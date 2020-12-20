Орхус
1:0
Первый тайм: 26'
Стадион: Ceres Park
Ольборг
1:0
16' ГолЛинкс Гифт
23' Желтая карточкаТеландер Расмус
34
Дикс
Кевин
29
Блуме
Брор
11
Линкс
Гифт
17
Куск
Каспер
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Дикс КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Блуме БрорПолузащитник
-
11 Линкс ГифтНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Нильсен Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Куск КасперНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Нкада ТимотеНападающий
-
11 Прица ТимНападающий
-
Главный тренер: Peter Feher
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
16'
1:0
23'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мортенсен Патрик
|9 (2)
|0.69
|2.
|Грёнбек Альберт
|3
|0.23
|3.
|Нильсен Каспер
|2
|0.15
|4.
|Блуме Брор
|2
|0.15
|5.
|Линкс Гифт
|2
|0.15
|6.
|Торстейнссон Йон
|2
|0.15
|7.
|Тингагер Фредерик
|1
|0.08
|8.
|Дикс Кевин
|1
|0.08
|9.
|Видт Беньямин
|1
|0.08
|10.
|Ольсен Патрик
|0
|0
|11.
|Йулсгор Йеспер
|0
|0
|12.
|Хелениус Никлас
|0
|0
|13.
|Евтович Милан
|0
|0
|14.
|Мунксгор Александер
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фоссум Ивер
|5
|0.38
|2.
|Ван Веерт Том
|3 (1)
|0.23
|3.
|Куск Каспер
|2
|0.15
|4.
|Борстинг Фредерик
|2
|0.15
|5.
|Альманн Якоб
|1
|0.08
|6.
|Окоре Жорес
|1
|0.08
|7.
|Хильемарк Оскар
|1
|0.08
|8.
|Паллесен Кристоффер
|0
|0
|9.
|Феррейра Педру
|0
|0
|10.
|Андерсен Лукас
|0
|0
|11.
|Прица Тим
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Поульсен Николай
|3
|1
|2.
|Йулсгор Йеспер
|2
|0
|3.
|Ольсен Патрик
|2
|0
|4.
|Мунксгор Александер
|2
|0
|5.
|Видт Беньямин
|2
|0
|6.
|Торстейнссон Йон
|2
|0
|7.
|Хауснер Себастиан
|0
|1
|8.
|Мортенсен Патрик
|1
|0
|9.
|Хелениус Никлас
|1
|0
|10.
|Блуме Брор
|1
|0
|11.
|Эскелинен Виллиам
|1
|0
|12.
|Дикс Кевин
|1
|0
|13.
|Линкс Гифт
|1
|0
|14.
|Грабара Камил
|1
|0
|15.
|Грёнбек Альберт
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Феррейра Педру
|5
|0
|2.
|Альманн Якоб
|3
|0
|3.
|Паллесен Кристоффер
|2
|0
|4.
|Окоре Жорес
|2
|0
|5.
|Хильемарк Оскар
|2
|0
|6.
|Прица Тим
|0
|1
|7.
|Теландер Расмус
|1
|0
|8.
|Клиттен Лукас
|1
|0
|9.
|Росс Матиас
|1
|0
|10.
|Хёйхольт Мальте
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Орхус
|17.39% (4)
|4.35% (1)
|21.74% (5)
|13.04% (3)
|13.04% (3)
|30.43% (7)
|Ольборг
|13.33% (2)
|6.67% (1)
|33.33% (5)
|13.33% (2)
|13.33% (2)
|20% (3)
Предыдущие игры
Орхус Последние 20 матчей: +12 =4 -4Орхус 1:0 Хорсенс Хорсенс 1:2 Орхус Орхус 3:1 Брондбю Нордшелланн 3:1 Орхус
Ольборг Последние 20 матчей: +9 =4 -7Ольборг 3:2 Люнгбю Б-93 1:0 Ольборг Оденсе 2:1 Ольборг Митьюлланд 0:0 Ольборг
Ольборг 1:1 Нордшелланн АБ 1:2 Ольборг Раннерс 1:2 Ольборг Ольборг 2:1 Брондбю Ольборг 1:3 Вайле Копенгаген 1:2 Ольборг Ольборг 1:1 Орхус Сённерйюск 3:1 Ольборг Ольборг 1:0 Хорсенс Люнгбю 0:0 Ольборг Ольборг 2:1 Оденсе Ольборг 4:3 Раннерс Ольборг 1:2 Силькеборг Эсбьерг 2:1 Ольборг Митьюлланд 1:2 Ольборг Ольборг 0:1 Копенгаген
Последние игры между собой
Орхус: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Ольборг: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Ольборг 2:3 Орхус Суперлига Дании Орхус 0:2 Ольборг Товарищеские матчи Орхус 3:0 Ольборг Суперлига Дании Орхус 2:0 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 0:1 Орхус Суперлига Дании Ольборг 3:1 Орхус Суперлига Дании Орхус 2:2 Ольборг Суперлига Дании Орхус 0:0 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 0:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 4:0 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 1:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 1:2 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 2:1 Орхус Суперлига Дании Орхус 2:0 Ольборг Суперлига Дании Орхус 2:2 Ольборг Кубок Ольборг 0:2 Орхус Кубок
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брондбю
|Заявка
|12
|8
|0
|4
|24 - 18
|24
|2.
|Митьюлланд
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|20 - 13
|24
|3.
|Орхус
|1:0 Заявка
|13
|7
|3
|3
|24 - 16
|24
|4.
|Раннерс
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|21 - 12
|22
|5.
|Сённерйюск
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 17
|21
|6.
|Копенгаген
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|21 - 20
|19
|7.
|Ольборг
|0:1 Заявка
|13
|5
|4
|4
|15 - 16
|19
|8.
|Нордшелланн
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|21 - 16
|16
|9.
|Оденсе
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|17 - 19
|15
|10.
|Вайле
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|18 - 24
|15
|11.
|Хорсенс
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|9 - 22
|6
|12.
|Люнгбю
|Заявка
|13
|0
|4
|9
|12 - 30
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брондбю
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|16 - 9
|15
|2.
|Орхус
|1:0 Заявка
|7
|5
|0
|2
|16 - 8
|15
|3.
|Митьюлланд
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|9 - 1
|13
|4.
|Нордшелланн
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 5
|13
|5.
|Сённерйюск
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 7
|13
|6.
|Оденсе
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 7
|12
|7.
|Ольборг
|0:1 Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 8
|11
|8.
|Копенгаген
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|12 - 10
|9
|9.
|Раннерс
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|10.
|Вайле
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 12
|7
|11.
|Хорсенс
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 12
|5
|12.
|Люнгбю
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|4 - 11
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Раннерс
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|12 - 3
|15
|2.
|Митьюлланд
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 12
|11
|3.
|Копенгаген
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 10
|10
|4.
|Брондбю
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 9
|9
|5.
|Орхус
|1:0 Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 8
|9
|6.
|Сённерйюск
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 10
|8
|7.
|Ольборг
|0:1 Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 8
|8
|8.
|Вайле
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|9.
|Оденсе
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|8 - 12
|3
|10.
|Нордшелланн
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|8 - 11
|3
|11.
|Хорсенс
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|2 - 10
|1
|12.
|Люнгбю
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|8 - 19
|0
Победитель
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