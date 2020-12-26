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Лестер
1:1
Перерыв

Стадион:
Манчестер Юнайтед
0'
0:1
23' Гол
Рэшфорд Маркус
1:1
31' Гол
Барнс Харви
45' Желтая карточка
Фернандеш Бруну
1
Шмейхель
Каспер
2
Джастин
Джеймс
3
Фофана
Уэсли
6
Эванс
Джонни
27
Кастань
Тимоти
25
Ндиди
Уилфред
8
Тилеманс
Юри
11
Олбрайтон
Марк
10
Мэддисон
Джеймс
15
Барнс
Харви
9
Варди
Джейми
1
Де
Хеа
Давид
2
Линделоф
Виктор
3
Байи
Эрик
5
Магуайр
Гарри
23
Шоу
Люк
17
Фред
Сантос
39
Мактоминай
Скотт
21
Джеймс
Дэниэл
18
Фернандеш
Бруну
10
Рэшфорд
Маркус
9
Марсьяль
Антони
Лестер
4-2-3-1
Манчестер Юнайтед
4-2-3-1

Ход матча

23'
0:1
Рэшфорд Маркус
(Фернандеш Бруну)
31'
Барнс Харви
(Мэддисон Джеймс)
1:1
45'
 
Фернандеш Бруну

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Лестер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Варди Джейми 11 (6) 0.73
2. Барнс Харви 4 0.27
3. Мэддисон Джеймс 3 0.2
4. Тилеманс Юри 3 (2) 0.2
5. Кастань Тимоти 1 0.07
6. Прает Деннис 1 0.07
7. Джастин Джеймс 1 0.07
8. Перес Айосе 1 0.07
9. Юндер Дженгиз 0 0
10. Менди Нампалис 0 0
Манчестер Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фернандеш Бруну 9 (4) 0.64
2. Рэшфорд Маркус 6 0.43
3. Кавани Эдинсон 3 0.21
4. Мактоминай Скотт 2 0.14
5. Марсьяль Антони 1 0.07
6. Линделоф Виктор 1 0.07
7. Магуайр Гарри 1 0.07
8. Погба Поль 1 0.07
9. Ван де Бек Донни 1 0.07
10. Джеймс Дэниэл 1 0.07
11. Уан-Биссака Аарон 1 0.07
12. Гринвуд Мэйсон 1 0.07
13. Мата Хуан 0 0
14. Шоу Люк 0 0
15. Теллес Алекс 0 0

Карточки

Лестер
# Игрок      
1. Эванс Джонни 5 0
2. Фухс Кристиан 4 0
3. Менди Нампалис 4 0
4. Тилеманс Юри 3 0
5. Мэддисон Джеймс 2 0
6. Джастин Джеймс 2 0
7. Фофана Уэсли 2 0
8. Олбрайтон Марк 1 0
9. Перес Айосе 1 0
10. Варди Джейми 1 0
11. Амарти Даниэль 1 0
12. Кастань Тимоти 1 0
13. Сёюнджю Чаглар 1 0
14. Ндиди Уилфред 1 0
15. Томас Люк 1 0
Манчестер Юнайтед
# Игрок      
1. Магуайр Гарри 3 0
2. Фред Сантос 3 0
3. Фернандеш Бруну 2 0
4. Шоу Люк 2 0
5. Джеймс Дэниэл 2 0
6. Марсьяль Антони 0 1
7. Кавани Эдинсон 1 0
8. Матич Неманья 1 0
9. Погба Поль 1 0
10. Байи Эрик 1 0
11. Рэшфорд Маркус 1 0
12. Хендерсон Дин 1 0
13. Фосу-Менса Тимоти 1 0
14. Гринвуд Мэйсон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лестер 8.33% (2) 16.67% (4) 16.67% (4) 12.5% (3) 8.33% (2) 37.5% (9)
 Манчестер Юнайтед 11.11% (3) 14.81% (4) 11.11% (3) 14.81% (4) 18.52% (5) 29.63% (8)

Предыдущие игры

Лестер Последние 20 матчей: +12 =1 -7
Тоттенхэм 0:2 Лестер Лестер 0:2 Эвертон Лестер 3:0 Брайтон Лестер 2:0 АЕК
Шеффилд Юнайтед 1:2 Лестер Заря 1:0 Лестер Лестер 1:2 Фулхэм Брага 3:3 Лестер Ливерпуль 3:0 Лестер Лестер 1:0 Вулверхэмптон Лестер 4:0 Брага Лидс 1:4 Лестер АЕК 1:2 Лестер Арсенал 0:1 Лестер Лестер 3:0 Заря Лестер 0:1 Астон Вилла Лестер 0:3 Вест Хэм Манчестер Сити 2:5 Лестер Лестер 0:2 Арсенал Лестер 4:2 Бёрнли
Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Эвертон 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6:2 Лидс Шеффилд Юнайтед 2:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:0 Манчестер Сити
РБ Лейпциг 3:2 Манчестер Юнайтед Вест Хэм 1:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:3 ПСЖ Саутгемптон 2:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 4:1 Истанбул Башакшехир Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Бромвич Эвертон 1:3 Манчестер Юнайтед Истанбул Башакшехир 2:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:1 Арсенал Манчестер Юнайтед 5:0 РБ Лейпциг Манчестер Юнайтед 0:0 Челси ПСЖ 1:2 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 1:4 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:6 Тоттенхэм Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед Брайтон 2:3 Манчестер Юнайтед

