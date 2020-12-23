Порту
2:0
Конец матча
Стадион: Муниципал де Авейру
Бенфика
1:0
25' ПенальтиОливейра Сержиу
30' Желтая карточкаВайгль Юлиан
36' Желтая карточкаПепе Кеплер
54' Желтая карточкаОливейра Сержиу
58' Желтая карточкаМ'Бемба Шансель
2:0
90' ГолДиас Луис
90' Желтая карточкаСеферович Харис
12
Занузи
Зайду
17
Корона
Хесус
11
Марега
Мусса
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Занузи ЗайдуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Корона ХесусПолузащитник
-
11 Марега МуссаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Кошта ДиогуВратарь
- Защитник
-
16 Груйич МаркоПолузащитник
- Полузащитник
-
21 РомариуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Консейсау Сержиу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Силва РафаПолузащитник
-
28 Вайгль ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
77 Лейте ЭлтонВратарь
-
71 Тавареш НунуЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
38 Педриньо IIПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Жезуш Жорже
Ход матча
25'
1:0
30'
36'
54'
58'
90'
2:0
90'
90'
Предыдущие игры
Порту Последние 20 матчей: +15 =2 -3Порту 2:0 Насьонал Мадейра Порту 2:1 Пасуш де Феррейра Порту 2:1 Тондела Олимпиакос 0:2 Порту
Порту 4:3 Тондела Порту 0:0 Манчестер Сити Санта-Клара 0:1 Порту Марсель 0:2 Порту Фабрил 0:2 Порту Порту 3:1 Портимоненсе Порту 3:0 Марсель Пасуш де Феррейра 3:2 Порту Порту 2:0 Олимпиакос Порту 1:0 Жил Висенте Манчестер Сити 3:1 Порту Спортинг Л 2:2 Порту Порту 2:3 Маритиму Боавишта 0:5 Порту Порту 3:1 Брага Бенфика 1:2 Порту
Бенфика Последние 20 матчей: +14 =3 -3Жил Висенте 0:2 Бенфика Бенфика 1:1 Витория Гимарайнш Бенфика 5:0 Вилафранкенше Стандард 2:2 Бенфика
Бенфика 2:1 Пасуш де Феррейра Бенфика 4:0 Лех Маритиму 1:2 Бенфика Глазго Рейнджерс 2:2 Бенфика Paredes 0:1 Бенфика Бенфика 2:3 Брага Бенфика 3:3 Глазго Рейнджерс Боавишта 3:0 Бенфика Бенфика 3:0 Стандард Бенфика 2:0 Белененсеш Лех 2:4 Бенфика Риу Аве 0:3 Бенфика Бенфика 3:2 Фаренсе Бенфика 2:0 Морейренсе Фамаликан 1:5 Бенфика ПАОК 2:1 Бенфика
Последние игры между собой
Порту: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Бенфика: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Бенфика 1:3 Порту Кубок лиги Бенфика 1:0 Порту Примейра-лига Бенфика 0:1 Порту Примейра-лига Порту 0:0 Бенфика Примейра-лига Бенфика 1:1 Порту Примейра-лига Порту 1:1 Бенфика Примейра-лига Бенфика 1:2 Порту Примейра-лига Порту 1:0 Бенфика Примейра-лига Бенфика 0:0 Порту Примейра-лига Порту 0:2 Бенфика Примейра-лига Порту 2:1 Бенфика Примейра-лига Порту 0:0 Бенфика Товарищеские матчи Бенфика 3:1 Порту Кубок Португалии Порту 1:0 Бенфика Кубок Португалии Бенфика 2:0 Порту Примейра-лига Порту 2:1 Бенфика Примейра-лига
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Порту» – «Бенфика» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Порту» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Бенфика» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Порту» – «Бенфика», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Порту 2:0 Бенфика
Исход игры
Порту
60% (87)
Ничья
23.4% (34)
Бенфика
16.6% (24)
Тотал 2.5
Больше
68.53% (98)
Меньше
31.47% (45)
Обе команды забьют
Да
82.52% (118)
Нет
17.48% (25)
Популярный счёт
2:1 Порту
46.2% (67)
1:1 Ничья
14.5% (21)
1:2 Бенфика
9% (13)
1:0 Порту
9% (13)
2:2 Ничья
7.6% (11)
0:1 Бенфика
4.8% (7)
3:2 Порту
1.4% (2)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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