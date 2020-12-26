Мёрфи слева со штрафного навесил на ближнюю штангу, откуда мяч вынес Гюндоган.

Мёрфи справа навесил на Кэрролла, который оказался в офсайде.

Замена в составе "Манчестер Сити": вместо Илкая Гюндогана на поле вышел Фил Фоден.

Йедлин на чужой половине поля подтолкнул в спину Стерлинга.

Второй тайм в Манчестере!

Атаку хозяева справа через Канселу с Родри соперники остановили.

Хэйден у центрального круга получил травму в стыке с Гюндоганом. Медики на поле.

Ритчи руками завалил Силву перед штрафной площадью. Двадцать шесть метров до ворот.

Де Брёйне со штрафного забросил мяч на Стоунса. Джон сделал скидку на Торреса, который не попал по мячу ногой.

Стерлинг слева в штрафной площади получил пас от Гюндогана, но пробил в Фернандеса.

Мёрфи справа убежал вперёд и из пределов штрафной площади низом пробил в дальний угол. Эдерсон распластался на газоне и забрал мяч в руки.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0!!! ТОРРЕС!!! Канселу справа просторелил к воротам. Шёр пяткой отбил мяч на Торреса, который с десяти метров удвоил преимущество хозяев.

Замена в составе "Манчестер Сити": вместо Эрнандеса Родри на поле вышел Фернандо Фернандиньо.

Канселу справа прострелил к воротам. Удар у Стерлинга не получился, но мяч отскочил к Силве, который с трёх метров пробил в штангу.

Де Брёйне от углового флага навесил в центр штрафной площади. Гости выбили мяч на противоположный фланг.

Ритчи от углового флага навесил к воротам. Аке в очередной раз выигрывает борьбу вверху и выносит мяч.

Мёрфи с двадцати восьми метров пробил над левой крестовиной.

Стерлинг слева в штрафной площади получил мяч, но момента для удара Рахим не нашёл.

Ритчи на фланге ударил по ногам Канселу и получил жёлтую карточку.

Силва справа покатил мяч в центр на Стерлинга, но защитники "Ньюкасла" прервали передачу.

Замена в составе "Ньюкасла": вместо Мэтта Ритчи на поле вышел Джамал Льюис.

Дождь в Манчестере не стихает и после перерыва. Мокрый мяч часто ускоряется на газоне, к чему игроки не могут приспособиться.

У Жоэлинтона проблемы с поясницей.Медики вышли на поле.

Замена в составе "Ньюкасла": вместо Жоэнлинтона на поле вышел Эндрю Кэрролл.

Канселу на правом фланге забежал в офсайд.

Мёрфи на правом фланге не смог пройти Аке.

Канселу справа опасно прострелил в центр, где небольшое касание Шёра не позволило сыграть Торресу.

Йедлин на фланге подтолкнул в спину Стерлинга.

Замена в составе "Манчестер Сити": вместо Феррана Торреса на поле вышел Серхио Агуэро.

Мёрфи справа сместился немного к центру и с восемнадцати метров пробил в дальний угол. Эдерсон в прыжке смог отбить мяч в сторону.

Стоунс в верховой борьбе с Кэрроллом получил повреждение. Небольшая пауза в матче.

Шёр у центрального круга сбил Де Брёйне и получил жёлтую карточку.

ДАРЛОУ!!! Канселу справа прострелил к дальней штанге, где удар Агуэро в упор парировал Дарлоу.

Замена в составе "Ньюкасла": вместо Мигеля Альмирона на поле вышел Дуайт Гейл.

Агуэро справа выскочил к воротам и оказался на газоне. Аргентинец хочет пенальти. Был ли фол со стороны Дарлоу?

"Ньюкасл" пошёл прессинговать соперника на чужую половину поля. До конца встречи остаётся совсем немного времени.

Канселу у углового флага врезал сзади по ногам Кэрроллу и получил жёлтую карточку.

Первый тайм

— Перерыв! "Манчестер Сити" - "Ньюкасл" - 1:0.

45' Ритчи от углового флага навесил к одиннадцатиметровой отметке. Мяч отскочил к Мёрфи, удар которого хозяева заблокировали.

45' Родри на фланге сбил Хэйдена.

45' Стерлинг справа сделал заброс к воротам, где Канселу в касание пробил правее створа.

45' 2 минуты добавил Марринер в первом тайме.

45' Де Брёйне от углового флага навесил к ближней штанге, откуда гости мяч выбили.

