  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
Манчестер Сити
2:0
Второй тайм: 90+'

Стадион:
Ньюкасл
0'
1:0
14' Гол
Гюндоган Илкай
34' Желтая карточка
Родри Эрнандес
2:0
55' Гол
Торрес Ферран
65' Желтая карточка
Ритчи Мэтт
80' Желтая карточка
Шёр Фабиан
88' Желтая карточка
Канселу Жоау
90'+2
31
Эдерсон
Мораес
27
Канселу
Жоау
5
Стоунс
Джон
3
Диаш
Рубен
6
Аке
Натан
8
Гюндоган
Илкай
16
Родри
Эрнандес
7
Стерлинг
Рахим
17
Де
Брёйне
Кевин
20
Силва
Бернарду
21
Торрес
Ферран
26
Дарлоу
Карл
22
Йедлин
Деандре
18
Фернандес
Федерико
5
Шёр
Фабиан
2
Кларк
Киран
11
Ритчи
Мэтт
23
Мёрфи
Джейкоб
4
Лонгстафф
Мэттью
14
Хэйден
Айзак
24
Альмирон
Мигель
9
Жоэлинтон
Манчестер Сити
4-2-3-1
Ньюкасл
5-4-1

Ход матча

14'
Гюндоган Илкай
(Стерлинг Рахим)
1:0
34'
Родри Эрнандес
 
55'
Торрес Ферран
2:0
58'
Фернандиньо Фернандо
Родри Эрнандес
 
65'
 
Ритчи Мэтт
66'
 
Льюис Джамал
Ритчи Мэтт
71'
 
Кэрролл Эндрю
Жоэлинтон
78'
Агуэро Серхио
Торрес Ферран
 
80'
 
Шёр Фабиан
82'
 
Гейл Дуайт
Альмирон Мигель
88'
Канселу Жоау
 
90'
Фоден Фил
Гюндоган Илкай
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 3
  • 1 Офсайды 3
  • 5 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 77 Владение мячом, % 23

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Стерлинг Рахим 4 0.29
2. Марез Рияд 4 0.29
3. Де Брёйне Кевин 2 (2) 0.14
4. Жезус Габриэль 2 0.14
5. Фоден Фил 2 0.14
6. Торрес Ферран 2 0.14
7. Гюндоган Илкай 2 0.14
8. Уокер Кайл 1 0.07
9. МендиБенжамен 1 0.07
10. Аке Натан 1 0.07
11. Канселу Жоау 0 0
Ньюкасл
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уилсон Каллум 8 (4) 0.57
2. Хендрик Джефф 2 0.14
3. Жоэлинтон 1 0.07
4. Альмирон Мигель 1 0.07
5. Сент-Максимин Аллан 1 0.07
6. Мёрфи Джейкоб 1 0.07
7. Кларк Киран 1 0.07
8. Гейл Дуайт 1 0.07
9. Фрейзер Райан 0 0

Карточки

Манчестер Сити
# Игрок      
1. Родри Эрнандес 3 0
2. Аке Натан 3 0
3. МендиБенжамен 2 0
4. Канселу Жоау 2 0
5. Диаш Рубен 2 0
6. Фернандиньо Фернандо 1 0
7. Де Брёйне Кевин 1 0
8. Уокер Кайл 1 0
9. Стерлинг Рахим 1 0
10. Эдерсон Мораес 1 0
11. Лапорт Эмерик 1 0
12. Жезус Габриэль 1 0
13. Торрес Ферран 1 0
Ньюкасл
# Игрок      
1. Хэйден Айзак 4 0
2. Льюис Джамал 4 0
3. Шелви Джонджо 2 0
4. Фернандес Федерико 2 0
5. Уилсон Каллум 2 0
6. Мёрфи Джейкоб 2 0
7. Жоэлинтон 2 0
8. Лонгстафф Шон 2 0
9. Ритчи Мэтт 1 0
10. Кларк Киран 1 0
11. Крафт Эмиль 1 0
12. Ласcеллс Джамал 1 0
13. Манкильо Хави 1 0
14. Альмирон Мигель 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Манчестер Сити 15.79% (3) 42.11% (8) 15.79% (3) 5.26% (1) 10.53% (2) 10.53% (2)
 Ньюкасл 12.5% (2) 6.25% (1) 0 12.5% (2) 18.75% (3) 50% (8)