Последние игры между собой

Лестер: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 9
Манчестер Юнайтед: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 1
Лестер 0:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:0 Лестер Премьер-лига Лестер 0:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:1 Лестер Премьер-лига
Лестер 2:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:0 Лестер Премьер-лига Лестер 0:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 4:1 Лестер Премьер-лига Лестер 1:2 Манчестер Юнайтед Суперкубок Манчестер Юнайтед 1:1 Лестер Премьер-лига Лестер 1:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:1 Лестер Премьер-лига Лестер 5:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 14 9 4 1 36 - 19 31
2. Лестер 1:1 Заявка 15 9 1 5 27 - 18 28
3. Манчестер Юнайтед 1:1 Заявка 14 8 3 3 29 - 22 27
4. Эвертон Заявка 14 8 2 4 25 - 19 26
5. Челси Заявка 14 7 4 3 29 - 14 25
6. Тоттенхэм Заявка 14 7 4 3 25 - 14 25
7. Саутгемптон Заявка 14 7 3 4 25 - 19 24
8. Манчестер Сити Заявка 13 6 5 2 19 - 12 23
9. Астон Вилла Заявка 12 7 1 4 24 - 13 22
10. Вест Хэм Заявка 14 6 3 5 21 - 19 21
11. Вулверхэмптон Заявка 14 6 2 6 14 - 19 20
12. Ньюкасл Заявка 13 5 3 5 17 - 22 18
13. Кристал Пэлас Заявка 14 5 3 6 19 - 25 18
14. Лидс Заявка 14 5 2 7 24 - 30 17
15. Арсенал Заявка 14 4 2 8 12 - 18 14
16. Бёрнли Заявка 13 3 4 6 8 - 19 13
17. Брайтон Заявка 14 2 6 6 16 - 22 12
18. Фулхэм Заявка 14 2 4 8 13 - 23 10
19. Вест Бромвич Заявка 14 1 4 9 10 - 29 7
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 14 0 2 12 8 - 25 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 7 7 0 0 20 - 7 21
2. Челси Заявка 7 4 2 1 17 - 7 14
3. Эвертон Заявка 7 4 1 2 15 - 11 13
4. Саутгемптон Заявка 7 4 0 3 13 - 9 12
5. Манчестер Сити Заявка 6 3 2 1 12 - 7 11
6. Тоттенхэм Заявка 7 3 2 2 10 - 8 11
7. Вест Хэм Заявка 7 3 2 2 10 - 8 11
8. Вулверхэмптон Заявка 7 3 2 2 8 - 7 11
9. Ньюкасл Заявка 7 3 1 3 9 - 13 10
10. Лестер 1:1 Заявка 8 3 1 4 10 - 11 10
11. Лидс Заявка 7 2 2 3 12 - 13 8
12. Манчестер Юнайтед 1:1 Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
13. Кристал Пэлас Заявка 7 2 2 3 8 - 14 8
14. Астон Вилла Заявка 6 2 1 3 12 - 11 7
15. Бёрнли Заявка 6 2 1 3 4 - 7 7
16. Арсенал Заявка 7 2 1 4 6 - 10 7
17. Фулхэм Заявка 7 1 2 4 6 - 12 5
18. Вест Бромвич Заявка 7 1 2 4 5 - 15 5
19. Брайтон Заявка 7 0 4 3 7 - 11 4
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 7 0 1 6 4 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед 1:1 Заявка 7 6 1 0 20 - 10 19
2. Лестер 1:1 Заявка 7 6 0 1 17 - 7 18
3. Астон Вилла Заявка 6 5 0 1 12 - 2 15
4. Тоттенхэм Заявка 7 4 2 1 15 - 6 14
5. Эвертон Заявка 7 4 1 2 10 - 8 13
6. Манчестер Сити Заявка 7 3 3 1 7 - 5 12
7. Саутгемптон Заявка 7 3 3 1 12 - 10 12
8. Челси Заявка 7 3 2 2 12 - 7 11
9. Вест Хэм Заявка 7 3 1 3 11 - 11 10
10. Кристал Пэлас Заявка 7 3 1 3 11 - 11 10
11. Ливерпуль Заявка 7 2 4 1 16 - 12 10
12. Лидс Заявка 7 3 0 4 12 - 17 9
13. Вулверхэмптон Заявка 7 3 0 4 6 - 12 9
14. Ньюкасл Заявка 6 2 2 2 8 - 9 8
15. Брайтон Заявка 7 2 2 3 9 - 11 8
16. Арсенал Заявка 7 2 1 4 6 - 8 7
17. Бёрнли Заявка 7 1 3 3 4 - 12 6
18. Фулхэм Заявка 7 1 2 4 7 - 11 5
19. Вест Бромвич Заявка 7 0 2 5 5 - 14 2
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 7 0 1 6 4 - 14 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "Лестер" на своём поле играет вничью с "Манчестер Юнайтед" 1:1. Пока можно отметить, что по большому счёту обе команды играют примерно на равных, но есть всё же чуть больше симпатий к действиям команды Уле Гуннара Сульшера. Во втором тайме "Манчестер Юнайтед" может вновь выйти вперёд, если ничего серьёзно не поменяется на поле. "Лестеру" же в этом матче нужно более грамотно относиться к своим голевым моментам, если "лисы" продолжат их транжирить, ничего хорошего из этого не выйдет. 
  • Желтая карточка
    45'
    Эванс хотел быстро разыграть стандарт, Бруну Фернандеш не успел заблокировать попытку, но зато огрел по ногам защитника "Лестера", за это полузащитник "Манчестер Юнайтед" получил жёлтую карточку. 
  • Фол, нарушение
    45'
    Фернандеш перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Лестера", правила были нарушены против Тилеманса. 
  • Дополнительное время
    45'
    Одну минуту добавил Майк Дин к основному времени первого тайма. 
  • Фол, нарушение
    44'
    Фофана в центре поля нарушил правила против Марсьяля. Игроки "Манчестер Юнайтед" довольно быстро разыграли стандарт. 
  • 43'
    "Манчестер Юнайтед" также уже не идёт в высокий прессинг, обе команды хотят немного отдохнуть, чтобы во втором тайме продолжить бой. 
  • 42'
    Игроки "Лестера" катают мяч на своей половине поля, вот теперь уже видно, что "лисы" готовы уйти на перерыв при равном счёте. 
  • 41'
    Мэддисон со стандарта выполнил заброс в центр штрафной площади, Варди сбрасывал мяч головой немного левее, но никто из партнёров по команде почему-то не поддержал задумку и не пошёл на мяч. 
  • Фол, нарушение
    40'
    Фред на своей половине поля нарушил правила против Мэддисона. "Лестер"вновь тщательно готовится к стандарту. 
  • 39'
    Олбрайтон из радиуса штрафной площади пробил по воротам, мяч попал в спину Варди. 
  • 38'
    Игроки "Лестера" перехватили контроль над мячом, лучше бы "лисам" лишний раз уже не рисковать, чтобы всё же не получить второй гол в раздевалку. 
  • Опасный момент
    37'
    Шоу со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Фернандеш головой пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
  • Фол, нарушение
    36'
    Олбрайтон на левом фланге нарушил правила против Фреда. "Манчестер Юнайтед" заработал неплохой стандарт. 
  • 35'
    Довольно неожиданно по ходу первого тайма удалось забить "Манчестер Юнайтед" и "Лестеру", но нам же лучше, первый тайм уже порадовал двумя забитыми голами, наверняка и после перерыва голы ещё будут. 
  • Угловой
    34'
    Угловой у ворот "Манчестер Юнайтед". Мэддисон выполнил подачу к линии вратарской, Рэшфорд головой выбил мяч к линии штрафной площади, где уже Тилеманс нарушил правила в борьбе с Шоу. 
  • Описание гола
    33'
    Г-О-О-О-Л! 1:1!!! Барнс!!! Олбрайтон с правого фланга выполнил неудачную передачу на правый угол штрафной площади на ход Джастину, казалось, что игроки "Манчестер Юнайтед" перехватили мяч, но затем Фернандеш на своей половине поля зачем-то полез в обводку на Ндиди, мяч в итоге Бруну потерял, а далее уже Мэддисон перевёл мяч на Барнса, который из-под Байи и из-за пределов штрафной площади удачно пробил в левый угол ворот, де Хеа не сразу увидел удар и в итоге не смог спасти свою команду. 
  • 32'
    Джеймс на правом фланге решил отыграться с Рэшфордом при проходе вперёд, на этот раз Кастань удачно перехватил мяч. 
  • 31'
    Барнс при проходе вперёд по левому флангу попытался отыграться с Кастанем, но ответный пас от Тимоти был прочитан и перехвачен Мактоминаем. 
  • 30'
    Фернандеш теперь уже сам выполнил передачу на ход Рэшфорду по правому флангу, Эванс за счёт более удачной позиции грамотно поставил корпус и перехватил мяч. 
  • 29'
    Магуайр из глубины поля выполнил заброс на ход Фернандешу по левому флангу, мяч полетел слишком сильно и ушёл в аут. 
  • 28'
    Джастин с правого фланга выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Варди зацепился за мяч и пробил по воротам из-под Байи, мяч задел ногу защитника "Манчестер Юнайтед", а затем слабо полетел к правой штанге, его в итоге без проблем забрал де Хеа. 
  • 27'
    Барнс с левого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, Байи оказался первым на мяче и выбил его обратно на левый фланг. 
  • 26'
    Теперь уже "Лестер" точно должен будет активнее заиграть в атаке после пропущенного гола. "Лисы" сразу же стараются взяться за дело. 
  • Описание гола
    25'
    Г-О-О-О-О-Л! 0:1!!! Рэшфорд!!! Игроки "Манчестер Юнайтед" на правом фланге у штрафной площади "Лестера" удачно ввели мяч из аута, после небольшой комбинации Джеймс выполнил передачу к радиусу штрафной, Фернандеш в касание переправил мяч в центр штрафной на Рэшфорда, Маркус оторвался от соперников и очень уверенно пробил в правый угол ворот. 
  • 24'
    Тилеманс пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в прижатую руку Барнса и ушёл за пределы поля, будет удар от ворот. 
  • 23'
    Олбрайтон со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Манчестер Юнайтед" вновь уверенно выбили мяч подальше от своих ворот. 
  • Фол, нарушение
    22'
    Шоу на правом фланге нарушил правила против Олбрайтона. Игроки "Лестера" тщательно готовятся к стандарту. 
  • Угловой
    21'
    Мэддисон с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Линделоф головой выбил мяч подальше от своих ворот. 
  • 20'
    Джастин с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Байи не стал рисовать и выбил мяч на угловой. 
  • 19'
    У "Лестера" сейчас также начинаются проблемы с преодолением центра поля, совсем у нас упал темп встречи. 
  • 18'
    В среднем темпе сейчас уже стала проходить игра. Футболисты "Манчестер Юнайтед" решили просто подержать мяч в центре поля, чтобы как раз "Лестер" уже не так активно пытался прессинговать. 
  • 17'
    "Лестер" постепенно старается действовать уже в более высоком прессинге, при желании команда Брендана Роджерса может попробовать сыграть и первым номером. 
  • Фол, нарушение
    16'
    Мактоминай в центре поля нарушил правила против Барнса. Игроки "Лестера" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • Офсайд
    15'
    Джеймс выполнил передачу к правому углу штрафной площади "Лестера" на Рэшфорда, теперь уже Маркус забрался в офсайд. 
  • Судья
    14'
    Мэддисон в борьбе с Мактоминаем оказался на газоне на половине поля "Манчестер Юнайтед", Майк Дин показал, что нужно играть дальше. 
  • Офсайд
    13'
    Олбрайтон из глубины поля выполнил заброс на ход Варди, Джейми на этот раз зацепился за мяч, мог быть голевой момент, но форвард "Лестера" оказался в офсайде. 
  • 12'
    Марсьяль прошёл вперёд по центру, затем Антони выполнил передачу в центр штрафной площади на ход Рэшфорду, мяч полетел слишком сильно для Маркуса, его в итоге перехватили защитники "лис". 
  • Опасный момент
    11'
    Де Хеа получил неудобную передачу назад во вратарскую, Давиду пришлось экстренно отбрасывать мяч на правый угол штрафной под прессингом Варди, мяч до Магуайра не дошёл, его перехватили игроки "Лестера", затем последовала передача в центр штрафной на Мэддисона, но Фред успел вернуться назад и спасти свою команду от больших неприятностей. 
  • 10'
    Рэшфорд попытался сам пройти вперёд по левому флангу, но Маркус слишком далеко отпустил от себя мяч и в итоге проиграл борьбу Джастину. 
  • 9'
    Из глубины поля сейчас последовал заброс на ход Варди по центру, Байи за счёт более грамотной позиции спокойно перехватил мяч, а затем отыгрался с де Хеа. 
  • 8'
    "Лестер" пока по большей части вынужден играть вторым номером, но "лисы" к этому оказались готовы, команда Брендана Роджерса знает, что она делает на поле. 
  • 7'
    Марсьяль попытался пробить в правый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч полетел крайне слабо, Шмейхель без всякого труда забрал его в руки. 
  • 6'
    Рэшфорд прошёл вперёд по центру, а затем Маркус выполнил довольно читаемую передачу на левый угол штрафной площади на ход Фернандешу, Эванс перехватил мяч, но при этом защитник "Лестера" вынужден был выбить его в аут. 
  • Судья
    5'
    Мэддисон в центре поля получил по ногам от Фреда, но мяч остался у игроков "Лестера", а поэтому Майк Дин не стал давать свисток. 
  • Опасный момент
    4'
    Олбрайтон отправил Джастина в проход по правому флангу, Джеймс удачно подхватил мяч и выполнил подачу в центр штрафной площади, Варди в борьбе с Байи в касание пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной. 
  • Опасный момент
    3'
    Шоу выполнил передачу к левому углу штрафной площади, Фернандеш сразу же выполнил заброс к линии вратарской, Рэшфорд головой пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной. 
  • 2'
    Из центра поля последовал безадресный заброс на правый угол штрафной площади "Лестера", Шмейхель сразу же размялся при игре на выходе. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная битва, посмотрим, хватит ли сил "Манчестер Юнайтед" после недавнего матча в Кубке лиги против "Эвертона". Да, в той встрече Уле Гуннар Сульшер проводил ротацию, но так или иначе "Лестер" на своём поле вполне сегодня может рассчитывать как минимум на одно очко. 
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на King Power Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

