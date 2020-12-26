Лестер
1:1
Перерыв
Стадион: Кинг Пауэр
Манчестер Юнайтед
0:1
23' ГолРэшфорд Маркус
1:1
31' ГолБарнс Харви
45' Желтая карточкаФернандеш Бруну
15
Барнс
Харви
23
Шоу
Люк
17
Фред
Сантос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Барнс ХарвиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Томас ЛюкЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Прает ДеннисПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Чодури ХамзаПолузащитник
- Нападающий
-
17 Перес АйосеНападающий
-
Главный тренер: Роджерс Брендан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Шоу ЛюкЗащитник
-
17 Фред СантосПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
27 Теллес АлексЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Сульшер Уле Гуннар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
23'
31'
1:1
45'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
2 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 2
-
2 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Варди Джейми
|11 (6)
|0.73
|2.
|Барнс Харви
|4
|0.27
|3.
|Мэддисон Джеймс
|3
|0.2
|4.
|Тилеманс Юри
|3 (2)
|0.2
|5.
|Кастань Тимоти
|1
|0.07
|6.
|Прает Деннис
|1
|0.07
|7.
|Джастин Джеймс
|1
|0.07
|8.
|Перес Айосе
|1
|0.07
|9.
|Юндер Дженгиз
|0
|0
|10.
|Менди Нампалис
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фернандеш Бруну
|9 (4)
|0.64
|2.
|Рэшфорд Маркус
|6
|0.43
|3.
|Кавани Эдинсон
|3
|0.21
|4.
|Мактоминай Скотт
|2
|0.14
|5.
|Марсьяль Антони
|1
|0.07
|6.
|Линделоф Виктор
|1
|0.07
|7.
|Магуайр Гарри
|1
|0.07
|8.
|Погба Поль
|1
|0.07
|9.
|Ван де Бек Донни
|1
|0.07
|10.
|Джеймс Дэниэл
|1
|0.07
|11.
|Уан-Биссака Аарон
|1
|0.07
|12.
|Гринвуд Мэйсон
|1
|0.07
|13.
|Мата Хуан
|0
|0
|14.
|Шоу Люк
|0
|0
|15.
|Теллес Алекс
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Эванс Джонни
|5
|0
|2.
|Фухс Кристиан
|4
|0
|3.
|Менди Нампалис
|4
|0
|4.
|Тилеманс Юри
|3
|0
|5.
|Мэддисон Джеймс
|2
|0
|6.
|Джастин Джеймс
|2
|0
|7.
|Фофана Уэсли
|2
|0
|8.
|Олбрайтон Марк
|1
|0
|9.
|Перес Айосе
|1
|0
|10.
|Варди Джейми
|1
|0
|11.
|Амарти Даниэль
|1
|0
|12.
|Кастань Тимоти
|1
|0
|13.
|Сёюнджю Чаглар
|1
|0
|14.
|Ндиди Уилфред
|1
|0
|15.
|Томас Люк
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Магуайр Гарри
|3
|0
|2.
|Фред Сантос
|3
|0
|3.
|Фернандеш Бруну
|2
|0
|4.
|Шоу Люк
|2
|0
|5.
|Джеймс Дэниэл
|2
|0
|6.
|Марсьяль Антони
|0
|1
|7.
|Кавани Эдинсон
|1
|0
|8.
|Матич Неманья
|1
|0
|9.
|Погба Поль
|1
|0
|10.
|Байи Эрик
|1
|0
|11.
|Рэшфорд Маркус
|1
|0
|12.
|Хендерсон Дин
|1
|0
|13.
|Фосу-Менса Тимоти
|1
|0
|14.
