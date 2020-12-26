  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
Арсенал
3:0
Второй тайм: 73'

Стадион:
Челси
0'
16' Желтая карточка
Мари Пабло
1:0
34' Пенальти
Ляказетт Александр
2:0
44' Гол
Джака Гранит
3:0
56' Гол
Сака Букайо
73'
1
Лено
Бернд
2
Бельерин
Эктор
16
Холдинг
Роб
22
Мари
Пабло
3
Тирни
Киран
25
Эльнени
Мохамед
34
Джака
Гранит
7
Сака
Букайо
32
Смит-Роу
Эмил
35
Мартинелли
Габриэл
9
Ляказетт
Александр
16
Менди
Эдуар
24
Джеймс
Рис
II
15
Зума
Курт
6
Силва
Тьяго
21
Чилуэлл
Бен
17
Ковачич
Матео
7
Канте
Н'Голо
19
Маунт
Мэйсон
10
Пулишич
Кристиан
9
Абрахам
Тэмми
11
Вернер
Тимо
Арсенал
4-2-3-1
Челси
4-3-3

Ход матча

16'
Мари Пабло
 
34'
Ляказетт Александр
1:0
44'
Джака Гранит
2:0
46'
 
Жоржиньо II
Ковачич Матео
46'
 
Хадсон-Одои Каллум
Вернер Тимо
56'
Сака Букайо
(Смит-Роу Эмил)
3:0
65'
Уиллок Джо
Смит-Роу Эмил
 
71'
Пепе Николя
Мартинелли Габриэл
 

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 8
  • 5 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 5
  • 1 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 2
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ляказетт Александр 4 (1) 0.27
2. Обамеянг Пьер-Эмерик 3 (1) 0.2
3. Габриэль дос Сантос 2 0.13
4. Сака Букайо 2 0.13
5. Пепе Николя 2 (1) 0.13
6. Нкетиа Эдди 1 0.07
7. Джака Гранит 1 0.07
8. Виллиан Боргес 0 0
9. Бельерин Эктор 0 0
10. Себальос Дани 0 0
11. Смит-Роу Эмил 0 0
Челси
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Абрахам Тэмми 5 0.33
2. Вернер Тимо 4 0.27
3. Зума Курт 4 0.27
4. Жоржиньо II 3 (3) 0.2
5. Чилуэлл Бен 2 0.13
6. Жиру Оливье 2 0.13
7. Силва Тьяго 2 0.13
8. Зиеш Хаким 1 0.07
9. Маунт Мэйсон 1 0.07
10. Джеймс Рис II 1 0.07
11. Хаверц Кай 1 0.07
12. Пулишич Кристиан 1 0.07
13. Хадсон-Одои Каллум 1 0.07
14. Аспиликуэта Сесар 0 0
15. Ковачич Матео 0 0
16. Канте Н'Голо 0 0

Карточки

Арсенал
# Игрок      
1. Бельерин Эктор 5 0
2. Джака Гранит 2 1
3. Габриэль дос Сантос 2 1
4. Ляказетт Александр 2 0
5. Обамеянг Пьер-Эмерик 2 0
6. Эльнени Мохамед 2 0
7. Себальос Дани 2 0
8. Тирни Киран 2 0
9. Холдинг Роб 2 0
10. Пепе Николя 0 1
11. Мари Пабло 1 0
12. Парти Томас 1 0
13. Уиллок Джо 1 0
Челси
# Игрок      
1. Канте Н'Голо 3 0
2. Джеймс Рис II 3 0
3. Кристенсен Андреас 1 1
4. Маунт Мэйсон 2 0
5. Аспиликуэта Сесар 1 0
6. Силва Тьяго 1 0
7. Алонсо Маркос 1 0
8. Зума Курт 1 0
9. Зиеш Хаким 1 0
10. Чилуэлл Бен 1 0
11. Хаверц Кай 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Арсенал 8.33% (1) 25% (3) 8.33% (1) 25% (3) 25% (3) 8.33% (1)
 Челси 7.14% (2) 17.86% (5) 3.57% (1) 17.86% (5) 25% (7) 28.57% (8)