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Бонус: 5 000 ₽ 3.25 3.54 2.26
  2.84 2.93 2.84

Самый высокий коэффициент на матч «Лестер» – «Манчестер Юнайтед» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лестер» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Манчестер Юнайтед» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лестер» – «Манчестер Юнайтед», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
14.50 1.01 10.00 1.02 7.20 1.09 5.55 1.14 4.20 1.22 1.92 1.90 3.05 1.37 1.80 2.00 1.35 3.15 1.23 4.05 1.07 8.80 1.06 9.20 1.01 13.50
12.25 1.04 10.75 1.05 4.15 1.24 3.32 1.34 2.18 1.76 1.70 2.18 1.53 2.53 1.23 4.30 1.18 5.10 1.07 7.90
4.57 1.23 2.92 1.43 2.27 1.68 1.96 1.93 1.74 2.17 1.53 2.61 2.93 1.43 2.31 1.66 2.01 1.87 1.69 2.25 1.51 2.65 1.17 5.72
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75
3.05 1.37 2.00 1.80 1.82 1.97 1.22 4.20 1.12 6.10
3.20 1.35 2.15 1.70 1.53 2.50 1.19 4.75 1.13 6.00
2.83 1.46 2.33 1.65 1.81 2.07 1.51 2.65 1.37 3.22 1.37 3.31 1.49 2.73 1.28 3.84
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.20 1.22 2.90 1.40 1.75 2.05 1.45 2.60 1.23 4.05
4.45 1.21 3.15 1.36 1.94 1.86 1.45 2.75 1.28 3.64

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.40 2.90
Букмекер Да Нет
3.25 1.33
Букмекер Да Нет
3.05 1.35
Где смотреть матч Лестер 1:1 Манчестер Юнайтед онлайн

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Прогнозы на матч Лестер 1:1 Манчестер Юнайтед

Исход игры
Лестер
17.4% (27)
Ничья
31% (48)
Манчестер Юнайтед
51.6% (80)
Тотал 2.5
Больше
64% (96)
Меньше
36% (54)
Обе команды забьют
Да
89.33% (134)
Нет
10.67% (16)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Юнайтед
38.7% (60)
1:1 Ничья
25.8% (40)
2:1 Лестер
14.2% (22)
0:1 Манчестер Юнайтед
5.2% (8)
2:2 Ничья
4.5% (7)
0:2 Манчестер Юнайтед
3.2% (5)
2:3 Манчестер Юнайтед
1.3% (2)
1:3 Манчестер Юнайтед
1.3% (2)
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1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (11) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
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