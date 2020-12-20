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Люнгбю
0:0
Первый тайм: 12'

Стадион:
Вайле
0' 12'
31
Миккельсен
Томас
9
Фосгаард
Лассе
2
Энгхардт
Каспер
18
Шиембе
Кевин
3
Хамалайнен
Брайан
8
Хебо
Матиас
30
Ромер
Марсель
25
Корнвиг
Эмиль
5
Гаммельбю
Йенс-Мартин
29
Торп
Виктор
7
Нильсен
Эмиль
45
Брунст
Александер
44
Хенриксен
Тобиас
24
Милошевич
Александер
4
Ояла
Юхани
2
Амундсен
Мальте
16
Рамадани
Юльбер
6
Эзатолахи
Саид
20
Скооп
Якоб
50
Соуза
Аллан
II
9
Фагир
Вахид
11
Муколли
Арбнор
Люнгбю
4-3-3
Вайле
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Люнгбю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Торп Виктор 3 0.23
2. Гаммельбю Йенс-Мартин 2 0.15
3. Фосгаард Лассе 1 0.08
4. Геертсен Николай 1 0.08
5. Якобсен Кристиан II 1 0.08
6. Нильсен Эмиль 1 0.08
7. Варминг Магнус 1 0.08
8. Йоргенсен Каспер 1 0.08
9. Теллуфсен Расмус 0 0
10. Хамалайнен Брайан 0 0
11. Риель Андре 0 0
12. Гюткьяер Фредерик 0 0
Вайле
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Соуза Аллан II 5 (2) 0.38
2. Фагир Вахид 3 0.23
3. Эзатолахи Саид 2 0.15
4. Двамена Рафаэль 2 0.15
5. Муколли Арбнор 2 0.15
6. Скооп Якоб 1 0.08
7. Греве Мадс 1 0.08
8. Ояла Юхани 1 0.08
9. Амундсен Мальте 1 0.08
10. Монтиль Диего II 0 0
11. Монтано Леонель 0 0

Карточки

Люнгбю
# Игрок      
1. Хамалайнен Брайан 3 0
2. Гаммельбю Йенс-Мартин 3 0
3. Хебо Матиас 3 0
4. Торп Виктор 3 0
5. Ромер Марсель 1 1
6. Фосгаард Лассе 2 0
7. Геертсен Николай 2 0
8. Гюткьяер Фредерик 2 0
9. Винтер Фредерик 2 0
10. Риель Андре 0 1
11. Грегор Паскаль 1 0
12. Теллуфсен Расмус 1 0
13. Шиембе Кевин 1 0
Вайле
# Игрок      
1. Эзатолахи Саид 4 0
2. Соуза Аллан II 4 0
3. Милошевич Александер 3 0
4. Хенриксен Тобиас 3 0
5. Греве Мадс 2 0
6. Скооп Якоб 2 0
7. Двамена Рафаэль 2 0
8. Рамадани Юльбер 2 0
9. Муколли Арбнор 2 0
10. Хетеми Лундрим 2 0
11. Ояла Юхани 1 0
12. Йенсен Лукас II 1 0
13. Луис Энрике II 1 0
14. Амундсен Мальте 1 0
15. Монтано Леонель 1 0
16. Гуннелунн Томас 1 0
17. Фагир Вахид 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Люнгбю 18.18% (2) 0 36.36% (4) 18.18% (2) 9.09% (1) 18.18% (2)
 Вайле 0 11.11% (2) 16.67% (3) 0 27.78% (5) 44.44% (8)

Предыдущие игры

Люнгбю Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Сённерйюск 2:1 Люнгбю Ольборг 3:2 Люнгбю Люнгбю 0:3 Раннерс Брондбю 4:1 Люнгбю
Люнгбю 1:1 Хорсенс Слагельс 0:9 Люнгбю Люнгбю 1:2 Орхус Копенгаген 4:2 Люнгбю Люнгбю 0:3 Оденсе Вайле 3:2 Люнгбю Брёнсхёй 4:5 Люнгбю Люнгбю 2:2 Сённерйюск Нордшелланн 4:1 Люнгбю Митьюлланд 1:0 Люнгбю Люнгбю 0:0 Ольборг Люнгбю 2:2 Копенгаген Люнгбю 4:3 Хельсингёр Люнгбю 4:3 Helsingor 2 Люнгбю 5:1 Фремад Амагер Люнгбю 3:0 Видовре
Вайле Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Видовре 2:3 Вайле Раннерс 3:1 Вайле Вайле 0:2 Митьюлланд Хорсенс 3:1 Вайле
Вайле 0:2 Брондбю Брабранд 2:2 Вайле Нордшелланн 1:1 Вайле Вайле 0:3 Раннерс Ольборг 1:3 Вайле Вайле 3:2 Люнгбю Хобро 0:3 Вайле Оденсе 0:1 Вайле Вайле 2:2 Копенгаген Вайле 4:1 Сённерйюск Орхус 4:2 Вайле Вайле 1:0 Раннерс Вайле 3:1 Нордшелланн Вайле 4:0 Сюдвест Вайле 3:4 Виборг Вайле 0:1 Хобро

Последние игры между собой

Люнгбю: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 3
Вайле: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 6
Вайле 3:2 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 4:2 Вайле Товарищеские матчи Вайле 3:4 Люнгбю Первый дивизион Люнгбю 1:0 Вайле Первый дивизион
Люнгбю 3:2 Вайле Первый дивизион Люнгбю 1:2 Вайле Первый дивизион Вайле 1:1 Люнгбю Первый дивизион Вайле 1:1 Люнгбю Первый дивизион Люнгбю 0:0 Вайле Первый дивизион Люнгбю 3:1 Вайле Первый дивизион Вайле 0:0 Люнгбю Первый дивизион Вайле 2:0 Люнгбю Первый дивизион Люнгбю 1:0 Вайле Первый дивизион Вайле 2:2 Люнгбю Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю Заявка 12 8 0 4 24 - 18 24
2. Митьюлланд Заявка 12 7 3 2 20 - 13 24
3. Сённерйюск 0:0 Заявка 13 6 4 3 21 - 16 22
4. Орхус Заявка 12 6 3 3 23 - 16 21
5. Раннерс 0:0 Заявка 13 6 2 5 20 - 12 20
6. Копенгаген Заявка 12 6 1 5 21 - 20 19
7. Ольборг Заявка 12 5 4 3 15 - 15 19
8. Нордшелланн Заявка 12 4 4 4 21 - 16 16
9. Оденсе Заявка 12 4 3 5 17 - 19 15
10. Вайле 0:0 Заявка 13 4 3 6 18 - 24 15
11. Хорсенс Заявка 12 1 3 8 9 - 22 6
12. Люнгбю 0:0 Заявка 13 0 4 9 12 - 30 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю Заявка 6 5 0 1 16 - 9 15
2. Сённерйюск 0:0 Заявка 7 4 2 1 11 - 6 14
3. Митьюлланд Заявка 5 4 1 0 9 - 1 13
4. Нордшелланн Заявка 6 4 1 1 13 - 5 13
5. Орхус Заявка 6 4 0 2 15 - 8 12
6. Оденсе Заявка 7 3 3 1 9 - 7 12
7. Ольборг Заявка 6 3 2 1 9 - 8 11
8. Копенгаген Заявка 6 3 0 3 12 - 10 9
9. Раннерс 0:0 Заявка 6 2 1 3 9 - 9 7
10. Вайле 0:0 Заявка 6 2 1 3 9 - 12 7
11. Хорсенс Заявка 6 1 2 3 7 - 12 5
12. Люнгбю 0:0 Заявка 7 0 4 3 4 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Раннерс 0:0 Заявка 7 4 1 2 11 - 3 13
2. Митьюлланд Заявка 7 3 2 2 11 - 12 11
3. Копенгаген Заявка 6 3 1 2 9 - 10 10
4. Брондбю Заявка 6 3 0 3 8 - 9 9
5. Орхус Заявка 6 2 3 1 8 - 8 9
6. Сённерйюск 0:0 Заявка 6 2 2 2 10 - 10 8
7. Ольборг Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
8. Вайле 0:0 Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
9. Оденсе Заявка 5 1 0 4 8 - 12 3
10. Нордшелланн Заявка 6 0 3 3 8 - 11 3
11. Хорсенс Заявка 6 0 1 5 2 - 10 1
12. Люнгбю 0:0 Заявка 6 0 0 6 8 - 19 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lyngby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Люнгбю
Ничья
Вайле
3.10
3.80
2.33
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.05 3.70 2.20
Бонус: 5 000 ₽ 3.10 3.80 2.31
Бонус: 5 000 ₽ 2.94 3.66 2.29
  2.99 3.55 2.33

Самый высокий коэффициент на матч «Люнгбю» – «Вайле» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Люнгбю» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вайле» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Люнгбю» – «Вайле», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
15.00 1.01 10.50 1.02 4.00 1.21 3.20 1.31 2.12 1.70 1.89 1.87 1.66 2.21 1.47 2.65 1.23 3.90 1.17 4.80 1.06 9.00 1.05 9.20 1.01 14.50
11.75 1.00 10.75 1.02 4.20 1.21 3.38 1.32 2.19 1.75 1.70 2.15 1.44 2.69 1.18 4.25 1.13 4.70 1.03 8.30
4.49 1.23 3.28 1.36 2.48 1.57 2.09 1.79 1.87 2.01 1.63 2.35 1.50 2.68 1.42 3.00 1.16 5.79
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.15 1.73 1.49 2.48 1.17 4.70
3.38 1.32 2.22 1.66 1.53 2.45 1.18 4.70 1.13 5.90
3.25 1.35 2.68 1.49 2.11 1.77 1.67 2.26 1.47 2.74 1.31 3.54
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.15 1.29 1.83 1.91 1.44 2.70
4.60 1.20 3.12 1.36 1.84 1.96 1.39 3.00 1.25 3.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.57 2.33
Букмекер Да Нет
3.95 1.23
Букмекер Да Нет
2.75 1.42
Где смотреть матч Люнгбю 0:0 Вайле онлайн

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