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  3. Дания
Орхус
1:0
Первый тайм: 26'

Стадион:
Ольборг
0'
1:0
16' Гол
Линкс Гифт
23' Желтая карточка
Теландер Расмус
26'
73
Грабара
Камил
34
Дикс
Кевин
37
Хауснер
Себастиан
5
Тингагер
Фредерик
16
Нильсен
Каспер
10
Ольсен
Патрик
6
Поульсен
Николай
29
Блуме
Брор
11
Линкс
Гифт
9
Мортенсен
Патрик
17
Торстейнссон
Йон
1
Ринне
Якоб
2
Паллесен
Кристоффер
5
Окоре
Жорес
26
Теландер
Расмус
3
Альманн
Якоб
14
Хёйхольт
Мальте
6
Феррейра
Педру
15
Клиттен
Лукас
17
Куск
Каспер
8
Фоссум
Ивер
9
Ван
Веерт
Том
Орхус
4-3-3
Ольборг
4-3-3

Ход матча

16'
Линкс Гифт
1:0
23'
 
Теландер Расмус

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Орхус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мортенсен Патрик 9 (2) 0.69
2. Грёнбек Альберт 3 0.23
3. Нильсен Каспер 2 0.15
4. Блуме Брор 2 0.15
5. Линкс Гифт 2 0.15
6. Торстейнссон Йон 2 0.15
7. Тингагер Фредерик 1 0.08
8. Дикс Кевин 1 0.08
9. Видт Беньямин 1 0.08
10. Ольсен Патрик 0 0
11. Йулсгор Йеспер 0 0
12. Хелениус Никлас 0 0
13. Евтович Милан 0 0
14. Мунксгор Александер 0 0
Ольборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фоссум Ивер 5 0.38
2. Ван Веерт Том 3 (1) 0.23
3. Куск Каспер 2 0.15
4. Борстинг Фредерик 2 0.15
5. Альманн Якоб 1 0.08
6. Окоре Жорес 1 0.08
7. Хильемарк Оскар 1 0.08
8. Паллесен Кристоффер 0 0
9. Феррейра Педру 0 0
10. Андерсен Лукас 0 0
11. Прица Тим 0 0

Карточки

Орхус
# Игрок      
1. Поульсен Николай 3 1
2. Йулсгор Йеспер 2 0
3. Ольсен Патрик 2 0
4. Мунксгор Александер 2 0
5. Видт Беньямин 2 0
6. Торстейнссон Йон 2 0
7. Хауснер Себастиан 0 1
8. Мортенсен Патрик 1 0
9. Хелениус Никлас 1 0
10. Блуме Брор 1 0
11. Эскелинен Виллиам 1 0
12. Дикс Кевин 1 0
13. Линкс Гифт 1 0
14. Грабара Камил 1 0
15. Грёнбек Альберт 1 0
Ольборг
# Игрок      
1. Феррейра Педру 5 0
2. Альманн Якоб 3 0
3. Паллесен Кристоффер 2 0
4. Окоре Жорес 2 0
5. Хильемарк Оскар 2 0
6. Прица Тим 0 1
7. Теландер Расмус 1 0
8. Клиттен Лукас 1 0
9. Росс Матиас 1 0
10. Хёйхольт Мальте 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Орхус 17.39% (4) 4.35% (1) 21.74% (5) 13.04% (3) 13.04% (3) 30.43% (7)
 Ольборг 13.33% (2) 6.67% (1) 33.33% (5) 13.33% (2) 13.33% (2) 20% (3)

Предыдущие игры

Орхус Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Орхус 1:0 Хорсенс Хорсенс 1:2 Орхус Орхус 3:1 Брондбю Нордшелланн 3:1 Орхус
Орхус 1:2 Митьюлланд Колдинг 3:3 Орхус Люнгбю 1:2 Орхус Сённерйюск 1:1 Орхус Орхус 0:1 Копенгаген Орхус 3:0 Хорсенс Ольборг 1:1 Орхус Орхус 4:2 Оденсе Раннерс 1:1 Орхус Мура 3:0 Орхус Орхус 4:2 Вайле Нордшелланн 2:4 Орхус Орхус 2:0 Нордшелланн Орхус 5:2 Хонка Санкт-Паули 0:0 Орхус Орхус 2:1 Оденсе
Ольборг Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Ольборг 3:2 Люнгбю Б-93 1:0 Ольборг Оденсе 2:1 Ольборг Митьюлланд 0:0 Ольборг
Ольборг 1:1 Нордшелланн АБ 1:2 Ольборг Раннерс 1:2 Ольборг Ольборг 2:1 Брондбю Ольборг 1:3 Вайле Копенгаген 1:2 Ольборг Ольборг 1:1 Орхус Сённерйюск 3:1 Ольборг Ольборг 1:0 Хорсенс Люнгбю 0:0 Ольборг Ольборг 2:1 Оденсе Ольборг 4:3 Раннерс Ольборг 1:2 Силькеборг Эсбьерг 2:1 Ольборг Митьюлланд 1:2 Ольборг Ольборг 0:1 Копенгаген

