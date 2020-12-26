Фофана в центре поля нарушил правила против Марсьяля. Игроки "Манчестер Юнайтед" довольно быстро разыграли стандарт.

Фернандеш перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Лестера", правила были нарушены против Тилеманса.

Эванс хотел быстро разыграть стандарт, Бруну Фернандеш не успел заблокировать попытку, но зато огрел по ногам защитника "Лестера", за это полузащитник "Манчестер Юнайтед" получил жёлтую карточку.

Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "Лестер" на своём поле играет вничью с "Манчестер Юнайтед" 1:1. Пока можно отметить, что по большому счёту обе команды играют примерно на равных, но есть всё же чуть больше симпатий к действиям команды Уле Гуннара Сульшера. Во втором тайме "Манчестер Юнайтед" может вновь выйти вперёд, если ничего серьёзно не поменяется на поле. "Лестеру" же в этом матче нужно более грамотно относиться к своим голевым моментам, если "лисы" продолжат их транжирить, ничего хорошего из этого не выйдет.

43' "Манчестер Юнайтед" также уже не идёт в высокий прессинг, обе команды хотят немного отдохнуть, чтобы во втором тайме продолжить бой.

42' Игроки "Лестера" катают мяч на своей половине поля, вот теперь уже видно, что "лисы" готовы уйти на перерыв при равном счёте.

41' Мэддисон со стандарта выполнил заброс в центр штрафной площади, Варди сбрасывал мяч головой немного левее, но никто из партнёров по команде почему-то не поддержал задумку и не пошёл на мяч.

40' Фред на своей половине поля нарушил правила против Мэддисона. "Лестер"вновь тщательно готовится к стандарту.

39' Олбрайтон из радиуса штрафной площади пробил по воротам, мяч попал в спину Варди.

38' Игроки "Лестера" перехватили контроль над мячом, лучше бы "лисам" лишний раз уже не рисковать, чтобы всё же не получить второй гол в раздевалку.

37' Шоу со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Фернандеш головой пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

36' Олбрайтон на левом фланге нарушил правила против Фреда. "Манчестер Юнайтед" заработал неплохой стандарт.

35' Довольно неожиданно по ходу первого тайма удалось забить "Манчестер Юнайтед" и "Лестеру", но нам же лучше, первый тайм уже порадовал двумя забитыми голами, наверняка и после перерыва голы ещё будут.

34' Угловой у ворот "Манчестер Юнайтед". Мэддисон выполнил подачу к линии вратарской, Рэшфорд головой выбил мяч к линии штрафной площади, где уже Тилеманс нарушил правила в борьбе с Шоу.

33' Г-О-О-О-Л! 1:1!!! Барнс!!! Олбрайтон с правого фланга выполнил неудачную передачу на правый угол штрафной площади на ход Джастину, казалось, что игроки "Манчестер Юнайтед" перехватили мяч, но затем Фернандеш на своей половине поля зачем-то полез в обводку на Ндиди, мяч в итоге Бруну потерял, а далее уже Мэддисон перевёл мяч на Барнса, который из-под Байи и из-за пределов штрафной площади удачно пробил в левый угол ворот, де Хеа не сразу увидел удар и в итоге не смог спасти свою команду.

32' Джеймс на правом фланге решил отыграться с Рэшфордом при проходе вперёд, на этот раз Кастань удачно перехватил мяч.

31' Барнс при проходе вперёд по левому флангу попытался отыграться с Кастанем, но ответный пас от Тимоти был прочитан и перехвачен Мактоминаем.

30' Фернандеш теперь уже сам выполнил передачу на ход Рэшфорду по правому флангу, Эванс за счёт более удачной позиции грамотно поставил корпус и перехватил мяч.

29' Магуайр из глубины поля выполнил заброс на ход Фернандешу по левому флангу, мяч полетел слишком сильно и ушёл в аут.

28' Джастин с правого фланга выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Варди зацепился за мяч и пробил по воротам из-под Байи, мяч задел ногу защитника "Манчестер Юнайтед", а затем слабо полетел к правой штанге, его в итоге без проблем забрал де Хеа.

27' Барнс с левого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, Байи оказался первым на мяче и выбил его обратно на левый фланг.

26' Теперь уже "Лестер" точно должен будет активнее заиграть в атаке после пропущенного гола. "Лисы" сразу же стараются взяться за дело.

