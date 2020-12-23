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Фулхэм
 
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Стадион:
Саутгемптон

Бомбардиры внутри турнира

Фулхэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рид Бобби 4 0.29
2. Лукмен Адемола 2 0.14
3. Митрович Александр 2 (1) 0.14
4. Кэрни Том 1 0.07
5. Лофтус-Чик Рубен 1 0.07
6. Эйна Ола 1 0.07
7. Кавалейру Иван 1 (1) 0.07
8. Замбо-Ангисса Андре-Франк 0 0
9. Тете Кенни 0 0
10. Рид Харрисон 0 0
Саутгемптон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ингс Дэнни 6 (2) 0.43
2. Адамс Че 4 0.29
3. Уорд-Праус Джеймс 4 0.29
4. Вестергор Янник 3 0.21
5. Уолкотт Тео 2 0.14
6. Армстронг Стюарт 2 0.14
7. Ромеу Ориоль 1 0.07
8. Беднарек Ян 1 0.07
9. Редмонд Натан 1 0.07
10. Дженепо Мусса 1 0.07
11. Уокер-Питерс Кайл 0 0

Карточки

Фулхэм
# Игрок      
1. Андерсен Йоаким 2 1
2. Рид Бобби 3 0
3. Робинсон Энтони 3 0
4. Камара Абубакар 1 1
5. Кэрни Том 2 0
6. Ле Маршан Максим 2 0
7. Гектор Майкл 2 0
8. Митрович Александр 2 0
9. Рид Харрисон 2 0
10. Лукмен Адемола 2 0
11. Одои Денис 1 0
12. Брайан Джо 1 0
13. Кавалейру Иван 1 0
14. Лемина Марио 1 0
15. Лофтус-Чик Рубен 1 0
16. Тете Кенни 1 0
17. Адарабиойо Олуватосин 1 0
18. Замбо-Ангисса Андре-Франк 1 0
Саутгемптон
# Игрок      
1. Ромеу Ориоль 5 0
2. Уорд-Праус Джеймс 3 0
3. Уокер-Питерс Кайл 3 0
4. Бертранд Райан 2 0
5. Дженепо Мусса 2 0
6. Маккарти Алекс 1 0
7. Стивенс Джек 1 0
8. Ингс Дэнни 1 0
9. Беднарек Ян 1 0
10. Адамс Че 1 0
11. Диалло Ибраима 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фулхэм 8.33% (1) 33.33% (4) 16.67% (2) 0 25% (3) 16.67% (2)
 Саутгемптон 8% (2) 16% (4) 36% (9) 12% (3) 8% (2) 20% (5)

Предыдущие игры

Фулхэм Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Ньюкасл 1:1 Фулхэм Фулхэм 0:0 Брайтон Фулхэм 1:1 Ливерпуль Манчестер Сити 2:0 Фулхэм
Лестер 1:2 Фулхэм Фулхэм 2:3 Эвертон Вест Хэм 1:0 Фулхэм Фулхэм 2:0 Вест Бромвич Фулхэм 1:2 Кристал Пэлас Шеффилд Юнайтед 1:1 Фулхэм Вулверхэмптон 1:0 Фулхэм Брентфорд 3:0 Фулхэм Фулхэм 0:3 Астон Вилла Фулхэм 2:0 Шеффилд Уэнсдей Лидс 4:3 Фулхэм Ипсвич 0:1 Фулхэм Фулхэм 0:3 Арсенал Брентфорд 1:2 Фулхэм Фулхэм 1:2 Кардифф Сити Кардифф Сити 0:2 Фулхэм
Саутгемптон Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Саутгемптон 0:1 Манчестер Сити Арсенал 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 3:0 Шеффилд Юнайтед Брайтон 1:2 Саутгемптон
Саутгемптон 2:3 Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Ньюкасл Астон Вилла 3:4 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Эвертон Челси 3:3 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Вест Бромвич Бёрнли 0:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:5 Тоттенхэм Саутгемптон 0:2 Брентфорд Кристал Пэлас 1:0 Саутгемптон Саутгемптон 3:1 Шеффилд Юнайтед Борнмут 0:2 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Брайтон Манчестер Юнайтед 2:2 Саутгемптон Эвертон 1:1 Саутгемптон

