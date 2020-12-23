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Лестер
 
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Стадион:
Манчестер Юнайтед

Бомбардиры внутри турнира

Лестер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Варди Джейми 11 (6) 0.79
2. Мэддисон Джеймс 3 0.21
3. Барнс Харви 3 0.21
4. Тилеманс Юри 3 (2) 0.21
5. Кастань Тимоти 1 0.07
6. Прает Деннис 1 0.07
7. Джастин Джеймс 1 0.07
8. Перес Айосе 1 0.07
9. Юндер Дженгиз 0 0
10. Менди Нампалис 0 0
Манчестер Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фернандеш Бруну 9 (4) 0.69
2. Рэшфорд Маркус 5 0.38
3. Кавани Эдинсон 3 0.23
4. Мактоминай Скотт 2 0.15
5. Марсьяль Антони 1 0.08
6. Линделоф Виктор 1 0.08
7. Магуайр Гарри 1 0.08
8. Погба Поль 1 0.08
9. Ван де Бек Донни 1 0.08
10. Джеймс Дэниэл 1 0.08
11. Уан-Биссака Аарон 1 0.08
12. Гринвуд Мэйсон 1 0.08
13. Мата Хуан 0 0
14. Шоу Люк 0 0
15. Теллес Алекс 0 0

Карточки

Лестер
# Игрок      
1. Эванс Джонни 5 0
2. Фухс Кристиан 4 0
3. Менди Нампалис 4 0
4. Тилеманс Юри 3 0
5. Мэддисон Джеймс 2 0
6. Джастин Джеймс 2 0
7. Фофана Уэсли 2 0
8. Олбрайтон Марк 1 0
9. Перес Айосе 1 0
10. Варди Джейми 1 0
11. Амарти Даниэль 1 0
12. Кастань Тимоти 1 0
13. Сёюнджю Чаглар 1 0
14. Ндиди Уилфред 1 0
15. Томас Люк 1 0
Манчестер Юнайтед
# Игрок      
1. Магуайр Гарри 3 0
2. Фред Сантос 3 0
3. Фернандеш Бруну 2 0
4. Шоу Люк 2 0
5. Джеймс Дэниэл 2 0
6. Марсьяль Антони 0 1
7. Кавани Эдинсон 1 0
8. Матич Неманья 1 0
9. Погба Поль 1 0
10. Байи Эрик 1 0
11. Рэшфорд Маркус 1 0
12. Хендерсон Дин 1 0
13. Фосу-Менса Тимоти 1 0
14. Гринвуд Мэйсон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лестер 8.33% (2) 16.67% (4) 16.67% (4) 12.5% (3) 8.33% (2) 37.5% (9)
 Манчестер Юнайтед 11.11% (3) 14.81% (4) 11.11% (3) 14.81% (4) 18.52% (5) 29.63% (8)

Предыдущие игры

Лестер Последние 20 матчей: +12 =1 -7
Тоттенхэм 0:2 Лестер Лестер 0:2 Эвертон Лестер 3:0 Брайтон Лестер 2:0 АЕК
Шеффилд Юнайтед 1:2 Лестер Заря 1:0 Лестер Лестер 1:2 Фулхэм Брага 3:3 Лестер Ливерпуль 3:0 Лестер Лестер 1:0 Вулверхэмптон Лестер 4:0 Брага Лидс 1:4 Лестер АЕК 1:2 Лестер Арсенал 0:1 Лестер Лестер 3:0 Заря Лестер 0:1 Астон Вилла Лестер 0:3 Вест Хэм Манчестер Сити 2:5 Лестер Лестер 0:2 Арсенал Лестер 4:2 Бёрнли
Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Эвертон 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6:2 Лидс Шеффилд Юнайтед 2:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:0 Манчестер Сити
РБ Лейпциг 3:2 Манчестер Юнайтед Вест Хэм 1:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:3 ПСЖ Саутгемптон 2:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 4:1 Истанбул Башакшехир Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Бромвич Эвертон 1:3 Манчестер Юнайтед Истанбул Башакшехир 2:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:1 Арсенал Манчестер Юнайтед 5:0 РБ Лейпциг Манчестер Юнайтед 0:0 Челси ПСЖ 1:2 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 1:4 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:6 Тоттенхэм Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед Брайтон 2:3 Манчестер Юнайтед