Предыдущие игры

Арсенал Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Арсенал 1:4 Манчестер Сити Эвертон 2:1 Арсенал Арсенал 1:1 Саутгемптон Арсенал 0:1 Бёрнли
Дандолк 2:4 Арсенал Тоттенхэм 2:0 Арсенал Арсенал 4:1 Рапид Вена Арсенал 1:2 Вулверхэмптон Мольде 0:3 Арсенал Лидс 0:0 Арсенал Арсенал 0:3 Астон Вилла Арсенал 4:1 Мольде Манчестер Юнайтед 0:1 Арсенал Арсенал 3:0 Дандолк Арсенал 0:1 Лестер Рапид Вена 1:2 Арсенал Манчестер Сити 1:0 Арсенал Арсенал 2:1 Шеффилд Юнайтед Ливерпуль 0:0 Арсенал Ливерпуль 3:1 Арсенал
Челси Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Челси 3:0 Вест Хэм Вулверхэмптон 2:1 Челси Эвертон 1:0 Челси Челси 1:1 Краснодар
Челси 3:1 Лидс Севилья 0:4 Челси Челси 0:0 Тоттенхэм Ренн 1:2 Челси Ньюкасл 0:2 Челси Челси 4:1 Шеффилд Юнайтед Челси 3:0 Ренн Бёрнли 0:3 Челси Краснодар 0:4 Челси Манчестер Юнайтед 0:0 Челси Челси 0:0 Севилья Челси 3:3 Саутгемптон Челси 4:0 Кристал Пэлас Тоттенхэм 1:1 Челси Вест Бромвич 3:3 Челси Челси 6:0 Барнсли

Последние игры между собой

Арсенал: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Челси: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Арсенал 2:1 Челси Кубок Челси 2:2 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:2 Челси Премьер-лига Челси 4:1 Арсенал Лига Европы
Арсенал 2:0 Челси Премьер-лига Челси 3:2 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:1 Челси Международный кубок чемпионов Арсенал 2:1 Челси Кубок лиги Челси 0:0 Арсенал Кубок лиги Арсенал 2:2 Челси Премьер-лига Челси 0:0 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:1 Челси Суперкубок Арсенал 0:3 Челси Товарищеские матчи Арсенал 2:1 Челси Кубок Челси 3:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 3:0 Челси Премьер-лига Арсенал 0:1 Челси Премьер-лига Челси 2:0 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:0 Челси Суперкубок Арсенал 0:0 Челси Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 14 9 4 1 36 - 19 31
2. Лестер Заявка 15 9 1 5 28 - 19 28
3. Манчестер Юнайтед Заявка 14 8 3 3 30 - 23 27
4. Эвертон Заявка 14 8 2 4 25 - 19 26
5. Астон Вилла Заявка 13 8 1 4 27 - 13 25
6. Тоттенхэм Заявка 14 7 4 3 25 - 14 25
7. Челси 0:3 Заявка 15 7 4 4 29 - 17 25
8. Саутгемптон Заявка 15 7 4 4 25 - 19 25
9. Манчестер Сити Заявка 13 6 5 2 19 - 12 23
10. Вест Хэм Заявка 14 6 3 5 21 - 19 21
11. Вулверхэмптон Заявка 14 6 2 6 14 - 19 20
12. Ньюкасл Заявка 13 5 3 5 17 - 22 18
13. Кристал Пэлас Заявка 15 5 3 7 19 - 28 18
14. Лидс Заявка 14 5 2 7 24 - 30 17
15. Арсенал 3:0 Заявка 15 5 2 8 15 - 18 17
16. Бёрнли Заявка 13 3 4 6 8 - 19 13
17. Брайтон Заявка 14 2 6 6 16 - 22 12
18. Фулхэм Заявка 15 2 5 8 13 - 23 11
19. Вест Бромвич Заявка 14 1 4 9 10 - 29 7
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 14 0 2 12 8 - 25 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 7 7 0 0 20 - 7 21
2. Челси 0:3 Заявка 7 4 2 1 17 - 7 14
3. Эвертон Заявка 7 4 1 2 15 - 11 13
4. Саутгемптон Заявка 7 4 0 3 13 - 9 12
5. Манчестер Сити Заявка 6 3 2 1 12 - 7 11
6. Тоттенхэм Заявка 7 3 2 2 10 - 8 11
7. Вест Хэм Заявка 7 3 2 2 10 - 8 11
8. Вулверхэмптон Заявка 7 3 2 2 8 - 7 11
9. Астон Вилла Заявка 7 3 1 3 15 - 11 10
10. Ньюкасл Заявка 7 3 1 3 9 - 13 10
11. Лестер Заявка 8 3 1 4 11 - 12 10
12. Арсенал 3:0 Заявка 8 3 1 4 9 - 10 10
13. Лидс Заявка 7 2 2 3 12 - 13 8
14. Манчестер Юнайтед Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
15. Кристал Пэлас Заявка 7 2 2 3 8 - 14 8
16. Бёрнли Заявка 6 2 1 3 4 - 7 7
17. Фулхэм Заявка 8 1 3 4 6 - 12 6
18. Вест Бромвич Заявка 7 1 2 4 5 - 15 5
19. Брайтон Заявка 7 0 4 3 7 - 11 4
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 7 0 1 6 4 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 7 6 1 0 21 - 11 19
2. Лестер Заявка 7 6 0 1 17 - 7 18
3. Астон Вилла Заявка 6 5 0 1 12 - 2 15
4. Тоттенхэм Заявка 7 4 2 1 15 - 6 14
5. Эвертон Заявка 7 4 1 2 10 - 8 13
6. Саутгемптон Заявка 8 3 4 1 12 - 10 13
7. Манчестер Сити Заявка 7 3 3 1 7 - 5 12
8. Челси 0:3 Заявка 8 3 2 3 12 - 10 11
9. Вест Хэм Заявка 7 3 1 3 11 - 11 10
10. Ливерпуль Заявка 7 2 4 1 16 - 12 10
11. Кристал Пэлас Заявка 8 3 1 4 11 - 14 10
12. Лидс Заявка 7 3 0 4 12 - 17 9
13. Вулверхэмптон Заявка 7 3 0 4 6 - 12 9
14. Ньюкасл Заявка 6 2 2 2 8 - 9 8
15. Брайтон Заявка 7 2 2 3 9 - 11 8
16. Арсенал 3:0 Заявка 7 2 1 4 6 - 8 7
17. Бёрнли Заявка 7 1 3 3 4 - 12 6
18. Фулхэм Заявка 7 1 2 4 7 - 11 5
19. Вест Бромвич Заявка 7 0 2 5 5 - 14 2
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 7 0 1 6 4 - 14 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Второй тайм
  • 72'
    В разрез отдавал Чилвел в штрафную на Хадсона-Одои, но Лено на выходе забрал мяч в сваи руки.
  • Замена
    71'
    Замена произошла очередная у "канониров". Вместо Габриэля Мартинелли на поле появился Николя Пепе.
  • 70'
    В разрез отдавал Хадсон-Одои в штрафную на ход Абрахаму, но тому не позволил пробить в силовой борьбе Тирни.
  • 69'
    Мягко забросил в штрафную Мартинелли на ход Уиллоку, но тот с острого угла отправил сферу на трибуну.
  • 68'
    С фланга вновь подавал Чилвел в штрафную на Абрахама, но Лено на выходе снял мяч буквально с головы форварда.
  • 67'
    Пробивал головой Канте после навеса с фланга от Чилвела, но мяч полетел слабо и точно в руки Лено.
  • Замена
    66'
    Замена произошла в составе "Арсенала". Вместо Эмила Смит-Роу игру продолжать будет Джо Уиллок.