25' Г-О-О-О-О-Л! 0:1!!! Рэшфорд!!! Игроки "Манчестер Юнайтед" на правом фланге у штрафной площади "Лестера" удачно ввели мяч из аута, после небольшой комбинации Джеймс выполнил передачу к радиусу штрафной, Фернандеш в касание переправил мяч в центр штрафной на Рэшфорда, Маркус оторвался от соперников и очень уверенно пробил в правый угол ворот.

24' Тилеманс пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в прижатую руку Барнса и ушёл за пределы поля, будет удар от ворот.

23' Олбрайтон со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Манчестер Юнайтед" вновь уверенно выбили мяч подальше от своих ворот.

22' Шоу на правом фланге нарушил правила против Олбрайтона. Игроки "Лестера" тщательно готовятся к стандарту.

21' Мэддисон с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Линделоф головой выбил мяч подальше от своих ворот.

20' Джастин с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Байи не стал рисовать и выбил мяч на угловой.

19' У "Лестера" сейчас также начинаются проблемы с преодолением центра поля, совсем у нас упал темп встречи.

18' В среднем темпе сейчас уже стала проходить игра. Футболисты "Манчестер Юнайтед" решили просто подержать мяч в центре поля, чтобы как раз "Лестер" уже не так активно пытался прессинговать.

17' "Лестер" постепенно старается действовать уже в более высоком прессинге, при желании команда Брендана Роджерса может попробовать сыграть и первым номером.

16' Мактоминай в центре поля нарушил правила против Барнса. Игроки "Лестера" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

15' Джеймс выполнил передачу к правому углу штрафной площади "Лестера" на Рэшфорда, теперь уже Маркус забрался в офсайд.

14' Мэддисон в борьбе с Мактоминаем оказался на газоне на половине поля "Манчестер Юнайтед", Майк Дин показал, что нужно играть дальше.

13' Олбрайтон из глубины поля выполнил заброс на ход Варди, Джейми на этот раз зацепился за мяч, мог быть голевой момент, но форвард "Лестера" оказался в офсайде.

12' Марсьяль прошёл вперёд по центру, затем Антони выполнил передачу в центр штрафной площади на ход Рэшфорду, мяч полетел слишком сильно для Маркуса, его в итоге перехватили защитники "лис".

11' Де Хеа получил неудобную передачу назад во вратарскую, Давиду пришлось экстренно отбрасывать мяч на правый угол штрафной под прессингом Варди, мяч до Магуайра не дошёл, его перехватили игроки "Лестера", затем последовала передача в центр штрафной на Мэддисона, но Фред успел вернуться назад и спасти свою команду от больших неприятностей.

10' Рэшфорд попытался сам пройти вперёд по левому флангу, но Маркус слишком далеко отпустил от себя мяч и в итоге проиграл борьбу Джастину.

9' Из глубины поля сейчас последовал заброс на ход Варди по центру, Байи за счёт более грамотной позиции спокойно перехватил мяч, а затем отыгрался с де Хеа.

8' "Лестер" пока по большей части вынужден играть вторым номером, но "лисы" к этому оказались готовы, команда Брендана Роджерса знает, что она делает на поле.

7' Марсьяль попытался пробить в правый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч полетел крайне слабо, Шмейхель без всякого труда забрал его в руки.

6' Рэшфорд прошёл вперёд по центру, а затем Маркус выполнил довольно читаемую передачу на левый угол штрафной площади на ход Фернандешу, Эванс перехватил мяч, но при этом защитник "Лестера" вынужден был выбить его в аут.

5' Мэддисон в центре поля получил по ногам от Фреда, но мяч остался у игроков "Лестера", а поэтому Майк Дин не стал давать свисток.

4' Олбрайтон отправил Джастина в проход по правому флангу, Джеймс удачно подхватил мяч и выполнил подачу в центр штрафной площади, Варди в борьбе с Байи в касание пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной.

3' Шоу выполнил передачу к левому углу штрафной площади, Фернандеш сразу же выполнил заброс к линии вратарской, Рэшфорд головой пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной.

2' Из центра поля последовал безадресный заброс на правый угол штрафной площади "Лестера", Шмейхель сразу же размялся при игре на выходе.