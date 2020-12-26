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  2. Матчи
  3. Англия
Шеффилд Юнайтед
0:1
Второй тайм: 89'

Стадион:
Эвертон
0'
52' Желтая карточка
Калверт-Льюин Доминик
71' Желтая карточка
Бэлдок Джордж
0:1
80' Гол
Сигурдссон Гильфи
81' Желтая карточка
Бернард Дуарте
89'
1
Ремсдейл
Арон
6
Башам
Крис
12
Иган
Джон
19
Робинсон
Джек
2
Бэлдок
Джордж
22
Ампаду
Этан
23
Осборн
Бен
3
Стивенс
Энда
17
Макголдрик
Дэвид
24
Брюстер
Риан
14
Бёрк
Оливер
1
Пикфорд
Джордан
4
Холгейт
Мэйсон
13
Мина
Йерри
5
Кин
Майкл
22
Годфри
Бен
16
Дукуре
Абдулай
26
Дэйвис
Том
17
Айуоби
Алекс
10
Сигурдссон
Гильфи
24
Гордон
Энтони
9
Калверт-Льюин
Доминик
Шеффилд Юнайтед
3-4-2-1
Эвертон
4-2-3-1

Ход матча

46'
Макбарни Оливер
Бёрк Оливер
 
52'
 
Калверт-Льюин Доминик
55'
 
Бернард Дуарте
Гордон Энтони
63'
Норвуд Оливер
Макголдрик Дэвид
 
66'
 
Коулмэн Шеймус
Кин Майкл
71'
Бэлдок Джордж
 
74'
 
Гомеш Андре
Дэйвис Том
76'
Муссе Ли
Брюстер Риан
 
80'
0:1
Сигурдссон Гильфи
(Дукуре Абдулай)
81'
 
Бернард Дуарте

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Шеффилд Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Макголдрик Дэвид 4 0.27
2. Берге Сандер 1 (1) 0.07
3. Макбарни Оливер 1 0.07
4. Богл Джейден 1 0.07
5. Шарп Билли 1 (1) 0.07
6. Бэлдок Джордж 0 0
7. Ландстрем Джон 0 0
8. Бёрк Оливер 0 0
Эвертон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Калверт-Льюин Доминик 11 0.73
2. Родригес Хамес 3 0.2
3. Ришарлисон 2 (1) 0.13
4. Кин Майкл 2 0.13
5. Мина Йерри 2 0.13
6. Сигурдссон Гильфи 1 (1) 0.07
7. Дукуре Абдулай 1 0.07
8. Бернард Дуарте 1 0.07
9. Холгейт Мэйсон 1 0.07
10. Динь Люка 0 0
11. Айуоби Алекс 0 0
12. Коулмэн Шеймус 0 0

Карточки

Шеффилд Юнайтед
# Игрок      
1. Иган Джон 4 1
2. Ландстрем Джон 3 1
3. Берге Сандер 4 0
4. Стивенс Энда 2 0
5. Бэлдок Джордж 2 0
6. Джагелка Фил 1 0
7. Лоу Макс 1 0
8. Башам Крис 1 0
9. Макголдрик Дэвид 1 0
10. Норвуд Оливер 1 0
11. Робинсон Джек 1 0
12. Макбарни Оливер 1 0
13. Осборн Бен 1 0
14. Бёрк Оливер 1 0
15. Ремсдейл Арон 1 0
Эвертон
# Игрок      
1. Дукуре Абдулай 4 0
2. Аллан Маркес 4 0
3. Ришарлисон 2 1
4. Калверт-Льюин Доминик 3 0
5. Гомеш Андре 2 0
6. Холгейт Мэйсон 2 0
7. Динь Люка 0 1
8. Тосун Дженк 1 0
9. Родригес Хамес 1 0
10. Бернард Дуарте 1 0
11. Мина Йерри 1 0
12. Годфри Бен 1 0
13. Нкунку Нильс 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шеффилд Юнайтед 37.5% (3) 12.5% (1) 0 0 12.5% (1) 37.5% (3)
 Эвертон 8.33% (2) 25% (6) 29.17% (7) 12.5% (3) 16.67% (4) 8.33% (2)