|Гринвуд Мэйсон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лестер
|8.33% (2)
|16.67% (4)
|16.67% (4)
|12.5% (3)
|8.33% (2)
|37.5% (9)
|Манчестер Юнайтед
|11.11% (3)
|14.81% (4)
|11.11% (3)
|14.81% (4)
|18.52% (5)
|29.63% (8)
Предыдущие игры
Лестер Последние 20 матчей: +12 =1 -7Тоттенхэм 0:2 Лестер Лестер 0:2 Эвертон Лестер 3:0 Брайтон Лестер 2:0 АЕК
Шеффилд Юнайтед 1:2 Лестер Заря 1:0 Лестер Лестер 1:2 Фулхэм Брага 3:3 Лестер Ливерпуль 3:0 Лестер Лестер 1:0 Вулверхэмптон Лестер 4:0 Брага Лидс 1:4 Лестер АЕК 1:2 Лестер Арсенал 0:1 Лестер Лестер 3:0 Заря Лестер 0:1 Астон Вилла Лестер 0:3 Вест Хэм Манчестер Сити 2:5 Лестер Лестер 0:2 Арсенал Лестер 4:2 Бёрнли
Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: +13 =2 -5Эвертон 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6:2 Лидс Шеффилд Юнайтед 2:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:0 Манчестер Сити
РБ Лейпциг 3:2 Манчестер Юнайтед Вест Хэм 1:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:3 ПСЖ Саутгемптон 2:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 4:1 Истанбул Башакшехир Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Бромвич Эвертон 1:3 Манчестер Юнайтед Истанбул Башакшехир 2:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:1 Арсенал Манчестер Юнайтед 5:0 РБ Лейпциг Манчестер Юнайтед 0:0 Челси ПСЖ 1:2 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 1:4 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:6 Тоттенхэм Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед Брайтон 2:3 Манчестер Юнайтед
Последние игры между собой
Лестер: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 9
Манчестер Юнайтед: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 1
Лестер 2:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:0 Лестер Премьер-лига Лестер 0:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 4:1 Лестер Премьер-лига Лестер 1:2 Манчестер Юнайтед Суперкубок Манчестер Юнайтед 1:1 Лестер Премьер-лига Лестер 1:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:1 Лестер Премьер-лига Лестер 5:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|36 - 19
|31
|2.
|Лестер
|1:1 Заявка
|15
|9
|1
|5
|27 - 18
|28
|3.
|Манчестер Юнайтед
|1:1 Заявка
|14
|8
|3
|3
|29 - 22
|27
|4.
|Эвертон
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|25 - 19
|26
|5.
|Челси
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|29 - 14
|25
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|25 - 14
|25
|7.
|Саутгемптон
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 19
|24
|8.
|Манчестер Сити
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|19 - 12
|23
|9.
|Астон Вилла
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|24 - 13
|22
|10.
|Вест Хэм
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|21 - 19
|21
|11.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|14 - 19
|20
|12.
|Ньюкасл
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|17 - 22
|18
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|19 - 25
|18
|14.
|Лидс
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|24 - 30
|17
|15.
|Арсенал
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|12 - 18
|14
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|8 - 19
|13
|17.
|Брайтон
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|16 - 22
|12
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|13 - 23
|10
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|10 - 29
|7
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|14
|0
|2
|12
|8 - 25
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|20 - 7
|21
|2.
|Челси
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|17 - 7
|14
|3.
|Эвертон
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 11
|13
|4.
|Саутгемптон
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|13 - 9
|12
|5.
|Манчестер Сити
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 7
|11
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 8
|11
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 8
|11
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|9.
|Ньюкасл
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 13
|10
|10.
|Лестер
|1:1 Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 11
|10
|11.
|Лидс
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 13
|8
|12.
|Манчестер Юнайтед
|1:1 Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 14
|8
|14.
|Астон Вилла
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|12 - 11
|7
|15.
|Бёрнли
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|4 - 7
|7
|16.
|Арсенал
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|18.
|Вест Бромвич
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 15
|5
|19.
|Брайтон
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|7 - 11
|4
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|1:1 Заявка
|7
|6
|1
|0
|20 - 10
|19
|2.
|Лестер
|1:1 Заявка
|7
|6
|0
|1
|17 - 7
|18
|3.
|Астон Вилла
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|12 - 2
|15
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 6
|14
|5.
|Эвертон
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|6.
|Манчестер Сити
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|7.
|Саутгемптон
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 10
|12
|8.
|Челси
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 7
|11
|9.
|Вест Хэм
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 11
|10
|10.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 11
|10
|11.
|Ливерпуль
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|16 - 12
|10
|12.
|Лидс
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|12 - 17
|9
|13.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|6 - 12
|9
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 9
|8
|15.
|Брайтон
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|16.
|Арсенал
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 8
|7
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 12
|6
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 11
|5
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|5 - 14
|2
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 14
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Лестер» – «Манчестер Юнайтед» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лестер» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Манчестер Юнайтед» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лестер» – «Манчестер Юнайтед», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Лестер 1:1 Манчестер Юнайтед
Исход игры
Лестер
17.4% (27)
Ничья
31% (48)
Манчестер Юнайтед
51.6% (80)
Тотал 2.5
Больше
64% (96)
Меньше
36% (54)
Обе команды забьют
Да
89.33% (134)
Нет
10.67% (16)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Юнайтед
38.7% (60)
1:1 Ничья
25.8% (40)
2:1 Лестер
14.2% (22)
0:1 Манчестер Юнайтед
5.2% (8)
2:2 Ничья
4.5% (7)
0:2 Манчестер Юнайтед
3.2% (5)
2:3 Манчестер Юнайтед
1.3% (2)
1:3 Манчестер Юнайтед
1.3% (2)
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