44' Стерлинг слева в штрафной площади получил мяч, но переиграть Фернандеса не смог.

43' Мёрфи в центре поля подтолкнул в спину Родри.

42' Ритчи от углового флага навесил к воротам, откуда мяч выбил Аке.

41' Йедлин справа прострелил к воротам. Диаш опередил Альмирона и выбил мяч за пределы поля.

40' Следующая подача Де Брёйне от углового флага последовала точно в руки Дарлоу.

39' Де Брёйне от углового флага навесил к воротам. Защитники "Ньюкасла" выбили мяч из штрафной площади.

38' Канселу отправил справа к воротам Стерлинга. Рахим выдержал паузу и с острого угла пробил в ближнюю штангу.

37' Мёрфи забрался в офсайд.

36' Торрес великолепной передачей из центрального круга отправил справа к воротам Де Брёйне. Кевин сблизился с Дарлоу и не смог переиграть голкипера "Ньюкасла".

35' Родри в центре поля сбил Кларка и получил жёлтую карточку.

34' Стерлинг справа сделал передачу в центр на Де Брёйне, который не смог проскочить между двух соперников.

33' Жоэлинтон у чужой штрафной площади толкнул в спину Стоунса.

32' У Йедлина справа подача получилась слишком сильной. Мяч улетел за пределы поля.

30' "Манчестер Сити" вновь сумел расположиться на чужой половине поля и занимается переводом мяча с фланга на фланг.

29' Торрес у центрального круга сбил Хэйдена.

28' Лонгстафф в центре поля подтолкнул в спину Родри.

26' У Родри проблема с поясницей после столкновения с Ритчи. Медики внимательно осматривают полузащитника "Манчестер Сити".

25' Торрес слева сместился к центру и с линии штрафной площади пробил немного правее центра ворот. Дарлоу прилёг на мокрую траву и забрал мяч в руки.

24' Игра остановлена. Арбитр переживал за состояние Диаша и Кларка, но с защитниками противоборствующих команд всё в порядке.

23' Де Брёйне от углового флага перевёл мяч на Гюндогана. Илкай исполнил заброс на Стоунса, после скидки которого Диаш и Кларк столкнулись головами.

22' Родри слева вывел к воротам Стерлинга, но Фернандес с умел заблокировать удар Рахима.

20' Де Брёйне слева от угла штрафной площади пробил под перекладину. Дарлоу с трудом в прыжке сумел отбить мяч в сторону.

19' Хозяева стремятся по центру прорваться в штрафную площадь, но там оказывается слишком много соперников.

18' У Канселу не получился точный пас направо на Стерлинга.

16' "Манчестер Сити" прибавил в движении и уверенно расположился на чужой половине поля.

14' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:0!!!

ГЮНДОГАН!!! Канселу справа отправил к воротам Стерлинга. Рахим финтом убрал двух защитников и сделал короткий пас в центр, откуда Гюндоган с семи метров точно пробил в правый нижний угол.

13' Подача Ритчи слева не дошла до Жоэлинтона.

12' Стоунс заброс вперёд направо на Торреса исполнил слишком сильно. Мяч улетел за боковую линию поля.

11' Жоэлинтон у центрального круга в верховой борьбе со Стоунсом получил небольшое повреждение. Бразилец с медиками отправился за пределы поля.

10' "Ньюкасл" забрал мяч, но не торопится переходить на чужую половину поля. Большинство передач гости делают назад.

9' Стоунс перешёл на чужую половину поля и попробовал себя в роли распасовщика. Получилось у Джона не очень здорово.

8' Де Брёйне от углового флага навесил в центр штрафной площади. Защитники "Ньюекасла" сыграли самоотверженно и мяч вынесли.

7' Прострел Стерлинга справа на Торреса в центр штрафной площади перехватил Шёр.

6' Альмирон слева навесил в центр штрафной площади, где Стоунс не позволил вверху сыграл Жоэлинтону.

5' У Торреса заброс направо в штрафную площадь на Стерлинга получился слишком сильным.

4' "Ньюкасл" активно прессингует хозяев в центре поля и не даёт "Манчестер Сити" разогнать атаку.

3' В Манчестере сейчас идёт сильный дождь. Мокрый мяч может преподнести много сюрпризов игрокам и голкиперам.

2' "Манчестер Сити" играет в голубых футболках и белых трусах, "Ньюкасл" - в полосатых чёрно-белых футболках и чёрных трусах.