  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
Шеффилд Юнайтед
 
Позже

Стадион:
Эвертон

Бомбардиры внутри турнира

Шеффилд Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Макголдрик Дэвид 4 0.29
2. Берге Сандер 1 (1) 0.07
3. Макбарни Оливер 1 0.07
4. Богл Джейден 1 0.07
5. Шарп Билли 1 (1) 0.07
6. Бэлдок Джордж 0 0
7. Ландстрем Джон 0 0
8. Бёрк Оливер 0 0
Эвертон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Калверт-Льюин Доминик 11 0.79
2. Родригес Хамес 3 0.21
3. Ришарлисон 2 (1) 0.14
4. Кин Майкл 2 0.14
5. Мина Йерри 2 0.14
6. Сигурдссон Гильфи 1 (1) 0.07
7. Дукуре Абдулай 1 0.07
8. Бернард Дуарте 1 0.07
9. Холгейт Мэйсон 1 0.07
10. Динь Люка 0 0
11. Айуоби Алекс 0 0
12. Коулмэн Шеймус 0 0

Карточки

Шеффилд Юнайтед
# Игрок      
1. Иган Джон 4 1
2. Ландстрем Джон 3 1
3. Берге Сандер 4 0
4. Стивенс Энда 2 0
5. Джагелка Фил 1 0
6. Лоу Макс 1 0
7. Башам Крис 1 0
8. Макголдрик Дэвид 1 0
9. Норвуд Оливер 1 0
10. Бэлдок Джордж 1 0
11. Робинсон Джек 1 0
12. Макбарни Оливер 1 0
13. Осборн Бен 1 0
14. Бёрк Оливер 1 0
15. Ремсдейл Арон 1 0
Эвертон
# Игрок      
1. Дукуре Абдулай 4 0
2. Аллан Маркес 4 0
3. Ришарлисон 2 1
4. Гомеш Андре 2 0
5. Холгейт Мэйсон 2 0
6. Калверт-Льюин Доминик 2 0
7. Динь Люка 0 1
8. Тосун Дженк 1 0
9. Родригес Хамес 1 0
10. Бернард Дуарте 1 0
11. Мина Йерри 1 0
12. Годфри Бен 1 0
13. Нкунку Нильс 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шеффилд Юнайтед 37.5% (3) 12.5% (1) 0 0 12.5% (1) 37.5% (3)
 Эвертон 8.33% (2) 25% (6) 29.17% (7) 12.5% (3) 16.67% (4) 8.33% (2)

Предыдущие игры

Шеффилд Юнайтед Последние 20 матчей: +2 =3 -15
Брайтон 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:3 Манчестер Юнайтед Саутгемптон 3:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:2 Лестер
Вест Бромвич 1:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Вест Хэм Челси 4:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Манчестер Сити Ливерпуль 2:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:1 Фулхэм Арсенал 2:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Лидс Астон Вилла 1:0 Шеффилд Юнайтед Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:2 Вулверхэмптон Шеффилд Юнайтед 2:2 Престон Норт Энд Дерби 0:2 Шеффилд Юнайтед Данди Юнайтед 0:1 Шеффилд Юнайтед Саутгемптон 3:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон
Эвертон Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Эвертон 0:2 Манчестер Юнайтед Эвертон 2:1 Арсенал Лестер 0:2 Эвертон Эвертон 1:0 Челси
Бёрнли 1:1 Эвертон Эвертон 0:1 Лидс Фулхэм 2:3 Эвертон Эвертон 1:3 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 2:1 Эвертон Саутгемптон 2:0 Эвертон Эвертон 2:2 Ливерпуль Эвертон 4:2 Брайтон Эвертон 4:1 Вест Хэм Кристал Пэлас 1:2 Эвертон Флитвуд Таун 2:5 Эвертон Эвертон 5:2 Вест Бромвич Эвертон 3:0 Сэлфорд Сити Тоттенхэм 0:1 Эвертон Эвертон 2:0 Престон Норт Энд Блэкпул 3:3 Эвертон

