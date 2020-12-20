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Копенгаген
1:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 250
Оденсе
0'
1:0
27' Гол
Биэл Пеп
1:1
64' Гол
Клеве Троэльс
70' Желтая карточка
Лунд Марко
85' Желтая карточка
Йоргенсен Матиас
90' Желтая карточка
Лидер Март
90'+7
21
Йонссон
Карл-Йохан
22
Анкерсен
Петер
25
Йоргенсен
Матиас
20
Бойлесен
Николай
19
Овьедо
Брайан
6
Стаге
Йенс
10
Зека
Карлос
33
Фальк
Расмус
29
Кауфманн
Миккель
16
Биэл
Пеп
9
Вильчек
Камиль
27
Кристенсен
Оливер
4
Лаурсен
Райан
5
Ларсен
Каспер
24
Лунд
Марко
2
Лунд
Оливер
20
Окосун
Айо
8
Джанус
Драчманн
23
Клеве
Троэльс
11
Сабби
Эммануэль
7
Джейбали
Иссам
25
Опондо
Мозес
Копенгаген
4-3-3
Оденсе
4-3-3

Ход матча

27'
Биэл Пеп
(Кауфманн Миккель)
1:0
58'
Хёйлунн Расмус
Кауфманн Миккель
 
64'
1:1
Клеве Троэльс
67'
 
Тверсков Йеппе
Джанус Драчманн
70'
 
Лунд Марко
71'
Томсен Николай
Стаге Йенс
 
71'
Фишер Виктор
Вильчек Камиль
 
80'
Кристансен Виктор
Овьедо Брайан
 
80'
 
Хюллегор Миккель
Опондо Мозес
85'
Йоргенсен Матиас
 
89'
 
Лидер Март
Джейбали Иссам
90'
 
Лидер Март

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 3
  • 9 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Копенгаген
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вильчек Камиль 5 0.38
2. Винд Жонас 5 (2) 0.38
3. Фальк Расмус 3 0.23
4. Биэл Пеп 2 0.15
5. Зека Карлос 2 0.15
6. Бойлесен Николай 1 0.08
7. Кауфманн Миккель 1 0.08
8. Дарами Мохаммед 1 0.08
9. Анкерсен Петер 1 0.08
10. Бенгтссон Пьер 0 0
11. Овьедо Брайан 0 0
12. Фишер Виктор 0 0
13. Бартолец Карло 0 0
Оденсе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Джейбали Иссам 4 0.31
2. Сабби Эммануэль 3 0.23
3. Томасен Йенс 2 0.15
4. Тверсков Йеппе 2 0.15
5. Лунд Оливер 1 0.08
6. Клеве Троэльс 1 0.08
7. Гудьонсен Свейнн 1 0.08
8. Опондо Мозес 1 0.08
9. Хюллегор Миккель 1 0.08
10. Фенгер Макс 1 0.08
11. Окосун Айо 1 0.08
12. Мадс Фрокьяер-Йенсен 0 0
13. Шельвик Йорген 0 0

Карточки

Копенгаген
# Игрок      
1. Зека Карлос 5 1
2. Кауфманн Миккель 4 1
3. Йоргенсен Матиас 3 0
4. Овьедо Брайан 3 0
5. Нельссон Виктор 3 0
6. Фишер Виктор 1 1
7. Вильчек Камиль 2 0
8. Фальк Расмус 2 0
9. Йонссон Карл-Йохан 1 0
10. Биэл Пеп 1 0
11. Дарами Мохаммед 1 0
12. Стаменич Марко 1 0
Оденсе
# Игрок      
1. Лунд Оливер 3 0
2. Лунд Марко 3 0
3. Сабби Эммануэль 3 0
4. Окосун Айо 3 0
5. Лаурсен Райан 2 0
6. Гудьонсен Свейнн 2 0
7. Джейбали Иссам 0 1
8. Джанус Драчманн 1 0
9. Лидер Март 1 0
10. Тверсков Йеппе 1 0
11. Ларсен Каспер 1 0
12. Шельвик Йорген 1 0
13. Трандарсон Арон-Элис 1 0
14. Томасен Йенс 1 0
15. Клеве Троэльс 1 0
16. Опондо Мозес 1 0
17. Мадс Фрокьяер-Йенсен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Копенгаген 25% (5) 15% (3) 10% (2) 20% (4) 15% (3) 15% (3)
 Оденсе 29.41% (5) 11.76% (2) 11.76% (2) 11.76% (2) 5.88% (1) 29.41% (5)