Предыдущие игры

Манчестер Сити Последние 20 матчей: +12 =6 -2
Арсенал 1:4 Манчестер Сити Саутгемптон 0:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:1 Вест Бромвич Манчестер Юнайтед 0:0 Манчестер Сити
Манчестер Сити 3:0 Марсель Манчестер Сити 2:0 Фулхэм Порту 0:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 5:0 Бёрнли Олимпиакос 0:1 Манчестер Сити Тоттенхэм 2:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:1 Ливерпуль Манчестер Сити 3:0 Олимпиакос Шеффилд Юнайтед 0:1 Манчестер Сити Марсель 0:3 Манчестер Сити Вест Хэм 1:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 3:1 Порту Манчестер Сити 1:0 Арсенал Лидс 1:1 Манчестер Сити Бёрнли 0:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:5 Лестер
Ньюкасл Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Брентфорд 1:0 Ньюкасл Ньюкасл 1:1 Фулхэм Лидс 5:2 Ньюкасл Ньюкасл 2:1 Вест Бромвич
Кристал Пэлас 0:2 Ньюкасл Ньюкасл 0:2 Челси Саутгемптон 2:0 Ньюкасл Ньюкасл 2:1 Эвертон Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл Ньюкасл 1:4 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 3:1 Бёрнли Ньюпорт 1:1 Ньюкасл Тоттенхэм 1:1 Ньюкасл Моркам 0:7 Ньюкасл Ньюкасл 0:3 Брайтон Ньюкасл 1:0 Блэкберн Вест Хэм 0:2 Ньюкасл Ньюкасл 0:1 Сток Сити Мидлсбро 5:1 Ньюкасл Барнсли 1:2 Ньюкасл

