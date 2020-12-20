18
Шиембе
Кевин
29
Торп
Виктор
20
Скооп
Якоб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Шиембе КевинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Торп ВикторНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Carit Falch
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Скооп ЯкобПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Константин Гылкэ
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Торп Виктор
|3
|0.23
|2.
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|2
|0.15
|3.
|Фосгаард Лассе
|1
|0.08
|4.
|Геертсен Николай
|1
|0.08
|5.
|Якобсен Кристиан II
|1
|0.08
|6.
|Нильсен Эмиль
|1
|0.08
|7.
|Варминг Магнус
|1
|0.08
|8.
|Йоргенсен Каспер
|1
|0.08
|9.
|Теллуфсен Расмус
|0
|0
|10.
|Хамалайнен Брайан
|0
|0
|11.
|Риель Андре
|0
|0
|12.
|Гюткьяер Фредерик
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Соуза Аллан II
|5 (2)
|0.38
|2.
|Фагир Вахид
|3
|0.23
|3.
|Эзатолахи Саид
|2
|0.15
|4.
|Двамена Рафаэль
|2
|0.15
|5.
|Муколли Арбнор
|2
|0.15
|6.
|Скооп Якоб
|1
|0.08
|7.
|Греве Мадс
|1
|0.08
|8.
|Ояла Юхани
|1
|0.08
|9.
|Амундсен Мальте
|1
|0.08
|10.
|Монтиль Диего II
|0
|0
|11.
|Монтано Леонель
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хамалайнен Брайан
|3
|0
|2.
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|3
|0
|3.
|Хебо Матиас
|3
|0
|4.
|Торп Виктор
|3
|0
|5.
|Ромер Марсель
|1
|1
|6.
|Фосгаард Лассе
|2
|0
|7.
|Геертсен Николай
|2
|0
|8.
|Гюткьяер Фредерик
|2
|0
|9.
|Винтер Фредерик
|2
|0
|10.
|Риель Андре
|0
|1
|11.
|Грегор Паскаль
|1
|0
|12.
|Теллуфсен Расмус
|1
|0
|13.
|Шиембе Кевин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Эзатолахи Саид
|4
|0
|2.
|Соуза Аллан II
|4
|0
|3.
|Милошевич Александер
|3
|0
|4.
|Хенриксен Тобиас
|3
|0
|5.
|Греве Мадс
|2
|0
|6.
|Скооп Якоб
|2
|0
|7.
|Двамена Рафаэль
|2
|0
|8.
|Рамадани Юльбер
|2
|0
|9.
|Муколли Арбнор
|2
|0
|10.
|Хетеми Лундрим
|2
|0
|11.
|Ояла Юхани
|1
|0
|12.
|Йенсен Лукас II
|1
|0
|13.
|Луис Энрике II
|1
|0
|14.
|Амундсен Мальте
|1
|0
|15.
|Монтано Леонель
|1
|0
|16.
|Гуннелунн Томас
|1
|0
|17.
|Фагир Вахид
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Люнгбю
|18.18% (2)
|0
|36.36% (4)
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|Вайле
|0
|11.11% (2)
|16.67% (3)
|0
|27.78% (5)
|44.44% (8)
Предыдущие игры
Люнгбю Последние 20 матчей: +6 =4 -10Сённерйюск 2:1 Люнгбю Ольборг 3:2 Люнгбю Люнгбю 0:3 Раннерс Брондбю 4:1 Люнгбю
Люнгбю 1:1 Хорсенс Слагельс 0:9 Люнгбю Люнгбю 1:2 Орхус Копенгаген 4:2 Люнгбю Люнгбю 0:3 Оденсе Вайле 3:2 Люнгбю Брёнсхёй 4:5 Люнгбю Люнгбю 2:2 Сённерйюск Нордшелланн 4:1 Люнгбю Митьюлланд 1:0 Люнгбю Люнгбю 0:0 Ольборг Люнгбю 2:2 Копенгаген Люнгбю 4:3 Хельсингёр Люнгбю 4:3 Helsingor 2 Люнгбю 5:1 Фремад Амагер Люнгбю 3:0 Видовре
Вайле Последние 20 матчей: +10 =2 -8Видовре 2:3 Вайле Раннерс 3:1 Вайле Вайле 0:2 Митьюлланд Хорсенс 3:1 Вайле
Последние игры между собой
Люнгбю: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 3
Вайле: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 6
Люнгбю 3:2 Вайле Первый дивизион Люнгбю 1:2 Вайле Первый дивизион Вайле 1:1 Люнгбю Первый дивизион Вайле 1:1 Люнгбю Первый дивизион Люнгбю 0:0 Вайле Первый дивизион Люнгбю 3:1 Вайле Первый дивизион Вайле 0:0 Люнгбю Первый дивизион Вайле 2:0 Люнгбю Первый дивизион Люнгбю 1:0 Вайле Первый дивизион Вайле 2:2 Люнгбю Первый дивизион
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брондбю
|Заявка
|12
|8
|0
|4
|24 - 18
|24
|2.
|Митьюлланд
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|20 - 13
|24
|3.
|Сённерйюск
|0:0 Заявка
|13
|6
|4
|3
|21 - 16
|22
|4.
|Орхус
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|23 - 16
|21
|5.
|Раннерс
|0:0 Заявка
|13
|6
|2
|5
|20 - 12
|20
|6.
|Копенгаген
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|21 - 20
|19
|7.
|Ольборг
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 15
|19
|8.
|Нордшелланн
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|21 - 16
|16
|9.
|Оденсе
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|17 - 19
|15
|10.
|Вайле
|0:0 Заявка
|13
|4
|3
|6
|18 - 24
|15
|11.
|Хорсенс
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|9 - 22
|6
|12.
|Люнгбю
|0:0 Заявка
|13
|0
|4
|9
|12 - 30
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брондбю
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|16 - 9
|15
|2.
|Сённерйюск
|0:0 Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 6
|14
|3.
|Митьюлланд
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|9 - 1
|13
|4.
|Нордшелланн
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 5
|13
|5.
|Орхус
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|15 - 8
|12
|6.
|Оденсе
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 7
|12
|7.
|Ольборг
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 8
|11
|8.
|Копенгаген
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|12 - 10
|9
|9.
|Раннерс
|0:0 Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|10.
|Вайле
|0:0 Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 12
|7
|11.
|Хорсенс
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 12
|5
|12.
|Люнгбю
|0:0 Заявка
|7
|0
|4
|3
|4 - 11
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Раннерс
|0:0 Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 3
|13
|2.
|Митьюлланд
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 12
|11
|3.
|Копенгаген
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 10
|10
|4.
|Брондбю
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 9
|9
|5.
|Орхус
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 8
|9
|6.
|Сённерйюск
|0:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 10
|8
|7.
|Ольборг
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|8.
|Вайле
|0:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|9.
|Оденсе
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|8 - 12
|3
|10.
|Нордшелланн
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|8 - 11
|3
|11.
|Хорсенс
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|2 - 10
|1
|12.
|Люнгбю
|0:0 Заявка
|6
|0
|0
|6
|8 - 19
|0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Люнгбю» – «Вайле» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Люнгбю» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вайле» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Люнгбю» – «Вайле», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров