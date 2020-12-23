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  3. Португалия: Суперкубок: Финал
Порту
2:0
Конец матча

Стадион:
Бенфика
0'
1:0
25' Пенальти
Оливейра Сержиу
30' Желтая карточка
Вайгль Юлиан
36' Желтая карточка
Пепе Кеплер
54' Желтая карточка
Оливейра Сержиу
58' Желтая карточка
М'Бемба Шансель
2:0
90' Гол
Диас Луис
90' Желтая карточка
Сеферович Харис
90'+7
1
Марчесин
Агустин
18
Манафа
Вилсон
19
М'Бемба
Шансель
3
Пепе
Кеплер
12
Занузи
Зайду
25
Отавио
Эдмилсон
27
Оливейра
Сержиу
8
Урибе
Матеус
17
Корона
Хесус
11
Марега
Мусса
9
Тареми
Мехди
99
Влаходимос
Одиссей
2
Жилберто
Жуниор
30
Отаменди
Николас
5
Вертонген
Ян
3
Гримальдо
Алехандро
27
Силва
Рафа
28
Вайгль
Юлиан
49
Адель
Таарабт
7
Эвертон
Соарес
10
Вальдшмидт
Лука
9
Нуньес
Дарвин
Порту
4-4-2
Бенфика
4-4-2

Предыдущие игры

Порту Последние 20 матчей: +15 =2 -3
Порту 2:0 Насьонал Мадейра Порту 2:1 Пасуш де Феррейра Порту 2:1 Тондела Олимпиакос 0:2 Порту
Порту 4:3 Тондела Порту 0:0 Манчестер Сити Санта-Клара 0:1 Порту Марсель 0:2 Порту Фабрил 0:2 Порту Порту 3:1 Портимоненсе Порту 3:0 Марсель Пасуш де Феррейра 3:2 Порту Порту 2:0 Олимпиакос Порту 1:0 Жил Висенте Манчестер Сити 3:1 Порту Спортинг Л 2:2 Порту Порту 2:3 Маритиму Боавишта 0:5 Порту Порту 3:1 Брага Бенфика 1:2 Порту
Бенфика Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Жил Висенте 0:2 Бенфика Бенфика 1:1 Витория Гимарайнш Бенфика 5:0 Вилафранкенше Стандард 2:2 Бенфика
Бенфика 2:1 Пасуш де Феррейра Бенфика 4:0 Лех Маритиму 1:2 Бенфика Глазго Рейнджерс 2:2 Бенфика Paredes 0:1 Бенфика Бенфика 2:3 Брага Бенфика 3:3 Глазго Рейнджерс Боавишта 3:0 Бенфика Бенфика 3:0 Стандард Бенфика 2:0 Белененсеш Лех 2:4 Бенфика Риу Аве 0:3 Бенфика Бенфика 3:2 Фаренсе Бенфика 2:0 Морейренсе Фамаликан 1:5 Бенфика ПАОК 2:1 Бенфика

Последние игры между собой

Порту: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Бенфика: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Бенфика 1:2 Порту Кубок Порту 3:2 Бенфика Примейра-лига Бенфика 0:2 Порту Примейра-лига Порту 1:2 Бенфика Примейра-лига
Бенфика 1:3 Порту Кубок лиги Бенфика 1:0 Порту Примейра-лига Бенфика 0:1 Порту Примейра-лига Порту 0:0 Бенфика Примейра-лига Бенфика 1:1 Порту Примейра-лига Порту 1:1 Бенфика Примейра-лига Бенфика 1:2 Порту Примейра-лига Порту 1:0 Бенфика Примейра-лига Бенфика 0:0 Порту Примейра-лига Порту 0:2 Бенфика Примейра-лига Порту 2:1 Бенфика Примейра-лига Порту 0:0 Бенфика Товарищеские матчи Бенфика 3:1 Порту Кубок Португалии Порту 1:0 Бенфика Кубок Португалии Бенфика 2:0 Порту Примейра-лига Порту 2:1 Бенфика Примейра-лига
  • После матча
  • За событиями матча Вам помогал следить Руслан Цимбалюк. До свидания!
  • Второй тайм
  • Победный финальный кубок
    Звучит финальный свисток. "Порту" становится обладателем Суперкубка Португалии.
  • Замена
    90'
    Замены в составе "Бенфики" Вместо Вайгля, Жилберто и Гримальдо вышли Педриньо, Тавареш и Гонсалвеш.
  • Желтая карточка
    90'
    Сеферович в центре поля зацепил за футболку убегавшего в контратаку Диаса, моментально показал жёлтую карточку форварду "Бенфики" арбитр.
  • Описание гола
    90'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2-0! Диас! Все вопросы снимаются! Корона вывел Диаса на рандеву с голкипером, который с острого угла послал мяч в сетку.
  • Дополнительное время
    90'
    К основному времени матча добавлены пять минут.
  • Замена
    89'
    И ещё одна перестановка у хозяев. Мусса Марега покинул пределы поля, а выбежал вместо него Атонио Мартинес.
  • Замена
    88'
    Замена в составе "Порту". Сержиу Оливейры на поле появился Маркой Груйич.
  • Штанга
    87'
    Подошёл к мячу Гримальдо и классно пробил в правый верхний угол, даже не сдвинулся с места Марчесин, но сфера попала в крестовину.
  • 86'
    Оливейра завалил Таарабта на газон вблизи собственной штрафной площади, опаснейший стандарт исполнит "Бенфика".
  • 85'
    Что же мешало "Бенфике" сразу так играть? Хоть что-то начали показывать в атаке гости, но времени всё меньше и меньше.
  • 84'
    Таарабт отмахнулся от Отавио вблизи своей штрафной площади, а арбитр этот момент не заметил, чистая жёлтая карточка должны была быть для Адиля.
  • 83'
    Диас боролся с Отаменди на чужой половине поля, но нарушил правила в атаке футболист "Порту", арбитр обошёлся без желтой карточки.
  • 82'
    Таарабт классно обыграл двух соперников в центре поля и тут же выполнил проникающую передачу в штрафную "Порту", не добирается до мяча Нуньес.
  • 81'
    И вот начинают постепенно перехватывать инициативу гости. Последняя десятиминутка пошла, решающий отрезок матча.
  • 80'
    Нуньес пробросил мяч мимо Пепе на левом фланге, но опытнейший португалец поставил спину соперника и не впустил того в шртафную.
  • 79'
    Так со стороны и не скажешь, кому нужно отыгрываться, весь второй тайм в атаке проводит "Порту", должны были они увеличивать разницу в счёте.
  • 78'
    А М'Бемба хромает за пределами поля, держится замененный футболист за заднюю поверхность бедра, главное, чтобы без разрывов было.
  • 77'
    Марега зацепился за мяч на правом фланге, не стал никуда спешить и просто заработал аут для своей команды, выиграв кучу времени.
  • Замена
    76'
    И ещё одна перестановка у хозяев. Вместо Мехди Тареми вышел Луис Диас.
  • Замена
    75'
    Да, замена в составе "Порту". Вместо М'Бемба на поле появился Лейте Диогу.
  • 74'
    Вновь пауза в игре. Присел на газон всё тот же М'Бемба, держится он за заднюю поверхность бедра, может быть и не сможет доиграть матч защитник. 
  • Опасный момент
    73'
    Очередной угловой зарабатывают хозяева. Пошла подача на дальнюю штангу, где оказался совсем один М'Бемба, пробил с близкой дистанции по воротам, спасает свою команду Влаходимос.
  • 72'
    Продолжается тем временем игра. Всё нормально с М'Бемба. А в атаке тем временем "Порту", Корона с мячом на правом фланге.
  • 71'
    М'Бемба лежит в чужой штрафной площади, досталось ему во время предыдущего углового. Оказывают помощь защитнику "Порту".
  • Угловой
    70'
    Оливейра со стандарта выполнил подачу на дальнюю штангу, скинул оттуда мяч в центр Пепе, но до удара дело так и не дошло.
  • 69'
    Манафа обыгрался с Отавио, ворвался в штрафную площадь "Бенфики" и прострелил вдоль ворот, выбивает мяч оттуда Вертонген.
  • 68'
    Заброс от Оливейры в направлении Мареги получился неудачным, слишком сильной была передача, форвард до мяча не добрался.
  • 67'
    Ничего не получается в атаке у гостей во втором тайме. Лишь один момент за весь матч они создали, а ведь нужно отыгрываться. 
  • 66'
    Отавио боролся за мяч в чужой штрафной площади, но толкнул в спину Вертонгена футболист "Порту", арбитр всё видел.
  • Замена
    65'
    Замена в составе "Бенфики". Вместо Рафы Силвы на поле появился Харис Сеферович.
  • 64'
    Оливейра заметил подключение Манафы по правому флангу, выполнил туда длинную передачу, а защитник "Порту" неудачно прострелил в штрафную.
  • 63'
    Сколько же борьбы сегодня выигрывает Марега. По всему полю отрабатывает нападающий "Порту", интересно посмотреть, сколько он сегодня пробежал.
  • 62'
    Марчесин от ворот выбил мяч в направлении Мареги, которого в центре поля подтолкнул в спину Вайгль, арбитр всё прекрасно видел.
  • Офсайд
    61'
    Сам Оливейра и выполнил подачу в штрафную площадь "Бенфики", а там в положении "вне игры" оказался Пепе.
  • 60'
    Сержиу Оливейра сохранил мяч в окружении двух соперников, а затем завалил его на газон Таарабт, не торопится подниматься капитан "Порту".
  • Опасный момент
    59'
    Подошёл к мячу Гримальдо. Перебросил стенку защитник "Бенфики", с огромным трудом спасает свою команду Марчесин.
  • Желтая карточка
    58'
    Вальдшмидт дотащил мяч до чужой штрафной, перед которой его завалил на газон М'Бемба и получил за это жёлтую карточку.
  • 57'
    Быстрая контратака "Порту". Дошёл мяч до Короны, который сместился с правого фланга в центр, а затем пробил левее створа.
  • 56'
    Очередной заброс к воротам "Бенфики", добрался там до мяча Марега, но акцентированный удар ему нанести не позволили. 
  • 55'
    Отавио получил мяч в штрафной площади "Бенфики" и сразу же пробил по воротам из-под защитника, получилось точно в руки голкиперу. 
  • Желтая карточка
    54'
    Таарабт в центре поля красиво обыграл Оливейру, вынужден был фолить полузащитник "Порту", за что и получил жёлтую карточку.
  • 53'
    Отавио прорвался по левому флангу, вошёл в штрафную "Бенфики", а там против него здорово сыграл в отборе Вайгль.
  • 52'
    Марега побежал в контратаку, но перед ним оказались пять соперников, развернулся нападающий "Порту" и просто отыграл назад.
  • Опасный момент
    51'
    Урибе подхватил мяч в метрах тридцати от ворот и плотно пробил в левый нижний угол, не без труда спасает свою команду Валоходимос.
  • 50'
    Длинная передача из глубины поля в направлении Нуньеса, которого перевисел в воздухе Пепе и скинул мяч назад на голкипера. 
  • 49'
    Сильва выполнил классную по мысли передачу с правого фланга в штрафную площадь "Порту", успевает Марчезин опередить Нуньеса.
  • 48'
    Таарабт заметил подключение Гримальдо, выполнил на него передачу, защитник "Бенфики" сместился в центр, но его результат был заблокирован. 
  • 47'
    Корона завалил на газон Вайгля на половине поля "Бенфики", не торопятся гости разыгрывать мяч, а "Порту" в оборону уже опустился. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Появляются команды на поле. Арбитр дает сигнал о старте второго тайма. Поехали!
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Судья дает свисток на перерыв. Счет после первого тайма 1:0.
  • 45'
    Вайгль вступил в отбор на чужой половине поля, но переусердствовал, завалив на газон Урибе. Начинают свою атаку хозяева.
  • Дополнительное время
    45'
    К основному времени первого тайма добавлены две минуты.
  • Офсайд
    44'
    Жилберто выполнил длинную передачу в направлении Эвертона, но вингер "Бенфики" оказался в положении "вне игры".
  • 43'
    Корона на правом фланге завалил на газон Гримальдо, быстро разыграли стандарт гости и продолжили позиционную атаку.
  • 42'
    Стоит отметить, что все атаки "Бенфики" начинаются через Таарабта, вроде бы и именитые защитники, а в атаке креативности не хватает.
  • 41'
    Заметался мяч по штрафной площади "Бенфики", боролись за него Марега и Отаменди, победителем вышел защитник гостей.
  • Угловой
    40'
    Вновь Таарабт навесил в центр штрафной, а там врезался Вертонген в Марчесина, арбитр зафиксировал нарушение правил со стороны игрока атаки.
  • 39'
    Стандарт на правом фланге заработали гости. Таарабт выполнил подачу в центр штрафной, а там выше всех выпрыгнул Пепе и выбил мяч за лицевую линию.
  • 38'
    Таарабт подхватил мяч в метрах тридцати пяти от чужих ворот и сразу же пробил, но попал в одного из защитников "Порту".
  • Желтая карточка
    37'
    А здесь арбитр показывает жёлтую карточку. Это Пепе в центре поля завалил на газон убегавшего в контратаку Эвертона.
  • 36'
    Занузи убегал в контратаку, а его сбивает с ног Силва, странно, что арбитр обошёлся без жёлтой карточки по итогам эпизода.
  • 35'
    Нуньес упустил мяч за боковую линию на левом фланге, это подтверждают и повторы, но нападающий "Бенфики" почему-то спорит с арбитром. 
  • 34'
    Втроем прессингуют хозяева своего соперника на чужой половине поля, вынуждает это выполнять Влаходимоса длинную передачу, которая оказывается неточной.
  • 33'
    Нет, всё-таки отошел Оливейру. Это Урибе в итоге выполнил подачу в штрафную "Бенфики", мяч прилетел точно в руки Влаходимосу.
  • 32'
    Таарабт завалил в центре поля Отавио, вновь идут защитники "Порту" в чужую штрафную, Оливейру готовится исполнять стандарт. 
  • 31'
    Проводят в атаке последние минуты хозяева. Как известно: лучшая защита - это нападение, такое позиции придерживается и "Порту".
  • Желтая карточка
    30'
    Первая жёлтая карточка в матче. Марега убегал в контратаку, а его завалил на газон Вайгль, даже не спорит с решением арбитра полузащитник "Бенфики".
  • 29'
    Корона из-за боковой линии забросил мяч в штрафную площадь, дошла сфера до Оливейры, который из-за пределов штрафной пробил сильно выше створа.
  • 28'
    Могли сразу же сравнивать счёт гости, но голкипер сыграл блестяще. Перекатывают мяч на своей половине поля футболисты "Порту", пытаясь успокоить игру.
  • Опасный момент
    27'
    Пошли в атаку гости. Через левый фланг провели они наступление, в результате которого пошёл заброс в штрафную "Порту" на Эвертона, а тот в касание пробивал в дальний угол, Марчесин свою команду спас.
  • 26'
    И не скажешь, что кто-то был лучше, но одна ошибка привела к забитому голу. Теперь игра может раскрыться ещё больше.
  • Пенальти
    25'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Оливейра! Подошёл к мячу Оливейра и пробил низом в правый угол, голкипер прыгнул в противоположный.  
  • 24'
    Прослушал подсказку видеоассистента главный арбитр встречи, после чего не стал менять своего решения, одиннадцатиметровый исполнят хозяева.
  • Пенальти!
    23'
    Пошла проникающая передача из глубины поля на Тареми, который выскочил на рандеву с голкипером, обыграл его, а затем получил по ногам. Это пенальти
  • 22'
    Силва взял инициативу на себя, прорвался по правому флангу, сместился в центр, попутно обыграв троих соперников, но вот на четвертого его не хватило.
  • 21'
    Корона выполнил мягкую подачу во вратарскую "Бенфики", но она получилась неудачной, мяч прилетел точно в руки Влаходимосу.
  • 20'
    Таарабт нарушил правила на своей половине поля, идут защитники "Порту" в штрафную площадь гостей.
  • 19'
    Очень плотно играют защитники "Бенфики" с Марегой, раз за разом следует передача на форварда "Порту", но до мяча он не добирается. 
  • 18'
    Стандарт на чужой половине поля заработали гости. Пошла подача в штрафную "Порту", но до удара дело не дошло. 
  • 17'
    Поднялся Отаменди и начал что-то высказывать в адрес Мареге, небольшая потасовка образовалась, которую быстро разогнал арбитр.
  • 16'
    Марега вступил в отбор на чужой половине поля и грубо въехал в ногу Отаменди, подскочила вся скамейка запасных "Бенфики" от такого нарушения.
  • 15'
    С правого фланга пошёл заброс в штрафную "Порту" на Марегу, добрался до мяча форвард, но не позволили ему ничего сделать защитники.
  • 14'
    Очень много брака в передачах обеих команд. Вот вроде бы неплохо сейчас прошли центр поля хозяева, но заключительный пас оказался неточным.
  • 13'
    Потеряли мяч в центре поля хозяева, но "Бенфика" не смогла наказать за это своего соперника, отметился ответной неточной передачей Вайгль.
  • 12'
    В очередной раз доходит мяч до Нуньеса, который оказывается в положении "вне игры", а ведь снова мог выскочить на рандеву с голкипером форвард "Бенфики".
