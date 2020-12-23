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Астон Вилла
 
Позже

Стадион:
Кристал Пэлас

Бомбардиры внутри турнира

Астон Вилла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уоткинс Олли 6 (1) 0.5
2. Грилиш Джек 5 0.42
3. Эль-Гази Анвар 3 (2) 0.25
4. Баркли Росс 2 0.17
5. Мингс Тайрон 2 0.17
6. Конса Эзри 2 0.17
7. Макгинн Джон 1 0.08
8. Траоре Бертран 1 0.08
9. Хурихан Конор 1 0.08
10. Трезеге 0 0
11. Кэш Мэтти 0 0
12. Соарес Дуглас 0 0
Кристал Пэлас
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Заха Уилфрид 7 (2) 0.5
2. Бентеке Кристиан 3 0.21
3. Таунсенд Андрос 1 0.07
4. Эзе Эберечи 1 0.07
5. Шлупп Джеффри 1 0.07
6. Данн Скотт 1 0.07
7. Куйяте Шейку 1 0.07
8. Айю Джордан 1 0.07
9. Ридевальд Жайро 1 0.07
10. Макартур Джеймс 0 0
11. Уорд Джоэл 0 0
12. Клайн Натаниэль 0 0
13. Ван Анхольт Патрик 0 0
14. Бачуайи Миши 0 0

Карточки

Астон Вилла
# Игрок      
1. Кэш Мэтти 5 0
2. Соарес Дуглас 3 1
3. Макгинн Джон 4 0
4. Таргетт Мэтт 4 0
5. Грилиш Джек 3 0
6. Мингс Тайрон 3 0
7. Хаус Кортни 1 0
8. Уоткинс Олли 1 0
9. Накамба Марвелус 1 0
10. Конса Эзри 1 0
Кристал Пэлас
# Игрок      
1. Миливоевич Лука 3 1
2. Макартур Джеймс 3 0
3. Бентеке Кристиан 1 1
4. Гуаита Висенте 2 0
5. Уорд Джоэл 2 0
6. Заха Уилфрид 2 0
7. Шлупп Джеффри 2 0
8. Маккарти Джеймс 1 0
9. Данн Скотт 1 0
10. Клайн Натаниэль 1 0
11. Ван Анхольт Патрик 1 0
12. Митчелл Тайрик 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Астон Вилла 17.39% (4) 8.7% (2) 8.7% (2) 13.04% (3) 26.09% (6) 26.09% (6)
 Кристал Пэлас 23.53% (4) 17.65% (3) 5.88% (1) 11.76% (2) 23.53% (4) 17.65% (3)

Предыдущие игры

Астон Вилла Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Вест Бромвич 0:3 Астон Вилла Астон Вилла 0:0 Бёрнли Вулверхэмптон 0:1 Астон Вилла Вест Хэм 2:1 Астон Вилла
Астон Вилла 1:2 Брайтон Арсенал 0:3 Астон Вилла Астон Вилла 3:4 Саутгемптон Астон Вилла 0:3 Лидс Лестер 0:1 Астон Вилла Астон Вилла 7:2 Ливерпуль Астон Вилла 0:1 Сток Сити Фулхэм 0:3 Астон Вилла Бристоль Сити 0:3 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Шеффилд Юнайтед Бёртон 1:3 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Манчестер Юнайтед Вест Хэм 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Арсенал Эвертон 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 2:0 Кристал Пэлас
Кристал Пэлас Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Кристал Пэлас 0:7 Ливерпуль Вест Хэм 1:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм Вест Бромвич 1:5 Кристал Пэлас
Кристал Пэлас 0:2 Ньюкасл Бёрнли 1:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 4:1 Лидс Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Фулхэм 1:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:1 Брайтон Челси 4:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:2 Эвертон Манчестер Юнайтед 1:3 Кристал Пэлас Борнмут 0:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Саутгемптон Кристал Пэлас 1:1 Брондбю Миллуолл 0:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 3:0 Чарльтон Кристал Пэлас 2:1 Оксфорд Юнайтед Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм

Последние игры между собой

Астон Вилла: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 4
Кристал Пэлас: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 4
Астон Вилла 2:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 1:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 1:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 2:1 Астон Вилла Премьер-лига
Астон Вилла 0:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:1 Астон Вилла Премьер-лига Кристал Пэлас 1:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:1 Кристал Пэлас Премьер-лига Астон Вилла 3:1 Кристал Пэлас Кубок Кристал Пэлас 2:2 Астон Вилла Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 14 9 4 1 36 - 19 31
2. Лестер Заявка 14 9 0 5 26 - 17 27
3. Манчестер Юнайтед Заявка 13 8 2 3 28 - 21 26
4. Эвертон Заявка 14 8 2 4 25 - 19 26
5. Челси Заявка 14 7 4 3 29 - 14 25
6. Тоттенхэм Заявка 14 7 4 3 25 - 14 25
7. Саутгемптон Заявка 14 7 3 4 25 - 19 24
8. Манчестер Сити Заявка 13 6 5 2 19 - 12 23
9. Астон Вилла Заявка 12 7 1 4 24 - 13 22
10. Вест Хэм Заявка 14 6 3 5 21 - 19 21
11. Вулверхэмптон Заявка 14 6 2 6 14 - 19 20
12. Ньюкасл Заявка 13 5 3 5 17 - 22 18
13. Кристал Пэлас Заявка 14 5 3 6 19 - 25 18
14. Лидс Заявка 14 5 2 7 24 - 30 17
15. Арсенал Заявка 14 4 2 8 12 - 18 14
16. Бёрнли Заявка 13 3 4 6 8 - 19 13
17. Брайтон Заявка 14 2 6 6 16 - 22 12
18. Фулхэм Заявка 14 2 4 8 13 - 23 10
19. Вест Бромвич Заявка 14 1 4 9 10 - 29 7
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 14 0 2 12 8 - 25 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 7 7 0 0 20 - 7 21
2. Челси Заявка 7 4 2 1 17 - 7 14
3. Эвертон Заявка 7 4 1 2 15 - 11 13
4. Саутгемптон Заявка 7 4 0 3 13 - 9 12
5. Манчестер Сити Заявка 6 3 2 1 12 - 7 11
6. Тоттенхэм Заявка 7 3 2 2 10 - 8 11
7. Вест Хэм Заявка 7 3 2 2 10 - 8 11
8. Вулверхэмптон Заявка 7 3 2 2 8 - 7 11
9. Ньюкасл Заявка 7 3 1 3 9 - 13 10
10. Лестер Заявка 7 3 0 4 9 - 10 9
11. Лидс Заявка 7 2 2 3 12 - 13 8
12. Манчестер Юнайтед Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
13. Кристал Пэлас Заявка 7 2 2 3 8 - 14 8
14. Астон Вилла Заявка 6 2 1 3 12 - 11 7
15. Бёрнли Заявка 6 2 1 3 4 - 7 7
16. Арсенал Заявка 7 2 1 4 6 - 10 7
17. Фулхэм Заявка 7 1 2 4 6 - 12 5
18. Вест Бромвич Заявка 7 1 2 4 5 - 15 5
19. Брайтон Заявка 7 0 4 3 7 - 11 4
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 7 0 1 6 4 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 6 6 0 0 19 - 9 18
2. Лестер Заявка 7 6 0 1 17 - 7 18
3. Астон Вилла Заявка 6 5 0 1 12 - 2 15
4. Тоттенхэм Заявка 7 4 2 1 15 - 6 14
5. Эвертон Заявка 7 4 1 2 10 - 8 13
6. Манчестер Сити Заявка 7 3 3 1 7 - 5 12
7. Саутгемптон Заявка 7 3 3 1 12 - 10 12
8. Челси Заявка 7 3 2 2 12 - 7 11
9. Вест Хэм Заявка 7 3 1 3 11 - 11 10
10. Кристал Пэлас Заявка 7 3 1 3 11 - 11 10
11. Ливерпуль Заявка 7 2 4 1 16 - 12 10
12. Лидс Заявка 7 3 0 4 12 - 17 9
13. Вулверхэмптон Заявка 7 3 0 4 6 - 12 9
14. Ньюкасл Заявка 6 2 2 2 8 - 9 8
15. Брайтон Заявка 7 2 2 3 9 - 11 8
16. Арсенал Заявка 7 2 1 4 6 - 8 7
17. Бёрнли Заявка 7 1 3 3 4 - 12 6
18. Фулхэм Заявка 7 1 2 4 7 - 11 5
19. Вест Бромвич Заявка 7 0 2 5 5 - 14 2
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 7 0 1 6 4 - 14 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Астон Вилла - Кристал Пэлас от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 декабря 2020, осталось 2 дня 8 часов 59 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 68
    Астон Вилла 69.1% (47)
    X 22.1% (15)
    Кристал Пэлас 8.8% (6)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Астон Вилла
    Ничья
    Кристал Пэлас
    2.01
    3.91
    4.00
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.95 3.70 4.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.92 3.90 3.85
    Бонус: 5 000 ₽ 2.01 3.76 3.86
      1.96 3.91 3.88

    Самый высокий коэффициент на матч «Астон Вилла» – «Кристал Пэлас» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Астон Вилла» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кристал Пэлас» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Астон Вилла» – «Кристал Пэлас», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    13.00 1.01 9.40 1.03 3.90 1.25 3.05 1.36 2.08 1.78 1.86 2.03 1.63 2.39 1.40 2.95 1.17 4.70 1.13 5.40 1.03 9.30 1.04 9.90 0.00 17.00
    11.75 1.04 10.00 1.05 3.94 1.26 3.18 1.36 2.11 1.81 1.64 2.29 1.41 2.95 1.20 4.80 1.16 5.40 1.06 9.90
    4.23 1.25 2.51 1.58 2.12 1.79 1.88 2.04 1.61 2.45 1.48 2.83 1.39 3.19 1.14 6.48
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.06 1.77 1.44 2.70 1.13 5.40
    3.12 1.36 2.11 1.73 1.50 2.59 1.17 5.05 1.12 6.25
    3.27 1.37 2.69 1.51 2.11 1.81 1.67 2.31 1.47 2.81
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.95 1.37 1.78 1.95 1.33 3.10
    4.25 1.22 2.95 1.40 1.81 2.00 1.36 3.15 1.22 4.25

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.70 2.07
    Букмекер Да Нет
    4.30 1.19
    Букмекер Да Нет
    3.00 1.33
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    Прогнозы на матч Астон Вилла - Кристал Пэлас

    Исход игры
    Астон Вилла
    69.1% (47)
    Ничья
    22.1% (15)
    Кристал Пэлас
    8.8% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.25% (33)
    Меньше
    50.75% (34)
    Обе команды забьют
    Да
    68.66% (46)
    Нет
    31.34% (21)
    Популярный счёт
    2:1 Астон Вилла
    38.2% (26)
    1:1 Ничья
    20.6% (14)
    1:0 Астон Вилла
    17.6% (12)
    2:0 Астон Вилла
    8.8% (6)
    1:2 Кристал Пэлас
    4.4% (3)
    3:1 Астон Вилла
    2.9% (2)
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