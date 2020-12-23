Шеффилд Юнайтед
Позже
Стадион: Брэмолл Лейн
Эвертон
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Макголдрик Дэвид
|4
|0.29
|2.
|Берге Сандер
|1 (1)
|0.07
|3.
|Макбарни Оливер
|1
|0.07
|4.
|Богл Джейден
|1
|0.07
|5.
|Шарп Билли
|1 (1)
|0.07
|6.
|Бэлдок Джордж
|0
|0
|7.
|Ландстрем Джон
|0
|0
|8.
|Бёрк Оливер
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Калверт-Льюин Доминик
|11
|0.79
|2.
|Родригес Хамес
|3
|0.21
|3.
|Ришарлисон
|2 (1)
|0.14
|4.
|Кин Майкл
|2
|0.14
|5.
|Мина Йерри
|2
|0.14
|6.
|Сигурдссон Гильфи
|1 (1)
|0.07
|7.
|Дукуре Абдулай
|1
|0.07
|8.
|Бернард Дуарте
|1
|0.07
|9.
|Холгейт Мэйсон
|1
|0.07
|10.
|Динь Люка
|0
|0
|11.
|Айуоби Алекс
|0
|0
|12.
|Коулмэн Шеймус
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Иган Джон
|4
|1
|2.
|Ландстрем Джон
|3
|1
|3.
|Берге Сандер
|4
|0
|4.
|Стивенс Энда
|2
|0
|5.
|Джагелка Фил
|1
|0
|6.
|Лоу Макс
|1
|0
|7.
|Башам Крис
|1
|0
|8.
|Макголдрик Дэвид
|1
|0
|9.
|Норвуд Оливер
|1
|0
|10.
|Бэлдок Джордж
|1
|0
|11.
|Робинсон Джек
|1
|0
|12.
|Макбарни Оливер
|1
|0
|13.
|Осборн Бен
|1
|0
|14.
|Бёрк Оливер
|1
|0
|15.
|Ремсдейл Арон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Дукуре Абдулай
|4
|0
|2.
|Аллан Маркес
|4
|0
|3.
|Ришарлисон
|2
|1
|4.
|Гомеш Андре
|2
|0
|5.
|Холгейт Мэйсон
|2
|0
|6.
|Калверт-Льюин Доминик
|2
|0
|7.
|Динь Люка
|0
|1
|8.
|Тосун Дженк
|1
|0
|9.
|Родригес Хамес
|1
|0
|10.
|Бернард Дуарте
|1
|0
|11.
|Мина Йерри
|1
|0
|12.
|Годфри Бен
|1
|0
|13.
|Нкунку Нильс
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Шеффилд Юнайтед
|37.5% (3)
|12.5% (1)
|0
|0
|12.5% (1)
|37.5% (3)
|Эвертон
|8.33% (2)
|25% (6)
|29.17% (7)
|12.5% (3)
|16.67% (4)
|8.33% (2)
Предыдущие игры
Шеффилд Юнайтед Последние 20 матчей: +2 =3 -15Брайтон 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:3 Манчестер Юнайтед Саутгемптон 3:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:2 Лестер
Вест Бромвич 1:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Вест Хэм Челси 4:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Манчестер Сити Ливерпуль 2:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:1 Фулхэм Арсенал 2:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Лидс Астон Вилла 1:0 Шеффилд Юнайтед Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:2 Вулверхэмптон Шеффилд Юнайтед 2:2 Престон Норт Энд Дерби 0:2 Шеффилд Юнайтед Данди Юнайтед 0:1 Шеффилд Юнайтед Саутгемптон 3:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон
Эвертон Последние 20 матчей: +12 =3 -5Эвертон 0:2 Манчестер Юнайтед Эвертон 2:1 Арсенал Лестер 0:2 Эвертон Эвертон 1:0 Челси
Бёрнли 1:1 Эвертон Эвертон 0:1 Лидс Фулхэм 2:3 Эвертон Эвертон 1:3 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 2:1 Эвертон Саутгемптон 2:0 Эвертон Эвертон 2:2 Ливерпуль Эвертон 4:2 Брайтон Эвертон 4:1 Вест Хэм Кристал Пэлас 1:2 Эвертон Флитвуд Таун 2:5 Эвертон Эвертон 5:2 Вест Бромвич Эвертон 3:0 Сэлфорд Сити Тоттенхэм 0:1 Эвертон Эвертон 2:0 Престон Норт Энд Блэкпул 3:3 Эвертон
Последние игры между собой
Шеффилд Юнайтед: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Эвертон: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|36 - 19
|31
|2.
|Лестер
|Заявка
|14
|9
|0
|5
|26 - 17
|27
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|28 - 21
|26
|4.
|Эвертон
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|25 - 19
|26
|5.
|Челси
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|29 - 14
|25
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|25 - 14
|25
|7.
|Саутгемптон
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 19
|24
|8.
|Манчестер Сити
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|19 - 12
|23
|9.
|Астон Вилла
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|24 - 13
|22
|10.
|Вест Хэм
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|21 - 19
|21
|11.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|14 - 19
|20
|12.
|Ньюкасл
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|17 - 22
|18
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|19 - 25
|18
|14.
|Лидс
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|24 - 30
|17
|15.
|Арсенал
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|12 - 18
|14
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|8 - 19
|13
|17.
|Брайтон
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|16 - 22
|12
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|13 - 23
|10
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|10 - 29
|7
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|14
|0
|2
|12
|8 - 25
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|20 - 7
|21
|2.
|Челси
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|17 - 7
|14
|3.
|Эвертон
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 11
|13
|4.
|Саутгемптон
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|13 - 9
|12
|5.
|Манчестер Сити
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 7
|11
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 8
|11
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 8
|11
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|9.
|Ньюкасл
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 13
|10
|10.
|Лестер
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|9 - 10
|9
|11.
|Лидс
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 13
|8
|12.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 14
|8
|14.
|Астон Вилла
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|12 - 11
|7
|15.
|Бёрнли
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|4 - 7
|7
|16.
|Арсенал
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|18.
|Вест Бромвич
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 15
|5
|19.
|Брайтон
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|7 - 11
|4
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|19 - 9
|18
|2.
|Лестер
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|17 - 7
|18
|3.
|Астон Вилла
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|12 - 2
|15
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 6
|14
|5.
|Эвертон
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|6.
|Манчестер Сити
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|7.
|Саутгемптон
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 10
|12
|8.
|Челси
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 7
|11
|9.
|Вест Хэм
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 11
|10
|10.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 11
|10
|11.
|Ливерпуль
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|16 - 12
|10
|12.
|Лидс
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|12 - 17
|9
|13.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|6 - 12
|9
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 9
|8
|15.
|Брайтон
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|16.
|Арсенал
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 8
|7
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 12
|6
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 11
|5
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|5 - 14
|2
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 14
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Шеффилд Юнайтед» – «Эвертон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Шеффилд Юнайтед» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Эвертон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Шеффилд Юнайтед» – «Эвертон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Шеффилд Юнайтед - Эвертон
Исход игры
Шеффилд Юнайтед
1.4% (1)
Ничья
11.1% (8)
Эвертон
87.5% (63)
Тотал 2.5
Больше
57.97% (40)
Меньше
42.03% (29)
Обе команды забьют
Да
69.57% (48)
Нет
30.43% (21)
Популярный счёт
1:2 Эвертон
47.2% (34)
0:1 Эвертон
16.7% (12)
1:1 Ничья
11.1% (8)
0:2 Эвертон
11.1% (8)
1:3 Эвертон
6.9% (5)
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