  • 65'
    Ворвался в штрафную Тирни и прострелил вдоль ворот на Мартинелли, но на выходе перехватил сферу Менди.
  • 64'
    С левого фланга навесил Чилвел в штрафную, но здесь Сака выиграл верх и сбросил головой в руки Лено.
  • 63'
    Эльнени в центре поля получил по ногам от Канте в подкате. Штрафной удар будут исполнять "канониры".
  • 62'
    Догнал мяч у лицевой линии Маунт и подал в центр штрафной, но здесь Хадсон-Одои не смог дотянуться до сферы головой.
  • 61'
    Подобрал в штрафной соперника сферу Мартинелли и пробил в падении через себя, но Менди справился на этот раз.
  • 60'
    Выиграл подбор у штрафной соперника Жоржиньо и тут же пробил по воротам, но на пути мяча оказался защитник.
  • 59'
    Получил по ногам на фланге Маунт от Бельерина. судья все видел и назначил штрафной удар в пользу гостей.
  • 58'
    Мягко навесил Жоржиньо в штрафную, куда вбежал Абрахам и пробил по воротам, но мяч полетел рядом с дальней штангой.
  • 57'
    Канте пасом запустил по флангу Хадсона-Одои, который сместился в штрафную и пробил по воротам, но угодил в защитника.
  • Описание гола
    56'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 3-0! Букайо Сака! В разрез Смит-Роу отдал в штрафную на Сака, который оторвался от опеки и пробил точно в дальнюю девятку. Потерял ворота Менди и лишь взглядом проводил сферу в сетку.
  • 55'
    Пулиишич отдал в штрафную на Маунта, но вышел из ворот Лено и спокойно забрал мяч в свои руки.
  • 53'
    В столкновении с соперником получил повреждение в центре поля Мартинелли. Потребуется ему помощь медиков.
  • 52'
    В разрез отдавал Маунт в штрафную на ход Абрахаму, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.
  • 51'
    По флангу забросил Чилвел на ход Маунту, но тот не смог оставить мяч в пределах поля в борьбе с защитником.
  • 50'
    По флангу прорывался на скорости Абраам, но напоролся на Мари который в чистом подкате вынес сферу в аут.
  • 49'
    С углового навесил на ближнюю штангу Маунт, но здесь пробил Абрахам головой крайне неточно.
  • Угловой
    48'
    Хадсон-Одои прорвался по правой бровке и подал на дальнюю штангу, но здесь Бельерин в прыжке вынес мяч на угловой.
  • Замена
    47'
    Двойная замена в перерыве произошла в составе "Челси". Вместо Ковачича и Вернера на второй тайм вышли Жоржиньо и Хадсон-Одои.
  • Второй тайм начался
    46'
    Незаметно пролетели пятнадцать минут перерыва, пора начинать второй тайм. Прозвучал свисток, поехали!
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Судья отправил команды на перерыв своим свистком. Комфортное преимущество имеют хозяева!
  • Описание гола
    45'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2-0! Гранит Джака! Идеально исполнил удар со штрафного Джака. Мяч перелетел стенку и оказался точно в ближней девятке, а прыжок Менди лишь добавил красоты этому голу.
  • Дополнительное время
    45'
    Одну минуту компенсировал судья к времени первого тайма.
  • 44'
    Сака получил по ногам от Канте перед чужой штрафной. Опасный стандарт будут исполнять игроки "Арсенала".
  • 43'
    С фланга Бельерин в штрафную навесил, но здесь пробить головой Сака не позволил в верховой борьбе Зума.
  • 41'
    Зацепился за мяч Абрахам на чужой половине поля и головой сбросил на ход Внернеру, который пробил в касание, но крайне неточно.
  • 40'
    Мог выскакивать Абрахам на ворота после паса от Чилвела, но нарушил он правила в борьбе с Холдингом.
  • 39'
    По флангу отдавал Бельерин в штрафную на Ляказетта, но того опередил Чилвел и вынес мяч за боковую линию.
  • 38'
    Дальний заброс исполнял Джака в штрафную на Ляказетта, но тот не смог добраться до мяча в пределах поля.
  • 37'
    Ворвался Смит-Роу в штрафную соперника и пробил по воротам, но на пути мяча оказался Силва в подкате.
  • 36'
    С фланга прострелил Джеймс низом в штрафную, но никто из партнеров так и не смог добраться до мяча.
  • Пенальти
    35'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Александр Ляказетт! Уверенно пробил с одиннадцатиметровой отметки Ляказетт по центру ворот, а Менди прыгнул в сторону еще до удара.
  • Пенальти!
    34'
    Сместился с фланга в штрафную Тирни и упал на газон в борьбе с Джеймсом. судья тут же показал на "точку" это пенальти.
  • 33'
    Сместился Смит-Роу в штрафную соперника и пробил с острого угла, но мяч от ноги защитника полетел на угловой.
  • 32'
    Длинный заброс исполнял Канте в штрафную на Абрахама, но тому не удалось зацепиться за мяч в борьбе с Холдингом.
  • 31'
    С углового навесил Маунт в штрафную на Зума, но тот проиграл борьбе за мяч Джаке и не смог пробить.
  • 30'
    Чилвел с фланга отдавал в штрафную на Абрахама, который пробил в касание, но на пути мяча оказался Мари.
  • Офсайд
    29'
    Мог убегать на ворота Мартинелли после заброса от Сака, но не выдержал он линию и оказался в офсайде.
  • 28'
    Диагональный пас исполнял Джака на фланг, куда врывался Сака, но мяч полетел слишком сильно и оказался за пределами поля.
  • 27'
    С углового навесил Джака на дальнюю штангу, но здесь Чилвел без особых проблем вынес сферу в аут.
  • 26'
    В штрафную ворвался Бельерин и отдал поперек на Смит-Роу, но тот не смог пробить в борьбе против Зума, а добивание Мартинелли оказалось неточным.
  • 25'
    Джака решился на дальний удар метров с двадцати семи, но на пути мяча оказалась голова Зума.
  • 24'
    По флангу отдавал Бельерин на ход подключавшемуся к атаке Мартинелли, но тому не удалось догнать мяч до боковой линии.
  • 23'
    Пробивал головой Зума с центра штрафной после подачи от Маунта с углового, но мяч полетел выше ворот.
  • 22'
    Джеймс низом прострелил с фланга в штрафную на Абрахама, но удар последнего принял на себя защитник.
  • 21'
    С угла поля Чилвел навесил на дальнюю штангу, но здесь не смог пробить Зума в борьбе против Мари.
  • Угловой
    20'
    Ворвался в штрафную соперника Вернер на скорости и пробил с острого угла, но от ноги Холдинга мяч полетел на угловой.
  • 19'
    С фланга Пулишич прострелил в центр штрафной на Вернера, но тому пробить по воротам не позволил Холдинг.
  • 18'
    В центре поля Абрахам получил по голове от Тирни. Штрафной удар будут исполнять футболисты "Челси".
  • Желтая карточка
    17'
    Откровенно грубо в подкате сбил соперника Мари, срывая контратаку. Такое обычно наказывается желтой карточкой.
  • 16'
    С фланга низом прострелил Чилвел в штрафную на Вернера, но тот не смог обработать мяч и выпустил его за пределы поля.
  • 15'
    По флангу забросил Мартинелли на ход Сака, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.
  • 14'
    Со штрафного Маунт попытался закрутить точно в ближний угол, но мяч рикошетом от штанги полетел за пределы поля.
  • 13'
    Получил по ногам на чужой половине поля Пулишич от Джаки. Опасный штрафной будут исполнять гости.
  • 12'
    В медленном темпе проходит старт нашего поединка. Команды присматриваются друг к другу и не торопятся раскрываться. 
  • 11'
    По флангу прорывался Джеймс и выполнил навес в штрафную, но никто из партнеров не смог пробить по воротам.
  • 10'
    Тонким пасом Канте нашел в штрафной соперника Вернера, который пяткой сбросил под удар Абрахаму, но тому пробить не позволил Мари.
  • 9'
    В центре поля заехал Канте сзади по ногам Смит-Роу. Судья все видел и назначил штрафной удар в пользу "канониров".
  • 8'
    Прорывался Джеймс по правому флангу и навесил на дальнюю штангу, но здесь Вернер не смог дотянуться головой до мяча.
  • 7'
    Пробивал головой Ляказетт после подачи от Джаки, но мяч полетел слабо и стал легкой добычей для голкипера.
  • Угловой
    6'
    Джака от лицевой линии низом прострелил вдоль ворот, но в своей штрафной первым оказался Силва и вынес сферу на угловой.
  • 5'
    Вновь прорвался по флангу Мартинелли, сместился в штрафную и пробил по воротам, но на пути мяча оказался защитник.
  • 4'
    С углового навесил Сака на ближнюю штангу, но здесь выиграл верх Зума и головой вынес мяч подальше от ворот.
  • 3'
    Убежал по правой бровке Бельерин и подал в центр штрафной, где с лету пробил по воротам Мартинелли, но мяч полетел далеко от ворот.
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя красно-белых цветах, гости выбрали себе синий комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался. С центра поля разыграли футболисты "Челси"!
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Emirates Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.25 5.80 14.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.23 6.30 13.00
Бонус: 5 000 ₽ 5.15 4.10 1.77
  1.20 6.32 16.44