Последние игры между собой

Орхус: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Ольборг: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Ольборг 1:1 Орхус Суперлига Дании Ольборг 1:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 1:4 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 3:2 Орхус Кубок
Ольборг 2:3 Орхус Суперлига Дании Орхус 0:2 Ольборг Товарищеские матчи Орхус 3:0 Ольборг Суперлига Дании Орхус 2:0 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 0:1 Орхус Суперлига Дании Ольборг 3:1 Орхус Суперлига Дании Орхус 2:2 Ольборг Суперлига Дании Орхус 0:0 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 0:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 4:0 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 1:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 1:2 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 2:1 Орхус Суперлига Дании Орхус 2:0 Ольборг Суперлига Дании Орхус 2:2 Ольборг Кубок Ольборг 0:2 Орхус Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю Заявка 12 8 0 4 24 - 18 24
2. Митьюлланд Заявка 12 7 3 2 20 - 13 24
3. Орхус 1:0 Заявка 13 7 3 3 24 - 16 24
4. Раннерс Заявка 13 7 1 5 21 - 12 22
5. Сённерйюск Заявка 13 6 3 4 21 - 17 21
6. Копенгаген Заявка 12 6 1 5 21 - 20 19
7. Ольборг 0:1 Заявка 13 5 4 4 15 - 16 19
8. Нордшелланн Заявка 12 4 4 4 21 - 16 16
9. Оденсе Заявка 12 4 3 5 17 - 19 15
10. Вайле Заявка 13 4 3 6 18 - 24 15
11. Хорсенс Заявка 12 1 3 8 9 - 22 6
12. Люнгбю Заявка 13 0 4 9 12 - 30 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю Заявка 6 5 0 1 16 - 9 15
2. Орхус 1:0 Заявка 7 5 0 2 16 - 8 15
3. Митьюлланд Заявка 5 4 1 0 9 - 1 13
4. Нордшелланн Заявка 6 4 1 1 13 - 5 13
5. Сённерйюск Заявка 7 4 1 2 11 - 7 13
6. Оденсе Заявка 7 3 3 1 9 - 7 12
7. Ольборг 0:1 Заявка 6 3 2 1 9 - 8 11
8. Копенгаген Заявка 6 3 0 3 12 - 10 9
9. Раннерс Заявка 6 2 1 3 9 - 9 7
10. Вайле Заявка 6 2 1 3 9 - 12 7
11. Хорсенс Заявка 6 1 2 3 7 - 12 5
12. Люнгбю Заявка 7 0 4 3 4 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Раннерс Заявка 7 5 0 2 12 - 3 15
2. Митьюлланд Заявка 7 3 2 2 11 - 12 11
3. Копенгаген Заявка 6 3 1 2 9 - 10 10
4. Брондбю Заявка 6 3 0 3 8 - 9 9
5. Орхус 1:0 Заявка 6 2 3 1 8 - 8 9
6. Сённерйюск Заявка 6 2 2 2 10 - 10 8
7. Ольборг 0:1 Заявка 7 2 2 3 6 - 8 8
8. Вайле Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
9. Оденсе Заявка 5 1 0 4 8 - 12 3
10. Нордшелланн Заявка 6 0 3 3 8 - 11 3
11. Хорсенс Заявка 6 0 1 5 2 - 10 1
12. Люнгбю Заявка 6 0 0 6 8 - 19 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ceres Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Орхус
Ничья
Ольборг
1.99
5.20
9.87
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.95 3.55 3.60
Бонус: 5 000 ₽ 1.90 3.35 3.90
Бонус: 5 000 ₽ 1.99 3.65 3.62
  1.32 5.20 9.87

Самый высокий коэффициент на матч «Орхус» – «Ольборг» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Орхус» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ольборг» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Орхус» – «Ольборг», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.50 1.05 9.50 1.05 3.05 1.35 3.05 1.35 1.72 2.05 1.83 1.98 1.61 2.31 1.27 3.55 1.18 4.50 1.08 7.00 1.04 9.20 1.03 9.70 0.00 16.50
10.50 1.01 9.70 1.03 3.88 1.24 3.10 1.37 2.03 1.87 1.61 2.32 1.39 2.90 1.15 4.80 1.11 5.40 1.02 9.60
4.51 1.23 3.18 1.39 2.52 1.57 2.96 1.42 2.58 1.54 2.19 1.72 1.84 2.04 1.64 2.35 1.47 2.80 1.29 3.71 1.15 6.06
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.35 1.55 1.97 1.84 1.25 3.75 1.14 5.10 1.03 10.00
3.20 1.35 2.14 1.71 1.50 2.59 1.16 5.30 1.11 6.35
3.19 1.39 2.63 1.53 2.07 1.83 1.65 2.34 2.13 1.75 1.75 2.13 1.36 3.22 1.25 4.09 1.18 4.95
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.10 1.35 1.81 1.93 1.36 2.95
4.30 1.22 2.95 1.40 1.75 2.08 1.34 3.26 1.22 4.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.87 1.87
Букмекер Да Нет
5.80 1.11
Букмекер Да Нет
3.00 1.36
Где смотреть матч Орхус 1:0 Ольборг онлайн

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