Последние игры между собой

Шеффилд Юнайтед: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Эвертон: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 0:2 Шеффилд Юнайтед Премьер-лига Эвертон 3:1 Шеффилд Юнайтед Кубок Carling
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 14 9 4 1 36 - 19 31
2. Лестер Заявка 14 9 0 5 26 - 17 27
3. Манчестер Юнайтед Заявка 13 8 2 3 28 - 21 26
4. Эвертон Заявка 14 8 2 4 25 - 19 26
5. Челси Заявка 14 7 4 3 29 - 14 25
6. Тоттенхэм Заявка 14 7 4 3 25 - 14 25
7. Саутгемптон Заявка 14 7 3 4 25 - 19 24
8. Манчестер Сити Заявка 13 6 5 2 19 - 12 23
9. Астон Вилла Заявка 12 7 1 4 24 - 13 22
10. Вест Хэм Заявка 14 6 3 5 21 - 19 21
11. Вулверхэмптон Заявка 14 6 2 6 14 - 19 20
12. Ньюкасл Заявка 13 5 3 5 17 - 22 18
13. Кристал Пэлас Заявка 14 5 3 6 19 - 25 18
14. Лидс Заявка 14 5 2 7 24 - 30 17
15. Арсенал Заявка 14 4 2 8 12 - 18 14
16. Бёрнли Заявка 13 3 4 6 8 - 19 13
17. Брайтон Заявка 14 2 6 6 16 - 22 12
18. Фулхэм Заявка 14 2 4 8 13 - 23 10
19. Вест Бромвич Заявка 14 1 4 9 10 - 29 7
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 14 0 2 12 8 - 25 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 7 7 0 0 20 - 7 21
2. Челси Заявка 7 4 2 1 17 - 7 14
3. Эвертон Заявка 7 4 1 2 15 - 11 13
4. Саутгемптон Заявка 7 4 0 3 13 - 9 12
5. Манчестер Сити Заявка 6 3 2 1 12 - 7 11
6. Тоттенхэм Заявка 7 3 2 2 10 - 8 11
7. Вест Хэм Заявка 7 3 2 2 10 - 8 11
8. Вулверхэмптон Заявка 7 3 2 2 8 - 7 11
9. Ньюкасл Заявка 7 3 1 3 9 - 13 10
10. Лестер Заявка 7 3 0 4 9 - 10 9
11. Лидс Заявка 7 2 2 3 12 - 13 8
12. Манчестер Юнайтед Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
13. Кристал Пэлас Заявка 7 2 2 3 8 - 14 8
14. Астон Вилла Заявка 6 2 1 3 12 - 11 7
15. Бёрнли Заявка 6 2 1 3 4 - 7 7
16. Арсенал Заявка 7 2 1 4 6 - 10 7
17. Фулхэм Заявка 7 1 2 4 6 - 12 5
18. Вест Бромвич Заявка 7 1 2 4 5 - 15 5
19. Брайтон Заявка 7 0 4 3 7 - 11 4
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 7 0 1 6 4 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 6 6 0 0 19 - 9 18
2. Лестер Заявка 7 6 0 1 17 - 7 18
3. Астон Вилла Заявка 6 5 0 1 12 - 2 15
4. Тоттенхэм Заявка 7 4 2 1 15 - 6 14
5. Эвертон Заявка 7 4 1 2 10 - 8 13
6. Манчестер Сити Заявка 7 3 3 1 7 - 5 12
7. Саутгемптон Заявка 7 3 3 1 12 - 10 12
8. Челси Заявка 7 3 2 2 12 - 7 11
9. Вест Хэм Заявка 7 3 1 3 11 - 11 10
10. Кристал Пэлас Заявка 7 3 1 3 11 - 11 10
11. Ливерпуль Заявка 7 2 4 1 16 - 12 10
12. Лидс Заявка 7 3 0 4 12 - 17 9
13. Вулверхэмптон Заявка 7 3 0 4 6 - 12 9
14. Ньюкасл Заявка 6 2 2 2 8 - 9 8
15. Брайтон Заявка 7 2 2 3 9 - 11 8
16. Арсенал Заявка 7 2 1 4 6 - 8 7
17. Бёрнли Заявка 7 1 3 3 4 - 12 6
18. Фулхэм Заявка 7 1 2 4 7 - 11 5
19. Вест Бромвич Заявка 7 0 2 5 5 - 14 2
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 7 0 1 6 4 - 14 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Шеффилд Юнайтед - Эвертон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 декабря 2020, осталось 2 дня 13 часов 59 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 72
    Шеффилд Юнайтед 1.4% (1)
    X 11.1% (8)
    Эвертон 87.5% (63)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Шеффилд Юнайтед
    Ничья
    Эвертон
    4.70
    3.80
    1.93
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 4.70 3.80 1.80
    Бонус: 5 000 ₽ 4.30 3.80 1.91
    Бонус: 5 000 ₽ 4.35 3.72 1.91
      4.27 3.68 1.93

    Самый высокий коэффициент на матч «Шеффилд Юнайтед» – «Эвертон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Шеффилд Юнайтед» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Эвертон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Шеффилд Юнайтед» – «Эвертон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    11.00 1.03 8.10 1.06 3.35 1.30 2.75 1.45 2.18 1.73 1.91 1.97 1.69 2.20 1.47 2.75 1.30 3.25 1.15 5.80 1.10 6.20 1.03 10.00 1.02 10.50 0.00 17.50
    11.25 1.05 8.90 1.07 3.45 1.32 2.69 1.48 1.92 1.98 1.48 2.69 1.33 3.36 1.14 5.80 1.11 6.65 1.03 13.00
    3.76 1.30 2.83 1.48 2.21 1.73 1.91 2.00 1.69 2.28 1.49 2.79 1.33 3.52 1.12 7.47
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.90 1.90 1.39 2.85 1.13 6.10
    2.95 1.40 1.93 1.87 1.43 2.83 1.13 5.85 1.09 7.20
    3.04 1.42 2.49 1.58 1.94 1.94 1.58 2.49 1.42 3.03
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.65 1.45 1.68 2.11 1.30 3.55
    3.85 1.26 2.62 1.49 1.68 2.19 1.27 3.76 1.18 4.85

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.78 1.94
    Букмекер Да Нет
    4.80 1.18
    Букмекер Да Нет
    3.30 1.28
    Где смотреть матч Шеффилд Юнайтед - Эвертон онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Как смотреть матчи АПЛ на Олимпе?

    Олимп Матчи АПЛ

    Фонбет (список матчей)

    Париматч

    БетСити + Фрибет 10 000 руб

    Winline



    Прогнозы на матч Шеффилд Юнайтед - Эвертон

    Исход игры
    Шеффилд Юнайтед
    1.4% (1)
    Ничья
    11.1% (8)
    Эвертон
    87.5% (63)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.97% (40)
    Меньше
    42.03% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    69.57% (48)
    Нет
    30.43% (21)
    Популярный счёт
    1:2 Эвертон
    47.2% (34)
    0:1 Эвертон
    16.7% (12)
    1:1 Ничья
    11.1% (8)
    0:2 Эвертон
    11.1% (8)
    1:3 Эвертон
    6.9% (5)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


    Рейтинг букмекеров
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
    3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    8 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    10 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    11 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный