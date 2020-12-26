Шеффилд Юнайтед
0:1
Второй тайм: 89'
Стадион: Брэмолл Лейн
Эвертон
52' Желтая карточкаКалверт-Льюин Доминик
71' Желтая карточкаБэлдок Джордж
0:1
80' ГолСигурдссон Гильфи
81' Желтая карточкаБернард Дуарте
12
Иган
Джон
22
Ампаду
Этан
23
Осборн
Бен
24
Брюстер
Риан
14
Бёрк
Оливер
13
Мина
Йерри
22
Годфри
Бен
26
Дэйвис
Том
17
Айуоби
Алекс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
12 Иган ДжонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Ампаду ЭтанПолузащитник
-
23 Осборн БенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Брюстер РианПолузащитник
-
14 Бёрк ОливерНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Джагелка ФилЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Богл ДжейденПолузащитник
-
13 Лоу МаксПолузащитник
-
11 Муссе ЛиНападающий
- Нападающий
-
10 Шарп БиллиНападающий
-
Главный тренер: Уайлдер Крис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Мина ЙерриЗащитник
- Защитник
-
22 Годфри БенЗащитник
- Полузащитник
-
26 Дэйвис ТомПолузащитник
-
17 Айуоби АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Ольсен РобинВратарь
-
49 Лоссль ЙонасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Гомеш АндреПолузащитник
-
18 Нкунку НильсПолузащитник
-
14 Тосун ДженкНападающий
-
Главный тренер: Анчелотти Карло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
71'
76'
80'
81'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
4 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 3
-
4 Угловые 2
-
0 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Макголдрик Дэвид
|4
|0.27
|2.
|Берге Сандер
|1 (1)
|0.07
|3.
|Макбарни Оливер
|1
|0.07
|4.
|Богл Джейден
|1
|0.07
|5.
|Шарп Билли
|1 (1)
|0.07
|6.
|Бэлдок Джордж
|0
|0
|7.
|Ландстрем Джон
|0
|0
|8.
|Бёрк Оливер
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Калверт-Льюин Доминик
|11
|0.73
|2.
|Родригес Хамес
|3
|0.2
|3.
|Ришарлисон
|2 (1)
|0.13
|4.
|Кин Майкл
|2
|0.13
|5.
|Мина Йерри
|2
|0.13
|6.
|Сигурдссон Гильфи
|1 (1)
|0.07
|7.
|Дукуре Абдулай
|1
|0.07
|8.
|Бернард Дуарте
|1
|0.07
|9.
|Холгейт Мэйсон
|1
|0.07
|10.
|Динь Люка
|0
|0
|11.
|Айуоби Алекс
|0
|0
|12.
|Коулмэн Шеймус
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Иган Джон
|4
|1
|2.
|Ландстрем Джон
|3
|1
|3.
|Берге Сандер
|4
|0
|4.
|Стивенс Энда
|2
|0
|5.
|Бэлдок Джордж
|2
|0
|6.
|Джагелка Фил
|1
|0
|7.
|Лоу Макс
|1
|0
|8.
|Башам Крис
|1
|0
|9.
|Макголдрик Дэвид
|1
|0
|10.
|Норвуд Оливер
|1
|0
|11.
|Робинсон Джек
|1
|0
|12.
|Макбарни Оливер
|1
|0
|13.
|Осборн Бен
|1
|0
|14.
|Бёрк Оливер
|1
|0
|15.
|Ремсдейл Арон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Дукуре Абдулай
|4
|0
|2.
|Аллан Маркес
|4
|0
|3.
|Ришарлисон
|2
|1
|4.
|Калверт-Льюин Доминик
|3
|0
|5.
|Гомеш Андре
|2
|0
|6.
|Холгейт Мэйсон
|2
|0
|7.
|Динь Люка
|0
|1
|8.
|Тосун Дженк
|1
|0
|9.
|Родригес Хамес
|1
|0
|10.
|Бернард Дуарте
|1
|0
|11.
|Мина Йерри
|1
|0
|12.
|Годфри Бен
|1
|0
|13.
