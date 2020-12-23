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Манчестер Сити
 
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Стадион:
Ньюкасл

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Стерлинг Рахим 4 0.31
2. Марез Рияд 4 0.31
3. Де Брёйне Кевин 2 (2) 0.15
4. Жезус Габриэль 2 0.15
5. Фоден Фил 2 0.15
6. Уокер Кайл 1 0.08
7. Торрес Ферран 1 0.08
8. Гюндоган Илкай 1 0.08
9. МендиБенжамен 1 0.08
10. Аке Натан 1 0.08
11. Канселу Жоау 0 0
Ньюкасл
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уилсон Каллум 8 (4) 0.62
2. Хендрик Джефф 2 0.15
3. Жоэлинтон 1 0.08
4. Альмирон Мигель 1 0.08
5. Сент-Максимин Аллан 1 0.08
6. Мёрфи Джейкоб 1 0.08
7. Кларк Киран 1 0.08
8. Гейл Дуайт 1 0.08
9. Фрейзер Райан 0 0

Карточки

Манчестер Сити
# Игрок      
1. Аке Натан 3 0
2. МендиБенжамен 2 0
3. Родри Эрнандес 2 0
4. Канселу Жоау 2 0
5. Диаш Рубен 2 0
6. Фернандиньо Фернандо 1 0
7. Де Брёйне Кевин 1 0
8. Уокер Кайл 1 0
9. Стерлинг Рахим 1 0
10. Эдерсон Мораес 1 0
11. Лапорт Эмерик 1 0
12. Жезус Габриэль 1 0
13. Торрес Ферран 1 0
Ньюкасл
# Игрок      
1. Хэйден Айзак 4 0
2. Льюис Джамал 4 0
3. Шелви Джонджо 2 0
4. Фернандес Федерико 2 0
5. Уилсон Каллум 2 0
6. Мёрфи Джейкоб 2 0
7. Жоэлинтон 2 0
8. Лонгстафф Шон 2 0
9. Кларк Киран 1 0
10. Крафт Эмиль 1 0
11. Ласcеллс Джамал 1 0
12. Манкильо Хави 1 0
13. Альмирон Мигель 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Манчестер Сити 15.79% (3) 42.11% (8) 15.79% (3) 5.26% (1) 10.53% (2) 10.53% (2)
 Ньюкасл 12.5% (2) 6.25% (1) 0 12.5% (2) 18.75% (3) 50% (8)

Предыдущие игры

Манчестер Сити Последние 20 матчей: +12 =6 -2
Арсенал 1:4 Манчестер Сити Саутгемптон 0:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:1 Вест Бромвич Манчестер Юнайтед 0:0 Манчестер Сити
Манчестер Сити 3:0 Марсель Манчестер Сити 2:0 Фулхэм Порту 0:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 5:0 Бёрнли Олимпиакос 0:1 Манчестер Сити Тоттенхэм 2:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:1 Ливерпуль Манчестер Сити 3:0 Олимпиакос Шеффилд Юнайтед 0:1 Манчестер Сити Марсель 0:3 Манчестер Сити Вест Хэм 1:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 3:1 Порту Манчестер Сити 1:0 Арсенал Лидс 1:1 Манчестер Сити Бёрнли 0:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:5 Лестер
Ньюкасл Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Брентфорд 1:0 Ньюкасл Ньюкасл 1:1 Фулхэм Лидс 5:2 Ньюкасл Ньюкасл 2:1 Вест Бромвич
Кристал Пэлас 0:2 Ньюкасл Ньюкасл 0:2 Челси Саутгемптон 2:0 Ньюкасл Ньюкасл 2:1 Эвертон Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл Ньюкасл 1:4 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 3:1 Бёрнли Ньюпорт 1:1 Ньюкасл Тоттенхэм 1:1 Ньюкасл Моркам 0:7 Ньюкасл Ньюкасл 0:3 Брайтон Ньюкасл 1:0 Блэкберн Вест Хэм 0:2 Ньюкасл Ньюкасл 0:1 Сток Сити Мидлсбро 5:1 Ньюкасл Барнсли 1:2 Ньюкасл

