Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

52' Команда Брондбю играла лучше в этом тайме.

52' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

52' Ламб Микаэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Людвиг Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Киилерик Мальте выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Франтсен Руне выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Линнстрем Йеспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

50' Киилерик Мальте получил желтую карточку от судьи

50' Людвиг Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Махсо Андреас из команды Брондбю сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

47' Якобсен Бьярке предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

47' Нюманн Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

46' Юнг Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Швебе Марвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Удар от ворот произведет Хорсенс

43' Отличный пас сделал Рустед Сигурд из команды Брондбю . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

43' Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

42' Матч возобновлен

42' Ох, нехорошо это выглядит. Финнбогасон Къяртан получил травму и медбригада забирает его с поля.

42' Финнбогасон Къяртан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Удар от ворот произведет Брондбю

40' Андреасен Лука навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

39' Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Бруус Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Уре Микаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Френнруп Мортен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

38' Отличные скиллы показывает Якобсен Бьярке , обводя своих соперников

38' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Махсо Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Делач Матей взял и забрал мяч на выходе

34' Матч возобновлен

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Швебе Марвин взял и забрал мяч на выходе

33' Махсо Андреас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

31' Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Удар от ворот произведет Хорсенс

30' Хедлунд Симон из команды Брондбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

30' Швебе Марвин взял и забрал мяч на выходе

29' Делач Матей взял и забрал мяч на выходе

29' Швебе Марвин взял и забрал мяч на выходе

29' Плохо сыграл Юнг Антони - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

28' Нюманн Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Делач Матей взял и забрал мяч на выходе

28' Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' ОН ПОПАДАЕТ В ШТАНГУ - Андреасен Лука наносит удар в каркас ворот!

27' После проверки VAR судья не изменил решения - Хорсенс пробьет пенальти!

25' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

25' Махсо Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Рустед Сигурд выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Людвиг Александр навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

23' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Киилерик Мальте выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Бруус Андреас делает скидку назад вдоль ворот

22' Киилерик Мальте выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Г О О О О Л - Уре Микаэль из команды Брондбю забивает с точки!

19' После проверки VAR судья изменил решение - Брондбю пробьет пенальти!

16' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Радошевич Йосип из команды Брондбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

14' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Ламб Микаэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Ламб Микаэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Ламб Микаэл из команды Хорсенс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

11' Андреасен Лука навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

10' Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Отличные скиллы показывает Линнстрем Йеспер , обводя своих соперников

10' Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Френнруп Мортен из команды Брондбю плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

9' Нюманн Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Удар от ворот произведет Хорсенс

6' Линнстрем Йеспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

6' Матч возобновлен

6' Матч остановлен

5' Отличные скиллы показывает Юнг Антони , обводя своих соперников

4' Делач Матей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Удар от ворот произведет Брондбю

3' Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Брондбю начинает с центра поля