Предыдущие игры

Шеффилд Юнайтед Последние 20 матчей: +2 =3 -15
Брайтон 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:3 Манчестер Юнайтед Саутгемптон 3:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:2 Лестер
Вест Бромвич 1:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Вест Хэм Челси 4:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Манчестер Сити Ливерпуль 2:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:1 Фулхэм Арсенал 2:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Лидс Астон Вилла 1:0 Шеффилд Юнайтед Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:2 Вулверхэмптон Шеффилд Юнайтед 2:2 Престон Норт Энд Дерби 0:2 Шеффилд Юнайтед Данди Юнайтед 0:1 Шеффилд Юнайтед Саутгемптон 3:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон
Эвертон Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Эвертон 0:2 Манчестер Юнайтед Эвертон 2:1 Арсенал Лестер 0:2 Эвертон Эвертон 1:0 Челси
Бёрнли 1:1 Эвертон Эвертон 0:1 Лидс Фулхэм 2:3 Эвертон Эвертон 1:3 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 2:1 Эвертон Саутгемптон 2:0 Эвертон Эвертон 2:2 Ливерпуль Эвертон 4:2 Брайтон Эвертон 4:1 Вест Хэм Кристал Пэлас 1:2 Эвертон Флитвуд Таун 2:5 Эвертон Эвертон 5:2 Вест Бромвич Эвертон 3:0 Сэлфорд Сити Тоттенхэм 0:1 Эвертон Эвертон 2:0 Престон Норт Энд Блэкпул 3:3 Эвертон