Последние игры между собой

Манчестер Сити: победы: 16, ничьи: 2, поражения: 2
Ньюкасл: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 16
Манчестер Сити 5:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 0:2 Манчестер Сити Кубок Ньюкасл 2:2 Манчестер Сити Премьер-лига Ньюкасл 2:1 Манчестер Сити Премьер-лига
Манчестер Сити 2:1 Ньюкасл Премьер-лига Манчестер Сити 3:1 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 0:1 Манчестер Сити Премьер-лига Ньюкасл 1:1 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 6:1 Ньюкасл Премьер-лига Манчестер Сити 5:0 Ньюкасл Премьер-лига Манчестер Сити 0:2 Ньюкасл Кубок лиги Ньюкасл 0:2 Манчестер Сити Премьер-лига Ньюкасл 0:2 Манчестер Сити Премьер-лига Ньюкасл 0:2 Манчестер Сити Кубок лиги Манчестер Сити 4:0 Ньюкасл Премьер-лига Манчестер Сити 4:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 1:3 Манчестер Сити Премьер-лига Ньюкасл 0:2 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 3:1 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 1:3 Манчестер Сити Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 14 9 4 1 36 - 19 31
2. Эвертон 1:0 Заявка 15 9 2 4 26 - 19 29
3. Лестер Заявка 15 9 1 5 28 - 19 28
4. Манчестер Юнайтед Заявка 14 8 3 3 30 - 23 27
5. Манчестер Сити 2:0 Заявка 14 7 5 2 21 - 12 26
6. Астон Вилла Заявка 13 8 1 4 27 - 13 25
7. Тоттенхэм Заявка 14 7 4 3 25 - 14 25
8. Челси Заявка 15 7 4 4 30 - 17 25
9. Саутгемптон Заявка 15 7 4 4 25 - 19 25
10. Вест Хэм Заявка 14 6 3 5 21 - 19 21
11. Вулверхэмптон Заявка 14 6 2 6 14 - 19 20
12. Ньюкасл 0:2 Заявка 14 5 3 6 17 - 24 18
13. Кристал Пэлас Заявка 15 5 3 7 19 - 28 18
14. Лидс Заявка 14 5 2 7 24 - 30 17
15. Арсенал Заявка 15 5 2 8 15 - 19 17
16. Бёрнли Заявка 13 3 4 6 8 - 19 13
17. Брайтон Заявка 14 2 6 6 16 - 22 12
18. Фулхэм Заявка 15 2 5 8 13 - 23 11
19. Вест Бромвич Заявка 14 1 4 9 10 - 29 7
20. Шеффилд Юнайтед 0:1 Заявка 15 0 2 13 8 - 26 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 7 7 0 0 20 - 7 21
2. Челси Заявка 7 4 2 1 17 - 7 14
3. Манчестер Сити 2:0 Заявка 7 4 2 1 14 - 7 14
4. Эвертон 1:0 Заявка 7 4 1 2 15 - 11 13
5. Саутгемптон Заявка 7 4 0 3 13 - 9 12
6. Тоттенхэм Заявка 7 3 2 2 10 - 8 11
7. Вест Хэм Заявка 7 3 2 2 10 - 8 11
8. Вулверхэмптон Заявка 7 3 2 2 8 - 7 11
9. Астон Вилла Заявка 7 3 1 3 15 - 11 10
10. Ньюкасл 0:2 Заявка 7 3 1 3 9 - 13 10
11. Лестер Заявка 8 3 1 4 11 - 12 10
12. Арсенал Заявка 8 3 1 4 9 - 11 10
13. Лидс Заявка 7 2 2 3 12 - 13 8
14. Манчестер Юнайтед Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
15. Кристал Пэлас Заявка 7 2 2 3 8 - 14 8
16. Бёрнли Заявка 6 2 1 3 4 - 7 7
17. Фулхэм Заявка 8 1 3 4 6 - 12 6
18. Вест Бромвич Заявка 7 1 2 4 5 - 15 5
19. Брайтон Заявка 7 0 4 3 7 - 11 4
20. Шеффилд Юнайтед 0:1 Заявка 8 0 1 7 4 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 7 6 1 0 21 - 11 19
2. Лестер Заявка 7 6 0 1 17 - 7 18
3. Эвертон 1:0 Заявка 8 5 1 2 11 - 8 16
4. Астон Вилла Заявка 6 5 0 1 12 - 2 15
5. Тоттенхэм Заявка 7 4 2 1 15 - 6 14
6. Саутгемптон Заявка 8 3 4 1 12 - 10 13
7. Манчестер Сити 2:0 Заявка 7 3 3 1 7 - 5 12
8. Челси Заявка 8 3 2 3 13 - 10 11
9. Вест Хэм Заявка 7 3 1 3 11 - 11 10
10. Ливерпуль Заявка 7 2 4 1 16 - 12 10
11. Кристал Пэлас Заявка 8 3 1 4 11 - 14 10
12. Лидс Заявка 7 3 0 4 12 - 17 9
13. Вулверхэмптон Заявка 7 3 0 4 6 - 12 9
14. Брайтон Заявка 7 2 2 3 9 - 11 8
15. Ньюкасл 0:2 Заявка 7 2 2 3 8 - 11 8
16. Арсенал Заявка 7 2 1 4 6 - 8 7
17. Бёрнли Заявка 7 1 3 3 4 - 12 6
18. Фулхэм Заявка 7 1 2 4 7 - 11 5
19. Вест Бромвич Заявка 7 0 2 5 5 - 14 2
20. Шеффилд Юнайтед 0:1 Заявка 7 0 1 6 4 - 14 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Второй тайм
  • Фол, нарушение
    90'
    Йедлин на чужой половине поля подтолкнул в спину Стерлинга.
  • Замена
    90'
    Замена в составе "Манчестер Сити": вместо Илкая Гюндогана на поле вышел Фил Фоден.
  • Офсайд
    90'
    Мёрфи справа навесил на Кэрролла, который оказался в офсайде.
  • Дополнительное время
    90'
    3 минуты добавил Марринер во втором тайме.
  • 90'
    Мёрфи слева со штрафного навесил на ближнюю штангу, откуда мяч вынес Гюндоган.
  • Желтая карточка
    89'
    Канселу у углового флага врезал сзади по ногам Кэрроллу и получил жёлтую карточку.
  • 88'
    "Ньюкасл" пошёл прессинговать соперника на чужую половину поля. До конца встречи остаётся совсем немного времени.
  • 86'
    Пенальти не назначен. Игра продолжается.
  • Видеоповтор
    85'
    Агуэро справа выскочил к воротам и оказался на газоне. Аргентинец хочет пенальти. Был ли фол со стороны Дарлоу?
  • Замена
    84'
    Замена в составе "Ньюкасла": вместо Мигеля Альмирона на поле вышел Дуайт Гейл.
  • Опасный момент
    83'
    ДАРЛОУ!!! Канселу справа прострелил к дальней штанге, где удар Агуэро в упор парировал Дарлоу.
  • Желтая карточка
    82'
    Шёр у центрального круга сбил Де Брёйне и получил жёлтую карточку.
  • Травма, повреждение
    81'
    Стоунс в верховой борьбе с Кэрроллом получил повреждение. Небольшая пауза в матче.
  • Опасный момент
    80'
    Мёрфи справа сместился немного к центру и с восемнадцати метров пробил в дальний угол. Эдерсон в прыжке смог отбить мяч в сторону.
  • Замена
    79'
    Замена в составе "Манчестер Сити": вместо Феррана Торреса на поле вышел Серхио Агуэро.
  • Фол, нарушение
    78'
    Йедлин на фланге подтолкнул в спину Стерлинга.
  • 76'
    Канселу справа опасно прострелил в центр, где небольшое касание Шёра не позволило сыграть Торресу.
  • 74'
    Мёрфи на правом фланге не смог пройти Аке.
  • Офсайд
    73'
    Канселу на правом фланге забежал в офсайд.
  • Угловой
    72'
    Хозяева разыграли угловой удар. Прострел Де Брёйне справа к воротам  соперники заблокировали.
  • Замена
    71'
    Замена в составе "Ньюкасла": вместо Жоэнлинтона на поле вышел Эндрю Кэрролл.
  • 70'
    Заброс Аке слева на ход Стерлингу сумел прервать Шёр.
  • Травма, повреждение
    69'
    У Жоэлинтона проблемы с поясницей.Медики вышли на поле.
  • Дождь
    68'
    Дождь в Манчестере не стихает и после перерыва. Мокрый мяч часто ускоряется на газоне, к чему игроки не могут приспособиться.
  • Замена
    67'
    Замена в составе "Ньюкасла": вместо Мэтта Ритчи на поле вышел Джамал Льюис.
  • 66'
    Силва справа покатил мяч в центр на Стерлинга, но защитники "Ньюкасла" прервали передачу.
  • Желтая карточка
    65'
    Ритчи на фланге ударил по ногам Канселу и получил жёлтую карточку.
  • 64'
    Стерлинг слева в штрафной площади получил мяч, но момента для удара Рахим не нашёл.
  • 63'
    Мёрфи с двадцати восьми метров пробил над левой крестовиной.
  • Угловой
    62'
    Ритчи от углового флага навесил к воротам. Аке в очередной раз выигрывает борьбу вверху и выносит мяч.
  • Угловой
    61'
    Де Брёйне от углового флага навесил в центр штрафной площади. Гости выбили мяч на противоположный фланг.
  • Штанга
    60'
    Канселу справа прострелил к воротам. Удар у Стерлинга не получился, но мяч отскочил к Силве, который с трёх метров пробил в штангу.
  • Замена
    58'
    Замена в составе "Манчестер Сити": вместо Эрнандеса Родри на поле вышел Фернандо Фернандиньо.
  • Фол, нарушение
    57'
    Жоэлинтон у центрального круга сбил Родри.
  • Описание гола
    55'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    2:0!!!
    ТОРРЕС!!! Канселу справа просторелил к воротам. Шёр пяткой отбил мяч на Торреса, который с десяти метров удвоил преимущество хозяев.
  • 54'
    Прострел Канселу справа к воротам заблокировал Ритчи.
  • 53'
    Мёрфи справа убежал вперёд и из пределов штрафной площади низом пробил в дальний угол. Эдерсон распластался на газоне и забрал мяч в руки.
  • 52'
    Стерлинг слева в штрафной площади получил пас от Гюндогана, но пробил в Фернандеса.
  • 51'
    Де Брёйне со штрафного забросил мяч на Стоунса. Джон сделал скидку на Торреса, который не попал по мячу ногой.
  • Фол, нарушение
    50'
    Ритчи руками завалил Силву перед штрафной площадью. Двадцать шесть метров до ворот.
  • Травма, повреждение
    48'
    Хэйден у центрального круга получил травму в стыке с Гюндоганом. Медики на поле.
  • 47'
    Атаку хозяева справа через Канселу с Родри соперники остановили.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм в Манчестере!
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Манчестер Сити" - "Ньюкасл" - 1:0.
  • Угловой
    45'
    Ритчи от углового флага навесил к одиннадцатиметровой отметке. Мяч отскочил к Мёрфи, удар которого хозяева заблокировали.
  • Фол, нарушение
    45'
    Родри на фланге сбил Хэйдена.
  • 45'
    Стерлинг справа сделал заброс к воротам, где Канселу в касание пробил правее створа.
  • Дополнительное время
    45'
    2 минуты добавил Марринер в первом тайме.
  • Угловой
    45'
    Де Брёйне от углового флага навесил к ближней штанге, откуда гости мяч выбили.
  • 44'
    Стерлинг слева в штрафной площади получил мяч, но переиграть Фернандеса не смог.
  • Фол, нарушение
    43'
    Мёрфи в центре поля подтолкнул в спину Родри.
  • Угловой
    42'
    Ритчи от углового флага навесил к воротам, откуда мяч выбил Аке.
  • 41'
    Йедлин справа прострелил к воротам. Диаш опередил Альмирона и выбил мяч за пределы поля.
  • Угловой
    40'
    Следующая подача Де Брёйне от углового флага последовала точно в руки Дарлоу.
  • Угловой
    39'
    Де Брёйне от углового флага навесил к воротам. Защитники "Ньюкасла" выбили мяч из штрафной площади.
  • Штанга
    38'
    Канселу отправил справа к воротам Стерлинга. Рахим выдержал паузу и с острого угла пробил в ближнюю штангу.
  • Офсайд
    37'
    Мёрфи забрался в офсайд.
  • Опасный момент
    36'
    Торрес великолепной передачей из центрального круга отправил справа к воротам Де Брёйне. Кевин сблизился с Дарлоу и не смог переиграть голкипера "Ньюкасла".
  • Желтая карточка
    35'
    Родри в центре поля сбил Кларка и получил жёлтую карточку.
  • 34'
    Стерлинг справа сделал передачу в центр на Де Брёйне, который не смог проскочить между двух соперников.
  • Фол, нарушение
    33'
    Жоэлинтон у чужой штрафной площади толкнул в спину Стоунса.
  • 32'
    У Йедлина справа подача получилась слишком сильной. Мяч улетел за пределы поля.
  • 30'
    "Манчестер Сити" вновь сумел расположиться на чужой половине поля и занимается переводом мяча с фланга на фланг.
  • Фол, нарушение
    29'
    Торрес у центрального круга сбил Хэйдена.
  • Фол, нарушение
    28'
    Лонгстафф в центре поля подтолкнул в спину Родри.
  • Травма, повреждение
    26'
    У Родри проблема с поясницей после столкновения с Ритчи. Медики внимательно осматривают полузащитника "Манчестер Сити".
  • 25'
    Торрес слева сместился к центру и с линии штрафной площади пробил немного правее центра  ворот. Дарлоу прилёг на мокрую траву и забрал мяч в руки.
  • Травма, повреждение
    24'
    Игра остановлена. Арбитр переживал за состояние Диаша и Кларка, но с защитниками противоборствующих команд всё в порядке.
  • Угловой
    23'
    Де Брёйне от углового флага перевёл мяч на Гюндогана. Илкай исполнил заброс на Стоунса, после скидки которого Диаш и Кларк столкнулись головами.
  • 22'
    Родри слева вывел к воротам Стерлинга, но Фернандес с умел заблокировать удар Рахима.
  • Опасный момент
    20'
    Де Брёйне слева от угла штрафной площади пробил под перекладину. Дарлоу с трудом в прыжке сумел отбить мяч в сторону.
  • 19'
    Хозяева стремятся по центру прорваться в штрафную площадь, но там оказывается слишком много соперников.
  • 18'
    У Канселу не получился точный пас направо на Стерлинга.
  • 16'
    "Манчестер Сити" прибавил в движении и уверенно расположился на чужой половине поля.
  • Описание гола
    14'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:0!!!
    ГЮНДОГАН!!! Канселу справа отправил к воротам Стерлинга. Рахим финтом убрал двух защитников и сделал короткий пас в центр, откуда Гюндоган с семи метров точно пробил в правый нижний угол.
  • 13'
    Подача Ритчи слева не дошла до Жоэлинтона.
  • 12'
    Стоунс заброс вперёд направо на Торреса исполнил слишком сильно. Мяч улетел за боковую линию поля.
  • Травма, повреждение
    11'
    Жоэлинтон у центрального круга в верховой борьбе со Стоунсом получил небольшое повреждение. Бразилец с медиками отправился за пределы поля.
  • 10'
    "Ньюкасл" забрал мяч, но не торопится переходить на чужую половину поля. Большинство передач гости делают назад.
  • 9'
    Стоунс перешёл на чужую половину поля и попробовал себя в роли распасовщика. Получилось у Джона не очень здорово.
  • Угловой
    8'
    Де Брёйне от углового флага навесил в центр штрафной площади. Защитники "Ньюекасла" сыграли самоотверженно и мяч вынесли.
  • 7'
    Прострел Стерлинга справа на Торреса в центр штрафной площади перехватил Шёр.
  • 6'
    Альмирон слева навесил в центр штрафной площади, где Стоунс не позволил вверху сыграл Жоэлинтону.
  • 5'
    У Торреса заброс направо в штрафную площадь на Стерлинга получился слишком сильным.
  • 4'
    "Ньюкасл" активно прессингует хозяев в центре поля и не даёт "Манчестер Сити" разогнать атаку.
  • Дождь
    3'
    В Манчестере сейчас идёт сильный дождь. Мокрый мяч может преподнести много сюрпризов игрокам и голкиперам.
  • 2'
    "Манчестер Сити" играет в голубых футболках и белых трусах, "Ньюкасл" - в полосатых чёрно-белых футболках и чёрных трусах.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Этихад Стэдиум"!
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Etihad Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
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Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.15 9.10 19.50
  1.13 8.74 18.05

