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Люнгбю
0:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 300
Вайле
0'
39' Желтая карточка
Хамалайнен Брайан
44' Желтая карточка
Муколли Арбнор
50' Желтая карточка
Эзатолахи Саид
77' Желтая карточка
Нильсен Эмиль
90' Желтая карточка
Милошевич Александер
90'+7
31
Миккельсен
Томас
9
Фосгаард
Лассе
2
Энгхардт
Каспер
18
Шиембе
Кевин
3
Хамалайнен
Брайан
8
Хебо
Матиас
30
Ромер
Марсель
25
Корнвиг
Эмиль
5
Гаммельбю
Йенс-Мартин
29
Торп
Виктор
7
Нильсен
Эмиль
45
Брунст
Александер
44
Хенриксен
Тобиас
24
Милошевич
Александер
4
Ояла
Юхани
2
Амундсен
Мальте
16
Рамадани
Юльбер
6
Эзатолахи
Саид
20
Скооп
Якоб
50
Соуза
Аллан
II
9
Фагир
Вахид
11
Муколли
Арбнор
Люнгбю
4-3-3
Вайле
4-3-3

Ход матча

39'
Хамалайнен Брайан
 
44'
 
Муколли Арбнор
50'
 
Эзатолахи Саид
56'
Якобсен Кристиан II
Корнвиг Эмиль
 
60'
 
Луис Энрике II
Фагир Вахид
62'
Винтер Фредерик
Энгхардт Каспер
 
62'
Варминг Магнус
Гаммельбю Йенс-Мартин
 
66'
 
Монтиль Диего II
Соуза Аллан II
66'
 
Гуннелунн Томас
Амундсен Мальте
77'
Нильсен Эмиль
 
85'
 
Бриггс Мэттью
Хенриксен Тобиас
85'
 
Монтано Леонель
Эзатолахи Саид
89'
Геертсен Николай
Хебо Матиас
 
90'
 
Милошевич Александер

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 1
  • 10 Угловые 1
  • 1 Офсайды 2
  • 16 Нарушения правил 21
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Люнгбю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Торп Виктор 3 0.23
2. Гаммельбю Йенс-Мартин 2 0.15
3. Фосгаард Лассе 1 0.08
4. Геертсен Николай 1 0.08
5. Якобсен Кристиан II 1 0.08
6. Нильсен Эмиль 1 0.08
7. Варминг Магнус 1 0.08
8. Йоргенсен Каспер 1 0.08
9. Теллуфсен Расмус 0 0
10. Хамалайнен Брайан 0 0
11. Риель Андре 0 0
12. Гюткьяер Фредерик 0 0
Вайле
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Соуза Аллан II 5 (2) 0.38
2. Фагир Вахид 3 0.23
3. Эзатолахи Саид 2 0.15
4. Двамена Рафаэль 2 0.15
5. Муколли Арбнор 2 0.15
6. Скооп Якоб 1 0.08
7. Греве Мадс 1 0.08
8. Ояла Юхани 1 0.08
9. Амундсен Мальте 1 0.08
10. Монтиль Диего II 0 0
11. Монтано Леонель 0 0

Карточки

Люнгбю
# Игрок      
1. Хамалайнен Брайан 4 0
2. Гаммельбю Йенс-Мартин 3 0
3. Хебо Матиас 3 0
4. Торп Виктор 3 0
5. Ромер Марсель 1 1
6. Фосгаард Лассе 2 0
7. Геертсен Николай 2 0
8. Гюткьяер Фредерик 2 0
9. Винтер Фредерик 2 0
10. Риель Андре 0 1
11. Грегор Паскаль 1 0
12. Нильсен Эмиль 1 0
13. Теллуфсен Расмус 1 0
14. Шиембе Кевин 1 0
Вайле
# Игрок      
1. Эзатолахи Саид 5 0
2. Милошевич Александер 4 0
3. Соуза Аллан II 4 0
4. Хенриксен Тобиас 3 0
5. Муколли Арбнор 3 0
6. Греве Мадс 2 0
7. Скооп Якоб 2 0
8. Двамена Рафаэль 2 0
9. Рамадани Юльбер 2 0
10. Хетеми Лундрим 2 0
11. Ояла Юхани 1 0
12. Йенсен Лукас II 1 0
13. Луис Энрике II 1 0
14. Амундсен Мальте 1 0
15. Монтано Леонель 1 0
16. Гуннелунн Томас 1 0
17. Фагир Вахид 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Люнгбю 18.18% (2) 0 36.36% (4) 18.18% (2) 9.09% (1) 18.18% (2)
 Вайле 0 11.11% (2) 16.67% (3) 0 27.78% (5) 44.44% (8)

Предыдущие игры

Люнгбю Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Сённерйюск 2:1 Люнгбю Ольборг 3:2 Люнгбю Люнгбю 0:3 Раннерс Брондбю 4:1 Люнгбю
Люнгбю 1:1 Хорсенс Слагельс 0:9 Люнгбю Люнгбю 1:2 Орхус Копенгаген 4:2 Люнгбю Люнгбю 0:3 Оденсе Вайле 3:2 Люнгбю Брёнсхёй 4:5 Люнгбю Люнгбю 2:2 Сённерйюск Нордшелланн 4:1 Люнгбю Митьюлланд 1:0 Люнгбю Люнгбю 0:0 Ольборг Люнгбю 2:2 Копенгаген Люнгбю 4:3 Хельсингёр Люнгбю 4:3 Helsingor 2 Люнгбю 5:1 Фремад Амагер Люнгбю 3:0 Видовре
Вайле Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Видовре 2:3 Вайле Раннерс 3:1 Вайле Вайле 0:2 Митьюлланд Хорсенс 3:1 Вайле
Вайле 0:2 Брондбю Брабранд 2:2 Вайле Нордшелланн 1:1 Вайле Вайле 0:3 Раннерс Ольборг 1:3 Вайле Вайле 3:2 Люнгбю Хобро 0:3 Вайле Оденсе 0:1 Вайле Вайле 2:2 Копенгаген Вайле 4:1 Сённерйюск Орхус 4:2 Вайле Вайле 1:0 Раннерс Вайле 3:1 Нордшелланн Вайле 4:0 Сюдвест Вайле 3:4 Виборг Вайле 0:1 Хобро