Последние игры между собой

Шеффилд Юнайтед: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Эвертон: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 0:2 Шеффилд Юнайтед Премьер-лига Эвертон 3:1 Шеффилд Юнайтед Кубок Carling
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 14 9 4 1 36 - 19 31
2. Эвертон 1:0 Заявка 15 9 2 4 26 - 19 29
3. Лестер Заявка 15 9 1 5 28 - 19 28
4. Манчестер Юнайтед Заявка 14 8 3 3 30 - 23 27
5. Манчестер Сити 2:0 Заявка 14 7 5 2 21 - 12 26
6. Астон Вилла Заявка 13 8 1 4 27 - 13 25
7. Тоттенхэм Заявка 14 7 4 3 25 - 14 25
8. Челси Заявка 15 7 4 4 30 - 17 25
9. Саутгемптон Заявка 15 7 4 4 25 - 19 25
10. Вест Хэм Заявка 14 6 3 5 21 - 19 21
11. Вулверхэмптон Заявка 14 6 2 6 14 - 19 20
12. Ньюкасл 0:2 Заявка 14 5 3 6 17 - 24 18
13. Кристал Пэлас Заявка 15 5 3 7 19 - 28 18
14. Лидс Заявка 14 5 2 7 24 - 30 17
15. Арсенал Заявка 15 5 2 8 15 - 19 17
16. Бёрнли Заявка 13 3 4 6 8 - 19 13
17. Брайтон Заявка 14 2 6 6 16 - 22 12
18. Фулхэм Заявка 15 2 5 8 13 - 23 11
19. Вест Бромвич Заявка 14 1 4 9 10 - 29 7
20. Шеффилд Юнайтед 0:1 Заявка 15 0 2 13 8 - 26 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 7 7 0 0 20 - 7 21
2. Челси Заявка 7 4 2 1 17 - 7 14
3. Манчестер Сити 2:0 Заявка 7 4 2 1 14 - 7 14
4. Эвертон 1:0 Заявка 7 4 1 2 15 - 11 13
5. Саутгемптон Заявка 7 4 0 3 13 - 9 12
6. Тоттенхэм Заявка 7 3 2 2 10 - 8 11
7. Вест Хэм Заявка 7 3 2 2 10 - 8 11
8. Вулверхэмптон Заявка 7 3 2 2 8 - 7 11
9. Астон Вилла Заявка 7 3 1 3 15 - 11 10
10. Ньюкасл 0:2 Заявка 7 3 1 3 9 - 13 10
11. Лестер Заявка 8 3 1 4 11 - 12 10
12. Арсенал Заявка 8 3 1 4 9 - 11 10
13. Лидс Заявка 7 2 2 3 12 - 13 8
14. Манчестер Юнайтед Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
15. Кристал Пэлас Заявка 7 2 2 3 8 - 14 8
16. Бёрнли Заявка 6 2 1 3 4 - 7 7
17. Фулхэм Заявка 8 1 3 4 6 - 12 6
18. Вест Бромвич Заявка 7 1 2 4 5 - 15 5
19. Брайтон Заявка 7 0 4 3 7 - 11 4
20. Шеффилд Юнайтед 0:1 Заявка 8 0 1 7 4 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 7 6 1 0 21 - 11 19
2. Лестер Заявка 7 6 0 1 17 - 7 18
3. Эвертон 1:0 Заявка 8 5 1 2 11 - 8 16
4. Астон Вилла Заявка 6 5 0 1 12 - 2 15
5. Тоттенхэм Заявка 7 4 2 1 15 - 6 14
6. Саутгемптон Заявка 8 3 4 1 12 - 10 13
7. Манчестер Сити 2:0 Заявка 7 3 3 1 7 - 5 12
8. Челси Заявка 8 3 2 3 13 - 10 11
9. Вест Хэм Заявка 7 3 1 3 11 - 11 10
10. Ливерпуль Заявка 7 2 4 1 16 - 12 10
11. Кристал Пэлас Заявка 8 3 1 4 11 - 14 10
12. Лидс Заявка 7 3 0 4 12 - 17 9
13. Вулверхэмптон Заявка 7 3 0 4 6 - 12 9
14. Брайтон Заявка 7 2 2 3 9 - 11 8
15. Ньюкасл 0:2 Заявка 7 2 2 3 8 - 11 8
16. Арсенал Заявка 7 2 1 4 6 - 8 7
17. Бёрнли Заявка 7 1 3 3 4 - 12 6
18. Фулхэм Заявка 7 1 2 4 7 - 11 5
19. Вест Бромвич Заявка 7 0 2 5 5 - 14 2
20. Шеффилд Юнайтед 0:1 Заявка 7 0 1 6 4 - 14 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Второй тайм
  • 90'
    Робинсон вбросил мяч из-за боковой в центр вратарской, откуда гости выбивают сферу к угловому флажку.
  • Дополнительное время
    90'
    Пять минут компенсирует главный арбитр ко второму тайму.
  • 89'
    Сигурдссон разыграл мяч с Айуоби, но после этого защитники "Шеффилд Юнайтед" смогли перехватить сферу.
  • 88'
    Башам подключился в атаку, простреливал в центр штрафной и мяч от соперника вылетел за пределы поля.
  • 87'
    Стивенс пробил по воротам с линии штрафной, но мяч пролетел намного выше каркаса.
  • Желтая карточка
    86'
    Пикфорд получает жёлтую карточку за затяжку времени при вводе мяча.
  • 85'
    Ремсдейл выполнил сильную передачу вперёд по центральной зоне, но никто из партнёров не сумел зацепиться за сферу.
  • Офсайд
    84'
    Андре Гомеш сыграл на левый край Годфри, который забрался в положение "вне игры".
  • 83'
    Игроки "Шеффилд Юнайтед" после пропущенного гола основательно перешли на половину поля соперника, но пока угрозу воротам Пикфорда не создают.
  • 82'
    Бэлдок выполнил подачу в штрафную "Эвертона", но мяч свалился с ноги и полетел под перекладину, Пикфорд перевёл сферу над каркасом.
  • 81'
    Норвуд выполнил подачу в центр штрафной "ирисок", но мяч пролетел мимо всех игроков и вылетел за пределы поля.
  • Желтая карточка
    80'
    Ещё одна жёлтая карточка у нас, а получает её Бернард, за задержку игры, отбросил он мяч от эпизода на несколько метров.
  • Описание гола
    79'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! ГИЛФИ СИГУРДССОН!!! Бернард сыграл с левого края штрафной в центр на Сигурдссона, который отправляет мяч в притирку со штангой в сетку ворот.
  • 78'
    Пикфорд выходит далеко за пределы штрафной, катая мяч со своими защитниками и отправляет мяч сильным ударом за боковую линию.
  • Фол, нарушение
    77'
    Дукуре пошёл вперёд по центральной заходе, но на выходе с центрального зона с помощью соперника упал на газон и арбитр зафиксировал фол.
  • 76'
    Продолжают защитники хозяева катать сферу около центрального круга, голкипера команд сегодня редко вступают в игру.
  • Замена
    75'
    И последняя замена в составе "Шеффилд Юнайтед": Ли Муссе заменил Риана Брюстера.
  • Замена
    74'