Последние игры между собой

Манчестер Сити: победы: 16, ничьи: 2, поражения: 2
Ньюкасл: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 16
Манчестер Сити 5:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 0:2 Манчестер Сити Кубок Ньюкасл 2:2 Манчестер Сити Премьер-лига Ньюкасл 2:1 Манчестер Сити Премьер-лига
Манчестер Сити 2:1 Ньюкасл Премьер-лига Манчестер Сити 3:1 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 0:1 Манчестер Сити Премьер-лига Ньюкасл 1:1 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 6:1 Ньюкасл Премьер-лига Манчестер Сити 5:0 Ньюкасл Премьер-лига Манчестер Сити 0:2 Ньюкасл Кубок лиги Ньюкасл 0:2 Манчестер Сити Премьер-лига Ньюкасл 0:2 Манчестер Сити Премьер-лига Ньюкасл 0:2 Манчестер Сити Кубок лиги Манчестер Сити 4:0 Ньюкасл Премьер-лига Манчестер Сити 4:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 1:3 Манчестер Сити Премьер-лига Ньюкасл 0:2 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 3:1 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 1:3 Манчестер Сити Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 14 9 4 1 36 - 19 31
2. Лестер Заявка 14 9 0 5 26 - 17 27
3. Манчестер Юнайтед Заявка 13 8 2 3 28 - 21 26
4. Эвертон Заявка 14 8 2 4 25 - 19 26
5. Челси Заявка 14 7 4 3 29 - 14 25
6. Тоттенхэм Заявка 14 7 4 3 25 - 14 25
7. Саутгемптон Заявка 14 7 3 4 25 - 19 24
8. Манчестер Сити Заявка 13 6 5 2 19 - 12 23
9. Астон Вилла Заявка 12 7 1 4 24 - 13 22
10. Вест Хэм Заявка 14 6 3 5 21 - 19 21
11. Вулверхэмптон Заявка 14 6 2 6 14 - 19 20
12. Ньюкасл Заявка 13 5 3 5 17 - 22 18
13. Кристал Пэлас Заявка 14 5 3 6 19 - 25 18
14. Лидс Заявка 14 5 2 7 24 - 30 17
15. Арсенал Заявка 14 4 2 8 12 - 18 14
16. Бёрнли Заявка 13 3 4 6 8 - 19 13
17. Брайтон Заявка 14 2 6 6 16 - 22 12
18. Фулхэм Заявка 14 2 4 8 13 - 23 10
19. Вест Бромвич Заявка 14 1 4 9 10 - 29 7
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 14 0 2 12 8 - 25 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 7 7 0 0 20 - 7 21
2. Челси Заявка 7 4 2 1 17 - 7 14
3. Эвертон Заявка 7 4 1 2 15 - 11 13
4. Саутгемптон Заявка 7 4 0 3 13 - 9 12
5. Манчестер Сити Заявка 6 3 2 1 12 - 7 11
6. Тоттенхэм Заявка 7 3 2 2 10 - 8 11
7. Вест Хэм Заявка 7 3 2 2 10 - 8 11
8. Вулверхэмптон Заявка 7 3 2 2 8 - 7 11
9. Ньюкасл Заявка 7 3 1 3 9 - 13 10
10. Лестер Заявка 7 3 0 4 9 - 10 9
11. Лидс Заявка 7 2 2 3 12 - 13 8
12. Манчестер Юнайтед Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
13. Кристал Пэлас Заявка 7 2 2 3 8 - 14 8
14. Астон Вилла Заявка 6 2 1 3 12 - 11 7
15. Бёрнли Заявка 6 2 1 3 4 - 7 7
16. Арсенал Заявка 7 2 1 4 6 - 10 7
17. Фулхэм Заявка 7 1 2 4 6 - 12 5
18. Вест Бромвич Заявка 7 1 2 4 5 - 15 5
19. Брайтон Заявка 7 0 4 3 7 - 11 4
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 7 0 1 6 4 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 6 6 0 0 19 - 9 18
2. Лестер Заявка 7 6 0 1 17 - 7 18
3. Астон Вилла Заявка 6 5 0 1 12 - 2 15
4. Тоттенхэм Заявка 7 4 2 1 15 - 6 14
5. Эвертон Заявка 7 4 1 2 10 - 8 13
6. Манчестер Сити Заявка 7 3 3 1 7 - 5 12
7. Саутгемптон Заявка 7 3 3 1 12 - 10 12
8. Челси Заявка 7 3 2 2 12 - 7 11
9. Вест Хэм Заявка 7 3 1 3 11 - 11 10
10. Кристал Пэлас Заявка 7 3 1 3 11 - 11 10
11. Ливерпуль Заявка 7 2 4 1 16 - 12 10
12. Лидс Заявка 7 3 0 4 12 - 17 9
13. Вулверхэмптон Заявка 7 3 0 4 6 - 12 9
14. Ньюкасл Заявка 6 2 2 2 8 - 9 8
15. Брайтон Заявка 7 2 2 3 9 - 11 8
16. Арсенал Заявка 7 2 1 4 6 - 8 7
17. Бёрнли Заявка 7 1 3 3 4 - 12 6
18. Фулхэм Заявка 7 1 2 4 7 - 11 5
19. Вест Бромвич Заявка 7 0 2 5 5 - 14 2
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 7 0 1 6 4 - 14 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Сити - Ньюкасл от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 декабря 2020, осталось 2 дня 14 часов.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 70
    Манчестер Сити 97.1% (68)
    X 1.4% (1)
    Ньюкасл 1.4% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Манчестер Сити
    Ничья
    Ньюкасл
    1.14
    9.26
    26.00
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.13 10.00 20.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.13 10.00 26.00
      1.14 9.26 22.37

    Самый высокий коэффициент на матч «Манчестер Сити» – «Ньюкасл» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Манчестер Сити» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ньюкасл» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Манчестер Сити» – «Ньюкасл», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    6.75 1.11 5.70 1.15 3.05 1.39 2.46 1.56 1.90 2.00 1.52 2.57 1.40 3.00 1.19 4.85 1.15 5.55 1.06 9.70
    7.28 1.12 3.22 1.37 2.53 1.56 2.11 1.79 1.88 2.02 1.68 2.27 1.51 2.70 1.36 3.30 1.14 6.30
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    4.55 1.20 3.12 1.36 1.82 1.99 1.38 3.04 1.24 4.05
    3.19 1.38 2.20 1.71 1.83 2.05 1.58 2.46 1.35 3.38
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
    4.75 1.19 2.34 1.60 1.72 2.12 1.44 2.79 1.17 5.00
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    Прогнозы на матч Манчестер Сити - Ньюкасл

    Исход игры
    Манчестер Сити
    97.1% (68)
    Ничья
    1.4% (1)
    Ньюкасл
    1.4% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.7% (40)
    Меньше
    40.3% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    44.78% (30)
    Нет
    55.22% (37)
    Популярный счёт
    2:0 Манчестер Сити
    34.3% (24)
    3:1 Манчестер Сити
    18.6% (13)
    2:1 Манчестер Сити
    17.1% (12)
    3:0 Манчестер Сити
    14.3% (10)
    4:1 Манчестер Сити
    4.3% (3)
    1:0 Манчестер Сити
    2.9% (2)
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