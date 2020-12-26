С фланга вновь подавал Чилвел в штрафную на Абрахама, но Лено на выходе снял мяч буквально с головы форварда.

Мягко забросил в штрафную Мартинелли на ход Уиллоку, но тот с острого угла отправил сферу на трибуну.

В разрез отдавал Хадсон-Одои в штрафную на ход Абрахаму, но тому не позволил пробить в силовой борьбе Тирни.

Замена произошла очередная у "канониров". Вместо Габриэля Мартинелли на поле появился Николя Пепе.

В разрез отдавал Чилвел в штрафную на Хадсона-Одои, но Лено на выходе забрал мяч в сваи руки.

Незаметно пролетели пятнадцать минут перерыва, пора начинать второй тайм. Прозвучал свисток, поехали!

Двойная замена в перерыве произошла в составе "Челси". Вместо Ковачича и Вернера на второй тайм вышли Жоржиньо и Хадсон-Одои.

Хадсон-Одои прорвался по правой бровке и подал на дальнюю штангу, но здесь Бельерин в прыжке вынес мяч на угловой.

С углового навесил на ближнюю штангу Маунт, но здесь пробил Абрахам головой крайне неточно.

По флангу прорывался на скорости Абраам, но напоролся на Мари который в чистом подкате вынес сферу в аут.

По флангу забросил Чилвел на ход Маунту, но тот не смог оставить мяч в пределах поля в борьбе с защитником.

В разрез отдавал Маунт в штрафную на ход Абрахаму, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.

В столкновении с соперником получил повреждение в центре поля Мартинелли. Потребуется ему помощь медиков.

Пулиишич отдал в штрафную на Маунта, но вышел из ворот Лено и спокойно забрал мяч в свои руки.

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 3-0! Букайо Сака! В разрез Смит-Роу отдал в штрафную на Сака, который оторвался от опеки и пробил точно в дальнюю девятку. Потерял ворота Менди и лишь взглядом проводил сферу в сетку.

Канте пасом запустил по флангу Хадсона-Одои, который сместился в штрафную и пробил по воротам, но угодил в защитника.

Мягко навесил Жоржиньо в штрафную, куда вбежал Абрахам и пробил по воротам, но мяч полетел рядом с дальней штангой.

Получил по ногам на фланге Маунт от Бельерина. судья все видел и назначил штрафной удар в пользу гостей.

Выиграл подбор у штрафной соперника Жоржиньо и тут же пробил по воротам, но на пути мяча оказался защитник.

Подобрал в штрафной соперника сферу Мартинелли и пробил в падении через себя, но Менди справился на этот раз.

Догнал мяч у лицевой линии Маунт и подал в центр штрафной, но здесь Хадсон-Одои не смог дотянуться до сферы головой.

Эльнени в центре поля получил по ногам от Канте в подкате. Штрафной удар будут исполнять "канониры".

С левого фланга навесил Чилвел в штрафную, но здесь Сака выиграл верх и сбросил головой в руки Лено.

Ворвался в штрафную Тирни и прострелил вдоль ворот на Мартинелли, но на выходе перехватил сферу Менди.

Замена произошла в составе "Арсенала". Вместо Эмила Смит-Роу игру продолжать будет Джо Уиллок.

Пробивал головой Канте после навеса с фланга от Чилвела, но мяч полетел слабо и точно в руки Лено.

Первый тайм

— Судья отправил команды на перерыв своим свистком. Комфортное преимущество имеют хозяева!

45' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2-0! Гранит Джака! Идеально исполнил удар со штрафного Джака. Мяч перелетел стенку и оказался точно в ближней девятке, а прыжок Менди лишь добавил красоты этому голу.

45' Одну минуту компенсировал судья к времени первого тайма.

44' Сака получил по ногам от Канте перед чужой штрафной. Опасный стандарт будут исполнять игроки "Арсенала".

43' С фланга Бельерин в штрафную навесил, но здесь пробить головой Сака не позволил в верховой борьбе Зума.

41' Зацепился за мяч Абрахам на чужой половине поля и головой сбросил на ход Внернеру, который пробил в касание, но крайне неточно.

40' Мог выскакивать Абрахам на ворота после паса от Чилвела, но нарушил он правила в борьбе с Холдингом.

39' По флангу отдавал Бельерин в штрафную на Ляказетта, но того опередил Чилвел и вынес мяч за боковую линию.

38' Дальний заброс исполнял Джака в штрафную на Ляказетта, но тот не смог добраться до мяча в пределах поля.

37' Ворвался Смит-Роу в штрафную соперника и пробил по воротам, но на пути мяча оказался Силва в подкате.

36' С фланга прострелил Джеймс низом в штрафную, но никто из партнеров так и не смог добраться до мяча.

35' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Александр Ляказетт! Уверенно пробил с одиннадцатиметровой отметки Ляказетт по центру ворот, а Менди прыгнул в сторону еще до удара.

34' Сместился с фланга в штрафную Тирни и упал на газон в борьбе с Джеймсом. судья тут же показал на "точку" это пенальти.

33' Сместился Смит-Роу в штрафную соперника и пробил с острого угла, но мяч от ноги защитника полетел на угловой.

32' Длинный заброс исполнял Канте в штрафную на Абрахама, но тому не удалось зацепиться за мяч в борьбе с Холдингом.

31' С углового навесил Маунт в штрафную на Зума, но тот проиграл борьбе за мяч Джаке и не смог пробить.

30' Чилвел с фланга отдавал в штрафную на Абрахама, который пробил в касание, но на пути мяча оказался Мари.

29' Мог убегать на ворота Мартинелли после заброса от Сака, но не выдержал он линию и оказался в офсайде.

28' Диагональный пас исполнял Джака на фланг, куда врывался Сака, но мяч полетел слишком сильно и оказался за пределами поля.

27' С углового навесил Джака на дальнюю штангу, но здесь Чилвел без особых проблем вынес сферу в аут.

26' В штрафную ворвался Бельерин и отдал поперек на Смит-Роу, но тот не смог пробить в борьбе против Зума, а добивание Мартинелли оказалось неточным.

25' Джака решился на дальний удар метров с двадцати семи, но на пути мяча оказалась голова Зума.

24' По флангу отдавал Бельерин на ход подключавшемуся к атаке Мартинелли, но тому не удалось догнать мяч до боковой линии.

23' Пробивал головой Зума с центра штрафной после подачи от Маунта с углового, но мяч полетел выше ворот.

22' Джеймс низом прострелил с фланга в штрафную на Абрахама, но удар последнего принял на себя защитник.

21' С угла поля Чилвел навесил на дальнюю штангу, но здесь не смог пробить Зума в борьбе против Мари.

20' Ворвался в штрафную соперника Вернер на скорости и пробил с острого угла, но от ноги Холдинга мяч полетел на угловой.

19' С фланга Пулишич прострелил в центр штрафной на Вернера, но тому пробить по воротам не позволил Холдинг.

18' В центре поля Абрахам получил по голове от Тирни. Штрафной удар будут исполнять футболисты "Челси".

17' Откровенно грубо в подкате сбил соперника Мари, срывая контратаку. Такое обычно наказывается желтой карточкой.

16' С фланга низом прострелил Чилвел в штрафную на Вернера, но тот не смог обработать мяч и выпустил его за пределы поля.

15' По флангу забросил Мартинелли на ход Сака, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.

14' Со штрафного Маунт попытался закрутить точно в ближний угол, но мяч рикошетом от штанги полетел за пределы поля.

13' Получил по ногам на чужой половине поля Пулишич от Джаки. Опасный штрафной будут исполнять гости.

12' В медленном темпе проходит старт нашего поединка. Команды присматриваются друг к другу и не торопятся раскрываться.

11' По флангу прорывался Джеймс и выполнил навес в штрафную, но никто из партнеров не смог пробить по воротам.

10' Тонким пасом Канте нашел в штрафной соперника Вернера, который пяткой сбросил под удар Абрахаму, но тому пробить не позволил Мари.

9' В центре поля заехал Канте сзади по ногам Смит-Роу. Судья все видел и назначил штрафной удар в пользу "канониров".

8' Прорывался Джеймс по правому флангу и навесил на дальнюю штангу, но здесь Вернер не смог дотянуться головой до мяча.

7' Пробивал головой Ляказетт после подачи от Джаки, но мяч полетел слабо и стал легкой добычей для голкипера.

6' Джака от лицевой линии низом прострелил вдоль ворот, но в своей штрафной первым оказался Силва и вынес сферу на угловой.

5' Вновь прорвался по флангу Мартинелли, сместился в штрафную и пробил по воротам, но на пути мяча оказался защитник.

4' С углового навесил Сака на ближнюю штангу, но здесь выиграл верх Зума и головой вынес мяч подальше от ворот.

3' Убежал по правой бровке Бельерин и подал в центр штрафной, где с лету пробил по воротам Мартинелли, но мяч полетел далеко от ворот.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя красно-белых цветах, гости выбрали себе синий комплект формы.