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.40 1.08 7.30 1.10 3.68 1.29 3.00 1.40 2.17 1.77 1.74 2.12 1.51 2.60 1.28 3.75 1.22 4.55 1.10 7.20
7.79 1.10 1.74 2.15 1.46 2.79 2.35 1.62 1.81 2.05 1.57 2.47 1.99 1.87 1.74 2.16 1.55 2.53 1.42 2.96 1.17 5.31
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
5.10 1.18 3.68 1.28 1.98 1.83 1.48 2.65 1.30 3.52
3.58 1.31 3.66 1.30 2.33 1.63 1.33 3.37 1.18 5.05 1.59 2.42
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
5.80 1.14 5.75 1.14 2.59 1.50 1.93 1.87 1.53 2.50 1.24 4.05
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Прогнозы на матч Манчестер Сити 2:0 Ньюкасл

Исход игры
Манчестер Сити
98.7% (155)
Ничья
0.6% (1)
Ньюкасл
0.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
59.6% (90)
Меньше
40.4% (61)
Обе команды забьют
Да
33.11% (50)
Нет
66.89% (101)
Популярный счёт
2:0 Манчестер Сити
37.6% (59)
3:0 Манчестер Сити
22.9% (36)
2:1 Манчестер Сити
14% (22)
3:1 Манчестер Сити
12.7% (20)
4:1 Манчестер Сити
3.2% (5)
4:0 Манчестер Сити
1.9% (3)
1:0 Манчестер Сити
1.3% (2)
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