    Последняя замена в составе "Эвертона": Андре Гомеш выходит на поле вместо Тома Дэйвиса.
  • 73'
    Айуоби сыграл вперёд на Холгейта, который прострелил на угол вратарской, где Ремсдейл в падении спокойно зафиксировал сферу.
  • 72'
    Сигурдссон выполнил подачу в центр штрафной, но Ремсдейл на выходе зафиксировал сферу.
  • Желтая карточка
    71'
    Бэлдок сыграл жёстко в отборе против Годфри и получил жёлтую карточку.
  • 70'
    Сигудрссон выполнил проникающую передачу, но защитники "Шеффилд Юнайтед" смогли перехватить сферу.
  • Угловой
    69'
    Норвуд выполнил подачу на линию вратарской, откуда Иган головой нанёс удар по воротам, но вышло выше перекладины.
  • 68'
    Стивенс выполнил заброс в штрафную, но вышло слишком сильно, и мяч пролетев над игроками, вылетел за боковую линию.
  • Замена
    67'
    Вторая замена в составе "Эвертона": Майкл Кин покидает поле, а меняет его Шеймус Коулмэн.
  • 66'
    Выполнил подачу Сигурдссон на угол вратарской, но вышло слишком сильно и круглый вылетел за пределы поля.
  • Фол, нарушение
    65'
    Норвуд в борьбе за мяч завалил на газон Сигурдссона.
  • 64'
    Мина и Кин спокойно катают игровой снаряд поперёк поля на своей половине поля, их никто не прессингует.
  • 63'
    "Ириски" по-прежнему катают сферу в центре поля, очень не похоже на матч английской Премьер-лиги, скорей на товарищескую игру по темпу встречи.
  • Замена
    62'
    Вторая замена в составе "Шеффилд Юнайтед": Дэвид Макголдрик покидает поле, а вместо него выходит Оливер Норвуд.
  • 61'
    Айуоби сыграл на линию штрафной на Калверт-Льюина, но защитники "Шеффилд Юнайтед" перехватили сферу.
  • Угловой
    60'
    Сигудрссон выполнил подачу от ворот и в штрафной Калверт-Льюин с соперником упали на газон, но арбитр никак не реагирует на это.
  • 59'
    Дукуре сыграл на подключившегося в атаку Холгейта, который прострелил в центр штрафной и Осборн выбил сферу за пределы поля,
  • 58'
    Ремсдейл под прессингом Калверт-Льюина выбивает мяч сильно за боковую линию.
  • 57'
    Бэлдок выполнил передачу вперёд по правой бровке, но мяч в воздухе пересёк боковую линию.
  • 56'
    Стивенс подключился в атаку, прострелил на угол вратарской, откуда гости выбили сферу за пределы штрафной.
  • Замена
    55'
    Первая замена в составе "Эвертона": Дуарте Бернард меняет Энтони Гордона.
  • 54'
    Осборн сыграл на левую бровку на партнёра, но Айуоби вступил в прессинг и только в подкате Стивенс сумел отвоевать сферу.
  • 53'
    Дэйвис выполнил подачу в штрафную "Шеффилд Юнайтед", откуда гости выбили игровой снаряд.
  • Желтая карточка
    52'
    Калверт-Льюин в верховом единоборстве положил руку на спину сопернику и получил жёлтую карточку.
  • 51'
    "Эвертон" и "Манчестер Сити" выйдут на поле в следующей встрече меньше, чем через 48 часов, может ещё с этим связан невысокий темп от "ирисок".
  • Фол, нарушение
    50'
    Дукуре включился в атаку по правой бровке, оттеснил руками Робинсона и арбитр зафиксировал фол.
  • 49'
    Кин выполнил перевод на правую бровку и Холгейт пошёл вперёд по бровке.
  • 48'
    После перерыва защитники "Эвертона" взяли игровой снаряд под свой контроль, но пока около своей штрафной площади.
  • Замена
    47'
    В перерыве состоялась замена в составе "Шеффилд Юнайтед": Оливер Макбарни заменил Оливера Бёрка.
  • Второй тайм начался
    46'
    Начался второй тайм.
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток арбитра на перерыв.
  • 45'
    Бёрк прошёл по лицевой линии во вратарскую, пробил по воротам в дальний угол и Пикфорд в падении переводит сферу в сторону от каркаса.
  • 44'
    Разыгрывают мяч хозяева со стандарта и продолжают катать его около штрафной площади соперника.
  • Фол, нарушение
    43'
    Дэйвис пошёл в отбор в центре поля и сыграл по ногам сзади Брюстеру, фол на грани жёлтой карточки.
  • 42'
    Наставники команд вместе со своими игроками стоят на краю технической зоны под сильнейшими осадками, которые обрушились сегодня на Шеффилд.
  • 41'
    Защитники "Шеффилд Юнайтед" поперёк поля около своей штрафной перекатывают футбольный снаряд.
  • 40'
    Сигурдссон из-за пределов штрафной нанёс удар по воротам и мяч пролетел рядом со штангой!
  • 39'
    Стивенс подключился в атаку, сместился на край штрафной, пошёл на нескольких соперников и потерял круглого.
  • 38'
    Проход Айуоби в центр штрафной площади, сделал он дальше пас на Гордона, но пас партнёру получился ужасным и мяч потерян.
  • 37'
    Смогли отодвинуть игру от своих ворот хозяева поля, а "ириски" снова катают сферу около центрального круга.
  • 36'
    Дукуре выполнил подачу в центр штрафной "Шеффилд Юнайтед", откуда Иган выбил сферу за боковую линию.
  • 35'
    Годфри сделал передачу на левый край штрафной площади, но никого из партнёров там не оказалось.
  • 34'
    Айуоби выполнил перевод на левую бровку Гордону, который развернулся под прессингом и сыграл назад на партнёра.
  • 33'
    Бёрк прихрамывает после верховой борьбы, но вроде не потребовалась ему медицинская помощь, сам он поднялся с газона.
  • 32'
    Иган выполнил длинную передачу вперёд по левому флангу и Брюстер смог принять мяч на грудь, после этого покатил сферу назад.
  • 31'
    Игроки "Эвертона" теперь взяли игровой снаряд под свой контроль, но всё это далеко от штрафной Ремсдейла.
  • 30'
    Ремсдейл роняет мяч после игры на выходе, Дэйвис нанёс удар по воротам, но попал в своего игрока и отскочил в сторону линии штрафной.
  • 29'
    Калверт-Льюин грудью прокинул себе мяч вперёд, из центра штрафной нанёс удар по воротам в дальний угол, но мяч пролетел рядом со штангой!
  • 28'
    Бёрк выполнил подачу на угол вратарской, где Пикфорд вышел из ворот и в прыжке зафиксировал сферу.
  • 27'
    Бэлдок вёл борьбу на правом фланге с Гордоном и игрок "Эвертона" смог выбить сферу за боковую линию.
  • 26'
    Ампаду в центре поля  верховом единоборстве получил повреждение после борьбы с Калвер-Льюином, но арбитр фола не усмотрел.
  • 25'
    Стивенс вбросил мяч сильно вперёд из-за боковой линии, но Мина смог выиграть верховое единоборство.
  • 24'
    Айуоби решил пробить по воротам из-за пределов штрафной, но мяч летел на удобной высоте для Ремсдейла, который в падении технично поймал сферу слёта.
  • 23'
    Гордон выполнил подачу в центральную зону перед штрафной хозяев, откуда Осборн выбил сферу в сторону центрального круга.
  • 22'
    Бёрк получил мяч на правой бровке, пытался на дриблинге уйти от Годфри, но в итоге только от его ноги смог выбить сферу снова в аут.
  • 21'
    Бэлдок выиграл верховое единоборство на правом фланге, но затем сфера вылетела за боковую линию.
  • 20'
    По-прежнему защитники "Шеффилд Юнайтед" перекатывают сферу около центрального круга.
  • 19'
    Холгейт подключился в атаку, прострелил на линию штрафной, откуда Робинсон выбил сферу сильно вперёд.
  • 18'
    Кин выполнил длинную передачу вперёд, но возле центрального круга мяч достался хозяевам поля.
  • 17'
    Снова защитники "ирисок" спокойно перекатывают игровой снаряд на своей половине поля, не спешат они идти вперёд.
  • Офсайд
    16'
    Макголдрик обыграл Пикфорда на левом краю штрафной, покатил мяч в сторону ворот и линейный арбитр зафиксировал у полузащитник "Шеффилд Юнайтед" офсайд.
  • 15'
    Пикфорд выбивал мяч из своей штрафной площади, но попал под прессинг Бёрка и мяч от соперника вылетел за боковую линию.
  • 14'
    Дэйвис нанёс удар из-за пределов штрафной площади, но вышло несильно и мяч прилетел к Ремсдейлу.
  • 13'
    Гордон с левого фланга протащил мяч в центр по линии штрафной и затем потерял сферу.
  • Угловой
    12'
    Сигурдссон выполнил подачу в центр штрафной, где Ремсдейл на выходе зафиксировал круглого.
  • 11'
    Айуоби получил мяч на правой бровке, выполнил подачу на дальнюю штангу, откуда хозяева выбили сферу за пределы поля.
  • Дождь
    10'
    Ненастная погода сегодня в Шеффилде, очень сильный дождь со снегом идёт, неприятное для игры в футбол время.
  • 9'
    Защитники "Эвертона" прибрали к себе мяч и перекатывают его пока поперёк поля около центрального круга.
  • 8'
    Йерри Мина выполнил длинную передачу вперёд в штрафную "Шеффилда", но Ремсдейл выскочил из ворот и зафиксировал сферу.
  • Фол, нарушение
    7'
    Дукуре грубо сыграл в отборе против Макголдрика.
  • 6'
    Холгейт выполнил выполнил диагональный перевод на левую бровку и мяч прилетел точно к Башаму.
  • 5'
    Бэлдок подключился в атаку, получил мяч, но не решился на обострение и покатил сферу назад Башаму.
  • 4'
    Мина выполнил длинную передачу вперёд со своей половины поля, но вышло неточно.
  • 3'
    Защитники "Шеффилд Юнайтед" с первых минут встречи взяли игровой снаряд под свой контроль около центрального круга.
  • Угловой
    2'
    Осборн выполнил подачу в центр штрафной "Эвертона", откуда гости выбили сферу за пределы штрафной.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался.
  • До матча
  • С составами команд вы можете ознакомиться в соответствующей вкладке "Составы". Также приглашаем вас оставить прогнозы к этой игре, пройдя по вкладке "Комментарии".
  • Доброго времени суток вам, уважаемые болельщики. Сегодня в программе спортивного портала LiveResult.Ru матч 15-го английской Премьер-лиги. В рамках этой игры на стадионе "Брэмолл Лейн" в Шеффилде, вместимостью 32702 мест, лицом к лицу сойдутся "Шеффилд Юнайтед" и "Эвертон". Обслужит этот матч бригада арбитров во главе с Дэвид Кутом; помощники судьи - Ник Хоптон, Гари Бесуик; резервный арбитр - Мартин Аткинсон. Проведёт эту текстовую онлайн-трансляцию - Евгений Банмиллер.
    • Прогнозы 160
    Шеффилд Юнайтед 1.3% (2)
    X 10% (16)
    Эвертон 88.8% (142)
    Все прогнозы
    1.83 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Шеффилд Юнайтед
    Ничья
    Эвертон
    8.00
    3.44
    4.70
    Все Коэффициенты
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Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bramall Lane. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 8.00 1.40 4.70
Бонус: 5 000 ₽ 7.20 1.42 4.70
Бонус: 5 000 ₽ 3.40 3.44 2.27
  5.43 1.76 3.41

