За событиями матча Вам помогал следить Руслан Цимбалюк. До свидания!

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2-0! Диас! Все вопросы снимаются! Корона вывел Диаса на рандеву с голкипером, который с острого угла послал мяч в сетку.

Сеферович в центре поля зацепил за футболку убегавшего в контратаку Диаса, моментально показал жёлтую карточку форварду "Бенфики" арбитр.

Замены в составе "Бенфики" Вместо Вайгля, Жилберто и Гримальдо вышли Педриньо, Тавареш и Гонсалвеш.

90' К основному времени матча добавлены пять минут.

89' И ещё одна перестановка у хозяев. Мусса Марега покинул пределы поля, а выбежал вместо него Атонио Мартинес.

88' Замена в составе "Порту". Сержиу Оливейры на поле появился Маркой Груйич.

87' Подошёл к мячу Гримальдо и классно пробил в правый верхний угол, даже не сдвинулся с места Марчесин, но сфера попала в крестовину.

86' Оливейра завалил Таарабта на газон вблизи собственной штрафной площади, опаснейший стандарт исполнит "Бенфика".

85' Что же мешало "Бенфике" сразу так играть? Хоть что-то начали показывать в атаке гости, но времени всё меньше и меньше.

84' Таарабт отмахнулся от Отавио вблизи своей штрафной площади, а арбитр этот момент не заметил, чистая жёлтая карточка должны была быть для Адиля.

83' Диас боролся с Отаменди на чужой половине поля, но нарушил правила в атаке футболист "Порту", арбитр обошёлся без желтой карточки.

82' Таарабт классно обыграл двух соперников в центре поля и тут же выполнил проникающую передачу в штрафную "Порту", не добирается до мяча Нуньес.

81' И вот начинают постепенно перехватывать инициативу гости. Последняя десятиминутка пошла, решающий отрезок матча.

80' Нуньес пробросил мяч мимо Пепе на левом фланге, но опытнейший португалец поставил спину соперника и не впустил того в шртафную.

79' Так со стороны и не скажешь, кому нужно отыгрываться, весь второй тайм в атаке проводит "Порту", должны были они увеличивать разницу в счёте.

78' А М'Бемба хромает за пределами поля, держится замененный футболист за заднюю поверхность бедра, главное, чтобы без разрывов было.

77' Марега зацепился за мяч на правом фланге, не стал никуда спешить и просто заработал аут для своей команды, выиграв кучу времени.

76' И ещё одна перестановка у хозяев. Вместо Мехди Тареми вышел Луис Диас.

75' Да, замена в составе "Порту". Вместо М'Бемба на поле появился Лейте Диогу.

74' Вновь пауза в игре. Присел на газон всё тот же М'Бемба, держится он за заднюю поверхность бедра, может быть и не сможет доиграть матч защитник.

73' Очередной угловой зарабатывают хозяева. Пошла подача на дальнюю штангу, где оказался совсем один М'Бемба, пробил с близкой дистанции по воротам, спасает свою команду Влаходимос.

72' Продолжается тем временем игра. Всё нормально с М'Бемба. А в атаке тем временем "Порту", Корона с мячом на правом фланге.

71' М'Бемба лежит в чужой штрафной площади, досталось ему во время предыдущего углового. Оказывают помощь защитнику "Порту".

70' Оливейра со стандарта выполнил подачу на дальнюю штангу, скинул оттуда мяч в центр Пепе, но до удара дело так и не дошло.

69' Манафа обыгрался с Отавио, ворвался в штрафную площадь "Бенфики" и прострелил вдоль ворот, выбивает мяч оттуда Вертонген.

68' Заброс от Оливейры в направлении Мареги получился неудачным, слишком сильной была передача, форвард до мяча не добрался.

67' Ничего не получается в атаке у гостей во втором тайме. Лишь один момент за весь матч они создали, а ведь нужно отыгрываться.

66' Отавио боролся за мяч в чужой штрафной площади, но толкнул в спину Вертонгена футболист "Порту", арбитр всё видел.

65' Замена в составе "Бенфики". Вместо Рафы Силвы на поле появился Харис Сеферович.

64' Оливейра заметил подключение Манафы по правому флангу, выполнил туда длинную передачу, а защитник "Порту" неудачно прострелил в штрафную.

63' Сколько же борьбы сегодня выигрывает Марега. По всему полю отрабатывает нападающий "Порту", интересно посмотреть, сколько он сегодня пробежал.

62' Марчесин от ворот выбил мяч в направлении Мареги, которого в центре поля подтолкнул в спину Вайгль, арбитр всё прекрасно видел.

61' Сам Оливейра и выполнил подачу в штрафную площадь "Бенфики", а там в положении "вне игры" оказался Пепе.

60' Сержиу Оливейра сохранил мяч в окружении двух соперников, а затем завалил его на газон Таарабт, не торопится подниматься капитан "Порту".

59' Подошёл к мячу Гримальдо. Перебросил стенку защитник "Бенфики", с огромным трудом спасает свою команду Марчесин.

58' Вальдшмидт дотащил мяч до чужой штрафной, перед которой его завалил на газон М'Бемба и получил за это жёлтую карточку.

57' Быстрая контратака "Порту". Дошёл мяч до Короны, который сместился с правого фланга в центр, а затем пробил левее створа.

56' Очередной заброс к воротам "Бенфики", добрался там до мяча Марега, но акцентированный удар ему нанести не позволили.

55' Отавио получил мяч в штрафной площади "Бенфики" и сразу же пробил по воротам из-под защитника, получилось точно в руки голкиперу.

54' Таарабт в центре поля красиво обыграл Оливейру, вынужден был фолить полузащитник "Порту", за что и получил жёлтую карточку.

53' Отавио прорвался по левому флангу, вошёл в штрафную "Бенфики", а там против него здорово сыграл в отборе Вайгль.

52' Марега побежал в контратаку, но перед ним оказались пять соперников, развернулся нападающий "Порту" и просто отыграл назад.

51' Урибе подхватил мяч в метрах тридцати от ворот и плотно пробил в левый нижний угол, не без труда спасает свою команду Валоходимос.

50' Длинная передача из глубины поля в направлении Нуньеса, которого перевисел в воздухе Пепе и скинул мяч назад на голкипера.

49' Сильва выполнил классную по мысли передачу с правого фланга в штрафную площадь "Порту", успевает Марчезин опередить Нуньеса.

48' Таарабт заметил подключение Гримальдо, выполнил на него передачу, защитник "Бенфики" сместился в центр, но его результат был заблокирован.

47' Корона завалил на газон Вайгля на половине поля "Бенфики", не торопятся гости разыгрывать мяч, а "Порту" в оборону уже опустился.