Предыдущие игры

Копенгаген Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Копенгаген 1:1 Митьюлланд Нордшелланн 0:1 Копенгаген Копенгаген 2:0 Хорсенс Сённерйюск 1:3 Копенгаген
Копенгаген 1:2 Раннерс Митьюлланд 4:0 Копенгаген Аварта 1:2 Копенгаген Копенгаген 4:2 Люнгбю Орхус 0:1 Копенгаген Копенгаген 1:2 Ольборг Копенгаген 3:2 Нордшелланн Копенгаген 0:1 Риека Вайле 2:2 Копенгаген Копенгаген 3:0 Пяст Копенгаген 1:2 Брондбю Гётеборг 1:2 Копенгаген Оденсе 3:2 Копенгаген Люнгбю 2:2 Копенгаген Копенгаген 1:3 Силькеборг Манчестер Юнайтед 1:0 Копенгаген
Оденсе Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Оденсе 1:1 Митьюлланд Нюкёбинг 0:3 Оденсе Оденсе 2:1 Ольборг Раннерс 2:1 Оденсе
Оденсе 1:1 Сённерйюск Баллеруп-Сковлунде 0:3 Оденсе Брондбю 3:1 Оденсе Оденсе 1:0 Хорсенс Люнгбю 0:3 Оденсе Митьюлланд 3:1 Оденсе Хиллерёд 1:2 Оденсе Оденсе 0:1 Вайле Орхус 4:2 Оденсе Оденсе 1:1 Нордшелланн Оденсе 3:2 Копенгаген Оденсе 2:2 Митьюлланд Ольборг 2:1 Оденсе Оденсе 1:2 Брондбю Оденсе 1:2 Хорсенс Орхус 2:1 Оденсе

Последние игры между собой

Копенгаген: победы: 15, ничьи: 1, поражения: 4
Оденсе: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 15
Оденсе 3:2 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 2:2 Оденсе Товарищеские матчи Копенгаген 2:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 2:3 Копенгаген Суперлига Дании
Копенгаген 4:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 6:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 1:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 1:0 Копенгаген Суперлига Дании Оденсе 0:3 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 2:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 4:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 1:0 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 1:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 1:0 Копенгаген Суперлига Дании Оденсе 0:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 3:2 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:1 Копенгаген Суперлига Дании
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю Заявка 12 8 0 4 24 - 18 24
2. Митьюлланд Заявка 12 7 3 2 20 - 13 24
3. Орхус Заявка 13 7 3 3 26 - 16 24
4. Раннерс Заявка 13 7 1 5 21 - 12 22
5. Сённерйюск Заявка 13 6 3 4 21 - 17 21
6. Копенгаген 1:1 Заявка 13 6 2 5 22 - 21 20
7. Ольборг Заявка 13 5 4 4 15 - 18 19
8. Нордшелланн Заявка 12 4 4 4 21 - 16 16
9. Оденсе 1:1 Заявка 13 4 4 5 18 - 20 16
10. Вайле Заявка 13 4 3 6 18 - 24 15
11. Хорсенс Заявка 12 1 3 8 9 - 22 6
12. Люнгбю Заявка 13 0 4 9 12 - 30 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю Заявка 6 5 0 1 16 - 9 15
2. Орхус Заявка 7 5 0 2 18 - 8 15
3. Митьюлланд Заявка 5 4 1 0 9 - 1 13
4. Нордшелланн Заявка 6 4 1 1 13 - 5 13
5. Сённерйюск Заявка 7 4 1 2 11 - 7 13
6. Оденсе 1:1 Заявка 7 3 3 1 9 - 7 12
7. Ольборг Заявка 6 3 2 1 9 - 8 11
8. Копенгаген 1:1 Заявка 7 3 1 3 13 - 11 10
9. Раннерс Заявка 6 2 1 3 9 - 9 7
10. Вайле Заявка 6 2 1 3 9 - 12 7
11. Хорсенс Заявка 6 1 2 3 7 - 12 5
12. Люнгбю Заявка 7 0 4 3 4 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Раннерс Заявка 7 5 0 2 12 - 3 15
2. Митьюлланд Заявка 7 3 2 2 11 - 12 11
3. Копенгаген 1:1 Заявка 6 3 1 2 9 - 10 10
4. Брондбю Заявка 6 3 0 3 8 - 9 9
5. Орхус Заявка 6 2 3 1 8 - 8 9
6. Сённерйюск Заявка 6 2 2 2 10 - 10 8
7. Вайле Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
8. Ольборг Заявка 7 2 2 3 6 - 10 8
9. Оденсе 1:1 Заявка 6 1 1 4 9 - 13 4
10. Нордшелланн Заявка 6 0 3 3 8 - 11 3
11. Хорсенс Заявка 6 0 1 5 2 - 10 1
12. Люнгбю Заявка 6 0 0 6 8 - 19 0
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.90 1.85 5.40
Бонус: 5 000 ₽ 2.75 1.82 5.90
Бонус: 5 000 ₽ 1.67 4.15 4.95

Самый высокий коэффициент на матч «Копенгаген» – «Оденсе» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Копенгаген» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Оденсе» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Копенгаген» – «Оденсе», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.00 1.04 11.00 1.02 3.55 1.27 3.35 1.29 2.05 1.72 1.96 1.84 1.73 2.11 1.17 4.70 1.23 4.00 1.01 12.60 1.07 8.00 1.03 10.00 1.01 14.50
11.75 1.00 10.50 1.02 4.55 1.19 3.68 1.28 2.35 1.66 1.79 2.02 1.51 2.49 1.25 3.62 1.17 4.33 1.05 7.30
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.31 1.57 2.23 1.65 1.50 2.48 1.18 4.50 1.04 9.00
3.45 1.31 2.34 1.60 1.58 2.38 1.20 4.60 1.15 5.50
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.40 1.29 1.94 1.83 1.45 2.70
4.85 1.19 3.45 1.31 1.93 1.87 1.44 2.77 1.28 3.68

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.13 1.66
Букмекер Да Нет
4.70 1.17
Букмекер Да Нет
2.85 1.39
Где смотреть матч Копенгаген 1:1 Оденсе онлайн

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