Последние игры между собой

Лестер: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 9
Манчестер Юнайтед: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 1
Лестер 0:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:0 Лестер Премьер-лига Лестер 0:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:1 Лестер Премьер-лига
Лестер 2:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:0 Лестер Премьер-лига Лестер 0:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 4:1 Лестер Премьер-лига Лестер 1:2 Манчестер Юнайтед Суперкубок Манчестер Юнайтед 1:1 Лестер Премьер-лига Лестер 1:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:1 Лестер Премьер-лига Лестер 5:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 14 9 4 1 36 - 19 31
2. Лестер Заявка 14 9 0 5 26 - 17 27
3. Манчестер Юнайтед Заявка 13 8 2 3 28 - 21 26
4. Эвертон Заявка 14 8 2 4 25 - 19 26
5. Челси Заявка 14 7 4 3 29 - 14 25
6. Тоттенхэм Заявка 14 7 4 3 25 - 14 25
7. Саутгемптон Заявка 14 7 3 4 25 - 19 24
8. Манчестер Сити Заявка 13 6 5 2 19 - 12 23
9. Астон Вилла Заявка 12 7 1 4 24 - 13 22
10. Вест Хэм Заявка 14 6 3 5 21 - 19 21
11. Вулверхэмптон Заявка 14 6 2 6 14 - 19 20
12. Ньюкасл Заявка 13 5 3 5 17 - 22 18
13. Кристал Пэлас Заявка 14 5 3 6 19 - 25 18
14. Лидс Заявка 14 5 2 7 24 - 30 17
15. Арсенал Заявка 14 4 2 8 12 - 18 14
16. Бёрнли Заявка 13 3 4 6 8 - 19 13
17. Брайтон Заявка 14 2 6 6 16 - 22 12
18. Фулхэм Заявка 14 2 4 8 13 - 23 10
19. Вест Бромвич Заявка 14 1 4 9 10 - 29 7
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 14 0 2 12 8 - 25 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 7 7 0 0 20 - 7 21
2. Челси Заявка 7 4 2 1 17 - 7 14
3. Эвертон Заявка 7 4 1 2 15 - 11 13
4. Саутгемптон Заявка 7 4 0 3 13 - 9 12
5. Манчестер Сити Заявка 6 3 2 1 12 - 7 11
6. Тоттенхэм Заявка 7 3 2 2 10 - 8 11
7. Вест Хэм Заявка 7 3 2 2 10 - 8 11
8. Вулверхэмптон Заявка 7 3 2 2 8 - 7 11
9. Ньюкасл Заявка 7 3 1 3 9 - 13 10
10. Лестер Заявка 7 3 0 4 9 - 10 9
11. Лидс Заявка 7 2 2 3 12 - 13 8
12. Манчестер Юнайтед Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
13. Кристал Пэлас Заявка 7 2 2 3 8 - 14 8
14. Астон Вилла Заявка 6 2 1 3 12 - 11 7
15. Бёрнли Заявка 6 2 1 3 4 - 7 7
16. Арсенал Заявка 7 2 1 4 6 - 10 7
17. Фулхэм Заявка 7 1 2 4 6 - 12 5
18. Вест Бромвич Заявка 7 1 2 4 5 - 15 5
19. Брайтон Заявка 7 0 4 3 7 - 11 4
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 7 0 1 6 4 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 6 6 0 0 19 - 9 18
2. Лестер Заявка 7 6 0 1 17 - 7 18
3. Астон Вилла Заявка 6 5 0 1 12 - 2 15
4. Тоттенхэм Заявка 7 4 2 1 15 - 6 14
5. Эвертон Заявка 7 4 1 2 10 - 8 13
6. Манчестер Сити Заявка 7 3 3 1 7 - 5 12
7. Саутгемптон Заявка 7 3 3 1 12 - 10 12
8. Челси Заявка 7 3 2 2 12 - 7 11
9. Вест Хэм Заявка 7 3 1 3 11 - 11 10
10. Кристал Пэлас Заявка 7 3 1 3 11 - 11 10
11. Ливерпуль Заявка 7 2 4 1 16 - 12 10
12. Лидс Заявка 7 3 0 4 12 - 17 9
13. Вулверхэмптон Заявка 7 3 0 4 6 - 12 9
14. Ньюкасл Заявка 6 2 2 2 8 - 9 8
15. Брайтон Заявка 7 2 2 3 9 - 11 8
16. Арсенал Заявка 7 2 1 4 6 - 8 7
17. Бёрнли Заявка 7 1 3 3 4 - 12 6
18. Фулхэм Заявка 7 1 2 4 7 - 11 5
19. Вест Бромвич Заявка 7 0 2 5 5 - 14 2
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 7 0 1 6 4 - 14 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лестер - Манчестер Юнайтед от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 декабря 2020, осталось 2 дня 6 часов 29 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 75
    Лестер 17.3% (13)
    X 34.7% (26)
    Манчестер Юнайтед 48% (36)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лестер
    Ничья
    Манчестер Юнайтед
    3.08
    3.70
    2.48
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 3.00 3.60 2.35
    Бонус: 5 000 ₽ 2.80 3.70 2.48
    Бонус: 5 000 ₽ 3.08 3.62 2.44
      3.08 3.68 2.35

    Самый высокий коэффициент на матч «Лестер» – «Манчестер Юнайтед» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лестер» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Манчестер Юнайтед» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лестер» – «Манчестер Юнайтед», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    14.50 1.01 10.00 1.02 4.50 1.21 3.60 1.31 2.30 1.70 2.05 1.87 1.80 2.08 1.50 2.70 1.21 4.10 1.16 4.80 1.07 8.40 1.06 9.00 1.01 15.00
    12.50 1.03 11.50 1.04 4.30 1.23 3.38 1.33 2.28 1.70 1.78 2.06 1.49 2.66 1.25 4.05 1.20 4.85 1.07 8.60
    4.98 1.20 2.81 1.48 2.31 1.68 2.07 1.85 1.81 2.11 1.63 2.40 1.51 2.68 1.20 5.09
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.25 1.65 1.55 2.45 1.20 4.50
    3.30 1.33 2.20 1.67 1.54 2.48 1.19 4.70 1.14 5.90
    2.98 1.43 2.35 1.65 1.81 2.10 1.56 2.54 1.38 3.23
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.20 1.32 1.87 1.87 1.38 2.90
    4.55 1.19 3.30 1.33 1.89 1.91 1.41 2.91 1.28 3.68

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.52 2.39
    Букмекер Да Нет
    3.75 1.25
    Букмекер Да Нет
    2.85 1.39
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    Прогнозы на матч Лестер - Манчестер Юнайтед

    Исход игры
    Лестер
    17.3% (13)
    Ничья
    34.7% (26)
    Манчестер Юнайтед
    48% (36)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.38% (47)
    Меньше
    35.62% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    94.52% (69)
    Нет
    5.48% (4)
    Популярный счёт
    1:2 Манчестер Юнайтед
    38.7% (29)
    1:1 Ничья
    29.3% (22)
    2:1 Лестер
    16% (12)
    2:2 Ничья
    5.3% (4)
    0:1 Манчестер Юнайтед
    4% (3)
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