0:1 Хорсенс САС Лигаен
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брондбю
|Заявка
|13
|9
|0
|4
|26 - 19
|27
|2.
|Митьюлланд
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|20 - 13
|24
|3.
|Орхус
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|26 - 16
|24
|4.
|Раннерс
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|21 - 12
|22
|5.
|Сённерйюск
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 17
|21
|6.
|Копенгаген
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|22 - 21
|20
|7.
|Ольборг
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|15 - 18
|19
|8.
|Нордшелланн
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|21 - 16
|16
|9.
|Оденсе
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|18 - 20
|16
|10.
|Вайле
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|18 - 24
|15
|11.
|Хорсенс
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|10 - 24
|6
|12.
|Люнгбю
|Заявка
|13
|0
|4
|9
|12 - 30
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брондбю
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|16 - 9
|15
|2.
|Орхус
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|18 - 8
|15
|3.
|Митьюлланд
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|9 - 1
|13
|4.
|Нордшелланн
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 5
|13
|5.
|Сённерйюск
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 7
|13
|6.
|Оденсе
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 7
|12
|7.
|Ольборг
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 8
|11
|8.
|Копенгаген
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 11
|10
|9.
|Раннерс
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|10.
|Вайле
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 12
|7
|11.
|Хорсенс
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 14
|5
|12.
|Люнгбю
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|4 - 11
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Раннерс
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|12 - 3
|15
|2.
|Брондбю
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|10 - 10
|12
|3.
|Митьюлланд
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 12
|11
|4.
|Копенгаген
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 10
|10
|5.
|Орхус
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 8
|9
|6.
|Сённерйюск
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 10
|8
|7.
|Вайле
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|8.
|Ольборг
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 10
|8
|9.
|Оденсе
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 13
|4
|10.
|Нордшелланн
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|8 - 11
|3
|11.
|Хорсенс
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|2 - 10
|1
|12.
|Люнгбю
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|8 - 19
|0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Хорсенс» – «Брондбю» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Хорсенс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Брондбю» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Хорсенс» – «Брондбю», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров