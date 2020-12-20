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  3. Дания
Сённерйюск
0:0
Первый тайм: 11'

Стадион:
Раннерс
0' 11'
1
Лоуренс
Томас
26
Бангор
Патрик
2
Гартенманн
Стефан
12
Канструп
Пьер
9
Бах
Александр
90
Альбек
Мадс
29
Экани
Виктор
5
Хенде
Марк-Даль
7
Эскесен
Юлиус
25
Райт
Хаджи
10
Anders
Jacobsen
II
1
Карлгрен
Патрик
15
Копплин
Бьорн
2
Гравес
Симон
11
Марксен
Эрик
17
Лауридсен
Йеспер
22
Греве
Матиас
6
Рёмер
Андре
5
Нильсен
Матиас
II
20
Хаммерсхёй-Мистрати
Вито
45
Эгхо
Марвин
99
Камара
Аль-Хаджи
Сённерйюск
3-4-3
Раннерс
4-4-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Сённерйюск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Райт Хаджи 7 0.54
2. Якобсен Андерс 6 (2) 0.46
3. Бах Александр 4 0.31
4. Симонсен Йеппе 1 0.08
5. Гартенманн Стефан 1 0.08
6. Экани Виктор 1 0.08
7. Абсалонсен Йохан 1 (1) 0.08
8. Хенде Марк-Даль 0 0
Раннерс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Камара Аль-Хаджи 6 0.46
2. Рёмер Андре 4 (4) 0.31
3. Хаммерсхёй-Мистрати Вито 2 (1) 0.15
4. Якобсен Эмиль Рис 2 0.15
5. Эгхо Марвин 1 0.08
6. Греве Матиас 1 0.08
7. Писингер Симон 1 0.08
8. Лауэнборг Фредерик 1 0.08
9. Самбу Бассала 1 0.08
10. Клюснер Тобиас 1 0.08
11. Кехинде Тосин 0 0
12. Лауридсен Йеспер 0 0
13. Каллесеэ Миккель 0 0

Карточки

Сённерйюск
# Игрок      
1. Экани Виктор 3 1
2. Бах Александр 4 0
3. Якобсен Андерс 3 0
4. Райт Хаджи 3 0
5. Альбек Мадс 2 0
6. Лоуренс Томас 2 0
7. Бангор Патрик 2 0
8. Симонсен Йеппе 2 0
9. Абсалонсен Йохан 1 0
10. Хассан Рилван 1 0
11. Гартенманн Стефан 1 0
12. Кристиансен Петер 1 0
Раннерс
# Игрок      
1. Каллесеэ Миккель 5 0
2. Рёмер Андре 5 0
3. Лауэнборг Фредерик 3 0
4. Хаммерсхёй-Мистрати Вито 3 0
5. Копплин Бьорн 2 0
6. Эгхо Марвин 2 0
7. Греве Матиас 2 0
8. Камара Аль-Хаджи 2 0
9. Марксен Эрик 1 0
10. Писингер Симон 1 0
11. Самбу Бассала 1 0
12. Гравес Симон 1 0
13. Кехинде Тосин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сённерйюск 4.76% (1) 9.52% (2) 23.81% (5) 23.81% (5) 14.29% (3) 23.81% (5)
 Раннерс 5% (1) 0 10% (2) 20% (4) 20% (4) 45% (9)

Предыдущие игры

Сённерйюск Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Сённерйюск 2:1 Люнгбю Брондбю 2:1 Сённерйюск Сённерйюск 2:1 Нордшелланн Сённерйюск 1:3 Копенгаген
Оденсе 1:1 Сённерйюск Скиве 0:1 Сённерйюск Хорсенс 0:3 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Орхус Раннерс 1:2 Сённерйюск Сённерйюск 2:0 Брондбю Люнгбю 2:2 Сённерйюск Сённерйюск 3:1 Ольборг Виктория Пльзень 3:0 Сённерйюск Вайле 4:1 Сённерйюск Сённерйюск 2:0 Митьюлланд Санкт-Паули 1:0 Сённерйюск Меппен 0:0 Сённерйюск Сённерйюск 3:2 Веннсюссель Фредерисия 3:2 Сённерйюск Сённерйюск 1:3 Силькеборг
Раннерс Последние 20 матчей: +12 =1 -7
Хольстебро 1:3 Раннерс Раннерс 3:1 Вайле Люнгбю 0:3 Раннерс Раннерс 2:1 Оденсе
Копенгаген 1:2 Раннерс Орхус Фремад 1:3 Раннерс Раннерс 1:2 Ольборг Вайле 0:3 Раннерс Раннерс 1:2 Сённерйюск Нордшелланн 1:0 Раннерс Сюдвест 1:4 Раннерс Раннерс 1:2 Брондбю Митьюлланд 1:0 Раннерс Раннерс 1:1 Орхус Хорсенс 0:3 Раннерс Вайле 1:0 Раннерс Ольборг 4:3 Раннерс Гамбург 1:2 Раннерс Раннерс 5:1 Виборг Раннерс 2:1 Хельсингёр

Последние игры между собой

Сённерйюск: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Раннерс: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Раннерс 1:2 Сённерйюск Суперлига Дании Раннерс 1:2 Сённерйюск Кубок Раннерс 3:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 2:1 Раннерс Суперлига Дании
Раннерс 4:3 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:1 Раннерс Суперлига Дании Сённерйюск 3:0 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 1:1 Сённерйюск Товарищеские матчи Раннерс 1:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:0 Раннерс Товарищеские матчи Раннерс 3:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:0 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 0:2 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 0:0 Раннерс Суперлига Дании Сённерйюск 1:0 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 1:0 Сённерйюск Кубок Раннерс 0:4 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:1 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 1:1 Сённерйюск Суперлига Дании Раннерс 1:0 Сённерйюск Суперлига Дании
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю Заявка 12 8 0 4 24 - 18 24
2. Митьюлланд Заявка 12 7 3 2 20 - 13 24
3. Сённерйюск 0:0 Заявка 13 6 4 3 21 - 16 22
4. Орхус Заявка 12 6 3 3 23 - 16 21
5. Раннерс 0:0 Заявка 13 6 2 5 20 - 12 20
6. Копенгаген Заявка 12 6 1 5 21 - 20 19
7. Ольборг Заявка 12 5 4 3 15 - 15 19
8. Нордшелланн Заявка 12 4 4 4 21 - 16 16
9. Оденсе Заявка 12 4 3 5 17 - 19 15
10. Вайле 0:0 Заявка 13 4 3 6 18 - 24 15
11. Хорсенс Заявка 12 1 3 8 9 - 22 6
12. Люнгбю 0:0 Заявка 13 0 4 9 12 - 30 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю Заявка 6 5 0 1 16 - 9 15
2. Сённерйюск 0:0 Заявка 7 4 2 1 11 - 6 14
3. Митьюлланд Заявка 5 4 1 0 9 - 1 13
4. Нордшелланн Заявка 6 4 1 1 13 - 5 13
5. Орхус Заявка 6 4 0 2 15 - 8 12
6. Оденсе Заявка 7 3 3 1 9 - 7 12
7. Ольборг Заявка 6 3 2 1 9 - 8 11
8. Копенгаген Заявка 6 3 0 3 12 - 10 9
9. Раннерс 0:0 Заявка 6 2 1 3 9 - 9 7
10. Вайле 0:0 Заявка 6 2 1 3 9 - 12 7
11. Хорсенс Заявка 6 1 2 3 7 - 12 5
12. Люнгбю 0:0 Заявка 7 0 4 3 4 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Раннерс 0:0 Заявка 7 4 1 2 11 - 3 13
2. Митьюлланд Заявка 7 3 2 2 11 - 12 11
3. Копенгаген Заявка 6 3 1 2 9 - 10 10
4. Брондбю Заявка 6 3 0 3 8 - 9 9
5. Орхус Заявка 6 2 3 1 8 - 8 9
6. Сённерйюск 0:0 Заявка 6 2 2 2 10 - 10 8
7. Ольборг Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
8. Вайле 0:0 Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
9. Оденсе Заявка 5 1 0 4 8 - 12 3
10. Нордшелланн Заявка 6 0 3 3 8 - 11 3
11. Хорсенс Заявка 6 0 1 5 2 - 10 1
12. Люнгбю 0:0 Заявка 6 0 0 6 8 - 19 0
  • До матча
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Лучшие коэффициенты
Сённерйюск
Ничья
Раннерс
2.90
3.50
2.52
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.85 3.50 2.40
Бонус: 5 000 ₽ 2.90 3.30 2.39
Бонус: 5 000 ₽ 2.88 3.48 2.46
  2.85 3.35 2.52

Самый высокий коэффициент на матч «Сённерйюск» – «Раннерс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сённерйюск» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Раннерс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сённерйюск» – «Раннерс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
11.50 1.02 8.40 1.04 3.70 1.28 2.70 1.38 1.91 1.89 1.71 2.14 1.57 2.60 1.37 2.95 1.14 5.20 1.13 5.40 1.04 9.60 1.03 10.00 0.00 17.00
9.50 1.02 8.60 1.04 3.46 1.29 2.75 1.45 1.95 1.96 1.50 2.59 1.32 3.26 1.13 5.30 1.09 5.95 1.01 10.50
4.03 1.27 3.38 1.34 2.91 1.44 2.27 1.68 1.96 1.93 1.74 2.18 1.52 2.62 1.42 2.98 1.34 3.40 1.12 6.97
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.02 1.87 1.44 2.80 1.14 5.30
3.00 1.39 1.99 1.82 1.44 2.77 1.14 5.70 1.10 7.00
3.06 1.39 2.52 1.55 1.97 1.89 1.59 2.41 1.42 2.93 1.27 3.85
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.90 1.42 1.70 2.07 1.29 3.40
3.85 1.26 2.68 1.47 1.70 2.15 1.28 3.64 1.19 4.80

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.66 2.18
Букмекер Да Нет
4.40 1.19
Букмекер Да Нет
3.00 1.33
Где смотреть матч Сённерйюск 0:0 Раннерс онлайн

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