Самый высокий коэффициент на матч «Шеффилд Юнайтед» – «Эвертон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Шеффилд Юнайтед» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Эвертон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Шеффилд Юнайтед» – «Эвертон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
1.47 2.65 1.07 8.40 1.04 10.00 1.04 10.00 1.85 2.01 1.03 12.00 1.69 2.20 1.07 8.40 1.05 9.50 1.07 7.40 1.06 8.10 1.01 14.50 1.02 15.00 0.00 22.00
8.10 1.04 6.95 1.05 2.99 1.37 2.31 1.61 1.75 2.20 1.36 3.15 1.25 3.78 1.08 6.75 1.05 7.30 1.02 14.25
2.01 1.87 1.67 2.29 1.33 3.47 1.81 2.08 1.42 2.99 1.23 4.33 1.55 2.54 1.41 3.01 1.72 2.24 1.54 2.62 1.43 3.01 1.26 4.12 1.10 8.11
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.37 3.05 1.04 10.00 1.14 5.55 1.10 7.00
2.75 1.45 1.79 2.02 1.37 3.10 1.10 6.90 1.07 8.30
1.22 4.54 1.11 7.24 1.18 5.16 1.53 2.65 1.39 3.22
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.15 1.35 2.08 1.72 1.48 2.63 1.17 4.70
3.52 1.30 2.34 1.60 1.58 2.38 1.22 4.30 1.14 5.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
7.20 1.09
Букмекер Да Нет
8.80 1.06
Букмекер Да Нет
4.20 1.22
Где смотреть матч Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон онлайн

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Прогнозы на матч Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон

Исход игры
Шеффилд Юнайтед
1.3% (2)
Ничья
10% (16)
Эвертон
88.8% (142)
Тотал 2.5
Больше
57.79% (89)
Меньше
42.21% (65)
Обе команды забьют
Да
66.23% (102)
Нет
33.77% (52)
Популярный счёт
1:2 Эвертон
44.4% (71)
0:1 Эвертон
18.1% (29)
0:2 Эвертон
12.5% (20)
1:1 Ничья
8.8% (14)
1:3 Эвертон
6.3% (10)
2:3 Эвертон
2.5% (4)
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