Самый высокий коэффициент на матч «Арсенал» – «Челси» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Арсенал» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Челси» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Арсенал» – «Челси», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.20 1.09 5.80 1.13 2.63 1.48 1.97 1.82 2.11 1.78 4.60 1.19 1.84 2.18 3.25 1.33 1.90 1.90 1.40 2.90 1.25 3.90 1.08 7.77 1.06 8.80 0.00 19.50
11.25 1.00 10.25 1.02 3.32 1.31 2.56 1.51 2.15 1.86 1.61 2.32 1.39 2.90 1.17 4.60 1.12 5.20 1.00 11.75
2.45 1.59 2.14 1.76 1.82 2.06 1.60 2.42 1.47 2.77 3.49 1.33 2.80 1.47 2.03 1.85 1.71 2.21 1.50 2.71 1.42 2.99 1.15 6.33
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.77 2.04 1.20 4.44 1.11 6.50 1.18 6.00
3.32 1.33 2.19 1.68 1.42 2.88 1.12 6.10 1.09 7.50
1.51 2.66 1.29 3.76 1.71 2.21 1.46 2.84 1.33 3.45 1.36 3.37
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.48 1.50 1.80 2.23 1.23 3.85 1.22 4.20
4.25 1.22 2.95 1.40 1.65 2.24 1.26 3.85 1.17 4.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.44 2.75
Букмекер Да Нет
10.00 1.04
Букмекер Да Нет
3.55 1.27
Где смотреть матч Арсенал 3:0 Челси онлайн

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Прогнозы на матч Арсенал 3:0 Челси

Исход игры
Арсенал
8.1% (13)
Ничья
21.1% (34)
Челси
70.8% (114)
Тотал 2.5
Больше
74.68% (115)
Меньше
25.32% (39)
Обе команды забьют
Да
86.36% (133)
Нет
13.64% (21)
Популярный счёт
1:2 Челси
47.2% (76)
1:1 Ничья
12.4% (20)
2:2 Ничья
6.8% (11)
0:1 Челси
6.2% (10)
2:1 Арсенал
5.6% (9)
1:3 Челси
5.6% (9)
0:2 Челси
3.7% (6)
2:3 Челси
3.1% (5)
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