  • 11'
    Активно действуют команды на первых минутах, не отсиживаются в обороне, но ничего опасного по-прежнему создать не удается. 
  • 10'
    Урибе вступил в отбор на правом фланге атаки, но переусердствовал полузащитник "Порту", нарушив правила на Гримальдо.
  • 9'
    Эвертон подхватил мяч на левом фланге, долго подстраивался под удар, успели заблокировать выстрел футболиста "Бенфики" защитники хозяев.
  • 8'
    Вновь Пепе заметил подключение Короны, сделал он мягкий заброс в штрафную "Бенфики", но не успевает к этой передаче вингер хозяев.
  • 7'
    Таарабту досталось по ногам в центре поля, сразу же поднялся с газона Адиль и самостоятельно разыграл мяч, продолжается игра.
  • 6'
    Длинный перевод от Пепе на правый фланг, где неудачно скидывает мяч Корона, загубилась атака "Порту", так и не начавшись. 
  • Офсайд
    5'
    И тут же ответили своей контратакой гости, в результате которой Нуньес выскочил на рандеву с голкипером, но арбитр зафиксировал положение "вне игры" у форварда "Бенфики".
  • 4'
    Выслушал главный арбитр подсказу ассистента и не изменил свое решение. Подача с углового ничем опасным не закончилась. 
  • 3'
    Пошла подача на ближнюю штангу, а там мяч попал то ли в грудь Жилберто, то ли в руку, но арбитр показывает на угловой. 
  • 2'
    Отаменди на правом фланге довольно-таки грубо срубил Тареми, за такое можно и жёлтую карточку показать, опасный стандарт будет.
  • Первый тайм начался
    1'
    Команды появились на поле. Звучит стартовый свисток, матч начался!
  • До матча
  • Составы команд находятся в одноименной вкладке.
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию представляется текстовая трансляция матча Суперкубка Португалии "Порту" - "Бенфика". Проведёт текстовую онлайн трансляцию Цимбалюк Руслан.
    • Прогнозы 145
    Порту 60% (87)
    X 23.4% (34)
    Бенфика 16.6% (24)
    Все прогнозы
    2.68 Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    36'
    Пепе Кеплер получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    30'
    Вайгль Юлиан получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - Оливейра Сержиу из команды Порту забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Municipal de Aveiro. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.70 3.35 2.60
Бонус: 5 000 ₽ 1.17 6.00 34.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.62 3.35 2.70
  2.74 3.41 2.71

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.51 1.06 6.80 1.10 1.40 2.90 1.05 9.50 2.17 1.69 1.03 12.00 1.69 2.17 1.03 12.00 1.02 13.00 1.02 13.00 1.02 13.00 1.02 11.00 1.01 12.00 0.00 19.50
8.70 1.03 7.80 1.05 3.20 1.33 2.56 1.51 1.86 2.04 1.44 2.79 1.29 3.46 1.12 5.50 1.08 6.10 1.00 10.75
3.65 1.31 3.02 1.42 2.78 1.48 2.19 1.73 1.90 1.99 1.69 2.26 1.49 2.76 1.33 3.48 1.12 7.25
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.50 1.53 1.62 2.27 1.06 8.80 1.13 5.80 1.07 8.40
2.83 1.43 1.90 1.90 1.40 2.95 1.12 6.15 1.09 7.50
3.05 1.42 2.50 1.58 1.95 1.93 1.58 2.48 1.42 3.03
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.50 1.30 2.33 1.60 1.55 2.45 1.19 4.19 1.13 5.20
3.68 1.28 2.65 1.48 1.68 2.19 1.28 3.68 1.18 4.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
5.10 1.16
Букмекер Да Нет
3.60 1.28
Букмекер Да Нет
3.90 1.25
Где смотреть матч Порту 2:0 Бенфика онлайн

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Прогнозы на матч Порту 2:0 Бенфика

Исход игры
Порту
60% (87)
Ничья
23.4% (34)
Бенфика
16.6% (24)
Тотал 2.5
Больше
68.53% (98)
Меньше
31.47% (45)
Обе команды забьют
Да
82.52% (118)
Нет
17.48% (25)
Популярный счёт
2:1 Порту
46.2% (67)
1:1 Ничья
14.5% (21)
1:2 Бенфика
9% (13)
1:0 Порту
9% (13)
2:2 Ничья
7.6% (11)
0:1 Бенфика
4.8% (7)
3:2 Порту
1.4% (2)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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