|Нкунку Нильс
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Шеффилд Юнайтед
|37.5% (3)
|12.5% (1)
|0
|0
|12.5% (1)
|37.5% (3)
|Эвертон
|8.33% (2)
|25% (6)
|29.17% (7)
|12.5% (3)
|16.67% (4)
|8.33% (2)
Предыдущие игры
Шеффилд Юнайтед Последние 20 матчей: +2 =3 -15Брайтон 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:3 Манчестер Юнайтед Саутгемптон 3:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:2 Лестер
Вест Бромвич 1:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Вест Хэм Челси 4:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Манчестер Сити Ливерпуль 2:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:1 Фулхэм Арсенал 2:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Лидс Астон Вилла 1:0 Шеффилд Юнайтед Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:2 Вулверхэмптон Шеффилд Юнайтед 2:2 Престон Норт Энд Дерби 0:2 Шеффилд Юнайтед Данди Юнайтед 0:1 Шеффилд Юнайтед Саутгемптон 3:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон
Эвертон Последние 20 матчей: +12 =3 -5Эвертон 0:2 Манчестер Юнайтед Эвертон 2:1 Арсенал Лестер 0:2 Эвертон Эвертон 1:0 Челси
Бёрнли 1:1 Эвертон Эвертон 0:1 Лидс Фулхэм 2:3 Эвертон Эвертон 1:3 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 2:1 Эвертон Саутгемптон 2:0 Эвертон Эвертон 2:2 Ливерпуль Эвертон 4:2 Брайтон Эвертон 4:1 Вест Хэм Кристал Пэлас 1:2 Эвертон Флитвуд Таун 2:5 Эвертон Эвертон 5:2 Вест Бромвич Эвертон 3:0 Сэлфорд Сити Тоттенхэм 0:1 Эвертон Эвертон 2:0 Престон Норт Энд Блэкпул 3:3 Эвертон
Последние игры между собой
Шеффилд Юнайтед: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Эвертон: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|36 - 19
|31
|2.
|Эвертон
|1:0 Заявка
|15
|9
|2
|4
|26 - 19
|29
|3.
|Лестер
|Заявка
|15
|9
|1
|5
|28 - 19
|28
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|30 - 23
|27
|5.
|Манчестер Сити
|2:0 Заявка
|14
|7
|5
|2
|21 - 12
|26
|6.
|Астон Вилла
|Заявка
|13
|8
|1
|4
|27 - 13
|25
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|25 - 14
|25
|8.
|Челси
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|30 - 17
|25
|9.
|Саутгемптон
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|25 - 19
|25
|10.
|Вест Хэм
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|21 - 19
|21
|11.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|14 - 19
|20
|12.
|Ньюкасл
|0:2 Заявка
|14
|5
|3
|6
|17 - 24
|18
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|19 - 28
|18
|14.
|Лидс
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|24 - 30
|17
|15.
|Арсенал
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|15 - 19
|17
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|8 - 19
|13
|17.
|Брайтон
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|16 - 22
|12
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|13 - 23
|11
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|10 - 29
|7
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|0:1 Заявка
|15
|0
|2
|13
|8 - 26
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|20 - 7
|21
|2.
|Челси
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|17 - 7
|14
|3.
|Манчестер Сити
|2:0 Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 7
|14
|4.
|Эвертон
|1:0 Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 11
|13
|5.
|Саутгемптон
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|13 - 9
|12
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 8
|11
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 8
|11
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|9.
|Астон Вилла
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|15 - 11
|10
|10.
|Ньюкасл
|0:2 Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 13
|10
|11.
|Лестер
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 12
|10
|12.
|Арсенал
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 11
|10
|13.
|Лидс
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 13
|8
|14.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 14
|8
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|4 - 7
|7
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 12
|6
|18.
|Вест Бромвич
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 15
|5
|19.
|Брайтон
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|7 - 11
|4
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|0:1 Заявка
|8
|0
|1
|7
|4 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|21 - 11
|19
|2.
|Лестер
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|17 - 7
|18
|3.
|Эвертон
|1:0 Заявка
|8
|5
|1
|2
|11 - 8
|16
|4.
|Астон Вилла
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|12 - 2
|15
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 6
|14
|6.
|Саутгемптон
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|12 - 10
|13
|7.
|Манчестер Сити
|2:0 Заявка
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|8.
|Челси
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 10
|11
|9.
|Вест Хэм
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 11
|10
|10.
|Ливерпуль
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|16 - 12
|10
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 14
|10
|12.
|Лидс
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|12 - 17
|9
|13.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|6 - 12
|9
|14.
|Брайтон
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|15.
|Ньюкасл
|0:2 Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|16.
|Арсенал
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 8
|7
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 12
|6
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 11
|5
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|5 - 14
|2
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|0:1 Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 14
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Шеффилд Юнайтед» – «Эвертон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Шеффилд Юнайтед» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Эвертон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Шеффилд Юнайтед» – «Эвертон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон
Исход игры
Шеффилд Юнайтед
1.3% (2)
Ничья
10% (16)
Эвертон
88.8% (142)
Тотал 2.5
Больше
57.79% (89)
Меньше
42.21% (65)
Обе команды забьют
Да
66.23% (102)
Нет
33.77% (52)
Популярный счёт
1:2 Эвертон
44.4% (71)
0:1 Эвертон
18.1% (29)
0:2 Эвертон
12.5% (20)
1:1 Ничья
8.8% (14)
1:3 Эвертон
6.3% (10)
2:3 Эвертон
2.5% (4)
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