Последние игры между собой

Люнгбю: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 3
Вайле: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 6
Вайле 3:2 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 4:2 Вайле Товарищеские матчи Вайле 3:4 Люнгбю Первый дивизион Люнгбю 1:0 Вайле Первый дивизион
Люнгбю 3:2 Вайле Первый дивизион Люнгбю 1:2 Вайле Первый дивизион Вайле 1:1 Люнгбю Первый дивизион Вайле 1:1 Люнгбю Первый дивизион Люнгбю 0:0 Вайле Первый дивизион Люнгбю 3:1 Вайле Первый дивизион Вайле 0:0 Люнгбю Первый дивизион Вайле 2:0 Люнгбю Первый дивизион Люнгбю 1:0 Вайле Первый дивизион Вайле 2:2 Люнгбю Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю Заявка 12 8 0 4 24 - 18 24
2. Митьюлланд Заявка 12 7 3 2 20 - 13 24
3. Орхус 1:0 Заявка 13 7 3 3 24 - 16 24
4. Раннерс Заявка 13 7 1 5 21 - 12 22
5. Сённерйюск Заявка 13 6 3 4 21 - 17 21
6. Копенгаген Заявка 12 6 1 5 21 - 20 19
7. Ольборг 0:1 Заявка 13 5 4 4 15 - 16 19
8. Нордшелланн Заявка 12 4 4 4 21 - 16 16
9. Оденсе Заявка 12 4 3 5 17 - 19 15
10. Вайле Заявка 13 4 3 6 18 - 24 15
11. Хорсенс Заявка 12 1 3 8 9 - 22 6
12. Люнгбю Заявка 13 0 4 9 12 - 30 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю Заявка 6 5 0 1 16 - 9 15
2. Орхус 1:0 Заявка 7 5 0 2 16 - 8 15
3. Митьюлланд Заявка 5 4 1 0 9 - 1 13
4. Нордшелланн Заявка 6 4 1 1 13 - 5 13
5. Сённерйюск Заявка 7 4 1 2 11 - 7 13
6. Оденсе Заявка 7 3 3 1 9 - 7 12
7. Ольборг 0:1 Заявка 6 3 2 1 9 - 8 11
8. Копенгаген Заявка 6 3 0 3 12 - 10 9
9. Раннерс Заявка 6 2 1 3 9 - 9 7
10. Вайле Заявка 6 2 1 3 9 - 12 7
11. Хорсенс Заявка 6 1 2 3 7 - 12 5
12. Люнгбю Заявка 7 0 4 3 4 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Раннерс Заявка 7 5 0 2 12 - 3 15
2. Митьюлланд Заявка 7 3 2 2 11 - 12 11
3. Копенгаген Заявка 6 3 1 2 9 - 10 10
4. Брондбю Заявка 6 3 0 3 8 - 9 9
5. Орхус 1:0 Заявка 6 2 3 1 8 - 8 9
6. Сённерйюск Заявка 6 2 2 2 10 - 10 8
7. Ольборг 0:1 Заявка 7 2 2 3 6 - 8 8
8. Вайле Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
9. Оденсе Заявка 5 1 0 4 8 - 12 3
10. Нордшелланн Заявка 6 0 3 3 8 - 11 3
11. Хорсенс Заявка 6 0 1 5 2 - 10 1
12. Люнгбю Заявка 6 0 0 6 8 - 19 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lyngby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 4.40 1.60 4.70
Бонус: 5 000 ₽ 4.70 1.53 4.70
Бонус: 5 000 ₽ 2.94 3.66 2.29
  5.44 1.44 5.82

Самый высокий коэффициент на матч «Люнгбю» – «Вайле» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Люнгбю» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вайле» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Люнгбю» – «Вайле», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
1.65 2.15 10.50 1.02 1.09 6.50 3.20 1.31 1.07 7.50 1.89 1.87 1.66 2.21 1.03 10.00 1.23 3.90 1.05 8.50 1.06 9.00 1.05 9.20 1.01 14.50
11.75 1.00 10.75 1.02 4.20 1.21 3.38 1.32 2.19 1.75 1.70 2.15 1.44 2.69 1.18 4.25 1.13 4.70 1.03 8.30
1.52 2.62 1.31 3.62 1.65 2.33 1.43 2.96 1.31 3.58 1.49 2.72 1.28 3.87 1.32 3.51 1.57 2.50 1.41 3.03 1.63 2.35 1.50 2.68 1.42 3.00 1.16 5.79
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.40 2.80 2.15 1.73 1.02 11.00 1.17 4.70 1.02 11.00
3.38 1.32 2.22 1.66 1.53 2.45 1.18 4.70 1.13 5.90
1.21 4.50 1.10 7.15 1.25 4.06 1.18 5.08 1.47 2.74 1.31 3.54
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.15 1.29 1.83 1.91 1.44 2.70
4.60 1.20 3.12 1.36 1.84 1.96 1.39 3.00 1.25 3.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.50 1.18
Букмекер Да Нет
6.50 1.09
Букмекер Да Нет
2.75 1.42
Где смотреть матч Люнгбю 0:0 Вайле онлайн

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