Стивенс пробил по воротам с линии штрафной, но мяч пролетел намного выше каркаса.

Башам подключился в атаку, простреливал в центр штрафной и мяч от соперника вылетел за пределы поля.

Сигурдссон разыграл мяч с Айуоби, но после этого защитники "Шеффилд Юнайтед" смогли перехватить сферу.

Робинсон вбросил мяч из-за боковой в центр вратарской, откуда гости выбивают сферу к угловому флажку.

86' Пикфорд получает жёлтую карточку за затяжку времени при вводе мяча.

85' Ремсдейл выполнил сильную передачу вперёд по центральной зоне, но никто из партнёров не сумел зацепиться за сферу.

84' Андре Гомеш сыграл на левый край Годфри, который забрался в положение "вне игры".

83' Игроки "Шеффилд Юнайтед" после пропущенного гола основательно перешли на половину поля соперника, но пока угрозу воротам Пикфорда не создают.

82' Бэлдок выполнил подачу в штрафную "Эвертона", но мяч свалился с ноги и полетел под перекладину, Пикфорд перевёл сферу над каркасом.

81' Норвуд выполнил подачу в центр штрафной "ирисок", но мяч пролетел мимо всех игроков и вылетел за пределы поля.

80' Ещё одна жёлтая карточка у нас, а получает её Бернард, за задержку игры, отбросил он мяч от эпизода на несколько метров.

79' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! ГИЛФИ СИГУРДССОН!!! Бернард сыграл с левого края штрафной в центр на Сигурдссона, который отправляет мяч в притирку со штангой в сетку ворот.

78' Пикфорд выходит далеко за пределы штрафной, катая мяч со своими защитниками и отправляет мяч сильным ударом за боковую линию.

77' Дукуре пошёл вперёд по центральной заходе, но на выходе с центрального зона с помощью соперника упал на газон и арбитр зафиксировал фол.

76' Продолжают защитники хозяева катать сферу около центрального круга, голкипера команд сегодня редко вступают в игру.

75' И последняя замена в составе "Шеффилд Юнайтед": Ли Муссе заменил Риана Брюстера.

74' Последняя замена в составе "Эвертона": Андре Гомеш выходит на поле вместо Тома Дэйвиса.

73' Айуоби сыграл вперёд на Холгейта, который прострелил на угол вратарской, где Ремсдейл в падении спокойно зафиксировал сферу.

72' Сигурдссон выполнил подачу в центр штрафной, но Ремсдейл на выходе зафиксировал сферу.

71' Бэлдок сыграл жёстко в отборе против Годфри и получил жёлтую карточку.

70' Сигудрссон выполнил проникающую передачу, но защитники "Шеффилд Юнайтед" смогли перехватить сферу.

69' Норвуд выполнил подачу на линию вратарской, откуда Иган головой нанёс удар по воротам, но вышло выше перекладины.

68' Стивенс выполнил заброс в штрафную, но вышло слишком сильно, и мяч пролетев над игроками, вылетел за боковую линию.

67' Вторая замена в составе "Эвертона": Майкл Кин покидает поле, а меняет его Шеймус Коулмэн.

66' Выполнил подачу Сигурдссон на угол вратарской, но вышло слишком сильно и круглый вылетел за пределы поля.

65' Норвуд в борьбе за мяч завалил на газон Сигурдссона.

64' Мина и Кин спокойно катают игровой снаряд поперёк поля на своей половине поля, их никто не прессингует.

63' "Ириски" по-прежнему катают сферу в центре поля, очень не похоже на матч английской Премьер-лиги, скорей на товарищескую игру по темпу встречи.

62' Вторая замена в составе "Шеффилд Юнайтед": Дэвид Макголдрик покидает поле, а вместо него выходит Оливер Норвуд.

61' Айуоби сыграл на линию штрафной на Калверт-Льюина, но защитники "Шеффилд Юнайтед" перехватили сферу.

60' Сигудрссон выполнил подачу от ворот и в штрафной Калверт-Льюин с соперником упали на газон, но арбитр никак не реагирует на это.

59' Дукуре сыграл на подключившегося в атаку Холгейта, который прострелил в центр штрафной и Осборн выбил сферу за пределы поля,

58' Ремсдейл под прессингом Калверт-Льюина выбивает мяч сильно за боковую линию.

57' Бэлдок выполнил передачу вперёд по правой бровке, но мяч в воздухе пересёк боковую линию.

56' Стивенс подключился в атаку, прострелил на угол вратарской, откуда гости выбили сферу за пределы штрафной.

55' Первая замена в составе "Эвертона": Дуарте Бернард меняет Энтони Гордона.

54' Осборн сыграл на левую бровку на партнёра, но Айуоби вступил в прессинг и только в подкате Стивенс сумел отвоевать сферу.

53' Дэйвис выполнил подачу в штрафную "Шеффилд Юнайтед", откуда гости выбили игровой снаряд.

52' Калверт-Льюин в верховом единоборстве положил руку на спину сопернику и получил жёлтую карточку.

51' "Эвертон" и "Манчестер Сити" выйдут на поле в следующей встрече меньше, чем через 48 часов, может ещё с этим связан невысокий темп от "ирисок".

50' Дукуре включился в атаку по правой бровке, оттеснил руками Робинсона и арбитр зафиксировал фол.

49' Кин выполнил перевод на правую бровку и Холгейт пошёл вперёд по бровке.

48' После перерыва защитники "Эвертона" взяли игровой снаряд под свой контроль, но пока около своей штрафной площади.

47' В перерыве состоялась замена в составе "Шеффилд Юнайтед": Оливер Макбарни заменил Оливера Бёрка.