Последние игры между собой

Фулхэм: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 5
Саутгемптон: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 1
Фулхэм 0:1 Саутгемптон Кубок лиги Саутгемптон 2:0 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 3:2 Саутгемптон Премьер-лига Фулхэм 0:1 Саутгемптон Кубок
Фулхэм 0:3 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 2:0 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 1:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 2:2 Фулхэм Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 14 9 4 1 36 - 19 31
2. Лестер Заявка 14 9 0 5 26 - 17 27
3. Манчестер Юнайтед Заявка 13 8 2 3 28 - 21 26
4. Эвертон Заявка 14 8 2 4 25 - 19 26
5. Челси Заявка 14 7 4 3 29 - 14 25
6. Тоттенхэм Заявка 14 7 4 3 25 - 14 25
7. Саутгемптон Заявка 14 7 3 4 25 - 19 24
8. Манчестер Сити Заявка 13 6 5 2 19 - 12 23
9. Астон Вилла Заявка 12 7 1 4 24 - 13 22
10. Вест Хэм Заявка 14 6 3 5 21 - 19 21
11. Вулверхэмптон Заявка 14 6 2 6 14 - 19 20
12. Ньюкасл Заявка 13 5 3 5 17 - 22 18
13. Кристал Пэлас Заявка 14 5 3 6 19 - 25 18
14. Лидс Заявка 14 5 2 7 24 - 30 17
15. Арсенал Заявка 14 4 2 8 12 - 18 14
16. Бёрнли Заявка 13 3 4 6 8 - 19 13
17. Брайтон Заявка 14 2 6 6 16 - 22 12
18. Фулхэм Заявка 14 2 4 8 13 - 23 10
19. Вест Бромвич Заявка 14 1 4 9 10 - 29 7
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 14 0 2 12 8 - 25 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 7 7 0 0 20 - 7 21
2. Челси Заявка 7 4 2 1 17 - 7 14
3. Эвертон Заявка 7 4 1 2 15 - 11 13
4. Саутгемптон Заявка 7 4 0 3 13 - 9 12
5. Манчестер Сити Заявка 6 3 2 1 12 - 7 11
6. Тоттенхэм Заявка 7 3 2 2 10 - 8 11
7. Вест Хэм Заявка 7 3 2 2 10 - 8 11
8. Вулверхэмптон Заявка 7 3 2 2 8 - 7 11
9. Ньюкасл Заявка 7 3 1 3 9 - 13 10
10. Лестер Заявка 7 3 0 4 9 - 10 9
11. Лидс Заявка 7 2 2 3 12 - 13 8
12. Манчестер Юнайтед Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
13. Кристал Пэлас Заявка 7 2 2 3 8 - 14 8
14. Астон Вилла Заявка 6 2 1 3 12 - 11 7
15. Бёрнли Заявка 6 2 1 3 4 - 7 7
16. Арсенал Заявка 7 2 1 4 6 - 10 7
17. Фулхэм Заявка 7 1 2 4 6 - 12 5
18. Вест Бромвич Заявка 7 1 2 4 5 - 15 5
19. Брайтон Заявка 7 0 4 3 7 - 11 4
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 7 0 1 6 4 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 6 6 0 0 19 - 9 18
2. Лестер Заявка 7 6 0 1 17 - 7 18
3. Астон Вилла Заявка 6 5 0 1 12 - 2 15
4. Тоттенхэм Заявка 7 4 2 1 15 - 6 14
5. Эвертон Заявка 7 4 1 2 10 - 8 13
6. Манчестер Сити Заявка 7 3 3 1 7 - 5 12
7. Саутгемптон Заявка 7 3 3 1 12 - 10 12
8. Челси Заявка 7 3 2 2 12 - 7 11
9. Вест Хэм Заявка 7 3 1 3 11 - 11 10
10. Кристал Пэлас Заявка 7 3 1 3 11 - 11 10
11. Ливерпуль Заявка 7 2 4 1 16 - 12 10
12. Лидс Заявка 7 3 0 4 12 - 17 9
13. Вулверхэмптон Заявка 7 3 0 4 6 - 12 9
14. Ньюкасл Заявка 6 2 2 2 8 - 9 8
15. Брайтон Заявка 7 2 2 3 9 - 11 8
16. Арсенал Заявка 7 2 1 4 6 - 8 7
17. Бёрнли Заявка 7 1 3 3 4 - 12 6
18. Фулхэм Заявка 7 1 2 4 7 - 11 5
19. Вест Бромвич Заявка 7 0 2 5 5 - 14 2
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 7 0 1 6 4 - 14 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Фулхэм - Саутгемптон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 декабря 2020, осталось 2 дня 8 часов 59 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 72
    Фулхэм 25% (18)
    X 25% (18)
    Саутгемптон 50% (36)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Фулхэм
    Ничья
    Саутгемптон
    3.28
    3.45
    2.39
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 3.20 3.45 2.30
    Бонус: 5 000 ₽ 3.20 3.30 2.30
    Бонус: 5 000 ₽ 3.28 3.44 2.32
      3.28 3.36 2.39

    Самый высокий коэффициент на матч «Фулхэм» – «Саутгемптон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Фулхэм» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Саутгемптон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Фулхэм» – «Саутгемптон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    11.00 1.03 7.70 1.06 3.30 1.31 2.70 1.50 2.08 1.79 1.83 2.03 1.69 2.17 1.42 2.85 1.29 3.55 1.13 6.10 1.10 6.50 1.01 11.50 1.01 12.00 0.00 19.00
    9.80 1.06 8.20 1.08 3.36 1.33 2.57 1.52 1.87 2.03 1.45 2.79 1.31 3.52 1.13 6.20 1.11 7.10 1.03 13.75
    3.62 1.32 2.72 1.51 2.15 1.77 1.86 2.05 1.66 2.34 1.46 2.89 1.32 3.63 1.11 7.85
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.86 1.94 1.38 2.90 1.11 6.00
    2.91 1.41 1.93 1.87 1.43 2.83 1.12 6.15 1.09 7.50
    2.97 1.43 2.44 1.60 1.90 1.99 1.56 2.55 1.40 3.11
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.60 1.45 1.65 2.17 1.27 3.65
    3.76 1.27 2.56 1.51 1.65 2.24 1.27 3.76 1.17 5.05

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.78 1.97
    Букмекер Да Нет
    4.60 1.16
    Букмекер Да Нет
    3.30 1.31
    Где смотреть матч Фулхэм - Саутгемптон онлайн

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    Прогнозы на матч Фулхэм - Саутгемптон

    Исход игры
    Фулхэм
    25% (18)
    Ничья
    25% (18)
    Саутгемптон
    50% (36)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.07% (38)
    Меньше
    44.93% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    76.81% (53)
    Нет
    23.19% (16)
    Популярный счёт
    1:2 Саутгемптон
    33.3% (24)
    1:1 Ничья
    22.2% (16)
    2:1 Фулхэм
    12.5% (9)
    1:0 Фулхэм
    6.9% (5)
    0:1 Саутгемптон
    5.6% (4)
    2:0 Фулхэм
    4.2% (3)
    0:2 Саутгемптон
    2.8% (2)
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